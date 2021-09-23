Дрель-шуруповерт хороша за счет многофункциональности: с ее помощью можно собирать мебель, работать с крепежом, обслуживать бытовую технику и автомобили, зачищать поверхности, готовить строительные смеси и т.д. Если использовать соответствующую оснастку, инструмент окажется полезным в зимней рыбалке. Чтобы понять, какой шуруповёрт купить для ледобура, мы рассмотрим важные аспекты, которые стоит учитывать при подборе. Закончим статью рейтингом лучших моделей.

Как выбрать шуруповерт для зимней рыбалки

Создание лунок в толще льда не является стандартной задачей для дрели, поэтому стоит подойти к вопросу поиска хорошей модели с должным вниманием. Мы привели список аспектов, на которые рекомендуется ориентироваться. Расскажем, как они влияют на работу электроинструмента и каких значений стоит придерживаться для достижения высокой производительности.

Какое напряжение аккумулятора нужно шуруповерту для ледобура

Начнем с того, что обратим внимание на распространенную ошибку: новички спрашивают, какой мощности нужен шуруповёрт для ледобура. Мощность – это характеристика, присущая сетевому инструменту. Для создания лунок нам подойдут исключительно беспроводные дрели. Ближайшим аналогом мощности для них можно назвать напряжение батареи. Оно влияет на производительность: то, насколько устройство подготовлено к выполнению сложных задач. Работу с ледобуром можно отнести к таковым, потому как это крупная оснастка.

Напряжение аккумуляторных блоков варьируется от 3.6 до 40 Вольт. Эксперты сходятся во мнении, что лучшим по соотношению веса и производительности для рыболовных практик в зимний сезон являются АКБ на 18 В. Именно с такими работают все модели, представленные в сегодняшнем рейтинге.

На какой крутящий момент ориентироваться

Крутящий момент – это параметр, зависящий от напряжения аккумуляторов и конструкции электроинструмента. Влияет на эффективность прибора при работе с плотными материалами (как правило, это твердые породы дерева и металл, но в нашем случае – лед), крепко закрученными соединениями. Измеряется характеристика в Ньютон-метрах (Н*м), варьируется от 1.2 до 500.

Лучшим ответом на вопрос, какой крутящий момент необходим шуруповерту для ледобура, станет «Чем больше, тем лучше». В качестве значения, от которого стоит отталкиваться, может послужить 60 Н*м. В нашем рейтинге нашлось место и моделям, крутящий момент в которых превышает данное рекомендуемое значение – это только повысит производительность инструмента.





Какой емкости должен быть аккумулятор

При подготовке к зиме важно не только определить, каким шуруповертом можно бурить лунки во льду. Вы ведь не хотите сделать два отверстия и понять, что ваша батарея разрядилась? За это отвечает показатель емкости АКБ. Как и в случаях с напряжением и крутящим моментом, тут наибольший вариант станет лучшим. Конечно, большая емкость скажется на размерах и весе электроинструмента, но для нас мобильность не является определяющим фактором.

Чаще всего аккумуляторы имеют емкость 2 или 4 А*ч. Рекомендуем отдать предпочтение последним. Производители всех моделей, представленных в рейтинге, позволяют докупать дополнительные батарейные блоки и устанавливать их вместо комплектных: это позволит увеличить время работы на одном заряде.





Сколько аккумуляторов потребуется для бурения льда

То, какое количество аккумуляторов выбрать под шуруповерт для зимней рыбалки, зависит от объемов работы. Нельзя выделить конкретное количество скважин, которое получится сделать одним аккумулятором: влияют такие факторы, как емкость батарейного блока, выбранные модели дрели и ледобура, а также погодные условия. В среднем считается, что батареи на 4 А*ч хватит для создания 15 отверстий. Если этого вам достаточно, лучшим выбором станет обзавестись одним таким АКБ или двумя по 2 А*ч.

Какой тип аккумуляторов подойдет

Выбор типа аккумулятора под шуруповерт для зимней рыбалки является наиболее спорной темой. Рыболовная деятельность зимой имеет свою специфику, связанную с низкими температурными условиями. Аккумуляторы быстрее теряют заряд при минусовых значениях.

Рассмотрим, какими типами батарей можно снабдить аккумуляторный шуруповёрт:

Литий-ионные аккумуляторы наиболее современные. Среди сильных сторон выделяются малый вес, высокая скорость зарядки, отсутствие «эффекта памяти» (особенности, при которой батарея теряет емкость, если восполнять заряд до того, как она полностью разрядится). Слабостью ранних версий литий-ионных АКБ можно назвать неустойчивость к морозам: такие устройства практически моментально теряют заряд на холоде.

наиболее современные. Среди сильных сторон выделяются малый вес, высокая скорость зарядки, отсутствие «эффекта памяти» (особенности, при которой батарея теряет емкость, если восполнять заряд до того, как она полностью разрядится). Слабостью ранних версий литий-ионных АКБ можно назвать неустойчивость к морозам: такие устройства практически моментально теряют заряд на холоде. Никель-кадмиевые аккумуляторы стремительно теряют популярность. Производители постепенно выводят их из эксплуатации. Хорошим достоинством данного типа, особенно важным для зимы, является сохранение заряда при минусовой температуре воздуха. В то же время, батареи тяжелые, и в них присутствует «эффект памяти»: заряжать нужно чрезвычайно аккуратно, чтобы продлить срок эксплуатации.

стремительно теряют популярность. Производители постепенно выводят их из эксплуатации. Хорошим достоинством данного типа, особенно важным для зимы, является сохранение заряда при минусовой температуре воздуха. В то же время, батареи тяжелые, и в них присутствует «эффект памяти»: заряжать нужно чрезвычайно аккуратно, чтобы продлить срок эксплуатации. Никель-металлогидридные аккумуляторы – это улучшенная версия никель-кадмиевых. Такие батареи компактнее, прочнее и значительно меньше подвержены «эффекту памяти». Несмотря на это, в продаже практически не найти дрели, использующие АКБ данного типа.

На рынке остались единицы моделей, в которых применяются какие-либо другие аккумуляторы, помимо литий-ионных. Казалось бы, для работы на холоде лучшим выбором станут никель-кадмиевые, но найти такие сменные батарейные блоки становится крайне проблематично.

Опытные пользователи отмечают, что современные Li-Ion АКБ достаточно эффективно справляются с низкими температурами. Также они обеспечивают высокую производительность при работе с тяжелой оснасткой. Именно на этот тип батарейных блоков ориентируются производители, выпускающие профессиональные дрели. Все инструменты, представленные в нашем рейтинге, работают на литий-ионных аккумуляторах.

Какие буры подходят для работы с шуруповертом

Главное условие, которым должен обладать ледобур для рыбалки – это правильное направление вращения. Если вы пользовались дрелями ранее, то наверняка обращали внимание, что патрон в них крутится по часовой стрелке. На это рассчитаны резьбы на шурупах и сверлах. Действительно, каждая современная дрель оснащена функцией реверса, позволяющей сменить направление вращения. Важно понимать, что при постоянном ее использовании вы подвергаете электроинструмент повышенным нагрузкам. Это негативно сказывается на сроке службы.

Выбирая бур шуруповерт для зимней рыбалки, убедитесь, что он предназначен для правостороннего вращения. Это позволит обеспечить наибольшую эффективность, снизив нагрузку на прибор.





Какой адаптер нужно купить

Бур является нестандартной рабочей оснасткой для дрели. Его не получится подключить через быстрозажимной патрон так же, как стандартные сверла и биты. Чтобы подсоединить аксессуар для зимней рыбалки к электроинструменту, потребуется специальный переходник. Он позволит передавать вращение от вала прибора к оси ледобура. Эта деталь не комплектуется с буром и шуруповертом, поэтому предстоит найти ее отдельно.

Отвечая на вопрос, какой адаптер под шуруповерт для зимней рыбалки лучше купить, затронем 3 аспекта:

Совместимость. Убедитесь, что модель подойдет к инструменту и буру. Рукоятка. Если в вашей дрели нет дополнительной ручки, особенно хорош будет адаптер, в котором она предусмотрена по умолчанию. В такой конфигурации удерживать инструмент значительно удобнее. Ограничитель. Элемент конструкции, который не позволит прибору свалиться в прорубь при неаккуратном обращении.



Бесщеточный или щеточный двигатель

Отдельно выделим аспект, который касается не столько рыболовного промысла, сколько универсальных особенностей эксплуатации дрели. От того, какой тип двигателя шуруповёрта для ледобура вы предпочтете выбрать, зависят производительность, устойчивость к перегреву и техническое обслуживание.

Щеточные . Стандартные модели, в двигателях которых используются угольные щетки. Такие дрели дешевле, но склонны к перегреву в условиях интенсивной эксплуатации и менее производительны. Щетки требуют регулярно замены: произвести обслуживание получится дома, но это приведет к времязатратам.

. Стандартные модели, в двигателях которых используются угольные щетки. Такие дрели дешевле, но склонны к перегреву в условиях интенсивной эксплуатации и менее производительны. Щетки требуют регулярно замены: произвести обслуживание получится дома, но это приведет к времязатратам. Бесщеточные. Устройства, электродвигатели которых функционируют без угольных щеток. Как правило, они дороже (это касается покупки инструмента, поиска запчастей и ремонта), но являются хорошим выбором для профессионалов. Связано это с высокой производительностью и устойчивостью к перегреву.

Прочие аспекты

Рассмотрев ключевые аспекты, вкратце перечислим дополнительные характеристики шуруповерта для ледобура.

Вес. Этот параметр имел бы куда большее значение, если бы электроинструмент подбирался для своего целевого назначения: сверления и работы с крепежом. В вопросе, как выбрать аккумуляторный шуруповерт для ледобура, масса практически не важна. Во-первых, у рыбаков куда меньше требований к мобильности: прибор не нужно подолгу удерживать на весу. Во-вторых, аккумулятор, который должен в идеале иметь емкость 4 А*ч, ощутимо добавит дрели габаритности. И наконец, даже если вы подберете дрель с лучшим соотношением массы и крутящего момента, бур с адаптером увеличат общий вес конструкции больше, чем в два раза. Шум и вибрация. При продолжительной работе эти аспекты повысят дискомфорт, поэтому в идеале подобрать инструмент с минимальной шумностью. В условиях зимней рыбалки время непрерывного сверления нельзя назвать большим, так что вероятность неблаготворного влияния вибрации на здоровье минимальна. Дополнительная рукоятка. Большинство адаптеров, предназначенных для крепления шнека к патрону, оснащены ручкой, которая повысит надежность удержания в процессе работы. Тем не менее, выбирая, какой шуруповерт подойдет для ледобура, стоит обратить внимание и на наличие таковой на корпусе самого прибора: это увеличит число позиций для удержания и позволит с комфортом использовать адаптеры, ручка в которых не предусмотрена.

Тип патрона. Наиболее распространены быстрозажимные патроны: под них выпускается большая часть оснастки для бытового и профессионального использования, и именно они обеспечивают быструю замену бит и сверл. Что важнее в контексте темы статьи, на шуруповерт с быстрозажимным патроном можно установить адаптер под бур. Стоимость. В вопросе, какой нужен оптимальный шуруповерт для ледобура, такой параметр, как цена, невозможно игнорировать. Действительно, стоимость самых бюджетных инструментов начинается от тысячи рублей, но такие не подойдут для рыболовного промысла из-за малого крутящего момента и низкой прочности. Лучшие модели стоят от 7 до 35 тысяч, и в некоторых случаях цена указывается без учета батареи и зарядного устройства. Учитывайте, что бур и адаптер в комплект не входят. Комплектация. Сэкономить на этапе приобретения инструмента можно, обратив внимание на элементы, входящие в набор поставки. В особенности важны зарядка и аккумуляторы: смотрите на емкость последних, ведь должно быть не меньше 2 А*ч (в идеале – 4 А*ч). Универсальность. Даже лучший шуруповерт для ледобура будет простаивать все остальные сезоны, помимо зимнего, если не подходит для бытовых задач. Оптимальным решением станет подобрать инструмент, который пригодится не только в рыбной ловле, но и других работах.

Какого производителя выбрать?

Бренд является важным критерием, особенно когда речь идет об электроприборах для рыболовного промысла. Большинство производителей – зарубежные фирмы, признанные за счет выпуска инструмента профессионального класса, но нашлось место и российской марке. Мы приведем краткую справку о брендах, модели которых попали в данный топ.





DeWALT. Американская компания, выпускающая электроинструмент полупрофессионального и профессионального класса. Одной из первых популяризовала бесщеточные двигатели. Ввиду широкой товарной линейки в рейтинг попало большинство моделей именного этого производителя. Metabo. Фирма из Германии, выпускающая одни из лучших дрелей для зимней рыбалки. Модели, оказавшиеся в рейтинге, отличаются высоким крутящим моментом: этот показатель позволит создавать отверстия с высокой эффективностью. Если вопрос цены не стоит для вас остро, теперь вы знаете, какой шуруповерт лучше купить для ледобура. Makita. Японская компания, выпускающая хороший электроинструмент для бытовой и профессиональной деятельности. Если производительности базовых моделей не хватит для создания прорубей, «старшие» аналоги обладают достаточным крутящим моментом. Bosch. Среди многообразия продукции данной торговой марки нас интересует одна хорошая дрель, входящая в «синюю» профессиональную линейку. Немецкий инструмент активно применяется в профессиональной деятельности, поэтому надежность фирмы не вызывает сомнений. Интерскол. Если нет желания тратить больше десяти тысяч на инструмент для увлечения, можно приобрести недорогой шуруповёрт от российского производителя. Помимо дрелей, фирма выпускает большое количество электрического инструмента для домашнего использования.

Рейтинг недорогих шуруповерт для ледобура

Разобравшись с основными техническими моментами, перейдем к лучшим моделям дрелей для бурения льда. Для большего удобства рейтинг разбит на две категории: первая посвящена бытовым инструментам, вторая заслуживает внимания опытных поклонников зимней рыбалки – в ней фокус смещен в сторону профессионального класса.

Из-за высоких требований буров к показателю крутящего момента самые дешевые устройства не подойдут для зимней рыбалки. Мы отобрали 5 моделей по доступной цене, производительности которых достаточно для покрытия потребностей начинающих рыбаков.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Частота вращения шпинделя (об/мин) Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Дополнительная рукоятка Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) DeWALT DCD791NT 18 70 0-550 / 0-2000 40 / 13 Нет 1.5 13 190 Интерскол ДАУ-13/18ВК 18 45 0-400 / 0-1700 36 / 13 Нет 1.6 6 990 DeWALT DCD777D2T 18 65 0-500 / 0-1750 30 / 13 Нет 1.15 15 890 Metabo BS 18 L BL 18 60 0-550 / 0-1850 32 / 13 Нет 1.4 21 899 DeWALT DCD991NT 18 95 0-450 / 0-1300 / 0-2000 55 / 15 Есть 2.08 17 450

DeWALT DCD791NT

Сравнительно недорогой бесщёточный шуруповёрт станет удачным решением для зимней рыбалки, если у вас есть возможность докупить достаточно емкие АКБ. Инструмент поставляется без них.





Преимущества:

Шуруповёрт оснащен бесщеточным мотором, повышающим производительность и упрощающим техническое обслуживание.

Электроинструмент хорош достаточно высоким крутящим моментом, составляющим 70 Н*м.

Небольшой вес прибора – всего 1.5 кг.

Приспособление комплектуется ящиком, который упростит транспортировку и поможет сохранить тепло элементов питания.

Недостатки:

Если вы относитесь к пользователям, для которых в вопросе, какой шуруповерт выбрать для бурения льда, дополнительная рукоятка является важным критерием, данная модель не подойдет.

Если ранее вы не пользовались беспроводным оборудованием DeWALT, будьте готовы обзавестись батареями и зарядным устройством. Эти аксессуары в комплект поставки не входят.

Интерскол ДАУ-13/18ВК

Главная причина, по которой данный шуруповерт для ледобура попал в сегодняшний рейтинг – это относительно невысокая цена. Однако рыболов, обративший внимание на это изделие, столкнется с проблемами при попытке пробурить ледяную поверхность большой толщины.





Преимущества:

Российский шуруповерт обладает невысокой ценой: это самый доступный электроинструмент для зимней рыбалки в рейтинге.

Шуруповерт хорош наличием удара: этот режим поможет насверлить плотную толщу.

Недостатки:

Основной минус, которым обладает этот бюджетный шуруповерт для ледобура – малый показатель крутящего момента. 45 Н*м при рекомендуемом минимуме в 60 хватит для тонких поверхностей, однако для работы с более прочными ледяными толщами на водоемах рекомендуем рассмотреть альтернативы.

Модель не комплектуется АКБ и зарядным устройством.

DeWALT DCD777D2T

Хороший шуруповерт для рыбалки от американской фирмы занимает заслуженное место в обзоре за счет компактных габаритов, достойной комплектации и достаточного крутящего момента. Качественная сборка гарантирует, что прибор прослужит не один сезон.





Преимущества:

Если вы хотите знать, какой шуруповерт купить для рыбалки практически в готовой комплектации, обратите внимание на данный образец: он поставляется с двумя батарейными блоками емкостью 2 А*ч каждая, чего будет достаточно для производства 15 прорубей. Кейс также прилагается: таскать прибор до места лова значительно проще.

Шуруповерт для ледобура хорош компактными габаритами: в отличие от громоздких аналогов, он весит чуть больше килограмма.

За счет долговечного бесщеточного двигателя электроинструмент пригодится не только во время отдыха на природе, но и в профессиональной деятельности.

Недостатки:

Шуруповерт для рыбалки зимой был бы эффективнее, если бы поставлялся с АКБ на 4 А*ч.

Metabo BS 18 L BL

Шуруповерт из Германии ориентирован на профессиональные работы, о чем свидетельствует бесщеточный двигатель. Несмотря на это, за счет крутящего момента инструмент пригодится и рыболовам.





Преимущества:

Не знаете, какой шуруповерт выбрать для ледобура, чтобы он имел достаточную производительность и не перегревался? Данная модель оснащена бесщеточным мотором.

Хороший шуруповерт поставляется с батарейными блоками емкостью по 4 А*ч. Этого хватит для создания до 30 лунок.

Недостатки:

При наличии аналогов с близким значением крутящего момента шуруповерт для ледобура обладает значительно более высокой ценой. Если рассматривать его именно как рыболовный инвентарь, это способно отпугнуть.

DeWALT DCD991NT

Шуруповерт с аккумулятором под зимнюю рыбалку выгодно отличается от прочих недорогих аналогов высоким крутящим моментом. Справиться с интенсивной работой поможет дополнительная рукоятка.





Преимущества:

В вопросе, как выбрать шуруповерт для зимней рыбалки, крутящий момент является важнейшим критерием. У данной модели он достигает 95 Н*м, чего будет достаточно для работы с плотной ледяной толщей.

Прибор для создания лунок хорош за счет наличия дополнительной рукоятки. Она предоставит больше возможностей для удержания в процессе бурения.

Недостатки:

Шуруповерт для рыбалки сравнительно громоздкий: его вес превышает 2 килограмма, что в совокупности с адаптером и насадкой обеспечит солидную суммарную массу.

Батарея и зарядное устройство не входят в комплект поставки. Смело прибавляйте их стоимость к цене самого инструмента.

Самый лучший шуруповёрт для зимней рыбалки

Если вы уже давно занимаетесь рыбалкой и привыкли проводить не один час на льду, рекомендуем присмотреться к шуруповертам профессионального класса. По сравнению с моделями из предыдущей категории они лучше за счет высокого крутящего момента, а также использования надежных и долговечных компонентов.

Makita DHP458RFE

Открывает рейтинг профессиональных шуруповертов для ледобура модель из Японии. За 31 тысячу вы получите высокий крутящий момент, дополнительную рукоять и богатую комплектацию.





Преимущества:

Хороший шуруповерт для бурения льда обладает максимальным крутящим моментом 91 Н*м, чего достаточно для создания отверстий в заледеневших водоемах.

Инструмент поставляется с 2 батарейными блоками на 3 А*ч, зарядным устройством и пластиковым чемоданчиком для транспортировки.

Недостатки:

Масса шуруповерта для ледобура превышает 2 кг.

Достаточно высокая цена электроприбора.

BOSCH GSR 18V-60 C

Отвечая на вопрос, какой шуруповерт для рыбалки стоит подобрать, ранее мы миновали модели этого бренда из Германии. Данная модель менее производительна по сравнению с профессиональными аналогами, но заслуживает внимания за счет высокого качества сборки и комплекта поставки.





Преимущества:

Поставляется с 2 АКБ, чемоданчиком, быстрозарядным устройством.

Аккумуляторный шуруповерт для рыбалки хорош крутящим моментом, составляющим 60 Н*м.

Шуруповерт под зимнюю рыбалку поставляется с аккумуляторами, оснащенными электронной защитой и сохраняющими заряд дольше аналогов. В совокупности с емкостью 5 А*ч это обеспечит длительные рабочие сессии и продолжительный срок эксплуатации.

Недостатки:

Шуруповерт для рыбалки становится достаточно тяжелым за счет батарейных блоков на 5 А*ч.

Аккумуляторный шуруповерт для ледобура болтается при переноске в кейсе.

Metabo BS 18 LTX-3 BL Q I

Шуруповерт с аккумулятором для зимней рыбалки предназначен для самых интенсивных работ, поэтому максимальный крутящий момент превышает 100 Ньютон-метров. Для преодоления плотных преград лучше этой модели не найти.





Преимущества:

Шуруповерт для ледобура можно назвать одним из лучших ввиду наличия дополнительной ручки. Она делает комфортнее удержание, если в вашем адаптере рукоять не предусмотрена.

Решая, какой шуруповерт для ледобура стоит выбрать под зимнюю рыбалку, присмотритесь к данной модели от Metabo: она обладает самым высоким крутящим моментом в рейтинге (130 Н*м).

Недостатки:

Шуруповерт для бурения льда дорогой, если рассматривать исключительно как инструмент для хобби.

DeWALT DCD796P2

Шуруповерт американского производства обладает не такой высокой производительностью, как другие представленные образцы, но выделяется за счет механики сверления с ударом. Режим поможет пробивать заледеневшие толщи.





Преимущества:

Аккумуляторный шуруповерт для рыбалки хорош эффективным и простым в обслуживании бесщеточным двигателем.

Шуруповерт для ледобура имеет функцию сверления с ударом, упрощающую подледную рыбалку.

Высокая емкость аккумуляторов – 5 А*ч.

Недостатки:

Выбирая, какой шуруповерт нужен для ледобура, принято ориентироваться на крутящий момент. В случае с данной моделью он достаточный, но не слишком высокий для своей ценовой категории.

Metabo BS 18 LTX Impuls

Шуруповёрт для рыбалки в зимнее время произведен в Германии, что гарантирует долговечность и надежность в самых суровых условиях эксплуатации. Сильными сторонами можно назвать комплектацию и производительность.





Преимущества:

Хотите проводить много времени с удочкой, но затрудняетесь решить, какой купить шуруповерт для ледобура? Эта модель автономная «из коробки», ведь она поставляется с двумя аккумуляторами по 4 А*ч. Их хватит, чтобы сделать 30 отверстий.

Инструмент для создания лунок хорош высоким значением крутящего момента – до 110 Н*м.

Поворотная боковая рукоятка упростит удержание электроприбора.

Недостатки:

Шуруповерт для бурения льда тяжелый: его вес без учета бура и адаптера составляет 2 кг.

Makita DDF451RFE

Японский ручной шуруповерт идеально подходит рыболовам, потому как обладает прочным корпусом. Производительности достаточно для создания скважин, а аккумуляторы емкостью 3 А*ч обеспечат высокую автономность.





Преимущества:

Аккумуляторный шуруповерт для бурения лунок поставляется с дополнительной ручкой, двумя батарейными блоками, зарядкой и чемоданчиком для переноски.

Шуруповерт для ледобура хорош своей прочностью: корпус редуктора произведен из ударопрочного алюминия, что препятствует появлению механических повреждений.

Недостатки:

Аккумуляторный шуруповерт для ледобура достаточно много весит: масса равна 2.4 кг. Без навыков работы с габаритным инструментом лучше обратить внимание на более компактные аналоги.

DeWALT DCD796D2

Закрывает рейтинг шуруповертов модель из Америки. В умелых руках она станет не только профессиональным инструментом для электромонтажных работ, но и надежным спутником рыболова.





Преимущества:

Аккумуляторный шуруповерт для рыбалки оснащен функцией сверления с ударом. Это поможет сверлить не только кирпичную кладку, но и ледяную толщу.

Хороший шуруповерт для создания лунок легок и компактен: его вес составляет всего 1.6 кг, и это достаточно мало для электроинструмента профессионального уровня.

Недостатки: