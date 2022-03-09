Даже при бережном использовании газонокосилка – будь то бензиновая или электрическая – может со временем начать глохнуть, плохо стричь траву, дымить. Когда устройство на гарантии, в случае поломки газонокосилки проще всего обратиться в сервисный центр. Если гарантийный период уже закончился, а возможности оплатить ремонт нет, можно заняться починкой садовой техники самостоятельно. Мы рассмотрим самые частые причины поломки и способы устранения проблем в бытовых условиях.

Первичный осмотр и устранение проблем

Есть алгоритм, помогающий в большинстве случаев выявить причину, по которой не работает газонокосилка. Мы рассмотрим действия, выполнение которых возможно в домашних условиях.

Разобрав двигатель, обратите внимание на конденсатор. Можно заподозрить наличие проблем с ним, если у газонокосилки нет возможности обеспечить стабильное функционирование на холостом ходу. Это указывает на то, что конденсатор мог вздуться или окислиться. Уделите время осмотру обмотки электромотора. На ней могут присутствовать подгоревшие сегменты, либо может быть нарушена целостность обмотки. Изучите кнопку старта на предмет работоспособности. Сделать это можно, воспользовавшись тестером. На замену ему подойдет недорогая индикаторная отвертка. Осмотрите кабель электропитания и вилку, а также удлинитель, который вы используете для подключения косилки к сети. Если вероятность наличия механических повреждений. Выясните, соответствует ли напряжение домашней электросети требованиям садовой техники: возможно, оно слишком высокое либо его недостаточно. При необходимости воспользуйтесь оборудованием, стабилизирующим напряжение.

Как разобрать газонокосилку?

Причину ряда неисправностей в работе косилки можно выявить только если разобрать газонокосилку. Мы пошагово разберемся, как сделать это, на примере электрической косилки AL-KO. От фирмы к фирме конструкция садовой техники различается минимально, так что инструкция актуальна для продукции других брендов.

Используя крестовую отвертку, скрутите винты на верхней крышке газонокосилки. Это необходимо, чтобы получить доступ к двигателю. После отвинчивания крепежей потяните крышку, чтобы снять ее. Под крышкой находятся двигатель, крыльчатка, конденсатор и разъемы. Извлеките конденсатор. Чтобы сделать это, отвинтите элементы крепления, соединяющие его с внутренними узлами. Для диагностики конденсатора на предмет неполадок отсоедините его от схемы и на несколько секунд запустите двигатель. Если без него газонокосилка не включается, а с ним работает – значит, с конденсатором всё в порядке. Убедитесь, что косилка отключена от сети, после чего руками попробуйте провернуть крыльчатку. Если вы встречаете сопротивление, механический тормоз работает исправно. Он необходим для обеспечения безопасности косилки. Когда мотор включен в сеть, тормозная втулка перемещается ближе к ротору, в результате чего крыльчатка вращается свободно. Разбираем газонокосилку, чтобы получить доступ к двигателю. Для начала переверните технику набок. При помощи разводного ключа открутите болт, который крепит режущий элемент. Обратите внимание: если головка крепежа выполнена из пластмассы, откручивать ее стоит аккуратно; иначе велика вероятность испортить болт. Снимите режущее основание и втулку, регулирующую высоту подъема ножа. Открутите 6-гранные винты, отвечающие за крепление вала двигателя. Когда приступите к отворачиванию последнего крепежа, держите мотор – в противном случае есть вероятность, что он упадет и повредится. Для разборки мотора скрутите винты, находящиеся на внешней стороне. Удалите крыльчатку. Этот элемент используется для охлаждения мотора в процессе эксплуатации. Чтобы удалить заднюю часть корпуса движка, воспользуйтесь молотком и небольшим кусочком дерева. Положите мотор боком, приложите деревяшку к валу сзади и нанесите удар молотком. Важно, чтобы в то же время двигатель придерживал кто-то еще. Нужно бить, пока ось окончательно не удалится с подшипника. Используя шлицевую отвертку, демонтируйте тормозную втулку, крышку и скобки.

Чтобы собрать косилку, выполните описанный алгоритм в обратной последовательности.

Популярные проблемы Далее мы рассмотрим ряд проблем, с которыми сталкиваются пользователи косилок. Будут затронуты причины, а также способы устранения неисправностей. Большинство поломок связано с двигателем, однако ряд других затрагивает фильтр, ножи, тросики и другие элементы косилки. Газонокосилка не заводится У того, почему бензиновая косилка не запускается, может быть несколько причин. Неполадки связаны с фильтром, карбюратором, свечой, стартером. Разберем каждую причину. Свеча зажигания при правильном функционировании разжигает топливо, что приводит к запуску бензинового мотора. Если на газонокосилке нет искры, это может быть связано с повреждением свечи. Вы можете восстановить и почистить ее либо же заменить свечу на новую – стоят они недорого, так что проблем это вызвать не должно. Стартер – это элемент, необходимый для запуска движка. Демонтируйте его и изучите на предмет механических повреждений. Топливный фильтр нужен, чтобы обеспечивать подачу качественной смеси. Он задерживает мелкие частицы, загрязняющие топливную смесь. Захламленный фильтр имеет низкую пропускную способность: бензин просто не проходит через него. Фильтры требуют регулярной замены и очистки. Оптимальная частота обслуживания топливного фильтра – раз в год. Воздушный фильтр, как и топливный, нуждается в очистке или замене. Бумажные фильтры одноразовые, поэтому использовать их повторно не получится. Фильтры из поролона и войлока можно очистить и установить повторно. Карбюратор – это деталь, отвечающая за создание топливной смеси в бензиновой косилке. Она контролирует соотношение бензина и масла, что обеспечивает стабильную работу ДВС. В результате длительного использования карбюратор загрязняется; извлеките его и обработайте специальным чистящим средством. Мотор самопроизвольно глохнет Рассмотрим основные причины, по которым в процессе работы отключается газонокосилка: Засорение топливного (для бензиновых моделей) и/или воздушного фильтра. Повреждение выключателя, который вызывает зажигание на газонокосилке. Повреждение изоляции электрокабелей на линии до сети. Провод соприкасается с металлическими частями корпуса, что приводит к замыканию. Это мешает появлению искры, разжигающей бензиновую смесь. Катушка зажигания может быть негерметична, либо ее обмотка повреждена. Неправильная работа привода воздушной заслонки. Чтобы проверить эту гипотезу, закройте заслонку: если всё функционирует стабильно, после закрытия оборотистость бензинового движка должна значительно упасть. Звук работы мотора также поменяется. Двигатель не набирает обороты или не держит их Распространенной причиной того, что бензиновая газонокосилка не тянет обороты, является повреждение привода воздушной заслонки. Способ его проверки описан в предыдущем пункте. Засоренный фильтр воздуха нуждается в оперативной прочистке или замене. Повреждение механизма, отвечающего за контроль акселератора. Далее рассмотрим, как можно проверить возможные причины того, почему на бензиновой газонокосилке плавает число оборотов: Правила обслуживания воздушного фильтра должны быть описаны в инструкции по эксплуатации косилки. Они могут отличаться в зависимости от материала фильтра, так что дать универсальные рекомендации не получится. Чтобы диагностировать проблемы с управлением акселератором, установите рычаг в позицию, подходящую для кошения. Оставьте метку на выставленном положении. Когда обороты снизятся, обратите внимание, изменилось ли положение рычага. Обороты двигателя падают, и он глохнет Вот причины, почему газонокосилка глохнет резко, хотя изначально стабильно выдерживает высокую оборотистость: Проблема в приводе заслонки. Требуется обслуживание фильтра для воздуха. Повреждение свечи зажигания. Косилка сильно дымит При работе с бензиновой техникой важно обращать внимание на качество и состав заливаемого топлива. Если из движка выходят клубы дыма, у этого может быть несколько причин: В бензине, который вы заправляете в бак, содержится моторное масло. Возможно, вы держали бензин в канистре, где раньше было масло. В агрегат был залит слишком большой объем моторного масла. Садовая техника, которую наполнили моторным маслом, при хранении или перевозке была установлена в вертикальном положении. Есть проблемы с регулировкой воздушной заслонки. Требуется замена свечи зажигания. Аппарат плохо едет Самой распространенной причиной, почему газонокосилка с самоходным механизмом не едет, является некорректная настройка тросика. Правила регулировки описаны в инструкции по использованию косилки. В колесных подшипниках / втулках может скопиться большое количество мусора, от которого их требуется очистить. Присутствуют протечки на сальнике. Приводной ремень не подходит для работы с вашей моделью садовой техники. Не останавливается Между подшипником, выжимающим ремень, и приводной скобой находится тросик. Вероятно, данная проблема связана с нарушением его работы. Он может закиснуть, заесть, а также нуждаться в настройке. Причиной заедания является ржавчина. Она возникает в результате того, что неисправная газонокосилка хранится или эксплуатируется при повышенной влажности. Чтобы защитить тросик от коррозии, раз в год его рекомендуется обрабатывать. Для начала подайте внутрь большое количество универсальной смазки. Потом, спустя пару часов, залейте два миллилитра моторного масла. Сильно трясется Если газонокосилка вибрирует в процессе кошения травы, это связано с нарушением баланса ножа. При эксплуатации на протяжении долгого времени от продолжительных контактов с растительностью его режущая кромка естественным образом неравномерно стачивается. Данная причина поломки газонокосилок может быть устранена осуществлением балансировки лезвия. Рассмотрим алгоритм балансировки режущего основания: Наденьте режущее основание на пруток из дерева или пластика. Определите, с какой стороны происходит перевес. Используя инструмент для заточки, снимайте металл с более тяжелой стороны режущего основания. Важно не забывать о сохранении первоначального угла, чтобы не снизить эффективность ножа. Периодически проверяйте баланс режущего основания. Снимайте металл с тяжелой стороны, пока вес краев не уравняется. Вибрация не всегда вызвана нарушенной балансировкой ножа: в некоторых случаях ее причиной стало повреждение переходника, разделяющего режущее основание и приводной вал. Этот переходник нужен, чтобы при столкновении вал не сломался. Чтобы выявить поломку переходника, установите электрическую или бензиновую косилку боком и попробуйте провернуть нож. Если у вас это получается, переходник нужно менять. Плохо стрижет траву На низкое качество обработки указывает то, что растительность скашивается сегментами (клочками) или вместо подрезания оказывается на земле с корнем. Возможно, причина этого в том, что на газонокосилке не крутится леска или нож: в таком случае, проверьте механизм передачи крутящего момента от бензинового или электрического движка на вал. Зачастую то, что косилки плохо стрижет, связано с затуплением режущей части. О том, как ее обслуживать, расскажем дальше.

Диагностика режущей части

Нож косилки – это элемент, который обеспечивает ровный и качественный срез травы. За ним требуется такой же регулярный и своевременный уход, как и за фильтром, корпусом, мотором. Далее мы разберем вопрос обслуживания режущей части.

Снятие и замена ножей на газонокосилке

Рассмотрим, как выполняется демонтаж ножей роторного типа. Данная разновидность применяется в большинстве моделей косилок, поэтому инструкция подойдет многим пользователям. Для снятия режущей части потребуется разводной ключ.

Переверните косилку ножом вверх, чтобы облегчить обслуживание. Очистите нож от остатков растительности. Для этого можно воспользоваться щеткой или сухим куском ткани. Режущий элемент крепится к валу стандартным болтом. Открутите его при помощи ключа. Достаньте нож, соответствующий «предшественнику» по диаметру. Установите его в том же положении, в котором находился предыдущий режущий элемент. Закрутите фиксирующий болт. Проверьте, правильно ли вы установили нож. Убедитесь, что косилка отключена от сети. После этого начните проворачивать нож рукой. Обратите внимание, что он должен находиться на одинаковом расстоянии от приводного вала – смотрите за тем, чтобы перекосы и неровности отсутствовали.

Если косилка долгое время находилась в эксплуатации, болт мог прикипеть. В таком случае с его откручиванием возникнут проблемы. Чтобы справиться с этим, воспользуйтесь обычным молотком. С небольшим усилием постучите им несколько раз по болту фиксации режущего элемента. Еще одним способ – нанести на крепеж малое количество тормозной жидкости.

Некоторые дачники имеют дело с косилками, в которых используются роторные режущие основания с двумя насадками. С данными приборами принцип демонтажа и замены выполняется аналогичным образом.

Затачивание лезвий в домашних условиях

Если вы заметили, что трава на приусадебном участке срезается неравномерно или вырывается из земли с корнем, это свидетельствует о том, что нож затупился. Конечно, его можно снять (алгоритм описан выше) и отдать мастеру по заточке, но при должном уровне сноровки и наличии ряда инструментов придать лезвию остроту можно в домашних условиях самостоятельно.

Есть несколько способов, как заточить нож косилки. Для этого вы можете воспользоваться одним из этих приборов:

Присутствует вероятность, что в результате интенсивного использования нож мог погнуться. Изгибы можно исправить при помощи молотка: положите режущую оснастку на наковальню и наносите по ней удары в соответствующих областях.

Когда необходимый для заточки инструмент найден, а лезвие выровнено, позаботьтесь о безопасности. Наденьте плотные рабочие перчатки и защитные очки. Последние необходимы, если заточка будет осуществляться при помощи болгарки или станка.

Точильные станки оснащены двумя кругами: первый оснащен крупным зерном, второй – мелким. Крупнозернистый необходим для первоначальной обработки – на нем выравнивается кромка режущего основания. Чтобы довести лезвие до рабочего состояния, используется мелкозернистый круг. В идеале процесс затачивания завершается полировкой: для ее реализации нужен круг из войлока. В процессе обработки на станке важно подносить лезвие к кругу под правильным углом: это поможет сохранить качество среза растительности. Рекомендуемый угол заточки – 30 градусов.

Если для заточки вы используете шлифовальную машинку, наждачную бумагу или напильник, зафиксируйте режущее основании в тисках. Если вы нашли сильные повреждения в местах соприкосновения ножа с растительностью, их можно срезать болгаркой. Важно, что делать это нужно с обеих сторон – так вы сможете сохранить балансировку. Закончив с затачиванием, произведите проверку баланса. Если окажется, что он был нарушен, удалите излишки металла с более тяжелой стороны.

Замена лески в газонокосилке

В некоторых моделях косилок в качестве режущего основания вместо ножа применяется катушка с леской – примерно такая же, как в триммерах. Поверх пластиковой катушки наматывается корд из капрона. Выводится он через отверстия, высверленные в корпусе.

Обратите внимание, что леска бывает разной. Она различается по толщине и форме. Диаметр корда варьируется от 1.2 до 4 миллиметров. Форма может быть круглой (считается, что такое сечение обладает самой высокой прочностью), фигурной (в виде звезды, треугольника, т.д.; характерна высокой остротой); витой (эффективно справляется исключительно с тонкой растительностью).

Если головка, на которую наматывается леска, повреждается разве что в крайне специфических ситуациях, корд является расходным материалом: он изламывается и со временем заканчивается. Умение заменить леску необходимо для самостоятельного обслуживания косилок.

Выдерните розетку, отключив косилку от электросети. Используя отвертку, остановите проворачивание режущей оснастки. Сделав это, демонтируйте катушку. Надавите на зажимы головки с леской. Это поможет отсоединить крышку, что необходимо для разборки корпуса. Подберите леску, диаметр которой соответствует требованиям вашей косилки (указаны в паспорте садовой техники). Отрежьте фрагмент длиной 2—4 м. Получившийся отрезок сложите в две части одинаковой длины. Просуньте леску в отверстие катушки. Начните крутить леску движениями против часовой стрелки. Когда вы почти закончите и останется только маленький кончик, выставьте его наружу. Закрепите в выделенной под это нише для избежания раскручивания лески. Наденьте крышку на головку с кордом и зафиксируйте устройство на косилке.

Профилактика неисправностей

Надеемся, статья помогла найти и устранить причину неисправности косилки. Мы приведем список правил эксплуатации, которые помогут снизить частоту поломок садовой техники.