Содержание:
Диагностика режущей части
Профилактика неисправностей
- Первичный осмотр и устранение проблем
- Как разобрать газонокосилку?
- Популярные проблемы
Даже при бережном использовании газонокосилка – будь то бензиновая или электрическая – может со временем начать глохнуть, плохо стричь траву, дымить. Когда устройство на гарантии, в случае поломки газонокосилки проще всего обратиться в сервисный центр. Если гарантийный период уже закончился, а возможности оплатить ремонт нет, можно заняться починкой садовой техники самостоятельно. Мы рассмотрим самые частые причины поломки и способы устранения проблем в бытовых условиях.
Первичный осмотр и устранение проблем
Есть алгоритм, помогающий в большинстве случаев выявить причину, по которой не работает газонокосилка. Мы рассмотрим действия, выполнение которых возможно в домашних условиях.
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Разобрав двигатель, обратите внимание на конденсатор. Можно заподозрить наличие проблем с ним, если у газонокосилки нет возможности обеспечить стабильное функционирование на холостом ходу. Это указывает на то, что конденсатор мог вздуться или окислиться.
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Уделите время осмотру обмотки электромотора. На ней могут присутствовать подгоревшие сегменты, либо может быть нарушена целостность обмотки.
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Изучите кнопку старта на предмет работоспособности. Сделать это можно, воспользовавшись тестером. На замену ему подойдет недорогая индикаторная отвертка.
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Осмотрите кабель электропитания и вилку, а также удлинитель, который вы используете для подключения косилки к сети. Если вероятность наличия механических повреждений.
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Выясните, соответствует ли напряжение домашней электросети требованиям садовой техники: возможно, оно слишком высокое либо его недостаточно. При необходимости воспользуйтесь оборудованием, стабилизирующим напряжение.
Как разобрать газонокосилку?
Причину ряда неисправностей в работе косилки можно выявить только если разобрать газонокосилку. Мы пошагово разберемся, как сделать это, на примере электрической косилки AL-KO. От фирмы к фирме конструкция садовой техники различается минимально, так что инструкция актуальна для продукции других брендов.
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Используя крестовую отвертку, скрутите винты на верхней крышке газонокосилки. Это необходимо, чтобы получить доступ к двигателю. После отвинчивания крепежей потяните крышку, чтобы снять ее. Под крышкой находятся двигатель, крыльчатка, конденсатор и разъемы.
- Извлеките конденсатор. Чтобы сделать это, отвинтите элементы крепления, соединяющие его с внутренними узлами. Для диагностики конденсатора на предмет неполадок отсоедините его от схемы и на несколько секунд запустите двигатель. Если без него газонокосилка не включается, а с ним работает – значит, с конденсатором всё в порядке.
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Убедитесь, что косилка отключена от сети, после чего руками попробуйте провернуть крыльчатку. Если вы встречаете сопротивление, механический тормоз работает исправно. Он необходим для обеспечения безопасности косилки. Когда мотор включен в сеть, тормозная втулка перемещается ближе к ротору, в результате чего крыльчатка вращается свободно.
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Разбираем газонокосилку, чтобы получить доступ к двигателю. Для начала переверните технику набок. При помощи разводного ключа открутите болт, который крепит режущий элемент. Обратите внимание: если головка крепежа выполнена из пластмассы, откручивать ее стоит аккуратно; иначе велика вероятность испортить болт.
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Снимите режущее основание и втулку, регулирующую высоту подъема ножа.
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Открутите 6-гранные винты, отвечающие за крепление вала двигателя. Когда приступите к отворачиванию последнего крепежа, держите мотор – в противном случае есть вероятность, что он упадет и повредится.
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Для разборки мотора скрутите винты, находящиеся на внешней стороне.
- Удалите крыльчатку. Этот элемент используется для охлаждения мотора в процессе эксплуатации.
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Чтобы удалить заднюю часть корпуса движка, воспользуйтесь молотком и небольшим кусочком дерева. Положите мотор боком, приложите деревяшку к валу сзади и нанесите удар молотком. Важно, чтобы в то же время двигатель придерживал кто-то еще. Нужно бить, пока ось окончательно не удалится с подшипника.
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Используя шлицевую отвертку, демонтируйте тормозную втулку, крышку и скобки.
Чтобы собрать косилку, выполните описанный алгоритм в обратной последовательности.
Популярные проблемы
Далее мы рассмотрим ряд проблем, с которыми сталкиваются пользователи косилок. Будут затронуты причины, а также способы устранения неисправностей. Большинство поломок связано с двигателем, однако ряд других затрагивает фильтр, ножи, тросики и другие элементы косилки.
Газонокосилка не заводится
У того, почему бензиновая косилка не запускается, может быть несколько причин. Неполадки связаны с фильтром, карбюратором, свечой, стартером. Разберем каждую причину.
- Свеча зажигания при правильном функционировании разжигает топливо, что приводит к запуску бензинового мотора. Если на газонокосилке нет искры, это может быть связано с повреждением свечи. Вы можете восстановить и почистить ее либо же заменить свечу на новую – стоят они недорого, так что проблем это вызвать не должно.
- Стартер – это элемент, необходимый для запуска движка. Демонтируйте его и изучите на предмет механических повреждений.
- Топливный фильтр нужен, чтобы обеспечивать подачу качественной смеси. Он задерживает мелкие частицы, загрязняющие топливную смесь. Захламленный фильтр имеет низкую пропускную способность: бензин просто не проходит через него. Фильтры требуют регулярной замены и очистки. Оптимальная частота обслуживания топливного фильтра – раз в год.
- Воздушный фильтр, как и топливный, нуждается в очистке или замене. Бумажные фильтры одноразовые, поэтому использовать их повторно не получится. Фильтры из поролона и войлока можно очистить и установить повторно.
- Карбюратор – это деталь, отвечающая за создание топливной смеси в бензиновой косилке. Она контролирует соотношение бензина и масла, что обеспечивает стабильную работу ДВС. В результате длительного использования карбюратор загрязняется; извлеките его и обработайте специальным чистящим средством.
Мотор самопроизвольно глохнет
Рассмотрим основные причины, по которым в процессе работы отключается газонокосилка:
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Засорение топливного (для бензиновых моделей) и/или воздушного фильтра.
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Повреждение выключателя, который вызывает зажигание на газонокосилке.
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Повреждение изоляции электрокабелей на линии до сети. Провод соприкасается с металлическими частями корпуса, что приводит к замыканию. Это мешает появлению искры, разжигающей бензиновую смесь.
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Катушка зажигания может быть негерметична, либо ее обмотка повреждена.
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Неправильная работа привода воздушной заслонки. Чтобы проверить эту гипотезу, закройте заслонку: если всё функционирует стабильно, после закрытия оборотистость бензинового движка должна значительно упасть. Звук работы мотора также поменяется.
Двигатель не набирает обороты или не держит их
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Распространенной причиной того, что бензиновая газонокосилка не тянет обороты, является повреждение привода воздушной заслонки. Способ его проверки описан в предыдущем пункте.
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Засоренный фильтр воздуха нуждается в оперативной прочистке или замене.
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Повреждение механизма, отвечающего за контроль акселератора.
Далее рассмотрим, как можно проверить возможные причины того, почему на бензиновой газонокосилке плавает число оборотов:
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Правила обслуживания воздушного фильтра должны быть описаны в инструкции по эксплуатации косилки. Они могут отличаться в зависимости от материала фильтра, так что дать универсальные рекомендации не получится.
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Чтобы диагностировать проблемы с управлением акселератором, установите рычаг в позицию, подходящую для кошения. Оставьте метку на выставленном положении. Когда обороты снизятся, обратите внимание, изменилось ли положение рычага.
Обороты двигателя падают, и он глохнет
Вот причины, почему газонокосилка глохнет резко, хотя изначально стабильно выдерживает высокую оборотистость:
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Проблема в приводе заслонки.
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Требуется обслуживание фильтра для воздуха.
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Повреждение свечи зажигания.
Косилка сильно дымит
При работе с бензиновой техникой важно обращать внимание на качество и состав заливаемого топлива. Если из движка выходят клубы дыма, у этого может быть несколько причин:
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В бензине, который вы заправляете в бак, содержится моторное масло. Возможно, вы держали бензин в канистре, где раньше было масло.
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В агрегат был залит слишком большой объем моторного масла.
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Садовая техника, которую наполнили моторным маслом, при хранении или перевозке была установлена в вертикальном положении.
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Есть проблемы с регулировкой воздушной заслонки.
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Требуется замена свечи зажигания.
Аппарат плохо едет
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Самой распространенной причиной, почему газонокосилка с самоходным механизмом не едет, является некорректная настройка тросика. Правила регулировки описаны в инструкции по использованию косилки.
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В колесных подшипниках / втулках может скопиться большое количество мусора, от которого их требуется очистить.
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Присутствуют протечки на сальнике.
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Приводной ремень не подходит для работы с вашей моделью садовой техники.
Не останавливается
Между подшипником, выжимающим ремень, и приводной скобой находится тросик. Вероятно, данная проблема связана с нарушением его работы. Он может закиснуть, заесть, а также нуждаться в настройке. Причиной заедания является ржавчина. Она возникает в результате того, что неисправная газонокосилка хранится или эксплуатируется при повышенной влажности.
Чтобы защитить тросик от коррозии, раз в год его рекомендуется обрабатывать. Для начала подайте внутрь большое количество универсальной смазки. Потом, спустя пару часов, залейте два миллилитра моторного масла.
Сильно трясется
Если газонокосилка вибрирует в процессе кошения травы, это связано с нарушением баланса ножа. При эксплуатации на протяжении долгого времени от продолжительных контактов с растительностью его режущая кромка естественным образом неравномерно стачивается. Данная причина поломки газонокосилок может быть устранена осуществлением балансировки лезвия.
Рассмотрим алгоритм балансировки режущего основания:
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Наденьте режущее основание на пруток из дерева или пластика. Определите, с какой стороны происходит перевес.
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Используя инструмент для заточки, снимайте металл с более тяжелой стороны режущего основания. Важно не забывать о сохранении первоначального угла, чтобы не снизить эффективность ножа.
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Периодически проверяйте баланс режущего основания. Снимайте металл с тяжелой стороны, пока вес краев не уравняется.
Вибрация не всегда вызвана нарушенной балансировкой ножа: в некоторых случаях ее причиной стало повреждение переходника, разделяющего режущее основание и приводной вал. Этот переходник нужен, чтобы при столкновении вал не сломался.
Чтобы выявить поломку переходника, установите электрическую или бензиновую косилку боком и попробуйте провернуть нож. Если у вас это получается, переходник нужно менять.
Плохо стрижет траву
На низкое качество обработки указывает то, что растительность скашивается сегментами (клочками) или вместо подрезания оказывается на земле с корнем. Возможно, причина этого в том, что на газонокосилке не крутится леска или нож: в таком случае, проверьте механизм передачи крутящего момента от бензинового или электрического движка на вал.
Зачастую то, что косилки плохо стрижет, связано с затуплением режущей части. О том, как ее обслуживать, расскажем дальше.
Диагностика режущей части
Нож косилки – это элемент, который обеспечивает ровный и качественный срез травы. За ним требуется такой же регулярный и своевременный уход, как и за фильтром, корпусом, мотором. Далее мы разберем вопрос обслуживания режущей части.
Снятие и замена ножей на газонокосилке
Рассмотрим, как выполняется демонтаж ножей роторного типа. Данная разновидность применяется в большинстве моделей косилок, поэтому инструкция подойдет многим пользователям. Для снятия режущей части потребуется разводной ключ.
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Переверните косилку ножом вверх, чтобы облегчить обслуживание.
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Очистите нож от остатков растительности. Для этого можно воспользоваться щеткой или сухим куском ткани.
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Режущий элемент крепится к валу стандартным болтом. Открутите его при помощи ключа.
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Достаньте нож, соответствующий «предшественнику» по диаметру. Установите его в том же положении, в котором находился предыдущий режущий элемент. Закрутите фиксирующий болт.
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Проверьте, правильно ли вы установили нож. Убедитесь, что косилка отключена от сети. После этого начните проворачивать нож рукой. Обратите внимание, что он должен находиться на одинаковом расстоянии от приводного вала – смотрите за тем, чтобы перекосы и неровности отсутствовали.
Если косилка долгое время находилась в эксплуатации, болт мог прикипеть. В таком случае с его откручиванием возникнут проблемы. Чтобы справиться с этим, воспользуйтесь обычным молотком. С небольшим усилием постучите им несколько раз по болту фиксации режущего элемента. Еще одним способ – нанести на крепеж малое количество тормозной жидкости.
Некоторые дачники имеют дело с косилками, в которых используются роторные режущие основания с двумя насадками. С данными приборами принцип демонтажа и замены выполняется аналогичным образом.
Затачивание лезвий в домашних условиях
Если вы заметили, что трава на приусадебном участке срезается неравномерно или вырывается из земли с корнем, это свидетельствует о том, что нож затупился. Конечно, его можно снять (алгоритм описан выше) и отдать мастеру по заточке, но при должном уровне сноровки и наличии ряда инструментов придать лезвию остроту можно в домашних условиях самостоятельно.
Есть несколько способов, как заточить нож косилки. Для этого вы можете воспользоваться одним из этих приборов:
Присутствует вероятность, что в результате интенсивного использования нож мог погнуться. Изгибы можно исправить при помощи молотка: положите режущую оснастку на наковальню и наносите по ней удары в соответствующих областях.
Когда необходимый для заточки инструмент найден, а лезвие выровнено, позаботьтесь о безопасности. Наденьте плотные рабочие перчатки и защитные очки. Последние необходимы, если заточка будет осуществляться при помощи болгарки или станка.
Точильные станки оснащены двумя кругами: первый оснащен крупным зерном, второй – мелким. Крупнозернистый необходим для первоначальной обработки – на нем выравнивается кромка режущего основания. Чтобы довести лезвие до рабочего состояния, используется мелкозернистый круг. В идеале процесс затачивания завершается полировкой: для ее реализации нужен круг из войлока. В процессе обработки на станке важно подносить лезвие к кругу под правильным углом: это поможет сохранить качество среза растительности. Рекомендуемый угол заточки – 30 градусов.
Если для заточки вы используете шлифовальную машинку, наждачную бумагу или напильник, зафиксируйте режущее основании в тисках. Если вы нашли сильные повреждения в местах соприкосновения ножа с растительностью, их можно срезать болгаркой. Важно, что делать это нужно с обеих сторон – так вы сможете сохранить балансировку. Закончив с затачиванием, произведите проверку баланса. Если окажется, что он был нарушен, удалите излишки металла с более тяжелой стороны.
Замена лески в газонокосилке
В некоторых моделях косилок в качестве режущего основания вместо ножа применяется катушка с леской – примерно такая же, как в триммерах. Поверх пластиковой катушки наматывается корд из капрона. Выводится он через отверстия, высверленные в корпусе.
Обратите внимание, что леска бывает разной. Она различается по толщине и форме. Диаметр корда варьируется от 1.2 до 4 миллиметров. Форма может быть круглой (считается, что такое сечение обладает самой высокой прочностью), фигурной (в виде звезды, треугольника, т.д.; характерна высокой остротой); витой (эффективно справляется исключительно с тонкой растительностью).
Если головка, на которую наматывается леска, повреждается разве что в крайне специфических ситуациях, корд является расходным материалом: он изламывается и со временем заканчивается. Умение заменить леску необходимо для самостоятельного обслуживания косилок.
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Выдерните розетку, отключив косилку от электросети.
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Используя отвертку, остановите проворачивание режущей оснастки. Сделав это, демонтируйте катушку.
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Надавите на зажимы головки с леской. Это поможет отсоединить крышку, что необходимо для разборки корпуса.
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Подберите леску, диаметр которой соответствует требованиям вашей косилки (указаны в паспорте садовой техники). Отрежьте фрагмент длиной 2—4 м.
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Получившийся отрезок сложите в две части одинаковой длины.
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Просуньте леску в отверстие катушки.
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Начните крутить леску движениями против часовой стрелки.
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Когда вы почти закончите и останется только маленький кончик, выставьте его наружу. Закрепите в выделенной под это нише для избежания раскручивания лески.
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Наденьте крышку на головку с кордом и зафиксируйте устройство на косилке.
Профилактика неисправностей
Надеемся, статья помогла найти и устранить причину неисправности косилки. Мы приведем список правил эксплуатации, которые помогут снизить частоту поломок садовой техники.
- Не перегружайте косилку. Если вы задаетесь вопросом, почему греется газонокосилка, вероятно, вы слишком долго используете ее непрерывно. Периодически давайте прибору остывать. Это приведет к тому, что техника перестанет глохнуть. Также данное правило эксплуатации повысит срок службы бензинового двигателя.
- Осматривайте косилку перед началом работы. Убедитесь, что в ней отсутствуют протечки машинного масла. Следите, чтобы не было визуальных повреждений корпуса. Уделите внимание режущему элементу: если камень или другой твердый объект попал в газонокосилку, извлеките его.
- Не экономьте на компонентах топливной смеси. Подготавливайте смесь непосредственно перед началом работы. Закончив кошение, слейте остатки бензина из топливного бака (особенно при длительном хранении).
- Не запускайте косилку в дождливую погоду и росу. Попадание влаги на корпус приведет к коррозии. Убирая косилку на хранение, протирайте ее от следов сырости.
- Используйте праймер для подкачивания топливной смеси в карбюратор. Благодаря этому двигателю не придется работать всухую, что повысит срок его использования.
- Регулярно очищайте газонокосилку: корпус, травосборник, режущие элементы, фильтры. Используйте чистящую химию, подходящую для бензиновой техники. Это поможет избежать ржавчины. Не приступайте к обслуживанию сразу после окончания кошения – для начала дайте двигателю остынуть.
- Храните газонокосилку в подходящих условиях. Важно, чтобы помещение было теплым и сухим.
- Работайте в плавном режиме. Минимизируйте количество резких движений. Частые рывки являются причиной преждевременного выхода двигателя из строя.