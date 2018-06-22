Для осушения фундамента дома и цокольного этажа профессионалы используют систему из дренажных труб и двух резервуаров.

После качественной гидроизоляции фундамента (без которой всё остальное будет бессмысленно) по периметру пускают дренажную трубу, которая собирает в себя грунтовые воды. По трубе они стекают в первый – «оперативный» - резервуар, установленный под землёй недалеко от дома.

Тут-то и появляется дренажный насос. Его задача – не допускать переполнения резервуара. Правильным будет установить сюда погружной насос с «поплавком», который будет регулировать уровень воды. Например, он может включаться, когда остается полметра до крышки резервуара.

В свою очередь, этот дренажный насос должен перегонять излишки воды уже в главный домовой канализационный резервуар (обычно он находится в отдалении). Там тоже должен стоять погружной насос, который оберегает резервуар от переполнения и отправляет воду на грунт – в сточную канаву. Второй насос должен быть значительно более мощным и неприхотливым, тогда как первому насосу большая нагрузка не грозит.

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