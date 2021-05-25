Принято считать, что перфоратор является более мощной альтернативой дрели-шуруповерта. Несмотря на кажущуюся схожесть, сферы эксплуатации сходятся не так часто: если дрель применяется для сверления мягких материалов и закручивания с саморезов, возможности электроперфоратора несколько шире. Повышенная мощность позволяет устанавливать на инструмент различную оснастку для ремонтно-строительных работ. В статье мы разберем, какие существуют виды пик для перфоратора, для чего они используются, как выбрать под свои нужды.

Что такое пика на перфоратор

Бур, зубило, лопатка или пика на перфоратор – это насадка на инструмент, которая используется для обработки материала. В зависимости от установленной оснастки отличается и результат воздействия на бетон, асфальт или другую поверхность.

Рассмотрим основные критерии, по которым насадки классифицируются:

Рабочее основание.

Хвостовик.

Диаметр и длина.

Масса.

Выполняемые задачи.

Материал изготовления.

Технические характеристики перфоратора.

Ввиду высокой мощности электроперфораторы оптимально подходят для воздействия на плотные материалы: камень, кирпичную кладку, бетон, асфальт. Работает инструмент в трех режимах: сверление без удара, сверление с ударом, долбление. Это позволяет использовать оборудование для широкого круга задач: от создания отверстий разной ширины до разрушения конструкций, откола плитки и производства канавок в стенах. Чтобы раскрыть весь потенциал перфоратора и добиться максимально качественного результата, подберите правильные насадки.

Виды пик для перфоратора

Начинающий пользователь столкнется с проблемой подбора зубила на перфоратор: в продаже их огромное количество, и отличаются насадки по форме, габаритам, назначению и т.д. Чтобы облегчить выбор, рассмотрим виды пики на перфоратор, для чего применяется каждая.

Пика

Пики для перфоратора – это элементы рабочей оснастки, которые используются с электроперфоратором в режиме удара. Их основание выполнено в виде острого конуса, заточенного под определенным углом.





Используются пики для откалывания керамической плитки, разрушения кирпичной кладки, демонтажа бетонных конструкций. Это оптимальное применение пик, так как качество сколов в данных задачах не имеет значения. При этом некоторые работники используют данную оснастку для штробления и создания отверстий. В этом есть смысл, но только если доводить в будущем получившийся результат до более презентабельного состояния. Изначальное качество обработки пикой оставляет желать лучшего.

Помните, что пики со временем затупляются, поэтому их требуется периодически затачивать.

Плоское зубило

Если вы не знаете, как называются пика на перфоратор, активно применяемая для скалывания бетонных конструкций, кирпичной кладки, металлических элементов, то это зубило. Оно имеет максимально простое устройство: есть хвостовик, подсоединяющийся к электроперфоратору, и есть плоское заостренное основание, контактирующее с материалом.





Оснастка тяжелая (вес достигает 12 килограмм), длинная и широкая (ширина острой части – до 4 см). Максимально простая в эксплуатации и обслуживании: устанавливаете на инструмент, выставляете режим долбления и приступаете к демонтажу. Ощутимо снижается эффективность – зубило можно заточить (или просто заменить).

Бур

Классификация видов различных пик и прочей оснастки на перфоратор включает в себя инструменты для создания отверстий в бетонных и кирпичных конструкциях – буры. Внешне и конструктивно они являются увеличенными в диаметре и длине сверлами для дрелей-шуруповертов. Единственное отличие заключается в типе хвостовиков: как правило, это SDS-Max или SDS-Plus.





Буры для перфоратора состоят из следующих элементов:

Хвостовик соединяет рабочую оснастку с электроинструментом. Рабочее основание представляет собой углубление в виде спирали, которое используется для отведения пыли, частиц материала, прочего строительного мусора. Наконечник «направляет» оснастку, находясь в авангарде сверления. Для повышенного срока эксплуатации оснащен напайкой из плотного металлического сплава.

Лопатка

Часто встречающееся название долота для перфоратора. По форме рабочее основание похоже на классическую шлицевую отвертку. Считается, что узкая точка контакта позволяет сосредоточить удар, и это повышает объем скалывания.





Применяются плоские лопатки для демонтажа отделочных материалов: керамической плитки, штукатурки. Другое назначение оснастки – производство штроб. Лопатки выпускаются с разной шириной рабочего основания. Чем больше показатель, тем выше производительность.

Изогнутая лопатка

В отличие от плоской лопатки, в данной разновидности рабочее основание расположено под углом. Это позволяет подбираться к труднодоступным участкам. При этом наконечник расширен по сравнению с плоским аналогом и еще более заострен.





Предназначение изогнутых лопаток в том, чтобы снимать плитку и штукатурку. Особо крупные элементы оснастки подойдут для скалывания асфальта.

Специальное зубило

Подобные зубила для перфоратора представляют собой усовершенствованную разновидность насадки-штробера. Как и у насадок-штроборезов, у специальных зубил рабочее основание расположено под углом, и применяются они для той же задачи – создания каналов под электрокоммуникации. Разница заключается в наличии специальных «крыльев»: они повышают скорость обработки и позволяют настраивать глубину штробы.

Коронка

Самые необычные визуально элементы рабочей оснастки для электроинструмента. Используются, когда требуется создать широкое, но неглубокое отверстие в твердом материале. К примеру, коронка будет полезна, если в процессе ремонта нужно произвести ниши для выключателей или розеток.





В продаже вы сможете найти коронки разной длины и ширины. Практически все обеспечат создание отверстий большого диаметра и малой глубины. Преимуществом же коронок является высокое качество отверстий: они ровные и аккуратные, не нуждаются в последующей чистовой обработке.

Оснастка представляет собой хвостовики для перфоратора со сверлом из твердого металлического сплава с алмазным напылением на наконечнике. Его окружает «стакан» (полый цилиндр с открытой стороной) с зубьями. Внешне он напоминает корону, откуда и происходит название. По материалу изготовления зубьев коронки делятся на следующие виды:

Твердосплавные – бюджетные, недолговечные. Подойдут, если нужно сделать одно отверстие в обычном бетоне и выкинуть. При контакте с более прочными материалами приходят в негодность еще быстрее.

– бюджетные, недолговечные. Подойдут, если нужно сделать одно отверстие в обычном бетоне и выкинуть. При контакте с более прочными материалами приходят в негодность еще быстрее. Победитовые – оптимальное соотношение цены и качества. Выдерживают высокие температуры, поэтому ими можно работать долго.

– оптимальное соотношение цены и качества. Выдерживают высокие температуры, поэтому ими можно работать долго. Алмазные – на самом деле, конечно, выполнены не из алмазов, но имеют соответствующее напыление. Это обеспечивает долговечность и эффективность при обработке особенно плотных материалов – армированного бетона, а также каменных и железобетонных конструкций.

Проломной бур

В отличие от стандартного бура, проломной применяется для производства сквозных отверстий через всю толщину стены. Бывают разборные и цельные модели: первые можно модифицировать под различные рабочие ситуации, вторые более надежны ввиду отсутствия съемных элементов. Проломные буры состоят из следующих компонентов:

Хвостовик – часть, соединяющая бур с электроперфоратором. Удлинитель – находится между хвостовиком и наконечником. Нужен для придания оснастке достаточной длины, чтобы можно было создать достаточно глубокое отверстие. Наконечник – рабочее основание, контактирующее с обрабатываемым материалом. Выглядит как стандартный бур, но превосходит его в размерах. Состоит из центровочного сверла, отвечающего за точность бурения. Благодаря нему оснастка не смещается с назначенного курса. За расширение отверстия отвечают зубья бура, имеющие высокую прочность.

Штробер

Данная рабочая оснастка также известна как штроборез. Основание имеет цилиндрическую форму, на окончании находится расположенная под углом округлая лопатка с полым центром. Используются штроберы для производства канавок в бетонных и кирпичных стенах и потолках. В полученные в результате обработки ниши прокладываются сантехнические коммуникации или кабели.





Кроме того, штроборезы периодически применяются для штробления асфальтных поверхностей и предварительной зачистки швов в кирпичных стенах.

Классификация по типу хвостовика

Выбирая насадки по бетону, обращайте внимание не только на рабочее основание, но и на заднюю часть. Это важно, потому как хвостовик указывает на совместимость зубила с вашим электроперфоратором. Кроме того, каждый хвостовик обладает определенной спецификой. Рассмотрим виды пик и другой рабочей оснастки на перфоратор по форме патрона:

SDS- Plus – хвостовик для легких моделей. Диаметр составляет один сантиметр, для фиксации оснащен четырьмя пазами.

– хвостовик для легких моделей. Диаметр составляет один сантиметр, для фиксации оснащен четырьмя пазами. SDS- Max – в данной разновидности количество пазов выросло – их уже 5. Это обеспечивает более надежное крепление. Диаметр также увеличился: теперь он составляет 1,8 см.

– в данной разновидности количество пазов выросло – их уже 5. Это обеспечивает более надежное крепление. Диаметр также увеличился: теперь он составляет 1,8 см. SDS- Quick – интересный вариант, если вы одинаково часто используете дрели-шуруповерты и электроперфораторы. Насадки с хвостовиком SDS-Quick подходят для обоих видов инструментов.

– интересный вариант, если вы одинаково часто используете дрели-шуруповерты и электроперфораторы. Насадки с хвостовиком SDS-Quick подходят для обоих видов инструментов. SDS-Top – «не выстреливший» формат хвостовиков, ныне практически не применяется. Был задуман как промежуточный вариант между SDS-Plus и Max. Обладает шириной 1,4 см.

Классификация по весу перфоратора

Размеры и масса инструмента влияют на тип хвостовика пики перфоратора. Вес электроприбора классифицируется по трем группам:

До 5 кг . Легкие перфораторы, зачастую бытовые. Функциональны с насадками SDS-Plus.

. Легкие перфораторы, зачастую бытовые. Функциональны с насадками SDS-Plus. 5–12 кг . Полупрофессиональные и профессиональные инструменты, совместимые с хвостовиками SDS-Max.

. Полупрофессиональные и профессиональные инструменты, совместимые с хвостовиками SDS-Max. Более 12 кг. Размеры и масса пики для большого перфоратора или отбойного молотка предполагают использование специальных креплений – шестигранных HEX.

Материал изготовления зубил, пик и лопаток

Насадка для электроперфоратора – это элемент, который подвержен высоким нагрузкам. Она контактирует с твердыми материалами – кирпичом, бетоном, камнем. Пика для перфоратора, материал, из которого она изготовлена – кованая сталь. Изготовление оснастки из нее осуществляется в промышленных условиях. Инструмент закаляется под высокой температурой, которая варьируется от 800 до 8000 градусов по Цельсию. Насадка равномерно прогревается в специальной печи, после чего остужается в масле или охлажденной воде.

Несмотря на высокую прочность и надежность кованой стали, изделия из этого материала не вечны. Со временем зубило износится. Чем дешевле оснастка, тем быстрее это произойдет.

Как правильно выбрать пику

Разобравшись в классификации насадок, перейдем к вопросу выбора. Далее рассмотрим, как найти нужное рабочее основание, учитывая специфику работ, угол заточки и размеры пики для перфоратора.

В зависимости от вида работ

Ранее мы рассмотрели специфику каждой насадки по бетону. Цель использования – это первое, от чего стоит отталкиваться при подборе. Резюмируя, приведем список, который поможет определиться с насадкой по виду работ:

Пика – разрушение конструкций из бетона, скол керамической плитки, создание черновых отверстий в материале.

– разрушение конструкций из бетона, скол керамической плитки, создание черновых отверстий в материале. Плоское зубило – демонтаж бетонных строений, кирпичной кладки; удаление кафельной плитки, штукатурки.

– демонтаж бетонных строений, кирпичной кладки; удаление кафельной плитки, штукатурки. Бур – создание отверстий в кирпиче и бетоне.

– создание отверстий в кирпиче и бетоне. Лопатка – вырубка канавок, полезных при прокладке разного рода коммуникаций (например, электропроводки).

– вырубка канавок, полезных при прокладке разного рода коммуникаций (например, электропроводки). Изогнутая лопатка – снятие отделочного покрытия (гипсокартона, панелей МДФ или ПВХ, т.д.) с поверхностей. Отдельные насадки подходят для асфальта.

– снятие отделочного покрытия (гипсокартона, панелей МДФ или ПВХ, т.д.) с поверхностей. Отдельные насадки подходят для асфальта. Специальное зубило – производство канавок для проводки и труб водоснабжения.

– производство канавок для проводки и труб водоснабжения. Коронка – создание отверстий малой глубины в бетоне, а также железобетонных и керамических конструкциях.

– создание отверстий малой глубины в бетоне, а также железобетонных и керамических конструкциях. Проломной бур – производство сквозных отверстий в бетоне.

– производство сквозных отверстий в бетоне. Штробер – долбление канавок, очистка швов кирпичной кладки, штробление асфальта.

Если вам предстоит столкнуться с несколькими видами работ, попробуйте найти комплект насадок по бетону. В большинстве случаев в одном наборе есть всё необходимое. Приобретение зубил таким образом вместо подбора по отдельности выгоднее и быстрее.





Помимо типа насадки, учитывайте запланированный объем работ. Если он подразумевает создание всего пары отверстий в кирпиче, раскошеливаться на дорогой бур нецелесообразно. Если вы собираетесь выполнять полноценные ремонтные или строительные работы, на насадках лучше не экономить: зачастую выгоднее приобрести одно фирменное зубило, чем десять китайских.

Объем работ важно держать голове, когда вы подбираете не только насадки, но и перфоратор. К нему вышесказанное тоже относится. Помните о типах хвостовиков и массе инструмента. Кроме того, стоит учитывать, что мощность электродвигателя напрямую влияет на длительность непрерывной работы. Купив дешевый маломощный электроперфоратор для большого объема работ, вы только потеряете время. Итак, что стоит учитывать при выборе перфоратора:

Мощность.

Вес.

Тип хвостовика.

Ударную силу.

В зависимости от размера

Диаметр (в случае с некоторыми типами – ширина) и длина пики для перфоратора по бетону – размеры, и их тоже крайне важно учитывать при подборе рабочей оснастки. К примеру, ширина зависит от площади обработки, типоразмера канавки, которая вам требуется, диаметра отверстия, которое планируется просверлить.





Длина пики, коронки или другой оснастки на перфоратор зависит от глубины отверстия. Логично, что для производства глубокой (возможно, даже сквозной) ниши потребуются достаточно длинные насадки.

В зависимости от угла заточки

Длительная эксплуатация зубила приводит к потере эффективности. Восстановить ее можно, осуществив заточку рабочей оснастки. Важно учитывать, что она должна осуществляться под правильным углом, ведь это напрямую влияет на рабочие свойства. Градус, под которым затачивается зубило, подбирается в зависимости от типа обрабатываемого материала. Выделяют следующие виды пик по углу заточки для перфоратора: