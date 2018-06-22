Нередко можно услышать, что дренажный насос – это самый широко распространенный вид насосов. Нет поводов не верить этому утверждению, ведь применение этих агрегатов очень разнообразно.

Они бывают совершенно необходимы на стройках, и даже там, где еще нет электричества, их используют с дизельными генераторами – например, для того, чтобы осушить котлован или канаву.

Еще одна основная сфера применения дренажных насосов – канализация загородных домов. Отвод фекальных вод, «серой» воды из душа и раковин в доме. В этом случае насосы трудятся круглый год.

Есть и случаи, когда дренажные насосы буквально спасают хозяев в чрезвычайных ситуациях потопов. Выдалось особенно дождливое лето или осень? С большой вероятностью у арендаторов помещений в цокольных этажах зданий возникнут серьёзные проблемы, как и у тех, кто держит в загородном доме подвал.

Есть у городских жителей и еще одна «страшилка» - прорыв трубы. Для обитателей «минус-первых» этажей эта проблема может стать фатальной. Во всех вышеперечисленных случаях главным спасителем будет дренажный насос.

Востребованность насосов, впрочем, не ограничивается «разовыми подтоплениями». К сожалению, подтопления бывают и «плановыми» - постоянными.

Чаще всего виной тому ошибки на стадии выбора места для постройки дома или на этапе строительства фундамента. Например, когда в основу дома положен сборно-блочный фундамент, но его гидроизоляция сделана халтурно и непрофессионально. В этом случае шанс увидеть в подвале стоячую воду велик как никогда. Ведь уровень грунтовых вод сильно колеблется, и наивно полагать, что если на момент строительства в котловане было сухо, то в нём будет сухо всегда.

Ситуация, когда нужно организовать постоянный дренаж цокольного этажа загородного дома – это вызов, с которым могут справиться только профессионалы.

Смотрите также: