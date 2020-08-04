Вы — счастливый обладатель газовой колонки. Горячая вода течёт из крана, даже если её отключили во всём районе. Бойлер позволит сэкономить деньги, ресурсы и ваше время. Сплошные плюсы от использования! Но, как любая система, он требует своевременного качественного обслуживания.

Работа водонагревателя зависит от теплообменника. Он – основной рабочий элемент системы. При отсутствии профилактики он либо покроется накипью, что повлечёт за собой недостаточный напор жидкости, либо ребра теплообменника зарастут сажей, что не даст влаге достаточно нагреться. Рассмотрим каждую проблему отдельно.

Слабый напор или давление в газовых колонках

Давление в бойлере влияет на прогрев, напор воды в кране. Качественная эксплуатация водонагревателя проходит при давлении жидкости 0,3Мпа, давлении газа 1,3 КПа. Подбирайте бойлер с учетом давления воды в квартире или доме. На каждой модели есть заводская табличка с информацией об оптимальном давлении жидкости.

Тут указано оптимальное давление и минимальное, при котором включается бойлер. Зная, что 1 МПа = 10 бар, выходит, что нагреватель на картинке рассчитан на 1,2 МПа и может функционировать при 0,01 МПа.

Это частный случай, имеющий отношение к определённой модели. Как быть с нагревателями, которые не рассчитаны на низкое давление? Поставьте насос, который увеличит давление жидкости до приемлемых норм.

Если, несмотря на правильную установку и достаточное давление при подаче воды, напор слаб, у этого может быть несколько причин.

Засор фильтра Щёткой необходимо вычистить сажу из фильтра. Подробное описание прочистки — дальше в этой статье. Накипь в теплообменнике Солевые отложения змеевика лучше всего убрать «народными» средствами: промышленная, бытовая химия могут нанести вред медной трубе, что повлечёт риск отложения ещё большей накипи. Как это сделать, будет описано ниже. Засор труб Обычно засор появляется внутри труб с горячей водой. Нужно пустить холодную в обратном направлении — жидкость сама протолкнёт засор. Выкрутите заглушку, подставьте емкость для сбора воды, зажмите излив и ждите обратного потока. Неисправность смесителя Разобрать смеситель, проверить детали на предмет засора. Вымывается проточной водой, иногда требует полной замены.

Эти проблемы решаются самостоятельно, но мы рекомендуем поручить их профессионалу.

Напор горячей воды сбивается. Причины могут быть те же, но также включим новые аспекты:

Недостаточно мощности колонки, чтобы прогревать весь поступающий поток. Поможет замена бойлера на более мощный аналог.

Обслуживание магистрали. Во время проведения ремонтных или профилактических работ иногда отключают холодную воду. Тогда проточный нагреватель не сможет выполнять свои функции.

Не нужно сразу бросаться к бойлеру, разбирать его, чтобы провести профилактику. Лучше исключить причины, не зависящие от работы оборудования. Если неисправность не найдена, вызовите специалиста для проведения диагностики. Что, если нет возможности вызвать мастера? Остается провести обслуживание бойлера самостоятельно.

Чистка газовых колонок от накипи и сажи

Накипь. При нагреве жёсткой воды (с примесью металлических солей) до 82 градусов образуется солевой осадок – слабая накипь. Чем дольше жидкость течёт по змеевику, тем больше накипи образуется в трубе. Она уменьшает напор в кране. Если не проводить профилактику достаточно часто, накипь полностью забьёт трубу, вода перестанет течь. Сажа. При сгорании топлива выделяются продукты горения, которые оседают на решётке радиатора или на змеевике трубопровода. Слой сажи не позволяет прогревать воду достаточно сильно, что повлияет на температуру воды при выходе. Тёплая или холодная вода – признак необходимой профилактики.

Чтобы не допустить такого запущенного состояния водонагревателя, необходимо раз в год проводить чистку. Этим занимается специальная организация, имеющая разрешение на работу со взрывоопасным оборудованием. Проводить обслуживание самостоятельно крайне не рекомендуется. Только в качестве профилактики выполняйте небольшую чистку. Для этого понадобятся:

Отвертки (+/-). Рожковый ключ. Набор щёток (в том числе по металлу). Пылесос.

Последовательность действий при очистке водонагревателя будет описана ниже, а пока рассмотрим вопрос нахождения газовой колонки в доме.

Для долгой, качественной службы нагревателя необходимо проводить плановую диагностику ежегодно. Этим занимается газовая служба. Причины, указывающие на необходимость ремонта:

Запах гари. Сажа из бойлера. Плохой нагрев жидкости. Слабый напор из крана. Не зажигается, странно горит.

Каждая причина соответствует определённой поломке. Сверяясь с таблицей выше, поймите, что именно стоит почистить, заменить или починить своими руками.

Чистка теплообменника газовой колонки

Необходимо: лимонная кислота или другой растворитель (для медного змеевика подойдёт серная); таз, способный вместить весь змеевик; набор инструментов (отвертки, гаечные ключи).

Последовательность действий:

Перекрыть бойлер (подача газа, воды). Достать из колонки теплообменник, открутив ключом (в трубе останется жидкость, будьте аккуратны). К трубе, которая подаёт воду в нагреватель, подключить шланг, опустить его в раковину или иную ёмкость, чтобы избежать протечек. Залить в змеевик имеющийся химический раствор (важно, чтобы металл, из которого сделан змеевик не вступал в реакцию с раствором. Лучше всего подойдёт лимонная кислота или уксус). Опустить теплообменник в таз с идентичным раствором. Оставить на ночь.

После поставьте теплообменник на место, включите подачу воды, газа. Поток жидкости вымоет остатки накипи, химии. Оцените результат по цвету выходящей воды. Если она чистая – значит, вы справились на ура!

Чистка теплообменника без демонтажа

Понадобятся: набор инструментов (отвертка, гаечный ключ), химический раствор, шланг.

Порядок выполнения работ:

Снять защитную переднюю панель. Перекрыть газ. Отсоединить теплообменник от трубы, которая подаёт в него воду. Поставить на её место шланг. Залить в него хим. раствор, заполнив всю трубу змеевика. Оставить на ночь. Слить жидкость через кран. Вернуть всё в изначальное состояние. Проверить выходящую воду.

Чистка дымохода газовой колонки

Запах гари в помещении или, что хуже, его задымлённость могут быть следствием засорившегося дымохода. Отложения сажи не дают дыму свободно выбираться из квартиры. Если дымоход достаточно длинный, прочистите его инструментом трубочиста. Если труба находится в квартире и имеет небольшую длину, подойдет щётка.

Чтобы не допустить засора в трубе, минимизируйте её изгибы. Отказаться от изгибов в 90°, отдать предпочтение максимум 45°. В таком случае дым не будет задерживаться и образовывать отложений сажи.

Чистка газовой горелки

Наиболее кропотливая и аккуратная работа предстоит при очистке горелки. От её работы зависит температура жидкости, скорость нагрева. Если поток не нагревается или нагревается медленнее обычного – это признак того, что пора чистить. Не повредите эту деталь — нагрев будет неполным.

Понадобятся: отвертки (+/-), мягкая щётка, пылесос.

Порядок выполнения работ:

Отключить газ. Выкрутить винты, фиксирующие саму горелку, кронштейн горелки. Толкнуть горелку вверх, отсоединив от подачи газа. Достать из бойлера. Почистить мягкой щёткой плавники горелки, пропылесосить их. Трубку Вентури промыть водой, оставить высыхать. Вернуть в изначальное положение.

Очистка водоприёмного узла

Водоприёмный узел содержит фильтр, который задерживает мелкий мусор в жидкости. Если он забьётся, напор воды сначала уменьшится, потом жидкость вовсе перестанет течь. Чтобы этого не произошло необходимо чистить фильтр.

Понадобятся: гаечные ключи, отвертки.

Порядок выполнения работ:

Отключить подачу воды в колонку. Открутить водоприёмный узел. Снять корпус, открутив винты. Прочистить фильтр под проточной водой. Если мембрана фильтра выпуклая, заменить её (желательно на силиконовую). Закрыть мембрану, затянуть крепеж. Это растянет мембрану более равномерно. Вернуть узел в нагреватель.

Чистка запальника газовой горелки

Если не зажигается газовая горелка, причина этого кроется в запальнике. Он забивается копотью, поэтому нуждается в чистке.

Понадобятся: отвертка (+/-), мягкая щётка.

Порядок выполнения работ:

Перекрыть газ. Выкрутить винты защитного экрана. Отсоединить термопару (при наличии). Вытащить запальник, потянув вверх. Чистить так же, как и горелку. Вернуть на место.

Очистка форсунок

При чистке самой горелки очистите форсунки. На задней стенке горелки открутите четыре винта. Горелка распадётся на две части, оставив в центре форсунок. Промойте водой, мягкой щёткой. Оставьте сушиться.

Газовые колонки в шкафу

Водонагреватель – предмет громоздкий, некрасивый. Он сильно выбивается из интерьера, его хочется спрятать подальше от глаз. В таком случае, на кухне можно закрыть её в кухонном шкафу, но есть ряд требований безопасности. Прежде всего, положение колонки в шкафу зависит от типа сгорания топлива в камере – открытый или закрытый. Каким бы ни был тип сгорания, обязательно нужно сначала предоставить газовой службе проект встройки, получить официальное разрешение на проведение работ.

Открытый тип. Является более опасным, требует большего внимания. Помещают такую колонку в шкафу без верха и низа (фальшь-шкаф). Расстояние до боковых стенок должно быть не менее 15 см. Фасад шкафа желательно сделать решётчатым для хорошей вентиляции. Покрыть изнутри огнестойким покрытием или сделать стенки шкафа из негорючего материала. Закрытый тип. Более безопасен, не требует крупных вложений. Такой водонагреватель встраивают в обычный шкаф с верхом и низом. Закрыт простой дверцей без решёток. Расстояние до стенок сокращается до 3-х см.

При соблюдении всех норм и правил газовая колонка на кухне не будет представлять угрозы, останется в строю.

Вывод

Газовая колонка, несомненно, полезная вещь. Не надо думать о сезонном отключении горячей воды, недостаточном нагреве. Бойлеры требуют основательного ухода и диагностики. Обычно этим занимаются газовые службы, которые имеют необходимое разрешение, но самостоятельно провести диагностику можно самому, если есть минимальный набор инструментов.