В статье рассмотрим, какие бывают радиаторы отопления для квартиры. Как выбрать устройство? На какие технические параметры опираться? Разберемся, какие радиаторы отопления лучше для загородного дома. Узнаем, чем различаются алюминиевые, биметаллические, чугунные, стальные радиаторы отопления, какие лучше соответствуют индивидуальным требованиям?

НАДО ЗНАТЬ! Выбор зависит от компонентов теплоносителя. В ЦОС теплоноситель зачастую имеет низкое качество. При контакте с жидкостью алюминий подвергается коррозийному воздействию, поэтому не подойдет для многоквартирного дома.

Об особенностях централизованной и автономной отопительных систем. На что обратить внимание?

Жители квартирных многоэтажных, частных домов (дач, коттеджей) пользуются разными отопительными системами (ОС). У каждой есть особенности, преимущества, недостатки. Учитывайте: к каждой ОС нужно по-своему подбирать радиаторы. Неудачная покупка оборудования приведет к низкой теплоотдаче, малому сроку эксплуатации, скорым повреждениям.

Гидроудар (гидравлический удар) – резкий скачок давления в заполненной водой системе. Причиной его становится стремительное изменение скорости потока воды. Последствия гидроудара: появление в трубопроводе продольных трещин.

В зависимости от того, в многоквартирном доме вы проживаете или частном, отопление может быть:

Центральное (ЦОС) . Тепло подается в несколько зданий, квартир из единого источника (котельной). Трубопровод распределяет теплоноситель, подавая потребителям. После отбора тепла носитель возвращается к источнику (теплогенератору).

. Тепло подается в несколько зданий, квартир из единого источника (котельной). Трубопровод распределяет теплоноситель, подавая потребителям. После отбора тепла носитель возвращается к источнику (теплогенератору). Автономная система полезна при обслуживании жителей частного дома. Используется также в коттеджах, дачах: они не подключены к ЦОС. Для нагревания теплоносителя монтируется бойлер или котел. Далее блок управления, система трубопровода, батареи. Преимущество автономного управления в функции настройки, исходя из потребностей: регулировка температуры нагрева, автоматическое поддержание заданных настроек. Недостаток: высокая цена батареи, монтажных работ, сложное техническое обслуживание.

Какие бывают батареи для квартиры, частного дома?

Материал – это основной критерий, по которому подбирается оборудование. Влияет на теплоотдачу, давление, стоимость, срок эксплуатации, прочность, надежность.

По материалу:

Биметалл. Нетребовательны к теплоносителю, ориентированы на долгое использование. Дорогие.

Нетребовательны к теплоносителю, ориентированы на долгое использование. Дорогие. Чугун. Показатель остаточного сохранения тепла составляет 30% (у прочих разновидностей – 15%). Медленно нагреваются, медленно теряют температуру. Надежные, устойчивые к коррозийному воздействию.

Показатель остаточного сохранения тепла составляет 30% (у прочих разновидностей – 15%). Медленно нагреваются, медленно теряют температуру. Надежные, устойчивые к коррозийному воздействию. Алюминий. Быстро нагреваются, быстро теряют температуру. Полезны в автономных системах. Характерны высокой тепловой мощностью, приемлемой ценой.

Быстро нагреваются, быстро теряют температуру. Полезны в автономных системах. Характерны высокой тепловой мощностью, приемлемой ценой. Сталь. Компактны, имеют хорошую теплоотдачу, долговечны, слабо окисляются от низкокачественного теплоносителя.

По типу установки:

Настенные. Самые распространенные в квартирах, коттеджах, дачах, частных домах радиаторы. Монтируются на стену.

Самые распространенные в квартирах, коттеджах, дачах, частных домах радиаторы. Монтируются на стену. Плинтусные. Монтируются в металлические короба, занимая пространство вместо стандартного плинтуса. Почти не занимают площадь помещения. Неприметны, не будут выбиваться из обстановки комнаты.

Монтируются в металлические короба, занимая пространство вместо стандартного плинтуса. Почти не занимают площадь помещения. Неприметны, не будут выбиваться из обстановки комнаты. Внутрипольные. Водяные конвекторы экономят пространство: встраиваются ниже уровня пола.

Радиаторы отопления – какие лучше для квартиры?

При выборе батареи для установки в квартире обратите внимание на основные технические параметры:

Теплоотдача характеризует, насколько эффективно устройство справится с обогревом помещения. При подборе учитывайте теплопотери (на них влияет толщина стен, размер оконных и дверных проемов), объем комнаты. В секционных моделях мощность указывается на одной секцию. Расчет количества ребер точно определит необходимый уровень теплоотдачи. Тепловая мощность одной секции в среднем составляет 0,15–0,2 кВт.

характеризует, насколько эффективно устройство справится с обогревом помещения. При подборе учитывайте теплопотери (на них влияет толщина стен, размер оконных и дверных проемов), объем комнаты. В секционных моделях мощность указывается на одной секцию. Расчет количества ребер точно определит необходимый уровень теплоотдачи. Тепловая мощность одной секции в среднем составляет 0,15–0,2 кВт. Рабочее давление важно, чтобы оборудование могло работать в вашей системе. Давление зависит от материала. Неправильно подобранное давление вызовет повреждения при гидроударах.

Материал, из которого выполнена батарея Диапазон рабочего давления, атм. Чугун 6–9 Алюминий 6–25 Сталь 6–15 Биметалл 20–30

Материал или покрытие, способные защитить от износа, протечек . Толстые стенки, грунтовки продляют срок службы. Возможность подключать батарею для работы с агрессивным теплоносителем расширит сферу эксплуатации.

. Толстые стенки, грунтовки продляют срок службы. Возможность подключать батарею для работы с агрессивным теплоносителем расширит сферу эксплуатации. Дизайн отопительного оборудования. Учитывайте, как отопительное оборудование впишется в окружение. За счет выбора моделей устройство можно подобрать под различные стили оформления, цвета.

отопительного оборудования. Учитывайте, как отопительное оборудование впишется в окружение. За счет выбора моделей устройство можно подобрать под различные стили оформления, цвета. Вес стоит учитывать непосредственно перед покупкой: сможете ли вы транспортировать агрегат до дома, зафиксировать на стене, подключить, не вызывая поломки. Самые массивные чугунные батареи, более легкие алюминиевые (масса одного сегмента – до 2 кг), стальные (около 2,5 кг).

Параметры выбора радиаторов для загородного дома

В отличие от центральной системы отопления многоквартирных домов, автономная ОС частных жилищ значительно менее требовательна к давлению. За счет этого появляется возможность приобретать оборудование, рассчитанное на небольшое давление. Подойдут модели с тонкими стенками: например, алюминиевые.

НАДО ЗНАТЬ! Неопытные владельцы коттеджей сталкиваются с замерзанием жидкости в трубах. Это приводит к появлению сколов на корпусе: он лопается. Чтобы избегать этого, сливайте воду.

За счет меньшего расстояния между теплоисточником и батареей теплопотеря в автономных отопительных системах небольшая. Оборудование в частном доме должно быть приспособлено к теплоносителям с высокой температурой.

Чугунные радиаторы отопления – какие лучше? Преимущества, недостатки

Чугун является прочным надежным материалом, тяжелым и долговечным. Чугунное отопительное оборудование используется в квартирах, частных домах, коттеджах, дачах. Материалу требуется длительное время на нагрев, что вызовет дискомфорт в начале отопительного сезона. Но это работает в обратную сторону – при отключении батареи остаются теплыми какое-то время.

Преимущества чугунных моделей:

Долгое остывание. Толстый корпус удерживает тепло – отопительный сезон закончится позже, чем у соседей.

Надежность и долговечность. В старых домах встречаются чугунные батареи, которым 50 и больше лет.

Устойчивость к коррозийному воздействию. Материал нетребователен к качеству, типу теплоносителя.

Недостатки:

Большой вес. Сложно доставить и установить.

Цена выше, чем у стальных и алюминиевых.

Долгий нагрев. На прогревание уйдет время.

Радиаторы отопления биметаллические – какие лучше? Преимущества, недостатки

Особенность устройств из биметалла – состоят из двух материалов. Оболочка алюминиевая, сердцевина стальная. Прочные, долговечные. Устойчивы к коррозии и гидроударам, легко устанавливаются, имеют высокую теплоотдачу. Из-за сравнительно высокой цены и способности переносить высокое давление монтируются в квартирные дома. Биметаллические радиаторы отопления какие лучше для квартиры – торговые марки Halsen, Radena, Bilit.

Преимущества биметаллического оборудования:

Высокая устойчивость к коррозии: стальные составляющие защищают от вредного воздействия.

Высокая теплоотдача за счет алюминиевой поверхности. Для алюминия характерен быстрый нагрев.

Долгий срок службы. В среднем биметаллические приборы работают 25 лет.

Недостаток один – высокая цена по сравнению с алюминиевыми, стальными, чугунными.

Алюминиевые радиаторы отопления – какие лучше? Преимущества, недостатки

Подойдут для частных домов, коттеджей с автономной ОС: не рассчитаны на высокое давление из-за хрупкости алюминия. Стоят недорого. Быстро нагреваются, так же быстро остывают. Срок службы составляет около 15 лет.

Преимущества батарей из алюминия Недостатки Высокая тепловая мощность Разброс цен Высокая скорость нагревания Небольшой вес Требовательность к параметрам жидкости Не для обслуживания многоквартирного дома Недолговечны

Какие радиаторы лучше: алюминиевые или биметаллические?

Приборы из алюминия характерны невысокой ценой. Подходят для монтажа в частных домах, коттеджах, дачах. При высокой тепловой мощности цены сравнительно низкие (если смотреть у российских производителей – Halsen, Royal Thermo, Radena), дизайн впишется в окружение.

К преимуществам алюминиевых моделей относятся сравнительно невысокая цена (на рынке представлены дорогие варианты и аналоги для тех, кто хочет сэкономить), высокая скорость теплоотдачи. Недостатки: требовательность к показателю кислотности жидкости (возможно разрушение стенок из-за восприимчивости материала).

Биметаллические батареи сделаны из двух материалов: изнутри стальные, снаружи – алюминиевые. Рассчитаны на период службы примерно 40 лет, надежные, дорогие относительно прочих разновидностей. Неприхотливые (нет особых требований к воде). Изнутри и снаружи покрыты грунтовкой, предотвращающей коррозийное воздействие.

Биметаллические подойдут, когда требуется долговечный агрегат. Единственный недостаток – цена устроит не каждого.

Секционные или стальные – какие лучше?

Секционные отопительные батареи устанавливаются в несколько блоков: соединяются в единую структуру. Это удобно и практично: позволит контролировать эффективность обогрева помещения. Сложны в монтаже: возможны протечки из-за неправильного соединения. Устанавливайте такое отопительное оборудование в частных жилищах с автономной ОС. Это безопасно, потому что секционные модели меньше защищены от гидравлических ударов.

Преимущества секционных батарей Недостатки Используются для автономных ОС Изменяемые габариты Низкая устойчивость к гидроударам Сравнительно низкая теплоотдача Вероятность протечек при неправильной установке

Размеры стальных (панельных) агрегатов известны заранее (узнавайте в технических характеристиках или у продавца). Когда подбираете, ориентируйтесь на параметры квартиры, частного дома (объем свободного пространства, длина и глубина ниш). Цена панельных агрегатов выше. Трубы большинства моделей имеют грунтовку, которая предупреждает коррозию от низкокачественного теплоносителя. Покрытие увеличивает период эксплуатации. Монтируются в квартирные здания (стояковая система).