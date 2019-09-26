Содержание:
- Об особенностях централизованной и автономной отопительных систем. На что обратить внимание?
- Какие бывают батареи для квартиры, частного дома?
- Радиаторы отопления – какие лучше для квартиры?
- Параметры выбора радиаторов для загородного дома
- Чугунные радиаторы отопления – какие лучше? Преимущества, недостатки
- Радиаторы отопления биметаллические – какие лучше? Преимущества, недостатки
- Алюминиевые радиаторы отопления – какие лучше? Преимущества, недостатки
- Какие радиаторы лучше: алюминиевые или биметаллические?
- Секционные или стальные – какие лучше?
В статье рассмотрим, какие бывают радиаторы отопления для квартиры. Как выбрать устройство? На какие технические параметры опираться? Разберемся, какие радиаторы отопления лучше для загородного дома. Узнаем, чем различаются алюминиевые, биметаллические, чугунные, стальные радиаторы отопления, какие лучше соответствуют индивидуальным требованиям?
НАДО ЗНАТЬ! Выбор зависит от компонентов теплоносителя. В ЦОС теплоноситель зачастую имеет низкое качество. При контакте с жидкостью алюминий подвергается коррозийному воздействию, поэтому не подойдет для многоквартирного дома.
Жители квартирных многоэтажных, частных домов (дач, коттеджей) пользуются разными отопительными системами (ОС). У каждой есть особенности, преимущества, недостатки. Учитывайте: к каждой ОС нужно по-своему подбирать радиаторы. Неудачная покупка оборудования приведет к низкой теплоотдаче, малому сроку эксплуатации, скорым повреждениям.
Гидроудар (гидравлический удар) – резкий скачок давления в заполненной водой системе. Причиной его становится стремительное изменение скорости потока воды. Последствия гидроудара: появление в трубопроводе продольных трещин.
В зависимости от того, в многоквартирном доме вы проживаете или частном, отопление может быть:
Материал – это основной критерий, по которому подбирается оборудование. Влияет на теплоотдачу, давление, стоимость, срок эксплуатации, прочность, надежность.
По материалу:
По типу установки:
При выборе батареи для установки в квартире обратите внимание на основные технические параметры:
|
Материал, из которого выполнена батарея
|
Диапазон рабочего давления, атм.
|
Чугун
|
6–9
|
Алюминий
|
6–25
|
Сталь
|
6–15
|
Биметалл
|
20–30
В отличие от центральной системы отопления многоквартирных домов, автономная ОС частных жилищ значительно менее требовательна к давлению. За счет этого появляется возможность приобретать оборудование, рассчитанное на небольшое давление. Подойдут модели с тонкими стенками: например, алюминиевые.
НАДО ЗНАТЬ! Неопытные владельцы коттеджей сталкиваются с замерзанием жидкости в трубах. Это приводит к появлению сколов на корпусе: он лопается. Чтобы избегать этого, сливайте воду.
За счет меньшего расстояния между теплоисточником и батареей теплопотеря в автономных отопительных системах небольшая. Оборудование в частном доме должно быть приспособлено к теплоносителям с высокой температурой.
Чугун является прочным надежным материалом, тяжелым и долговечным. Чугунное отопительное оборудование используется в квартирах, частных домах, коттеджах, дачах. Материалу требуется длительное время на нагрев, что вызовет дискомфорт в начале отопительного сезона. Но это работает в обратную сторону – при отключении батареи остаются теплыми какое-то время.
Преимущества чугунных моделей:
Недостатки:
Особенность устройств из биметалла – состоят из двух материалов. Оболочка алюминиевая, сердцевина стальная. Прочные, долговечные. Устойчивы к коррозии и гидроударам, легко устанавливаются, имеют высокую теплоотдачу. Из-за сравнительно высокой цены и способности переносить высокое давление монтируются в квартирные дома. Биметаллические радиаторы отопления какие лучше для квартиры – торговые марки Halsen, Radena, Bilit.
Преимущества биметаллического оборудования:
Недостаток один – высокая цена по сравнению с алюминиевыми, стальными, чугунными.
Подойдут для частных домов, коттеджей с автономной ОС: не рассчитаны на высокое давление из-за хрупкости алюминия. Стоят недорого. Быстро нагреваются, так же быстро остывают. Срок службы составляет около 15 лет.
|
Преимущества батарей из алюминия
|
Недостатки
|
Высокая тепловая мощность
Разброс цен
Высокая скорость нагревания
Небольшой вес
|
Требовательность к параметрам жидкости
Не для обслуживания многоквартирного дома
Недолговечны
Приборы из алюминия характерны невысокой ценой. Подходят для монтажа в частных домах, коттеджах, дачах. При высокой тепловой мощности цены сравнительно низкие (если смотреть у российских производителей – Halsen, Royal Thermo, Radena), дизайн впишется в окружение.
К преимуществам алюминиевых моделей относятся сравнительно невысокая цена (на рынке представлены дорогие варианты и аналоги для тех, кто хочет сэкономить), высокая скорость теплоотдачи. Недостатки: требовательность к показателю кислотности жидкости (возможно разрушение стенок из-за восприимчивости материала).
Биметаллические батареи сделаны из двух материалов: изнутри стальные, снаружи – алюминиевые. Рассчитаны на период службы примерно 40 лет, надежные, дорогие относительно прочих разновидностей. Неприхотливые (нет особых требований к воде). Изнутри и снаружи покрыты грунтовкой, предотвращающей коррозийное воздействие.
Биметаллические подойдут, когда требуется долговечный агрегат. Единственный недостаток – цена устроит не каждого.
Секционные отопительные батареи устанавливаются в несколько блоков: соединяются в единую структуру. Это удобно и практично: позволит контролировать эффективность обогрева помещения. Сложны в монтаже: возможны протечки из-за неправильного соединения. Устанавливайте такое отопительное оборудование в частных жилищах с автономной ОС. Это безопасно, потому что секционные модели меньше защищены от гидравлических ударов.
|
Преимущества секционных батарей
|
Недостатки
|
Используются для автономных ОС
Изменяемые габариты
|
Низкая устойчивость к гидроударам
Сравнительно низкая теплоотдача
Вероятность протечек при неправильной установке
Размеры стальных (панельных) агрегатов известны заранее (узнавайте в технических характеристиках или у продавца). Когда подбираете, ориентируйтесь на параметры квартиры, частного дома (объем свободного пространства, длина и глубина ниш). Цена панельных агрегатов выше. Трубы большинства моделей имеют грунтовку, которая предупреждает коррозию от низкокачественного теплоносителя. Покрытие увеличивает период эксплуатации. Монтируются в квартирные здания (стояковая система).
|
Преимущества панельных агрегатов
|
Недостатки
|
Оптимальны для монтажа в жилищах с ЦОС (многоквартирных домах)
Защитное покрытие трубы
|
Неравномерный обогрев помещения
Специфичный дизайн
Фиксированные размеры