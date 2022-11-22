Содержание:
- Разновидности устройств
- Какой водонагреватель на 100 литров лучше выбрать
- Водонагреватель какой фирмы лучше купить
- Лучшие классические накопительные водонагреватели на 100 литров
- Лучшие горизонтальные накопительные водонагреватели на 100 литров
- Лучшие накопительные водонагреватели на 100 литров с сухим ТЭНом
- Лучшие плоские накопительные водонагреватели на 100 литров
- Лучшие бюджетные накопительные водонагреватели на 100 литров
Кран с горячей водой встретил только свистом? Досадно, когда вас ждет грязная посуда или с прогулки вернулись дети. Если такие ситуации - не редкость, есть проверенный способ избежать нагрева воды в кастрюлях. В этой статье расскажем об особенностях накопительных электрических нагревателей и приведем топ лучших водонагревателей на 100 литров.
Разновидности устройств
Электроводонагреватели представляют собой эффективный и удобный способ нагрева воды для повседневных нужд. Их можно использовать как на постоянной основе в квартире или доме, так и включать во время ремонтных работ на сетях водоснабжения. Они отличаются долговечностью, минимальным уровнем шума, приятным внешним видом.
Небольшие электрические накопительные приборы нередко предпочитают котлам, газовым колонкам и аппаратам косвенного нагрева из-за меньшего количества технических ограничений при монтаже. Большинство можно устанавливать в ванной, на кухне, в туалете или подсобке.
Такого рода устройства различаются по нескольким критериям, их учет определит выбор подходящего прибора для вашего дома.
Приборы различаются формой бака, способами подключения и установки.
- Форма бака. Нагреватель определенной формы подбирается, исходя из места размещения, соображений эстетичного внешнего и удобства использования. Выделяют водонагреватели с цилиндрической, прямоугольной формой или плоского типа. Первые самые популярные и недорогие, вторые хороши для монтажа в углу помещения, третий вариант наиболее универсален и практичен с точки зрения экономии места.
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Круглый бак
|
Прямоугольный бак
|
Плоский бак
- Способ подключения. Здесь выделяют напорные и безнапорные модели.
- Напорные. Используют для поддержания давления на постоянной основе. Это наиболее популярный тип.
- Безнапорные. В этих приборах насос наполняет бак при опустошении, Давление в системе является непостоянным.
- Способ установки. По варианту установки нагреватели бывают настенные (горизонтальные или вертикальные) и напольные. Первый вариант встречается чаще и наиболее популярен.
Какой водонагреватель на 100 литров лучше выбрать
Чтобы выбрать лучший водонагреватель на 100 литров, важно знать о некоторых их характеристиках, которые существенно влияют на выполнение нагрева. Для накопительных моделей это:
- Материал бака. Речь идет о напылении с внутренней стороны бака. В бюджетных устройствах это стеклокерамика и эмаль, в приборах среднего класса - нержавеющая сталь, а в премиальных нагревателях - титановое напыление.
- Напряжение сети. Электроприборы с баком для нагрева воды питаются от бытовой или трехфазной сети. Если у вас в доме есть последний вариант, то можно купить модель с напряжением 380 вольт, она будет мощнее. Но энергорасход при этом также будет выше.
- Мощность ТЭНа. Один из главных определяющих факторов при выборе. От нее зависит максимальная температура и скорость нагрева. Более мощный аппарат покажет более высокие значения по температуре и низкие по времени нагрева, но электроэнергии потребует больше. Диапазон самых распространенных значений мощности от 1 до 6 киловатт, для бытовых нужд на обычный 100-литровый водонагреватель достаточно около 2-х кВт.
- Тип ТЭНа. ТЭНы в нагревателях бывают “сухие” или “мокрые”. “Мокрые” трубчатые элементы непосредственно взаимодействуют с поступающей в бак водой. Если качество воды оставляет желать лучшего, то эта важная деталь быстро выйдет из строя. Такой проблемы можно избежать, если отдать предпочтение прибору с “сухим” ТЭНом. Этот вариант нагревателя взаимодействует с водой через колбу, поэтому защищен от повреждения водой низкого качества и часто служит дольше. Однако, минусом является то, что приборы с “сухим” ТЭНом обойдутся потребителю дороже.
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|
“Мокрый” ТЭН
|
“Сухой” ТЭН
- Толщина теплоизоляции. Наличие теплоизоляции позволяет баку дольше поддерживать температуру воды без дополнительных энергозатрат на подогрев. Чтобы сохранение тепла было лучшим, толщина теплоизоляционного слоя должна быть не менее 3 см.
- Особенности управления. Оператор может производить настройки сам, купив прибор с электромеханическим управлением регуляторами, такой нагреватель обойдется дешевле. Но нередко ценители комфорта выбирают нагреватели менее доступной стоимости с электронным управлением, которое позволяет точно задать температуру. Самый современный вариант - сенсорное управление. Такой прибор имеет стильный дизайн панели.
- Степень защиты. Обозначается как IP. Она показывает, что прибор не подвержен поломкам от пыли и повышенной влажности. Для водонагревателей, которые монтируются в относительно сухих помещениях степень защиты должна быть не менее IP23, но вот для ванной комнаты или бани желательно отдать предпочтение прибору с защитой от IP44.
- Система безопасности. Направлена на предотвращение нештатных ситуаций и защиту прибора от повреждений от избыточного давления, скачков напряжения, утечек. В систему безопасности может входить, клапан сброса воды, УЗО, защита от старта без воды, защита от перегрева и многоуровневая защита от повреждений.
- Дополнительный функционал. Этот фактор позволяет улучшать безопасность и комфорт использования. В накопительных водонагревателях это может быть быстрый нагрев, фильтрация, защита от замерзания воды, защита от детей, самодиагностика и другие.
Водонагреватель какой фирмы лучше купить
Какой выбрать водонагреватель на 100 литров, чтобы прослужил как можно дольше? Стоит выбирать товар проверенных производителей, которые осуществляют гарантийное обслуживание. Наиболее популярные бренды-производители представлены ниже.
- Electrolux. Один из лидеров ниши. Потребитель может выбрать из ассортимента проточные и накопительные приборы для размещения в любом помещении дома. Electrolux одни из немногих производителей на российском рынке с большим выбором приборов с “сухим” ТЭНом.
- Thermex. Предлагает покупателям модели водонагревателей, которые могут обеспечить нужным объемом горячей воды дом с 5-ю и более пользователями. Эти модели имеют объем бака от 200 литров.
- Ballu. Бренд производит недорогие бойлеры с эмалированным баком и бойлеры с резервуаром из нержавеющей стали. Они имеют защиту от ржавчины и возможность работы в режиме Eco.
- Edisson. Покупатели моделей от Edisson отмечают надежность и простоту управления приборами. Можно приобрести как модели с круглым баком, так и плоские компактного размера устройства небольшого диаметра.
- Zanussi. Еще один гигант среди производителей техники для дома. В модельном ряду итальянского бренда найдется водонагреватель под любое помещение и интерьер. Есть как минималистичные белые модели, так и компактные приборы необычной формы с цветным оформлением.
- Timberk. Водонагреватели от Timberk не оставят равнодушными любителей темных цветовых решений в технике. Бренд предлагает модели с горизонтальным или вертикальным настенным размещением. Многие приборы имеют ТЭН из меди.
- Ariston. Продукцию бренда владельцы ценят за удобство монтажа и современные системы безопасности. По дополнительному функционалу также есть неплохой выбор моделей, например, с ускоренным нагревом, индикацией или энергосберегающим режимом.
- Gorenje. У марки есть линейки газовых и электрических водонагревателей проточного и накопительного вариантов. Можно выбрать модели любой ценовой категории с ручным или сенсорным управлением.
- AEG. Модели водонагревателей от AEG имеют эмалированное внутреннее покрытие. Можно найти модели с плоским или круглым баком с объемом от 10 до 150 литров.
Лучшие классические накопительные водонагреватели на 100 литров
Накопительный водонагреватель Thermex Solo 100 V
Первый в рейтинге лучших - 100-литровых бойлеров нагреватель от Thermex.
Достоинства:
- Внутренний слой бака не проржавеет от жесткой воды и не потребует частой замены анода, так как сделан из нержавейки;
- Оптимальная для городской квартиры или дома мощность, которая составляет 2 кВт;
- Прибор потребляет меньше электрической энергии за счет режима ЭКО;
- В случае опасности попадания воды в энергосистему срабатывает УЗО;
- Прочный корпус с гладкой поверхностью и комплектующие не подвержены перегреву за счет системы защиты.
Недостатки:
Накопительный водонагреватель Thermex Fusion 100 V
Прибор из рейтинга лучших, который может снабдить горячей водой сразу несколько точек водоразбора в доме, что дает явное преимущество перед многими приточными устройствами аналогичной стоимости.
Достоинства:
- ТЭН и внутренняя часть бака из нержавеющей стали не выйдут из строя под влиянием жесткой воды;
- Нагреватель не боится прямого попадания капель воды, поэтому его можно установить в ванной комнате;
- Лучший предохранительный клапан не допустит разрыва бака при повышенном давлении воды;
- О текущем состоянии работы прибора и нагрева воды можно узнать с помощью индикаторов.
Недостатки:
- Нельзя точно установить температуру.
Накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Evo Inox PW 100
Вопрос, какой выбрать накопительный водонагреватель на 100 литров, часто встает в период сезонного прекращения подачи горячей воды. Лучшим выбором будет прибор, который экономит электроэнергию, но при этом быстро греет воду. Неплохой кандидат на эту роль - ABS VLS Evo Inox PW 100 из нашего рейтинга.
Достоинства:
- Для быстрого нагрева воды есть два ТЭНа на 1,5 и 1 кВт;
- Точный нагрев до заданных температурных значений обеспечивает электроника;
- Бак выдерживает высокое давление, что важно при сбоях системы водоподачи;
- нагревателю не страшны изменения в интерьере, поскольку он допускает размещение в горизонтальном и вертикальном положении;
- Вода может нагреваться до показателя в 80 градусов, что способствует ее экономному расходу за счет подмешивания холодной воды.
Недостатки:
- ТЭН контактирует с водой.
Накопительный водонагреватель Fais NTS-100FA
Хороший прибор китайской сборки с нанесенным вертикальным креплением.
Достоинства:
- На устройство можно установить предохранительный клапан, который входит в стандартный комплект;
- Прибор компактно устанавливается на стену за счет предусмотренного вертикального размещения. Подводка крепится снизу, поэтому аппарат можно повесить даже под потолок;
- Лучший термостат безопасности позволяет избежать нагрева устройства до опасных для комплектующих температур.
Недостатки:
- Непосредственное взаимодействие нагревательного элемента с водой.
Накопительный водонагреватель Atlantic Round 100 961166
Модель водонагревателя из нашего обзора, которая способна помочь с обеспечением горячей водой семьи из 3-4 человек.
Достоинства:
- Вода нагревается до 63 градусов, что снижает риск получения ожогов при случайном контакте с горячей водой;
- Благодаря пенополиуретановой изоляции производителю удалось снизить теплопотери бака до 5-6 градусов за сутки;
- Термостат позволяет избежать избыточного нагрева комплектующих;
- Один из лучших в рейтинге приборов по стоимости.
Недостатки:
- Контакт ТЭНа с водой;
- Длительный нагрев.
Лучшие горизонтальные накопительные водонагреватели на 100 литров
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (кВт)
|
Наиб. температура нагрева воды (градусы)
|
Управление
|
Тип ТЭНа
|
Форма бака
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Gorenje GBFU 100 B6
|
2
|
75
|
Механическое
|
Сухой
|
Круглая
|
31
|
26 500
|
Electrolux EWH 100 Formax DL
|
2
|
75
|
Электронное
|
Сухой
|
Плоская
|
32,2
|
23 100
|
TIMBERK 2000W SWH FSM8 100 H
|
2
|
75
|
Механическое
|
Сухой
|
Прямоугольная
|
23,9
|
23 600
|
Timberk SWH FSL2 100 HE
|
2
|
75
|
Механическое
|
Сухой
|
Плоская
|
22,7
|
28 300
|
Gorenje GBFU 100 E
|
2
|
75
|
Электронное
|
Сухой
|
Круглая
|
34
|
8 660
Накопительный водонагреватель Gorenje GBFU 100 B6
Этот нагревательный прибор из рейтинга лучших особенно хорош для дач и домов, так как имеет систему защиты от замерзания.
Достоинства:
- Лучший долговечный ТЭН за счет “сухого” принципа работы;
- Прибор можно установить и вертикально в случае ремонта или переноса в другое помещение;
- Горячей воды хватает для 3-5 человек, даже при поочередном использовании;
- Управление простое, осуществляется с помощью регуляторов;
- Если нет единовременной потребности в большом количестве воды, то можно активировать режим ЭКО.
Недостатки:
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Formax DL
Первая модель премиум-класса в нашем рейтинге лучших.
Достоинства:
- Показатель мощности в 2 киловатта и три ступени настройки температуры помогут нагреть нужное количество воды и сэкономить бюджет на электроэнергию;
- Оснащен одной из лучших функций памяти, которая помогает зафиксировать настройку трех температурных режимов;
- Лучшие фирменные сухие ТЭНы увеличивают срок службы нагревательной системы;
- Бак не подвержен разрывам и повреждениям от замерзшей воды.
Недостатки:
Накопительный водонагреватель TIMBERK 2000W SWH FSM8 100 H
Агрегат, который мы также включили в рейтинг, может помочь с комфортом помыть руки, принять душ или ванну.
Достоинства:
- Не имеет высоких требования к напряжению в сети, для полноценной работы достаточно розетки с 220 В;
- Панель управления не только позволяет задать нужные параметры, но и придает изделию презентабельный внешний вид;
- При горизонтальном размещении нагреватель не выглядит громоздко, а благодаря плоской форме не будет мешать пользователю в узком помещении;
- В устройстве предусмотрен лучший режим нагрева воды до комфортных 57-59 градусов.
Недостатки:
Накопительный водонагреватель Timberk SWH FSL2 100 HE
Этот прибор из нашего рейтинга лучших можно разместить как над ванной, так и на неширокой стене.
Достоинства:
- Внутреннее покрытие из нерж. стали увеличивает устойчивость к влиянию жесткой воды;
- Нагреватель можно закрепить под потолком благодаря нижней подводке;
- Управление осуществляется через регулятор, также есть индикаторы включения и нагрева и дисплей;
- Лучший долговечный “сухой” ТЭН;
- Крепление прибора не потребует больших усилий благодаря простоте крепежного устройства.
Недостатки:
- При расположении на стене нужно учитывать легкий доступ к ТЭНу.
Накопительный водонагреватель Gorenje GBFU 100 E
Одну из позиций в нашем рейтинге лучших мы отдали этому водонагревателю с минималистичным дизайном для городской квартиры или загородного дома.
Достоинства:
- Температура легко регулируется в диапазоне от 10 до 75 градусов;
- Индикатор подскажет, когда анод необходимо заменить на новый;
- Нагреватели сухого типа не восприимчивы к воде с большим количеством примесей;
- Допускает размещение как вертикально, так и параллельно потолку;
- Лучшая система защиты не дает воде замерзнуть в емкости.
Недостатки:
- Иногда сбоит температурная шкала.
Лучшие накопительные водонагреватели на 100 литров с сухим ТЭНом
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0
Устройство с одной из лучших систем безопасности в рейтинге, включающей защиту от избыточного нагрева и давления, повреждения электрическим током и сухого старта.
Достоинства:
- Нагревательные элементы сухого типа подойдут для эксплуатации в жесткой воде;
- Системе не страшны низкие температуры благодаря полезной опции “Антизамерзание”;
- Панель управления не сложна в освоении, а за показателями настройки можно следить с помощью дисплея;
- Монтаж возможен в двух плоскостях, поэтому агрегат можно поместить в любое помещение. Удобству размещения способствует и уплощенная форма корпуса.
Недостатки:
Накопительный водонагреватель Atlantic Steatite Cube 100 S4 C 861312
Топ водонагревателей на 100 литров продолжает модель от Atlantic с комфортной температурой нагрева.
Достоинства:
- Невысокая максимальная температура горячей воды (65 градусов) позволяет не бояться ожогов при подаче воды;
- Подключается к однофазной сети;
- Прибор можно оставить в неотапливаемом доме благодаря “Антизамерзанию”;
- Добавление циркония к эмалированному защитному покрытию бака повышает устойчивость к коррозии и воздействию бактерий;
- Плотная изоляция бака из пенополиуретана, которая держит тепло.
Недостатки:
Накопительный водонагреватель ELECTROLUX EWH 100 Centurio IQ 3.0
Один из лучших приборов в рейтинге для комфортного использования в доме благодаря возможности управления через Wifi.
Достоинства:
- ТЭНы не повреждаются от воздействия воды благодаря “сухому” принципу работы;
- Разработанная производителем лучшая система очистки воды от бактерий;
- Аппарат не замерзнет в доме без отопления благодаря поддержанию температуры в баке выше +4 градусов;
- Количества воды в полном баке достаточно для душевых процедур на 4 человека.
Недостатки:
Накопительный водонагреватель Atlantic Steatite Elite 100 861234
Самые лучшие надежные накопительные электрические водонагреватели на 100 литров имеют систему защиты от повреждений и “сухой” ТЭН. Один из примеров надежной модели в нашем рейтинге - Steatite Elite 100 861234.
Достоинства:
- Эмалированная колба на ТЭНе для защиты от воздействия воды;
- Магниевый анод обеспечивает работу бака без образований извести и ржавчины;
- Термостат предохраняет устройство от перегрева;
- Патрубки из стали отличаются стойкостью к протечке;
- Допускает установку клапана сброса, который входит в комплект.
Недостатки:
- Нет опции быстрого нагрева.
Накопительный водонагреватель Atlantic Ego Steatite 100 861332
Удобный прибор для применения в домах со старой проводкой.
Достоинства:
- Анод из магния и защита ТЭНа увеличивают безопасность при использовании прибора с жесткой водой;
- Пенополиуретановая защита от остывания воды в ТЭНе;
- Малошумная работа позволяет размещать прибор в доме без риска дискомфорта для жильцов;
- Модель предполагает установку предохранительного клапана;
- Защита бака и системы от избыточного нагрева;
- Комфортная температура нагрева воды.
Недостатки:
Лучшие плоские накопительные водонагреватели на 100 литров
Накопительный водонагреватель Thermex IF 100 V (pro)
Прибор с небольшим весом и электронным управлением, который открывает эту категорию рейтинга лучших.
Достоинства:
- Корпус плоской формы позволяет поместить прибор в узкое пространство;
- Вода не замерзнет в баке, поэтому нагреватель можно составить в доме или квартире без отопления;
- Система защиты с предохранительным клапаном и защитой от избыточного нагрева позволяет баку не повреждаться;
- Удобство управления благодаря электронной системе контроля показателей;
- Есть опция ускоренного нагрева, позволяющая повысить температуру воды за меньшее количество минут, чем на обычном режиме.
Недостатки:
- Чувствителен к перепадам напряжения.
Накопительный водонагреватель Thermex MK 100 V
Плоский экономичный нагреватель с просто системой управления и УЗО.
Достоинства:
- Внутренний бак из нержавейки устойчив к длительному контакту с жесткой водой;
- Плоская форма корпуса позволит разместить прибор в узком помещении;
- Режимы мощности поддаются регулировке, что позволяет сократить потребление энергии;
- Для защиты прибора в случае протечки предусмотрено УЗО;
- Опция для быстрого нагрева воды.
Недостатки:
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel
Какой лучше выбрать водонагреватель на 100 литров, если в доме маленькие дети? Желательно, чтобы в приборе был детский режим или возможность настройки небольшой температуры нагрева. В EWH 100 Citadel в режиме ЭКО вода подогревается до 55 градусов, но это еще не все достоинства прибора.
Достоинства:
- Внутренний бак из стали покрыт хромом и никелем, поэтому можно не боятся его ржавления. Для защиты от накипи предусмотрен магниевый анод;
- Безопасный для детей и комфортный для взрослых режим ЭКО;
- Оптимальная для городской квартиры мощность в 2000 Вт;
- В систему безопасности входит предохранительный и обратный клапан, а также защита от избыточного нагрева бака;
- Универсальное цветовое решение.
Недостатки:
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Formax
Прибор премиального качества от Electrolux из нашего рейтинга, сочетающий в себе одни из лучших показателей безопасности и комфортное использование.
Достоинства:
- ТЭНы работают по сухому принципу, поэтому не подвержены выходу из строя из-за жесткой воды. Защиту от накипи и ненадлежащего качества воды также осуществляет магниевый анод;
- Система управления проста в освоении и имеет все необходимое: регуляторы и индикаторы;
- При большом объеме резервуара, прибор не выглядит громоздким благодаря плоской форме;
- Если вода нужна быстро. можно воспользоваться опцией быстрого нагрева.
Недостатки:
- Не предусмотрен дисплей;
- Большой вес.
Накопительный водонагреватель Ресанта ВН-100В 74/5/4
Нагревательный прибор в классическом белом корпусе с черными вставками и электронным дисплеем. Один из лучших приборов рейтинга по соотношению цена/качество и отзывам пользователей.
Достоинства:
- Несложный монтаж, благодаря окраске патрубков для подвода холодной воды и отведения горячей;
- 7 лет гарантии на бак от производителя;
- Наибольшая температура нагретой воды 75 градусов требует подмешивания холодной воды, поэтому нагретая вода расходуется медленно;
- Благодаря средней потребляемой мощности прибор не перегрузит бытовую сеть;
- Защита от сверхнормативного нагрева и обратный клапан.
Недостатки:
Лучшие бюджетные накопительные водонагреватели на 100 литров
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (кВт)
|
Наиб. температура нагрева воды (градусы)
|
Управление
|
Тип ТЭНа
|
Форма бака
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Edisson ER 100 V
|
1,5
|
70
|
Механическое
|
Мокрый
|
Круглая
|
24,4
|
6 979
|
Thermex TitaniumHeat 100 V
|
1,5
|
75
|
Механическое
|
Мокрый
|
Круглая
|
24,4
|
9 799
|
Atlantic Ego 100 861236
|
1,5
|
63
|
Механическое
|
Мокрый
|
Круглая
|
25,5
|
10 990
|
Thermex Praktik 100 V
|
2,5
|
75
|
Механическое
|
Мокрый
|
Круглая
|
19,6
|
16 900
|
Electrolux EWH 100 Quantum Pro
|
1,5
|
65
|
Механическое
|
Мокрый
|
Круглая
|
30,6
|
14 060
Накопительный водонагреватель Edisson ER 100 V
Агрегат российского производства, максимально адаптированный под эксплуатацию на сетях в многоквартирных и частных домах.
Достоинства:
- Работу устройства можно контролировать благодаря индикаторам включения и нагрева;
- Предусматривает размещение в местах с повышенной влажностью благодаря защите IPX4;
- Мощность позволяет размещать прибор даже в домах со старыми электросетями;
- Защиту от ржавления обеспечивает эмалевое покрытие бака и магниевый анод;
- Минималистичный дизайн;
- Лучшая минимальная стоимость в рейтинге.
Недостатки:
Накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V
Прибор в бюджетной комплектации для дачи или квартиры?
Достоинства:
- Мощность прибора выдерживает даже слабая домовая сеть. По этой же причине агрегат подойдет для небольшого дачного дома;
- ТЭН сделан из титанового сплава, что повышает устойчивость при работе с жесткой водой;
- Безопасную работу прибора с водой под давлением обеспечивают обратный и предохранительный клапан;
- Нагрев воды производится до 75 градусов, что обеспечивает экономный расход при совместном использовании с холодной.
Недостатки:
- Контакт металлического ТЭНа с водой.
Накопительный водонагреватель Atlantic Ego 100 861236
Прибор с круглым корпусом подойдет для размещения в ванной или подсобном помещении дома.
Достоинства:
- Небольшая температура нагрева снижает риск ожогов при случайном открытии крана с водой;
- Небольшой расход электроэнергии на полный бак;
- Материал бака - эмаль с цирконием, также есть магниевый анод. Это дает защиту от скопления ржавчины;
- Система защиты от большого давления в баке и перегрева;
- Дизайн без декоративных деталей позволит встроить прибор в интерьер.
Недостатки:
- Непосредственный контакт ТЭНа с водой.
Накопительный водонагреватель Thermex Praktik 100 V
Лучший по мощности прибор в рейтинге бюджетных водонагревателей.
Достоинства:
- Резервуар из нержавеющей стали магниевый анод для лучшей защиты от ржавчины;
- Мощность можно настроить под потребности пользователей и сэкономить электроэнергию;
- Выполнение настроек не составит труда даже при креплении прибора под потолком, поскольку элементы управления находятся внизу;
- В комплекте поставляется набор с УЗО и анкерные крепления;
- Небольшой вес для прибора с высоким литражом бака.
Недостатки:
- Непосредственный контакт ТЭНа с водой.
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro
Рейтинг водонагревателей накопительных 100 литров замыкает хороший прибор для дома EWH 100 Quantum Pro.
Достоинства:
- Лучшая защита от сухого старта позволит не повредить нагревательные элементы агрегата при сбоях в водопроводе;
- Пенополиуретановая изоляция поддерживает температуру нагретой воды;
- Безопасность и экономия электричества благодаря эко-режиму;
- Крупный магниевый анод и эмалированный бак стойко переносят воздействие жесткой воды;
- Крепежи предохранительный клапан входят в комплект.
Недостатки:
- Непосредственный контакт ТЭНа с водой;
- Большой вес.