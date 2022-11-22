Кран с горячей водой встретил только свистом? Досадно, когда вас ждет грязная посуда или с прогулки вернулись дети. Если такие ситуации - не редкость, есть проверенный способ избежать нагрева воды в кастрюлях. В этой статье расскажем об особенностях накопительных электрических нагревателей и приведем топ лучших водонагревателей на 100 литров.

Разновидности устройств

Электроводонагреватели представляют собой эффективный и удобный способ нагрева воды для повседневных нужд. Их можно использовать как на постоянной основе в квартире или доме, так и включать во время ремонтных работ на сетях водоснабжения. Они отличаются долговечностью, минимальным уровнем шума, приятным внешним видом.

Небольшие электрические накопительные приборы нередко предпочитают котлам, газовым колонкам и аппаратам косвенного нагрева из-за меньшего количества технических ограничений при монтаже. Большинство можно устанавливать в ванной, на кухне, в туалете или подсобке.

Такого рода устройства различаются по нескольким критериям, их учет определит выбор подходящего прибора для вашего дома.

Приборы различаются формой бака, способами подключения и установки.

Форма бака. Нагреватель определенной формы подбирается, исходя из места размещения, соображений эстетичного внешнего и удобства использования. Выделяют водонагреватели с цилиндрической, прямоугольной формой или плоского типа. Первые самые популярные и недорогие, вторые хороши для монтажа в углу помещения, третий вариант наиболее универсален и практичен с точки зрения экономии места.





Круглый бак Прямоугольный бак Плоский бак Способ подключения. Здесь выделяют напорные и безнапорные модели. Напорные . Используют для поддержания давления на постоянной основе. Это наиболее популярный тип.

. Используют для поддержания давления на постоянной основе. Это наиболее популярный тип. Безнапорные. В этих приборах насос наполняет бак при опустошении, Давление в системе является непостоянным. Способ установки. По варианту установки нагреватели бывают настенные (горизонтальные или вертикальные) и напольные. Первый вариант встречается чаще и наиболее популярен.

Какой водонагреватель на 100 литров лучше выбрать

Чтобы выбрать лучший водонагреватель на 100 литров, важно знать о некоторых их характеристиках, которые существенно влияют на выполнение нагрева. Для накопительных моделей это:

Материал бака . Речь идет о напылении с внутренней стороны бака. В бюджетных устройствах это стеклокерамика и эмаль, в приборах среднего класса - нержавеющая сталь, а в премиальных нагревателях - титановое напыление.

. Речь идет о напылении с внутренней стороны бака. В бюджетных устройствах это стеклокерамика и эмаль, в приборах среднего класса - нержавеющая сталь, а в премиальных нагревателях - титановое напыление. Напряжение сети . Электроприборы с баком для нагрева воды питаются от бытовой или трехфазной сети. Если у вас в доме есть последний вариант, то можно купить модель с напряжением 380 вольт, она будет мощнее. Но энергорасход при этом также будет выше.

. Электроприборы с баком для нагрева воды питаются от бытовой или трехфазной сети. Если у вас в доме есть последний вариант, то можно купить модель с напряжением 380 вольт, она будет мощнее. Но энергорасход при этом также будет выше. Мощность ТЭНа . Один из главных определяющих факторов при выборе. От нее зависит максимальная температура и скорость нагрева. Более мощный аппарат покажет более высокие значения по температуре и низкие по времени нагрева, но электроэнергии потребует больше. Диапазон самых распространенных значений мощности от 1 до 6 киловатт, для бытовых нужд на обычный 100-литровый водонагреватель достаточно около 2-х кВт.

. Один из главных определяющих факторов при выборе. От нее зависит максимальная температура и скорость нагрева. Более мощный аппарат покажет более высокие значения по температуре и низкие по времени нагрева, но электроэнергии потребует больше. Диапазон самых распространенных значений мощности от 1 до 6 киловатт, для бытовых нужд на обычный 100-литровый водонагреватель достаточно около 2-х кВт. Тип ТЭНа. ТЭНы в нагревателях бывают “сухие” или “мокрые”. “Мокрые” трубчатые элементы непосредственно взаимодействуют с поступающей в бак водой. Если качество воды оставляет желать лучшего, то эта важная деталь быстро выйдет из строя. Такой проблемы можно избежать, если отдать предпочтение прибору с “сухим” ТЭНом. Этот вариант нагревателя взаимодействует с водой через колбу, поэтому защищен от повреждения водой низкого качества и часто служит дольше. Однако, минусом является то, что приборы с “сухим” ТЭНом обойдутся потребителю дороже.

“Мокрый” ТЭН “Сухой” ТЭН

Толщина теплоизоляции . Наличие теплоизоляции позволяет баку дольше поддерживать температуру воды без дополнительных энергозатрат на подогрев. Чтобы сохранение тепла было лучшим, толщина теплоизоляционного слоя должна быть не менее 3 см.

. Наличие теплоизоляции позволяет баку дольше поддерживать температуру воды без дополнительных энергозатрат на подогрев. Чтобы сохранение тепла было лучшим, толщина теплоизоляционного слоя должна быть не менее 3 см. Особенности управления . Оператор может производить настройки сам, купив прибор с электромеханическим управлением регуляторами, такой нагреватель обойдется дешевле. Но нередко ценители комфорта выбирают нагреватели менее доступной стоимости с электронным управлением, которое позволяет точно задать температуру. Самый современный вариант - сенсорное управление. Такой прибор имеет стильный дизайн панели.

. Оператор может производить настройки сам, купив прибор с электромеханическим управлением регуляторами, такой нагреватель обойдется дешевле. Но нередко ценители комфорта выбирают нагреватели менее доступной стоимости с электронным управлением, которое позволяет точно задать температуру. Самый современный вариант - сенсорное управление. Такой прибор имеет стильный дизайн панели. Степень защиты . Обозначается как IP. Она показывает, что прибор не подвержен поломкам от пыли и повышенной влажности. Для водонагревателей, которые монтируются в относительно сухих помещениях степень защиты должна быть не менее IP23, но вот для ванной комнаты или бани желательно отдать предпочтение прибору с защитой от IP44.

. Обозначается как IP. Она показывает, что прибор не подвержен поломкам от пыли и повышенной влажности. Для водонагревателей, которые монтируются в относительно сухих помещениях степень защиты должна быть не менее IP23, но вот для ванной комнаты или бани желательно отдать предпочтение прибору с защитой от IP44. Система безопасности . Направлена на предотвращение нештатных ситуаций и защиту прибора от повреждений от избыточного давления, скачков напряжения, утечек. В систему безопасности может входить, клапан сброса воды, УЗО, защита от старта без воды, защита от перегрева и многоуровневая защита от повреждений.

. Направлена на предотвращение нештатных ситуаций и защиту прибора от повреждений от избыточного давления, скачков напряжения, утечек. В систему безопасности может входить, клапан сброса воды, УЗО, защита от старта без воды, защита от перегрева и многоуровневая защита от повреждений. Дополнительный функционал. Этот фактор позволяет улучшать безопасность и комфорт использования. В накопительных водонагревателях это может быть быстрый нагрев, фильтрация, защита от замерзания воды, защита от детей, самодиагностика и другие.

Водонагреватель какой фирмы лучше купить

Какой выбрать водонагреватель на 100 литров, чтобы прослужил как можно дольше? Стоит выбирать товар проверенных производителей, которые осуществляют гарантийное обслуживание. Наиболее популярные бренды-производители представлены ниже.

Electrolux . Один из лидеров ниши. Потребитель может выбрать из ассортимента проточные и накопительные приборы для размещения в любом помещении дома. Electrolux одни из немногих производителей на российском рынке с большим выбором приборов с “сухим” ТЭНом.

. Один из лидеров ниши. Потребитель может выбрать из ассортимента проточные и накопительные приборы для размещения в любом помещении дома. Electrolux одни из немногих производителей на российском рынке с большим выбором приборов с “сухим” ТЭНом. Thermex . Предлагает покупателям модели водонагревателей, которые могут обеспечить нужным объемом горячей воды дом с 5-ю и более пользователями. Эти модели имеют объем бака от 200 литров.

. Предлагает покупателям модели водонагревателей, которые могут обеспечить нужным объемом горячей воды дом с 5-ю и более пользователями. Эти модели имеют объем бака от 200 литров. Ballu . Бренд производит недорогие бойлеры с эмалированным баком и бойлеры с резервуаром из нержавеющей стали. Они имеют защиту от ржавчины и возможность работы в режиме Eco.

. Бренд производит недорогие бойлеры с эмалированным баком и бойлеры с резервуаром из нержавеющей стали. Они имеют защиту от ржавчины и возможность работы в режиме Eco. Edisson . Покупатели моделей от Edisson отмечают надежность и простоту управления приборами. Можно приобрести как модели с круглым баком, так и плоские компактного размера устройства небольшого диаметра.

Покупатели моделей от Edisson отмечают надежность и простоту управления приборами. Можно приобрести как модели с круглым баком, так и плоские компактного размера устройства небольшого диаметра. Zanussi . Еще один гигант среди производителей техники для дома. В модельном ряду итальянского бренда найдется водонагреватель под любое помещение и интерьер. Есть как минималистичные белые модели, так и компактные приборы необычной формы с цветным оформлением.

. Еще один гигант среди производителей техники для дома. В модельном ряду итальянского бренда найдется водонагреватель под любое помещение и интерьер. Есть как минималистичные белые модели, так и компактные приборы необычной формы с цветным оформлением. Timberk . Водонагреватели от Timberk не оставят равнодушными любителей темных цветовых решений в технике. Бренд предлагает модели с горизонтальным или вертикальным настенным размещением. Многие приборы имеют ТЭН из меди.

. Водонагреватели от Timberk не оставят равнодушными любителей темных цветовых решений в технике. Бренд предлагает модели с горизонтальным или вертикальным настенным размещением. Многие приборы имеют ТЭН из меди. Ariston . Продукцию бренда владельцы ценят за удобство монтажа и современные системы безопасности. По дополнительному функционалу также есть неплохой выбор моделей, например, с ускоренным нагревом, индикацией или энергосберегающим режимом.

. Продукцию бренда владельцы ценят за удобство монтажа и современные системы безопасности. По дополнительному функционалу также есть неплохой выбор моделей, например, с ускоренным нагревом, индикацией или энергосберегающим режимом. Gorenje . У марки есть линейки газовых и электрических водонагревателей проточного и накопительного вариантов. Можно выбрать модели любой ценовой категории с ручным или сенсорным управлением.

. У марки есть линейки газовых и электрических водонагревателей проточного и накопительного вариантов. Можно выбрать модели любой ценовой категории с ручным или сенсорным управлением. AEG. Модели водонагревателей от AEG имеют эмалированное внутреннее покрытие. Можно найти модели с плоским или круглым баком с объемом от 10 до 150 литров.

Лучшие классические накопительные водонагреватели на 100 литров

Накопительный водонагреватель Thermex Solo 100 V

Первый в рейтинге лучших - 100-литровых бойлеров нагреватель от Thermex.

Достоинства:

Внутренний слой бака не проржавеет от жесткой воды и не потребует частой замены анода, так как сделан из нержавейки;

Оптимальная для городской квартиры или дома мощность, которая составляет 2 кВт;

Прибор потребляет меньше электрической энергии за счет режима ЭКО;

В случае опасности попадания воды в энергосистему срабатывает УЗО;

Прочный корпус с гладкой поверхностью и комплектующие не подвержены перегреву за счет системы защиты.

Недостатки:

“Мокрый” тип ТЭНа.

Накопительный водонагреватель Thermex Fusion 100 V

Прибор из рейтинга лучших, который может снабдить горячей водой сразу несколько точек водоразбора в доме, что дает явное преимущество перед многими приточными устройствами аналогичной стоимости.

Достоинства:

ТЭН и внутренняя часть бака из нержавеющей стали не выйдут из строя под влиянием жесткой воды;

Нагреватель не боится прямого попадания капель воды, поэтому его можно установить в ванной комнате;

Лучший предохранительный клапан не допустит разрыва бака при повышенном давлении воды;

О текущем состоянии работы прибора и нагрева воды можно узнать с помощью индикаторов.

Недостатки:

Нельзя точно установить температуру.

Накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Evo Inox PW 100

Вопрос, какой выбрать накопительный водонагреватель на 100 литров, часто встает в период сезонного прекращения подачи горячей воды. Лучшим выбором будет прибор, который экономит электроэнергию, но при этом быстро греет воду. Неплохой кандидат на эту роль - ABS VLS Evo Inox PW 100 из нашего рейтинга.

Достоинства:

Для быстрого нагрева воды есть два ТЭНа на 1,5 и 1 кВт;

Точный нагрев до заданных температурных значений обеспечивает электроника;

Бак выдерживает высокое давление, что важно при сбоях системы водоподачи;

нагревателю не страшны изменения в интерьере, поскольку он допускает размещение в горизонтальном и вертикальном положении;

Вода может нагреваться до показателя в 80 градусов, что способствует ее экономному расходу за счет подмешивания холодной воды.

Недостатки:

ТЭН контактирует с водой.

Накопительный водонагреватель Fais NTS-100FA

Хороший прибор китайской сборки с нанесенным вертикальным креплением.

Достоинства:

На устройство можно установить предохранительный клапан, который входит в стандартный комплект;

Прибор компактно устанавливается на стену за счет предусмотренного вертикального размещения. Подводка крепится снизу, поэтому аппарат можно повесить даже под потолок;

Лучший термостат безопасности позволяет избежать нагрева устройства до опасных для комплектующих температур.

Недостатки:

Непосредственное взаимодействие нагревательного элемента с водой.

Накопительный водонагреватель Atlantic Round 100 961166

Модель водонагревателя из нашего обзора, которая способна помочь с обеспечением горячей водой семьи из 3-4 человек.

Достоинства:

Вода нагревается до 63 градусов, что снижает риск получения ожогов при случайном контакте с горячей водой;

Благодаря пенополиуретановой изоляции производителю удалось снизить теплопотери бака до 5-6 градусов за сутки;

Термостат позволяет избежать избыточного нагрева комплектующих;

Один из лучших в рейтинге приборов по стоимости.

Недостатки:

Контакт ТЭНа с водой;

Длительный нагрев.

Лучшие горизонтальные накопительные водонагреватели на 100 литров

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Наиб. температура нагрева воды (градусы) Управление Тип ТЭНа Форма бака Вес (кг) Стоимость (руб) Gorenje GBFU 100 B6 2 75 Механическое Сухой Круглая 31 26 500 Electrolux EWH 100 Formax DL 2 75 Электронное Сухой Плоская 32,2 23 100 TIMBERK 2000W SWH FSM8 100 H 2 75 Механическое Сухой Прямоугольная 23,9 23 600 Timberk SWH FSL2 100 HE 2 75 Механическое Сухой Плоская 22,7 28 300 Gorenje GBFU 100 E 2 75 Электронное Сухой Круглая 34 8 660

Накопительный водонагреватель Gorenje GBFU 100 B6

Этот нагревательный прибор из рейтинга лучших особенно хорош для дач и домов, так как имеет систему защиты от замерзания.

Достоинства:

Лучший долговечный ТЭН за счет “сухого” принципа работы;

Прибор можно установить и вертикально в случае ремонта или переноса в другое помещение;

Горячей воды хватает для 3-5 человек, даже при поочередном использовании;

Управление простое, осуществляется с помощью регуляторов;

Если нет единовременной потребности в большом количестве воды, то можно активировать режим ЭКО.

Недостатки:

Большой вес.

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Formax DL

Первая модель премиум-класса в нашем рейтинге лучших.

Достоинства:

Показатель мощности в 2 киловатта и три ступени настройки температуры помогут нагреть нужное количество воды и сэкономить бюджет на электроэнергию;

Оснащен одной из лучших функций памяти, которая помогает зафиксировать настройку трех температурных режимов;

Лучшие фирменные сухие ТЭНы увеличивают срок службы нагревательной системы;

Бак не подвержен разрывам и повреждениям от замерзшей воды.

Недостатки:

Не найдены.

Накопительный водонагреватель TIMBERK 2000W SWH FSM8 100 H

Агрегат, который мы также включили в рейтинг, может помочь с комфортом помыть руки, принять душ или ванну.

Достоинства:

Не имеет высоких требования к напряжению в сети, для полноценной работы достаточно розетки с 220 В;

Панель управления не только позволяет задать нужные параметры, но и придает изделию презентабельный внешний вид;

При горизонтальном размещении нагреватель не выглядит громоздко, а благодаря плоской форме не будет мешать пользователю в узком помещении;

В устройстве предусмотрен лучший режим нагрева воды до комфортных 57-59 градусов.

Недостатки:

Иногда сбоят настройки.

Накопительный водонагреватель Timberk SWH FSL2 100 HE

Этот прибор из нашего рейтинга лучших можно разместить как над ванной, так и на неширокой стене.

Достоинства:

Внутреннее покрытие из нерж. стали увеличивает устойчивость к влиянию жесткой воды;

Нагреватель можно закрепить под потолком благодаря нижней подводке;

Управление осуществляется через регулятор, также есть индикаторы включения и нагрева и дисплей;

Лучший долговечный “сухой” ТЭН;

Крепление прибора не потребует больших усилий благодаря простоте крепежного устройства.

Недостатки:

При расположении на стене нужно учитывать легкий доступ к ТЭНу.

Накопительный водонагреватель Gorenje GBFU 100 E

Одну из позиций в нашем рейтинге лучших мы отдали этому водонагревателю с минималистичным дизайном для городской квартиры или загородного дома.

Достоинства:

Температура легко регулируется в диапазоне от 10 до 75 градусов;

Индикатор подскажет, когда анод необходимо заменить на новый;

Нагреватели сухого типа не восприимчивы к воде с большим количеством примесей;

Допускает размещение как вертикально, так и параллельно потолку;

Лучшая система защиты не дает воде замерзнуть в емкости.

Недостатки:

Иногда сбоит температурная шкала.

Лучшие накопительные водонагреватели на 100 литров с сухим ТЭНом

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0

Устройство с одной из лучших систем безопасности в рейтинге, включающей защиту от избыточного нагрева и давления, повреждения электрическим током и сухого старта.

Достоинства:

Нагревательные элементы сухого типа подойдут для эксплуатации в жесткой воде;

Системе не страшны низкие температуры благодаря полезной опции “Антизамерзание”;

Панель управления не сложна в освоении, а за показателями настройки можно следить с помощью дисплея;

Монтаж возможен в двух плоскостях, поэтому агрегат можно поместить в любое помещение. Удобству размещения способствует и уплощенная форма корпуса.

Недостатки:

Не выявлено.

Накопительный водонагреватель Atlantic Steatite Cube 100 S4 C 861312

Топ водонагревателей на 100 литров продолжает модель от Atlantic с комфортной температурой нагрева.

Достоинства:

Невысокая максимальная температура горячей воды (65 градусов) позволяет не бояться ожогов при подаче воды;

Подключается к однофазной сети;

Прибор можно оставить в неотапливаемом доме благодаря “Антизамерзанию”;

Добавление циркония к эмалированному защитному покрытию бака повышает устойчивость к коррозии и воздействию бактерий;

Плотная изоляция бака из пенополиуретана, которая держит тепло.

Недостатки:

Большой вес - 35 кг.

Накопительный водонагреватель ELECTROLUX EWH 100 Centurio IQ 3.0

Один из лучших приборов в рейтинге для комфортного использования в доме благодаря возможности управления через Wifi.

Достоинства:

ТЭНы не повреждаются от воздействия воды благодаря “сухому” принципу работы;

Разработанная производителем лучшая система очистки воды от бактерий;

Аппарат не замерзнет в доме без отопления благодаря поддержанию температуры в баке выше +4 градусов;

Количества воды в полном баке достаточно для душевых процедур на 4 человека.

Недостатки:

Не обнаружены.

Накопительный водонагреватель Atlantic Steatite Elite 100 861234

Самые лучшие надежные накопительные электрические водонагреватели на 100 литров имеют систему защиты от повреждений и “сухой” ТЭН. Один из примеров надежной модели в нашем рейтинге - Steatite Elite 100 861234.

Достоинства:

Эмалированная колба на ТЭНе для защиты от воздействия воды;

Магниевый анод обеспечивает работу бака без образований извести и ржавчины;

Термостат предохраняет устройство от перегрева;

Патрубки из стали отличаются стойкостью к протечке;

Допускает установку клапана сброса, который входит в комплект.

Недостатки:

Нет опции быстрого нагрева.

Накопительный водонагреватель Atlantic Ego Steatite 100 861332

Удобный прибор для применения в домах со старой проводкой.

Достоинства:

Анод из магния и защита ТЭНа увеличивают безопасность при использовании прибора с жесткой водой;

Пенополиуретановая защита от остывания воды в ТЭНе;

Малошумная работа позволяет размещать прибор в доме без риска дискомфорта для жильцов;

Модель предполагает установку предохранительного клапана;

Защита бака и системы от избыточного нагрева;

Комфортная температура нагрева воды.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие плоские накопительные водонагреватели на 100 литров

Накопительный водонагреватель Thermex IF 100 V (pro)

Прибор с небольшим весом и электронным управлением, который открывает эту категорию рейтинга лучших.

Достоинства:

Корпус плоской формы позволяет поместить прибор в узкое пространство;

Вода не замерзнет в баке, поэтому нагреватель можно составить в доме или квартире без отопления;

Система защиты с предохранительным клапаном и защитой от избыточного нагрева позволяет баку не повреждаться;

Удобство управления благодаря электронной системе контроля показателей;

Есть опция ускоренного нагрева, позволяющая повысить температуру воды за меньшее количество минут, чем на обычном режиме.

Недостатки:

Чувствителен к перепадам напряжения.

Накопительный водонагреватель Thermex MK 100 V

Плоский экономичный нагреватель с просто системой управления и УЗО.

Достоинства:

Внутренний бак из нержавейки устойчив к длительному контакту с жесткой водой;

Плоская форма корпуса позволит разместить прибор в узком помещении;

Режимы мощности поддаются регулировке, что позволяет сократить потребление энергии;

Для защиты прибора в случае протечки предусмотрено УЗО;

Опция для быстрого нагрева воды.

Недостатки:

Не обнаружены.

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel

Какой лучше выбрать водонагреватель на 100 литров, если в доме маленькие дети? Желательно, чтобы в приборе был детский режим или возможность настройки небольшой температуры нагрева. В EWH 100 Citadel в режиме ЭКО вода подогревается до 55 градусов, но это еще не все достоинства прибора.

Достоинства:

Внутренний бак из стали покрыт хромом и никелем, поэтому можно не боятся его ржавления. Для защиты от накипи предусмотрен магниевый анод;

Безопасный для детей и комфортный для взрослых режим ЭКО;

Оптимальная для городской квартиры мощность в 2000 Вт;

В систему безопасности входит предохранительный и обратный клапан, а также защита от избыточного нагрева бака;

Универсальное цветовое решение.

Недостатки:

Не предусмотрен дисплей.

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Formax

Прибор премиального качества от Electrolux из нашего рейтинга, сочетающий в себе одни из лучших показателей безопасности и комфортное использование.

Достоинства:

ТЭНы работают по сухому принципу, поэтому не подвержены выходу из строя из-за жесткой воды. Защиту от накипи и ненадлежащего качества воды также осуществляет магниевый анод;

Система управления проста в освоении и имеет все необходимое: регуляторы и индикаторы;

При большом объеме резервуара, прибор не выглядит громоздким благодаря плоской форме;

Если вода нужна быстро. можно воспользоваться опцией быстрого нагрева.

Недостатки:

Не предусмотрен дисплей;

Большой вес.

Накопительный водонагреватель Ресанта ВН-100В 74/5/4

Нагревательный прибор в классическом белом корпусе с черными вставками и электронным дисплеем. Один из лучших приборов рейтинга по соотношению цена/качество и отзывам пользователей.

Достоинства:

Несложный монтаж, благодаря окраске патрубков для подвода холодной воды и отведения горячей;

7 лет гарантии на бак от производителя;

Наибольшая температура нагретой воды 75 градусов требует подмешивания холодной воды, поэтому нагретая вода расходуется медленно;

Благодаря средней потребляемой мощности прибор не перегрузит бытовую сеть;

Защита от сверхнормативного нагрева и обратный клапан.

Недостатки:

Контакт ТЭНа с водой.

Лучшие бюджетные накопительные водонагреватели на 100 литров

Накопительный водонагреватель Edisson ER 100 V

Агрегат российского производства, максимально адаптированный под эксплуатацию на сетях в многоквартирных и частных домах.

Достоинства:

Работу устройства можно контролировать благодаря индикаторам включения и нагрева;

Предусматривает размещение в местах с повышенной влажностью благодаря защите IPX4;

Мощность позволяет размещать прибор даже в домах со старыми электросетями;

Защиту от ржавления обеспечивает эмалевое покрытие бака и магниевый анод;

Минималистичный дизайн;

Лучшая минимальная стоимость в рейтинге.

Недостатки:

Нет термометра.

Накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V

Прибор в бюджетной комплектации для дачи или квартиры?

Достоинства:

Мощность прибора выдерживает даже слабая домовая сеть. По этой же причине агрегат подойдет для небольшого дачного дома;

ТЭН сделан из титанового сплава, что повышает устойчивость при работе с жесткой водой;

Безопасную работу прибора с водой под давлением обеспечивают обратный и предохранительный клапан;

Нагрев воды производится до 75 градусов, что обеспечивает экономный расход при совместном использовании с холодной.

Недостатки:

Контакт металлического ТЭНа с водой.

Накопительный водонагреватель Atlantic Ego 100 861236

Прибор с круглым корпусом подойдет для размещения в ванной или подсобном помещении дома.

Достоинства:

Небольшая температура нагрева снижает риск ожогов при случайном открытии крана с водой;

Небольшой расход электроэнергии на полный бак;

Материал бака - эмаль с цирконием, также есть магниевый анод. Это дает защиту от скопления ржавчины;

Система защиты от большого давления в баке и перегрева;

Дизайн без декоративных деталей позволит встроить прибор в интерьер.

Недостатки:

Непосредственный контакт ТЭНа с водой.

Накопительный водонагреватель Thermex Praktik 100 V

Лучший по мощности прибор в рейтинге бюджетных водонагревателей.

Достоинства:

Резервуар из нержавеющей стали магниевый анод для лучшей защиты от ржавчины;

Мощность можно настроить под потребности пользователей и сэкономить электроэнергию;

Выполнение настроек не составит труда даже при креплении прибора под потолком, поскольку элементы управления находятся внизу;

В комплекте поставляется набор с УЗО и анкерные крепления;

Небольшой вес для прибора с высоким литражом бака.

Недостатки:

Непосредственный контакт ТЭНа с водой.

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro

Рейтинг водонагревателей накопительных 100 литров замыкает хороший прибор для дома EWH 100 Quantum Pro.

Достоинства:

Лучшая защита от сухого старта позволит не повредить нагревательные элементы агрегата при сбоях в водопроводе;

Пенополиуретановая изоляция поддерживает температуру нагретой воды;

Безопасность и экономия электричества благодаря эко-режиму;

Крупный магниевый анод и эмалированный бак стойко переносят воздействие жесткой воды;

Крепежи предохранительный клапан входят в комплект.

Недостатки: