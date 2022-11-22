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Рейтинг водонагревателей на 100 литров
22.11.2022

Рейтинг водонагревателей на 100 литров

Содержание:

  1. Разновидности устройств
  2. Какой водонагреватель на 100 литров лучше выбрать
  3. Водонагреватель какой фирмы лучше купить
  4. Лучшие классические накопительные водонагреватели на 100 литров
  5. Лучшие горизонтальные накопительные водонагреватели на 100 литров
  6. Лучшие накопительные водонагреватели на 100 литров с сухим ТЭНом
  7. Лучшие плоские накопительные водонагреватели на 100 литров
  8. Лучшие бюджетные накопительные водонагреватели на 100 литров

Кран с горячей водой встретил только свистом? Досадно, когда вас ждет грязная посуда или с прогулки вернулись дети. Если такие ситуации - не редкость, есть проверенный способ избежать нагрева воды в кастрюлях. В этой статье расскажем об особенностях накопительных электрических нагревателей и приведем топ лучших водонагревателей на 100 литров.

Разновидности устройств

Электроводонагреватели представляют собой эффективный и удобный способ нагрева воды для повседневных нужд. Их можно использовать как на постоянной основе в квартире или доме, так и включать во время ремонтных работ на сетях водоснабжения. Они отличаются долговечностью, минимальным уровнем шума, приятным внешним видом.

Небольшие электрические накопительные приборы нередко предпочитают котлам, газовым колонкам и аппаратам косвенного нагрева из-за меньшего количества технических ограничений при монтаже. Большинство можно устанавливать в ванной, на кухне, в туалете или подсобке.

Такого рода устройства различаются по нескольким критериям, их учет определит выбор подходящего прибора для вашего дома.

Приборы различаются формой бака, способами подключения и установки.

  1. Форма бака. Нагреватель определенной формы подбирается, исходя из места размещения, соображений эстетичного внешнего и удобства использования. Выделяют водонагреватели с цилиндрической, прямоугольной формой или плоского типа. Первые самые популярные и недорогие, вторые хороши для монтажа в углу помещения, третий вариант наиболее универсален и практичен с точки зрения экономии места.
    Круглый бак на 100 литров
    		 Прямоугольный водонагреватель на 100 литров
    		 Плоский водонагреватель на 100л
    Круглый бак Прямоугольный бак Плоский бак
  2. Способ подключения. Здесь выделяют напорные и безнапорные модели.
    • Напорные. Используют для поддержания давления на постоянной основе. Это наиболее популярный тип.
    • Безнапорные. В этих приборах насос наполняет бак при опустошении, Давление в системе является непостоянным.
  3. Способ установки. По варианту установки нагреватели бывают настенные (горизонтальные или вертикальные) и напольные. Первый вариант встречается чаще и наиболее популярен.

Какой водонагреватель на 100 литров лучше выбрать

Чтобы выбрать лучший водонагреватель на 100 литров, важно знать о некоторых их характеристиках, которые существенно влияют на выполнение нагрева. Для накопительных моделей это:

  • Материал бака. Речь идет о напылении с внутренней стороны бака. В бюджетных устройствах это стеклокерамика и эмаль, в приборах среднего класса - нержавеющая сталь, а в премиальных нагревателях - титановое напыление.
  • Напряжение сети. Электроприборы с баком для нагрева воды питаются от бытовой или трехфазной сети. Если у вас в доме есть последний вариант, то можно купить модель с напряжением 380 вольт, она будет мощнее. Но энергорасход при этом также будет выше.
  • Мощность ТЭНа. Один из главных определяющих факторов при выборе. От нее зависит максимальная температура и скорость нагрева. Более мощный аппарат покажет более высокие значения по температуре и низкие по времени нагрева, но электроэнергии потребует больше. Диапазон самых распространенных значений мощности от 1 до 6 киловатт, для бытовых нужд на обычный 100-литровый водонагреватель достаточно около 2-х кВт.
  • Тип ТЭНа. ТЭНы в нагревателях бывают “сухие” или “мокрые”. “Мокрые” трубчатые элементы непосредственно взаимодействуют с поступающей в бак водой. Если качество воды оставляет желать лучшего, то эта важная деталь быстро выйдет из строя. Такой проблемы можно избежать, если отдать предпочтение прибору с “сухим” ТЭНом. Этот вариант нагревателя взаимодействует с водой через колбу, поэтому защищен от повреждения водой низкого качества и часто служит дольше. Однако, минусом является то, что приборы с “сухим” ТЭНом обойдутся потребителю дороже.
Мокрый тэн Сухой ТЭН
“Мокрый” ТЭН “Сухой” ТЭН
  • Толщина теплоизоляции. Наличие теплоизоляции позволяет баку дольше поддерживать температуру воды без дополнительных энергозатрат на подогрев. Чтобы сохранение тепла было лучшим, толщина теплоизоляционного слоя должна быть не менее 3 см.
  • Особенности управления. Оператор может производить настройки сам, купив прибор с электромеханическим управлением регуляторами, такой нагреватель обойдется дешевле. Но нередко ценители комфорта выбирают нагреватели менее доступной стоимости с электронным управлением, которое позволяет точно задать температуру. Самый современный вариант - сенсорное управление. Такой прибор имеет стильный дизайн панели.
  • Степень защиты. Обозначается как IP. Она показывает, что прибор не подвержен поломкам от пыли и повышенной влажности. Для водонагревателей, которые монтируются в относительно сухих помещениях степень защиты должна быть не менее IP23, но вот для ванной комнаты или бани желательно отдать предпочтение прибору с защитой от IP44.
  • Система безопасности. Направлена на предотвращение нештатных ситуаций и защиту прибора от повреждений от избыточного давления, скачков напряжения, утечек. В систему безопасности может входить, клапан сброса воды, УЗО, защита от старта без воды, защита от перегрева и многоуровневая защита от повреждений.
  • Дополнительный функционал. Этот фактор позволяет улучшать безопасность и комфорт использования. В накопительных водонагревателях это может быть быстрый нагрев, фильтрация, защита от замерзания воды, защита от детей, самодиагностика и другие.

Водонагреватель какой фирмы лучше купить

Какой выбрать водонагреватель на 100 литров, чтобы прослужил как можно дольше? Стоит выбирать товар проверенных производителей, которые осуществляют гарантийное обслуживание. Наиболее популярные бренды-производители представлены ниже.

  • Electrolux. Один из лидеров ниши. Потребитель может выбрать из ассортимента проточные и накопительные приборы для размещения в любом помещении дома. Electrolux одни из немногих производителей на российском рынке с большим выбором приборов с “сухим” ТЭНом.
  • Thermex. Предлагает покупателям модели водонагревателей, которые могут обеспечить нужным объемом горячей воды дом с 5-ю и более пользователями. Эти модели имеют объем бака от 200 литров.
  • Ballu. Бренд производит недорогие бойлеры с эмалированным баком и бойлеры с резервуаром из нержавеющей стали. Они имеют защиту от ржавчины и возможность работы в режиме Eco.
  • Edisson. Покупатели моделей от Edisson отмечают надежность и простоту управления приборами. Можно приобрести как модели с круглым баком, так и плоские компактного размера устройства небольшого диаметра.
  • Zanussi. Еще один гигант среди производителей техники для дома. В модельном ряду итальянского бренда найдется водонагреватель под любое помещение и интерьер. Есть как минималистичные белые модели, так и компактные приборы необычной формы с цветным оформлением.
  • Timberk. Водонагреватели от Timberk не оставят равнодушными любителей темных цветовых решений в технике. Бренд предлагает модели с горизонтальным или вертикальным настенным размещением. Многие приборы имеют ТЭН из меди.
  • Ariston. Продукцию бренда владельцы ценят за удобство монтажа и современные системы безопасности. По дополнительному функционалу также есть неплохой выбор моделей, например, с ускоренным нагревом, индикацией или энергосберегающим режимом.
  • Gorenje. У марки есть линейки газовых и электрических водонагревателей проточного и накопительного вариантов. Можно выбрать модели любой ценовой категории с ручным или сенсорным управлением.
  • AEG. Модели водонагревателей от AEG имеют эмалированное внутреннее покрытие. Можно найти модели с плоским или круглым баком с объемом от 10 до 150 литров.

Лучшие классические накопительные водонагреватели на 100 литров

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Наиб. температура нагрева воды (градусы) Управление Тип ТЭНа Форма бака Вес (кг) Стоимость (руб)
Thermex Solo 100 V 2 75 Механическое Мокрый Круглая 16,8 18 489
Thermex Fusion 100 V 2 75 Механическое Мокрый Круглая 16,7 16 390
Ariston ABS VLS Evo Inox PW 100 2,5 80 Электронное Мокрый Плоская 21 26 700
Fais NTS-100FA 1,5 75 Механическое Мокрый Круглая 26 7 200
Atlantic Round 100 961166 1,5 63 Механическое Мокрый Круглая 21,5 9 900

Накопительный водонагреватель Thermex Solo 100 V

Первый в рейтинге лучших - 100-литровых бойлеров нагреватель от Thermex.

Достоинства:

  • Внутренний слой бака не проржавеет от жесткой воды и не потребует частой замены анода, так как сделан из нержавейки;
  • Оптимальная для городской квартиры или дома мощность, которая составляет 2 кВт;
  • Прибор потребляет меньше электрической энергии за счет режима ЭКО;
  • В случае опасности попадания воды в энергосистему срабатывает УЗО;
  • Прочный корпус с гладкой поверхностью и комплектующие не подвержены перегреву за счет системы защиты.

Недостатки:

  • “Мокрый” тип ТЭНа.
Thermex Solo 100 V

Накопительный водонагреватель Thermex Fusion 100 V

Прибор из рейтинга лучших, который может снабдить горячей водой сразу несколько точек водоразбора в доме, что дает явное преимущество перед многими приточными устройствами аналогичной стоимости.

Достоинства:

  • ТЭН и внутренняя часть бака из нержавеющей стали не выйдут из строя под влиянием жесткой воды;
  • Нагреватель не боится прямого попадания капель воды, поэтому его можно установить в ванной комнате;
  • Лучший предохранительный клапан не допустит разрыва бака при повышенном давлении воды;
  • О текущем состоянии работы прибора и нагрева воды можно узнать с помощью индикаторов.

Недостатки:

  • Нельзя точно установить температуру.
Thermex Fusion 100 V

Накопительный водонагреватель Ariston ABS VLS Evo Inox PW 100

Вопрос, какой выбрать накопительный водонагреватель на 100 литров, часто встает в период сезонного прекращения подачи горячей воды. Лучшим выбором будет прибор, который экономит электроэнергию, но при этом быстро греет воду. Неплохой кандидат на эту роль - ABS VLS Evo Inox PW 100 из нашего рейтинга.

Достоинства:

  • Для быстрого нагрева воды есть два ТЭНа на 1,5 и 1 кВт;
  • Точный нагрев до заданных температурных значений обеспечивает электроника;
  • Бак выдерживает высокое давление, что важно при сбоях системы водоподачи;
  • нагревателю не страшны изменения в интерьере, поскольку он допускает размещение в горизонтальном и вертикальном положении;
  • Вода может нагреваться до показателя в 80 градусов, что способствует ее экономному расходу за счет подмешивания холодной воды.

Недостатки:

  • ТЭН контактирует с водой.
Ariston ABS VLS Evo Inox PW 100

Накопительный водонагреватель Fais NTS-100FA

Хороший прибор китайской сборки с нанесенным вертикальным креплением.

Достоинства:

  • На устройство можно установить предохранительный клапан, который входит в стандартный комплект;
  • Прибор компактно устанавливается на стену за счет предусмотренного вертикального размещения. Подводка крепится снизу, поэтому аппарат можно повесить даже под потолок;
  • Лучший термостат безопасности позволяет избежать нагрева устройства до опасных для комплектующих температур.

Недостатки:

  • Непосредственное взаимодействие нагревательного элемента с водой.
Fais NTS-100FA

Накопительный водонагреватель Atlantic Round 100 961166

Модель водонагревателя из нашего обзора, которая способна помочь с обеспечением горячей водой семьи из 3-4 человек.

Достоинства:

  • Вода нагревается до 63 градусов, что снижает риск получения ожогов при случайном контакте с горячей водой;
  • Благодаря пенополиуретановой изоляции производителю удалось снизить теплопотери бака до 5-6 градусов за сутки;
  • Термостат позволяет избежать избыточного нагрева комплектующих;
  • Один из лучших в рейтинге приборов по стоимости.

Недостатки:

  • Контакт ТЭНа с водой;
  • Длительный нагрев.

Лучшие горизонтальные накопительные водонагреватели на 100 литров

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Наиб. температура нагрева воды (градусы) Управление Тип ТЭНа Форма бака Вес (кг) Стоимость (руб)
Gorenje GBFU 100 B6 2 75 Механическое Сухой Круглая 31 26 500
Electrolux EWH 100 Formax DL 2 75 Электронное Сухой Плоская 32,2 23 100
TIMBERK 2000W SWH FSM8 100 H 2 75 Механическое Сухой Прямоугольная 23,9 23 600
Timberk SWH FSL2 100 HE 2 75 Механическое Сухой Плоская 22,7 28 300
Gorenje GBFU 100 E 2 75 Электронное Сухой Круглая 34 8 660

Накопительный водонагреватель Gorenje GBFU 100 B6

Этот нагревательный прибор из рейтинга лучших особенно хорош для дач и домов, так как имеет систему защиты от замерзания.

Достоинства:

  • Лучший долговечный ТЭН за счет “сухого” принципа работы;
  • Прибор можно установить и вертикально в случае ремонта или переноса в другое помещение;
  • Горячей воды хватает для 3-5 человек, даже при поочередном использовании;
  • Управление простое, осуществляется с помощью регуляторов;
  • Если нет единовременной потребности в большом количестве воды, то можно активировать режим ЭКО.

Недостатки:

  • Большой вес.
Gorenje GBFU 100 B6

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Formax DL

Первая модель премиум-класса в нашем рейтинге лучших.

Достоинства:

  • Показатель мощности в 2 киловатта и три ступени настройки температуры помогут нагреть нужное количество воды и сэкономить бюджет на электроэнергию;
  • Оснащен одной из лучших функций памяти, которая помогает зафиксировать настройку трех температурных режимов;
  • Лучшие фирменные сухие ТЭНы увеличивают срок службы нагревательной системы;
  • Бак не подвержен разрывам и повреждениям от замерзшей воды.

Недостатки:

  • Не найдены.
Electrolux EWH 100 Formax DL

Накопительный водонагреватель TIMBERK 2000W SWH FSM8 100 H

Агрегат, который мы также включили в рейтинг, может помочь с комфортом помыть руки, принять душ или ванну.

Достоинства:

  • Не имеет высоких требования к напряжению в сети, для полноценной работы достаточно розетки с 220 В;
  • Панель управления не только позволяет задать нужные параметры, но и придает изделию презентабельный внешний вид;
  • При горизонтальном размещении нагреватель не выглядит громоздко, а благодаря плоской форме не будет мешать пользователю в узком помещении;
  • В устройстве предусмотрен лучший режим нагрева воды до комфортных 57-59 градусов.

Недостатки:

  • Иногда сбоят настройки.
TIMBERK 2000W SWH FSM8 100 H

Накопительный водонагреватель Timberk SWH FSL2 100 HE

Этот прибор из нашего рейтинга лучших можно разместить как над ванной, так и на неширокой стене.

Достоинства:

  • Внутреннее покрытие из нерж. стали увеличивает устойчивость к влиянию жесткой воды;
  • Нагреватель можно закрепить под потолком благодаря нижней подводке;
  • Управление осуществляется через регулятор, также есть индикаторы включения и нагрева и дисплей;
  • Лучший долговечный “сухой” ТЭН;
  • Крепление прибора не потребует больших усилий благодаря простоте крепежного устройства.

Недостатки:

  • При расположении на стене нужно учитывать легкий доступ к ТЭНу.
Timberk SWH FSL2 100 HE

Накопительный водонагреватель Gorenje GBFU 100 E

Одну из позиций в нашем рейтинге лучших мы отдали этому водонагревателю с минималистичным дизайном для городской квартиры или загородного дома.

Достоинства:

  • Температура легко регулируется в диапазоне от 10 до 75 градусов;
  • Индикатор подскажет, когда анод необходимо заменить на новый;
  • Нагреватели сухого типа не восприимчивы к воде с большим количеством примесей;
  • Допускает размещение как вертикально, так и параллельно потолку;
  • Лучшая система защиты не дает воде замерзнуть в емкости.

Недостатки:

  • Иногда сбоит температурная шкала.
Gorenje GBFU 100 E

Лучшие накопительные водонагреватели на 100 литров с сухим ТЭНом

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Наиб. температура нагрева воды (градусы) Управление Тип ТЭНа Форма бака Вес (кг) Стоимость (руб)
Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 2 75 Механическое Сухой Плоская 33,5 25 590
Atlantic Steatite Cube 100 S4 C 861312 1,5 65 Механическое Сухой Прямоугольная 35 24 990
ELECTROLUX EWH 100 Centurio IQ 3.0 2 75 Электронное Сухой Прямоугольная 24,1 30 090
Atlantic Steatite Elite 100 861234 1,5 63 Механическое Сухой Круглая 24,9 17 700
Atlantic Ego Steatite 100 861332 1,2 65 Механическое Сухой Круглая 24 16 000

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0

Устройство с одной из лучших систем безопасности в рейтинге, включающей защиту от избыточного нагрева и давления, повреждения электрическим током и сухого старта.

Достоинства:

  • Нагревательные элементы сухого типа подойдут для эксплуатации в жесткой воде;
  • Системе не страшны низкие температуры благодаря полезной опции “Антизамерзание”;
  • Панель управления не сложна в освоении, а за показателями настройки можно следить с помощью дисплея;
  • Монтаж возможен в двух плоскостях, поэтому агрегат можно поместить в любое помещение. Удобству размещения способствует и уплощенная форма корпуса.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Electrolux EWH 100 Gladius 2.0

Накопительный водонагреватель Atlantic Steatite Cube 100 S4 C 861312

Топ водонагревателей на 100 литров продолжает модель от Atlantic с комфортной температурой нагрева.

Достоинства:

  • Невысокая максимальная температура горячей воды (65 градусов) позволяет не бояться ожогов при подаче воды;
  • Подключается к однофазной сети;
  • Прибор можно оставить в неотапливаемом доме благодаря “Антизамерзанию”;
  • Добавление циркония к эмалированному защитному покрытию бака повышает устойчивость к коррозии и воздействию бактерий;
  • Плотная изоляция бака из пенополиуретана, которая держит тепло.

Недостатки:

  • Большой вес - 35 кг.
Atlantic Steatite Cube 100 S4 C 861312

Накопительный водонагреватель ELECTROLUX EWH 100 Centurio IQ 3.0

Один из лучших приборов в рейтинге для комфортного использования в доме благодаря возможности управления через Wifi.

Достоинства:

  • ТЭНы не повреждаются от воздействия воды благодаря “сухому” принципу работы;
  • Разработанная производителем лучшая система очистки воды от бактерий;
  • Аппарат не замерзнет в доме без отопления благодаря поддержанию температуры в баке выше +4 градусов;
  • Количества воды в полном баке достаточно для душевых процедур на 4 человека.

Недостатки:

  • Не обнаружены.
ELECTROLUX EWH 100 Centurio IQ 3.0

Накопительный водонагреватель Atlantic Steatite Elite 100 861234

Самые лучшие надежные накопительные электрические водонагреватели на 100 литров имеют систему защиты от повреждений и “сухой” ТЭН. Один из примеров надежной модели в нашем рейтинге - Steatite Elite 100 861234.

Достоинства:

  • Эмалированная колба на ТЭНе для защиты от воздействия воды;
  • Магниевый анод обеспечивает работу бака без образований извести и ржавчины;
  • Термостат предохраняет устройство от перегрева;
  • Патрубки из стали отличаются стойкостью к протечке;
  • Допускает установку клапана сброса, который входит в комплект.

Недостатки:

  • Нет опции быстрого нагрева.
Atlantic Steatite Elite 100 861234

Накопительный водонагреватель Atlantic Ego Steatite 100 861332

Удобный прибор для применения в домах со старой проводкой.

Достоинства:

  • Анод из магния и защита ТЭНа увеличивают безопасность при использовании прибора с жесткой водой;
  • Пенополиуретановая защита от остывания воды в ТЭНе;
  • Малошумная работа позволяет размещать прибор в доме без риска дискомфорта для жильцов;
  • Модель предполагает установку предохранительного клапана;
  • Защита бака и системы от избыточного нагрева;
  • Комфортная температура нагрева воды.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Atlantic Ego Steatite 100 861332

Лучшие плоские накопительные водонагреватели на 100 литров

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Наиб. температура нагрева воды (градусы) Управление Тип ТЭНа Форма бака Вес (кг) Стоимость (руб)
Thermex IF 100 V (pro) 2

75

Электронное Мокрый Плоская 18,5 20 001
Thermex MK 100 V 2 75 Механическое Мокрый Плоская 20 20 562
Electrolux EWH 100 Citadel 2

75

Механическое Мокрый Плоская 20 20 190
Electrolux EWH 100 Formax 2 75 Механическое Сухой Плоская 32,1 25 400
Ресанта ВН-100В 74/5/4 2 75 Механическое Мокрый Плоская 22 22 900

Накопительный водонагреватель Thermex IF 100 V (pro)

Прибор с небольшим весом и электронным управлением, который открывает эту категорию рейтинга лучших.

Достоинства:

  • Корпус плоской формы позволяет поместить прибор в узкое пространство;
  • Вода не замерзнет в баке, поэтому нагреватель можно составить в доме или квартире без отопления;
  • Система защиты с предохранительным клапаном и защитой от избыточного нагрева позволяет баку не повреждаться;
  • Удобство управления благодаря электронной системе контроля показателей;
  • Есть опция ускоренного нагрева, позволяющая повысить температуру воды за меньшее количество минут, чем на обычном режиме.

Недостатки:

  • Чувствителен к перепадам напряжения.
Thermex IF 100 V (pro)

Накопительный водонагреватель Thermex MK 100 V

Плоский экономичный нагреватель с просто системой управления и УЗО.

Достоинства:

  • Внутренний бак из нержавейки устойчив к длительному контакту с жесткой водой;
  • Плоская форма корпуса позволит разместить прибор в узком помещении;
  • Режимы мощности поддаются регулировке, что позволяет сократить потребление энергии;
  • Для защиты прибора в случае протечки предусмотрено УЗО;
  • Опция для быстрого нагрева воды.

Недостатки:

  • Не обнаружены.
Thermex MK 100 V

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Citadel

Какой лучше выбрать водонагреватель на 100 литров, если в доме маленькие дети? Желательно, чтобы в приборе был детский режим или возможность настройки небольшой температуры нагрева. В EWH 100 Citadel в режиме ЭКО вода подогревается до 55 градусов, но это еще не все достоинства прибора.

Достоинства:

  • Внутренний бак из стали покрыт хромом и никелем, поэтому можно не боятся его ржавления. Для защиты от накипи предусмотрен магниевый анод;
  • Безопасный для детей и комфортный для взрослых режим ЭКО;
  • Оптимальная для городской квартиры мощность в 2000 Вт;
  • В систему безопасности входит предохранительный и обратный клапан, а также защита от избыточного нагрева бака;
  • Универсальное цветовое решение.

Недостатки:

  • Не предусмотрен дисплей.
Electrolux EWH 100 Citadel

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Formax

Прибор премиального качества от Electrolux из нашего рейтинга, сочетающий в себе одни из лучших показателей безопасности и комфортное использование.

Достоинства:

  • ТЭНы работают по сухому принципу, поэтому не подвержены выходу из строя из-за жесткой воды. Защиту от накипи и ненадлежащего качества воды также осуществляет магниевый анод;
  • Система управления проста в освоении и имеет все необходимое: регуляторы и индикаторы;
  • При большом объеме резервуара, прибор не выглядит громоздким благодаря плоской форме;
  • Если вода нужна быстро. можно воспользоваться опцией быстрого нагрева.

Недостатки:

  • Не предусмотрен дисплей;
  • Большой вес.
Electrolux EWH 100 Formax

Накопительный водонагреватель Ресанта ВН-100В 74/5/4

Нагревательный прибор в классическом белом корпусе с черными вставками и электронным дисплеем. Один из лучших приборов рейтинга по соотношению цена/качество и отзывам пользователей.

Достоинства:

  • Несложный монтаж, благодаря окраске патрубков для подвода холодной воды и отведения горячей;
  • 7 лет гарантии на бак от производителя;
  • Наибольшая температура нагретой воды 75 градусов требует подмешивания холодной воды, поэтому нагретая вода расходуется медленно;
  • Благодаря средней потребляемой мощности прибор не перегрузит бытовую сеть;
  • Защита от сверхнормативного нагрева и обратный клапан.

Недостатки:

  • Контакт ТЭНа с водой.
Ресанта ВН-100В 74/5/4

Лучшие бюджетные накопительные водонагреватели на 100 литров

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Наиб. температура нагрева воды (градусы) Управление

Тип ТЭНа

Форма бака Вес (кг) Стоимость (руб)
Edisson ER 100 V 1,5 70 Механическое Мокрый Круглая 24,4 6 979
Thermex TitaniumHeat 100 V 1,5 75 Механическое Мокрый Круглая 24,4 9 799
Atlantic Ego 100 861236 1,5 63 Механическое Мокрый Круглая 25,5 10 990
Thermex Praktik 100 V 2,5 75 Механическое Мокрый Круглая 19,6 16 900
Electrolux EWH 100 Quantum Pro 1,5 65 Механическое Мокрый Круглая 30,6 14 060

Накопительный водонагреватель Edisson ER 100 V

Агрегат российского производства, максимально адаптированный под эксплуатацию на сетях в многоквартирных и частных домах.

Достоинства:

  • Работу устройства можно контролировать благодаря индикаторам включения и нагрева;
  • Предусматривает размещение в местах с повышенной влажностью благодаря защите IPX4;
  • Мощность позволяет размещать прибор даже в домах со старыми электросетями;
  • Защиту от ржавления обеспечивает эмалевое покрытие бака и магниевый анод;
  • Минималистичный дизайн;
  • Лучшая минимальная стоимость в рейтинге.

Недостатки:

  • Нет термометра.
Edisson ER 100 V

Накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 100 V

Прибор в бюджетной комплектации для дачи или квартиры?

Достоинства:

  • Мощность прибора выдерживает даже слабая домовая сеть. По этой же причине агрегат подойдет для небольшого дачного дома;
  • ТЭН сделан из титанового сплава, что повышает устойчивость при работе с жесткой водой;
  • Безопасную работу прибора с водой под давлением обеспечивают обратный и предохранительный клапан;
  • Нагрев воды производится до 75 градусов, что обеспечивает экономный расход при совместном использовании с холодной.

Недостатки:

  • Контакт металлического ТЭНа с водой.
Thermex TitaniumHeat 100 V

Накопительный водонагреватель Atlantic Ego 100 861236

Прибор с круглым корпусом подойдет для размещения в ванной или подсобном помещении дома.

Достоинства:

  • Небольшая температура нагрева снижает риск ожогов при случайном открытии крана с водой;
  • Небольшой расход электроэнергии на полный бак;
  • Материал бака - эмаль с цирконием, также есть магниевый анод. Это дает защиту от скопления ржавчины;
  • Система защиты от большого давления в баке и перегрева;
  • Дизайн без декоративных деталей позволит встроить прибор в интерьер.

Недостатки:

  • Непосредственный контакт ТЭНа с водой.
Atlantic Ego 100 861236

Накопительный водонагреватель Thermex Praktik 100 V

Лучший по мощности прибор в рейтинге бюджетных водонагревателей.

Достоинства:

  • Резервуар из нержавеющей стали магниевый анод для лучшей защиты от ржавчины;
  • Мощность можно настроить под потребности пользователей и сэкономить электроэнергию;
  • Выполнение настроек не составит труда даже при креплении прибора под потолком, поскольку элементы управления находятся внизу;
  • В комплекте поставляется набор с УЗО и анкерные крепления;
  • Небольшой вес для прибора с высоким литражом бака.

Недостатки:

  • Непосредственный контакт ТЭНа с водой.
Thermex Praktik 100 V

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Quantum Pro

Рейтинг водонагревателей накопительных 100 литров замыкает хороший прибор для дома EWH 100 Quantum Pro.

Достоинства:

  • Лучшая защита от сухого старта позволит не повредить нагревательные элементы агрегата при сбоях в водопроводе;
  • Пенополиуретановая изоляция поддерживает температуру нагретой воды;
  • Безопасность и экономия электричества благодаря эко-режиму;
  • Крупный магниевый анод и эмалированный бак стойко переносят воздействие жесткой воды;
  • Крепежи предохранительный клапан входят в комплект.

Недостатки:

  • Непосредственный контакт ТЭНа с водой;
  • Большой вес.
Electrolux EWH 100 Quantum Pro
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