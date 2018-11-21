Снегоуборочная машина (снеогоуборщик, снегоотбрасыватель) – полезный агрегат для расчистки участков от снежного покрова. У любого агрегата, вне зависимости от типа (бензиновый, электро, гибрид или механический) случаются поломки и мелкие неисправности, которые нужно оперативно устранять. С помощью информации, представленной в нашей статье, ремонт снегоуборочной машины можно выполнить самостоятельно в домашних условиях, не прибегая к услугам сервисного центра.

Чтобы быстро вернуть снегоуборщик в рабочий режим, при устранении поломок нужно следовать такому алгоритму действий:

Определить неисправный участок и причину поломки;

Отремонтировать или заменить деталь (найти и купить нужные запчасти для снегоуборщика вашей фирмы);

Не допускать подобных поломок в будущем (чаще производить осмотр, использовать агрегат по прямому назначению и не допускать перегрузок).

Конструкция снегоуборочной машины практически любого типа одинакова: агрегат состоит из двигателя (за исключением механических снегоуборщиков), рабочего элемента (шнека) с ковшом, рукояток с центром управления, патрубка для выброса переработанного снега (у некоторых моделей отсутствует), колес или гусениц. Как правило, все поломки снегоуборщика делятся на 2 типа: неисправность двигателя и проблемы с остальными частями агрегата (элементами корпуса, системой управления, рукоятками, рабочей частью и др.).

Список возможных неисправностей у снегоуборочной машины

Выявляем характер поломки и ее возможные причины. Ниже представлены наиболее часто встречающиеся неисправности:

Неисправность Причина Не заводится агрегат Пустой бензобак; Плохое соединение кабеля; Неполадки со свечой зажигания или со стартером Нестабильная работа двигателя Нагар на свечных электродах или их неправильная установка Выхлопные газы черного цвета Воздушная заслонка закрыта; Бензин низкого качества Чрезмерно сильная вибрация Недостаточно затянуты винты, которые крепят двигатель к корпусу Машина не едет вперед (только у самоходных вариантов) Тяговый ремень нуждается в регулировке, ослаблен приводной трос Снег не выходит из патрубка Засорился ротор, посторонний предмет заклинил шнек; Защитный болт срезался; Низкие обороты двигателя; Проблемы с ременным приводом; Шнек заледенел и не вращается Шнур стартера не вытягивается Неполадки с маховиком

Далее подробно разберем сложные случаи неисправностей в снегоуборочных машинах.

Не заводится снегоуборочная машина

У бензиновых моделей в первую очередь нужно проверить уровень топлива в бензобаке и его качество: нахождение в баке больше 3-х месяцев сильно ухудшает его свойства, поэтому двигатель может не завестись. Слейте старый бензин, заправьте свежим топливом (при необходимости, закачайте его в карбюратор) и повторно запустите двигатель. Как правило, на этом проблема неработающего двигателя решается.

Помимо плохого бензина, проблемы с запуском могут быть по другим причинам:

Блокировка запуска датчиком масла. В этом случае убедитесь, что масла в двигателе достаточно (используйте для этого специальный щуп). Если количество масла достаточное, тогда попробуйте отключить масляный датчик и завести двигатель. Если после этого мотор заработал, то вам нужно сменить датчик на новый. Не работает стартер после нажатия кнопки пуска. Если стартер у вас электрический и получает питание от аккумулятора, то проверьте уровень заряда АКБ: возможно, он просто разрядился на морозе. Зарядите устройство в теплом помещении, заново установите в снегоуборщик и попробуйте запустить стартером агрегат. Если двигатель опять не заводится, возможно, сломался сам стартер. Проверить это легко – отключите его и запустите мотор вручную (ручным стартером). Если агрегат заработал, значит, нужно ремонтировать эту деталь. Стартер тяжело вращает коленвал двигателя. Это происходит из-за загустения масла в системе при низких температурах. В этом случае занесите машину в теплое место (гараж, например), оставьте на некоторое время для прогревания и запустите двигатель на улице.

Внимание! Для быстрого запуска не пытайтесь нагреть двигатель паяльной лампой, это приведет к возгоранию горючих веществ, находящихся внутри, и оплавке пластиковых элементов. Постепенный нагрев в теплом помещении – лучшее решение.

Если двигатель все-таки не заводится или после запуска сразу же останавливается, то проблема может быть в карбюраторе или модуле зажигания.

Неполадки с системой зажигания

Чтобы быть уверенным, что проблема незапуска двигателя в свече или модуле зажигания, выньте ее из цилиндра и осмотрите. Если электроды почернели от нагара и скопившегося топлива, то следует их очистить и установить обратно с оптимальным зазором в 0,75 мм.

После этого на свечу наденьте колпачок и приблизьте ее к цилиндру двигателя, запустите агрегат ручным стартером – должна появиться искра между свечными электродами. Если этого не произошло или искра не такая яркая, отклоняется, то нужно заменить свечу.

Если с установкой новой свечи проблема все равно осталась, то неисправность в самой системе зажигания. В этом случае нужно отрегулировать зажигание:

Доберитесь до магнето, сняв крышку корпуса. Модуль зажигания крепится на нескольких винтах – открутите их. Возьмите лист бумаги А4 и сложите его в 4 раза. Поместите сложенную бумагу под модуль (см. фото). После этого пальцем прижмите к магнето катушку и затяните крепежные болты. Регулировка зажигания на этом завершена.

Неполадки в карбюраторе

Неисправный карбюратор – еще одна из причин, почему двигатель снегоуборочной машины не может завестись. Проблема может быть в засорившихся каналах, по которым поступает топливо, когда при закрытой заслонке глохнет мотор. Нужно прочистить карбюратор, сдвинуть заслонку и обеспечить приток воздуха.

Алгоритм действий при прочистке карбюратора следующий:

На резервуаре карбюратора есть боковая гайка, через которую сливается топливо. Ее следует открутить, предварительно подставив какую-либо емкость для стекающего бензина. Открутите чашку, к которой была прикручена гайка, и прочистите ее изнутри. Если внутри много загрязнений, то нужно прочищать весь узел. Открутите удерживающие гайки и отсоедините карбюратор от цилиндра мотора. Открепите воздушный фильтр, раскрутив крепежные гайки. Фильтр снимите со шпилек. Отсоедините топливный шланг и все тяги от карбюратора, в том числе рычаг подсоса. Снимите всю систему со шпилек. Загляните в нижнюю часть карбюратора, там вы увидите резинку для уплотнения и поплавок. Снимите резинку и тщательно ее прочистите. Следом прочищаем жиклер. Эта деталь расположена в середине корпуса, в нижней части вы увидите насечки для выкручивания отверткой с плоским шлицем. Открутите его. Жиклер прочищается тонкой проволокой, также можно использовать швейную иглу для этих целей. Под жиклером есть еще одна деталь, которую тоже следует прочистить, – трубчатая втулка. Ее нужно достать и всю прочистить, в том числе и боковые отверстия. После этого пинцетом вытаскиваем штифт и снимаем поплавок с иглой. Промываем поплавок в бензине и тщательно просушиваем. В верхней части карбюратора есть пластмассовый винт, который нужно открутить. Внимание! Перед откручиванием запомните, на какую глубину он был вкручен, и при сборке установите его в том же положении.

После выкручивания винта извлеките резиновую пробку и промойте отверстие, где она была, бензином, а потом продуйте воздухом (с помощью простого насоса или компрессора). Промойте корпус карбюратора, залив бензин или промывочную жидкость во все отверстия, просушите и продуйте сжатым воздухом из насоса или компрессора. Соберите карбюратор в обратной последовательности и установите его на двигатель.

Регулировать карбюратор нет необходимости, так как регулировочный винт неподвижен (приклеен к резьбе).

Неполадки в воздушном фильтре и клапанах

Плохая работа двигателя или плавающие обороты могут быть причиной засорения воздушного фильтра. Осмотрите его, промойте и тщательно просушите. На этом проблема может быть решена.

Еще одна причина нестабильных оборотов – плохая регулировка клапанов двигателя.

Выполняем регулировку следующим образом:

Достаем свечу зажигания. Убираем крышку, под ней будут коромысла клапанов. Находим самое верхнее положение поршня – для этого отвертку вставляем в отверстие для свечи зажигания и поворачиваем за шкив вал двигателя, пока поршень не окажется в крайней верхней точке. В такой позиции клапанные коромысла должны свободно двигаться. Регулируем клапаны: сначала с правой стороны, потом с левой. Оставляем зазор 0,1 мм между клапаном и коромыслом – для этого используется специальный плоский щуп. Он не должен проходить туго, но и не совсем свободно. Откручиваем контргайку (маленькую) справа на коромысле, затем отпускаем крупную гайку. Разместите щуп под коромыслом и слегка подтяните гайку, подвигайте щуп, определяя силу прижимания. Если все настроено верно, затягивайте контргайку. Выпускной клапан регулируется по аналогии, но щуп уже будет толщиной 0,15 мм. По окончании регулировочных работ закройте крышку и попробуйте завести двигатель.

Снегоуборочная машина не едет вперед

Неполадки в ремнях привода и их замена

Ремни привода участвуют в передаче вращения от ведущего вала к ведомым. В снегоуборочной технике используются 2 ремня: один соединяет вал шнека с ведущим, другой передает вращение колесам. Если не крутится шнек после запуска двигателя или машина не едет, то проблема может быть в ремнях. Нужно осмотреть их и, по необходимости, заменить. Подходящие ремни можно найти в запчастях для снегоуборочных машин.

Алгоритм установки ремня на снегоуборщик:

Снять желоб с машины. Снять защитный кожух, под которым расположены шкивы и ремни. Раскрутить болты, удерживающие механизм вращения шнека, и отсоединить от двигателя. Новый ремень надеть на шкив шнека. Длина ремня должна быть такой же, как у старого. Шнековый механизм следует подтянуть к мотору и натянуть ремень на шкив ведущего вала таким образом, чтобы одна сторона ремня лежала под прижимным роликом. Ролик натягивает ремень. Поставить механизм шнека на место и зафиксировать крепежными болтами.

Помимо ремня шнека, нужно также проверить ремень привода. Схема замены приводного ремня аналогична той, что указана выше, только при этом нужно снять крышку, под которой расположен шкив привода на колеса (указание стрелки).

Шнек не вращается

Неисправность шнека может быть по нескольким причинам: поломка редуктора механизма шнека, проблемы с тросиком привода шнека (обрыв или слабое натяжение) или срезка защитных болтов.

Обрыв или провис троса привода шнека

Слабый отброс снега может быть причиной недостаточного натяжения троса привода шнека, потому что прижимной ролик, к которому присоединен трос, недостаточно сильно давит на приводной ремень.

При обрыве троса, что совсем останавливает шнек, нужно заменить его на новый. Это делается следующим образом:

Снимаем трос с ручки снегоуборщика. Открепляем его от прижимного ролика. Надеваем новый трос в обратной последовательности.

Поломка болтов

Защитные болты используются для крепления самого шнека, они специально сделаны из мягкого металла. Иногда может происходить их срезание, если работающий шнек наткнулся на что-то твердое (камень или бордюр). В этом случае вращение останавливается и это предохраняет от поломки шнека и редуктора.

Замена болтов очень проста: на валу и самом шнеке есть специальные отверстия для болтов – совместите их и проденьте болт, зафиксируйте его специальным зажимом или гайкой.

Поломка редуктора шнека

Редуктор шнека передает вращение на вал шнека. Если вал не вращается или чувствуются рывки, то проблема может крыться в поломке редуктора. Как правило, он выходит из строя из-за износа шестеренок естественным путем. Но они могут преждевременно изнашиваться от больших нагрузок, например, при столкновении шнека с твердыми препятствиями, когда в системе стоят не защитные обрезные болты, а стандартные из прочного металла. В этом случае зубцы очень быстро стачиваются и обламываются.

Разница на фото между новой и сточенной шестерней.

Как разобрать редуктор шнека:

Отсоедините всю рабочую часть от двигателя. Снимите шнек (описание выше) и разберите его. Раскрутите болты, соединяющие две половины редуктора, и раскройте их. Внутри будет большая зубчатая шестеренка и червячная на валу. Как правило, выходит из строя зубчатая шестерня, ее и следует осмотреть и в случае повреждений заменить. Нанесите графитовую смазку (щедро) на шестерни. Соедините две половины редуктора, скрутите болтами и прикрепите шнек.

Колеса не вращаются

Неисправность фрикционного кольца

Фрикционное кольцо является деталью трансмиссии, которая заставляет колеса вращаться.

Оно крепится к колесу фрикциона и изнашивается естественным образом очень медленно.

Но при неправильном переключении скоростей кольцо может раскрошиться или перетереться раньше положенного срока. При этом снегоуборщик двигается рывками или совсем останавливается, а переключение передач или направление движения затруднено.

Основные причины выхода из строя фрикционного кольца:

Переключение передач во время движения снегоуборщика. В данной ситуации кольцо испытывает большое давление и быстро перетирается, деформируя и металлическое кольцо фрикциона. Это приводит к невозможности агрегата двигаться.

Небрежная эксплуатация. К ней относится использование на сложных бугристых участках, в сугробах при пробуксовке колес.

Отсыревание кольца и его коррозия. Во избежание этого после каждого использования снегоуборщика нужно полностью очищать его части от снега и оставлять в сухом помещении для просушки.

Схема ремонта и замены кольца:

Слейте все топливо из бензобака. Поставьте машину на ковш так, чтобы рукоятка смотрела вверх (колеса окажутся висящими в воздухе, см. рисунок). Отсоедините колеса. Открутите крепежные болты на крышке картера и снимите ее. Снимите шасси и крышки, закрывающие подшипники (левый и правый фланец). Шестигранную ось сдвиньте влево и достаньте диск фрикциона. Проверьте степень изношенности кольца и самого фрикциона. При необходимости, замените обе детали: открутите болты, снимите кольцо и замените на новое, прикрутив его. Соберите всю систему в обратном порядке.

Если вы решили не делать ремонт своими руками и у нас нет времени везти агрегат в сервис, то закажите ремонт снегоуборочных машин с выездом на дом. Специалисты приедут, заберут вашу технику, отремонтируют и доставят ее до вашего дома.

Советы профессионалов по правильному использованию снегоуборочной машины

Большая часть неисправностей в снегоуборщиках возникает из-за неправильной эксплуатации. Продлить срок службы агрегата поможет следование правилам по использованию и уходу за такой техникой.

Перед началом сезона проверьте все узлы и крепежные элементы, подтяните или устраните все неисправности. Отрегулируйте рабочую часть. Осмотрите скребковый вал, который сгребает снег. При сильном износе замените ее, иначе из-за нее может повредиться шнек. Контролируйте уровень масла в картере – это можно делать с помощью специального щупа. Знайте, что после 25 часов работы залитое масло полностью расходуется, поэтому проверяйте как можно чаще его наличие. По окончании работ не глушите сразу мотор. Дайте поработать немного на холостом ходу. Это нужно для очищения всех вращающихся деталей от налипшего снега. Если на детали намерзла корка льда, облейте их теплой водой и вытрите насухо. Попавшая внутрь механизмов влага извлекается керосином-спреем. Храните агрегат в сухом и, по возможности, теплом помещении (например, гараж). Периодически осматривайте свечу зажигания (1-2 раза в сезон) и меняйте ее по мере необходимости. 1 раз в сезон нужно производить смазку эксцентриков, коробки передач и подшипников. Перед консервацией снегоуборщика весной очистите все части машины от налипшей грязи, все механизмы от влаги, слейте неотработанное топливо, смажьте все подвижные механизмы и выньте аккумулятор, если он есть. Правила ухода одинаковы для электрических, бензиновых, гибридных и механических снегоуборочных машин, кроме инструкций по обслуживанию двигателей внутреннего сгорания.

Смотрите также: