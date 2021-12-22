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Болгарки с 125-миллиметровыми дисками – это самые популярные инструменты для шлифования и резки. Они применяются как в быту, так и профессиональной деятельности. Выбирая, какую УШМ лучше взять, покупатели сталкиваются с обширным ассортиментом оборудования. Мы составили рейтинг болгарок 125 мм на 2022 год, в который вошли 23 модели для домашнего и промышленного использования. Топ шлифовальным машин разделен по сферам эксплуатации, а перед ним мы разместили информацию о ключевых критериях выбора и производителях.

Как выбрать хорошую болгарку 125 мм?

Перед покупкой электроинструмента важно понять, чем модели отличаются между собой и какую пользу приносят те или иные опции. Мы уделим внимание не только техническим характеристикам оборудования, но также и функциям, которыми должны быть оснащены лучшие болгарки 125 мм.

Мощность двигателя. Параметр является ключевым для многих аспектов работы электроинструмента: он влияет на габариты и вес, энергопотребление, скорость вращения, устойчивость к перегреву. Стоит учитывать, что он актуален только для сетевых болгарок; его аналогом для беспроводных моделей является напряжение АКБ. УШМ с низкой мощностью справятся с резкой древесины и пластика, шлифованием; более производительные смогут использовать отрезной круг по бетону или металлу. Хороший показатель мощности для устройств с диаметром диска 125 мм – от 600 до 1550 Вт. Емкость аккумулятора. Характеристика, которая важна для беспроводных моделей. Хорошим решением станет обратить внимание на данный параметр, если вы хотите выжать максимум из аккумуляторного инструмента вдали от источников сети. Чем выше емкость, тем дольше получится использовать УШМ. В то же время, вес оборудования так же возрастет – работать им станет ощутимо менее комфортно.

Число оборотов в минуту. Каждый элемент рабочей оснастки рассчитан на определенный диапазон скорости вращения. Компактные 125-миллиметровые круги ориентированы на большое число оборотов, когда габаритные аналоги вращают диски значительно медленнее. Лучший диапазон скорости вращения, судя по данным рейтинга – 8500—11500 оборотов в минуту. Самые «медлительные» УШМ в нашем рейтинге – аккумуляторные. Электронный контроль числа оборотов. Регулятор – это хорошая функция, если вы планируете работать всевозможной оснасткой и с материалами разной плотности. Обратите внимание, что металл и кирпич пилятся на высоких оборотах, когда дерево и керамика – на низких, иначе есть вероятность повреждения заготовки. Мы осознаем важность регулировки оборотов, а потому выделили ее как отдельный критерий в рейтинге УШМ.

Электродинамический тормоз диска болгарки. Функция способствует моментальной остановке круга после отпускания клавиши пуска. Помогает более тщательно контролировать работу, избегать травмоопасных ситуаций и повреждения заготовок. Быстрая смена диска УШМ. Данная возможность будет полезна, если в процессе эксплуатации вам часто приходится менять рабочую оснастку: к примеру, переключаться между шлифовальными и отрезными кругами, щетками и т.д. За счет быстрозажимной гайки вам не придется применять дополнительные приспособления, чтобы сменить диск.

Функция плавного запуска. Обязательный критерий выбора профессионального электроинструмента. Во-первых, он защищает мотор от резких скачков напряжения при нажатии на кнопку пуска; во-вторых, функция помогает обойтись без рывков, что повысит качество обработки и безопасность. Как показывает наш рейтинг недорогих болгарок 125 мм, функция не встречается в бюджетном ценовом сегменте. Для вашего удобства аспект вынесен отдельную графу сравнительной таблицы рейтинга. Возможность сменить положение рукоятки УШМ. Все модели в рейтинге оснащены боковой ручкой. Она необходима для надежного удержания, позволяет выполнять шлифование и резку с высокой точностью. Некоторые УШМ оснащены несколькими резьбами под рукоять: слева, справа и сверху от основания. Это позволяет с комфортом работать в разных положениях. Предотвращение перегрева УШМ. В корпусе УШМ создаются отверстия, через которые от двигателя выводится горячий воздух. Такая система естественного охлаждения предотвращает поломку устройства в результате чрезмерно интенсивного использования. Также присмотритесь к моделям из рейтинга, оснащенным электронной защитой от перегрева. В них питание автоматически отключается, если температура переходит за допустимую границу. Перегрев редко становится проблемой УШМ на 125 мм – гораздо чаще с ним сталкиваются большие болгарки.

Посадочный диаметр диска УШМ. Чтобы определить совместимость диска с оснасткой, важно учитывать не только внешний диаметр, но и габариты отверстия в центре. В большинстве моделей из нашего рейтинга они составляют 22.2 мм – на этот размер рассчитано большинство рабочих принадлежностей. Возможность заблокировать кнопку пуска. Выбирая, какую выбрать УШМ 125 мм для продолжительных непрерывных работ, обращайте внимание на этот критерий: вместо постоянного удержания пусковой клавиши он позволяет единожды установить ее в активном положении и начать шлифовку.

Пылезащита движка болгарки. Рабочая среда УШМ наполнена пылью, стружкой, бетонной крошкой и другими мелкими частицами. Забиваясь в отверстия для отвода воздуха, они способны повредить внутренние узлы. Чтобы избежать этого, модели, входящие в рейтинг болгарок 125 по надежности и цене, оснащаются лабиринтной конструкцией: она защищает двигатель от засорения. Бесщеточный двигатель болгарки. Большинство УШМ в рейтинге относится к щеточным: это обеспечивает их дешевизну и легкость обслуживания, но приводит к необходимости регулярно менять угольные щетки. Профессиональные электроинструменты всё чаще комплектуются бесщеточными двигателями, характерными повышенной производительностью и ценой, устойчивостью к перегреву. Защита от заклинивания диска. В случае заедания диска в материале движение перестанет передаваться от двигателя на вал. В результате этого пользователь предотвратит поломку электроинструмента и сбережет себя от увечий.

Защита от вибрации. Длительная эксплуатация виброоборудования приводит к проблемам со здоровьем. Хорошие инструменты профессионального класса оснащены системами гашения вибрации, минимизирующими вред от работы с УШМ. Удобство удержания болгарки. Выбирая в розничном магазине, какую болгарку 125 купить для дома, подержите ее в руках. Убедитесь, что рукоятки комфортны наощупь, а их толщина оптимальна для ваших ладоней. Автоматическое отключение щеток болгарки. Функция обеспечивает то, что в случае резкого отключения электропитания во время работы диск остановится и не возобновит вращение до перезапуска устройства. Удержание стабильной скорости вращения. При высоких нагрузках скорость вращения часто бывает нестабильной – число оборотов в минуту опускается ниже ожидаемого значения, что сказывается на качестве конечной работы. В условиях интенсивной резки стабилизатор скорости снижает обороты, но постоянно поддерживает их на одном уровне. В рейтинге профессиональных моделей представлено несколько моделей с удержанием стабильной скорости.

Поворот кожуха без инструментов. Кожух – это элемент, предотвращающий попадание на пользователя искр и мелкого строительного мусора, который отлетает с высокой скоростью. В некоторых моделях поворачивать его можно только дополнительными приспособлениями, и этого достаточно большинству пользователей. Если же вам часто приходится менять рабочее положение, хорошим решением станет выбрать УШМ с легким поворотом кожуха. Материал защитного кожуха. Убедитесь, что лучшая угловая шлифовальная машина 125 мм должна быть оснащена хорошим экраном от искр. Отдайте предпочтение кожуху из плотного металла. Масса УШМ. Вес – это показатель, который зависит преимущественно от мощности электроинструмента. Чем производительнее УШМ, тем она тяжелее. Среди моделей на 125 мм масса варьируется незначительно: хорошим выбором станет отдать предпочтение устройству от 1.7 до 2.5 кг.

Комплектация. Чаще всего в набор поставки сетевых моделей входят только боковая рукоятка, защитный кожух и ключи, необходимые для обслуживания углошлифовальной машинки. Если вы решили отдать предпочтение аккумуляторным аналогам, хорошим решением станет выбрать прибор, в комплектацию которого входят батареи и зарядное устройство. Составляя рейтинг, мы нашли такие позиции.

Какой фирмы лучше купить болгарку на 125 мм?

Энтузиасты и мастера считают бренд самым важным критерием в выборе строительного оборудования. Это небезосновательно, ведь торговая марка указывает на страну производства, ценовую категорию, сферу эксплуатации. Прежде чем начать обзор УШМ 125 мм, мы дадим характеристику популярных производителей, технику которых можно встретить в продаже в большинстве российских интернет-магазинов.

Metabo. Немецкая торговая марка выпускает хороший электроинструмент, который ценится среди профессионалов. В ассортименте представлен большой выбор УШМ, поэтому вы сможете купить недорого технику от зарекомендовавшего себя производителя. Hitachi (Hikoki). Продукты пережившей ребрендинг компании хороши доступной стоимостью: благодаря ей японская фирма больше не ассоциируется с дороговизной. Уровень качества остается достойным для бытовой эксплуатации. Зубр. Одна из редких российских компаний, нацеленных не только на домашний, но и коммерческий сегмент. Фирма выпускает как компактный инструмент, так и крупногабаритные модели болгарок на 2.1 кВт. Интерскол. Торговая марка известна в России и СНГ за счет высоких технических характеристик и адекватного уровня сборки. Продукция фирмы считается достойным выбором для нерегулярного использования на даче и дома. Модель данной компании попала в наш рейтинг УШМ 125 бюджетного ценового сегмента благодаря соотношению дешевизны и качества исполнения. Elitech. Продукция российской торговой марки с китайским производством – хороший выбор для реализации бытовых нужд: резки арматуры, шлифовки и т.д. Небезупречное качество материалов компенсируется низкой ценой. DeWALT. Бренд из США специализируется на производстве техники профессионального класса. УШМ фирмы ощутимо дороже российских аналогов, но они надежнее и часто оснащаются дополнительными функциями. Наш рейтинг посвящен моделям на 125 мм, однако в каталоге американской компании вы сможете найти производительные аналоги на 2000 Ватт. Makita. Производитель одних из лучших электроинструментов полупрофессионального и профессионального сегмента выпускает недешевые и качественные УШМ, которые найдут применение в домашней мастерской и на стройке. Sturm. Выбирая болгарку на 125 мм и то, какая лучше подойдет для дома или дачи, покупатели часто обращаются к продукции данной компании: она достаточно надежно собрана, имеет продуманный и стильный дизайн, оснащается опциями вроде плавного запуска и электронной подстройки оборотов. AEG. Торговая марки из Германии, которая производит хорошие шлифовальные машинки для работы. Модели бренда дорогие, но в то же время мощные, долговечные и удобные в условиях длительной эксплуатации. Bosch. Всемирно известная фирма, в каталоге которой нашлось место как сетевому, так и аккумуляторному электроинструменту. Под немецким брендом выпускают хорошие болгарки профессионального класса, мощность которых начинается от 750 Ватт.

Рейтинг недорогих болгарок 125 мм

Большинство клиентов обращается к нашим консультантам с вопросом, какую УШМ 125 лучше купить для дома. В данную категорию рейтинга устройств для бытовой эксплуатации вошли 5 моделей от российских, немецких и китайских производителей. Выбранные нами устройства имеют приемлемые технические характеристики и качество сборки, не рассчитаны на длительные работы, при этом характерны невысокой стоимостью.

Цена на модели для гаража и домашней мастерской варьируется от двух с половиной до трех тысяч рублей.

Модель УШМ Мощность болгарки (Вт) Число оборотов УШМ (об/мин) Электронная регулировка оборотов Плавный пуск болгарки Стабильная скорость болгарки под нагрузкой Вес болгарки (кг) Средняя цена УШМ в России (руб.) Metabo W 650-125 650 11 000 Нет Нет Нет 1.7 2 649 Hitachi (HIKOKI) G13SS2 600 11 500 Нет Нет Нет 1.8 2 596 ЗУБР УШМ-125-1100 ТМ3 1 100 11 000 Да Нет Нет 2.5 2 998 Интерскол УШМ-125/700 710 11 000 Нет Нет Нет 1.75 2 750 ELITECH МШУ 0912 Промо 900 11 000 Нет Нет Нет 1.9 2 790

Metabo W 650-125

Лучшая болгарка 125 мм для дома от немецкого производителя сочетает в себе такие качества, как малый вес, удобство и надежность.

Преимущества:

УШМ с диаметром диска 125 мм отличается высоким качеством сборки.

Маленький вес позволяет с комфортом работать шлифмашиной длительное время.

Конструкция статора обеспечивает охлаждение двигателя.

Недостатки:

Электрокабель становится жестким при низких температурах.

Отсутствие функции плавного пуска.

Hitachi (HIKOKI) G13SS2

Отвечая на вопрос, какая УШМ 125 лучше для дома, смело порекомендуем эту модель: она справится со шлифованием и зачисткой различных поверхностей и деталей.

Преимущества:

УШМ заслужила место в рейтинге за счет тонкого корпуса, позволяющего удерживать электроприбор одной рукой.

Инструмент хорош надежностью: если верить отзывам, у хозяев модель работает по нескольку лет.

Недостатки:

Не подходит для профессиональных работ.

Провод замерзает на холоде.

ЗУБР УШМ-125-1100 ТМ3

Главная отличительная особенность болгарки – электронная регулировка оборотов, не свойственная моделям бюджетного ценового сегмента.

Преимущества:

Гибкий кабель.

Шлифмашинка с диаметром диска 125 имеет электронную настройку скорости вращения, из-за чего подходит для обработки разных материалов.

Страна производства данной шлифовальной машинки – Россия.

Недостатки:

Большой вес электроприбора.

Вибрация при длительном использовании.

Интерскол УШМ-125/700

Хорошая УШМ 125 для дома выделяется мощным двигателем, расширяющим сферу эксплуатации прибора: он одинаково качественно проявляет себя во время шлифовки, резания, зачистки поверхностей.

Преимущества:

Модель заняла место в рейтинге благодаря малому весу.

Низкая стоимость электроинструмента.

Недостатки:

Достаточно высокий уровень шума.

Некоторые пользователи жалуются на некачественную клавишу блокировки.

ELITECH МШУ 0912 Промо

Углошлифмашина с диаметром диска 125 мм обеспечивает максимально удобную работу во всех положениях, чему способствуют 3-позиционная боковая рукоятка и небольшой вес.

Преимущества:

Нечеткий переключатель.

Хорошая болгарка на 125 для дома оснащена дополнительной ручкой, которую можно устанавливать с разных сторон.

Малый вес инструмента.

Недостатки:

Нельзя менять положение защитного кожуха без инструмента.

Длина и жесткость кабеля питания.

Рейтинг УШМ 125 мм: цена / надежность

Данная категория будет интересна двум группам потребителей: домашним пользователям, которые хотят вложиться в надежный инструмент, и профессионалам, ищущим шлифмашинку для нерегулярной эксплуатации. Большинство устройств из категории рейтинга разработано компаниями из Германии, Японии и Америки, но нашлось место и для одной УШМ из России.

Модель УШМ Мощность болгарки (Вт) Число оборотов УШМ (об/мин) Электронная регулировка оборотов Плавный пуск болгарки Стабильная скорость болгарки под нагрузкой Вес болгарки (кг) Средняя цена УШМ в России (руб.) DeWALT DWE4215 1 200 11 000 Нет Нет Нет 2.2 9 150 Makita GA5030 720 11 000 Нет Нет Нет 1.8 5 220 Sturm AG9512P 1 000 11 000 Да Да Нет 3 5 150 AEG WS 13-125 XE 1 300 11 500 Да Да Да 2.4 7 600 Hitachi G13SR4 730 10 000 Нет Нет Нет 1.8 4 010

DeWALT DWE4215

Хорошая модель с диаметром диска 125 характерна не только высоким качеством сборки, но и функциями, значительно повышающими удобство использования.

Преимущества:

Боковая ручка эргономичная и удобна в удержании.

Лучшая болгарка 125 цена качество оснащена блокировкой шпинделя, которая упрощает смену оснастки.

Надежная фиксация рабочей кнопки.

Высокое качество сборки.

Недостатки:

Ненадежный кожух, дребезжащий в процессе работы.

Makita GA5030

Продолжает рейтинг лучших моделей в соотношении цены и качества шлифмашина от японского бренда, направленная на качественное и точное выполнение работ по шлифовке, зачистке и резке.

Преимущества:

Электроприбор с диаметром диска 125 миллиметров поставляется с удобной боковой ручкой.

Блокировка шпинделя будет полезна, чтобы быстро сменить рабочую оснастку.

Компактный корпус устройства.

Малый вес.

Недостатки:

Модель имеет самую низкую в категории рейтинга мощность двигателя.

Sturm AG9512P

Хорошая углошлифовальная машина характерна мощным движком, позволяющим справляться со сложными задачами. При этом корпус устройства остается достаточно компактным и эргономичным.

Преимущества:

Болгарка оснащена электронным двигателем мощностью 1000 Ватт.

Клавиша фиксации шпинделя.

Плавный пуск, продлевающий срок службы прибора.

Недостатки:

Слабой стороной УШМ с диаметром 125 мм является большой вес – 2.5 килограмм.

Судя по отзывам, редуктор устройства очень шумный.

AEG WS 13-125 XE

Ввиду высокого качества сборки болгарка с быстрозажимной гайкой лучше всего проявит себя в интенсивных условиях эксплуатации.

Преимущества:

В данный рейтинг УШМ с диаметром диска 125 мм по соотношению цены и надежности модель попала благодаря возможности менять положение кожуха без инструмента.

Электроприбор хорош мощным двигателем на 1.3 кВт.

Длинный электрокабель на 4 метра.

Недостатки:

Большой вес электроинструмента, делающий длительную работу некомфортной.

Hitachi G13SR4

Легкая и компактная шлифмашинка справится с домашним ремонтом. Надежный двигатель и малый вес корпуса сделают удобным продолжительное использование.

Преимущества:

УШМ с диаметром 125 мм хорошо держит обороты при интенсивных нагрузках.

Это самая дешевая шлифмашина в категории моделей по соотношению цены и качества.

Небольшая масса инструмента.

Недостатки:

Корпус полностью выполнен из пластика, что снижает устойчивость к механическим повреждениям.

Короткий кабель питания.

Лучшая профессиональная УШМ 125 мм

Техника из данного топа будет интересна экспертам, привыкшим работать в интенсивном режиме, длительными сессиями. Болгарки качественно собраны и имеют высокую мощность, так что определенно придутся по душе опытным пользователям. Мы включили в рейтинг лучших УШМ с диском на 125 мм профессионального класса популярные модели японского, американского и немецкого брендов, потому что можем быть уверены в высоком качестве их исполнения.

Стоимость варьируется от 8 до 13 тысяч рублей.

Модель УШМ Мощность болгарки (Вт) Число оборотов УШМ (об/мин) Электронная регулировка оборотов Плавный пуск болгарки Стабильная скорость болгарки под нагрузкой Вес болгарки (кг) Средняя цена УШМ в России (руб.) Metabo WEQ 1400-125 1 400 10 500 Нет Да Да 2.2 8 199 DEWALT DWE 4237 1 400 11 500 Нет Да Нет 2.2 11 090 Metabo WEV 11-125 Quick 1 100 10 500 Да Да Да 2.1 8 959 DeWALT DCG405N — 9 000 Нет Нет Нет 1.74 12 990 Metabo WEV 15-125 Quick 1 550 11 000 Да Да Да 2.5 9 949

Metabo WEQ 1400-125

Угловая шлифовальная машина хороша в резке твердых материалов: металлических, бетонных, каменных заготовок.

Преимущества:

Высокая мощность электродвижка – 1.4 кВт.

Стабилизатор скорости вращения.

Предохранительная муфта, предотвращающая травмоопасные ситуации.

Прочный и длинный электрокабель.

Недостатки:

Присутствует люфт кнопки пуска.

DEWALT DWE 4237

Одна из лучших шлифовальных машин в рейтинге профессиональных моделей, цена которой полностью компенсируется высокой производительностью.

Преимущества:

Лучшая болгарка на 125мм удобно лежит в руках, за счет чего хорошо показывает себя в длительных рабочих сессиях.

Электроинструмент хорош усиленной пылезащитой, предотвращающей попадание мелких частиц на внутренние узлы.

Бесключевой поворот защитного кожуха.

Недостатки:

Сильно нагревается при резке.

Metabo WEV 11-125 Quick

Данная углошлифовальная машинка заслуживает место в рейтинге профессиональных моделей благодаря защите от повторного пуска: прибор отключает угольные щетки при пропаже питания, что предотвращает травмоопасные ситуации.

Преимущества:

Поддержка стабильных оборотов в условиях высокой интенсивности.

Регулировка оборотов позволяет использовать прибор для разных задач.

Система плавного пуска.

Недостатки:

Устройству с диаметром диска 125 мм не хватает верхнего отверстия для дополнительной рукоятки.

Большая масса электроприбора.

DeWALT DCG405N

Лучшая УШМ 125 в рейтинге профессионального оборудования работает от аккумулятора, что позволяет свободно использовать ее в труднодоступных местах и вдали от источников тока.

Преимущества:

Электроинструмент хорош бесщеточным двигателем, имеющим высокую производительность.

Шлифмашина работает от литий-ионного аккумулятора.

Низкий уровень вибрации.

Недостатки:

Большинство профессиональных моделей в рейтинге оснащено плавным пуском. В данном приборе он отсутствует.

Metabo WEV 15-125 Quick

Сильной стороной модели является электродвигатель Metabo Marathon. Его характерная особенность – крутящий момент, повышенный в полтора раза по сравнению с предыдущими шлифмашинами компании.

Преимущества:

Данная модель попала в наш топ УШМ 125 миллиметров за счет высокого крутящего момента.

Длительной работе способствует эффективная защита от перегрева.

Безинструментальная смена положения кожуха.

Недостатки:

Инструмент с диаметром диска 125 имеет большой вес.

Крупный корпус прибора.

Рейтинг болгарок 125 с регулировкой оборотов

Возможность настраивать скорость вращения шпинделя незаменима, ведь каждые материал и оснастка нуждаются в индивидуальном подходе. Чем шире рабочий диапазон электроинструмента, тем для большего числа задач он будет полезен. Это понимают и производители, а потому лучшую УШМ с функцией регулировки оборотов и диаметром диска 125 мм смогут подобрать домашние мастера и профи.

Стоимость шлифовальных машин из данного топа: 4—15 тыс. рублей.

Модель УШМ Мощность болгарки (Вт) Число оборотов УШМ (об/мин) Легкая регулировка поворота кожуха Плавный пуск болгарки Стабильная скорость болгарки под нагрузкой Вес болгарки (кг) Средняя цена УШМ в России (руб.) BOSCH GWS 9-125 S 900 11 000 Нет Нет Нет 1.9 6 790 Makita 9565CVK 1 400 11 000 Да Да Да 2.4 15 080 Metabo WEV 850-125 850 11 500 Нет Да Да 1.9 5 899 DeWALT DWE4119 950 11 000 Нет Да Нет 1.8 6 150 Sturm! AG9012TE 1 100 10 000 Да Да Да 1.8 3 980

BOSCH GWS 9-125 S

Открывает рейтинг углошлифовальных машин с функцией настройки скорости вращения надежная модель от популярного немецкого бренда. Прибор имеет оптимальное соотношение цена / качество.

Преимущества:

Мощность болгарки от Bosch составляет 900 Ватт.

Нет биения.

Длинный провод.

Недостатки:

Многие болгарки с регулировкой оборотов с диском на 125 мм, вошедшие в рейтинг, оснащены функцией плавного пуска. В данной модели она отсутствует.

На низких оборотах есть нагрев редуктора.

Makita 9565CVK

Лучшая болгарка 125 мм с регулировкой оборотов станет удачным выбором, если вам регулярно приходится менять рабочее положение: этому способствует бесключевой поворот кожуха.

Преимущества:

УШМ оснащена функцией плавного пуска.

Предохранительная муфта, защищающая от рывков.

Автоматическое отключение угольных щеток.

В отличие от многих шлифмашин, эта модель поставляется в кейсе.

Недостатки:

Корпус легкий – возможно удержание одной рукой.

Нет виброгашения.

Metabo WEV 850-125

Инструмент справится с интенсивными работами, потому как поддерживает стабильные обороты под нагрузкой. Есть функция плавного пуска.

Преимущества:

Электроприбор с диаметром диска 125 мм оснащен фиксацией пуска.

Блокировка шпинделя, облегчающая замену отрезного круга.

Рукоятку можно разместить слева или справа от основания.

Недостатки:

Нет пылезащиты.

DeWALT DWE4119

Модель ориентирована на широкую сферу эксплуатации: справится с зачисткой и шлифованием, а также отрезными работами.

Преимущества:

Низкопрофильный корпус делает возможной работу в труднодоступных местах.

Регулировка числа оборотов электроникой.

Шарикоподшипники повышают период эксплуатации.

Недостатки:

Прибор с диаметром диска 125 мм лишен бесключевого поворота кожуха.

Sturm! AG9012TE

Закрывает рейтинг болгарок 125 с регулировкой оборотов модель, которая займет почетное место в вашей домашней мастерской.

Преимущества:

УШМ с возможностью регулировки оборотов на 125 мм имеет самую низкую цену в своей категории рейтинга.

Фиксация кнопки включения упростит длительную работу.

Плавный пуск предотвращает рывок инструмента.

Недостатки:

Нельзя сменить положение кожуха: он фиксируется только в одном положении.

Лучшие аккумуляторные УШМ 125

Аккумуляторные болгарки не пользуются таким широким спросом, как их сетевые аналоги. Это объясняется ограниченным временем работы, нестабильной скоростью вращения круга, высокой стоимостью и весом, увеличенным за счет батарейного блока. В то же время, беспроводные УШМ незаменимы в условиях отсутствия стабильного источника энергии. Мы выбрали лучшие образцы, актуальные на 2022 год.

Цена аккумуляторных моделей составила от 13 до 34 тыс. руб.

Модель УШМ Напряжение (В) Число оборотов УШМ (об/мин) Электронная регулировка оборотов Плавный пуск болгарки Стабильная скорость болгарки под нагрузкой Вес болгарки (кг) Средняя цена УШМ в России (руб.) Makita DGA504RME 18 8 500 Нет Нет Нет 2.5 34 235 BOSCH GWS 180-Li 18 11 000 Нет Да Нет 1.6 18 720 DeWALT DCG406N 18 9 000 Нет Да Нет 1.75 12 900

Makita DGA504RME

Лучшая модель в рейтинге аккумуляторных шлифовальных машин имеет богатую комплектацию, что позволяет начать использовать инструмент «из коробки».

Преимущества:

Беспроводная шлифмашина с диаметром диска 125 мм работает за счет бесщеточного двигателя.

В комплект поставки входят две батареи на 4 А*ч, зарядное устройство и кейс для удобной транспортировки.

Время работы от аккумулятора.

Недостатки:

Модель имеет самую высокую в рейтинге цену.

Большой вес делает длительные рабочие сессии некомфортными.

BOSCH GWS 180-Li 4.0Ач x1, GAL 18V-40 кейс, 125 мм

Шлифовальная машинка создана для выездных работ: она поставляется с кейсом, имеет бесключевой поворот кожуха и блокировку шпинделя для быстрой смены оснастки.

Преимущества:

Инструмент хорош возможностью поворачивать кожух без дополнительных приспособлений.

Устройство оснащено бесщеточным двигателем, устойчивым к перегреву в условиях интенсивных работ.

Возможность сменить положение рукоятки.

Недостатки:

Батареи хватает на малый объем работ.

На зарядку аккумуляторов требуется много времени.

DeWALT DCG406N

Замыкает рейтинг беспроводного оборудования шлифовальная машина из США. Одной из лучших среди профессиональных моделей эту УШМ делает бесщеточный двигатель, экономично расходующий заряд батареи.

Преимущества:

Бесщеточный двигатель болгарки экономичен и производителен, не нуждается в замене угольных щеток.

Электронный тормоз двигателя повышает точность и безопасность распиловочных работ.

Сетчатый фильтр препятствует попаданию пыли на двигатель.

Недостатки: