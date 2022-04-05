Содержание:
Рейтинг дрелей цена/качество
Лучшие безударные дрели
Какую ударную дрель лучше купить
Лучшие дрели-миксеры
Как выбрать дрель
- Какая фирма дрелей лучше
- Рейтинг недорогих дрелей для дома
Сетевая дрель – это инструмент, предназначенный для создания отверстий; используется в ремонте, строительстве и на производстве. Мы подготовили рейтинг электрических дрелей, в котором собрали актуальные на 2022 год безударные и ударные модели. Помимо бытовых устройств, вы узнаете о лучших дрелях полупрофессионального и промышленного класса. Особое место в рейтинге уделено дрелям-миксерам.
Какая фирма дрелей лучше
Производитель электрических дрелей влияет на ценовой сегмент и сферу эксплуатации инструмента: если российские марки ориентированы преимущественно на бытовые работы, западные бренды вроде DeWALT или Metabo предназначены для промышленной деятельности. Мы дадим краткую характеристику каждой торговой марке, фигурирующей в рейтинге, чтобы вы приняли решение, какая фирма дрелей лучше подходит под ваши нужды.
- ВИХРЬ. Хороший производитель бюджетных дрелей и другого электроинструмента. Выпускает модели с ударом и без, а также миксеры строительных смесей. Мощность моделей в каталоге достигает 1 100 Ватт, чего может быть недостаточно для сложных задач.
- Интерскол. Если вы не знаете, какую купить дрель для бытовых ремонтно-монтажных нужд или домашней мастерской, продукция российской торговой марки заслуживает внимание. Помимо сетевых дрелей с ударом, компания производит аккумуляторные шуруповерты.
- STANLEY. Продукция фирмы будет интересна мастерам, решающим, какую купить ударную дрель или шуруповерт недорогую, но надежную. Дрели американского бренда несколько дороже отечественных, но они оснащаются металлическим редуктором и дополнительным функционалом: блокировкой пуска, ограничителем глубины.
- ЗУБР. Российская компания выпускает дрели в двух линейках – Мастер и Профессионал. Первая ориентирована на бытовое использование, вторая – на промышленное. Доступная цена, легкость? компактность, плавный пуск – достоинства, заслуживающие внимание, если вы не можете решить, какую дрель купить для дома.
- CROWN. Китайский производитель сетевого и аккумуляторного инструмента, модели которого попадают в рейтинг дрелей для дома за счет демократичной ценовой политики и адекватного качества. Некоторые устройства оснащаются ограничителем сверления и регулировкой скорости.
- BOSCH. По мнению экспертов, немецкая компания выпускает самые хорошие дрели в профессиональном сегменте. Это обеспечивается не мощностью или оборотистостью, а качеством исполнения: инструмент из Германии оснащается металлическими редуктором и патроном, обладает эргономичным корпусом и сравнительно малым весом, а двигатель рассчитан на длительные непрерывные нагрузки.
- DeWALT. Под данным брендом выпускается лучший в Америке инструмент профессионального уровня. Повышенная по сравнению с бытовыми аналогами цена компенсируется надежностью сборки и удобством эксплуатации, за счет которых дрелью удобно работать длительное время.
- Makita. Японская компания, пользующаяся лояльностью российских мастеров ввиду соотношения цена/качество и ремонтопригодности. Хорошая фирма дрели имеет широкий ассортимент, благодаря которому удастся выбрать инструмент под домашние и профессиональные потребности.
- ФИОЛЕНТ. Одна из редких компаний, позиционирующих производство электроинструмента на российских предприятиях. ФИОЛЕНТ заслуживает место в рейтинге ввиду 36-месячной гарантии, которая предоставляется изготовителем.
- PATRIOT. Фирма выпускает сетевые дрели и аккумуляторные шуруповерты, которые подойдут для домашних условий. Малый вес и качество сборки, адекватное стоимости, сделают инструменты хорошим выбором для ремонтных работ.
- Metabo. Под именитым брендом выпускаются одни из лучших в рейтинге дрелей для профессиональных нужд. Производство премиальных моделей позиционируется в Германии, что обеспечивает надежность и длительный срок службы.
- Rebir. Малоизвестная торговая марка из Латвии, под которой выходит оборудование профессионального класса. Дрели Rebir имеют высокую мощность и оснащены двухскоростным редуктором, что позволяет устанавливать на них крупную рабочую оснастку.
- ЭНКОР. Российская компания выпускает электроинструмент и станки для бытовых и профессиональных нужд. Поддержание оборотов под нагрузкой и высокая мощность делают миксеры ЭНКОР хорошим выбором для стройплощадок.
Рейтинг недорогих дрелей для дома
Ударные дрели бытового класса будут полезны для нерегулярных сверлильных работ по древесине, гипсокартону и бетону. В наш рейтинг вошли пять моделей стоимостью до 6 тысяч рублей. Все представленные устройства имеют режим удара.
|
Модель дрели
|
Мощность, Вт
|
Ударный механизм
|
Max число оборотов, об/мин
|
Max диаметр сверления, дерево / металл, мм
|
Диаметр патрона, мм
|
Вес дрели, кг
|
Средняя цена в России, руб.
|
ВИХРЬ ДУ-1100
|
1 100
|
Есть
|
3 000
|
30 / 13
|
1.5—13
|
2.3
|
6 190
|
Интерскол ДУ-13/780ЭР
|
780
|
Есть
|
2 700
|
30 / 13
|
1.5—13
|
2.2
|
4 900
|
STANLEY STDH8013-RU
|
800
|
Есть
|
3 000
|
32 / 13
|
1.5—13
|
2.5
|
6 800
|
ЗУБР ЗДУ-780 ЭРМ2
|
780
|
Есть
|
3 000
|
20 / 10
|
1.5—13
|
2.3
|
5 470
|
CROWN CT10130
|
810
|
Есть
|
2 800
|
30 / 13
|
1.5—13
|
2.1
|
5 790
Ударная дрель ВИХРЬ ДУ-1100
Хорошая дрель для дома оснащена режимом сверления с ударом, который поможет создавать отверстия диаметром до 16 миллиметров в камне, бетоне и кирпиче.
Преимущества:
- Модель попала в рейтинг из-за высокого числа оборотов, достигающего 3 тысяч в минуту.
- Механизм реверса, который упростит извлечение сверла из стены.
- Регулировка скорости вращения шпинделя посредством колесика.
- Низкий уровень вибрации.
Недостатки:
- Отсутствие подсветки рабочей области.
Ударная дрель Интерскол ДУ-13/780ЭР
Ударная дрель подойдет для периодических домашних работ. Выделяется доступной ценой и удобна за счет плавного переключения режимов.
Преимущества:
- Резиновая накладка на ручке, препятствующая выскальзыванию инструмента.
- Модель имеет самую низкую стоимость среди всех, вошедших в рейтинг недорогих дрелей для дома.
- Дрель комплектуется металлическим ограничителем глубины.
- Ключевой патрон, надежно фиксирующий рабочую оснастку.
Недостатки:
Ударная дрель STANLEY STDH8013-RU
Лучшая недорогая дрель для дома выделяется высокой мощностью, режимом удара и эргономичностью корпуса. Несмотря на низкую цену, справится с бытовыми ремонтными работами.
Преимущества:
- Модель оснащается металлическим редуктором, гарантирующим высокую надежность.
- Мотор на 800 Ватт, позволяющий эффективно сверлить бетонные и каменные конструкции.
- Зубчато-венцовый патрон, оснастка в котором закрепляется при помощи ключа.
Недостатки:
- Отсутствие плавного пуска.
- Мощности удара недостаточно для работы по железобетону.
- Нет подсветки.
Ударная дрель ЗУБР ЗДУ-780 ЭРМ2
Сильной стороной российской дрели является плавный пуск, благодаря которому инструмент не будет уводить в сторону после зажатия курка.
Преимущества:
- Ключевой патрон, плотно удерживающий сверло.
- Функция реверса, упрощающая вытаскивание сверла из материала.
- Переключатель режимов, позволяющий использовать устройство с ударом и без.
Недостатки:
- Поставляется без кейса.
- Короткий кабель питания.
Ударная дрель CROWN CT10130
Закрывает рейтинг бюджетных дрелей электроинструмент от китайской торговой марки. Мощный двигатель позволяет использовать прибор с крупной оснасткой.
Преимущества:
- Как и прочие лучшие дрели для дома, устройство обладает малым весом – 2.1 кг.
- Мощный двигатель на 810 Ватт.
- Металлический ограничитель сверления с насечками.
- Возможность делать отверстия по кирпичу шириной до 16 мм.
Недостатки:
Рейтинг дрелей цена/качество
Модели в ценовом сегменте от 7 до 12 тысяч рублей предназначены для домашней мастерской, ремонта и монтажа, но их можно также использовать в качестве запасных инструментов на производстве. В рейтинг электрических дрелей по надежности вошли устройства российских и зарубежных компаний.
|
Модель дрели
|
Мощность, Вт
|
Ударный механизм
|
Max число оборотов, об/мин
|
Max диаметр сверления, дерево / металл, мм
|
Диаметр патрона, мм
|
Вес дрели, кг
|
Средняя цена в России, руб.
|
BOSCH GSB 1600 RE
|
700
|
Есть
|
3 000
|
30 / 12
|
1.5—13
|
1.9
|
12 290
|
Интерскол ДУ-16/1000ЭР
|
1 000
|
Есть
|
2 500
|
40 / 16
|
1.5—13
|
2.8
|
9 720
|
DeWALT DWD024
|
750
|
Есть
|
2 800
|
25 / 13
|
1.5—13
|
1.8
|
6 999
|
Интерскол Д-16/1050Р2
|
1 050
|
Нет
|
550
|
35 / 16
|
3—16
|
4
|
10 980
Ударная дрель BOSCH GSB 1600 RE
Полупрофессиональная дрель будет полезна для дачных и мелких промышленных работ. Инструмент имеет малый вес и высокое число оборотов.
Преимущества:
- Лучшая в соотношении цены и качества дрель обладает высокой оборотистостью – до 3 тысяч в минуту.
- Корпус весит всего 1.9 килограмм, что позволит долго работать без усталости.
- Резиновая накладка на основной ручке способствует удобному удержанию.
- Длина кабеля.
Недостатки:
- Нет пластикового чемоданчика.
Ударная дрель Интерскол ДУ-16/1000ЭР
Электроинструмент с двухскоростным редуктором справится со сверлением как мягких (дерево, гипсокартон), так и твердых (бетон, камень) материалов.
Преимущества:
- Переключатель скоростей расширит область применения инструмента.
- Реверс, препятствующий застреванию дрели в материале.
- Упор для ладони на основной рукоятке снизит вероятность выскальзывания.
Недостатки:
- Переключатель реверса расположен таким образом, что его можно случайно задеть во время работы.
Ударная дрель DeWALT DWD024
Американская дрель с ключевым патроном обеспечивает надежную фиксацию патрона, что будет полезно в условиях интенсивной эксплуатации.
Преимущества:
- Дрель хороша малым весом, за счет которого ее удобно непрерывно использовать длительное время.
- Дополнительная рукоятка с резиновой накладкой, повышающей надежность удержания в интенсивных работах.
- Фиксатор ключа на месте крепления кабеля.
Недостатки:
- Низкая эластичность провода.
Безударная дрель Интерскол Д-16/1050Р2
Инструмент отличается мощным двигателем и патроном, поддерживающим оснастку до 16 мм. Последний позволит устанавливать крупные сверла и строительные венчики.
Преимущества:
- Самая лучшая дрель оснащена мощным двигателем на 1 050 Ватт.
- Форма инструмента, которая позволит использовать его в качестве дрели-миксера.
- Фиксатор выключателя, за счет которого прибором удобнее мешать штукатурку и бетон.
Недостатки:
- Большой вес инструмента – 4 килограмма.
Лучшие безударные дрели
Механизм удара усложняет конструкцию инструмента, что делает его менее надежным. Если вы не собираетесь сверлить каменные и бетонные стены, имеет смысл остановиться на безударных дрелях: они легче и создают меньшую нагрузку на электросеть. В рейтинг вошли лучшие модели в бытовом и профессиональном сегментах ценой от 3 до 9 тыс. руб.
|
Модель дрели
|
Мощность, Вт
|
Ударный механизм
|
Max число оборотов, об/мин
|
Max диаметр сверления, дерево / металл, мм
|
Диаметр патрона, мм
|
Вес дрели, кг
|
Средняя цена в России, руб.
|
Makita 6413
|
450
|
Нет
|
3 000
|
25 / 10
|
1—10
|
1.2
|
6 090
|
BOSCH GBM 10 RE
|
600
|
Нет
|
2 600
|
25 / 10
|
1—10
|
1.8
|
9 590
|
DeWalt DWD112S
|
701
|
Нет
|
2 500
|
25 / 10
|
1—10
|
1.8
|
8 399
|
ФИОЛЕНТ Мастер МС8-16РЭ
|
900
|
Нет
|
600
|
35 / 16
|
1—16
|
1.9
|
9 670
|
PATRIOT FD420
|
450
|
Нет
|
2 800
|
20 / 10
|
1—10
|
1.4
|
3 390
Безударная дрель Makita 6413
Инструмент с быстрозажимным патроном пригодится, чтобы сверлить отверстия в дереве и металле, работать с оснасткой.
Преимущества:
- Среди лучших безударных дрелей из нашего рейтинга устройство выделяется оборотистостью – скорость вращения достигает 3 000 об/мин.
- Функция регулировки оборотов силой нажатия на кнопку пуска.
- Инструмент хорош малым весом – всего 1.2 килограмма.
- Плавный пуск двигателя.
Недостатки:
- Кабель питания дубеет на холоде.
Безударная дрель BOSCH GBM 10 RE
Электрическая дрель из рейтинга безударных моделей относится к профессиональному классу. Модель не подведет в условия каждодневной интенсивной эксплуатации.
Преимущества:
- Механизм реверса, способный упростить отвинчивание крепежа.
- Клипса на верхней части корпуса, за которую инструмент получится прицепить на пояс.
- Быстрозажимной патрон, обеспечивающий высокую эффективность при смене оснастки.
Недостатки:
Безударная дрель DeWalt DWD112S
Модель объединяет в себе такие сильные стороны, как высокомощный двигатель и эргономичный корпус с пластиковой клипсой, нескользящую рукояткой и малый вес.
Преимущества:
- Зажим, с помощью которого электродрель получится закрепить на ремне.
- Прорезиненная ручка, минимизирующая шанс выскальзывания.
- Высокая мощность двигателя – 701 Ватт.
Недостатки:
- Неудобное расположение фиксатора включения.
Безударная дрель ФИОЛЕНТ Мастер МС8-16РЭ
Инструмент на 0.9 кВт оснащен ключевым патроном, надежно фиксирующим сверло. Высокая мощность позволит работать с оснасткой по металлу.
Преимущества:
- Размер патрона – 16 миллиметров.
- Возможность установки в сверлильную стойку.
- Ремонтопригодность – инструмент производится в России.
- Реверс.
Недостатки:
- Сравнительно большой вес инструмента – 1.9 кг.
- Неудобный комплектный кейс.
- Чувствительная кнопка пуска.
Безударная дрель PATRIOT FD420
Дрель хороша низкой ценой, делающей инструмент доступным для домашних мастеров.
Преимущества:
- Лучшей дрелью для использования дома среди моделей в рейтинге устройство можно назвать за счет малого веса, составляющего 1.4 кг.
- Зажим, обеспечивающий фиксацию на поясе.
- Блокировка пусковой клавиши.
- Отверстия в корпусе, защищающие двигатель от перегрева.
Недостатки:
- Нет переключателя для регулировки скорости вращения.
- Присутствует биение патрона.
Какую ударную дрель лучше купить
Профессиональные ударные дрели характерны надежностью, которая позволяет весь рабочий день использовать их в строительстве или на производстве. В рейтинге нашлось место лучшим моделям из Германии и Японии, которые справятся с интенсивными условиями эксплуатации.
|
Модель дрели
|
Мощность, Вт
|
Ударный механизм
|
Max число оборотов, об/мин
|
Max диаметр сверления, дерево / металл, мм
|
Диаметр патрона, мм
|
Вес дрели, кг
|
Средняя цена в России, руб.
|
BOSCH GSB 20-2
|
850
|
Есть
|
3 000
|
40 / 13
|
1.5—13
|
2.6
|
20 868
|
Makita HP1640K
|
680
|
Есть
|
2 800
|
30 / 13
|
1.5—13
|
1.8
|
7 890
|
BOSCH GSB 13 RE
|
600
|
Есть
|
2 800
|
25 / 10
|
1.5—13
|
1.8
|
8 300
|
Metabo SBE 850-2 600782510
|
850
|
Есть
|
3 100
|
40 / 13
|
1.5—13
|
2.6
|
20 640
|
Makita HP2070F
|
1 010
|
Есть
|
2 900
|
40 / 16
|
1.5—13
|
2.4
|
20 090
Ударная дрель BOSCH GSB 20-2
Электроприбор профессионального класса оснащен двухскоростным редуктором и плавной регулировкой числа оборотов, расширяющими список доступных задач.
Преимущества:
- Благодаря режиму удара прибор справится с созданием отверстий в кирпиче глубиной до 20 мм.
- Инструмент становится хорошим выбором из-за ограничителя глубины, выполненного из металла.
- Модель поставляется с кейсом, облегчающим переноску.
Недостатки:
Ударная дрель Makita HP1640K
Инструмент отличается малым весом, благодаря которому его удобно удерживать на весу даже одной рукой.
Преимущества:
- Если не знаете, какую дрель лучше купить для потолочных работ, обратите внимание на модель от Makita – ее масса составляет 1.8 кг.
- Резиновые накладки, повышающие комфортность удержания.
- Крепление для ключа патрона.
- Фиксация клавиши пуска.
Недостатки:
- Нельзя настраивать число оборотов.
Ударная дрель BOSCH GSB 13 RE
Электроинструмент идеально подходит для профессиональных монтажных работ, что обеспечивается малым весом и компактными габаритами.
Преимущества:
- Мощность дрели – 600 Ватт. В режиме удара этого достаточно, чтобы сверлить кирпич и бетон.
- Мягкая накладка на рукояти.
- Ограничитель глубины сверления.
- Механизм реверса.
Недостатки:
- Отсутствие плавного пуска.
- Поставляется без кейса.
- Затрудненный доступ к угольным щеткам.
Прибор оснащен двухскоростным редуктором, с помощью которого удастся делать отверстия как в дереве, так и в кирпичной кладке. Ключевой патрон поможет фиксировать сверла максимально надежно.
Преимущества:
- Дрель оснащена двумя скоростями, что расширяет сферу ее эксплуатации.
- Мощность электродвигателя позволяет создавать отверстия в древесине диаметром до 40 миллиметров.
- Металлический ограничитель глубины с насечками.
- Мотор с системой пылезащиты.
- Возможность подключить строительный пылесос.
Недостатки:
- Масса электроприбора – 2.6 кг.
- Мощности недостает для сверления армированного бетона.
Ударная дрель Makita HP2070F
Электродрель сверлит в плотных материалах отверстия диаметром до 20 мм. Это обеспечивается режимом удара и двигателем на 1 010 Ватт.
Преимущества:
- Дрель поставляется в кейсе, что облегчает транспортировку.
- Модель вошла в рейтинг благодаря предохранительной муфте, защищающей от поломки при заклинивании.
- Дрель хороша возможностью закрепить ключ на проводе.
Недостатки:
- Инструмент тяжелый, из-за чего работать им длительное время затруднительно.
Лучшие дрели-миксеры
Смешивание штукатурки, эпоксидки, извести, бетона – это трудоемкий процесс, если выполнять его вручную. Упростить задачу способны миксеры – разновидности дрелей, использующие в качестве оснастки крупные металлические венчики. Замес веществ осуществляется на низких оборотах, но представленные в рейтинге модели обладают достаточной мощностью, чтобы справляться с тяжелым инструментом.
Дрель-миксер BOSCH GBM 1600 RE
Профессиональная безударная электродрель подойдет как для сверления, так и замешивания растворов. Последнее удобно осуществлять за счет верхней дополнительной рукоятки.
Преимущества:
- Как и многие лучшие электродрели для смешивания строительных растворов, модель оснащена дополнительными задней и верхней рукоятками.
- Задняя ручка поворачивается на 360°.
- Реверс, за счет которого получится быстро извлечь сверло из материала.
- Шестерни редуктора выполнены из металла.
Недостатки:
- Отсутствие предохранительной муфты.
Дрель-миксер STANLEY SDR1400-RU
Двухскоростная дрель разработана, чтобы замешивать разные по плотности материалы. Рукоятки выбраны таким образом, чтобы сделать удержание во время эксплуатации максимально удобным.
Преимущества:
- Высокая мощность мотора – 1.4 киловатта.
- Плавный пуск, предотвращающий стартовый рывок.
- Регулировка скорости, за счет которой удобно делать замесы разных веществ.
Недостатки:
- Неудобное расположение колеса настройки оборотов: велик шанс случайно его задеть.
Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER
Дрель мощностью 2 киловатта лучшая в профессиональном сегменте, потому как справится с самыми плотными растворами и выдержит продолжительную эксплуатацию.
Преимущества:
- Если не знаете, какая дрель лучше для интенсивных работ, присмотритесь к этой – ее мощность составляет 2 кВт.
- Верхняя дополнительная рукоятка удобна при удержании инструмента в режиме миксера.
- Колесо регулировки числа оборотов.
- 2 скорости, за счет которых инструмент полезен в различных задачах.
Недостатки:
- Изредка кнопку включения закусывает.
- Хлипкий переключатель реверса.
Дрель-миксер ФИОЛЕНТ МД2-7-РЭ
Российская дрель хороша доступной ценой, благодаря которой инструмент подойдет для бытового использования.
Преимущества:
- Модель является хорошим выбором из-за высокой оборотистости: скорость вращения шпинделя достигает 1 000 об/мин.
- Защитная муфта, предотвращающая поломку при заклинивании.
- Не знаете, какая дрель лучшая для смешивания штукатурки из бюджетных – присмотритесь к этой модели.
Недостатки:
- В отличие от аналогов, инструмент неудобно удерживать в режиме миксера.
Дрель-миксер ЭНКОР МЭ-2 1600ЭМ 50107
Миксер, который за счет формы корпуса идеально подходит для замеса строительных растворов. Высокий крутящий момент позволит работать с плотными составами.
Преимущества:
- Модель хороша мощным двигателем на 1.6 киловатт.
- Удобные боковые рукоятки для удержания инструмента во время замешивания.
- Двухскоростной редуктор, благодаря которому получится регулировать интенсивность вращения.
Недостатки:
- Миксер тяжелый: его вес составляет 6.2 кило.
Как выбрать дрель
Резюмируя рейтинг, мы рассмотрим разновидности дрелей, которым было уделено внимание, сферу эксплуатации и разницу между ними. Прочитав нашу памятку о критериях выбора, вы решите, какая из представленных дрелей лучше соответствует вашим индивидуальным потребностям.
- Безударные. Устройства, которые оснащены только функцией вращения патрона. За счет этого подходят для сверления мягких материалов, таких как древесина, ДСП, МДФ, гипсокартон, пластик, тонколистный металл. Безударная модель не всегда относится к дешевым дрелям: в этом сегменте существуют как бытовые, так и профессиональные устройства.
- Ударные. Патрон этих дрелей способен совершать не только вращательные, но и возвратно-поступательные движения. Это повышает крутящий момент устройства и делает его хорошим выбором для сверления твердых поверхностей: камня, бетона, кирпича. Вопреки распространенному заблуждению, ударная дрель не заменяет собой перфоратор полностью – мощности для этого явно недостаточно, однако является хорошим промежуточным вариантом, объединяющим легкость безударного аналога и функционал перфоратора.
- Дрели-миксеры. Эта разновидность дрели – лучший выбор для размешивания строительных растворов, что обеспечивается специальными насадками, устанавливаемыми в патрон – венчиками. Конструктивно миксер мало чем отличается от аналогов для сверления отверстий – характерными чертами являются низкая оборотистость (до 1 000 об/мин) и высокая скорость (до 2 000 Ватт). Последняя необходима, потому что строительный венчик – массивная оснастка, и для его вращения требуется производительный двигатель.
Разобравшись с видами дрелей, вкратце пройдемся по основным критериям выбора дрелей.
- Источник питания. Существуют электрические и аккумуляторные дрели-шуруповерты. Первые подключаются к стандартной сети на 220 Вольт. Они хороши в условиях домашнего ремонта, гаражных работ и мастерской, потому как время эксплуатации не ограничено ресурсом батареи. Функционирование от розетки обеспечивает стабильную мощность, которой не могут похвастаться беспроводные аналоги. В то же время, аккумуляторные дрели – лучший выбор для выездных работ. Ими удобно сверлить в труднодоступных местах. Зачастую аккумуляторные дрели оснащены функционалом шуруповерта.
- Мощность. Параметр, от которого зависят возможность работать с крупной оснасткой и эффективность ударного механизма. Чем выше мощность дрели, тем шире отверстия получится сверлить и с более плотным материалом удастся работать. Мощные устройства устойчивы к интенсивным нагрузкам, что позволяет им выдерживать непрерывную эксплуатацию в условиях производства. Хорошие дрели для дома редко имеют мощность свыше 1 киловатта, но этого достаточно для выполнения ремонтно-монтажных работ. Плюсами маломощных двигателей являются низкое энергопотребление и малый вес.
- Удобство удержания. Когда дрель не выпускается из рук несколько часов кряду, впору задумываться об ее эргономике: сбалансированности корпуса, расположении элементов управления, форме рукоятки. Также заслуживают внимание резиновые накладки на ручках: они гасят вибрацию и препятствуют выскальзыванию дрели. Комфорт при удержании субъективен, поэтому хорошим решением будет взять инструмент в руки, посетив розничный магазин.
- Вес. Этот параметр зависит от мощности инструмента и установленной на него оснастки: очевидно, что ударная дрель на 2 киловатта со сверлом по бетону окажется тяжелее, чем лучшие безударные дрели для дома. Самыми тяжелыми среди представленных в рейтинге устройств являются дрели-миксеры: их вес без учета венчика может превышать 6 килограмм.
- Крутящий момент. Показатель лучшим образом характеризует силу, с которой дрель воздействует на материал: с ним повышается эффективность просверливания бетонных и кирпичных поверхностей. Наиболее высоким крутящим моментом обладают инструменты с ударным механизмом.
- Частота вращения шпинделя. Высокая оборотистость станет преимуществом при работе со сверлами малого диаметра. В большинстве моделей максимальное число оборотов достигает 2.5—3 тысячи в минуту. Может показаться, что высокая скорость вращения обеспечивается мощностью, но это не так: встречаются модели с двигателями на 2 кВт и оборотистостью менее 1 тысяч в минуту. Такие дрели рассчитаны на крупную оснастку, ведь она работает на низких скоростях.
- Регулировка оборотистости. Хорошим способом расширить сферу эксплуатации электроинструмента является функция настройки скорости вращения шпинделя, ведь мощная дрель с максимальными оборотами 2.5—3 тыс. в мин. вытянет как узкие короткие сверла, так и широкие строительные венчики.
- Количество ударов. Характеристика, которая лучшим образом отражает производительность ударного механизма: высокая скорость возвратно-поступательных движений повысит эффективность засверливания в бетонные поверхности.
- Число скоростей. Двухскоростной редуктор реализует разграничение максимального числа оборотов: на первой скорости шпиндель вращается с половинной скоростью, на второй – с полной.
- Реверс. Механизм, позволяющий вращать патрон не только по, но и против часовой стрелки. Дрели с реверсом хороши в ситуациях, когда инструмент застрял в материале: обратное вращение позволит вывести сверло из бетона, не повредив рабочую оснастку.
- Кабель. При выборе провода стоит учитывать его длину и качество резины. Первая поможет подключать дрель напрямую, без удлинителя. Второе играет роль, если вы планируете работать на холоде: хорошей идеей станет выбрать кабель, не дубеющий при минусовой температуре. Зачастую узнать об этом можно из отзывов покупателей.
- Подсветка. Светодиод, направленный на рабочую область, станет хорошим помощником при сверлении в слабоосвещенных участках.
- Блокировка кнопки пуска. Снизит физические усилия пользователя при сверлении глубоких отверстий: после зажима фиксатора патрон продолжит вращаться без необходимости удерживать зажатой клавишу пуска.
- Тип патрона. Быстрозажимные хороши тем, что в них сверло фиксируется без дополнительных инструментов. Удобны при необходимости часто менять оснастку. В ключевых оснастка закрепляется с применением специального ключа. Это дольше, чем в быстрозажимных, но сверло не болтается, фиксируется практически намертво. Ключевые патроны применяются в профессиональной деятельности.
- Диаметр сверления. Чтобы создавать отверстия большого диаметра, требуются высокая мощность и патрон, поддерживающий закрепление крупной рабочей оснастки. Дрели из нашего рейтинга сверлят до 40 мм по древесине, до 16 мм по металлу, до 20 мм по кирпичной кладке.
- Предохранительная муфта. Элемент, который предотвращает перегрузку инструмента в случае заклинивания сверла в материале. Ограничивает крутящий момент, из-за чего риск перегорания мотора нивелируется. Предохранительной муфтой снабжаются преимущественно профессиональные модели.
- Ограничитель глубины. Стержень из пластика или металла, который фиксируется на корпусе дрели параллельно сверлу. Выставив его в нужном положении, можно облегчить создание отверстий определенной глубины. Особенно удобны ограничители с насечками, с помощью которых будет проще выставить правильную глубину.
- Подключение к пылесосу. Сверление – это процесс, после которого остается большое количество стружки и пыли. Хороший способ сохранить рабочее место в чистоте – использовать дрель с возможностью пылеотвода. Прибор подключается к строительному пылесосу, который и втягивает весь мусор через шланг. Дрели для дома и многие профессиональные устройства не оснащаются данной функцией. Только одна электрическая дрель из нашего рейтинга укомплектована пылесборником.
- Возможность работы в стойке. Некоторые профессиональные дрели можно использовать в качестве мини-сверлильного станка: для этого они устанавливаются в стойку, обеспечивающую высокую надежность и стабильность.
- Комплектация. Хорошим выбором станет дрель, которая поставляется с пластиковым кейсом: он облегчит транспортировку и хранение самого инструмента и насадок для него. Ограничитель глубины, входящий в набор, повысит удобство пользования. Если в комплекте с дрелью-миксером идет строительный венчик, это поможет сэкономить на первоначальных расходах.
Если перечисленные выше характеристики актуальны для всех дрелей, далее мы рассмотрим два аспекта, которые распространяются только на миксеры.
- Скобовидные рукоятки. Миксеры с двумя симметричными рукоятками, расположенными перпендикулярно редуктору, хороши тем, позволяют максимально комфортно удерживать инструмент в естественном положении. В качестве альтернативы встречаются модели, в которых дополнительная рукоятка установлена над основной: такая конструкция позволит использовать дрель для создания строительных смесей и сверления.
- Число патронов под венчики. На большинство дрелей-миксеров получится установить только один венчик, чего хватает почти во всех случаях. Если подготовить смесь часто требуется в максимально сжатые сроки, лучшим выбором станет миксер с двумя насадками. Цена таких дрелей превышает 14 тысяч рублей.