Сетевая дрель – это инструмент, предназначенный для создания отверстий; используется в ремонте, строительстве и на производстве. Мы подготовили рейтинг электрических дрелей, в котором собрали актуальные на 2022 год безударные и ударные модели. Помимо бытовых устройств, вы узнаете о лучших дрелях полупрофессионального и промышленного класса. Особое место в рейтинге уделено дрелям-миксерам.

Какая фирма дрелей лучше

Производитель электрических дрелей влияет на ценовой сегмент и сферу эксплуатации инструмента: если российские марки ориентированы преимущественно на бытовые работы, западные бренды вроде DeWALT или Metabo предназначены для промышленной деятельности. Мы дадим краткую характеристику каждой торговой марке, фигурирующей в рейтинге, чтобы вы приняли решение, какая фирма дрелей лучше подходит под ваши нужды.

ВИХРЬ. Хороший производитель бюджетных дрелей и другого электроинструмента. Выпускает модели с ударом и без, а также миксеры строительных смесей. Мощность моделей в каталоге достигает 1 100 Ватт, чего может быть недостаточно для сложных задач. Интерскол. Если вы не знаете, какую купить дрель для бытовых ремонтно-монтажных нужд или домашней мастерской, продукция российской торговой марки заслуживает внимание. Помимо сетевых дрелей с ударом, компания производит аккумуляторные шуруповерты. STANLEY. Продукция фирмы будет интересна мастерам, решающим, какую купить ударную дрель или шуруповерт недорогую, но надежную. Дрели американского бренда несколько дороже отечественных, но они оснащаются металлическим редуктором и дополнительным функционалом: блокировкой пуска, ограничителем глубины. ЗУБР. Российская компания выпускает дрели в двух линейках – Мастер и Профессионал. Первая ориентирована на бытовое использование, вторая – на промышленное. Доступная цена, легкость? компактность, плавный пуск – достоинства, заслуживающие внимание, если вы не можете решить, какую дрель купить для дома. CROWN. Китайский производитель сетевого и аккумуляторного инструмента, модели которого попадают в рейтинг дрелей для дома за счет демократичной ценовой политики и адекватного качества. Некоторые устройства оснащаются ограничителем сверления и регулировкой скорости. BOSCH. По мнению экспертов, немецкая компания выпускает самые хорошие дрели в профессиональном сегменте. Это обеспечивается не мощностью или оборотистостью, а качеством исполнения: инструмент из Германии оснащается металлическими редуктором и патроном, обладает эргономичным корпусом и сравнительно малым весом, а двигатель рассчитан на длительные непрерывные нагрузки. DeWALT. Под данным брендом выпускается лучший в Америке инструмент профессионального уровня. Повышенная по сравнению с бытовыми аналогами цена компенсируется надежностью сборки и удобством эксплуатации, за счет которых дрелью удобно работать длительное время. Makita. Японская компания, пользующаяся лояльностью российских мастеров ввиду соотношения цена/качество и ремонтопригодности. Хорошая фирма дрели имеет широкий ассортимент, благодаря которому удастся выбрать инструмент под домашние и профессиональные потребности. ФИОЛЕНТ. Одна из редких компаний, позиционирующих производство электроинструмента на российских предприятиях. ФИОЛЕНТ заслуживает место в рейтинге ввиду 36-месячной гарантии, которая предоставляется изготовителем. PATRIOT. Фирма выпускает сетевые дрели и аккумуляторные шуруповерты, которые подойдут для домашних условий. Малый вес и качество сборки, адекватное стоимости, сделают инструменты хорошим выбором для ремонтных работ. Metabo. Под именитым брендом выпускаются одни из лучших в рейтинге дрелей для профессиональных нужд. Производство премиальных моделей позиционируется в Германии, что обеспечивает надежность и длительный срок службы. Rebir. Малоизвестная торговая марка из Латвии, под которой выходит оборудование профессионального класса. Дрели Rebir имеют высокую мощность и оснащены двухскоростным редуктором, что позволяет устанавливать на них крупную рабочую оснастку. ЭНКОР. Российская компания выпускает электроинструмент и станки для бытовых и профессиональных нужд. Поддержание оборотов под нагрузкой и высокая мощность делают миксеры ЭНКОР хорошим выбором для стройплощадок.

Рейтинг недорогих дрелей для дома

Ударные дрели бытового класса будут полезны для нерегулярных сверлильных работ по древесине, гипсокартону и бетону. В наш рейтинг вошли пять моделей стоимостью до 6 тысяч рублей. Все представленные устройства имеют режим удара.

Модель дрели Мощность, Вт Ударный механизм Max число оборотов, об/мин Max диаметр сверления, дерево / металл, мм Диаметр патрона, мм Вес дрели, кг Средняя цена в России, руб. ВИХРЬ ДУ-1100 1 100 Есть 3 000 30 / 13 1.5—13 2.3 6 190 Интерскол ДУ-13/780ЭР 780 Есть 2 700 30 / 13 1.5—13 2.2 4 900 STANLEY STDH8013-RU 800 Есть 3 000 32 / 13 1.5—13 2.5 6 800 ЗУБР ЗДУ-780 ЭРМ2 780 Есть 3 000 20 / 10 1.5—13 2.3 5 470 CROWN CT10130 810 Есть 2 800 30 / 13 1.5—13 2.1 5 790

Ударная дрель ВИХРЬ ДУ-1100

Хорошая дрель для дома оснащена режимом сверления с ударом, который поможет создавать отверстия диаметром до 16 миллиметров в камне, бетоне и кирпиче.





Преимущества:

Модель попала в рейтинг из-за высокого числа оборотов, достигающего 3 тысяч в минуту.

Механизм реверса, который упростит извлечение сверла из стены.

Регулировка скорости вращения шпинделя посредством колесика.

Низкий уровень вибрации.

Недостатки:

Отсутствие подсветки рабочей области.

Ударная дрель Интерскол ДУ-13/780ЭР

Ударная дрель подойдет для периодических домашних работ. Выделяется доступной ценой и удобна за счет плавного переключения режимов.





Преимущества:

Резиновая накладка на ручке, препятствующая выскальзыванию инструмента.

Модель имеет самую низкую стоимость среди всех, вошедших в рейтинг недорогих дрелей для дома.

Дрель комплектуется металлическим ограничителем глубины.

Ключевой патрон, надежно фиксирующий рабочую оснастку.

Недостатки:

Люфт патрона.

Ударная дрель STANLEY STDH8013-RU

Лучшая недорогая дрель для дома выделяется высокой мощностью, режимом удара и эргономичностью корпуса. Несмотря на низкую цену, справится с бытовыми ремонтными работами.





Преимущества:

Модель оснащается металлическим редуктором, гарантирующим высокую надежность.

Мотор на 800 Ватт, позволяющий эффективно сверлить бетонные и каменные конструкции.

Зубчато-венцовый патрон, оснастка в котором закрепляется при помощи ключа.

Недостатки:

Отсутствие плавного пуска.

Мощности удара недостаточно для работы по железобетону.

Нет подсветки.

Ударная дрель ЗУБР ЗДУ-780 ЭРМ2

Сильной стороной российской дрели является плавный пуск, благодаря которому инструмент не будет уводить в сторону после зажатия курка.





Преимущества:

Ключевой патрон, плотно удерживающий сверло.

Функция реверса, упрощающая вытаскивание сверла из материала.

Переключатель режимов, позволяющий использовать устройство с ударом и без.

Недостатки:

Поставляется без кейса.

Короткий кабель питания.

Ударная дрель CROWN CT10130

Закрывает рейтинг бюджетных дрелей электроинструмент от китайской торговой марки. Мощный двигатель позволяет использовать прибор с крупной оснасткой.





Преимущества:

Как и прочие лучшие дрели для дома, устройство обладает малым весом – 2.1 кг.

Мощный двигатель на 810 Ватт.

Металлический ограничитель сверления с насечками.

Возможность делать отверстия по кирпичу шириной до 16 мм.

Недостатки:

Нет подсветки.

Рейтинг дрелей цена/качество

Модели в ценовом сегменте от 7 до 12 тысяч рублей предназначены для домашней мастерской, ремонта и монтажа, но их можно также использовать в качестве запасных инструментов на производстве. В рейтинг электрических дрелей по надежности вошли устройства российских и зарубежных компаний.

Модель дрели Мощность, Вт Ударный механизм Max число оборотов, об/мин Max диаметр сверления, дерево / металл, мм Диаметр патрона, мм Вес дрели, кг Средняя цена в России, руб. BOSCH GSB 1600 RE 700 Есть 3 000 30 / 12 1.5—13 1.9 12 290 Интерскол ДУ-16/1000ЭР 1 000 Есть 2 500 40 / 16 1.5—13 2.8 9 720 DeWALT DWD024 750 Есть 2 800 25 / 13 1.5—13 1.8 6 999 Интерскол Д-16/1050Р2 1 050 Нет 550 35 / 16 3—16 4 10 980

Ударная дрель BOSCH GSB 1600 RE

Полупрофессиональная дрель будет полезна для дачных и мелких промышленных работ. Инструмент имеет малый вес и высокое число оборотов.





Преимущества:

Лучшая в соотношении цены и качества дрель обладает высокой оборотистостью – до 3 тысяч в минуту.

Корпус весит всего 1.9 килограмм, что позволит долго работать без усталости.

Резиновая накладка на основной ручке способствует удобному удержанию.

Длина кабеля.

Недостатки:

Нет пластикового чемоданчика.

Ударная дрель Интерскол ДУ-16/1000ЭР

Электроинструмент с двухскоростным редуктором справится со сверлением как мягких (дерево, гипсокартон), так и твердых (бетон, камень) материалов.





Преимущества:

Переключатель скоростей расширит область применения инструмента.

Реверс, препятствующий застреванию дрели в материале.

Упор для ладони на основной рукоятке снизит вероятность выскальзывания.

Недостатки:

Переключатель реверса расположен таким образом, что его можно случайно задеть во время работы.

Ударная дрель DeWALT DWD024

Американская дрель с ключевым патроном обеспечивает надежную фиксацию патрона, что будет полезно в условиях интенсивной эксплуатации.





Преимущества:

Дрель хороша малым весом, за счет которого ее удобно непрерывно использовать длительное время.

Дополнительная рукоятка с резиновой накладкой, повышающей надежность удержания в интенсивных работах.

Фиксатор ключа на месте крепления кабеля.

Недостатки:

Низкая эластичность провода.

Безударная дрель Интерскол Д-16/1050Р2

Инструмент отличается мощным двигателем и патроном, поддерживающим оснастку до 16 мм. Последний позволит устанавливать крупные сверла и строительные венчики.





Преимущества:

Самая лучшая дрель оснащена мощным двигателем на 1 050 Ватт.

Форма инструмента, которая позволит использовать его в качестве дрели-миксера.

Фиксатор выключателя, за счет которого прибором удобнее мешать штукатурку и бетон.

Недостатки:

Большой вес инструмента – 4 килограмма.

Лучшие безударные дрели

Механизм удара усложняет конструкцию инструмента, что делает его менее надежным. Если вы не собираетесь сверлить каменные и бетонные стены, имеет смысл остановиться на безударных дрелях: они легче и создают меньшую нагрузку на электросеть. В рейтинг вошли лучшие модели в бытовом и профессиональном сегментах ценой от 3 до 9 тыс. руб.

Модель дрели Мощность, Вт Ударный механизм Max число оборотов, об/мин Max диаметр сверления, дерево / металл, мм Диаметр патрона, мм Вес дрели, кг Средняя цена в России, руб. Makita 6413 450 Нет 3 000 25 / 10 1—10 1.2 6 090 BOSCH GBM 10 RE 600 Нет 2 600 25 / 10 1—10 1.8 9 590 DeWalt DWD112S 701 Нет 2 500 25 / 10 1—10 1.8 8 399 ФИОЛЕНТ Мастер МС8-16РЭ 900 Нет 600 35 / 16 1—16 1.9 9 670 PATRIOT FD420 450 Нет 2 800 20 / 10 1—10 1.4 3 390

Безударная дрель Makita 6413

Инструмент с быстрозажимным патроном пригодится, чтобы сверлить отверстия в дереве и металле, работать с оснасткой.





Преимущества:

Среди лучших безударных дрелей из нашего рейтинга устройство выделяется оборотистостью – скорость вращения достигает 3 000 об/мин.

Функция регулировки оборотов силой нажатия на кнопку пуска.

Инструмент хорош малым весом – всего 1.2 килограмма.

Плавный пуск двигателя.

Недостатки:

Кабель питания дубеет на холоде.

Безударная дрель BOSCH GBM 10 RE

Электрическая дрель из рейтинга безударных моделей относится к профессиональному классу. Модель не подведет в условия каждодневной интенсивной эксплуатации.





Преимущества:

Механизм реверса, способный упростить отвинчивание крепежа.

Клипса на верхней части корпуса, за которую инструмент получится прицепить на пояс.

Быстрозажимной патрон, обеспечивающий высокую эффективность при смене оснастки.

Недостатки:

Высокая шумность.

Безударная дрель DeWalt DWD112S

Модель объединяет в себе такие сильные стороны, как высокомощный двигатель и эргономичный корпус с пластиковой клипсой, нескользящую рукояткой и малый вес.





Преимущества:

Зажим, с помощью которого электродрель получится закрепить на ремне.

Прорезиненная ручка, минимизирующая шанс выскальзывания.

Высокая мощность двигателя – 701 Ватт.

Недостатки:

Неудобное расположение фиксатора включения.

Безударная дрель ФИОЛЕНТ Мастер МС8-16РЭ

Инструмент на 0.9 кВт оснащен ключевым патроном, надежно фиксирующим сверло. Высокая мощность позволит работать с оснасткой по металлу.





Преимущества:

Размер патрона – 16 миллиметров.

Возможность установки в сверлильную стойку.

Ремонтопригодность – инструмент производится в России.

Реверс.

Недостатки:

Сравнительно большой вес инструмента – 1.9 кг.

Неудобный комплектный кейс.

Чувствительная кнопка пуска.

Безударная дрель PATRIOT FD420

Дрель хороша низкой ценой, делающей инструмент доступным для домашних мастеров.





Преимущества:

Лучшей дрелью для использования дома среди моделей в рейтинге устройство можно назвать за счет малого веса, составляющего 1.4 кг.

Зажим, обеспечивающий фиксацию на поясе.

Блокировка пусковой клавиши.

Отверстия в корпусе, защищающие двигатель от перегрева.

Недостатки:

Нет переключателя для регулировки скорости вращения.

Присутствует биение патрона.

Какую ударную дрель лучше купить

Профессиональные ударные дрели характерны надежностью, которая позволяет весь рабочий день использовать их в строительстве или на производстве. В рейтинге нашлось место лучшим моделям из Германии и Японии, которые справятся с интенсивными условиями эксплуатации.

Модель дрели Мощность, Вт Ударный механизм Max число оборотов, об/мин Max диаметр сверления, дерево / металл, мм Диаметр патрона, мм Вес дрели, кг Средняя цена в России, руб. BOSCH GSB 20-2 850 Есть 3 000 40 / 13 1.5—13 2.6 20 868 Makita HP1640K 680 Есть 2 800 30 / 13 1.5—13 1.8 7 890 BOSCH GSB 13 RE 600 Есть 2 800 25 / 10 1.5—13 1.8 8 300 Metabo SBE 850-2 600782510 850 Есть 3 100 40 / 13 1.5—13 2.6 20 640 Makita HP2070F 1 010 Есть 2 900 40 / 16 1.5—13 2.4 20 090

Ударная дрель BOSCH GSB 20-2

Электроприбор профессионального класса оснащен двухскоростным редуктором и плавной регулировкой числа оборотов, расширяющими список доступных задач.





Преимущества:

Благодаря режиму удара прибор справится с созданием отверстий в кирпиче глубиной до 20 мм.

Инструмент становится хорошим выбором из-за ограничителя глубины, выполненного из металла.

Модель поставляется с кейсом, облегчающим переноску.

Недостатки:

Нет подсветки.

Ударная дрель Makita HP1640K

Инструмент отличается малым весом, благодаря которому его удобно удерживать на весу даже одной рукой.





Преимущества:

Если не знаете, какую дрель лучше купить для потолочных работ, обратите внимание на модель от Makita – ее масса составляет 1.8 кг.

Резиновые накладки, повышающие комфортность удержания.

Крепление для ключа патрона.

Фиксация клавиши пуска.

Недостатки:

Нельзя настраивать число оборотов.

Ударная дрель BOSCH GSB 13 RE

Электроинструмент идеально подходит для профессиональных монтажных работ, что обеспечивается малым весом и компактными габаритами.





Преимущества:

Мощность дрели – 600 Ватт. В режиме удара этого достаточно, чтобы сверлить кирпич и бетон.

Мягкая накладка на рукояти.

Ограничитель глубины сверления.

Механизм реверса.

Недостатки:

Отсутствие плавного пуска.

Поставляется без кейса.

Затрудненный доступ к угольным щеткам.

Ударная дрель Metabo SBE 850-2 600782510

Прибор оснащен двухскоростным редуктором, с помощью которого удастся делать отверстия как в дереве, так и в кирпичной кладке. Ключевой патрон поможет фиксировать сверла максимально надежно.





Преимущества:

Дрель оснащена двумя скоростями, что расширяет сферу ее эксплуатации.

Мощность электродвигателя позволяет создавать отверстия в древесине диаметром до 40 миллиметров.

Металлический ограничитель глубины с насечками.

Мотор с системой пылезащиты.

Возможность подключить строительный пылесос.

Недостатки:

Масса электроприбора – 2.6 кг.

Мощности недостает для сверления армированного бетона.

Ударная дрель Makita HP2070F

Электродрель сверлит в плотных материалах отверстия диаметром до 20 мм. Это обеспечивается режимом удара и двигателем на 1 010 Ватт.





Преимущества:

Дрель поставляется в кейсе, что облегчает транспортировку.

Модель вошла в рейтинг благодаря предохранительной муфте, защищающей от поломки при заклинивании.

Дрель хороша возможностью закрепить ключ на проводе.

Недостатки:

Инструмент тяжелый, из-за чего работать им длительное время затруднительно.

Лучшие дрели-миксеры

Смешивание штукатурки, эпоксидки, извести, бетона – это трудоемкий процесс, если выполнять его вручную. Упростить задачу способны миксеры – разновидности дрелей, использующие в качестве оснастки крупные металлические венчики. Замес веществ осуществляется на низких оборотах, но представленные в рейтинге модели обладают достаточной мощностью, чтобы справляться с тяжелым инструментом.

Модель дрели Мощность, Вт Ударный механизм Max число оборотов, об/мин Max крутящий момент, Н*м Диаметр патрона, мм Вес дрели, кг Средняя цена в России, руб. BOSCH GBM 1600 RE 850 Нет 630 11 1—16 3 21 910 STANLEY SDR1400-RU 1 400 Нет 800 80 1—16 3.5 12 588 Rebir IE 1206-16/2000ER 2 000 Нет 500 431 1—16 6.3 25 270 ФИОЛЕНТ МД2-7-РЭ 701 Есть 1 000 50 1—13 2 7 590 ЭНКОР МЭ-2 1600ЭМ 50107 1 600 Нет 700 140 1—16 6.2 13 100

Дрель-миксер BOSCH GBM 1600 RE

Профессиональная безударная электродрель подойдет как для сверления, так и замешивания растворов. Последнее удобно осуществлять за счет верхней дополнительной рукоятки.





Преимущества:

Как и многие лучшие электродрели для смешивания строительных растворов, модель оснащена дополнительными задней и верхней рукоятками.

Задняя ручка поворачивается на 360°.

Реверс, за счет которого получится быстро извлечь сверло из материала.

Шестерни редуктора выполнены из металла.

Недостатки:

Отсутствие предохранительной муфты.

Дрель-миксер STANLEY SDR1400-RU

Двухскоростная дрель разработана, чтобы замешивать разные по плотности материалы. Рукоятки выбраны таким образом, чтобы сделать удержание во время эксплуатации максимально удобным.





Преимущества:

Высокая мощность мотора – 1.4 киловатта.

Плавный пуск, предотвращающий стартовый рывок.

Регулировка скорости, за счет которой удобно делать замесы разных веществ.

Недостатки:

Неудобное расположение колеса настройки оборотов: велик шанс случайно его задеть.

Дрель-миксер Rebir IE 1206-16/2000ER

Дрель мощностью 2 киловатта лучшая в профессиональном сегменте, потому как справится с самыми плотными растворами и выдержит продолжительную эксплуатацию.





Преимущества:

Если не знаете, какая дрель лучше для интенсивных работ, присмотритесь к этой – ее мощность составляет 2 кВт.

Верхняя дополнительная рукоятка удобна при удержании инструмента в режиме миксера.

Колесо регулировки числа оборотов.

2 скорости, за счет которых инструмент полезен в различных задачах.

Недостатки:

Изредка кнопку включения закусывает.

Хлипкий переключатель реверса.

Дрель-миксер ФИОЛЕНТ МД2-7-РЭ

Российская дрель хороша доступной ценой, благодаря которой инструмент подойдет для бытового использования.





Преимущества:

Модель является хорошим выбором из-за высокой оборотистости: скорость вращения шпинделя достигает 1 000 об/мин.

Защитная муфта, предотвращающая поломку при заклинивании.

Не знаете, какая дрель лучшая для смешивания штукатурки из бюджетных – присмотритесь к этой модели.

Недостатки:

В отличие от аналогов, инструмент неудобно удерживать в режиме миксера.

Дрель-миксер ЭНКОР МЭ-2 1600ЭМ 50107

Миксер, который за счет формы корпуса идеально подходит для замеса строительных растворов. Высокий крутящий момент позволит работать с плотными составами.





Преимущества:

Модель хороша мощным двигателем на 1.6 киловатт.

Удобные боковые рукоятки для удержания инструмента во время замешивания.

Двухскоростной редуктор, благодаря которому получится регулировать интенсивность вращения.

Недостатки:

Миксер тяжелый: его вес составляет 6.2 кило.

Как выбрать дрель

Резюмируя рейтинг, мы рассмотрим разновидности дрелей, которым было уделено внимание, сферу эксплуатации и разницу между ними. Прочитав нашу памятку о критериях выбора, вы решите, какая из представленных дрелей лучше соответствует вашим индивидуальным потребностям.

Безударные. Устройства, которые оснащены только функцией вращения патрона. За счет этого подходят для сверления мягких материалов, таких как древесина, ДСП, МДФ, гипсокартон, пластик, тонколистный металл. Безударная модель не всегда относится к дешевым дрелям: в этом сегменте существуют как бытовые, так и профессиональные устройства.

Ударные. Патрон этих дрелей способен совершать не только вращательные, но и возвратно-поступательные движения. Это повышает крутящий момент устройства и делает его хорошим выбором для сверления твердых поверхностей: камня, бетона, кирпича. Вопреки распространенному заблуждению, ударная дрель не заменяет собой перфоратор полностью – мощности для этого явно недостаточно, однако является хорошим промежуточным вариантом, объединяющим легкость безударного аналога и функционал перфоратора.

Дрели-миксеры. Эта разновидность дрели – лучший выбор для размешивания строительных растворов, что обеспечивается специальными насадками, устанавливаемыми в патрон – венчиками. Конструктивно миксер мало чем отличается от аналогов для сверления отверстий – характерными чертами являются низкая оборотистость (до 1 000 об/мин) и высокая скорость (до 2 000 Ватт). Последняя необходима, потому что строительный венчик – массивная оснастка, и для его вращения требуется производительный двигатель.



Разобравшись с видами дрелей, вкратце пройдемся по основным критериям выбора дрелей.

Источник питания. Существуют электрические и аккумуляторные дрели-шуруповерты. Первые подключаются к стандартной сети на 220 Вольт. Они хороши в условиях домашнего ремонта, гаражных работ и мастерской, потому как время эксплуатации не ограничено ресурсом батареи. Функционирование от розетки обеспечивает стабильную мощность, которой не могут похвастаться беспроводные аналоги. В то же время, аккумуляторные дрели – лучший выбор для выездных работ. Ими удобно сверлить в труднодоступных местах. Зачастую аккумуляторные дрели оснащены функционалом шуруповерта. Мощность. Параметр, от которого зависят возможность работать с крупной оснасткой и эффективность ударного механизма. Чем выше мощность дрели, тем шире отверстия получится сверлить и с более плотным материалом удастся работать. Мощные устройства устойчивы к интенсивным нагрузкам, что позволяет им выдерживать непрерывную эксплуатацию в условиях производства. Хорошие дрели для дома редко имеют мощность свыше 1 киловатта, но этого достаточно для выполнения ремонтно-монтажных работ. Плюсами маломощных двигателей являются низкое энергопотребление и малый вес. Удобство удержания. Когда дрель не выпускается из рук несколько часов кряду, впору задумываться об ее эргономике: сбалансированности корпуса, расположении элементов управления, форме рукоятки. Также заслуживают внимание резиновые накладки на ручках: они гасят вибрацию и препятствуют выскальзыванию дрели. Комфорт при удержании субъективен, поэтому хорошим решением будет взять инструмент в руки, посетив розничный магазин.

Вес. Этот параметр зависит от мощности инструмента и установленной на него оснастки: очевидно, что ударная дрель на 2 киловатта со сверлом по бетону окажется тяжелее, чем лучшие безударные дрели для дома. Самыми тяжелыми среди представленных в рейтинге устройств являются дрели-миксеры: их вес без учета венчика может превышать 6 килограмм. Крутящий момент. Показатель лучшим образом характеризует силу, с которой дрель воздействует на материал: с ним повышается эффективность просверливания бетонных и кирпичных поверхностей. Наиболее высоким крутящим моментом обладают инструменты с ударным механизмом. Частота вращения шпинделя. Высокая оборотистость станет преимуществом при работе со сверлами малого диаметра. В большинстве моделей максимальное число оборотов достигает 2.5—3 тысячи в минуту. Может показаться, что высокая скорость вращения обеспечивается мощностью, но это не так: встречаются модели с двигателями на 2 кВт и оборотистостью менее 1 тысяч в минуту. Такие дрели рассчитаны на крупную оснастку, ведь она работает на низких скоростях. Регулировка оборотистости. Хорошим способом расширить сферу эксплуатации электроинструмента является функция настройки скорости вращения шпинделя, ведь мощная дрель с максимальными оборотами 2.5—3 тыс. в мин. вытянет как узкие короткие сверла, так и широкие строительные венчики.

Количество ударов. Характеристика, которая лучшим образом отражает производительность ударного механизма: высокая скорость возвратно-поступательных движений повысит эффективность засверливания в бетонные поверхности. Число скоростей. Двухскоростной редуктор реализует разграничение максимального числа оборотов: на первой скорости шпиндель вращается с половинной скоростью, на второй – с полной.

Реверс. Механизм, позволяющий вращать патрон не только по, но и против часовой стрелки. Дрели с реверсом хороши в ситуациях, когда инструмент застрял в материале: обратное вращение позволит вывести сверло из бетона, не повредив рабочую оснастку. Кабель. При выборе провода стоит учитывать его длину и качество резины. Первая поможет подключать дрель напрямую, без удлинителя. Второе играет роль, если вы планируете работать на холоде: хорошей идеей станет выбрать кабель, не дубеющий при минусовой температуре. Зачастую узнать об этом можно из отзывов покупателей. Подсветка. Светодиод, направленный на рабочую область, станет хорошим помощником при сверлении в слабоосвещенных участках. Блокировка кнопки пуска. Снизит физические усилия пользователя при сверлении глубоких отверстий: после зажима фиксатора патрон продолжит вращаться без необходимости удерживать зажатой клавишу пуска.

Тип патрона. Быстрозажимные хороши тем, что в них сверло фиксируется без дополнительных инструментов. Удобны при необходимости часто менять оснастку. В ключевых оснастка закрепляется с применением специального ключа. Это дольше, чем в быстрозажимных, но сверло не болтается, фиксируется практически намертво. Ключевые патроны применяются в профессиональной деятельности. Диаметр сверления. Чтобы создавать отверстия большого диаметра, требуются высокая мощность и патрон, поддерживающий закрепление крупной рабочей оснастки. Дрели из нашего рейтинга сверлят до 40 мм по древесине, до 16 мм по металлу, до 20 мм по кирпичной кладке.

Предохранительная муфта. Элемент, который предотвращает перегрузку инструмента в случае заклинивания сверла в материале. Ограничивает крутящий момент, из-за чего риск перегорания мотора нивелируется. Предохранительной муфтой снабжаются преимущественно профессиональные модели. Ограничитель глубины. Стержень из пластика или металла, который фиксируется на корпусе дрели параллельно сверлу. Выставив его в нужном положении, можно облегчить создание отверстий определенной глубины. Особенно удобны ограничители с насечками, с помощью которых будет проще выставить правильную глубину. Подключение к пылесосу. Сверление – это процесс, после которого остается большое количество стружки и пыли. Хороший способ сохранить рабочее место в чистоте – использовать дрель с возможностью пылеотвода. Прибор подключается к строительному пылесосу, который и втягивает весь мусор через шланг. Дрели для дома и многие профессиональные устройства не оснащаются данной функцией. Только одна электрическая дрель из нашего рейтинга укомплектована пылесборником.

Возможность работы в стойке. Некоторые профессиональные дрели можно использовать в качестве мини-сверлильного станка: для этого они устанавливаются в стойку, обеспечивающую высокую надежность и стабильность. Комплектация. Хорошим выбором станет дрель, которая поставляется с пластиковым кейсом: он облегчит транспортировку и хранение самого инструмента и насадок для него. Ограничитель глубины, входящий в набор, повысит удобство пользования. Если в комплекте с дрелью-миксером идет строительный венчик, это поможет сэкономить на первоначальных расходах.



Если перечисленные выше характеристики актуальны для всех дрелей, далее мы рассмотрим два аспекта, которые распространяются только на миксеры.