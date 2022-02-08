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Лучшие электрические культиваторы Лучшие бензиновые культиваторы Лучшие ручные культиваторы Лучшие культиваторы для дачи Лучшие легкие культиваторы Лучшие средние культиваторы Лучшие тяжелые культиваторы Что лучше? Бензиновый, электрический или дизельный культиватор?
Вспашка почвы – это утомительный процесс, затрачивающий уйму времени и сил. Облегчить тяжелый ручной труд сможет мотокультиватор – прибор, автоматизирующий подготовку грядок к засеванию. Не надо думать, что такие приборы могут позволить себе только фермеры, занимающиеся сельским хозяйством в промышленных масштабах: в 2022 году существует множество хороших моделей для бытового использования, которые станут оптимальным выбором для дачи.
Мы собрали лучшие культиваторы бензиновые и электрические и распределили их на несколько категорий рейтинга. Прочитав обзор, вы разберетесь в различиях между мотоблоком и культиватором, узнаете основные критерии выбора и поймете, какое оборудование подойдет именно вам.
Начинающие земледельцы часто сталкиваются с наименованиями «мотоблок» и «культиватор». Многие считают, что эти два слова обозначают одно и то же – казалось бы, оба обрабатывают почву, так какая разница? Но нет, это разные приборы! У них отличаются и сфера эксплуатации, и особенности использования.
Культиватор – это прибор, назначениями которого являются вспашка, прополка и рыхление почвы. Он не подходит для других задач, но в перечисленных задачах однозначно хорош. Мотокультиваторы различаются по классам и бывают легкими, средними и тяжелыми. Также, помимо бензиновых и дизельных, выпускаются сетевые и аккумуляторные модели. Такой выбор позволяет найти модель, идеально соответствующую типу работ: бывают как бытовые, так и промышленные мотокультиваторы.
Мотоблок – это, по сути, двигатель на колесах, оснащенный каркасом, рукоятками и элементами управления. Сам по себе он бесполезен – чтобы начать эксплуатацию, на него требуется устанавливать навесное оборудование: плуг, окучник, картофелекопатель, косилку, снегоуборщик и т.д. Данная особенность является и минусом, и плюсом: с одной стороны, использование прибора становится сложнее и дороже, с другой – многофункциональность, которую определенно оценят дачники и хозяева частных домов.
|Тип оборудования
|Плюсы
|Минусы
|Культиватор
|
Простая эксплуатация
Удобство транспортировки
Доступная стоимость
Малый вес
|
Узкая специализация
|
Мотоблок
|
Широкий функционал
Расширенная коробка передач
Высокая мощность
|
Высокая цена
Крупные габариты
Сложность обслуживания
Мы составили топ 10 критериев выбора культиваторов для дачи. Ознакомившись с ними, вы найдете лучшую модель, идеально соответствующую вашим потребностям.
Самые популярные мотокультиваторы, которые являются лучшим выбором для обработки почвы на участках больше 6 соток. Они тяжелые, что усложняет управление, но мощность двигателя полностью это оправдывает. Производительность бензиновых культиваторов до 4 раз выше, чем электро и аккумуляторных. Это позволяет использовать их для вспахивания твердой земли на большую глубину.
Хороший выбор для дачников, которым требуется вспахивать почву на территории размером до 6 соток. Электрокультиваторы просты в работе и не создают вредных выхлопов, однако ввиду ограниченной мощности они не рассчитаны на длительные и интенсивные нагрузки. Кроме того, они требуют постоянного подключения к сети, что делает работу менее удобной.
В статье вы встретите рейтинг лучших электрических культиваторов мощностью до 2.5 кВт.
Приборы работают за счет подсоединенного батарейного блока, который держит заряд в среднем до 40 минут (зависит от модели и интенсивности эксплуатации). Сильными сторонами являются отсутствие необходимости в электросети и легкость эксплуатации. К тому же, они полностью экологичны. В то же время, это наименее практичные и производительные культиваторы, мощности которых будет достаточно разве что для вспашки почвы на клумбах.
Аккумуляторные культиваторы не вошли ни в одну из наших категорий рейтинга лучших моделей, потому как в России данные устройства крайне непопулярны.
Электрокультиваторы – это лучшие культиваторы для женщин и пенсионеров. Они подходят для вспашки почвы на участках до 6 соток. В рейтинг лучших электрических культиваторов для дачи вошли 3 модели производства Южной Кореи, стоимость которых варьируется от 16 до 30 тысяч рублей.
|
Модель электрического культиватора
|
Мощность двигателя (Вт)
|
Глубина обработки (мм)
|
Ширина обработки (мм)
|
Диаметр фрез (мм)
|
Тип редуктора
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
2 000
|
230
|
400
|
230
|
Червячный
|
12
|
15 990
|
Hyundai T 2000E
|
2 000
|
260
|
450
|
280
|
Цепной
|
29.8
|
29 990
|
2 500
|
280
|
550
|
260
|
Цепной
|
29
|
29 990
Южнокорейский культиватор подойдет для работ на даче. Модель хорошо справляется с разработанной землей.
Преимущества:
Недостатки:
Модель предназначена для эксплуатации на небольших садовых участках. Оснащена боковыми дисками, защищающими растения по сторонам от повреждений фрезами.
Преимущества:
Недостатки:
Закрывает рейтинг один из лучших электрокультиваторов для бытовых нужд. Сильной стороной агрегата является его электромотор на 2 500 Вт.
Преимущества:
Недостатки:
Мотокультиваторы являются лучшим выбором практически для любых случаев. Сейчас в продаже можно встретить как легкие, так и тяжелые модели; как дачные, так и профессиональные. Составляя рейтинг, мы постарались охватить как можно более широкий ценовой сегмент. В топ вошло оборудование стоимостью от 29 до 54 тысяч рублей.
|
Модель бензинового культиватора
|
Мощность двигателя (л.с.)
|
Глубина обработки (мм)
|
Ширина обработки (мм)
|
Диаметр фрез (мм)
|
Тип редуктора
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Huter GMC-6.5
|
6.5
|
350
|
850
|
300
|
Цепной
|
46.72
|
28 990
|
4.9
|
300
|
950
|
360
|
Цепной
|
93
|
53 990
|
НЕВА МК100Р-B&S
|
5.0
|
160
|
920
|
360
|
Шестеренчато-цепной
|
45
|
35 500
|
7.0
|
320
|
900
|
600
|
Цепной
|
64
|
52 000
Бензиновый культиватор от немецкой торговой марки создан для вспашки земли под сезонную посадку. Благодаря объему бака вам редко придется отвлекаться на дозаправку.
Преимущества:
Недостатки:
Достоинством модели является возможность настраивать темп работы: предусмотрены 2 скорости переднего хода и 1 – заднего.
Преимущества:
Недостатки:
Культиватор мощностью 5 лошадиных сил оснащен двигателем Briggs&Stratton, гарантирующим надежность и долговечность.
Преимущества:
Недостатки:
Мотокультиватор от французского бренда выделяется за счет экологичности двигателя и возможности контролировать скорость вспашки.
Преимущества:
Недостатки:
Такие инструменты подходят для подготовки небольших участков почвы, потому как работа с ними затрачивает немало физических усилий. Тем не менее, они всё же более эффективны для вспашки, чем обычная лопата. Сильными сторонами ручных культиваторов являются малый вес, низкая цена и отсутствие потребности в каком-либо источнике питания.
|
Модель ручного культиватора
|
Длина культиватора (мм)
|
Материал рабочей части
|
Наличие съемных насадок
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Торнадо
|
105
|
Кованая сталь
|
Нет
|
2.5
|
3 455
|
Торнадо Мини
|
70—87
|
Кованая сталь
|
Нет
|
0.5
|
1 800
|
Крот Кованый
|
250
|
Кованая сталь
|
Нет
|
4.5
|
2 074
|
Батрак
|
1 000
|
Сталь
|
Да
|
5
|
3 820
|
Fiskars Light
|
1 640
|
Сталь
|
Нет
|
0.52
|
2 429
Универсальный ручной инструмент для вспашки малых земельных участков. Прост в использовании и подходит как подросткам, так и пожилым.
Преимущества:
Недостатки:
Компактная версия популярного ручного культиватора. Станет идеальным решением для рыхления в труднодоступных местах.
Преимущества:
Недостатки:
Приспособление значительно повышает эффективность вспахивания земли по сравнению с обычной лопатой.
Преимущества:
Недостатки:
Культиватор подходит для прополки, рыхления, нарезания борозд и визуально больше всего напоминает электро и бензиновые аналоги.
Преимущества:
Недостатки:
Инструмент вошел в рейтинг ручных культиваторов по надежности за счет того, что рабочая часть изготовлена из стали. Этот материал обеспечивает длительный срок эксплуатации.
Преимущества:
Недостатки:
Составляя рейтинг дачных культиваторов, мы ориентировались на малогабаритность и доступную цену моделей. В топ вошли электро и бензиновые агрегаты: первые отличаются небольшим весом и легкостью эксплуатации, вторые – повышенной производительностью.
|
Модель культиватора для дачи
|
Тип двигателя
|
Мощность двигателя (Вт)
|
Глубина обработки (мм)
|
Ширина обработки (мм)
|
Тип редуктора
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Электрический
|
1 400
|
210
|
400
|
Червячный
|
11
|
12 490
|
Бензиновый
|
3 450
|
300
|
750
|
Цепной
|
66.5
|
47 990
|
Бензиновый
|
932
|
150
|
230
|
Цепной
|
15
|
17 690
|
Электрический
|
950
|
195
|
260
|
Червячный
|
12.1
|
10 990
|
Бензиновый
|
3 450
|
260
|
550
|
Цепной
|
34
|
29 990
Компактный электрокультиватор легкого класса удобен как в работе на узких участках, так и в хранении и транспортировке.
Преимущества:
Недостатки:
Модель подойдет для вспахивания крупных участков почвы. Несмотря на производительность, прибор прост в эксплуатации и обслуживании.
Преимущества:
Недостатки:
Бензокультиватор с 2-тактным двигателем подойдет для рыхления небольших участков до 200 м2. Ширина вспашки составляет 230 мм.
Преимущества:
Недостатки:
Ширина обработки данного электрокультиватора составляет 260 мм, что делает его идеальным выбором для прополки узких участков.
Преимущества:
Недостатки:
Бензокультиватор полупрофессионального класса справится с обработкой участков площадью до 600 м2.
Преимущества:
Недостатки:
Легкие культиваторы – это хороший выбор для бытового использования на клумбах и грядках. В рейтинг культиваторов бензиновых и электрических для дачи вошли 4 модели с цепным, червячным и шестеренчато-цепным редуктором. Стоимость варьируется от 9 до 25 тысяч рублей.
|
Модель легкого культиватора
|
Тип двигателя
|
Мощность двигателя (Вт)
|
Глубина обработки (мм)
|
Ширина обработки (мм)
|
Тип редуктора
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Бензиновый
|
2 610
|
215
|
420
|
Цепной
|
30
|
24 990
|
Электрический
|
1 500
|
230
|
450
|
Червячный
|
10.5
|
12 450
|
Электрический
|
750
|
200
|
320
|
Червячный
|
7.2
|
8 800
|
Бензиновый
|
3 728
|
250
|
600
|
Шестеренчато-цепной
|
35.6
|
25 300
Культиватор с четырехтактным двигателем обладает высокой производительностью, что позволит рыхлить плотные породы почвы.
Преимущества:
Недостатки:
Хороший культиватор для грядок на даче оснащен регулируемыми рукоятками, за счет чего подойдет пользователям с разными показателями роста.
Преимущества:
Недостатки:
Электрокультиватор обладает защитой от перегрева, которая не позволит двигателю выйти из строя после чрезмерных нагрузок.
Преимущества:
Недостатки:
Бензокультиватор с четырехтактным движком от Сибртех ориентирован на вспашку площади до 2 000 м2.
Преимущества:
Недостатки:
Культиваторы среднего класса принято считать универсальным вариантом. Они эффективно справляются с участком до 10 соток, так что хорошо подойдут дачникам с большой площадью земли. В рейтинг мотокультиваторов среднего класса по надежности и соотношению цены и качества попали отечественные, немецкие и французские модели.
|
Модель среднего культиватора
|
Мощность двигателя (л.с.)
|
Глубина обработки (мм)
|
Ширина обработки (мм)
|
Диаметр фрез (мм)
|
Тип редуктора
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737
|
6.5
|
315
|
1050
|
315
|
Шестеренчато-цепной
|
58
|
38 990
|
7.0
|
300
|
1000
|
300
|
Шестеренчато-цепной
|
65.8
|
36 290
|
4.0
|
285
|
550
|
285
|
Цепной
|
39
|
43 000
|
7.0
|
350
|
850
|
310
|
Цепной
|
50
|
18 990
Габариты мотокультиватора компенсируются задним ходом, повышающим маневренность.
Преимущества:
Недостатки:
Культиватор оснащен коробкой передач с 2 скоростями переднего хода и 1 – заднего. Данная особенность считается редкостью в полупрофессиональном сегменте.
Преимущества:
Недостатки:
Культиватор мощностью 4 л.с. подойдет для бытового и профессионального использования. Прибор характерен мобильностью и наличием заднего хода.
Преимущества:
Недостатки:
Бытовой мотокультиватор с четырехтактным бензодвигателем оснащен задней передачей и цепным редуктором, гарантирующим повышенную надежность.
Преимущества:
Недостатки:
Данный рейтинг заинтересует начинающих предпринимателей, которым требуется техника для вспашки крупной площади земли. Тяжелые культиваторы рассчитаны на обработку твердой почвы до 30 соток. Такие приборы сложны в управлении, но позволяют добиться впечатляющих результатов.
|
Модель тяжелого культиватора
|
Мощность двигателя (л.с.)
|
Глубина обработки (мм)
|
Ширина обработки (мм)
|
Диаметр фрез (мм)
|
Тип редуктора
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
6.5
|
300
|
850
|
330
|
Цепной
|
52.5
|
36 100
|
5.5
|
320
|
900
|
330
|
Цепной
|
53
|
59 000
|
7.5
|
300
|
600
|
300
|
Цепной
|
44
|
37 990
|
Champion ВC5712
|
6.5
|
330
|
850
|
330
|
Цепной
|
52
|
30 800
Мотокультиватор укомплектован воздушным охлаждением, которое препятствует перегреву движка даже в условиях интенсивной эксплуатации.
Преимущества:
Недостатки:
Производительный мотокультиватор, который справится с обработкой участков до 1 500 м2.
Преимущества:
Недостатки:
Самый мощный мотокультиватор в рейтинге тяжелых моделей работает за счет южнокорейского движка на 7.5 л.с.
Преимущества:
Недостатки:
Культиватор бензиновый, который заканчивает наш рейтинг тяжелых моделей, станет хорошим выбором для дачи ввиду сравнительно низкой стоимости.
Преимущества:
Недостатки:
Ознакомившись с рейтингом, читатель задастся вопросом: «Какой культиватор всё-таки лучше – бензиновый или электрический?» Как и всегда, однозначного ответа нет. Будем разбираться!
Электрические культиваторы подойдут дачникам, которые вспахивают почву для клумб и небольших грядок. Такие приборы имеют самую низкую мощность и требуют постоянного подключения к сети. Убедитесь, что на вашем участке нет проблем с электроэнергией.
Бензиновые культиваторы станут хорошим выбором для владельцев участков больше, чем на 6 соток. Подобное оборудование функционально на территории без доступа к электричеству. В то же время, оно более тяжелое и менее удобное в управлении по сравнению с сетевыми аналогами.
Дизельные культиваторы встречаются в продаже нечасто, потому как предназначены для обработки крупных земельных участков. Это самые дорогие и габаритные, но, в то же время, мощные и окупаемые приборы. Долговечность и цена дизельного топлива гарантируют, что вложение в такой культиватор достаточно быстро окупится.