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Рейтинг культиваторов
08.02.2022

Рейтинг культиваторов

Содержание:

  1. Чем культиватор отличается от мотоблока?
  2. Как выбрать культиватор?
  • Лучшие электрические культиваторы
  • Лучшие бензиновые культиваторы
  • Лучшие ручные культиваторы
  • Лучшие культиваторы для дачи
  • Лучшие легкие культиваторы
  • Лучшие средние культиваторы
  • Лучшие тяжелые культиваторы
  • Что лучше? Бензиновый, электрический или дизельный культиватор?

    • Вспашка почвы – это утомительный процесс, затрачивающий уйму времени и сил. Облегчить тяжелый ручной труд сможет мотокультиватор – прибор, автоматизирующий подготовку грядок к засеванию. Не надо думать, что такие приборы могут позволить себе только фермеры, занимающиеся сельским хозяйством в промышленных масштабах: в 2022 году существует множество хороших моделей для бытового использования, которые станут оптимальным выбором для дачи.

    Мы собрали лучшие культиваторы бензиновые и электрические и распределили их на несколько категорий рейтинга. Прочитав обзор, вы разберетесь в различиях между мотоблоком и культиватором, узнаете основные критерии выбора и поймете, какое оборудование подойдет именно вам.

    Чем культиватор отличается от мотоблока?

    Начинающие земледельцы часто сталкиваются с наименованиями «мотоблок» и «культиватор». Многие считают, что эти два слова обозначают одно и то же – казалось бы, оба обрабатывают почву, так какая разница? Но нет, это разные приборы! У них отличаются и сфера эксплуатации, и особенности использования.

    Культиватор – это прибор, назначениями которого являются вспашка, прополка и рыхление почвы. Он не подходит для других задач, но в перечисленных задачах однозначно хорош. Мотокультиваторы различаются по классам и бывают легкими, средними и тяжелыми. Также, помимо бензиновых и дизельных, выпускаются сетевые и аккумуляторные модели. Такой выбор позволяет найти модель, идеально соответствующую типу работ: бывают как бытовые, так и промышленные мотокультиваторы.

    Топ 10 культиваторов для дачи

    Мотоблок – это, по сути, двигатель на колесах, оснащенный каркасом, рукоятками и элементами управления. Сам по себе он бесполезен – чтобы начать эксплуатацию, на него требуется устанавливать навесное оборудование: плуг, окучник, картофелекопатель, косилку, снегоуборщик и т.д. Данная особенность является и минусом, и плюсом: с одной стороны, использование прибора становится сложнее и дороже, с другой – многофункциональность, которую определенно оценят дачники и хозяева частных домов.

    Тип оборудования Плюсы Минусы
    Культиватор

    Простая эксплуатация

    Удобство транспортировки

    Доступная стоимость

    Малый вес

    Узкая специализация

    Мотоблок

    Широкий функционал

    Расширенная коробка передач

    Высокая мощность

    Высокая цена

    Крупные габариты

    Сложность обслуживания

    Как выбрать культиватор?

    Мы составили топ 10 критериев выбора культиваторов для дачи. Ознакомившись с ними, вы найдете лучшую модель, идеально соответствующую вашим потребностям.

    1. Качество сборки и доступность запчастей. Один из важнейших аспектов, о котором, к сожалению, производители и продавцы никогда не напишут честно. Есть два способа проверить качество сборки. Первый подойдет опытным пользователям: нужно прийти в розничный магазин и осмотреть культиватор самостоятельно. Второй станет лучшим выбором для энтузиастов: он подразумевает изучение отзывов и обзоров от реальных владельцев.
    2. Источник питания культиватора. Чтобы определиться, электро, бензиновый или аккумуляторный культиватор выбрать, определитесь со сферой эксплуатации: какова площадь обрабатываемой почвы, далеко ли участок расположен от источника сети.
    3. Класс культиватора. Выделяют легкие, средние и тяжелые культиваторы. Легкие могут быть электро и бензиновые, имеют ширину обработки до 200 мм. Средние (ширина обработки – до 600 мм) и тяжелые (до 1 600 мм) – это исключительно бензиновые модели. В рейтинге представлены модели каждого класса.
    4. Мощность двигателя. Характеристика, которая напрямую влияет на производительность. Чем выше мощность, тем бо́льшую площадь почвы сможет обработать культиватор. В то же время, мощные электрокультиваторы может быть проблематично использовать на участках со слабой электросетью.
    5. Тактность двигателя. В мотокультиваторах применяются двухтактные и четырехтактные двигатели внутреннего сгорания. Первые встречаются только в легких моделях; они дешевы в ремонте и имеют небольшой вес. Вторыми оснащаются культиваторы среднего и тяжелого класса. Их мощность значительно выше. Также такие двигатели не требуют создания топливной смеси вручную и генерируют меньше вредного выхлопа.
    6. Глубина и ширина обработки почвы. Указывают на то, какой объем мотокультиватор обработает за раз.
      7. Рейтинг лучших мотокультиваторов
    7. Вес и размер культиватора. Характеристики стоит учитывать для понимания того, насколько прибор сложен в эксплуатации, транспортировке и хранении. В наш рейтинг вошли культиваторы с весом от 10.5 до 93 кг.
    8. Тип редуктора культиватора. Редуктор влияет на габариты и надежность мотокультиватора. В легком классе наиболее распространены агрегаты с червячным редуктором. Также встречаются шестеренчатые и цепные редукторы – они утяжеляют оборудование, но продлевают срок его службы.
    9. Число скоростей. Редко у культиваторов встречается больше одной скорости, однако некоторые производители (к примеру, Caiman) оснащают свои модели задним ходом. Эта функция станет хорошим помощником при вспашке почвы на узких участках.
    10. Дополнительные функции. Опциональные удобства, выбор которых зависит от индивидуальных предпочтений пользователя. К таким можно отнести телескопическую регулировку длины рукояток.

    Бензиновый

    Самые популярные мотокультиваторы, которые являются лучшим выбором для обработки почвы на участках больше 6 соток. Они тяжелые, что усложняет управление, но мощность двигателя полностью это оправдывает. Производительность бензиновых культиваторов до 4 раз выше, чем электро и аккумуляторных. Это позволяет использовать их для вспахивания твердой земли на большую глубину.Рейтинг бензиновых культиваторов для дачи

    Электрический

    Хороший выбор для дачников, которым требуется вспахивать почву на территории размером до 6 соток. Электрокультиваторы просты в работе и не создают вредных выхлопов, однако ввиду ограниченной мощности они не рассчитаны на длительные и интенсивные нагрузки. Кроме того, они требуют постоянного подключения к сети, что делает работу менее удобной.

    В статье вы встретите рейтинг лучших электрических культиваторов мощностью до 2.5 кВт.

    Рейтинг электрических культиваторов

    Аккумуляторный

    Приборы работают за счет подсоединенного батарейного блока, который держит заряд в среднем до 40 минут (зависит от модели и интенсивности эксплуатации). Сильными сторонами являются отсутствие необходимости в электросети и легкость эксплуатации. К тому же, они полностью экологичны. В то же время, это наименее практичные и производительные культиваторы, мощности которых будет достаточно разве что для вспашки почвы на клумбах.

    Аккумуляторные культиваторы не вошли ни в одну из наших категорий рейтинга лучших моделей, потому как в России данные устройства крайне непопулярны.

    Рейтинг культиваторов по надежности

    Лучшие электрические культиваторы

    Электрокультиваторы – это лучшие культиваторы для женщин и пенсионеров. Они подходят для вспашки почвы на участках до 6 соток. В рейтинг лучших электрических культиваторов для дачи вошли 3 модели производства Южной Кореи, стоимость которых варьируется от 16 до 30 тысяч рублей.

    Модель электрического культиватора

    Мощность двигателя (Вт)

    Глубина обработки (мм)

    Ширина обработки (мм)

    Диаметр фрез (мм)

    Тип редуктора

    Вес (кг)

    Средняя цена в России (руб.)

    Daewoo Power DAT 2000E

    2 000

    230

    400

    230

    Червячный

    12

    15 990

    Hyundai T 2000E

    2 000

    260

    450

    280

    Цепной

    29.8

    29 990

    Daewoo Power Products DAT 2500E 2.5 кВт

    2 500

    280

    550

    260

    Цепной

    29

    29 990

    Daewoo Power DAT 2000E

    Южнокорейский культиватор подойдет для работ на даче. Модель хорошо справляется с разработанной землей.

    Daewoo Power DAT 2000E

    Преимущества:

    • Культиватор хорош малым весом, составляющим 12 кг.
    • Держатель для кабеля, делающий работу комфортнее.
    • Простота использования.

    Недостатки:

    • Не подойдет для вспашки целины.

    Hyundai T 2000E

    Модель предназначена для эксплуатации на небольших садовых участках. Оснащена боковыми дисками, защищающими растения по сторонам от повреждений фрезами.

    Hyundai T 2000E

    Преимущества:

    • Ширина обработки почвы – 45 см.
    • Низкий уровень шума.
    • Высокая мощность двигателя: прибор справляется со вспахиванием целины.

    Недостатки:

    • Из-за малого веса глубоко рыхлить за один проход не получается.

    Daewoo Power Products DAT 2500E 2.5 кВт

    Закрывает рейтинг один из лучших электрокультиваторов для бытовых нужд. Сильной стороной агрегата является его электромотор на 2 500 Вт.

    Daewoo Power Products DAT 2500E

    Преимущества:

    • Мотокультиватор заслуживает место в рейтинге лучших за счет высокой мощности.
    • Корпус агрегата устойчив к коррозии.
    • Диски, которые предотвращают повреждение растений.
    • Вспахивание за счет 16 кованых фрез.

    Недостатки:

    • Нет заднего хода.
    • Отсутствие функции фиксации включения.

    Лучшие бензиновые культиваторы

    Мотокультиваторы являются лучшим выбором практически для любых случаев. Сейчас в продаже можно встретить как легкие, так и тяжелые модели; как дачные, так и профессиональные. Составляя рейтинг, мы постарались охватить как можно более широкий ценовой сегмент. В топ вошло оборудование стоимостью от 29 до 54 тысяч рублей.

    Модель бензинового культиватора

    Мощность двигателя (л.с.)

    Глубина обработки (мм)

    Ширина обработки (мм)

    Диаметр фрез (мм)

    Тип редуктора

    Вес (кг)

    Средняя цена в России (руб.)

    Huter GMC-6.5

    6.5

    350

    850

    300

    Цепной

    46.72

    28 990

    Husqvarna TF338

    4.9

    300

    950

    360

    Цепной

    93

    53 990

    НЕВА МК100Р-B&S

    5.0

    160

    920

    360

    Шестеренчато-цепной

    45

    35 500

    Caiman Trio 70 C3

    7.0

    320

    900

    600

    Цепной

    64

    52 000

    Huter GMC-6.5

    Бензиновый культиватор от немецкой торговой марки создан для вспашки земли под сезонную посадку. Благодаря объему бака вам редко придется отвлекаться на дозаправку.

    Huter GMC-6.5

    Преимущества:

    • Мощность 4-тактного двигателя – 6.5 л.с.
    • Рукоятки, на которые выведены все элементы управления.
    • Вспахивание осуществляется фрезами из плотной стали.
    • Козырек, защищающий оператора от почвы.

    Недостатки:

    • Руль расположен низко, что станет проблемой для высоких пользователей.

    Husqvarna TF338

    Достоинством модели является возможность настраивать темп работы: предусмотрены 2 скорости переднего хода и 1 – заднего.

    Husqvarna TF 338

    Преимущества:

    • Пневмоколеса с протектором обеспечивают повышенную мобильность.
    • Агрегат вошел в рейтинг благодаря высокому качеству сборки, которым характерен шведский бренд.
    • Ручку можно настраивать по высоте.

    Недостатки:

    • Высокая стоимость оригинальных комплектующих.

    НЕВА МК100Р-B&S

    Культиватор мощностью 5 лошадиных сил оснащен двигателем Briggs&Stratton, гарантирующим надежность и долговечность.

    НЕВА МК100Р-B&S

    Преимущества:

    • Мощность двигателя – 5 л.с.
    • Культиватор оснащен реверсом, повышающим маневренность на узких участках.
    • Опорное колесо, делающее удобной транспортировку до рабочей области.

    Недостатки:

    • Всего одна скорость переднего хода.

    Caiman Trio 70 C3

    Мотокультиватор от французского бренда выделяется за счет экологичности двигателя и возможности контролировать скорость вспашки.

    Caiman Trio 70 C3

    Преимущества:

    • Фирменные быстросъемные фрезы из закаленной стали.
    • Регулировка ширины вспашки – от 30 до 90 см.
    • Эко-двигатель Caiman Green Engine устойчив к износу, что гарантирует продолжительный период эксплуатации.

    Недостатки:

    • Не хватает транспортировочных колес.

    Лучшие ручные культиваторы

    Такие инструменты подходят для подготовки небольших участков почвы, потому как работа с ними затрачивает немало физических усилий. Тем не менее, они всё же более эффективны для вспашки, чем обычная лопата. Сильными сторонами ручных культиваторов являются малый вес, низкая цена и отсутствие потребности в каком-либо источнике питания.

    Модель ручного культиватора

    Длина культиватора (мм)

    Материал рабочей части

    Наличие съемных насадок

    Вес (кг)

    Средняя цена в России (руб.)

    Торнадо

    105

    Кованая сталь

    Нет

    2.5

    3 455

    Торнадо Мини

    70—87

    Кованая сталь

    Нет

    0.5

    1 800

    Крот Кованый

    250

    Кованая сталь

    Нет

    4.5

    2 074

    Батрак

    1 000

    Сталь

    Да

    5

    3 820

    Fiskars Light

    1 640

    Сталь

    Нет

    0.52

    2 429

    Торнадо

    Универсальный ручной инструмент для вспашки малых земельных участков. Прост в использовании и подходит как подросткам, так и пожилым.

    Торнадо

    Преимущества:

    • Широкая рукоятка, способствующая удобному удержанию.
    • Подходит для удаления бурьяна.
    • Основание и рабочая часть выполнены из кованой стали.

    Недостатки:

    • Не подходит для плотной почвы.

    Торнадо Мини

    Компактная версия популярного ручного культиватора. Станет идеальным решением для рыхления в труднодоступных местах.

    Торнадо Мини

    Преимущества:

    • Подходит для эксплуатации вокруг кустарников и стволов деревьев.
    • Изогнутая ручка, за которую инструмент удобно удерживать.
    • Заострение на зубьях упрощает проникновение рабочего основания в землю.
    • Ручной инструмент выполнен из алюминия, что обеспечивает легкость.

    Недостатки:

    • Малая ширина обработки.

    Крот Кованый

    Приспособление значительно повышает эффективность вспахивания земли по сравнению с обычной лопатой.

    Крот Кованый

    Преимущества:

    • Ширина обработки составляет 420 мм.
    • Приспособление изготовлено из стали.
    • В отличие от лопаты, Крот не переворачивает слои почвы.

    Недостатки:

    • Инструмент поставляется без черенка – его придется докупить отдельно.

    Батрак

    Культиватор подходит для прополки, рыхления, нарезания борозд и визуально больше всего напоминает электро и бензиновые аналоги.

    Батрак

    Преимущества:

    • Для удобной транспортировки ручного культиватора предусмотрено колесо.
    • Прибор практически полностью выполнен из стали, что гарантирует долговечность.
    • Комплектуется несколькими насадками, повышающими производительность вспашки в разных условиях.

    Недостатки:

    • Малая ширина насадки-окучника.

    Fiskars Light

    Инструмент вошел в рейтинг ручных культиваторов по надежности за счет того, что рабочая часть изготовлена из стали. Этот материал обеспечивает длительный срок эксплуатации.

    Fiskars Light

    Преимущества:

    • Черенок выполнен из алюминия: это помогает снизить вес прибора до 520 грамм.
    • На рукоятке есть петля, за которую инструмент можно подвешивать для удобного хранения.

    Недостатки:

    • Скромная площадь вспашки.

    Лучшие культиваторы для дачи

    Составляя рейтинг дачных культиваторов, мы ориентировались на малогабаритность и доступную цену моделей. В топ вошли электро и бензиновые агрегаты: первые отличаются небольшим весом и легкостью эксплуатации, вторые – повышенной производительностью.

    Модель культиватора для дачи

    Тип двигателя

    Мощность двигателя (Вт)

    Глубина обработки (мм)

    Ширина обработки (мм)

    Тип редуктора

    Вес (кг)

    Средняя цена в России (руб.)

    CHAMPION EC1400

    Электрический

    1 400

    210

    400

    Червячный

    11

    12 490

    Husqvarna TF 230

    Бензиновый

    3 450

    300

    750

    Цепной

    66.5

    47 990

    Huter GMC-1.8

    Бензиновый

    932

    150

    230

    Цепной

    15

    17 690

    Greenworks GTL9526 27017

    Электрический

    950

    195

    260

    Червячный

    12.1

    10 990

    DAEWOO DAT 5055R

    Бензиновый

    3 450

    260

    550

    Цепной

    34

    29 990

    CHAMPION EC1400

    Компактный электрокультиватор легкого класса удобен как в работе на узких участках, так и в хранении и транспортировке.

    CHAMPION EC1400

    Преимущества:

    • Мини культиватор хорош малым весом – всего 11 кг. Несмотря на это, он без усилий входит фрезами в землю.
    • Мощность двигателя составляет 1.4 кВт.
    • Функция блокировки включения, позволяющая с комфортном использовать культиватор длительное время.

    Недостатки:

    • Не подходит для целинной земли.

    Husqvarna TF 230

    Модель подойдет для вспахивания крупных участков почвы. Несмотря на производительность, прибор прост в эксплуатации и обслуживании.

    Husqvarna TF 230

    Преимущества:

    • Агрегат вошел в рейтинг лучших в бытовом сегменте культиваторов бензиновых за счет мощного двигателя Husqvarna Engine объемом 196 см3.
    • Воздушный фильтр, гарантирующий стабильную работу даже в суровых погодных условиях.
    • Козырек, защищающий работника от вылетающей почвы.

    Недостатки:

    • Малая ширина захвата.

    Huter GMC-1.8

    Бензокультиватор с 2-тактным двигателем подойдет для рыхления небольших участков до 200 м2. Ширина вспашки составляет 230 мм.

    Huter GMC-1.8

    Преимущества:

    • В наш рейтинг культиваторов для дачи данная бензиновая модель вошла за счет мощности, равной 1.25 л.с.
    • Бензокультиватор качественно собран.
    • Двигатель быстро заводится.
    • Высокая маневренность.

    Недостатки:

    • Нет опорного колеса, что усложняет переноску до грядки.

    Greenworks GTL9526 27017

    Ширина обработки данного электрокультиватора составляет 260 мм, что делает его идеальным выбором для прополки узких участков.

    Greenworks GTL9526 27017

    Преимущества:

    • Рекомендуемая площадь обрабатываемой почвы – 400 м2.
    • Малый вес электрокультиватора – 12.1 кг.
    • Аккуратное и качественное рыхление междурядий.

    Недостатки:

    • При прополке плотных зарослей наматывает растительность на фрезу.

    DAEWOO DAT 5055R

    Бензокультиватор полупрофессионального класса справится с обработкой участков площадью до 600 м2.

    DAEWOO DAT 5055R

    Преимущества:

    • Бензодвигатель DAEWOO Series 150, рассчитанный на длительный срок службы.
    • Телескопическая рукоятка, длину которой можно регулировать.
    • Транспортировочное колесо, которое можно поднять в процессе работы.

    Недостатки:

    • Нет функции регулировки числа оборотов.

    Лучшие легкие культиваторы

    Легкие культиваторы – это хороший выбор для бытового использования на клумбах и грядках. В рейтинг культиваторов бензиновых и электрических для дачи вошли 4 модели с цепным, червячным и шестеренчато-цепным редуктором. Стоимость варьируется от 9 до 25 тысяч рублей.

    Модель легкого культиватора

    Тип двигателя

    Мощность двигателя (Вт)

    Глубина обработки (мм)

    Ширина обработки (мм)

    Тип редуктора

    Вес (кг)

    Средняя цена в России (руб.)

    Мобил К МКМ-МИНИ MBK0016682

    Бензиновый

    2 610

    215

    420

    Цепной

    30

    24 990

    PATRIOT ELEKTRA 1500

    Электрический

    1 500

    230

    450

    Червячный

    10.5

    12 450

    Champion EC750

    Электрический

    750

    200

    320

    Червячный

    7.2

    8 800

    Сибртех КБС-600

    Бензиновый

    3 728

    250

    600

    Шестеренчато-цепной

    35.6

    25 300

    Мобил К МКМ-МИНИ MBK0016682

    Культиватор с четырехтактным двигателем обладает высокой производительностью, что позволит рыхлить плотные породы почвы.

    Мобил К МКМ-МИНИ MBK0016682

    Преимущества:

    • Щиток, прикрывающий от отлетающей земли.
    • Малый расход топлива.
    • Компактные габариты, за счет которых прибор удобен в хранении.

    Недостатки:

    • Невысокая глубина вспахивания.

    PATRIOT ELEKTRA 1500

    Хороший культиватор для грядок на даче оснащен регулируемыми рукоятками, за счет чего подойдет пользователям с разными показателями роста.

    PATRIOT ELEKTRA 1500

    Преимущества:

    • Защита от случайного старта позволит избежать травмоопасных ситуаций.
    • Веса культиватора достаточно, чтобы уходить под почву без усилий со стороны пользователя.
    • Маленькие колеса для удобной перевозки.

    Недостатки:

    • Редуктор нагревается от длительной работы.

    Champion EC750

    Электрокультиватор обладает защитой от перегрева, которая не позволит двигателю выйти из строя после чрезмерных нагрузок.

    Champion EC750

    Преимущества:

    • Культиватор можно назвать хорошим выбором за счет доступной цены.
    • Металлические фрезы, позволяющие вспахивать почву на глубину до 200 мм.
    • Держатель на рукоятке, надежно фиксирующий кабель электропитания.

    Недостатки:

    • Пластмассовые крепления, снижающие прочность конструкции.

    Сибртех КБС-600

    Бензокультиватор с четырехтактным движком от Сибртех ориентирован на вспашку площади до 2 000 м2.

    Сибртех КБС-600

    Преимущества:

    • Культиватор бензиновый для дачи заслуживает место в рейтинге благодаря мощности двигателя, составляющей 5 л.с.
    • Базовые элементы управления вынесены на рукояти.
    • Регулировка руля по высоте.

    Недостатки:

    • Нет коробки передач.

    Лучшие средние культиваторы

    Культиваторы среднего класса принято считать универсальным вариантом. Они эффективно справляются с участком до 10 соток, так что хорошо подойдут дачникам с большой площадью земли. В рейтинг мотокультиваторов среднего класса по надежности и соотношению цены и качества попали отечественные, немецкие и французские модели.

    Модель среднего культиватора

    Мощность двигателя (л.с.)

    Глубина обработки (мм)

    Ширина обработки (мм)

    Диаметр фрез (мм)

    Тип редуктора

    Вес (кг)

    Средняя цена в России (руб.)

    Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737

    6.5

    315

    1050

    315

    Шестеренчато-цепной

    58

    38 990

    Huter MK-7000C

    7.0

    300

    1000

    300

    Шестеренчато-цепной

    65.8

    36 290

    Caiman MOKKO 40C2

    4.0

    285

    550

    285

    Цепной

    39

    43 000

    ТЕХПРОМ МК-651

    7.0

    350

    850

    310

    Цепной

    50

    18 990

    Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737

    Габариты мотокультиватора компенсируются задним ходом, повышающим маневренность.

    Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737

    Преимущества:

    • Реверс, с помощью которого прибор удобно развернуть на узком участке.
    • Боковые щитки, предотвращающие вырывание растений по сторонам.
    • Движок Briggs&Stratton CR950 на 6.5 л.с.

    Недостатки:

    • В комплекте нет крепежей для присоединения дополнительных фрез.

    Huter MK-7000C

    Культиватор оснащен коробкой передач с 2 скоростями переднего хода и 1 – заднего. Данная особенность считается редкостью в полупрофессиональном сегменте.

    Huter MK-7000C

    Преимущества:

    • Культиватор оснащен бензодвигателем мощностью 7 л.с., обеспечивающим глубину вспашки до 300 мм.
    • Тонкая настройка ширины и глубины вспахивания.
    • Реверс.

    Недостатки:

    • Мотокультиватором сложно работать женщинам и пожилым людям.

    Caiman MOKKO 40C2

    Культиватор мощностью 4 л.с. подойдет для бытового и профессионального использования. Прибор характерен мобильностью и наличием заднего хода.

    Caiman MOKKO 40C2

    Преимущества:

    • Съемный руль, упрощающий хранение и перевозку в авто.
    • Подъемное колесо для транспортировки до места работы.
    • Боковые элементы, защищающие растительность от выкашивания.

    Недостатки:

    • Пластиковый кожух, который может треснуть при столкновении.

    ТЕХПРОМ МК-651

    Бытовой мотокультиватор с четырехтактным бензодвигателем оснащен задней передачей и цепным редуктором, гарантирующим повышенную надежность.

    ТЕХПРОМ МК-651

    Преимущества:

    • Ширина вспашки – 85 сантиметров.
    • Доступная цена мотокультиватора.
    • Сошник, позволяющий настраивать глубину вспахивания.

    Недостатки:

    • Нет регулировки скорости переднего хода.

    Лучшие тяжелые культиваторы

    Данный рейтинг заинтересует начинающих предпринимателей, которым требуется техника для вспашки крупной площади земли. Тяжелые культиваторы рассчитаны на обработку твердой почвы до 30 соток. Такие приборы сложны в управлении, но позволяют добиться впечатляющих результатов.

    Модель тяжелого культиватора

    Мощность двигателя (л.с.)

    Глубина обработки (мм)

    Ширина обработки (мм)

    Диаметр фрез (мм)

    Тип редуктора

    Вес (кг)

    Средняя цена в России (руб.)

    CHAMPION BC7712

    6.5

    300

    850

    330

    Цепной

    52.5

    36 100

    CAIMAN TERRO 60H C2

    5.5

    320

    900

    330

    Цепной

    53

    59 000

    DAEWOO DAT 5560R

    7.5

    300

    600

    300

    Цепной

    44

    37 990

    Champion ВC5712

    6.5

    330

    850

    330

    Цепной

    52

    30 800

    CHAMPION BC7712

    Мотокультиватор укомплектован воздушным охлаждением, которое препятствует перегреву движка даже в условиях интенсивной эксплуатации.

    CHAMPION BC7712

    Преимущества:

    • Мощность мотора составляет 7 л.с.
    • Задний ход, упрощающий выезд из рабочей области.
    • Модель подходит для вспахивания участков до 2 000 м2.

    Недостатки:

    • Малый диаметр колеса для транспортировки.

    CAIMAN TERRO 60H C2

    Производительный мотокультиватор, который справится с обработкой участков до 1 500 м2.

    CAIMAN TERRO 60H C2

    Преимущества:

    • Мощный движок Honda объемом 163 см3.
    • Задний ход, обеспечивающий маневренность на труднодоступных участках.
    • Глубина вспашки, достигающая 320 мм.

    Недостатки:

    • Высокая стоимость по сравнению с аналогами.

    DAEWOO DAT 5560R

    Самый мощный мотокультиватор в рейтинге тяжелых моделей работает за счет южнокорейского движка на 7.5 л.с.

    DAEWOO DAT 5560R

    Преимущества:

    • Мощность бензинового двигателя позволяет ему вспахивать целинную почву.
    • Защита от случайного запуска.
    • Реверс, позволяющий маневрировать на труднодоступных участках.

    Недостатки:

    • Высокая стоимость расходных запчастей.
    • Сложность сборки агрегата.

    Champion ВC5712

    Культиватор бензиновый, который заканчивает наш рейтинг тяжелых моделей, станет хорошим выбором для дачи ввиду сравнительно низкой стоимости.

    Champion ВC5712

    Преимущества:

    • Мощность 4-тактного двигателя составляет 6.5 л.с.
    • Регулировка ширины обработки – от 300 до 850 мм.
    • Боковые защитные экраны.

    Недостатки:

    • Колеса «собирают» почву даже в сложенном положении.

    Что лучше? Бензиновый, электрический или дизельный культиватор?

    Ознакомившись с рейтингом, читатель задастся вопросом: «Какой культиватор всё-таки лучше – бензиновый или электрический?» Как и всегда, однозначного ответа нет. Будем разбираться!

    Электрические культиваторы подойдут дачникам, которые вспахивают почву для клумб и небольших грядок. Такие приборы имеют самую низкую мощность и требуют постоянного подключения к сети. Убедитесь, что на вашем участке нет проблем с электроэнергией.

    Бензиновые культиваторы станут хорошим выбором для владельцев участков больше, чем на 6 соток. Подобное оборудование функционально на территории без доступа к электричеству. В то же время, оно более тяжелое и менее удобное в управлении по сравнению с сетевыми аналогами.

    Рейтинг мотокультиваторов по надежности и цене-качеству

    Дизельные культиваторы встречаются в продаже нечасто, потому как предназначены для обработки крупных земельных участков. Это самые дорогие и габаритные, но, в то же время, мощные и окупаемые приборы. Долговечность и цена дизельного топлива гарантируют, что вложение в такой культиватор достаточно быстро окупится.

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