Вспашка почвы – это утомительный процесс, затрачивающий уйму времени и сил. Облегчить тяжелый ручной труд сможет мотокультиватор – прибор, автоматизирующий подготовку грядок к засеванию. Не надо думать, что такие приборы могут позволить себе только фермеры, занимающиеся сельским хозяйством в промышленных масштабах: в 2022 году существует множество хороших моделей для бытового использования, которые станут оптимальным выбором для дачи.

Мы собрали лучшие культиваторы бензиновые и электрические и распределили их на несколько категорий рейтинга. Прочитав обзор, вы разберетесь в различиях между мотоблоком и культиватором, узнаете основные критерии выбора и поймете, какое оборудование подойдет именно вам.

Чем культиватор отличается от мотоблока?

Начинающие земледельцы часто сталкиваются с наименованиями «мотоблок» и «культиватор». Многие считают, что эти два слова обозначают одно и то же – казалось бы, оба обрабатывают почву, так какая разница? Но нет, это разные приборы! У них отличаются и сфера эксплуатации, и особенности использования.

Культиватор – это прибор, назначениями которого являются вспашка, прополка и рыхление почвы. Он не подходит для других задач, но в перечисленных задачах однозначно хорош. Мотокультиваторы различаются по классам и бывают легкими, средними и тяжелыми. Также, помимо бензиновых и дизельных, выпускаются сетевые и аккумуляторные модели. Такой выбор позволяет найти модель, идеально соответствующую типу работ: бывают как бытовые, так и промышленные мотокультиваторы.

Мотоблок – это, по сути, двигатель на колесах, оснащенный каркасом, рукоятками и элементами управления. Сам по себе он бесполезен – чтобы начать эксплуатацию, на него требуется устанавливать навесное оборудование: плуг, окучник, картофелекопатель, косилку, снегоуборщик и т.д. Данная особенность является и минусом, и плюсом: с одной стороны, использование прибора становится сложнее и дороже, с другой – многофункциональность, которую определенно оценят дачники и хозяева частных домов.

Тип оборудования Плюсы Минусы Культиватор Простая эксплуатация Удобство транспортировки Доступная стоимость Малый вес Узкая специализация Мотоблок Широкий функционал Расширенная коробка передач Высокая мощность Высокая цена Крупные габариты Сложность обслуживания

Как выбрать культиватор?

Мы составили топ 10 критериев выбора культиваторов для дачи. Ознакомившись с ними, вы найдете лучшую модель, идеально соответствующую вашим потребностям.

Качество сборки и доступность запчастей. Один из важнейших аспектов, о котором, к сожалению, производители и продавцы никогда не напишут честно. Есть два способа проверить качество сборки. Первый подойдет опытным пользователям: нужно прийти в розничный магазин и осмотреть культиватор самостоятельно. Второй станет лучшим выбором для энтузиастов: он подразумевает изучение отзывов и обзоров от реальных владельцев. Источник питания культиватора. Чтобы определиться, электро, бензиновый или аккумуляторный культиватор выбрать, определитесь со сферой эксплуатации: какова площадь обрабатываемой почвы, далеко ли участок расположен от источника сети. Класс культиватора. Выделяют легкие, средние и тяжелые культиваторы. Легкие могут быть электро и бензиновые, имеют ширину обработки до 200 мм. Средние (ширина обработки – до 600 мм) и тяжелые (до 1 600 мм) – это исключительно бензиновые модели. В рейтинге представлены модели каждого класса. Мощность двигателя. Характеристика, которая напрямую влияет на производительность. Чем выше мощность, тем бо́льшую площадь почвы сможет обработать культиватор. В то же время, мощные электрокультиваторы может быть проблематично использовать на участках со слабой электросетью. Тактность двигателя. В мотокультиваторах применяются двухтактные и четырехтактные двигатели внутреннего сгорания. Первые встречаются только в легких моделях; они дешевы в ремонте и имеют небольшой вес. Вторыми оснащаются культиваторы среднего и тяжелого класса. Их мощность значительно выше. Также такие двигатели не требуют создания топливной смеси вручную и генерируют меньше вредного выхлопа. Глубина и ширина обработки почвы. Указывают на то, какой объем мотокультиватор обработает за раз. Вес и размер культиватора. Характеристики стоит учитывать для понимания того, насколько прибор сложен в эксплуатации, транспортировке и хранении. В наш рейтинг вошли культиваторы с весом от 10.5 до 93 кг. Тип редуктора культиватора. Редуктор влияет на габариты и надежность мотокультиватора. В легком классе наиболее распространены агрегаты с червячным редуктором. Также встречаются шестеренчатые и цепные редукторы – они утяжеляют оборудование, но продлевают срок его службы. Число скоростей. Редко у культиваторов встречается больше одной скорости, однако некоторые производители (к примеру, Caiman) оснащают свои модели задним ходом. Эта функция станет хорошим помощником при вспашке почвы на узких участках. Дополнительные функции. Опциональные удобства, выбор которых зависит от индивидуальных предпочтений пользователя. К таким можно отнести телескопическую регулировку длины рукояток.

Бензиновый

Самые популярные мотокультиваторы, которые являются лучшим выбором для обработки почвы на участках больше 6 соток. Они тяжелые, что усложняет управление, но мощность двигателя полностью это оправдывает. Производительность бензиновых культиваторов до 4 раз выше, чем электро и аккумуляторных. Это позволяет использовать их для вспахивания твердой земли на большую глубину.

Электрический

Хороший выбор для дачников, которым требуется вспахивать почву на территории размером до 6 соток. Электрокультиваторы просты в работе и не создают вредных выхлопов, однако ввиду ограниченной мощности они не рассчитаны на длительные и интенсивные нагрузки. Кроме того, они требуют постоянного подключения к сети, что делает работу менее удобной.

В статье вы встретите рейтинг лучших электрических культиваторов мощностью до 2.5 кВт.





Аккумуляторный

Приборы работают за счет подсоединенного батарейного блока, который держит заряд в среднем до 40 минут (зависит от модели и интенсивности эксплуатации). Сильными сторонами являются отсутствие необходимости в электросети и легкость эксплуатации. К тому же, они полностью экологичны. В то же время, это наименее практичные и производительные культиваторы, мощности которых будет достаточно разве что для вспашки почвы на клумбах.

Аккумуляторные культиваторы не вошли ни в одну из наших категорий рейтинга лучших моделей, потому как в России данные устройства крайне непопулярны.

Лучшие электрические культиваторы

Электрокультиваторы – это лучшие культиваторы для женщин и пенсионеров. Они подходят для вспашки почвы на участках до 6 соток. В рейтинг лучших электрических культиваторов для дачи вошли 3 модели производства Южной Кореи, стоимость которых варьируется от 16 до 30 тысяч рублей.

Модель электрического культиватора Мощность двигателя (Вт) Глубина обработки (мм) Ширина обработки (мм) Диаметр фрез (мм) Тип редуктора Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Daewoo Power DAT 2000E 2 000 230 400 230 Червячный 12 15 990 Hyundai T 2000E 2 000 260 450 280 Цепной 29.8 29 990 Daewoo Power Products DAT 2500E 2.5 кВт 2 500 280 550 260 Цепной 29 29 990

Daewoo Power DAT 2000E

Южнокорейский культиватор подойдет для работ на даче. Модель хорошо справляется с разработанной землей.





Преимущества:

Культиватор хорош малым весом, составляющим 12 кг.

Держатель для кабеля, делающий работу комфортнее.

Простота использования.

Недостатки:

Не подойдет для вспашки целины.

Hyundai T 2000E

Модель предназначена для эксплуатации на небольших садовых участках. Оснащена боковыми дисками, защищающими растения по сторонам от повреждений фрезами.





Преимущества:

Ширина обработки почвы – 45 см.

Низкий уровень шума.

Высокая мощность двигателя: прибор справляется со вспахиванием целины.

Недостатки:

Из-за малого веса глубоко рыхлить за один проход не получается.

Daewoo Power Products DAT 2500E 2.5 кВт

Закрывает рейтинг один из лучших электрокультиваторов для бытовых нужд. Сильной стороной агрегата является его электромотор на 2 500 Вт.





Преимущества:

Мотокультиватор заслуживает место в рейтинге лучших за счет высокой мощности.

Корпус агрегата устойчив к коррозии.

Диски, которые предотвращают повреждение растений.

Вспахивание за счет 16 кованых фрез.

Недостатки:

Нет заднего хода.

Отсутствие функции фиксации включения.

Лучшие бензиновые культиваторы

Мотокультиваторы являются лучшим выбором практически для любых случаев. Сейчас в продаже можно встретить как легкие, так и тяжелые модели; как дачные, так и профессиональные. Составляя рейтинг, мы постарались охватить как можно более широкий ценовой сегмент. В топ вошло оборудование стоимостью от 29 до 54 тысяч рублей.

Модель бензинового культиватора Мощность двигателя (л.с.) Глубина обработки (мм) Ширина обработки (мм) Диаметр фрез (мм) Тип редуктора Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Huter GMC-6.5 6.5 350 850 300 Цепной 46.72 28 990 Husqvarna TF338 4.9 300 950 360 Цепной 93 53 990 НЕВА МК100Р-B&S 5.0 160 920 360 Шестеренчато-цепной 45 35 500 Caiman Trio 70 C3 7.0 320 900 600 Цепной 64 52 000

Huter GMC-6.5

Бензиновый культиватор от немецкой торговой марки создан для вспашки земли под сезонную посадку. Благодаря объему бака вам редко придется отвлекаться на дозаправку.





Преимущества:

Мощность 4-тактного двигателя – 6.5 л.с.

Рукоятки, на которые выведены все элементы управления.

Вспахивание осуществляется фрезами из плотной стали.

Козырек, защищающий оператора от почвы.

Недостатки:

Руль расположен низко, что станет проблемой для высоких пользователей.

Husqvarna TF338

Достоинством модели является возможность настраивать темп работы: предусмотрены 2 скорости переднего хода и 1 – заднего.

Преимущества:

Пневмоколеса с протектором обеспечивают повышенную мобильность.

Агрегат вошел в рейтинг благодаря высокому качеству сборки, которым характерен шведский бренд.

Ручку можно настраивать по высоте.

Недостатки:

Высокая стоимость оригинальных комплектующих.

НЕВА МК100Р-B&S

Культиватор мощностью 5 лошадиных сил оснащен двигателем Briggs&Stratton, гарантирующим надежность и долговечность.





Преимущества:

Мощность двигателя – 5 л.с.

Культиватор оснащен реверсом, повышающим маневренность на узких участках.

Опорное колесо, делающее удобной транспортировку до рабочей области.

Недостатки:

Всего одна скорость переднего хода.

Caiman Trio 70 C3

Мотокультиватор от французского бренда выделяется за счет экологичности двигателя и возможности контролировать скорость вспашки.

Преимущества:

Фирменные быстросъемные фрезы из закаленной стали.

Регулировка ширины вспашки – от 30 до 90 см.

Эко-двигатель Caiman Green Engine устойчив к износу, что гарантирует продолжительный период эксплуатации.

Недостатки:

Не хватает транспортировочных колес.

Лучшие ручные культиваторы

Такие инструменты подходят для подготовки небольших участков почвы, потому как работа с ними затрачивает немало физических усилий. Тем не менее, они всё же более эффективны для вспашки, чем обычная лопата. Сильными сторонами ручных культиваторов являются малый вес, низкая цена и отсутствие потребности в каком-либо источнике питания.

Модель ручного культиватора Длина культиватора (мм) Материал рабочей части Наличие съемных насадок Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Торнадо 105 Кованая сталь Нет 2.5 3 455 Торнадо Мини 70—87 Кованая сталь Нет 0.5 1 800 Крот Кованый 250 Кованая сталь Нет 4.5 2 074 Батрак 1 000 Сталь Да 5 3 820 Fiskars Light 1 640 Сталь Нет 0.52 2 429

Торнадо

Универсальный ручной инструмент для вспашки малых земельных участков. Прост в использовании и подходит как подросткам, так и пожилым.

Преимущества:

Широкая рукоятка, способствующая удобному удержанию.

Подходит для удаления бурьяна.

Основание и рабочая часть выполнены из кованой стали.

Недостатки:

Не подходит для плотной почвы.

Торнадо Мини

Компактная версия популярного ручного культиватора. Станет идеальным решением для рыхления в труднодоступных местах.





Преимущества:

Подходит для эксплуатации вокруг кустарников и стволов деревьев.

Изогнутая ручка, за которую инструмент удобно удерживать.

Заострение на зубьях упрощает проникновение рабочего основания в землю.

Ручной инструмент выполнен из алюминия, что обеспечивает легкость.

Недостатки:

Малая ширина обработки.

Крот Кованый

Приспособление значительно повышает эффективность вспахивания земли по сравнению с обычной лопатой.





Преимущества:

Ширина обработки составляет 420 мм.

Приспособление изготовлено из стали.

В отличие от лопаты, Крот не переворачивает слои почвы.

Недостатки:

Инструмент поставляется без черенка – его придется докупить отдельно.

Батрак

Культиватор подходит для прополки, рыхления, нарезания борозд и визуально больше всего напоминает электро и бензиновые аналоги.





Преимущества:

Для удобной транспортировки ручного культиватора предусмотрено колесо.

Прибор практически полностью выполнен из стали, что гарантирует долговечность.

Комплектуется несколькими насадками, повышающими производительность вспашки в разных условиях.

Недостатки:

Малая ширина насадки-окучника.

Fiskars Light

Инструмент вошел в рейтинг ручных культиваторов по надежности за счет того, что рабочая часть изготовлена из стали. Этот материал обеспечивает длительный срок эксплуатации.





Преимущества:

Черенок выполнен из алюминия: это помогает снизить вес прибора до 520 грамм.

На рукоятке есть петля, за которую инструмент можно подвешивать для удобного хранения.

Недостатки:

Скромная площадь вспашки.

Лучшие культиваторы для дачи

Составляя рейтинг дачных культиваторов, мы ориентировались на малогабаритность и доступную цену моделей. В топ вошли электро и бензиновые агрегаты: первые отличаются небольшим весом и легкостью эксплуатации, вторые – повышенной производительностью.

Модель культиватора для дачи Тип двигателя Мощность двигателя (Вт) Глубина обработки (мм) Ширина обработки (мм) Тип редуктора Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) CHAMPION EC1400 Электрический 1 400 210 400 Червячный 11 12 490 Husqvarna TF 230 Бензиновый 3 450 300 750 Цепной 66.5 47 990 Huter GMC-1.8 Бензиновый 932 150 230 Цепной 15 17 690 Greenworks GTL9526 27017 Электрический 950 195 260 Червячный 12.1 10 990 DAEWOO DAT 5055R Бензиновый 3 450 260 550 Цепной 34 29 990

CHAMPION EC1400

Компактный электрокультиватор легкого класса удобен как в работе на узких участках, так и в хранении и транспортировке.





Преимущества:

Мини культиватор хорош малым весом – всего 11 кг. Несмотря на это, он без усилий входит фрезами в землю.

Мощность двигателя составляет 1.4 кВт.

Функция блокировки включения, позволяющая с комфортном использовать культиватор длительное время.

Недостатки:

Не подходит для целинной земли.

Husqvarna TF 230

Модель подойдет для вспахивания крупных участков почвы. Несмотря на производительность, прибор прост в эксплуатации и обслуживании.





Преимущества:

Агрегат вошел в рейтинг лучших в бытовом сегменте культиваторов бензиновых за счет мощного двигателя Husqvarna Engine объемом 196 см 3 .

. Воздушный фильтр, гарантирующий стабильную работу даже в суровых погодных условиях.

Козырек, защищающий работника от вылетающей почвы.

Недостатки:

Малая ширина захвата.

Huter GMC-1.8

Бензокультиватор с 2-тактным двигателем подойдет для рыхления небольших участков до 200 м2. Ширина вспашки составляет 230 мм.

Преимущества:

В наш рейтинг культиваторов для дачи данная бензиновая модель вошла за счет мощности, равной 1.25 л.с.

Бензокультиватор качественно собран.

Двигатель быстро заводится.

Высокая маневренность.

Недостатки:

Нет опорного колеса, что усложняет переноску до грядки.

Greenworks GTL9526 27017

Ширина обработки данного электрокультиватора составляет 260 мм, что делает его идеальным выбором для прополки узких участков.





Преимущества:

Рекомендуемая площадь обрабатываемой почвы – 400 м 2 .

. Малый вес электрокультиватора – 12.1 кг.

Аккуратное и качественное рыхление междурядий.

Недостатки:

При прополке плотных зарослей наматывает растительность на фрезу.

DAEWOO DAT 5055R

Бензокультиватор полупрофессионального класса справится с обработкой участков площадью до 600 м2.





Преимущества:

Бензодвигатель DAEWOO Series 150, рассчитанный на длительный срок службы.

Телескопическая рукоятка, длину которой можно регулировать.

Транспортировочное колесо, которое можно поднять в процессе работы.

Недостатки:

Нет функции регулировки числа оборотов.

Лучшие легкие культиваторы

Легкие культиваторы – это хороший выбор для бытового использования на клумбах и грядках. В рейтинг культиваторов бензиновых и электрических для дачи вошли 4 модели с цепным, червячным и шестеренчато-цепным редуктором. Стоимость варьируется от 9 до 25 тысяч рублей.

Модель легкого культиватора Тип двигателя Мощность двигателя (Вт) Глубина обработки (мм) Ширина обработки (мм) Тип редуктора Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Мобил К МКМ-МИНИ MBK0016682 Бензиновый 2 610 215 420 Цепной 30 24 990 PATRIOT ELEKTRA 1500 Электрический 1 500 230 450 Червячный 10.5 12 450 Champion EC750 Электрический 750 200 320 Червячный 7.2 8 800 Сибртех КБС-600 Бензиновый 3 728 250 600 Шестеренчато-цепной 35.6 25 300

Мобил К МКМ-МИНИ MBK0016682

Культиватор с четырехтактным двигателем обладает высокой производительностью, что позволит рыхлить плотные породы почвы.





Преимущества:

Щиток, прикрывающий от отлетающей земли.

Малый расход топлива.

Компактные габариты, за счет которых прибор удобен в хранении.

Недостатки:

Невысокая глубина вспахивания.

PATRIOT ELEKTRA 1500

Хороший культиватор для грядок на даче оснащен регулируемыми рукоятками, за счет чего подойдет пользователям с разными показателями роста.





Преимущества:

Защита от случайного старта позволит избежать травмоопасных ситуаций.

Веса культиватора достаточно, чтобы уходить под почву без усилий со стороны пользователя.

Маленькие колеса для удобной перевозки.

Недостатки:

Редуктор нагревается от длительной работы.

Champion EC750

Электрокультиватор обладает защитой от перегрева, которая не позволит двигателю выйти из строя после чрезмерных нагрузок.





Преимущества:

Культиватор можно назвать хорошим выбором за счет доступной цены.

Металлические фрезы, позволяющие вспахивать почву на глубину до 200 мм.

Держатель на рукоятке, надежно фиксирующий кабель электропитания.

Недостатки:

Пластмассовые крепления, снижающие прочность конструкции.

Сибртех КБС-600

Бензокультиватор с четырехтактным движком от Сибртех ориентирован на вспашку площади до 2 000 м2.





Преимущества:

Культиватор бензиновый для дачи заслуживает место в рейтинге благодаря мощности двигателя, составляющей 5 л.с.

Базовые элементы управления вынесены на рукояти.

Регулировка руля по высоте.

Недостатки:

Нет коробки передач.

Лучшие средние культиваторы

Культиваторы среднего класса принято считать универсальным вариантом. Они эффективно справляются с участком до 10 соток, так что хорошо подойдут дачникам с большой площадью земли. В рейтинг мотокультиваторов среднего класса по надежности и соотношению цены и качества попали отечественные, немецкие и французские модели.

Модель среднего культиватора Мощность двигателя (л.с.) Глубина обработки (мм) Ширина обработки (мм) Диаметр фрез (мм) Тип редуктора Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737 6.5 315 1050 315 Шестеренчато-цепной 58 38 990 Huter MK-7000C 7.0 300 1000 300 Шестеренчато-цепной 65.8 36 290 Caiman MOKKO 40C2 4.0 285 550 285 Цепной 39 43 000 ТЕХПРОМ МК-651 7.0 350 850 310 Цепной 50 18 990

Мобил К МКМ-1Р-Б6.5 MBK0014737

Габариты мотокультиватора компенсируются задним ходом, повышающим маневренность.





Преимущества:

Реверс, с помощью которого прибор удобно развернуть на узком участке.

Боковые щитки, предотвращающие вырывание растений по сторонам.

Движок Briggs&Stratton CR950 на 6.5 л.с.

Недостатки:

В комплекте нет крепежей для присоединения дополнительных фрез.

Huter MK-7000C

Культиватор оснащен коробкой передач с 2 скоростями переднего хода и 1 – заднего. Данная особенность считается редкостью в полупрофессиональном сегменте.





Преимущества:

Культиватор оснащен бензодвигателем мощностью 7 л.с., обеспечивающим глубину вспашки до 300 мм.

Тонкая настройка ширины и глубины вспахивания.

Реверс.

Недостатки:

Мотокультиватором сложно работать женщинам и пожилым людям.

Caiman MOKKO 40C2

Культиватор мощностью 4 л.с. подойдет для бытового и профессионального использования. Прибор характерен мобильностью и наличием заднего хода.





Преимущества:

Съемный руль, упрощающий хранение и перевозку в авто.

Подъемное колесо для транспортировки до места работы.

Боковые элементы, защищающие растительность от выкашивания.

Недостатки:

Пластиковый кожух, который может треснуть при столкновении.

ТЕХПРОМ МК-651

Бытовой мотокультиватор с четырехтактным бензодвигателем оснащен задней передачей и цепным редуктором, гарантирующим повышенную надежность.

Преимущества:

Ширина вспашки – 85 сантиметров.

Доступная цена мотокультиватора.

Сошник, позволяющий настраивать глубину вспахивания.

Недостатки:

Нет регулировки скорости переднего хода.

Лучшие тяжелые культиваторы

Данный рейтинг заинтересует начинающих предпринимателей, которым требуется техника для вспашки крупной площади земли. Тяжелые культиваторы рассчитаны на обработку твердой почвы до 30 соток. Такие приборы сложны в управлении, но позволяют добиться впечатляющих результатов.

Модель тяжелого культиватора Мощность двигателя (л.с.) Глубина обработки (мм) Ширина обработки (мм) Диаметр фрез (мм) Тип редуктора Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) CHAMPION BC7712 6.5 300 850 330 Цепной 52.5 36 100 CAIMAN TERRO 60H C2 5.5 320 900 330 Цепной 53 59 000 DAEWOO DAT 5560R 7.5 300 600 300 Цепной 44 37 990 Champion ВC5712 6.5 330 850 330 Цепной 52 30 800

CHAMPION BC7712

Мотокультиватор укомплектован воздушным охлаждением, которое препятствует перегреву движка даже в условиях интенсивной эксплуатации.





Преимущества:

Мощность мотора составляет 7 л.с.

Задний ход, упрощающий выезд из рабочей области.

Модель подходит для вспахивания участков до 2 000 м2.

Недостатки:

Малый диаметр колеса для транспортировки.

CAIMAN TERRO 60H C2

Производительный мотокультиватор, который справится с обработкой участков до 1 500 м2.





Преимущества:

Мощный движок Honda объемом 163 см 3 .

. Задний ход, обеспечивающий маневренность на труднодоступных участках.

Глубина вспашки, достигающая 320 мм.

Недостатки:

Высокая стоимость по сравнению с аналогами.

DAEWOO DAT 5560R

Самый мощный мотокультиватор в рейтинге тяжелых моделей работает за счет южнокорейского движка на 7.5 л.с.





Преимущества:

Мощность бензинового двигателя позволяет ему вспахивать целинную почву.

Защита от случайного запуска.

Реверс, позволяющий маневрировать на труднодоступных участках.

Недостатки:

Высокая стоимость расходных запчастей.

Сложность сборки агрегата.

Champion ВC5712

Культиватор бензиновый, который заканчивает наш рейтинг тяжелых моделей, станет хорошим выбором для дачи ввиду сравнительно низкой стоимости.





Преимущества:

Мощность 4-тактного двигателя составляет 6.5 л.с.

Регулировка ширины обработки – от 300 до 850 мм.

Боковые защитные экраны.

Недостатки:

Колеса «собирают» почву даже в сложенном положении.

Что лучше? Бензиновый, электрический или дизельный культиватор?

Ознакомившись с рейтингом, читатель задастся вопросом: «Какой культиватор всё-таки лучше – бензиновый или электрический?» Как и всегда, однозначного ответа нет. Будем разбираться!

Электрические культиваторы подойдут дачникам, которые вспахивают почву для клумб и небольших грядок. Такие приборы имеют самую низкую мощность и требуют постоянного подключения к сети. Убедитесь, что на вашем участке нет проблем с электроэнергией.

Бензиновые культиваторы станут хорошим выбором для владельцев участков больше, чем на 6 соток. Подобное оборудование функционально на территории без доступа к электричеству. В то же время, оно более тяжелое и менее удобное в управлении по сравнению с сетевыми аналогами.





Дизельные культиваторы встречаются в продаже нечасто, потому как предназначены для обработки крупных земельных участков. Это самые дорогие и габаритные, но, в то же время, мощные и окупаемые приборы. Долговечность и цена дизельного топлива гарантируют, что вложение в такой культиватор достаточно быстро окупится.