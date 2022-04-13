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Сварочная маска – это не просто средство индивидуальной защиты; от нее зависит удобство обзора рабочей области. В хороших профессиональных моделях есть регулировки степени затемнения и чувствительности. Важен и размер экрана. Изучите рейтинг лучших на 2022 год масок сварщика, чтобы выбрать аксессуар нужной ценовой категории, соответствующий вашим потребностям. В топе вы найдете маски бытового и профессионального класса, с хамелеоном и без него.

Как устроена сварочная маска

Перед тем, как открыть рейтинг масок сварщика, кратко разберем основные элементы, принцип работы и критерии выбора этого средства индивидуальной защиты.

Обзорное окно

Размер экрана влияет на комфорт эксплуатации: чем шире область обзора, тем выше качество шва. Крупное окно удорожает производство и делает шлем тяжелее. Самый большой экран в нашем рейтинге лучших на 2022 год масок сварщика имеет габариты 121x69 мм.





Уровень светопропускания

Показатель стандартизирован для масок-хамелеонов: составляет 4—9 DIN в пассивном режиме и 9—13 с активным фильтром.

Время срабатывания

В масках-хамелеонах фильтр затемнения срабатывает автоматически благодаря датчикам. Время активации зависит от качества сенсоров и условий эксплуатации. Лучшим результатом считается 0.1 миллисекунды.

Температура работы

Если вы работаете в гараже или домашней мастерской, на параметр можно не обращать внимание. Для работы на стройплощадке в зимние месяцы подойдет модель с нижней границей -10 °C. Чтобы использовать шлем в цеху на производстве, лучшим выбором станет устройство, которое выдержит +55 °C.

Оптический класс

Дешевые сварочные шлемы характерны тем, что их экран отдает выразительным зеленым тоном. Работать с таким фильтром утомительно. Модели среднего и профессионального ценового сегмента оснащаются технологичными экранами, которые обеспечивают цветопередачу, максимально приближенную к реальной. К примеру, в шлемах START используется запатентованная технология ClearLens.

Питание

Датчики в системах хамелеон нуждаются в источниках питания. Существуют три разновидности:

Фотоэлемент (солнечная батарея) . Присутствует в подавляющем большинстве моделей и обеспечивает сенсоры питанием в солнечный день.

. Присутствует в подавляющем большинстве моделей и обеспечивает сенсоры питанием в солнечный день. Встроенный аккумулятор . Является не лучшим выбором, потому что при выходе батареи из строя в процессе работы у вас не будет возможности быстро сменить ее и продолжить сварку.

. Является не лучшим выбором, потому что при выходе батареи из строя в процессе работы у вас не будет возможности быстро сменить ее и продолжить сварку. Съемная батарея. В зависимости от модели используются литиевые аккумуляторы, батареи типоразмера CR2927 или CR2450, AAA (мизинчиковые).

Место в топ лучших заслуживают маски сварщика хамелеон с комбинированным источником питания: к примеру, солнечной батареей и съемным аккумулятором.

Способ регулирования

Сварщик носит шлем на протяжении длительной рабочей смены, так что удобство наголовника сложно переоценить. Важны как гибкость настройки (возможность подстроить под любые параметры пользователя), так и качество фиксации. Хорошо, если шлем держится надежно, не соскальзывая и не сваливаясь.





Какие бывают маски для сварки? Типы защитных фильтров

На российском рынке устоялись две разновидности светофильтров для сварочных шлемов:

Стандартные. Хороши своими дешевизной и надежностью. Оба плюса обеспечиваются отсутствием какой-либо электроники: шлем с затемненным светофильтром опускается на лицо, после чего сварщик готов к работе. Яркость регулируется сменой стекол.

Хамелеоны. Лучший выбор для мастеров, которые сваривают в больших объемах. Каску не нужно поднимать и опускать вручную, что оптимизирует рабочий процесс. Некоторые модели позволяют настраивать интенсивность затемнения, чувствительность, задержку осветления.

На что обращают внимание при покупке сварочной маски

Чтобы купить модель, идеально соответствующую вашим потребностям, хорошим решением станет обратить внимание на приоритетные критерии выбора:

Вес. Варьируется от 300 грамм до килограмма, характеризует удобство при длительном ношении. Регулировки. Возможность настраивать степень затемнения в пассивном и активном состояниях расширит сферу эксплуатации шлема, а изменение чувствительности и задержки позволят подогнать прибор под личные предпочтения. Датчики. Чем больше сенсоров, тем выше надежность срабатывания. Базовые модели комплектуются двумя датчиками, профессиональные – четырьмя. Размер экрана. Параметр важно учитывать, чтобы добиться широкого угла обзора. Хамелеоны для профессионалов оснащаются экранами до 100x93 мм. Совместимость. Убедитесь, что выбранная модель предназначена для вашего типа сварки. Дешевые шлемы стабильно работают только с дуговой. Рабочая температура. Зависит от качества датчиков и материала корпуса сварочной маски.

Что такое сварочная маска хамелеон. Принцип работы хамелеона

Классические маски неудобны тем, что их приходится поднимать и опускать вручную. Миновать эти действия поможет система хамелеон, которая применяется в бюджетных и профессиональных шлемах. Суть ее в том, что затемнение стекла происходит автоматически при появлении яркого источника света (например, сварочной дуги). За обнаружение отвечают датчики, подающие сигнал на световой фильтр. Срабатывание происходит моментально, за десятую миллисекунды. Это быстрее, чем реакция человеческого глаза на вспышку.

После пропадания источника света фильтр осветляется с небольшой задержкой. Если затемнение спадет слишком рано, есть вероятность, что сварщик увидит яркий источник без должной защиты. Маски сварщика хамелеон по рейтингу делятся на модели с регулировкой времени задержки и те, у которых она отсутствует.





Маску для сварки какой фирмы лучше выбрать

Рассмотрим популярных производителей масок, чтобы у вас сложилось впечатление об их ассортименте и ценовой категории.

Маски сварщика российского производителя входят в рейтинг за счет хорошего соотношения цены и качества. Это надежные и недорогие аксессуары, которые станут достойным выбором для эксплуатации в бытовых условиях. Все шлемы отечественного бренда оснащены хамелеоном.

Компания, выпускающая оборудование промышленного назначения: сварочные аппараты, станки, строительные пылесосы, пневмоинструмент. Продукция немецкого бренда попадает в топ масок сварщика благодаря высокому качеству сборки, ведь шлемы фирмы прочны, удобны и долговечны.

Шведский бренд с более, чем вековой историей производит сварочное оборудование премиального класса. Маски, электроды, инверторы считаются одними из лучших в мире, и цена техники и комплектующих полностью этому соответствует. Товары ESAB заметно дороже российских и китайских аналогов, но по уровню качества им нет равных.

Российская торговая марка, выпускающая технику для сварки бытового и профессионального применения. Бренд хорош широкой линейкой выбора масок: цена варьируется от 1.3 до 71 тысячи рублей. Выпускает как аналоговые щитки, так и хамелеоны.

Компания, в ассортименте которой вы найдете маски промышленного класса. Устройства характерны демократичным ценником и большим выбором дизайнерских решений. Есть и несколько доступных моделей домашнего назначения.

Бренд из России, под которым выходят стандартные маски и модели с хамелеоном. Цена последних варьируется от 4 до 36 тыс. руб. Среди достоинств шлемов торговой марки пользователи выделяют малый вес и удобство ношения на голове.

Компания, представленная на российском рынке с 2007 года. Помимо техники для сварки, выпускает компрессоры, теплооборудование, ПЗУ, бензогенераторы. Маски оснащены хамелеоном и имеют широкий температурный диапазон.

Существующая с 1998 фирма производит сварочное оборудование бытового и промышленного уровня. В каталоге можно найти маски с автономным турбоблоком, который необходим для эксплуатации в загрязненной канцерогенными веществами среде.

Маски компании изготавливаются из жаропрочного пластика и оснащаются технологией FULL COLOR, обеспечивающей высокое качество цветопередачи. Скорость срабатывания защитного фильтра и малый вес делают шлемы фирмы надежным выбором для промышленных условий.

Фирма выпускает маски, ориентированные на профессионалов. Модели среднего и высокого ценового сегмента полностью настраиваются, что важно для обеспечения широкого спектра эксплуатации.

Фирма, производство которой позиционируется в России. Выпускает качественные шлемы среднего класса, которые оптимально подходят начинающим пользователям. Среди плюсов достойны упоминания передача цвета и удобная настройка наголовника.

Хороший бренд в среднем ценовом сегменте, который специализируется на производстве электроинструмента и садовой техники бытового назначения. Среди прочего, компания выпускает маски с хамелеоном по демократичной стоимости.

Российская торговая марка, производящая хорошие маски из пластика, устойчивого к высокой температуре и механическим повреждениям. Продукция фирмы является лучшим выбором среди бюджетных аналогов.

Бренд производит в Китае дешевые маски для начинающих сварщиков. Датчики обеспечивают срабатывание затемнения со скоростью 1 / 5 000 секунды, а в качестве источников питания используются фотоэлемент и съемный аккумулятор.

Компания поставляет на рынок бюджетные маски с подъемными светофильтрами, цена которых редко превышает 300 рублей. Есть и аналоги с хамелеоном, они получают смешанные отзывы покупателей.

Лучшие бюджетные сварочные маски

Если вы осуществляете сварные работы нерегулярно и в домашних условиях – на даче или в гараже, вас заинтересует маска сварщика рейтинг лучших недорогих. Представленные модели доступны любому домашнему мастеру, и при этом имеют хорошие отзывы покупателей, чем заслуживают доверие. В топ 5 бюджетных масок сварщика вошли модели как с обычным светофильтром, так и с хамелеоном.

Маска сварщика НН-С

Модель может вызвать интерес разве что в том случае, если вы ищете одноразовую сварочную маску. Она выполнена из жаропрочного картона, элементы корпуса которого скреплены металлическими скобами – понятно, что о долговечности и речи идти не может. Но и цена маски едва превышает сотню рублей, что не идет в сравнение со «взрослыми» аналогами. При своей стоимости на аксессуар грех жаловаться – с защитой от излучения и брызг он справляется.





Преимущества:

Маска сварщика бюджетная рейтинг заслуживает внимание хотя бы за счет своей цены: можно купить полупрофессиональный аналог, а можно дюжину таких одноразовых аксессуаров.

Малый вес, который будет особенно к месту, если с прибором планируется работать на протяжении нескольких часов кряду.

Маску удобно поднимать и опускать, что облегчит работу ввиду отсутствия хамелеона.

Жаропрочный картон, из которого выполнено изделие, позволит маске выдерживать высокие температуры.

Изоляция защитит работника от удара током.

Крепление на голову можно настроить под индивидуальные параметры пользователя.

Достойный размер экрана.

Маска произведена в России.

Недостатки:

Низкая прочность, оправданная соответствующей ценой.

Отсутствие хамелеона.

Маска сварщика РОСОМЗ НН7-С-5 Премьер 2

Данная модель выполнена значительно более качественно, чем предыдущая, но не лишена «болезни» бюджетных устройств – хамелеона тут всё ещё нет, что в 2022 году является неприятным моментом. Недорогая маска сварщика рейтинг стоит меньше тысячи рублей, так что это простительно. Сильной стороной является легкость, благодаря которой пользователь не утомится носить маску спустя долгие часы работы с инвертором. Большой экран обеспечит широкий обзор, что также позитивно скажется на комфорте использования.





Преимущества:

Маска хороша малым весом, составляющим меньше полукилограмма. Это плюс как для новичков, не привыкших к профессиональным тяжелым шлемам, так и для опытных сварщиков, рабочие сессии которых длятся часами.

Рабочая температура сварочного шлема варьируется от -5 до +55 °С, что позволит применять его на улице в зимние месяцы и в жарком цеху промышленного предприятия.

Рамка светофильтра имеет независимый подвижный механизм, из-за чего необязательно постоянно поднимать и опускать весь шлем.

Корпус шлема выполнен таким образом, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха.

Крепление, при помощи которого удастся плавно настраивать положение шлема на голове пользователя.

Недостатки:

Отсутствие хамелеона, из-за чего светофильтр приходится поднимать и опускать вручную.

Маска сварщика Инвертрика (DIN 9-14)

Стандартный сварочный шлем с классическим аналоговым светофильтром. Аксессуар удобно крепится на голове и полностью закрывает лицо сварщика, что важно для сохранения безопасности при работе с брызгами и искрами. Покупатели отмечают, что светопропускная способность комплектного фильтра в 10 DIN оптимальна для широкого спектра потребностей. Если она вас по каким-то причинам не устроит, фильтр можно заменить на аналог от 9 до 13 DIN.





Преимущества:

Откидной щиток со светофильтром удобен, чтобы с комфортном просматривать рабочую область, не поднимая шлем целиком.

Маска достаточно широкая, чтобы закрывать голову пользователя полностью, предотвращая производственные травмы.

Опция замены светового фильтра расширит функциональность сварочной маски.

Регулируемые ремни, за счет которых шлем будет надежно и плотно сидеть на голове любого сварщика.

Недостатки:

Цена устройства превышает тысячу рублей, что уже позволяет немного доплатить и получить аналог с актуальным на 2022 год светофильтром хамелеон.

Вес шлема, который ощутимо больше, чем у предыдущих моделей.

Сравнительно небольшой размер экрана.

Маска сварщика РЕСАНТА МС-6 65/60

Модель заслуживает того, чтобы оказаться в цепких лапах начинающих мастеров: меньше, чем за полторы тысячи рублей вы получите российский шлем с хамелеоном. Сенсоры срабатывают моментально, раньше, чем человеческий глаз начинает реагировать на образование сварочной дуги. Это ощутимо повышает безопасность эксплуатации. Устройство работает от двух 3-Вольтовых элементов питания типа CR2927 и солнечной батареи. Аксессуар выполнен из жаропрочного пластика, но, несмотря на это, весит больше некоторых профессиональных аналогов. Обзор небольшой по сравнению с другими масками, однако за такие деньги на это можно закрыть глаза.





Преимущества:

Маска хороша низкой задержкой активации светофильтра – 0.6 секунды. Этого достаточно, чтобы сделать эксплуатацию безопасной.

Модель достойна того, чтобы попасть в рейтинг недорогих масок сварщика хамелеон, за счет доступной стоимости: покупатели называют ее самым доступным шлемом с хамелеоном.

Устройство выполнено из жаропрочного пластика, что позволило снизить массу конструкции. Материал выдерживает прямой контакт с искрами.

Недостатки:

Некоторые пользователи жалуются на низкое качество крепления шлема: регулировка выполнена неудобно, средство защиты держится на голове хлипко.

Нет регулировок задержки и степени затемнения.

Маска сварщика СПЕЦ WM-300 (DIN 11)

Шлем собрал всё лучшее от бюджетных моделей: он легкий, удобный в ношении и обладает активным световым фильтром. Датчики функционируют от литиевой батареи, но, если ее емкость падает, срабатывает фотоэлемент. С ним задержка чуть больше, но всё ещё остается в пределах разумного. Как и бюджетный шлем от РЕСАНТА, устройство изготовлено из жаропрочного пластика, но инженерам СПЕЦ удалось снизить вес в два раза по сравнению с предыдущей моделью из рейтинга.





Преимущества:

Шлем выполнен из толстого ударопрочного и жаростойкого пластика. Его не прожечь прямым попаданием искр, он не повредится в результате падений и ударов.

Вес устройства (0.46 кило), благодаря которому шлем комфортно носить на протяжении длительного времени.

Пара оптических датчиков, обеспечивающих моментальное срабатывание светофильтра при появлении дуги.

Адекватный своей ценовой категории размер экрана, за счет которого пользователь получает достойный обзор.

Надежная электроника, служащая владельцам шлема месяцами.

Недостатки:

Крепление шлема к голове выполнено с применением пластиковых винтов, что ощутимо снижает надежность конструкции. Слабую резьбу несложно сорвать при регулярной эксплуатации.

Лучшие маски для сварщика среднего ценового диапазона

Сварочные маски полупрофессионального класса редко отличаются от базовых функционалом, но качество их сборки находится на другом уровне. Это позитивно сказывается на сроке службы маски, что особенно важно при длительных рабочих сессиях. В рейтинг лучших масок сварщика со светофильтром хамелеон за 2022 год вошли модели от российских и китайских производителей в ценовом диапазоне от 2 до 3 тысяч рублей.

Модель маски сварщика Размер экрана, мм Тип светофильтра Питание Вес маски сварщика, кг Страна производства Средняя цена в России, руб. START 51ST777 100х41 Хамелеон Батарейка / солнечная батарея 1 Россия 2 130 КЕДР К-100 PRIME 91х39 Хамелеон Солнечная батарея 0.46 Россия 2 150 Ставр МС-2/13Р 90x35 Хамелеон Батарейка / солнечная батарея 0.4 Китай 3 140 КАЛИБР МСХ-11 90x35 Хамелеон Батарейка / солнечная батарея 0.48 Китай 2 140 РЕСАНТА МС-1 92x42 Хамелеон Батарейка / солнечная батарея 0.49 Китай 2 390

Маска сварщика START 51ST777

Шлем подходит для ручной и полуавтоматической сварки, что делает его удачным выбором для новичков и мастеров. Модель оснащена светофильтром хамелеон, который функционирует от двух сенсоров. Время их активации составляет одну тридцатитысячную секунды. Маска сварщика хамелеон попала в рейтинг, потому как она, если судить по отзывам, качественно собрана. При аккуратном использовании аксессуар прослужит долго даже при постоянной эксплуатации.





Преимущества:

Маска лучшая в средней ценовой категории за счет широкого экрана, размерами способного потягаться с профессиональными аналогами.

Устройство можно отрегулировать, исходя из индивидуальных потребностей: настройке подвергаются продолжительность задержки просветления, а также сила и чувствительность затемнения.

Моментальное затемнение при обнаружении датчиками источника света – 1 / 30 000 секунды.

Сила затемнения настраивается внешним датчиком: необязательно снимать шлем, чтобы выставить комфортную конфигурацию.

Недостатки:

Достаточно большой вес устройства – 1 килограмм.

Некоторые покупатели указывают, что при максимальном затемнении фильтр остается чересчур ярким.

Маска сварщика КЕДР К-100 PRIME

Сварочный шлем можно случайно обойти стороной, потому как он имеет неброский дизайн, однако это функциональная и надежная модель, заслуживающая внимание. Маска удобно сидит за счет эргономичного наголовника, а ее положение плавно настраивается под любые физические параметры. Малый вес позволит носить шлем долгое время без утомления, что оценят сварщики со стажем. Модель обладает механизмом автоматического включения фильтра. За обнаружение дуги отвечают два независимых фильтра, работающие от фотоэлемента.





Преимущества:

Маска хороша возможностью настраивать задержку отключения затемнения. Доступный диапазон – от 0.1 до 0.8 секунды.

Устройство изготовлено из ударопрочного пластика, обеспечивающего небольшую массу – 0.46 кг.

Корпус устойчив к высокой температуре и прямому воздействию брызг от сварки. Использование шлема допускается при температуре от -10 до +40 °C.

Датчики срабатывают со скоростью 0.0001 секунды.

Недостатки:

Шлем поставляется в разобранном виде, что вызовет неудобства.

Отсутствие функции работы от источников питания: датчики запитываются исключительно от встроенной солнечной батареи.

Маска сварщика Ставр МС-2/13Р

Не дайте яркому дизайну вас обмануть: шлем от российской компании имеет все свойства полупрофессионального устройства, рассчитанного на суровые условиях эксплуатации. Если вам нужно СИЗ, которое не подведет на строительной площадке в мороз, то эта модель – ваш выбор. Маска от Ставр выдержит эксплуатацию до -10 °С. Если производственный цех слишком жаркий, это тоже не проблема (если только температура в помещении рядом с местом сварки не достигает +65 °С). Шлем оснащен двумя оптическими датчиками. Яркость светофильтра настраивается поворотным механизмом на внешней стороне.





Преимущества:

Маска сварщика вошла в рейтинг благодаря малому весу, составляющему 400 грамм.

Корпус устройства изготовлен из плотного слоя ПВХ, надежно защищающего от брызг расплавленного в ходе сварных работ металла.

Степень затемнения регулируется от 9 до 13 DIN. Этого диапазона достаточно для большинства сварных работ.

Мягкая накладка обеспечит комфорт при долгом ношении сварочного шлема.

Надежный механизм регулировки фиксации шлема на голове.

Недостатки:

Батарея сварочного шлема встроенная – ее не получится оперативно заменить на «свежую» при необходимости.

Маска сварщика КАЛИБР МСХ-11

Шлем является просто хорошей рабочей лошадкой. Изучая отзывы, можно встретить не одно упоминание, что модель работает годами – и это даже при интенсивном ношении! Маска остается функциональной что при высоких, что при низких температурах. Есть у модели и одна приятная особенность – поддержка стандартных мизинчиковых батареек. Никакой привязки к встроенным аккумуляторам и фотоэлементу (хотя последний тоже присутствует), можно комфортно работать в слабоосвещенном цеху и в сумерки.





Преимущества:

Маска хороша возможностью использовать AAA-батарейки в качестве элементов питания.

Модель работает при температуре от -10 до +60 °С.

Сила затемнения регулируется «крутилкой» на внешней стороне. Присутствуют значения от 9 до 13 DIN.

Шлем удобно сидит на голове и весит 480 г, благодаря чему не вызывает дискомфорт.

Недостатки:

Скромный размер экрана, делающий эксплуатацию несколько менее комфортной.

Шлем поставляется в разобранном виде. Инструкция по сборке составлена непонятно, из-за чего быстро начать эксплуатацию «из коробки» получится только у опытных пользователей.

Хлипкость корпуса – хорошей идеей будет не допускать механических повреждений.

Маска сварщика РЕСАНТА МС-1

Хороший шлем от известного российского бренда сварочного оборудования. Отличается высокой прочностью, надежностью и скоростью срабатывания механизма затемнения. Последнему способствует один датчик, получающий питание от солнечной батареи или алкалиновой батарейки типа 2032. Основание модели выполнено из жаропрочного пластика, выдерживающего температуру до +55 °С.





Преимущества:

Высокая скорость затемнения, которая в идеальных условиях составляет десятую миллисекунды.

В пассивном режиме затемнение равно 4 DIN, в активном оно настраивается от 9 до 13 DIN.

Время возврата экрана в пассивное состояние – 1 секунда.

Достаточно хороший размер экрана – 92x42 мм.

Недостатки:

Сравнительно небольшой низкий порог рабочей температуры – всего -5 °С. Такого может не хватить для зимней эксплуатации.

Отсутствие возможности регулировать задержку осветления.

Настройка затемнения выполнена неудобно.

Из-за особенностей форм-фактора шлем удобно сидит не на каждой голове.

Фиксатор шлема в заданном положении держится на пластиковых гайках, ломающихся при падениях и неаккуратном использовании.

Лучшие сварочные маски профессионального назначения

Сильной стороной профессиональных сварочных масок является размер окна, позволяющий с комфортом просматривать рабочую область. Приборы оснащены регулировкой степени затемнения, светофильтром с автоматическими сенсорами. Важным достоинством является удобство ношения, благодаря которому маску можно без проблем носить на протяжении всей смены. В рейтинг лучших масок для сварщиков вошли модели от фирм, которые специализируются на оборудовании для промышленного использования. Ценовой сегмент соответствует – от 9 до 20 тысяч рублей.

Маска сварщика ESAB Savage A40

Шлем от шведского бренда, специализирующегося на премиальном оборудовании и аксессуарах для сварных работ. Модель безупречна практически всем: она весит 500 грамм, оснащена удобным оголовьем, настраиваемым под параметры головы пользователя, срабатывает за счет 4 независимых датчиков. Последнее гарантирует высокую надежность, ведь, пока все сенсоры не выйдут из строя, шлем останется функциональным. Модель позволяет отрегулировать задержку и чувствительность, благодаря чему будет полезна в различных условиях эксплуатации.





Преимущества:

Маска сварщика хамелеон вошла в рейтинг лучших за счет 4оптических датчиков, моментально срабатывающих вне зависимости от наклона.

Жаростойкий пластик, из которого выполнен шлем, ориентирован на эксплуатацию при температуре до +60 °С. Модель работоспособна и на морозе, если воздух не окажется холоднее -10 °С.

Маска хороша малым весом, делающим длительное ношение неутомительным.

Возможность настроить степень затемнения внешней рукояткой в пределах 9—13 DIN.

Высококлассная цветопередача, гарантирующая хороший обзор.

Широкий экран.

Недостатки:

Шлем работает исключительно от батареи, фотоэлемент отсутствует.

Достаточно высокая цена, из-за которой аксессуар позволят себе только профессиональные сварщики.

Маска сварщика FUBAG Хамелеон ULTIMA 5-13 Panoramic Silver

Профессиональное СИЗ от немецкой торговой марки имеет стильный дизайн, из-за которого напоминает мотоциклетный шлем. Помимо внешнего вида, в модели есть элементы, необходимые для комфортной эксплуатации: задержка и чувствительность настраиваются поворотными механизмами с внутренней стороны, когда интенсивность затемнения можно выставить внешней рукояткой. Шлем заслуживает внимание широким экраном, предоставляющим возможность практически без помех просматривать рабочую область.





Преимущества:

Маска хороша самым крупным экраном среди моделей, представленных в рейтинге – 100x93 мм.

Прибор укомплектован 4 оптическими датчиками, скорость срабатывания которых, по заявлению производителя, составляет 0.04 мс.

Шлем можно эксплуатировать в условиях температуры окружающего воздуха от -5 до +55 °С.

Устройство оснащено солнечной батареей и работает от съемного аккумулятора, из-за чего эксплуатация возможна как в яркий день, так и в затемненном цеху.

Шлем удобно сидит на голове, положение плавно настраивается.

Недостатки:

Вес шлема, составляющий 1 килограмм, способен утомить после долгих часов ношения.

Маска сварщика FUBAG ULTIMA 5-13 Panoramic Black

С технической стороны модель является полной копией предыдущего шлема. Различие между ними остаются только во внешнем виде. Это отличная сварочная маска, которая создана для профессионального использования. С отключенными датчиками затемнение составляет 5—9 DIN (регулируется поворотным механизмом на левой части корпуса), со включенными – 9—13 DIN. Покупатели отмечают хороший обзор, широкий диапазон регулировки затемнения, качественную передачу цветов и широкий экран.





Преимущества:

Шлем подходит для всех типов сварных работ – электродуговой, полуавтоматической, аргонодуговой.

Корпус сварочного шлема выполнен из полиамида категории Improved Polyamide 66, устойчивого к ударам и прямому попаданию брызг металла.

Широкий щиток полностью закрывает голову и шею сварщика от УФ-излучения и искр.

Полный контроль над работой прибора: можно настроить задержку осветления, чувствительность датчиков, силу затемнения с включенными и отключенными сенсорами.

Недостатки:

Высокая стоимость по сравнению с аналогами среднего ценового сегмента.

К весу сварочного шлема придется привыкнуть, ведь он больше, чем у многих представленных моделей.

Маска сварщика РОСОМЗ HH12 CRYSTALINE STANDART

Если верить техническим характеристикам, сварочный шлем российского производства разработан специально для уличной эксплуатации при низких температурных условиях: заявлено, что модель функциональна до -20 °С. Высшая планка температуры – +70°С. Корпус каски изготовлен из полиамида SUPER TermotreK, который ориентирован на прямой контакт с брызгами расплавленного металла. За срабатывание светофильтра отвечают 2 датчика, питающихся от фотоэлемента и несъемного аккумулятора.





Преимущества:

Маска хороша своим малым весом, составляющим всего 500 грамм. Это сильная сторона по сравнению с килограммовыми аналогами от FUBAG.

Солнечная батарея, оперативно заряжающая литий-ионный аккумулятор в яркий день.

Интенсивность затемнения настраивается в диапазоне от 9 до 13 DIN. Регулятор фильтра находится на внешней стороне шлема.

Недостатки:

По сравнению с аналогичными моделями профессионального класса шлем имеет скромный обзорный экран.

Аккумулятор шлема несъемный, что станет проблемой при длительной эксплуатации в слабоосвещенном помещении.

Некоторым сварщикам крепление давит на голову.

Маска сварщика Aurora Хамелеон SUN9 MAX EXPERT

Несмотря на самую низкую среди профессиональных устройств цену, шлем обладает достойными параметрами. Он оснащен 4 независимыми сенсорами, отвечающими за надежное и быстрое срабатывание при обнаружении яркого источника света. Чувствительность сенсоров, как и задержку с силой светофильтра, можно настроить: рукоятки находятся во внутренней части корпуса. Экран имеет достойную цветопередачу, благодаря которой у сварщика не возникнет желания постоянно поднимать каску в перерывах между созданием швов.





Преимущества:

Каска разработана таким образом, что пользователь может носить вместе с ней очки – в том числе, и с диоптриями.

Степень затемнения в пассивном состоянии регулируется от 4 до 8 DIN, в активном – от 9 до 13 DIN.

Широкий экран, размеры которого составляют 100х73 мм.

Модель укомплектована солнечной батареей, заряжающей литиевый аккумулятор. Элемент питания съемный, так что его замена не вызовет трудностей.

Если верить производителю, шлем соответствует европейскому стандарту ЕС.

Масса сварочной каски – 500 грамм.

Недостатки:

Регулировка степени затемнения находится во внутренней стороне шлема. Чтобы изменить ее, придется полностью снимать каску с головы.

Лучшие маски сварщика хамелеон (с регулировкой времени задержки осветления)

Хамелеон – технология, без которой невозможно представить современную сварочную маску. Он делает работу сварщика проще и безопаснее, а стоимость таких устройств в настоящее время крайне демократична. В рейтинг масок сварщика хамелеон вошли модели с ценником от 2 до 8 т.р., так что он будет интересен и любителю, и профессионалу.

Модель маски сварщика Размер экрана, мм Тип светофильтра Питание Вес маски сварщика, кг Страна производства Средняя цена в России, руб. START MASTER 100х41 Хамелеон Солнечная батарея 0.5 Россия 4 580 FUBAG Хамелеон ULTIMA 5-13 Visor 100x67 Хамелеон Аккумулятор / солнечная батарея 1 Китай 8 360 Foxweld КОРУНД-5 92х42 Хамелеон Аккумулятор / солнечная батарея 0.62 Китай 3 770 Start NORMA 51ST505 89х39 Хамелеон Солнечная батарея 0.43 Россия 2 970 BLACK MASK 51ST301 90x35 Хамелеон Батарейка 2 Россия 1 950

Маска сварщика START MASTER

Открывает топ масок сварщика хамелеон модель среднего ценового сегмента, выпущенная российской маркой. Помимо глубокого синего цвета, шлем заслуживает внимание технологией ClearLens, обеспечивающей достойную цветопередачу. Каска работает от фотоэлемента и съемного литиевого аккумулятора, питающих 2 оптических сенсора. Последние оперативно активируют затемнение в диапазоне 9—13 DIN. Рукоятка настройки интенсивности фильтра находится снаружи, поэтому необязательно снимать шлем, чтобы ею воспользоваться.





Преимущества:

Размер экрана – 100х41 мм, что является хорошим показателем для модели среднего ценового сегмента.

Световой фильтр АСФ 605 качественно передает цвета благодаря запатентованной производителем технологии ClearLens.

Наголовник настраивается, чтобы шлем удобно сидел на практически любом пользователе.

Сменный аккумулятор, который питается от фотоэлемента.

Рабочая температура сварочного шлема – от -5 до +55 °С.

Демократичная цена шлема, за счет которой модель подойдет для бытового и профессионального использования.

Небольшая масса (0.5 кг), благодаря которой длительные рабочие сессии перестанут быть утомительными.

Недостатки:

Наголовник способен повредиться при падении шлема с высоты.

Маска сварщика FUBAG Хамелеон ULTIMA 5-13 Visor

По сравнению со шлемами FUBAG профессионального класса, модель обладает более узким смотровым окошком и менее пестрым дизайном. Первое нельзя назвать однозначным минусом, ведь за счет этого удалось снизить массу прибора – теперь она составляет 500 грамм. Модель оснащена четырьмя оптическими сенсорами, которые работают от пары литиевых батарей типа CR2450. Предусмотрена и поддержка фотоэлемента. Устройство изготовлено из полиамида, ориентированного на высокие температуры (до +55 °С) и прямой контакт с расплавленным металлом.





Преимущества:

Маска хороша удобным внешним регулятором затемнения, в пассивном режиме позволяющем выставить от 5 до 9 DIN, в активном – от 9 до 13 DIN.

Гарантия на сварочный шлем от производителя составляет 2 года.

4 сенсора, обеспечивающие высокую скорость срабатывания затемнения – 1 / 25 000 секунды.

Подходит для всех видов сварки, в том числе для аргонодуговой.

Недостатки:

Щиток мягкий, из-за чего избежать механических повреждений при падениях с большой высоты не удастся.

Регулировка посадки недостаточно гибкая. Некоторым пользователям будет ее недостаточно, чтобы шлем комфортно сидел на голове.

Маска сварщика Foxweld КОРУНД-5

Недорогая маска сварщика с патриотичным дизайном и светофильтром хамелеон заслуживает место в рейтинге по соотношению цены и качества. Несмотря на стоимость менее 4 тысяч рублей, она собрала позитивные отзывы покупателей. Аксессуар характерен такими плюсами, как небольшая масса, настройка затемнения. В качестве элемента питания используется встроенная Li-батарея, заряжающаяся от фотоэлемента.





Преимущества:

Внешний регулятор затемнения. Благодаря нему, чтобы настраивать фильтр, не придется полностью снимать шлем.

Мощность затемнения настраивается в рамках 9—13 DIN в активном состоянии.

За срабатывание светофильтра ответственны 2 оптических датчика.

Средний размер смотрового окна – 92х42 мм.

Доступная цена сварочного шлема, полностью соответствующая его техническим характеристикам.

Материл щитка прочен, устойчив к температурам до +55 °С, обладает высокими жаро- и водостойкостью.

Плавные настройки светочувствительности и задержки перехода в пассивный режим.

Недостатки:

Низкая надежность механизма крепления шлема на голове. В случае поломки фиксатор подлежит замене.

Встроенная батарея, которая усложнит эксплуатацию сварочного шлема при слабой освещенности.

Маска сварщика Start NORMA 51ST505

Шлем от российской компании-производителя является бюджетным решением для всех разновидностей сварочных работ. Это обеспечивается корпусом, устойчивым к ударам, высоким температурам до +55 °С и прямому попаданию расплавленного металла. Модель укомплектована двумя световыми датчиками со временем срабатывания 1 / 30 000 секунды. Особенностью каски можно назвать фирменную технологию ClearLens, благодаря которой достигается высокое качество цветопередачи. Контроль степени затемнения осуществляется внешним переключателем.





Преимущества:

Маска хороша возможностью плавно подстраивать рабочий процесс под текущие задачи. С помощью внутренних переключателей получится отрегулировать степень чувствительности и время задержки осветления.

Интенсивность затемнения в активном состоянии варьируется от 9 до 13 DIN. Регулировка на внешней стороне корпуса.

Модель характерна малым весом, за счет которого шлем можно комфортно носить на протяжении нескольких часов.

Светофильтр, гарантирующий качественную цветопередачу – зеленые тона, которыми грешат дешевые маски, отсутствуют.

Недостатки:

Ненадежные болтающиеся головные фиксаторы.

В конструкции шлема отсутствуют батареи: модель работает исключительно от фотоэлемента.

Маска сварщика BLACK MASK 51ST301

Одна из самых дешевых масок с регулировкой степени затемнения удобно сидит на голове и оснащена чуткими датчиками. Заявленное время срабатывания сенсоров составляет 1 / 10 000 секунды. В пассивном режиме уровень затемнения равен 3 DIN, в активном настраивается от 9 до 13 DIN.





Преимущества:

Прибор попал в рейтинг бюджетных масок сварщика хамелеон благодаря низкой цене, не превышающей 2 тысячи рублей.

Наголовник регулируется, благодаря чему получится плавно настроить положение шлема относительно лица пользователя.

Адекватный своей ценовой категории экран – 90x35 мм.

Недостатки: