Сварочная маска – это не просто средство индивидуальной защиты; от нее зависит удобство обзора рабочей области. В хороших профессиональных моделях есть регулировки степени затемнения и чувствительности. Важен и размер экрана. Изучите рейтинг лучших на 2022 год масок сварщика, чтобы выбрать аксессуар нужной ценовой категории, соответствующий вашим потребностям. В топе вы найдете маски бытового и профессионального класса, с хамелеоном и без него.
Перед тем, как открыть рейтинг масок сварщика, кратко разберем основные элементы, принцип работы и критерии выбора этого средства индивидуальной защиты.
Размер экрана влияет на комфорт эксплуатации: чем шире область обзора, тем выше качество шва. Крупное окно удорожает производство и делает шлем тяжелее. Самый большой экран в нашем рейтинге лучших на 2022 год масок сварщика имеет габариты 121x69 мм.
Показатель стандартизирован для масок-хамелеонов: составляет 4—9 DIN в пассивном режиме и 9—13 с активным фильтром.
В масках-хамелеонах фильтр затемнения срабатывает автоматически благодаря датчикам. Время активации зависит от качества сенсоров и условий эксплуатации. Лучшим результатом считается 0.1 миллисекунды.
Если вы работаете в гараже или домашней мастерской, на параметр можно не обращать внимание. Для работы на стройплощадке в зимние месяцы подойдет модель с нижней границей -10 °C. Чтобы использовать шлем в цеху на производстве, лучшим выбором станет устройство, которое выдержит +55 °C.
Дешевые сварочные шлемы характерны тем, что их экран отдает выразительным зеленым тоном. Работать с таким фильтром утомительно. Модели среднего и профессионального ценового сегмента оснащаются технологичными экранами, которые обеспечивают цветопередачу, максимально приближенную к реальной. К примеру, в шлемах START используется запатентованная технология ClearLens.
Датчики в системах хамелеон нуждаются в источниках питания. Существуют три разновидности:
Место в топ лучших заслуживают маски сварщика хамелеон с комбинированным источником питания: к примеру, солнечной батареей и съемным аккумулятором.
Сварщик носит шлем на протяжении длительной рабочей смены, так что удобство наголовника сложно переоценить. Важны как гибкость настройки (возможность подстроить под любые параметры пользователя), так и качество фиксации. Хорошо, если шлем держится надежно, не соскальзывая и не сваливаясь.
На российском рынке устоялись две разновидности светофильтров для сварочных шлемов:
Чтобы купить модель, идеально соответствующую вашим потребностям, хорошим решением станет обратить внимание на приоритетные критерии выбора:
Классические маски неудобны тем, что их приходится поднимать и опускать вручную. Миновать эти действия поможет система хамелеон, которая применяется в бюджетных и профессиональных шлемах. Суть ее в том, что затемнение стекла происходит автоматически при появлении яркого источника света (например, сварочной дуги). За обнаружение отвечают датчики, подающие сигнал на световой фильтр. Срабатывание происходит моментально, за десятую миллисекунды. Это быстрее, чем реакция человеческого глаза на вспышку.
После пропадания источника света фильтр осветляется с небольшой задержкой. Если затемнение спадет слишком рано, есть вероятность, что сварщик увидит яркий источник без должной защиты. Маски сварщика хамелеон по рейтингу делятся на модели с регулировкой времени задержки и те, у которых она отсутствует.
Рассмотрим популярных производителей масок, чтобы у вас сложилось впечатление об их ассортименте и ценовой категории.
Маски сварщика российского производителя входят в рейтинг за счет хорошего соотношения цены и качества. Это надежные и недорогие аксессуары, которые станут достойным выбором для эксплуатации в бытовых условиях. Все шлемы отечественного бренда оснащены хамелеоном.
Компания, выпускающая оборудование промышленного назначения: сварочные аппараты, станки, строительные пылесосы, пневмоинструмент. Продукция немецкого бренда попадает в топ масок сварщика благодаря высокому качеству сборки, ведь шлемы фирмы прочны, удобны и долговечны.
Шведский бренд с более, чем вековой историей производит сварочное оборудование премиального класса. Маски, электроды, инверторы считаются одними из лучших в мире, и цена техники и комплектующих полностью этому соответствует. Товары ESAB заметно дороже российских и китайских аналогов, но по уровню качества им нет равных.
Российская торговая марка, выпускающая технику для сварки бытового и профессионального применения. Бренд хорош широкой линейкой выбора масок: цена варьируется от 1.3 до 71 тысячи рублей. Выпускает как аналоговые щитки, так и хамелеоны.
Компания, в ассортименте которой вы найдете маски промышленного класса. Устройства характерны демократичным ценником и большим выбором дизайнерских решений. Есть и несколько доступных моделей домашнего назначения.
Бренд из России, под которым выходят стандартные маски и модели с хамелеоном. Цена последних варьируется от 4 до 36 тыс. руб. Среди достоинств шлемов торговой марки пользователи выделяют малый вес и удобство ношения на голове.
Компания, представленная на российском рынке с 2007 года. Помимо техники для сварки, выпускает компрессоры, теплооборудование, ПЗУ, бензогенераторы. Маски оснащены хамелеоном и имеют широкий температурный диапазон.
Существующая с 1998 фирма производит сварочное оборудование бытового и промышленного уровня. В каталоге можно найти маски с автономным турбоблоком, который необходим для эксплуатации в загрязненной канцерогенными веществами среде.
Маски компании изготавливаются из жаропрочного пластика и оснащаются технологией FULL COLOR, обеспечивающей высокое качество цветопередачи. Скорость срабатывания защитного фильтра и малый вес делают шлемы фирмы надежным выбором для промышленных условий.
Фирма выпускает маски, ориентированные на профессионалов. Модели среднего и высокого ценового сегмента полностью настраиваются, что важно для обеспечения широкого спектра эксплуатации.
Фирма, производство которой позиционируется в России. Выпускает качественные шлемы среднего класса, которые оптимально подходят начинающим пользователям. Среди плюсов достойны упоминания передача цвета и удобная настройка наголовника.
Хороший бренд в среднем ценовом сегменте, который специализируется на производстве электроинструмента и садовой техники бытового назначения. Среди прочего, компания выпускает маски с хамелеоном по демократичной стоимости.
Российская торговая марка, производящая хорошие маски из пластика, устойчивого к высокой температуре и механическим повреждениям. Продукция фирмы является лучшим выбором среди бюджетных аналогов.
Бренд производит в Китае дешевые маски для начинающих сварщиков. Датчики обеспечивают срабатывание затемнения со скоростью 1 / 5 000 секунды, а в качестве источников питания используются фотоэлемент и съемный аккумулятор.
Компания поставляет на рынок бюджетные маски с подъемными светофильтрами, цена которых редко превышает 300 рублей. Есть и аналоги с хамелеоном, они получают смешанные отзывы покупателей.
Если вы осуществляете сварные работы нерегулярно и в домашних условиях – на даче или в гараже, вас заинтересует маска сварщика рейтинг лучших недорогих. Представленные модели доступны любому домашнему мастеру, и при этом имеют хорошие отзывы покупателей, чем заслуживают доверие. В топ 5 бюджетных масок сварщика вошли модели как с обычным светофильтром, так и с хамелеоном.
|
Модель маски сварщика
|
Размер экрана, мм
|
Тип светофильтра
|
Питание
|
Вес маски сварщика, кг
|
Страна производства
|
Средняя цена в России, руб.
|
102x52
|
Обычный
|
—
|
0.3
|
Россия
|
117
|
121x69
|
Обычный
|
—
|
0.38
|
Россия
|
765
|
98х44
|
Обычный
|
—
|
0.5
|
Россия
|
1 055
|
90x35
|
Хамелеон
|
Батарейка / солнечная батарея
|
0.9
|
Китай
|
1 290
|
93x43
|
Хамелеон
|
Батарейка / солнечная батарея
|
0.46
|
Китай
|
1 379
Модель может вызвать интерес разве что в том случае, если вы ищете одноразовую сварочную маску. Она выполнена из жаропрочного картона, элементы корпуса которого скреплены металлическими скобами – понятно, что о долговечности и речи идти не может. Но и цена маски едва превышает сотню рублей, что не идет в сравнение со «взрослыми» аналогами. При своей стоимости на аксессуар грех жаловаться – с защитой от излучения и брызг он справляется.
Преимущества:
Недостатки:
Данная модель выполнена значительно более качественно, чем предыдущая, но не лишена «болезни» бюджетных устройств – хамелеона тут всё ещё нет, что в 2022 году является неприятным моментом. Недорогая маска сварщика рейтинг стоит меньше тысячи рублей, так что это простительно. Сильной стороной является легкость, благодаря которой пользователь не утомится носить маску спустя долгие часы работы с инвертором. Большой экран обеспечит широкий обзор, что также позитивно скажется на комфорте использования.
Преимущества:
Недостатки:
Стандартный сварочный шлем с классическим аналоговым светофильтром. Аксессуар удобно крепится на голове и полностью закрывает лицо сварщика, что важно для сохранения безопасности при работе с брызгами и искрами. Покупатели отмечают, что светопропускная способность комплектного фильтра в 10 DIN оптимальна для широкого спектра потребностей. Если она вас по каким-то причинам не устроит, фильтр можно заменить на аналог от 9 до 13 DIN.
Преимущества:
Недостатки:
Модель заслуживает того, чтобы оказаться в цепких лапах начинающих мастеров: меньше, чем за полторы тысячи рублей вы получите российский шлем с хамелеоном. Сенсоры срабатывают моментально, раньше, чем человеческий глаз начинает реагировать на образование сварочной дуги. Это ощутимо повышает безопасность эксплуатации. Устройство работает от двух 3-Вольтовых элементов питания типа CR2927 и солнечной батареи. Аксессуар выполнен из жаропрочного пластика, но, несмотря на это, весит больше некоторых профессиональных аналогов. Обзор небольшой по сравнению с другими масками, однако за такие деньги на это можно закрыть глаза.
Преимущества:
Недостатки:
Шлем собрал всё лучшее от бюджетных моделей: он легкий, удобный в ношении и обладает активным световым фильтром. Датчики функционируют от литиевой батареи, но, если ее емкость падает, срабатывает фотоэлемент. С ним задержка чуть больше, но всё ещё остается в пределах разумного. Как и бюджетный шлем от РЕСАНТА, устройство изготовлено из жаропрочного пластика, но инженерам СПЕЦ удалось снизить вес в два раза по сравнению с предыдущей моделью из рейтинга.
Преимущества:
Недостатки:
Сварочные маски полупрофессионального класса редко отличаются от базовых функционалом, но качество их сборки находится на другом уровне. Это позитивно сказывается на сроке службы маски, что особенно важно при длительных рабочих сессиях. В рейтинг лучших масок сварщика со светофильтром хамелеон за 2022 год вошли модели от российских и китайских производителей в ценовом диапазоне от 2 до 3 тысяч рублей.
|
Модель маски сварщика
|
Размер экрана, мм
|
Тип светофильтра
|
Питание
|
Вес маски сварщика, кг
|
Страна производства
|
Средняя цена в России, руб.
|
100х41
|
Хамелеон
|
Батарейка / солнечная батарея
|
1
|
Россия
|
2 130
|
91х39
|
Хамелеон
|
Солнечная батарея
|
0.46
|
Россия
|
2 150
|
90x35
|
Хамелеон
|
Батарейка / солнечная батарея
|
0.4
|
Китай
|
3 140
|
90x35
|
Хамелеон
|
Батарейка / солнечная батарея
|
0.48
|
Китай
|
2 140
|
92x42
|
Хамелеон
|
Батарейка / солнечная батарея
|
0.49
|
Китай
|
2 390
Шлем подходит для ручной и полуавтоматической сварки, что делает его удачным выбором для новичков и мастеров. Модель оснащена светофильтром хамелеон, который функционирует от двух сенсоров. Время их активации составляет одну тридцатитысячную секунды. Маска сварщика хамелеон попала в рейтинг, потому как она, если судить по отзывам, качественно собрана. При аккуратном использовании аксессуар прослужит долго даже при постоянной эксплуатации.
Преимущества:
Недостатки:
Сварочный шлем можно случайно обойти стороной, потому как он имеет неброский дизайн, однако это функциональная и надежная модель, заслуживающая внимание. Маска удобно сидит за счет эргономичного наголовника, а ее положение плавно настраивается под любые физические параметры. Малый вес позволит носить шлем долгое время без утомления, что оценят сварщики со стажем. Модель обладает механизмом автоматического включения фильтра. За обнаружение дуги отвечают два независимых фильтра, работающие от фотоэлемента.
Преимущества:
Недостатки:
Не дайте яркому дизайну вас обмануть: шлем от российской компании имеет все свойства полупрофессионального устройства, рассчитанного на суровые условиях эксплуатации. Если вам нужно СИЗ, которое не подведет на строительной площадке в мороз, то эта модель – ваш выбор. Маска от Ставр выдержит эксплуатацию до -10 °С. Если производственный цех слишком жаркий, это тоже не проблема (если только температура в помещении рядом с местом сварки не достигает +65 °С). Шлем оснащен двумя оптическими датчиками. Яркость светофильтра настраивается поворотным механизмом на внешней стороне.
Преимущества:
Недостатки:
Шлем является просто хорошей рабочей лошадкой. Изучая отзывы, можно встретить не одно упоминание, что модель работает годами – и это даже при интенсивном ношении! Маска остается функциональной что при высоких, что при низких температурах. Есть у модели и одна приятная особенность – поддержка стандартных мизинчиковых батареек. Никакой привязки к встроенным аккумуляторам и фотоэлементу (хотя последний тоже присутствует), можно комфортно работать в слабоосвещенном цеху и в сумерки.
Преимущества:
Недостатки:
Хороший шлем от известного российского бренда сварочного оборудования. Отличается высокой прочностью, надежностью и скоростью срабатывания механизма затемнения. Последнему способствует один датчик, получающий питание от солнечной батареи или алкалиновой батарейки типа 2032. Основание модели выполнено из жаропрочного пластика, выдерживающего температуру до +55 °С.
Преимущества:
Недостатки:
Сильной стороной профессиональных сварочных масок является размер окна, позволяющий с комфортом просматривать рабочую область. Приборы оснащены регулировкой степени затемнения, светофильтром с автоматическими сенсорами. Важным достоинством является удобство ношения, благодаря которому маску можно без проблем носить на протяжении всей смены. В рейтинг лучших масок для сварщиков вошли модели от фирм, которые специализируются на оборудовании для промышленного использования. Ценовой сегмент соответствует – от 9 до 20 тысяч рублей.
|
Модель маски сварщика
|
Размер экрана, мм
|
Тип светофильтра
|
Питание
|
Вес маски сварщика, кг
|
Страна производства
|
Средняя цена в России, руб.
|
100x50
|
Хамелеон
|
Аккумулятор
|
0.5
|
Китай
|
20 110
|
100x93
|
Хамелеон
|
Аккумулятор / солнечная батарея
|
1
|
Китай
|
11 090
|
100x93
|
Хамелеон
|
Аккумулятор / солнечная батарея
|
1
|
Китай
|
11 090
|
100х49
|
Хамелеон
|
Аккумулятор / солнечная батарея
|
0.5
|
Россия
|
10 930
|
100x73
|
Хамелеон
|
Батарейка / солнечная батарея
|
0.5
|
Китай
|
9 200
Шлем от шведского бренда, специализирующегося на премиальном оборудовании и аксессуарах для сварных работ. Модель безупречна практически всем: она весит 500 грамм, оснащена удобным оголовьем, настраиваемым под параметры головы пользователя, срабатывает за счет 4 независимых датчиков. Последнее гарантирует высокую надежность, ведь, пока все сенсоры не выйдут из строя, шлем останется функциональным. Модель позволяет отрегулировать задержку и чувствительность, благодаря чему будет полезна в различных условиях эксплуатации.
Преимущества:
Недостатки:
Профессиональное СИЗ от немецкой торговой марки имеет стильный дизайн, из-за которого напоминает мотоциклетный шлем. Помимо внешнего вида, в модели есть элементы, необходимые для комфортной эксплуатации: задержка и чувствительность настраиваются поворотными механизмами с внутренней стороны, когда интенсивность затемнения можно выставить внешней рукояткой. Шлем заслуживает внимание широким экраном, предоставляющим возможность практически без помех просматривать рабочую область.
Преимущества:
Недостатки:
С технической стороны модель является полной копией предыдущего шлема. Различие между ними остаются только во внешнем виде. Это отличная сварочная маска, которая создана для профессионального использования. С отключенными датчиками затемнение составляет 5—9 DIN (регулируется поворотным механизмом на левой части корпуса), со включенными – 9—13 DIN. Покупатели отмечают хороший обзор, широкий диапазон регулировки затемнения, качественную передачу цветов и широкий экран.
Преимущества:
Недостатки:
Если верить техническим характеристикам, сварочный шлем российского производства разработан специально для уличной эксплуатации при низких температурных условиях: заявлено, что модель функциональна до -20 °С. Высшая планка температуры – +70°С. Корпус каски изготовлен из полиамида SUPER TermotreK, который ориентирован на прямой контакт с брызгами расплавленного металла. За срабатывание светофильтра отвечают 2 датчика, питающихся от фотоэлемента и несъемного аккумулятора.
Преимущества:
Недостатки:
Несмотря на самую низкую среди профессиональных устройств цену, шлем обладает достойными параметрами. Он оснащен 4 независимыми сенсорами, отвечающими за надежное и быстрое срабатывание при обнаружении яркого источника света. Чувствительность сенсоров, как и задержку с силой светофильтра, можно настроить: рукоятки находятся во внутренней части корпуса. Экран имеет достойную цветопередачу, благодаря которой у сварщика не возникнет желания постоянно поднимать каску в перерывах между созданием швов.
Преимущества:
Недостатки:
Хамелеон – технология, без которой невозможно представить современную сварочную маску. Он делает работу сварщика проще и безопаснее, а стоимость таких устройств в настоящее время крайне демократична. В рейтинг масок сварщика хамелеон вошли модели с ценником от 2 до 8 т.р., так что он будет интересен и любителю, и профессионалу.
|
Модель маски сварщика
|
Размер экрана, мм
|
Тип светофильтра
|
Питание
|
Вес маски сварщика, кг
|
Страна производства
|
Средняя цена в России, руб.
|
100х41
|
Хамелеон
|
Солнечная батарея
|
0.5
|
Россия
|
4 580
|
100x67
|
Хамелеон
|
Аккумулятор / солнечная батарея
|
1
|
Китай
|
8 360
|
92х42
|
Хамелеон
|
Аккумулятор / солнечная батарея
|
0.62
|
Китай
|
3 770
|
89х39
|
Хамелеон
|
Солнечная батарея
|
0.43
|
Россия
|
2 970
|
90x35
|
Хамелеон
|
Батарейка
|
2
|
Россия
|
1 950
Открывает топ масок сварщика хамелеон модель среднего ценового сегмента, выпущенная российской маркой. Помимо глубокого синего цвета, шлем заслуживает внимание технологией ClearLens, обеспечивающей достойную цветопередачу. Каска работает от фотоэлемента и съемного литиевого аккумулятора, питающих 2 оптических сенсора. Последние оперативно активируют затемнение в диапазоне 9—13 DIN. Рукоятка настройки интенсивности фильтра находится снаружи, поэтому необязательно снимать шлем, чтобы ею воспользоваться.
Преимущества:
Недостатки:
По сравнению со шлемами FUBAG профессионального класса, модель обладает более узким смотровым окошком и менее пестрым дизайном. Первое нельзя назвать однозначным минусом, ведь за счет этого удалось снизить массу прибора – теперь она составляет 500 грамм. Модель оснащена четырьмя оптическими сенсорами, которые работают от пары литиевых батарей типа CR2450. Предусмотрена и поддержка фотоэлемента. Устройство изготовлено из полиамида, ориентированного на высокие температуры (до +55 °С) и прямой контакт с расплавленным металлом.
Преимущества:
Недостатки:
Недорогая маска сварщика с патриотичным дизайном и светофильтром хамелеон заслуживает место в рейтинге по соотношению цены и качества. Несмотря на стоимость менее 4 тысяч рублей, она собрала позитивные отзывы покупателей. Аксессуар характерен такими плюсами, как небольшая масса, настройка затемнения. В качестве элемента питания используется встроенная Li-батарея, заряжающаяся от фотоэлемента.
Преимущества:
Недостатки:
Шлем от российской компании-производителя является бюджетным решением для всех разновидностей сварочных работ. Это обеспечивается корпусом, устойчивым к ударам, высоким температурам до +55 °С и прямому попаданию расплавленного металла. Модель укомплектована двумя световыми датчиками со временем срабатывания 1 / 30 000 секунды. Особенностью каски можно назвать фирменную технологию ClearLens, благодаря которой достигается высокое качество цветопередачи. Контроль степени затемнения осуществляется внешним переключателем.
Преимущества:
Недостатки:
Одна из самых дешевых масок с регулировкой степени затемнения удобно сидит на голове и оснащена чуткими датчиками. Заявленное время срабатывания сенсоров составляет 1 / 10 000 секунды. В пассивном режиме уровень затемнения равен 3 DIN, в активном настраивается от 9 до 13 DIN.
Преимущества:
Недостатки: