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Как выбрать аккумуляторную газонокосилку? Рейтинг аккумуляторных газонокосилок по качеству и надежности Лучшие аккумуляторные несамоходные (колесные) газонокосилки Лучшие аккумуляторные самоходные газонокосилки Рейтинг лучших роботов газонокосилок
Уход за газоном является важной частью поддержания дачного участка в презентабельном виде: состояние травы – это одна из первых вещей, на которую обращают внимание соседи и гости. Если для скашивания вдоль оград и вокруг насаждений применяют триммеры, на открытой местности как никогда лучше подойдут газонокосилки. Существуют модели, работающие от электросети, бензина и аккумулятора. Мы составили рейтинг, после прочтения которого вами будет подобрана лучшая газонокосилка на АКБ. Для наибольшего удобства косилки для травы распределены по категориям: нашлось место несамоходным и самоходным, а также роботизированным устройствам.
Есть несколько особенностей, объединяющих газонокосилки с аккумулятором:
Косилки для травы на АКБ делятся на несколько групп. В нашем рейтинге нашлось место каждой из них.
Классические устройства для кошения, в которых от аккумулятора работают ножи и механизм выброса травы. Оператор в процессе эксплуатации держится за рукоятки, толкает агрегат вперед и управляет траекторией его движения. Ввиду невысокой стоимости несамоходные косилки станут хорошим выбором для небольших домашних участков площадью до 400 м2. Существуют также профессиональные несамоходные модели с рекомендуемой площадью до 550 м2, но их цена заметно выше. В нашем рейтинге нашлось место моделям как базового, так и высокого ценового сегмента.
Подобные агрегаты предназначены для ухода за травой на приусадебных участках площадью до 650 м2. Они станут лучшим выбором для неутомительной работы, потому как нагрузка на оператора значительно снижается: самоходные косилки вращают колеса за счет мощности аккумулятора, а пользователю остается только задавать нужное направление движения. Делая выбор аккумуляторной газонокосилки, стоит учитывать, что цена самоходных моделей выше, чем несамоходных. Более того, таких моделей на российском рынке представлено значительно меньше. В рейтинге мы собрали лучшие косилки от проверенных производителей.
Уже несколько лет как в обиход вошли роботы-пылесосы: маленькие приборы, которые перемещаются по квартире согласно заложенному алгоритму и убирают с пола пыль, волосы и клоки шерсти. Роботы-газонокосилки делают то же самое, однако вместо сбора мелкого мусора они скашивают траву на приусадебном участке.
Беспроводная газонокосилка-робот лучше всего подходит для регулярного обслуживания: это связано с тем, что данные приборы плохо справляются с высокой травой. Частые включения позволят проходиться по газону настолько часто, что растительность не будет успевать прорастать. Существуют роботы-косилки с мульчированием и без. Лучшим решением станет покупка модели с блоком мульчирования, потому как он поможет решить вопрос со сбросом травы (как несложно догадаться, травосборнику под таким маленьким корпусом места не нашлось).
Роботизированные косилки являются хорошим выбором для крупных участков, ведь самые мощные модели справятся с обслуживанием участка площадью до 1 200 м2. Впрочем, слабой стороной этих устройств остается цена, которая в худших случаях переваливает за 200 тысяч рублей. Помимо таких моделей, в рейтинге нашлось место и бюджетным аналогам.
Чтобы выбрать лучшую косилку, наилучшим образом соответствующую вашим рабочим условиям, важно четко понимать, какие аспекты за что отвечают и на какие обращать внимание в первую очередь. Мы составили список из 12 параметров – от приоритетных до факультативных.
В рейтинг моделей по соотношению цены и качества вошли недорогие, но надежные аккумуляторные газонокосилки для бытового использования на участках площадью 200—400 м2.
|
Модель газонокосилки
|
Напряжение аккумулятора, В
|
Тип травосборника
|
Ширина скашивания, см
|
Рекомендуемая площадь, м2
|
Min-max высота скашивания, мм
|
Средняя цена в России, руб.
|
48
|
Жесткий
|
42
|
400
|
25—75
|
23 090
|
24
|
Мягкий с жестким верхом
|
33
|
200
|
20—60
|
9 990
|
20
|
Мягкий с жестким верхом
|
34
|
200
|
25—75
|
23 990
Газонокосилка хорошо подойдет, чтобы работать на дачных участках. Вопрос утилизации растительности решается модулем мульчирования.
Преимущества:
Недостатки:
За счет ширины скашивания 33 см газонокосилка станет идеальным выбором для ухода за небольшими газонами.
Преимущества:
Недостатки:
Закрывает рейтинг косилок травы с аккумулятором модель от немецкой компании. Устройство отличается малым весом, за счет которого его удобнее использовать женщинам.
Преимущества:
Недостатки:
Мы собрали мини-рейтинг лучших несамоходных косилок от именитых брендов. Представленные устройства надежны и рассчитаны на интенсивную работу. Производительности большинства достаточно, чтобы косить на площади до 550 м2.
|
Модель газонокосилки
|
Напряжение аккумулятора, В
|
Тип травосборника
|
Ширина скашивания, см
|
Рекомендуемая площадь, м2
|
Min-max высота скашивания, мм
|
Средняя цена в России, руб.
|
36
|
Мягкий с жестким верхом
|
41
|
550
|
25—75
|
48 390
|
36
|
Жесткий
|
37
|
550
|
25—70
|
37 990
|
18
|
Мягкий с жестким верхом
|
33
|
250
|
35—65
|
29 499
36-Вольный аккумулятор газонокосилки эффективен при длительном использовании. Это обеспечивается режимом savE, при включении которого объем потребления энергии снижается.
Преимущества:
Недостатки:
Газонокосилка оснащена надежным пластиковым контейнером для сбора травы, вмещающим до 40 литров. Благодаря этому вам придется нечасто отвлекаться на опустошение травосборника.
Преимущества:
Недостатки:
Газонокосилка обходит проблему утилизации травы, ведь в ней есть функция мульчирования. Также растительность можно собирать в комбинированный травосборник объемом 35 литров.
Преимущества:
Недостатки:
Ввиду ограниченной мощности аккумуляторов самоходные беспроводные газонокосилки являются редкостью. Цены на них достаточно высокие, однако работать такой техникой значительно более комфортно. Среди представленных на рынке самоходных аккумуляторных газонокосилок мы выбрали лучшие модели. Стоимость образцов в рейтинге составляет от 40 до 62 тысяч рублей.
|
Модель газонокосилки
|
Напряжение аккумулятора, В
|
Тип травосборника
|
Ширина скашивания, см
|
Рекомендуемая площадь, м2
|
Min-max высота скашивания, мм
|
Средняя цена в России, руб.
|
36
|
Мягкий с жестким верхом
|
46
|
650
|
20—70
|
61 990
|
Husqvarna LC353iV
|
36
|
Мягкий
|
53
|
650
|
20—75
|
52 990
|
AL-KO 46.9 SP Li EnergyFlex 113690
|
40
|
Мягкий
|
46
|
500
|
30—75
|
40 490
Косилка на универсальных аккумуляторах от KARCHER оснащена жидкокристаллическим дисплеем, благодаря которому можно отслеживать уровень заряда.
Преимущества:
Недостатки:
Высокотехнологичная косилка подключается к приложению на мобильном телефоне, что позволяет следить за ее состоянием в процессе работы.
Преимущества:
Недостатки:
Косилка с 40-Вольтным аккумулятором выделяется за счет металлического корпуса, который делает ее устойчивой к механическим повреждениям.
Преимущества:
Недостатки:
Лучшая роботизированная газонокосилка предназначена для автоматизации ухода за приусадебным участком. Устройство с аккумулятором начинает скашивание по расписанию. Хозяин может управлять прибором с помощью мобильного приложения.
Рейтинг будет интересен владельцам участков площадью от 200 до 1 200 м2.
|
Модель газонокосилки
|
Напряжение аккумулятора, В
|
Мульчирование
|
Ширина скашивания, см
|
Рекомендуемая площадь, м2
|
Min-max высота скашивания, мм
|
Средняя цена в России, руб.
|
18
|
Нет
|
22
|
1 000
|
20—60
|
121 990
|
25.9
|
Да
|
25
|
1 200
|
20—65
|
240 000
|
Robomow RX20u
|
26
|
Да
|
18
|
200
|
15—45
|
39 990
Косилка обладает парой крупных задних колес, за счет которых без проблем перемещается по холмистой местности. Робот синхронизируется с мобильным приложением, через которое можно следить за его положением и управлять работой.
Преимущества:
Недостатки:
Одна из лучших косилок-роботов станет хорошим выбором для хозяев крупных участков. Модель имеет стильный дизайн и готова к непрерывной работе до 3 часов.
Преимущества:
Недостатки:
Аккумуляторная роботизированная газонокосилка станет бюджетной альтернативой приведенных выше моделей. Она справится с небольшими участками и поддерживает мульчирование.
Преимущества:
Недостатки: