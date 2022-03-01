Уход за газоном является важной частью поддержания дачного участка в презентабельном виде: состояние травы – это одна из первых вещей, на которую обращают внимание соседи и гости. Если для скашивания вдоль оград и вокруг насаждений применяют триммеры, на открытой местности как никогда лучше подойдут газонокосилки. Существуют модели, работающие от электросети, бензина и аккумулятора. Мы составили рейтинг, после прочтения которого вами будет подобрана лучшая газонокосилка на АКБ. Для наибольшего удобства косилки для травы распределены по категориям: нашлось место несамоходным и самоходным, а также роботизированным устройствам.

Виды аккумуляторных газонокосилок

Есть несколько особенностей, объединяющих газонокосилки с аккумулятором:

Экологичность. Электрический двигатель не выпускает вредные выхлопы.

Электрический двигатель не выпускает вредные выхлопы. Мобильность. Пользователь не стеснен проводами.

Пользователь не стеснен проводами. Автономность. Использование мощных моделей возможно даже на участках с нестабильным электропитанием.

Косилки для травы на АКБ делятся на несколько групп. В нашем рейтинге нашлось место каждой из них.

Несамоходные

Классические устройства для кошения, в которых от аккумулятора работают ножи и механизм выброса травы. Оператор в процессе эксплуатации держится за рукоятки, толкает агрегат вперед и управляет траекторией его движения. Ввиду невысокой стоимости несамоходные косилки станут хорошим выбором для небольших домашних участков площадью до 400 м2. Существуют также профессиональные несамоходные модели с рекомендуемой площадью до 550 м2, но их цена заметно выше. В нашем рейтинге нашлось место моделям как базового, так и высокого ценового сегмента.

Самоходные

Подобные агрегаты предназначены для ухода за травой на приусадебных участках площадью до 650 м2. Они станут лучшим выбором для неутомительной работы, потому как нагрузка на оператора значительно снижается: самоходные косилки вращают колеса за счет мощности аккумулятора, а пользователю остается только задавать нужное направление движения. Делая выбор аккумуляторной газонокосилки, стоит учитывать, что цена самоходных моделей выше, чем несамоходных. Более того, таких моделей на российском рынке представлено значительно меньше. В рейтинге мы собрали лучшие косилки от проверенных производителей.

Автоматизированные (газонокосилки-роботы)

Уже несколько лет как в обиход вошли роботы-пылесосы: маленькие приборы, которые перемещаются по квартире согласно заложенному алгоритму и убирают с пола пыль, волосы и клоки шерсти. Роботы-газонокосилки делают то же самое, однако вместо сбора мелкого мусора они скашивают траву на приусадебном участке.

Беспроводная газонокосилка-робот лучше всего подходит для регулярного обслуживания: это связано с тем, что данные приборы плохо справляются с высокой травой. Частые включения позволят проходиться по газону настолько часто, что растительность не будет успевать прорастать. Существуют роботы-косилки с мульчированием и без. Лучшим решением станет покупка модели с блоком мульчирования, потому как он поможет решить вопрос со сбросом травы (как несложно догадаться, травосборнику под таким маленьким корпусом места не нашлось).

Роботизированные косилки являются хорошим выбором для крупных участков, ведь самые мощные модели справятся с обслуживанием участка площадью до 1 200 м2. Впрочем, слабой стороной этих устройств остается цена, которая в худших случаях переваливает за 200 тысяч рублей. Помимо таких моделей, в рейтинге нашлось место и бюджетным аналогам.

Как выбрать аккумуляторную газонокосилку?

Чтобы выбрать лучшую косилку, наилучшим образом соответствующую вашим рабочим условиям, важно четко понимать, какие аспекты за что отвечают и на какие обращать внимание в первую очередь. Мы составили список из 12 параметров – от приоритетных до факультативных.

Напряжение и емкость аккумулятора. Хорошей идеей будет назвать напряжение аккумулятора эквивалентом мощности сетевой косилки. Чем оно выше, тем с более плотной и высокой растительностью справится выбранная вами модель. В случае с самоходными устройствами напряжение также влияет на скорость движения. Емкость указывает на время работы косилки. Некоторые производители выпускают АКБ с разной емкостью – чем она выше, тем дольше газонокосилка отслужит на одном заряде. Ширина скашивания. Параметр, который указывает на производительность газонокосилки за один проход. Если вы не знаете, какую газонокосилку на аккумуляторе стоит выбрать для максимально быстрой и эффективной обработки крупной площади, обращайте внимание на модели с шириной скашивания от 40 см. Для работы на узких газонах отдайте предпочтение устройствам с узкой декой. Высота скашивания. Ландшафтные дизайнеры и домовладельцы-перфекционисты считают важным соблюдать заданную высоту газона на всем участке. Хорошим вариантом для таких пользователей станет косилка с большим диапазоном настраиваемых величин. В лучшем случае высота скашивания варьируется от 20 до 75 см. Также изменение этого параметра будет полезно, если мощности косилки не хватает, чтобы срезать всю длину травы за раз. Способ выброса травы. Традиционно в косилках выделяют выброс скошенной растительности на газон и сбор в контейнер. Первый наименее удобен, потому как после него траву придется собирать граблями. Второй хорош тем, что вся зелень сразу попадает в травосборник, который легко опустошить в считанные минуты, отправив материал на переработку. Тип травосборника. Существуют мягкие, твердые и комбинированные. Мягкие выполнены из ткани с каркасом из жесткого материала. Они хороши своей легкостью. Кроме того, из-за полупрозрачности удобно просматривать уровень заполненности. Покупка газонокосилки аккумуляторной с полностью пластиковым контейнером для травы станет хорошим решением, потому как он более прочный: вы не можете случайно порвать травосборник из пластика. Комбинированные варианты – это промежуточный вариант: в них низ и стенки тканевые, а верх пластиковый. Мульчирование. Способ выброса, который представлен далеко не во всех газонокосилках и иногда предлагается в виде дополнительной функции. Суть его в том, что трава измельчается и в таком виде равномерно распределяется по газону. Это одновременно решает вопросы удобрения травы и избавления от скошенной растительности. Лучшим выбором газонокосилка аккумуляторная с функцией мульчирования станет, если вы заботитесь о состоянии газона. Рекомендуемая площадь скашивания. Зачастую производители указывают в паспорте газонокосилки то, на какие участки рассчитана та или иная модель. Это помогает максимально быстро определиться, подходит устройство для ваших целей или нет. Среди несамоходных и самоходных косилок травы на аккумуляторе, приведенных в рейтинге, данный критерий варьируется от 200 до 650 м2. Среди газонокосилок-роботов он достигает 1 200 м2. Тип рукоятки косилки. Некоторые косилки оборудованы телескопическими ручками. Преимущество их – в возможности изменять длину штанг: это полезно, чтобы подстроить панель управления под рост пользователя. Если хранить косилку придется в ограниченных условиях, хорошей идеей будет поиск модели со складной рукояткой. В собранном виде она займет ощутимо меньше пространства. Время работы косилки на одном аккумуляторе. Характеризует ресурс аккумулятора, которого будет достаточно для непрерывного скашивания. Производитель не всегда предоставляет такие сведения, но зачастую их можно найти в отзывах реальных покупателей. Имейте в виду, что на время работы влияет емкость аккумулятора. Время зарядки аккумулятора. Зависит от параметров зарядного устройства, а также емкости и типа самого аккумулятора. По времени зарядки можно определить, какие перерывы между рабочими сессиями придется делать, чтобы обслуживать крупные газонные участки. Если вы часто сталкиваетесь с кошением на крупной площади, хорошим решением станет покупка нескольких аккумуляторов. Диаметр колес косилки. Если ваш приусадебный участок практически лишен неровностей, данный параметр не имеет значения. В то же время, лучшие газонокосилки аккумуляторные для работы на неровных участках оснащены крупными колесами: это облегчает перемещение по холмистой местности. Вес косилки. Легкая аккумуляторная газонокосилка хорошо подойдет для подростков, пенсионеров и женщин. Наименьшую роль вес играет в самоходных моделях, потому как оператору не придется применять силы для их передвижения. В рейтинге есть отдельная категория для таких моделей. Стоит учитывать, что часто вес косилки указывается без учета аккумулятора. Соответственно, в таком случае масса варьируется в зависимости от емкости аккумулятора: чем выше последняя, тем тяжелее батарея.

Рейтинг аккумуляторных газонокосилок по качеству и надежности

В рейтинг моделей по соотношению цены и качества вошли недорогие, но надежные аккумуляторные газонокосилки для бытового использования на участках площадью 200—400 м2.

Модель газонокосилки Напряжение аккумулятора, В Тип травосборника Ширина скашивания, см Рекомендуемая площадь, м2 Min-max высота скашивания, мм Средняя цена в России, руб. STIGA SLM 544 AE 48 Жесткий 42 400 25—75 23 090 Greenworks G24LM33K2 24 Мягкий с жестким верхом 33 200 20—60 9 990 AL-KO 4.8 Li EasyFlex 113540 20 Мягкий с жестким верхом 34 200 25—75 23 990

STIGA SLM 544 AE

Газонокосилка хорошо подойдет, чтобы работать на дачных участках. Вопрос утилизации растительности решается модулем мульчирования.

Преимущества:

Косилка на аккумуляторе хороша крупными колесами, которые будут особенно актуальны на холмистой местности.

Косилка травы попала в рейтинг за счет напряжения аккумулятора в 48 Вольт.

Диапазон высоты скашивания травы составляет 25—75 миллиметров.

Аккумулятор оснащен индикацией заряда.

Недостатки:

АКБ и зарядка не входят в комплектацию данной газонокосилки.

Greenworks G24LM33K2

За счет ширины скашивания 33 см газонокосилка станет идеальным выбором для ухода за небольшими газонами.

Преимущества:

Доступная цена, благодаря которой эту газонокосилку сможет себе позволить большинство дачников.

Модель поставляется с аккумулятором и ЗУ, за счет чего начать работу получится «из коробки».

3-ступенчатая регулировка высоты скашивания.

Телескопическая рукоять, облегчающая хранение и транспортировку газонокосилки.

Недостатки:

Низкое напряжение аккумулятора обеспечивает производительность, недостаточную для кошения травы на участках крупнее 200 м2.

AL-KO 4.8 Li EasyFlex 113540

Закрывает рейтинг косилок травы с аккумулятором модель от немецкой компании. Устройство отличается малым весом, за счет которого его удобнее использовать женщинам.

Преимущества:

Задние колеса достаточно крупные, чтобы обеспечивать повышенную маневренность.

Рабочая рукоятка складывается, что позволяет подстроить ее под рост оператора.

Высота скашивания настраивается в 6 положениях.

Недостатки:

Долгая зарядка аккумулятора – до 2.5 часов.

Некачественная инструкция на русском языке.

Лучшие аккумуляторные несамоходные (колесные) газонокосилки

Мы собрали мини-рейтинг лучших несамоходных косилок от именитых брендов. Представленные устройства надежны и рассчитаны на интенсивную работу. Производительности большинства достаточно, чтобы косить на площади до 550 м2.

Модель газонокосилки Напряжение аккумулятора, В Тип травосборника Ширина скашивания, см Рекомендуемая площадь, м2 Min-max высота скашивания, мм Средняя цена в России, руб. Husqvarna LC 141Li 36 Мягкий с жестким верхом 41 550 25—75 48 390 BOSCH EasyRotak 36-550 36 Жесткий 37 550 25—70 37 990 KARCHER LMO 18-33 18 Мягкий с жестким верхом 33 250 35—65 29 499

Husqvarna LC 141Li

36-Вольный аккумулятор газонокосилки эффективен при длительном использовании. Это обеспечивается режимом savE, при включении которого объем потребления энергии снижается.

Преимущества:

Газонокосилка попала в рейтинг за счет возможности гибко настраивать диапазон высоты скашивания травы от 25 до 75 миллиметров.

В режиме savE аккумулятор работает до 50 минут непрерывно.

Пластиковый корпус обеспечивает малый вес газонокосилки.

Недостатки:

Некоторые внутренние узлы негерметично закрыты от воды, так что использовать прибор во влажных условиях не рекомендуется.

BOSCH EasyRotak 36-550

Газонокосилка оснащена надежным пластиковым контейнером для сбора травы, вмещающим до 40 литров. Благодаря этому вам придется нечасто отвлекаться на опустошение травосборника.

Преимущества:

На рукоятках размещены все необходимые элементы управления.

Колеса большого диаметра, упрощающие движение по холмистой местности.

На корпусе есть гребенки, которые помогают косить вдоль бордюров и оград.

Удобная ручка, которая будет полезна в переноске газонокосилки до рабочей области.

Недостатки:

Долгая зарядка аккумулятора.

KARCHER LMO 18-33

Газонокосилка обходит проблему утилизации травы, ведь в ней есть функция мульчирования. Также растительность можно собирать в комбинированный травосборник объемом 35 литров.

Преимущества:

Рабочая рукоятка газонокосилки складная, благодаря чему ее можно подогнать под параметры пользователя.

Аккумулятор с емкостью 5 А*ч эффективно обработает участок на 250 м2.

Недостатки:

Ощутимая вибрация ножа, доставляющая дискомфорт при длительных рабочих сессиях.

Отсутствие индикации заряда аккумулятора.

Лучшие аккумуляторные самоходные газонокосилки

Ввиду ограниченной мощности аккумуляторов самоходные беспроводные газонокосилки являются редкостью. Цены на них достаточно высокие, однако работать такой техникой значительно более комфортно. Среди представленных на рынке самоходных аккумуляторных газонокосилок мы выбрали лучшие модели. Стоимость образцов в рейтинге составляет от 40 до 62 тысяч рублей.

Модель газонокосилки Напряжение аккумулятора, В Тип травосборника Ширина скашивания, см Рекомендуемая площадь, м2 Min-max высота скашивания, мм Средняя цена в России, руб. KARCHER LMO 36-46 36 Мягкий с жестким верхом 46 650 20—70 61 990 Husqvarna LC353iV 36 Мягкий 53 650 20—75 52 990 AL-KO 46.9 SP Li EnergyFlex 113690 40 Мягкий 46 500 30—75 40 490

KARCHER LMO 36-46

Косилка на универсальных аккумуляторах от KARCHER оснащена жидкокристаллическим дисплеем, благодаря которому можно отслеживать уровень заряда.

Преимущества:

Мощная газонокосилка на аккумуляторе обеспечивает скашивание на участке до 650 м 2 .

. Комбинированный контейнер для травы хорош тем, что в нем просматривается уровень заполненности.

Аккумулятор с индикацией заряда.

Недостатки:

Нельзя регулировать скорость косилки.

Достаточно высокая шумность.

Husqvarna LC353iV

Высокотехнологичная косилка подключается к приложению на мобильном телефоне, что позволяет следить за ее состоянием в процессе работы.

Преимущества:

Косилка с аккумулятором обладает энергосберегающим режимом savE.

Аккумулятор с напряжением 36 Вольт обеспечивает скорость движения до 4.5 км/ч.

6-позиционный переключатель высоты кошения.

Недостатки:

Блок мульчирования не входит в стандартный комплект поставки.

AL-KO 46.9 SP Li EnergyFlex 113690

Косилка с 40-Вольтным аккумулятором выделяется за счет металлического корпуса, который делает ее устойчивой к механическим повреждениям.

Преимущества:

Корпус из стали значительно повышает надежность газонокосилки.

Аккумулятор емкостью 4 А*ч позволяет косить газон на участке до 500 м 2 .

. На передней части корпуса есть рукоятка, облегчающая переноску агрегата до места работы.

Недостатки:

Аккумулятор и зарядку для косилки нужно приобретать отдельно.

Рейтинг лучших роботов газонокосилок

Лучшая роботизированная газонокосилка предназначена для автоматизации ухода за приусадебным участком. Устройство с аккумулятором начинает скашивание по расписанию. Хозяин может управлять прибором с помощью мобильного приложения.

Рейтинг будет интересен владельцам участков площадью от 200 до 1 200 м2.

Модель газонокосилки Напряжение аккумулятора, В Мульчирование Ширина скашивания, см Рекомендуемая площадь, м2 Min-max высота скашивания, мм Средняя цена в России, руб. HUSQVARNA Automower 310 18 Нет 22 1 000 20—60 121 990 CAIMAN Tech X4 Basic Medium 25.9 Да 25 1 200 20—65 240 000 Robomow RX20u 26 Да 18 200 15—45 39 990

HUSQVARNA Automower 310

Косилка обладает парой крупных задних колес, за счет которых без проблем перемещается по холмистой местности. Робот синхронизируется с мобильным приложением, через которое можно следить за его положением и управлять работой.

Преимущества:

Управлять роботом можно с помощью ЖК-дисплея и мобильного приложения на смартфоне.

Когда заряд аккумулятора заканчивается, косилка автоматически движется до зарядной станции.

Ножи из углеродистой стали прочны и долговечны.

Недостатки:

Нет функции мульчирования, которая могла бы упростить задачу по уходу за газоном.

CAIMAN Tech X4 Basic Medium

Одна из лучших косилок-роботов станет хорошим выбором для хозяев крупных участков. Модель имеет стильный дизайн и готова к непрерывной работе до 3 часов.

Преимущества:

Высота стрижки травы настраивается в диапазоне 20—65 мм.

Аккумулятор на 5.8 А*ч съемный: в случае износа его можно заменить в домашних условиях.

Бесщеточный мотор, характерный упрощенным техническим обслуживанием и повышенной производительностью.

Недостатки:

Высокая цена роботизированной косилки.

Robomow RX20u

Аккумуляторная роботизированная газонокосилка станет бюджетной альтернативой приведенных выше моделей. Она справится с небольшими участками и поддерживает мульчирование.

Преимущества:

В обзор газонокосилок-роботов аккумуляторных данная модель попала за счет доступной стоимости.

Функция измельчения травы.

Аккумулятор емкостью 7 А*ч.

Недостатки: