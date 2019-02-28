Инфракрасный обогреватель – эффективное и доступное оборудование для локального, дополнительного или основного обогрева помещений различного назначения (жилых, складских и производственных). От других тепловых агрегатов ИК-обогреватели отличает особый принцип работы: нагревательный элемент испускает ИК-лучи, которые прогревают не воздух, а предметы в помещении, которые уже сами отдают тепло в окружающую среду.
Преимущества ИК-обогревателей: они быстро нагреваются, бесшумны, безопасны, не сжигают кислород и способны обогреть помещения большой площади. Применять их можно в домашних условиях и на складах, в ангарах, производственных цехах, магазинах и торговых центрах. Выбор того или иного ИК-обогревателя зависит от размера и назначения помещения, где он будет использоваться.
По способу монтажа все ИК-обогреватели делятся на 4 вида:
потолочные – отличаются плоским корпусом большого размера, по форме напоминают лампы. Крепятся к потолку на специальных кронштейнах и могут использоваться для обогрева больших и маленьких помещений (мощность подбирается индивидуально по размерам объекта). Управление происходит посредством пульта дистанционного управления.
настенные – имеют вид тонкой пластины и обычно крепятся под подоконником, как обычные радиаторы, или вдоль плинтуса в нижней части стены. Обычно есть встроенный термостат и система защиты от перегрева.
напольные – имеют легкий вес и удобную для переноски конструкцию (как правило, с рукояткой). Многие агрегаты оснащены системой отключения при опрокидывании и защитой от перегрева.
универсальные – представлены узкой панелью и могут крепиться на наклонную поверхность: стену и потолок или стену и пол. Такой гибридный вариант удобен в случае частой перестановки в зависимости от зон, которые нужно обогреть в данный момент.
Существует 2 вида ИК-обогревателей по типу питания:
Мощность – этот параметр подбирается исходя из размера помещения, в котором агрегат будет использоваться. Правильный расчет мощности позволит использовать обогреватель как основной или дополнительный источник тепла. Стандартная формула расчета при высоте потолков до 3 м: 1000 Вт на 10 кв. м. Помимо этого также учитывается утечка тепла через отверстия в стенах, окнах и дверях.
Тип нагревательного элемента – этот параметр определяет сферу применения электрического ИК-обогревателя. Выделяют 5 разновидностей: кварцевый, керамический, карбоновый, галогенный и микатермический. Керамический или кварцевый инфракрасный обогреватель – какой лучше использовать для обогрева комнаты, ванной, гаража или склада? Рассмотрим подробнее все типы.
На рынке современного климатического оборудования вы найдете продукцию большого числа производителей из Европы и Азии. В ассортименте модели с любым расположением (настенные, напольные, потолочные) и разной ценовой категории. Зная преимущества продукции популярных производителей, легче определить, какой инфракрасный обогреватель лучше для разных типов помещений. Отзывы пользователей также повлияли на этот рейтинг.
Ballu – азиатский бренд крупнейшего мирового производителя климатического оборудования и техники. Основной упор в производстве сделан на применение высоких технологий и использование экологичных материалов. Несмотря на это, оборудование Ballu считается весьма доступным по цене. В каталоге представлены настенные и потолочные ИК-обогреватели.
Мистер Хит – торговая марка качественного и доступного теплового оборудования из России. В производстве используется опыт и оборудование европейских разработчиков, поэтому отечественная продукция не уступает зарубежным аналогам. В каталоге преимущественно потолочные ИК-обогреватели.
Инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-4 газовый
Газовый напольный ИК-обогреватель. Очень мощный при своих малых размерах 338x372x278 мм. Эффективен на открытых площадках, например, в беседках, на верандах и др., часто используется в строительстве. Максимальная площадь обогрева, заявленная у производителя, – до 40 кв. м. В наборе есть редуктор и газовый шланг длиной 1,5 м. Есть система контроля наличия пламени для безопасного использования.
Плюсы
Минусы
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-1.01
ИК-обогреватель потолочного крепления мощностью 1000 Вт, эффективен в помещениях размером до 10 кв. м и высотой потолка не более 2,5 м. Бесшумный, экономичное потребление энергии.
Плюсы
Минусы
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-2.0
Инфракрасный обогреватель потолочный, эффективно обогревает комнату размером 20 кв. м. Может использоваться для очистки различных объектов от снега и льда. Мощность составляет 2000 Вт, агрегат не сжигает кислород в помещении и не дымит во время работы. Один из самых тонких потолочных обогревателей. Дизайн и цвет корпуса подходят под любой интерьер.
Плюсы
Минусы
Инфракрасный обогреватель Мистер Хит ИК-4,0
Потолочный ИК-обогреватель мощностью 4000 Вт эффективен на больших площадях размерами до 40 кв. м (в качестве основного обогрева помещения) и с высотой потолков 3,5-5 м. В наборе присутствует крепежный комплект, который позволяет подвешивать агрегат под потолок.
Плюсы
Минусы
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
Универсальный агрегат для обогрева помещения до 20 кв. м, мощность 2000 Вт. Может использоваться на открытых объектах для отогревания предметов. Напольное и подвесное исполнение с помощью крепежей и штатива. Механический термостат позволяет поддерживать постоянную температуру нагрева.
Плюсы
Минусы
|
Название
|
Ballu BIGH-4
|
Ballu BIH-T-1.01
|
Ballu BIH-APL-2.0
|
Мистер Хит ИК-4,0
|
Ballu BIH-L-2.0
|
Тип монтажа
|
напольный
|
потолочный
|
потолочный
|
потолочный
|
универсальный
|
Мощность
|
4500 Вт
|
1000 Вт
|
2000 Вт
|
4000 Вт
|
2000 Вт
|
Нагревательный элемент
|
-
|
ТЭН
|
панель
|
ТЭН
|
кварцевая трубка
|
Площадь нагрева
|
40 кв. м
|
10 кв. м
|
20 кв. м
|
40 кв. м
|
20 кв. м
|
Тип питания
|
газовый, пропан-бутан
|
электрический
|
электрический
|
электрический
|
электрический
Для того, чтобы подобрать правильный ИК-обогреватель, следует ответить на два вопроса: помещение какого типа (жилое или нежилое) будет обогреваться; размер помещения; интенсивность обогрева. Инфракрасные обогреватели для дачи, дома или квартиры – это карбоновые или керамические. Кварцевые незаменимы на больших пространствах – по отзывам пользователей, такой вариант лучше использовать для большого гаража, склада, цеха. Газовые незаменимы в строительстве, некоторые варианты могут применяться в походе для приготовления пищи. Объем помещения влияет на мощность устройства – чем оно больше, тем сильнее должен нагревать прибор. При выборе ИК-обогревателя как основного источника тепла стоит учитывать это и перед покупкой рассчитать необходимую вам величину мощности, чтобы не докупать дополнительное оборудование.
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