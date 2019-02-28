Инфракрасный обогреватель – эффективное и доступное оборудование для локального, дополнительного или основного обогрева помещений различного назначения (жилых, складских и производственных). От других тепловых агрегатов ИК-обогреватели отличает особый принцип работы: нагревательный элемент испускает ИК-лучи, которые прогревают не воздух, а предметы в помещении, которые уже сами отдают тепло в окружающую среду.

Преимущества ИК-обогревателей: они быстро нагреваются, бесшумны, безопасны, не сжигают кислород и способны обогреть помещения большой площади. Применять их можно в домашних условиях и на складах, в ангарах, производственных цехах, магазинах и торговых центрах. Выбор того или иного ИК-обогревателя зависит от размера и назначения помещения, где он будет использоваться.

По способу монтажа все ИК-обогреватели делятся на 4 вида:

потолочные – отличаются плоским корпусом большого размера, по форме напоминают лампы. Крепятся к потолку на специальных кронштейнах и могут использоваться для обогрева больших и маленьких помещений (мощность подбирается индивидуально по размерам объекта). Управление происходит посредством пульта дистанционного управления.

настенные – имеют вид тонкой пластины и обычно крепятся под подоконником, как обычные радиаторы, или вдоль плинтуса в нижней части стены. Обычно есть встроенный термостат и система защиты от перегрева.

напольные – имеют легкий вес и удобную для переноски конструкцию (как правило, с рукояткой). Многие агрегаты оснащены системой отключения при опрокидывании и защитой от перегрева.

универсальные – представлены узкой панелью и могут крепиться на наклонную поверхность: стену и потолок или стену и пол. Такой гибридный вариант удобен в случае частой перестановки в зависимости от зон, которые нужно обогреть в данный момент.

Существует 2 вида ИК-обогревателей по типу питания:

электрические – получают питание от постоянного источника тока. Самые универсальные, представлены напольными, настенными, потолочными и гибридными вариантами для бытового и промышленного использования.

– получают питание от постоянного источника тока. Самые универсальные, представлены напольными, настенными, потолочными и гибридными вариантами для бытового и промышленного использования. газовые – в качестве топлива используют газ пропан или бутан, которые поставляются в баллонах. Обычно используются в промышленности, строительстве и для обогрева нежилых помещений закрытого и открытого типа (беседки, веранды). Мощность у таких приборов обычно высокая. Из-за опасности использования газа нельзя применять в жилых домах и квартирах.

Основные характеристики для выбора ИК-обогревателя

Мощность – этот параметр подбирается исходя из размера помещения, в котором агрегат будет использоваться. Правильный расчет мощности позволит использовать обогреватель как основной или дополнительный источник тепла. Стандартная формула расчета при высоте потолков до 3 м: 1000 Вт на 10 кв. м. Помимо этого также учитывается утечка тепла через отверстия в стенах, окнах и дверях.

Тип нагревательного элемента – этот параметр определяет сферу применения электрического ИК-обогревателя. Выделяют 5 разновидностей: кварцевый, керамический, карбоновый, галогенный и микатермический. Керамический или кварцевый инфракрасный обогреватель – какой лучше использовать для обогрева комнаты, ванной, гаража или склада? Рассмотрим подробнее все типы.

Кварцевый (иначе – вольфрамовый) – содержит вольфрамовую спираль, помещенную в кварцевую трубку. Элемент нагревается до 2000 градусов Цельсия, потребляет много энергии и используется в больших по размеру помещениях. Применение в домашних условиях нецелесообразно из-за большой мощности и высокого расхода энергии.

(иначе – вольфрамовый) – содержит вольфрамовую спираль, помещенную в кварцевую трубку. Элемент нагревается до 2000 градусов Цельсия, потребляет много энергии и используется в больших по размеру помещениях. Применение в домашних условиях нецелесообразно из-за большой мощности и высокого расхода энергии. Керамический – в основе лежит металлическая спираль и нагревающаяся от нее керамическая пластина. Данный тип успешно используется в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах.

– в основе лежит металлическая спираль и нагревающаяся от нее керамическая пластина. Данный тип успешно используется в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах. Карбоновый – принцип работы схож с кварцевым типом, отличие в наполнении трубки: в этом случае используется нить из углеродистого волокна. Элемент быстро нагревается, экономно расходует электроэнергию, прибор отличается надежностью и долговечностью. Популярный вариант для квартир, дач и частных домов.

– принцип работы схож с кварцевым типом, отличие в наполнении трубки: в этом случае используется нить из углеродистого волокна. Элемент быстро нагревается, экономно расходует электроэнергию, прибор отличается надежностью и долговечностью. Популярный вариант для квартир, дач и частных домов. Галогенный – имеет трубку с содержащимся в ней инертным газом, быстро нагревает предметы в помещении, но потребляет много энергии.

– имеет трубку с содержащимся в ней инертным газом, быстро нагревает предметы в помещении, но потребляет много энергии. Микатермический – тепло исходит от графитовых пластин, расположенных рядом с термостатной пленкой. За счет этого конструкция получается гибкой, и ее можно крепить на любой поверхности. Самый экономичный по расходу электроэнергии, но и самый дорогой вариант.

Популярные производители ИК-обогревателей

На рынке современного климатического оборудования вы найдете продукцию большого числа производителей из Европы и Азии. В ассортименте модели с любым расположением (настенные, напольные, потолочные) и разной ценовой категории. Зная преимущества продукции популярных производителей, легче определить, какой инфракрасный обогреватель лучше для разных типов помещений. Отзывы пользователей также повлияли на этот рейтинг.

Ballu – азиатский бренд крупнейшего мирового производителя климатического оборудования и техники. Основной упор в производстве сделан на применение высоких технологий и использование экологичных материалов. Несмотря на это, оборудование Ballu считается весьма доступным по цене. В каталоге представлены настенные и потолочные ИК-обогреватели.

Мистер Хит – торговая марка качественного и доступного теплового оборудования из России. В производстве используется опыт и оборудование европейских разработчиков, поэтому отечественная продукция не уступает зарубежным аналогам. В каталоге преимущественно потолочные ИК-обогреватели.

Лучшие напольные ИК-обогреватели

Инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-4 газовый

Газовый напольный ИК-обогреватель. Очень мощный при своих малых размерах 338x372x278 мм. Эффективен на открытых площадках, например, в беседках, на верандах и др., часто используется в строительстве. Максимальная площадь обогрева, заявленная у производителя, – до 40 кв. м. В наборе есть редуктор и газовый шланг длиной 1,5 м. Есть система контроля наличия пламени для безопасного использования.

Плюсы

высокая мощность 4500 Вт;

КПД 100%;

может использоваться для приготовления пищи в походных условиях;

удобная разъемная конструкция ножки.

Минусы

может использоваться только в нежилых помещениях.

Лучшие потолочные ИК-обогреватели

Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-1.01

ИК-обогреватель потолочного крепления мощностью 1000 Вт, эффективен в помещениях размером до 10 кв. м и высотой потолка не более 2,5 м. Бесшумный, экономичное потребление энергии.

Плюсы

отражатель выполнен из нержавеющей стали;

плоский и узкий корпус (габариты 935x45x110 мм);

легкий вес 2,1 кг;

защитная металлическая решетка.

Минусы

один режим нагрева.

Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-2.0

Инфракрасный обогреватель потолочный, эффективно обогревает комнату размером 20 кв. м. Может использоваться для очистки различных объектов от снега и льда. Мощность составляет 2000 Вт, агрегат не сжигает кислород в помещении и не дымит во время работы. Один из самых тонких потолочных обогревателей. Дизайн и цвет корпуса подходят под любой интерьер.

Плюсы

бесшумный;

можно подключить терморегулятор;

компактный корпус 0,04*1,365*0,255 м;

экономное потребление энергии.

Минусы

отсутствие реостата в системе;

необходимость подключения к электросети.

Инфракрасный обогреватель Мистер Хит ИК-4,0

Потолочный ИК-обогреватель мощностью 4000 Вт эффективен на больших площадях размерами до 40 кв. м (в качестве основного обогрева помещения) и с высотой потолков 3,5-5 м. В наборе присутствует крепежный комплект, который позволяет подвешивать агрегат под потолок.

Плюсы

хорошая мощность 4 кВт;

компактный корпус (1632x44x426 мм);

экономичный расход электроэнергии.

Минусы

один режим нагрева.

Лучшие универсальные ИК-обогреватели

Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0

Универсальный агрегат для обогрева помещения до 20 кв. м, мощность 2000 Вт. Может использоваться на открытых объектах для отогревания предметов. Напольное и подвесное исполнение с помощью крепежей и штатива. Механический термостат позволяет поддерживать постоянную температуру нагрева.

Плюсы

встроенный термостат;

поворотные кронштейны;

сетевой кабель с вилкой для включения в розетку.

Минусы

штатив не входит в комплект.

Сравнительная таблица ИК-обогревателей

Название Ballu BIGH-4 Ballu BIH-T-1.01 Ballu BIH-APL-2.0 Мистер Хит ИК-4,0 Ballu BIH-L-2.0 Тип монтажа напольный потолочный потолочный потолочный универсальный Мощность 4500 Вт 1000 Вт 2000 Вт 4000 Вт 2000 Вт Нагревательный элемент - ТЭН панель ТЭН кварцевая трубка Площадь нагрева 40 кв. м 10 кв. м 20 кв. м 40 кв. м 20 кв. м Тип питания газовый, пропан-бутан электрический электрический электрический электрический

Заключение

Для того, чтобы подобрать правильный ИК-обогреватель, следует ответить на два вопроса: помещение какого типа (жилое или нежилое) будет обогреваться; размер помещения; интенсивность обогрева. Инфракрасные обогреватели для дачи, дома или квартиры – это карбоновые или керамические. Кварцевые незаменимы на больших пространствах – по отзывам пользователей, такой вариант лучше использовать для большого гаража, склада, цеха. Газовые незаменимы в строительстве, некоторые варианты могут применяться в походе для приготовления пищи. Объем помещения влияет на мощность устройства – чем оно больше, тем сильнее должен нагревать прибор. При выборе ИК-обогревателя как основного источника тепла стоит учитывать это и перед покупкой рассчитать необходимую вам величину мощности, чтобы не докупать дополнительное оборудование.

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