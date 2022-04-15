Владельцы дачных участков и крупных садоводческих хозяйств часто ищут способы упростить рутинную работу по культивированию почвы. Прекрасным вариантом для этого является мотоблок. Это устройство одинаково полезно как при вспашке земли перед посадкой, так и при окучивании, уборке сорной травы, сборе урожая и даже уборке снега. В этой статье расскажем, на какие аспекты стоит обратить внимание при покупке этой сельскохозяйственной машины и представим топ лучших мотоблоков для дачи и сада со всеми их плюсами и минусами.

Какие бывают виды мотоблоков?

Мотоблоки принято различать по весовой категории. Чем тяжелее агрегат, тем больший спектр работ он способен выполнить. Выделяют 3 вида мотоблоков:

Легкие. Самый лучший мотоблок для огорода - это агрегат весом до 30 кг. Мощность в них достигает не более 4 л.с, а глубина погружения фрез в почву около 20 см. Они подойдут для рыхления земли под посадку и удаления сорняков на приусадебных участках и огородах. Средние. Уже вдвое превосходят легкие по весу и глубине проникновения в землю, а мощность двигателя достигает 6-ти лошадиных сил. Такие мотоблоки будут удобны для культивации на садовых участках площадью более 10 соток. Они способны выкапывать толстые корневища сорняков, поднимать на поверхность вызревшие корнеплоды, перевозить грузы и справляться с уборкой снега зимой, при наличии соответствующего навесного оборудования. Тяжелые. Крупные мотоблоки весом от 100 кг. Это мощные мини-тракторы, способные погружать навесные приспособления на глубину до 90 см. Поэтому они используются для вскапывания глинистых и целинных почв, окучивания и рыхления. Такие мотоблоки могут оснащаться фрезами и навесными механизмами любой сложности и назначения.

На что обратить внимание перед покупкой?

Чтобы выбрать мотоблок для дачи или масштабных посадочных работ, советуем обратить внимание на:

Мощность. Средняя мощность мотоблоков находится в диапазоне от 5 до 9 л.с. Агрегаты с мощностью до 5-ти лошадиных сил оптимальны для небольших садовых и огородных работ. А более мощные машины подойдут для вспашки плотного грунта, сбора урожая. Глубину вспашки. Варьируется от 20 см до 1м. При выборе устройства стоит учитывать толщину плодородного слоя почвы на участке. Если он не превышает 25 см, то более глубокое вскапывание может привести к смешиванию 2-х слоев земли и снижению питания посевов. Шумность. Фактор, который особенно важно учитывать при длительных операциях и культивировании почвы на дачном участке. Средняя шумность для мотоблока - около 90-95 дБ. Способность к размещению навесного оборудования. Мототехника такого назначения может оснащаться: тележкой для грузов, плугом, грунтозацепами для лучшей проходимости колес, лопатами, косилками, прицепами для посадки и уборки картофеля, измельчителем веток, окучниками, отвалами снега и пр. При подборе навесного оборудования посмотрите на расстояние между колесами агрегата: при короткой оси работать с широкими фрезами или тележкой будет неудобно. Вес. От веса мотоблока зависит его способность перемещаться по разной почве, проводить захват плотных комков земли и работать с навесными механизмами. Если веса мотоблока недостаточно для выполнения определенной задачи, его можно оснастить утяжелителем. Ширину обработки. От этого зависит скорость обработки участка определенной площади. Чтобы подобрать подходящий культиватор для дачного участка или огорода, нужно учесть ширину гряды, которую предстоит обрабатывать: если площадь вспашки будет шире необходимого участка, есть риск повредить соседние насаждения. Вал отбора мощности (ВОМ). Модели с ВОМ предусмотрены для сложных задач, когда часть мощности мотоблока необходимо направить на функционирование навесного оборудования. Приобретать агрегат с валом отбора мощности стоит для уборки снега, переработки веток, использования агрегата в качестве газонокосилки. Производитель двигателя. В мотоагрегаты устанавливаются двигатели разных производителей. От бренда зависит качество сборки и комплектующих, а, соответственно, износоустойчивость и необходимость обслуживания. Коробка передач. У мотоблоков, как правило, бывает по одной или несколько передач для движения вперед и назад. Большой выбор хода удобен при работе с почвой разной сложности, а также участках разной площади. Тип двигателя. Устройства для культивирования почвы оснащают бензиновыми или дизельными двигателями.

Характеристика/Тип Бензиновый Дизельный Вес Легче Тяжелее Стоимость мотоблока Дешевле Дороже Стоимость топлива Дешевле Дороже Расход топлива Больше Меньше Стоимость ремонта Преимущественно меньше Преимущественно больше Требовательность к качеству топлива Менее требовательны Более требовательны (особенно в холодную погоду) Крутящий момент на сложной почве Ниже Выше Работа при пониженных температурных показателях Легко завести в холод Сложно завести в холод Уровень шума и вибрации Ниже Выше

Бензиновые двигатели также подразделяются на двухтактные и четырехтактные.

Двухтактный Четырехтактный



Более мощные и шумные, потребляют больше топлива. Масло и топливо перед заливанием необходимо смешивать. Менее мощные и шумные, требуют меньше топлива. Масло и топливо заливаются отдельно, поэтому заправка происходит быстрее.

Рейтинг производителей мотоблоков

Вот самые популярные марки мотоблоков, к товарам которых стоит присмотреться.

Patriot. Американский производитель садовой и силовой техники, электрического и ручного инструмента, без которого не обходится ни один обзор на мотоблоки. Мотоагрегаты бренда отличаются большими колесами с высокой проходимостью.

Американский производитель садовой и силовой техники, электрического и ручного инструмента, без которого не обходится ни один обзор на мотоблоки. Мотоагрегаты бренда отличаются большими колесами с высокой проходимостью. Huter. Немецкий бренд, выпускающий электрогенераторы, садовую технику и электроинструменты. В модельном ряду производителя представлены двухколесные и трехколесные культиваторы.

Немецкий бренд, выпускающий электрогенераторы, садовую технику и электроинструменты. В модельном ряду производителя представлены двухколесные и трехколесные культиваторы. Champion. Производит большой перечень садовой и моющей техники. В ассортименте Champion можно найти надежные двухтактные и четырехтактные двигатели.

Производит большой перечень садовой и моющей техники. В ассортименте Champion можно найти надежные двухтактные и четырехтактные двигатели. Caiman. Марка садовой и снегоуборочной техники от французского бренда Pubert с моторами производства Subaru. Сейчас в ассортименте бренда используются 4-х тактные двигатели разных производителей.

Марка садовой и снегоуборочной техники от французского бренда Pubert с моторами производства Subaru. Сейчас в ассортименте бренда используются 4-х тактные двигатели разных производителей. Aurora. Под данным брендом выпускается сварочная, тепловая, моющая техника, а также генераторы и двигатели. В модельном ряду Aurora представлены производительные сельскохозяйственные машины среднего класса.

Под данным брендом выпускается сварочная, тепловая, моющая техника, а также генераторы и двигатели. В модельном ряду Aurora представлены производительные сельскохозяйственные машины среднего класса. Daewoo. Южнокорейский производитель садовой, силовой техники, электроинструмента и масел. Рейтинг тяжелых мотоблоков не обходится без представителей этого бренда.

Южнокорейский производитель садовой, силовой техники, электроинструмента и масел. Рейтинг тяжелых мотоблоков не обходится без представителей этого бренда. Honda. Выпускает садовую технику, насосы и генераторы. У производителя в ассортименте можно найти мотоблоки любого класса.

Выпускает садовую технику, насосы и генераторы. У производителя в ассортименте можно найти мотоблоки любого класса. Denzel. Специализируется на производстве разного рода техники для ремонта и садоводства, сварочного, теплового и автомобильного оборудования. Модели от Denzel оснащаются бензиновыми двигателями и ременным сцеплением.

Специализируется на производстве разного рода техники для ремонта и садоводства, сварочного, теплового и автомобильного оборудования. Модели от Denzel оснащаются бензиновыми двигателями и ременным сцеплением. Нева. Крупный российский производитель мототехники и навесного оборудования. Самые надежные и недорогие тяжелые мотоблоки для любых сельскохозяйственных работ выпускаются под этой маркой.

Крупный российский производитель мототехники и навесного оборудования. Самые надежные и недорогие тяжелые мотоблоки для любых сельскохозяйственных работ выпускаются под этой маркой. Кадви. Отечественный бренд, выпускающий двигатели специального и общего назначения, а также садовую технику. ПАО "Кадви" производит мотоблоки "Угра", "Ока", "Авангард".

Отечественный бренд, выпускающий двигатели специального и общего назначения, а также садовую технику. ПАО "Кадви" производит мотоблоки "Угра", "Ока", "Авангард". Минский тракторный завод (МТЗ). Производитель мотоблоков и крупной сельскохозяйственной техники под маркой "Беларус". В ассортименте моделей от МТЗ можно найти мощнейшие мотоблоки для разных видов работ.

Производитель мотоблоков и крупной сельскохозяйственной техники под маркой "Беларус". В ассортименте моделей от МТЗ можно найти мощнейшие мотоблоки для разных видов работ. Мотор Сич. Украинский бренд, выпускающий мотоблоки с массивными колесами и весом более 200 кг, которые оптимально подходят для масштабных задач в садоводческом хозяйстве.

Украинский бренд, выпускающий мотоблоки с массивными колесами и весом более 200 кг, которые оптимально подходят для масштабных задач в садоводческом хозяйстве. Скаут. Российская компания, которая занимается продажами и обслуживанием сельскохозяйственной и коммунальной техники. Дизельные мотоблоки "Скаут" позволяют установку любого навесного оборудования и обрабатывают территории в несколько гектар.

Российская компания, которая занимается продажами и обслуживанием сельскохозяйственной и коммунальной техники. Дизельные мотоблоки "Скаут" позволяют установку любого навесного оборудования и обрабатывают территории в несколько гектар. Зубр. Отечественный производитель инструмента и оборудования с опытом в 20 лет. В модельном ряду "Зубр" представлены мотоблоки среднего класса с шестеренчатым редуктором.

Лучшие мотоблоки легкого класса

Модель/Характеристика Тактность двигателя Мощность (л.с.) Сцепление Вес (кг) Ширина обработки (мм) Подключение активной навески Стоимость (руб) DENZEL DPT-170 56401 4 7 Ременное 53 850 Шкив 37 499 Aurora GARDENER 750 4 6,5 Ременное 52 1050 Шкив 38 700 Caiman VARIO 60S 4 6 Ременное 57 900 Шкив 103 000

Мотоблок DENZEL DPT-170 56401

Данный мотоблок дешевле других лучших легковесных моделей в рейтинге. Но не уступает им в надежности.





Достоинства:

Экономичный мотор на 7 лошадиных сил позволит осуществить уборку сельскохозяйственных культур;

Навесные механизмы подключаются при помощи шкива, что защищает агрегат от поломки в случае застревания инструмента в почве;

2 передние и 1 задняя передачи с удобным переключением - оптимальный вариант для культивации почвы на небольшом участке;

Ширина культивации 85 см позволяет обрабатывать гряды без вреда для соседних насаждений;

Вес 53 кг позволит перевозить при необходимости агрегат в небольшой грузовой машине;

Закаленные металлические фрезы в комплектации (18 шт).

Недостатки:

Шумность (104 дБ).

Мотоблок Aurora GARDENER 750

Один из лучших в рейтинге легких моделей мотоблок с коробкой передач и шириной охвата 105 см.





Достоинства:

Мощность 6, 5 л. с. оптимальна для операций по культивации почвы на малом земельном участке;

Бензиновый четырехтактный двигатель прост в обслуживании;

Ременной тип сцепления способствует легкой передаче вращающего момента с мотора на колеса;

Компактные габариты позволяют хранить устройство в гараже или пристройке;

В комплект входят 24 усиленные фрезы для обработки земли;

Для большей устойчивости производитель оснастил агрегат передним колесом;

Невысокий уровень вибраций.

Недостатки:

Цепной редуктор требует работу с фрезами меньшего диаметра для погашения большого числа оборотов.

Мотоблок Caiman VARIO 60S

Самый дорогой мотоблок в категории легких моделей рейтинга. Оснащен мотором Subaru EP 17 OHC.





Достоинства:

Глубина культивации - 32 см оптимальна для рыхления толстого слоя плодородной земли;

Рукоять имеет возможность регулировки под рост пользователя и складывается для удобства хранения и транспортировки в грузовой машине;

Ременное сцепление способствуют меньшей шумности;

Площадь обработки 2,5 км² подойдет для культивации почвы на дачном участке;

Бензиновый двигатель запускается в холодную погоду и создает небольшой уровень вибраций;

Производитель указывает возможность применения мотоблока для вспашки целины;

Есть одна задняя передача для удобства перемещения на небольшом участке.

Недостатки:

С цепным редуктором желательно использование небольших фрез при работе для снижения числа оборотов.

Лучшие мотоблоки среднего класса

Модель/Характеристика Тактность двигателя Мощность (л.с.) Сцепление Вес (кг) Ширина обработки (мм) Подключение активной навески Стоимость (руб) HUTER МК-1000P 4 7 Ременное 70 1000 - 45 790 Patriot Калуга М 4 7 Рененное 86 850 Шкив 50 490 НЕВА МБ2-B&S CR950 4 6,5 - 91 1260 Шкив 69 980

Мотоблок HUTER МК-1000P

Лучший средний мотоблок в нашем рейтинге по соотношению цены и качества с оригинальным мотором.





Достоинства:

Шестеренчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе долговечен и прост в обслуживании;

4-х тактный бензиновый двигатель малошумен и прост в заправке;

Ременной тип сцепления плавно передает вращающий момент на колеса;

Мощность агрегата, которая составляет 7 л.с. оптимальна для обработки почвы в небольших фермерских хозяйствах и на садовых участках;

Оснащается фирменным мотором от Huter;

Благодаря китайской сборке агрегат имеет доступную стоимость.

Недостатки:

Нет разблокировки дифференциала.

Мотоблок Patriot Калуга М

Хорошая модель агрегата российской сборки с большими колесами и 6-ю передачами.





Достоинства:

4 передние и 2 задние передачи для большей маневренности и удобства пользования;

Активная навеска подключается через шкив, что способствует защите комплектующих в случае застревания фрез и другого оборудования;

Большие колеса диаметром 450 мм для лучшей проходимости по сложным участкам;

Надежный шестеренчато-цепной редуктор из чугуна устойчив к износу;

Закаленные фрезы ударопрочны и способны качественно рыхлить твердый грунт;

Укомплектован сошником и 6-ю группами фрез.

Недостатки:

Ремни сцепления требуют замены при износе.

Мотоблок НЕВА МБ2-BS CR950

Недорогая многофункциональная модель мотоблока с лучшим простым управлением.





Достоинства:

Максимальная ширина обработки 126 мм удобна для операций на широких грядах или при вспашке небольшого участка земли;

4 передние и 2 задние передачи для большей маневренности и удобства операций на разной территории;

Шкив для подключения навесок позволяет ремню прокручиваться при застревании оборудования в земле;

Мощный мотор для операций разной сложности;

Ременная передача способствует малошумной работе.

Недостатки:

Нет фрез в комплекте.

Лучшие мотоблоки тяжелого класса

Модель/Характеристика Тактность двигателя Мощность (л.с.) Сцепление Вес (кг) Ширина обработки (мм) Подключение активной навески Стоимость (руб) БЕЛАРУС 09H-02 4 9 Дисковое 176 700 ВОМ 124 450 Мотор (New) Сич МБ-13Н 4 13 - 240 800 ВОМ 185 000 PATRIOT УРАЛ 440107581 4 7,8 Ременное 105 900 Шкив 59 919

Мотоблок БЕЛАРУС 09H-02

Если вы не знаете, какой мотоблок подобрать для большого участка, то данная модель - оптимальный вариант.





Достоинства:

Мощный мотор на 9 л.с. и ВОМ на 1000 об/мин способны работать долгое время без перерыва;

Универсален для вспахивания и боронования земли, полива, удобрения;

Может быть оснащен подвесным оборудованием для разных задач;

Дисковое сцепление не требует замены ремней при износе;

Шестеренчатый редуктор износоустойчив и делает устройство пригодным для длительной работы на большом приусадебном участке или сельскохозяйственном предприятии.

Недостатки:

Небольшая максимальная глубина вспашки (25 см).

Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-13Н

Мотоагрегат, который пригодится при любых видах сельскохозяйственных работ.





Достоинства:

Высокий дорожный просвет позволяет проводить окучивание, полив и удобрение высоких культур;

Двигатель марки Honda;

Мощность 13 л.с. значительно расширяет спектр и длительность выполняемых операций;

Благодаря ВОМ может применяться с любым навесным оборудованием, использоваться для уборки сена, веток, снега;

Есть возможность разблокировки дифференциала для операций на разном грунте;

Большие пневматические колеса и вес более 200 кг делают агрегат устойчивым;

Может развивать скорость до 16 км/ч, что позволяет использовать его для комфортной перевозки грузов.

Недостатки:

Большая стоимость.

Мотоблок PATRIOT УРАЛ 440107581

Недорогая модель сельскохозяйственной машины с лучшими массивными колесами и удобным управлением.





Достоинства:

Широкие массивные колеса для большей устойчивости и эксплуатации агрегата на твердой почве;

Антибрызговые крылья для защиты оператора от грязи и воды;

Глубина обработки 30 см хорошо подходит при культивации глубокого плодородного слоя;

Сошник можно отрегулировать в зависимости от сложности почвы;

Редуктор с корпусом из чугуна выдержит длительную интенсивную работу;

Комфортное управление с помощью эргономичных ручек и коробки передач;

Надежный бензиновый двигатель от Patriot нетрудно завести при отрицательной температуре воздуха.

Недостатки:

Цепной тип редуктора требует более мелкие фрезы для лучшего культивирования почвы.

Рейтинг бензиновых мотоблоков

Модель/Характеристика Тактность двигателя Мощность (л.с.) Сцепление Вес (кг) Ширина обработки (мм) Подключение активной навески Стоимость (руб) Caiman VARIO 60S TWK+ 4 6 Ременное 72 900 Шкив 110 000 НЕВА МБ2-YAMAHA MX200 PRO 4 6,5 Ременное 100 860 Шкив 85 400 Denzel DPT-270 4 7 Ременное 62 850 Шкив 39 659

Мотоблок Caiman VARIO 60S TWK+

Модель мотоблока с высокой производительностью, изготовленная с применением лучших технологий VARIO.





Достоинства:

Трансмиссия VarioAutomat с реверсом между передачами позволяет комфортно задействовать разные виды навесок;

Навесное оборудование можно крепить спереди, что позволяет использовать навесы для кошения, чистки, уборки снега;

Двигатель Subaru EP17

Редуктор мотоблока закрыт от попадания влаги и грязи;

Кованые фрезы Razor Blade удобны при операциях с любой почвой;

Сошник комплектуется колесом и имеет регулировку по высоте и типу почвы;

Оптимально подойдет для обработки площади 2,5 км².

Недостатки:

Требует много места для хранения.

Мотоблок НЕВА МБ2-YAMAHA MX200 PRO

Неплохой маневренный отечественный мотоблок - лучшее решение для дачи и сада.





Достоинства:

Разблокировка левого колеса для большей маневренности устройства;

4 передние и 2 задние передачи для работы с почвами любой сложности;

Возможность установки от 4 до 6 фрез позволяет регулировать ширину рыхления;

Может оснащаться любым навесным оборудованием, что делает агрегат универсальным в любое время года;

Мотор японского производства Yamaha MX200;

Алюминиевый корпус редуктора защищен от коррозии.

Недостатки:

Небольшая максимальная глубина культивации (20 см).

Мотоблок Denzel DPT-270

Какой мотоблок средней мощности лучше купить для дома? - Определенно агрегат бренда Denzel.





Достоинства:

Закаленные стальные фрезы справляются с любой почвой;

Оригинальный бензиновый двигатель не требует дорогого обслуживания;

Комплектуется 24-мя фрезами и способен рыхлить гряды до 85 см в ширину;

Шкив для подключения навесок позволяет минимизировать нагрузку на комплектующие;

Шестеренчато-цепной редуктор облегчает регулирование скоростей, а, следовательно, и управление мотоблоком;

Мощность 7 л.с. подходит для рыхления и вскапывания почвы на приусадебном участке.

Недостатки:

Высокая шумность (104 дБ).

Лучшие дизельные мотоблоки

Модель/Характеристика Электрозапуск Мощность (л.с.) Сцепление Вес (кг) Ширина обработки (мм) Подключение активной навески Стоимость (руб) Patriot Boston-9DE 440701530 есть 9 Дисковое 186 1250 ВОМ 110 140 Aurora SPACE-YARD 1050D есть 6 Дисковое 153 1200 ВОМ 68 300 СКАУТ 15DE 15 л.с есть 15 Дисковое 310 1000 ВОМ 173 000

Мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530

Какие мотоблоки самые надежные и долговечные? - Конечно, лучшие мотоблоки с дизельным мотором и дисковым сцеплением.





Достоинства:

Дисковое сцепление не требует частого обслуживания;

Два вида запуска: ручной и электрический;

Оснащен брызговиками для лучшей защиты оператора от попадания грязи и влаги;

Оригинальный дизельный мотор надежен и обеспечивает лучшую проходимость в условиях культивации вязкой или плотной земли;

Подходит для установки телеги, навесок для окучивания и выкапывания картофеля, оборудования для полива и пр.

Оснащен ВОМ для успешного использования разного навесного оборудования.

Недостатки:

Большая стоимость.

Мотоблок Aurora SPACE-YARD 1050D

Надежная и мощная модель мотоблока для обработки больших участков земли.





Достоинства:

Мотор на 6 лошадиных сил подойдет для большинства работ по рыхлению земли, удалению сорной травы и веток, окучиванию и пр.

Дисковый тип сцепления не предполагает наличия быстроизнашиваемых комплектующих;

Ширина культивации до 120 см удобна для быстрого единовременного охвата большого участка;

Есть реверс для осуществления заднего хода;

Электростартер с емким аккумулятором и возможность ручного пуска мотора;

Редуктор имеет защищающий от внешнего воздействия чугунный корпус;

Рукоятки регулируются высоте для комфорта оператора;

В комплект входят фрезы.

Недостатки:

Небольшая максимальная глубина (25 см).

Мотоблок СКАУТ 15DE 15 л.с

Самый тяжеловесный в нашем рейтинге мотоагрегат российской сборки пригодный для сельскохозяйственных работ в любое время года.





Достоинства:

Шестеренчато-ременной ВОМ обеспечивает надежное крепление навесных механизмов;

Коробка с возможностью выбора из 6 передач для легкой проходимости по участку;

Дисковая фрикционная муфта сцепления обеспечивает плавную передачу вращающего момента;

Оснащен фарами для работы в вечернее время;

Способен перевозить грузы массой до тонны, что позволяет использовать агрегат для транспортировки урожая или заготовки сена.

Недостатки:

Требует много места для хранения;

Высокая стоимость.

Топ 3 недорогих мотоблоков

Модель/Характеристика Тактность двигателя Мощность (л.с.) Сцепление Вес (кг) Ширина обработки (мм) Подключение активной навески Стоимость (руб) НЕВА МБ Компакт B&S CR950 4 6,5 Ременное 91 960 Шкив 59 920 Лесник МБ-408-2 4 7 Ременное - - Шкив 32 590 АВАНГАРД АМБ -1М10 170-F 4 7 Ременное 65 700 Шкив 32 410

Мотоблок НЕВА МБ Компакт BS CR950

Хороший отечественный мотоблок для подготовки почвы под посадку и последующего ухода за саженцами.





Достоинства:

Лучший малошумный мотор от Briggs&Stratton;

Мощность 6, 5 л.с. при относительно небольших габаритах устройства позволяет быстро вспахать небольшой участок, а в перерыве между работами мотоблок можно легко хранить в гараже;

С помощью мотоблока можно единовременно обработать полосу до 1 м в ширину;

Маневренность и простоту культивации повышает наличие 2 передних и 1 задней передачи;

Шестеренчато-цепной редуктор для плавной передачи вращающего момента.

Недостатки:

Ремни сцепления и шкива для дополнительного оборудования требуют замены при износе.

Мотоблок Лесник МБ-408-2

Одна из самых лучших бюджетных моделей мотоблока для дачи и сада в нашем рейтинге.





Достоинства:

4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением малошумен и создает небольшое количество вибраций;

Мощность 7 л.с. оптимальна для рыхления, вспахивания, боронования почвы любой сложности;

Подключение активной навески осуществляется через шкив, что способствует плавной передаче вращающего момента;

Движение на 3-х скоростях делает агрегат легким в управлении;

Фрезы на 4 ножа в комплекте.

Недостатки:

Ремни передачи крутящего момента требуют замены при износе.

Мотоблок АВАНГАРД АМБ-1М10 170-F

Если хотите определить, какой мотоблок выбрать для глубокой вспашки, то присмотритесь к этой модели от “Кадви”.





Достоинства:

Бензиновый 4-х тактный двигатель заводится при отрицательных температурных значениях;

Наибольшая ширина охвата 70 см удобна для прополки и окучивания гряд на дачном участке;

Небольшой вес 65 кг позволяет перевозить агрегат в прицепе или малогабаритной грузовой машине;

Колеса 40 см в диаметре позволяют проводить операции на разных типах грунта;

Глубина погружения фрез 30 см оптимальна для удаления корней сорной травы и насыщения почвы кислородом.

Недостатки:

Шкив для навесных механизмов требует замены ремня при износе.

Лучшие мотоблоки для перевозки грузов

Модель/Характеристика Тактность двигателя Мощность (л.с.) Сцепление Вес (кг) Ширина обработки (мм) Подключение активной навески Стоимость (руб) БЕЛАРУС 09H-03 4 12 - 176 - Нет 147 300 Champion BC1193 4 6,5 Дисковое 117 1100 ВОМ 111 600 Patriot Nevada 15 4 15 Дисковое 145 1100 ВОМ 81 800

Мотоблок БЕЛАРУС 09H-03

Самый лучший по мощности мотоблок белорусского производства в нашем рейтинге.





Достоинства:

4-х тактный бензиновый двигатель от Yamaha;

Мотор на 12 л.с. подойдет для работы на любом грунте длительное время;

4 передние и 2 задние передачи для лучшей проходимости по участку и перевозки грузов;

Благодаря весу в 176 кг у агрегата будет хорошее сцепление с землей при использовании фрез и транспортировочной тележки;

Шестеренчатый редуктор надежен и позволяет машине развивать большую мощность;

Дорожный просвет в 30 см позволяет не задевать стебли сельскохозяйственных культур и работать на неровной местности.

Недостатки:

Нет возможности подключения активной навески.

Мотоблок Champion BC1193

Большой выбор мотоблоков, подходящих для перевозки грузов, представлен у бренда Champion.





Достоинства:

Глубина проникновения почвофрез 30 см оптимальна для обработки участка с глубоким плодородным слоем;

Мотора на 6,5 лошадиных сил хватит для операций с любым навесным оборудованием;

Топливный бак для бензина объемом 6 л не требует частой дозаправки;

Ширина вспашки более метра полезна для быстрой обработки участка;

Максимальная скорость 10 км/ч позволит быстро перевозить собранный урожай;

Оригинальный 4-х тактный бензиновый двигатель;

Лучшее по надежности дисковое сцепление не требует частой замены износившихся комплектующих.

Недостатки:

Большая стоимость.

Мотоблок Patriot Nevada 15

Самый лучший мощный мотоблок на больших колесах в нашем рейтинге, который прекрасно подходит для культивации почвы на труднопроходимых участках.





Достоинства:

Многодисковый тип сцепления позволяет мотоблок передавать большую мощность на колеса и ВОМ, а масляная ванна уберегает комплектующие от быстрого износа;

У колес предусмотрен крупный протектор для прохождения по рыхлой или каменистой почве;

Удобная панель управления, расположенная на руле с регулируемым наклоном;

Укрепленная рама делает конструкцию надежнее и позволяет использовать тяжелое навесное оборудование;

На руле оборудован ящик для инструментов.

Недостатки:

Не подойдет для работы на маленьком участке.

Лучшие российские мотоблоки

Модель/Характеристика Тактность двигателя Мощность (л.с.) Сцепление Вес (кг) Ширина обработки (мм) Подключение активной навески Стоимость (руб) Угра НМБ-1Н14 4 9 Дисковое 85 600 ВОМ 84 840 Ока МБ-1 Д2М19 4 7 Ременное 95 720 Шкив 56 790 ОКА МБ-1Д1(2)М10 00-00009231 4 6,5 Ременное 90 720 Шкив 40 420

Мотоблок Угра НМБ-1Н14

Хороший российский мотоблок с дисковым сцеплением и глубиной погружения в почву до 35 см.





Достоинства:

Возможность регулировки руля под рост оператора;

Глубина вспашки почвы может регулироваться до 35 см, что удобно при операциях с разными видами грунта;

Оснащение двумя ВОМ для подключения большого спектра навесок;

Ширина охвата 60 см удобна для культивации земли и окучивания культур на небольших грядах;

Шестеренчатый редуктор и дисковый тип сцепления способствуют долгому сроку службы агрегата;

Бензиновый двигатель от Lifan способен заводиться в холодную погоду;

Колеса диаметром 500 мм для лучшей проходимости.

Недостатки:

Одна задняя скорость.

Мотоблок Ока МБ-1 Д2М19

Лучший бюджетный мотоблок для вспашки большой территории на фермерском хозяйстве.





Достоинства:

Ширина вспашки 72 см для комфортной культивации почвы на небольшой площади;

Мотор на 7 л.с. подходит как для несложных работ по вспашке, так и для применения навесных механизмов;

Две задние передачи для удобства маневрирования;

Шкив обеспечивает плавную передачу мощности на навесное оборудование;

Большие колеса для лучшей проходимости по рыхлой и влажной почве;

Один из лучших вариантов в нашем рейтинге для обработки площади до 2 км².

Недостатки:

Ременной тип сцепления предполагает периодическую замену ремней при износе.

Мотоблок ОКА МБ-1Д1(2) М10 00-00009231

Один из лучших по стоимости отечественных мотоблоков.





Достоинства:

2 передние и 2 задние передачи для операций на участках разной площади и количеством насаждений;

Сцепление ременного типа плавно передает вращающий момент на маховик;

Бензиновый двигатель создает меньше шума и вибраций чем дизельные аналоги;

Глубины погружения фрез 30 см достаточно для культивации плотного слоя почвы;

Универсален для операций с любыми навесными механизмами;

Защитные крылья над колесами препятствуют попаданию жидкости и грязи на оператора.

Недостатки:

Ременной механизм трансмиссии требует частой замены расходников при интенсивной работе.

Лучшие мотоблоки для дома и дачи

Модель/Характеристика Тактность двигателя Мощность (л.с.) Сцепление Вес (кг) Ширина обработки (мм) Подключение активной навески Стоимость (руб) Caiman VARIO 60H 4 6 Ременное 57 900 Шкив 106 000 ХОПЕР 900 MQ 4 7 Ременное 74 1200 ВОМ 43 435 PATRIOT ПОБЕДА X Drive 440107501 4 7 Ременное 85 900 Шкив 56 230

Мотоблок Caiman VARIO 60H

Для дачных работ лучше купить мотоблок сильный и надежный, как агрегат от Caiman.





Достоинства:

Мотор на 6 лошадиных сил подходит для работы со сложными участками;

Бензиновый двигатель не требователен к топливу и не нуждается в дорогом обслуживании;

Благодаря ременной передаче мощности на навеску комплектующие мотора не пострадают при застревании фрез;

Вес 57 кг и небольшие размеры позволяют хранить мотоблок в гараже и перевозить в прицепе или малогабаритной грузовой машине;

Рычаги управления находятся на руле для большего удобства оператора.

Недостатки:

Ремни трансмиссии требуют периодической замены при износе.

Мотоблок ХОПЕР 900 MQ

Лучшая по мощности модель мотоблока для любых работ в саду, на приусадебном участке или даче.





Достоинства:

4-х тактный двигатель малошумен и экономичен;

Широкое защитное крыло препятствует попаданию грязи и камней на оператора при работе;

Лучшая максимальная ширина вспашки - 1200 мм для подготовки земли под посадку;

Ременной тип сцепления не требует интенсивного смазывания в отличие от дисковых аналогов;

Чугунный корпус ротора устойчив к внешним воздействиям;

Благодаря мотору на 7 л.с. устройство справляется даже с целинной почвой.

Недостатки:

Ременной механизм требует периодической замены ремня при износе.

Мотоблок PATRIOT ПОБЕДА X Drive 440107501

Лучший мотоблок для частного дома по соотношению цена/качество.





Достоинства:

Мощность - 7 лошадиных сил для длительной интенсивной работы в саду;

Глубина погружения оборудования 30 см для лучшего насыщения плодородного слоя почвы кислородом;

Шестеренчато-цепной редуктор износоустойчив и надежен;

Универсален для использования любых навесных механизмов;

Оснащен передним колесом для большей устойчивости при глубокой обработке земли и тяжелом навесном оборудовании;

Эргономичные рукоятки для удобства.

Недостатки:

Ремень трансмиссии требует периодической замены.

Лучшие мотоблоки по отзывам владельцев

Модель/Характеристика Тактность двигателя Мощность (л.с.) Сцепление Вес (кг) Ширина обработки (мм) Подключение активной навески Стоимость (руб) Зубр МТБ-300 4 7 Ременное 78 850 Шкив 39 439 Patriot Самара М 4 7 Ременное 95 900 Шкив 69 290 НЕВА МБ-23Б-10.0 4 10 Ременное 103 1700 Шкив 90 700

Мотоблок Зубр МТБ-300

Лучшая отечественная модель мотоблока, подходящая для работ с глинистой и целинной почвой.





Достоинства:

Мотор на 7 л.с. для любых условий;

Чугунный редуктор защищен от механических и химических повреждений;

Стальные фрезы мотоблока не нужно затачивать;

Кронштейн и шкив для работы с любыми навесными механизмами;

Рукоятка настраивается под рост оператора.

Недостатки:

Требует замены ремней сцепления при износе.

Мотоблок Patriot Самара М

Лучший популярный мотоблок для работы с любым навесным оборудованием.





Достоинства:

Вес 95 кг способствует большей устойчивости мотоблока;

6 скоростей для удобства операций на разных участках и перевозки грузов;

Мотор на 7 л.с. износоустойчив и долговечен;

Надежный цепной редуктор прост в обслуживании;

Ременная передача для более плавного хода;

Максимальная глубина погружения оборудования 30 см для обработки толстого плодородного слоя.

Недостатки:

Ремни трансмиссии требуют замены при износе.

Мотоблок НЕВА МБ-23Б-10.0

Самый мощный мотоблок в этой категории рейтинга.





Достоинства:

Мотор от Briggs&Stratton для бесперебойной работы;

Мощность - 10 л.с. позволяет работать на сложном грунте и продолжительное время;

Лучшая максимальная ширина обработки в нашем рейтинге - 1700 мм для вспашки большой территории за один проход;

6 передач для выбора оптимальной скорости обработки участка;

Вес 103 кг способствует большей устойчивости;

Шестеренчато-цепной редуктор надежен и прост в обслуживании.

Недостатки: