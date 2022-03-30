В холодное время года каждому человеку хочется находиться в тепле и уюте своего дома. Об уюте позаботиться можете вы сами, но тепло – прерогатива отопительной системы. Центральное отопление может быть ненадежным: либо батареи слишком горячие, отчего в помещении пересушивается воздух, либо они едва-едва прогревают место рядом с собой. Как следствие – высокие коммунальные платежи и минимальный эффект. В таком случае на помощь придут обогреватели.

Масляный радиатор какой фирмы выбрать?

Для начала рассмотрим ассортиментный ряд радиаторов, основываясь на фирме, которая их производит.

BALLU. Обзор обогревателей масляных от фирмы BALLU показал, что их модели отличаются высоким качеством исполнения. Также все представленные ими отопительные радиаторы оснащены датчиком защиты от перегрева и ножками, имеющими конструкцию High Stability – приборы от BALLU обладают высокой устойчивостью и не опрокидываются. Electrolux – хорошие масляные обогреватели, которые достаточно просты в сборке. Они оборудованы инновационными программируемыми термостатами, с которыми удобно настраивать температуру в помещении. В основе конструкции каждого радиатора – отопительный модуль высокой мощности с фирменным нагревательным элементом Hedgehog. Его особенностью является небольшой размер, и высокая скорость нагрева. Timberk. Какие электрорадиаторы отопления лучше для частного дома? Разумеется, те, которые обладают исключительной надежностью. Фирма Timberk занимается производством радиаторов по технологии STEEL SAFETY, которая сохраняет прибор герметичным (предотвращает утечки масла) при длительной и интенсивной эксплуатации. Благодаря этому модели Timberk входят в топ масляных обогревателей, обладающих долгим сроком службы. Для приборов этой марки характерен элегантный дизайн, который подойдет любому интерьеру. Также современные модели радиаторов оснащены встроенным ионизатором, который очищает воздух в комнате. Ресанта занимает верхние строчки топа масляных радиаторов. Особенностью моделей этого производителя является наличие современного термостата, который позволяет прибору поддерживать заданную температуру автоматически. Также обогреватели Ресанта имеют специальное покрытие корпуса, благодаря чему он не перегревается и не сжигает кислород в комнате. POLARIS. Каждая модель от фирмы POLARIS обладает простым механическим управлением: две круглых ручки регулируют силу нагрева и помогают выбрать подходящую ступень мощности. Также модельный ряд POLARIS имеет ассортимент с широким диапазоном выбора производительности радиаторов – от 0,6 до 2,5 кВт.

Лучшие недорогие масляные обогреватели

Для того, кому нужен дополнительный источник отопления, или того, кто просто хочет сэкономить, советуем обратить внимание на следующие модели.

Модель радиатора Макс. мощность, кВт Кол-во режимов Площадь обогрева, м² Вес, кг Наличие антикоррозийного покрытия Цена, руб Ballu Classic BOH/CL-07 1,5 3 20 5,4 да 3100 Ресанта ОМПТ- 5Н 1 2 10 6,3 да 3990 BALLU BOH/CL-07BRN 1500 Classic black 1,5 3 15 6 да 5170

Ballu Classic BOH/CL-07

Ballu Classic BOH/CL-07 – это компактный отопительный прибор, который подойдет для нечастого пользования. Он обладает мощностью 1,5 кВт, чего вполне хватит для отопления комнаты площадью 15 м². Радиатор оснащен антикоррозийным покрытием, которое не только предотвращает образование ржавчины, но и защищает его от пыли и влаги. Такой масляный обогреватель можно установить в гараже, для временного пользования. Например, на время ремонта и обслуживания автомобиля.





Термостат Opti-Heat – автоматически поддерживает заданную температуру;

Ножки, собранные по технологии High Stability исключают возможность опрокидывания;

Перфорация на передней панели радиатора повышает его эффективность на 20%;

Два режима мощности обогрева.

Ресанта ОМПТ- 5Н

Ресанта ОМПТ- 5Н позволяет создать комфортный климат в доме и квартире. Обладающий мощностью 1 кВт радиатор оснащен удобным термостатом для установки нужной температуры.





Автоматический термостат;

Световой индикатор;

Не выжигает кислород в помещении;

Легкость перемещения благодаря колесикам;

Малые габариты.

BALLU BOH/CL-07BRN 1500 Classic black

Ballu BOH/CL-07BRN Classic black занимает первую строчку рейтинга масляных обогревателей в доступном ценовом сегменте. Этот радиатор на 1,5 кВт обладает тремя уровнями мощности, благодаря чему вам будет легко подобрать нужную степень обогрева. Для безопасности и долговечности прибор имеет антикоррозийное покрытие.





3 режима обогрева: 0,6/0,9/1,5 кВт;

Защитное покрытие Protective coating;

Термостат Opti-Heat – поддерживает заданный уровень тепла;

High stability – конструкция ножек, которая не дает прибору опрокинуться.

Лучшие масляные обогреватели для дома (цена-качество)

Для эксплуатации в домашних условиях радиатор должен обладать рядом качеств. В приоритете ставятся его безопасность, устойчивость к влаге и пыли и малый расход электроэнергии. Экономичные обогреватели масляные встречаются редко, но и среди недорогих моделей можно найти качественные и практичные изделия. Рассмотрим наиболее популярные обогреватели в этой категории.

Модель радиатора Макс. мощность, кВт Кол-во режимов Площадь обогрева, м² Вес, кг Наличие антикоррозийного покрытия Цена, руб Timberk TOR 21.1809 BCX i 2 3 20 6,3 да 3190 Electrolux EOH/M-9209 2 3 25 9,5 да 7450 POLARIS PRE W 0715 1,5 3 15 6,56 да 5590

Timberk TOR 21.1809 BCX i

Timberk TOR 21.1809 BCX i мощностью 2 кВт превосходно справится с длительным и интенсивным обогревом комнаты. Обладает классом защиты IP20 – он не боится загрязнения и пыли, но при эксплуатации рекомендуется защищать прибор от попадания влаги.





Мощность 2 кВт;

Простое управление;

Отсек для хранения шнура питания;

Встроенный ионизатор.

Electrolux EOH/M-9209

Эта модель обладает необычным дизайном секций, напоминающим волны. Такое решение было принято производителем для того, чтобы уменьшить габариты Electrolux EOH/M-9209, и при этом сохранить его функциональность. Благодаря изогнутой форме секций увеличивается скорость передачи тепла воздуху, из-за чего помещение быстрее прогревается.





Три режима мощности: 0,8/1,2/2 кВт;

Современный дизайн;

Высокая эффективность обогрева;

Автоматическое отключение при опрокидывании.

POLARIS PRE W 0715

POLARIS PRE W 0715 – лучший масляной обогреватель, который можно выбрать для домашнего отопления. Он оснащен тремя режимами нагрева и механическим термостатом. Отличается простотой и длительным сроком службы.





Невысокая цена;

Превосходное качество;

Мощность 1,5 кВт;

Встроенный термостат;

Долговечность.

Лучшие масляные обогреватели с тепловентилятором

Некоторые модели радиаторов оснащены тепловентилятором. Это небольшой прибор, который продувает воздух через нагревательный элемент, а затем нагнетает его. Таким образом тепловентилятор позволяет обогревателю быстрее распространить прогретый воздух в помещении. Отличительной особенностью тепловентиляторов в масляных обогревателях является то, что они могут использоваться как совместно с обогревом, так и без него. Это дает возможность использовать тепловентилятор летом для охлаждения, а зимой – для нагрева. Масляные радиаторы лучшие обладают этой инновацией. В “Бигам” к ним относятся следующие модели:

Модель радиатора Макс. мощность, кВт Кол-во режимов Площадь обогрева, м² Вес, кг Наличие антикоррозийного покрытия Цена, руб Oasis BB-20Т 2 4 20 8,6 да 8680 POLARIS PRE S 0920 H 2 3 20 12,5 да

РЕСАНТА ОМ-12НВ 1,5 3 15 8 да 2280

Oasis BB-20Т

Oasis BB-20Т – одна из самых эффективных моделей в рейтинге радиаторов масляных. Сочетает в себе высокую теплоотдачу, функциональность и безопасность. Также обогреватель оснащен режимом тепловентиляции, благодаря чему воздух в помещении прогревается гораздо быстрее.





Индикатор работы;

Тепловентилятор;

Удобный в обращении термостат;

Бесшумность;

3 ступени мощности нагрева;

Защита от перегревания.

POLARIS PRE S 0920 H

POLARIS PRE S 0920 H – напольный электрообогреватель черного цвета, обладающий спиральным нагревательным элементом. Такой тэн занимает меньше места, и имеет больший рабочий ресурс. Максимальная мощность обогрева – 2 кВт. Тепловентилятор, встроенный в прибор, повышает скорость распространения тепла. Также радиатор оснащен сушилкой, на которой удобно развешивать полотенца и мелкие предметы одежды (футболки, шапки, нижнее белье).





Сушилка;

Три режима нагрева;

Встроенный тепловентилятор;

Полотенцесушитель;

Регулируемый термостат;

Индикатор включения.

РЕСАНТА ОМ-12НВ

РЕСАНТА ОМ-12НВ – масляный обогреватель мощный, на 12 секций, который подойдет для обогрева комнат площадью до 35 м². Прибор изготовлен из высококачественной стали, и имеет белое защитное покрытие, предотвращающее коррозию элементов радиатора.





Встроенный термостат;

Высокая мощность – 2,9 кВт;

Тепловентилятор – высокая скорость обогрева;

Низкая температура корпуса.

Лучший масляный радиатор с увлажнителем воздуха

Модель радиатора Макс. мощность, кВт Кол-во режимов Площадь обогрева, м² Вес, кг Наличие антикоррозийного покрытия Цена, руб Timberk TOR 51.2009 BTX 2 3 22 9 да 6699

Timberk TOR 51.2009 BTX

Timberk TOR 51.2009 BTX – лучший масляной радиатор для установки в детской комнате. Он обладает оптимальной мощностью для обогрева помещений площадью до 24 квадратных метров. Timberk абсолютно бесшумен в работе, а также оснащен увлажнителем воздуха. Он имеет встроенную емкость объемом 400 мл, которая заполняется отфильтрованной или кипяченой водой. Увлажнитель позволяет предотвратить пересушивание воздуха в комнате, если радиатор используется на высокой мощности.





Функция увлажнения воздуха;

Возможность работы увлажнителя с обогревом или без него;

Механический регулятор температуры;

3 режима работы;

Минимальный шум при работе;

Не протекает;

Защита от замерзания;

Устройство для намотки сетевого шнура;

Механизм защиты от перегрева.

Как правильно выбрать масляный обогреватель?

Как выбрать масляный обогреватель для квартиры? Ориентируйтесь на то, как часто и как долго вы собираетесь пользоваться обогревателем. Для загородных домов обычно требуются более мощные модели, нежели для квартир. Для дачи, где обогрев требуется редко, можно ориентироваться на вес прибора. Можно купить масляный обогреватель в гараж, мастерскую и другие помещения, но тогда прибор должен быть хорошо защищен от механических воздействий, иметь влагостойкое и нержавеющее покрытие.

Какой масляный радиатор лучше купить

Какой масляный обогреватель лучше? Давайте подберем модель, которая подойдет именно вам! Для этого ответьте на несколько вопросов:

Какую площадь вам необходимо отапливать? Обогреватель будет основным или дополнительным источником тепла? Сколько места должен занимать масляный обогреватель? Насколько часто будет использоваться и какая влажность воздуха в доме? Нужны ли вам дополнительные системы для контроля климата?

Итого, мы получаем 5 критериев выбора: