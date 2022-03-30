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Лучшие масляные обогреватели для дома (цена-качество) Лучшие масляные обогреватели с тепловентилятором Лучший масляный радиатор с увлажнителем воздуха
В холодное время года каждому человеку хочется находиться в тепле и уюте своего дома. Об уюте позаботиться можете вы сами, но тепло – прерогатива отопительной системы. Центральное отопление может быть ненадежным: либо батареи слишком горячие, отчего в помещении пересушивается воздух, либо они едва-едва прогревают место рядом с собой. Как следствие – высокие коммунальные платежи и минимальный эффект. В таком случае на помощь придут обогреватели.
Для начала рассмотрим ассортиментный ряд радиаторов, основываясь на фирме, которая их производит.
Для того, кому нужен дополнительный источник отопления, или того, кто просто хочет сэкономить, советуем обратить внимание на следующие модели.
|
Модель радиатора
|
Макс. мощность, кВт
|
Кол-во режимов
|
Площадь обогрева, м²
|
Вес, кг
|
Наличие антикоррозийного покрытия
|
Цена, руб
|
1,5
|
3
|
20
|
5,4
|
да
|
3100
|
1
|
2
|
10
|
6,3
|
да
|
3990
|
1,5
|
3
|
15
|
6
|
да
|
5170
Ballu Classic BOH/CL-07 – это компактный отопительный прибор, который подойдет для нечастого пользования. Он обладает мощностью 1,5 кВт, чего вполне хватит для отопления комнаты площадью 15 м². Радиатор оснащен антикоррозийным покрытием, которое не только предотвращает образование ржавчины, но и защищает его от пыли и влаги. Такой масляный обогреватель можно установить в гараже, для временного пользования. Например, на время ремонта и обслуживания автомобиля.
Ресанта ОМПТ- 5Н позволяет создать комфортный климат в доме и квартире. Обладающий мощностью 1 кВт радиатор оснащен удобным термостатом для установки нужной температуры.
Ballu BOH/CL-07BRN Classic black занимает первую строчку рейтинга масляных обогревателей в доступном ценовом сегменте. Этот радиатор на 1,5 кВт обладает тремя уровнями мощности, благодаря чему вам будет легко подобрать нужную степень обогрева. Для безопасности и долговечности прибор имеет антикоррозийное покрытие.
Для эксплуатации в домашних условиях радиатор должен обладать рядом качеств. В приоритете ставятся его безопасность, устойчивость к влаге и пыли и малый расход электроэнергии. Экономичные обогреватели масляные встречаются редко, но и среди недорогих моделей можно найти качественные и практичные изделия. Рассмотрим наиболее популярные обогреватели в этой категории.
|
Модель радиатора
|
Макс. мощность, кВт
|
Кол-во режимов
|
Площадь обогрева, м²
|
Вес, кг
|
Наличие антикоррозийного покрытия
|
Цена, руб
|
Timberk TOR 21.1809 BCX i
|
2
|
3
|
20
|
6,3
|
да
|
3190
|
Electrolux EOH/M-9209
|
2
|
3
|
25
|
9,5
|
да
|
7450
|
POLARIS PRE W 0715
|
1,5
|
3
|
15
|
6,56
|
да
|
5590
Timberk TOR 21.1809 BCX i мощностью 2 кВт превосходно справится с длительным и интенсивным обогревом комнаты. Обладает классом защиты IP20 – он не боится загрязнения и пыли, но при эксплуатации рекомендуется защищать прибор от попадания влаги.
Эта модель обладает необычным дизайном секций, напоминающим волны. Такое решение было принято производителем для того, чтобы уменьшить габариты Electrolux EOH/M-9209, и при этом сохранить его функциональность. Благодаря изогнутой форме секций увеличивается скорость передачи тепла воздуху, из-за чего помещение быстрее прогревается.
POLARIS PRE W 0715 – лучший масляной обогреватель, который можно выбрать для домашнего отопления. Он оснащен тремя режимами нагрева и механическим термостатом. Отличается простотой и длительным сроком службы.
Некоторые модели радиаторов оснащены тепловентилятором. Это небольшой прибор, который продувает воздух через нагревательный элемент, а затем нагнетает его. Таким образом тепловентилятор позволяет обогревателю быстрее распространить прогретый воздух в помещении. Отличительной особенностью тепловентиляторов в масляных обогревателях является то, что они могут использоваться как совместно с обогревом, так и без него. Это дает возможность использовать тепловентилятор летом для охлаждения, а зимой – для нагрева. Масляные радиаторы лучшие обладают этой инновацией. В “Бигам” к ним относятся следующие модели:
|
Модель радиатора
|
Макс. мощность, кВт
|
Кол-во режимов
|
Площадь обогрева, м²
|
Вес, кг
|
Наличие антикоррозийного покрытия
|
Цена, руб
|
2
|
4
|
20
|
8,6
|
да
|
8680
|
2
|
3
|
20
|
12,5
|
да
|
|
1,5
|
3
|
15
|
8
|
да
|
2280
Oasis BB-20Т – одна из самых эффективных моделей в рейтинге радиаторов масляных. Сочетает в себе высокую теплоотдачу, функциональность и безопасность. Также обогреватель оснащен режимом тепловентиляции, благодаря чему воздух в помещении прогревается гораздо быстрее.
POLARIS PRE S 0920 H – напольный электрообогреватель черного цвета, обладающий спиральным нагревательным элементом. Такой тэн занимает меньше места, и имеет больший рабочий ресурс. Максимальная мощность обогрева – 2 кВт. Тепловентилятор, встроенный в прибор, повышает скорость распространения тепла. Также радиатор оснащен сушилкой, на которой удобно развешивать полотенца и мелкие предметы одежды (футболки, шапки, нижнее белье).
РЕСАНТА ОМ-12НВ – масляный обогреватель мощный, на 12 секций, который подойдет для обогрева комнат площадью до 35 м². Прибор изготовлен из высококачественной стали, и имеет белое защитное покрытие, предотвращающее коррозию элементов радиатора.
|
Модель радиатора
|
Макс. мощность, кВт
|
Кол-во режимов
|
Площадь обогрева, м²
|
Вес, кг
|
Наличие антикоррозийного покрытия
|
Цена, руб
|
Timberk TOR 51.2009 BTX
|
2
|
3
|
22
|
9
|
да
|
6699
Timberk TOR 51.2009 BTX – лучший масляной радиатор для установки в детской комнате. Он обладает оптимальной мощностью для обогрева помещений площадью до 24 квадратных метров. Timberk абсолютно бесшумен в работе, а также оснащен увлажнителем воздуха. Он имеет встроенную емкость объемом 400 мл, которая заполняется отфильтрованной или кипяченой водой. Увлажнитель позволяет предотвратить пересушивание воздуха в комнате, если радиатор используется на высокой мощности.
Какой масляный обогреватель лучше? Давайте подберем модель, которая подойдет именно вам! Для этого ответьте на несколько вопросов:
Итого, мы получаем 5 критериев выбора: