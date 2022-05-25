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Рейтинг ручных лебедок
25.05.2022

Рейтинг ручных лебедок

Содержание

Без лебедки сложно представить себе стройку или гараж умелого мастера. Ведь этот механизм - почти универсальный. По принципу лебедки работают лифты, краны, а вытащить машину из ямы, погрузить на эвакуатор или достать двигатель при ремонте без такого устройства просто невозможно. В данной статье мы расскажем о производителях монтажно-тяговых механизмов, о том, как выбрать подходящее устройство и приведем рейтинг лучших ручных лебедок на любой случай.

Какие бывают лебедки

Лебедки принято классифицировать по типу привода. Ниже приведем таблицу с основными видами устройств и сферами использования.

Лебедка по типу привода

Изображение

Приведение в действие Сфера применения Плюсы Минусы
Ручная 26.jpg
 Оператор с помощью ручки крутит барабан, на который наматывается трос. Вместо ручки может использоваться рычаг. Разгрузка, монтаж, строительство.
  • Легкость и компактность;
  • Низкая стоимость.
  • Небольшая грузоподъемность;
  • Требуют много усилий оператора.
Гидравлическая 27.jpg
 Тяговое усилие создается при помощи давления жидкости. Строительные работы, автотранспорт, промышленность.
  • Износоустойчивость;
  • Возможность работы под водой;
  • Остановка механизма при превышении грузоподъемности.
  • Малая скорость наматывания троса.
Электрическая 28.jpeg
 Запускается при включении электродвигателя. Промышленность, строительство, сельское хозяйство, автосервисы.
  • Большая грузоподъемность и тяга;
  • Не требуют усилий оператора.
  • Высокая стоимость;
  • Трудоемкость монтажа.

Какую лебедку лучше купить

Выбор лебедки прежде всего будет определяться целями покупателя и технической оснащенностью места, где предполагается ее использовать.

Выбор лебедки

Чтобы лебедка стала лучшей в вашем личном рейтинге, то ее стоит выбирать с учетом следующих критериев:

  1. Грузоподъемности и тягового усилия. Эти факторы определяются исходя из назначения устройства. Лучшими показателями обладают электрические лебедки. Они применяются для подъема тяжелых материалов, буксировки как легковых, так и грузовых автомобилей. Гидравлические устройства имеют показатели чуть ниже, а ручные механизмы преимущественно рассчитаны на выполнение работ с относительно небольшим весом (до нескольких тонн).
  2. Диаметра и ширины барабана. Чем больше барабан, тем меньше будут перегибы троса и истирание, а, следовательно, увеличится срок его службы.
  3. Длины троса. От длины троса зависит возможность перемещать объекты на определенные расстояния. Лебедки для работы в помещении лучше подбирать с учетом пространственных ограничений. А вот для подъема и подтягивания грузов на улице можно выбрать агрегат с тросом любой удобной длины.
  4. Скорости работы. Безусловно, лучшей скоростью подъема/подтягивания за счет привода обладает электролебедка. Но если приобрести и установить такой агрегат нет возможности, то можно обратиться к гидравлическим или ручным моделям с аналогичными тяговыми свойствами.
  5. Типа редуктора. “Какая ручная лебедка лучше: червячная или шестеренчатая?”. Правильный ответ на этот вопрос будет зависеть от веса груза и желаемых габаритов устройства. Лебедки с червячным редуктором обладают более надежным остановочным механизмом, но проигрывают шестеренчатым по габаритам и грузоподъемности.

03.jpg

Шестеренная лебедка

02.jpeg

Червячная лебедка

  1. Производителя. Бренды-изготовители лебедок используют материалы и комплектующие разного качества, что безусловно будет влиять на износоустойчивость устройства и его цену. О лучших производителях лебедок расскажем подробнее в следующем разделе.

Испытание лебедки

Периодически лебедка нуждается в проверке работоспособности. Особенно это необходимо, если изделие подлежало ремонту. Рекомендуется давать ей статическую или динамическую нагрузку в зависимости от предназначения и типа привода устройства.

Для производственных агрегатов испытания проводятся в соответствии с установленными на предприятии и в законодательстве нормами. А бытовые лебедки некоторые автолюбители, например, тестируют в реальных условиях на труднопроходимой местности.

Лебедку какой фирмы лучше выбрать

К лучшим производителям лебедок разного назначения относят следующие фирмы:

  • ADA. А точнее, ADA Instruments торговая марка, под которой выпускается измерительная техника, оборудование для диагностических работ и строительства. Специализируется на производстве электрических автомобильных лебедок с металлическим тросом.
  • Jet. Известен производством ручных лебедок разной грузоподъемности для тяги и подъема.
  • LEMA. Крупный производитель техники для складских работ, поставляющий оборудование в Россию более 20 лет. Лебедки бренда отличаются надежностью и износостойкостью.
  • Magnus-Profi. Чешский бренд, который поставляет на рынок складские инструменты, тали, ручные лебедки. Техникой от Magnus-Profi пользуются автолюбители и профессионалы в сервисных центрах.
  • SPARTA. Российский производитель и дистрибьютор инструмента, крепежных изделий, оборудования для уборки и отделки. В его ассортименте можно найти автомобильные тали и лебедки доступной стоимости.
  • MATRIX. Торговая марка российской компании, под которой реализуется слесарное оборудование, столярный и автоинструмент. Рычажные и шестеренчатые устройства от MATRIX помогают проводить ремонт легкового автотранспорта и вытаскивать машины из ям и грязи.
  • STURM. Известный поставщик инструмента под одноименной маркой. Рычажные лебедки производства компании используются как для тяги, таки для вертикального подъема.

Лучшие ручные лебедки 2 тонны

Модель/Характеристика Грузоподъемность (т)/тяга (т) Длина троса (м) Тип механизма Вес (кг) Стоимость (руб)
Лебедка STURM 1091-08-2001 -/2 2,2 Рычажный 3 2 720
Лебедка MATRIX 52260 (2 т./0,8 т., двойное храповое колесо) 0,8/2 2,06 Рычажный 3 2 660
Лебедка MATRIX 52220 (2 т./0,8 т., одинарное храповое колесо) 0,8/2 2,2 Рычажный 3 2 230
Лебедка Jet JCH-4 рычажная JE181420 -/2 6,1 Рычажный 7 4 000

STURM 1091-08-2001

Рейтинг лебедок ручных для подъема грузов открывает этот рычажный механизм с двумя храповыми колесами.

Достоинства:

  • Крюки оснащены предохранителем для безопасности груза;
  • Прочность за счет двух храповых колес с надежным фиксатором;
  • Сделана из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием рабочих механизмов, поэтому может использоваться в помещении и на улице;
  • Может перемещать груз в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
  • Вес менее трех килограммов позволяет переносить лебедку или возить в машине.

Недостатки:

  • Невысокая надежность ручки.

04.jpg

MATRIX 52260 (2 т./0,8 т., двойное храповое колесо)

Какая хорошая и надежная ручная лебедка для быстрого проведения монтажных работ? - Определенно, эта.

Достоинства:

  • Трос из стали устойчив к трению и большим нагрузкам;
  • Может применяться при разгрузке и погрузке, монтаже и авторемонте, поскольку имеет функцию вертикального и горизонтального подъема/опускания;
  • Рычаг с пластиковой ручкой удобен для захвата;
  • Оптимально подходит для работ, где требуется небольшой подъем груза;
  • При необходимости лебедку можно переносить по территории сервиса или другого объекта, поскольку ее вес составляет 3 кг.

Недостатки:

  • Не выявлено.
05.jpg

MATRIX 52220 (2 т./0,8 т., одинарное храповое колесо)

Хорошая ручная лебедка для авто и использования в бытовых целях.

Достоинства:

  • Оснащена остановочным механизмом, чтобы не повредить груз в случае нештатной ситуации;
  • На крючках имеются карабины, чтобы надежно фиксировать груз во время операций;
  • Стальной 5-миллиметровый трос и 3 крюка помогают поднимать объекты вертикально и под углом к поверхности;
  • Ручной привод позволяет использовать устройство на любом объекте вне зависимости от наличия электричества;
  • Простой механизм управления.

Недостатки:

  • Не выявлено.
07.jpg

Jet JCH-4 рычажная JE181420

В рейтинг ручных лебедок для дачи вполне можно включить эту модель средней грузоподъемности.

Достоинства:

  • Стопорный механизм не требует усилий оператора и удержания рычага;
  • Лучший по длине в этой категории рейтинга стальной трос будет удобен при необходимости подъема/опускания груза, например, при строительных и ремонтных работах в доме;
  • Запоры на крюках не дадут грузу сорваться;
  • Удобен при работе на неэлектрифицированных объектах за счет ручного привода.

Недостатки:

  • Не выявлено.
08.jpg

Лучшие ручные лебедки 3-4 тонны

Модель/Характеристика Грузоподъемность (т)/тяга (т) Длина троса (м) Тип механизма Вес (кг) Стоимость (руб)
Лебедка MATRIX 52225 (4 т./1,6 т., двойное храповое колесо) 1,6/4 3 Рычажный 5,9 4 033
Лебедка Magnus-Profi WRP3200 (3,2 т, 20 м)

-/ 3,2 20 Рычажный 48 37 940
Лебедка STURM 1091-07-4000 (длина троса 3 м) -/4 3 Рычажный 6 4 780

MATRIX 52225 (4 т./1,6 т., двойное храповое колесо)

Хорошая ручная лебедка для автомобиля с толстым тросом.

Достоинства:

  • Два храповых колеса для надежной фиксации груза;
  • Стопор помогает зафиксировать объект на крюке, чтобы избежать его падение;
  • 5-миллиметровый трос из стали устойчив к трению и высоким нагрузкам, такая лебедка лучшим образом справится с вытягиванием автомобиля из грязи;
  • Прочный каркас и болтовые крепления надежно фиксируют механизм;
  • Трехметрового троса достаточно для работ в гараже или небольшом сервисе.

Недостатки:

  • Не выявлено.
08.jpg

Magnus-Profi WRP3200 (3,2 т, 20 м)

Эта ручная рычажная лебедка, которая попала в наш рейтинг лучших, имеет лидирующие позиции по длине и толщине троса среди моделей грузоподъемностью до 4 тонн.

Достоинства:

  • Лучшая длина троса - 20 м подойдет как для работы в гараже, так и использования при строительстве для подъема грузов на верхние этажи частного дома;
  • Толщина троса в 16 мм при относительно небольшой грузоподъемности способствует его износоустойчивости;
  • На стропе расположен массивный крюк с креплением для лучшей фиксации груза;
  • Основной механизм закрыт корпусом, который защищает его от попадания грязи и влаги.

Недостатки:

  • Большой вес для ручной транспортировки (48 кг).
09.jpg

STURM 1091-07-4000 (длина троса 3 м)

Рейтинг ручных рычажных лебедок на 4 тонны завершает надежная модель марки Sturm.

Достоинства:

  • Подходит для использования на любом объекте, так как не нуждается в источнике питания;
  • Не требует специального обслуживания;
  • Троса длиной в 3 м и толщиной в 0,3 см достаточно для изъятия двигателя при ремонте авто или подъема грузов при монтажных работах;
  • На крюках расположен закрепляющий механизм, чтобы груз не сорвался при выполнении сложных работ;
  • Подходит для перемещения груза как под углом к поверхности, так и по вертикали.

Недостатки:

  • Не выявлено.
10.jpg

Лучшие шестеренные ручные лебедки

Модель/Характеристика Грузоподъемность (т)/тяга (т) Длина троса (м) Тип механизма Вес (кг) Стоимость (руб)
Лебедка MATRIX 522715 (0,8 т.) -/0,8 7,5 Ручной 5,2 4 310
Лебедка MATRIX 522735 (0,8 т.) -/0,8 9 Ручной 5,3 3 590
Лебедка ЛР-0,15 (135 кг канат 10м) 0,135/- 10 Ручной 3,6 6 500
Лебедка Дина г/п 250кг, канат 20м 0, 250/- 20 Ручной - 11 200
Лебедка ТЛ-5Т г/п 5,0 тонн 5/- 20 Ручной 310 210 000

MATRIX 522715 (0,8 т.)

Хороший ручной механизм для машины, монтажных и демонтажных работ.

Достоинства:

  • Корпус и шестерни выполнены из прочной стали и закреплены болтовыми соединениями;
  • Оптимальна для горизонтального перемещения грузов до 800 кг;
  • Небольшой вес позволяет переносит устройство в руках или сумке, а также возить с собой в машине;
  • Компактному хранению способствует возможность крепления крюка на перемычку;
  • На барабане размещена лента длиной 7,5 м, которая будет удобна при большом расстоянии до объекта.

Недостатки:

  • Только для горизонтального перемещения грузов.
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MATRIX 522735 (0,8 т.)

Какие хорошие ручные шестеренные лебедки? - Конечно, компактные и с длинным тросом, как эта модель нашего рейтинга.

Достоинства:

  • Простой в управлении механизм, который за счет небольшого веса можно переносить в руках или ящике для инструментов;
  • Габариты устройства позволяют разместить его на полке в гараже или в багажнике;
  • Подойдет для подтягивания грузов при разгрузке, монтажных работах;
  • Оснащена девятиметровым тросом толщиной 5 мм, который выдерживает тяговое усилие до 0,8 т;
  • Надежный стальной механизм с болтовыми соединениями устойчив к интенсивной эксплуатации.

Недостатки:

  • Только для тяговых работ.
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ЛР-0,15 (135 кг канат 10м)

Самая лучшая ручная шестеренная лебедка для малых грузов и лучшая по легкости в этой категории рейтинга.

Достоинства:

  • Оптимально подходит для подъема/опускания грузов при авторемонтных работах, монтаже и работе с тяжелыми деталями;
  • Рассчитана на небольшие грузы весом до 135 кг и поднимает их на высоту до 10 м;
  • Вес 3,6 кг и компактный размер облегчают транспортировку агрегата, позволяя перевозить его с объекта на объект;
  • Крюк оснащен креплением для защиты груза;
  • На корпусе предусмотрены отверстия для надежного крепления к точке опоры.

Недостатки:

  • Только для вертикального перемещения.
12.jpg

Дина г/п 250кг, канат 20м

Эта ручная лебедка - одна из лучших по длине троса среди моделей, которые вошли в наш рейтинг.

Достоинства:

  • Оборудована защищенным от внешнего воздействия тормозным механизмом, который не позволит грузу опускаться произвольно;
  • Выполнена в соответствии с ГОСТом по необходимой устойчивости в разных климатических условиях;
  • Грузоподъемности в 250 кг достаточно для небольших строительных или погрузочно-разгрузочных работ;
  • Металлический канат длиной 20 м будет удобен при работах в помещении и на улице.

Недостатки:

  • Не выявлено.
14.jpg

ТЛ-5Т г/п 5,0 тонн

Массивная ручная лебедка, которая одинаково подойдет как для внедорожника, так и для большинства легковых машин. У нее, бесспорно, лучшая грузоподъемность в рейтинге.

Достоинства:

  • Высокая грузоподъемность (5 тонн) позволяет работать с большим количеством стройматериалов, оборудования и легковых автомобилей;
  • Канат толщиной 2 см способствует легкому вытягиванию массивных автомобилей или их подъем при эвакуации;
  • Идеально подходит для работы на улице при температуре воздуха от -25 градусов до 40°C;
  • Надежный шестеренный механизм позволяет фиксировать груз при останове ручки и избежать его самопроизвольного движения.

Недостатки:

  • Вес - 310 кг;
  • Высокая стоимость.
15.jpg

Лучшие ручные рычажные лебедки

Модель/Характеристика Грузоподъемность (т)/тяга (т) Длина троса (м) Тип механизма Вес (кг) Стоимость (руб)
Лебедка Magnus-Profi WRP1600 (1,6 т, 20 м) 1,6/- 20 Рычажный 26,2 21 950
Лебедка Jet NHSS-1.5T JE286515SK 1,5/2,4 12 Рычажный 17 10 910
Лебедка SPARTA 522155 (1,5 т./0,6 т.) 0,6/1,5 4,2 Рычажный 1,8 1 530
Лебедка Jet JG-150A JE286515 1,5/2,4 11 Рычажный 14 24 300
Рычажная тяговая лебедка Jet JG-75A JE286575 (без троса) 0,75/1,2 20 Рычажный 7 14 000

Magnus-Profi WRP1600 (1,6 т, 20 м)

“Какая ручная лебедка лучше для легкового авто?” - Лучшим вариантом будет устройство с толстым канатом и надежным рычажным механизмом.

Достоинства:

  • Механизм защищен корпусом от влаги и грязи;
  • 20-ти метровый металлический трос толщиной 11 мм оптимально подойдет для подъема тяжеловесных предметов;
  • Тяговое усилие 1,6 т подойдет для подъема автомобилей при эвакуации, тяжелой мебели и частей промышленного оборудования;
  • Тормоз позволяет останавливать груз на необходимой высоте и препятствует его движению.

Недостатки:

  • Не выявлено.
16.jpg

Jet NHSS-1.5T JE286515SK

Еще одна ручная автомобильная лебедка, которая входит в наш рейтинг лучших агрегатов для подъема грузов.

Достоинства:

  • Длинная рукоятка для удобства подъема тяжелых грузов;
  • Металлический корпус с надежными болтовыми соединениями;
  • Крюк оснащен замком для лучшей фиксации груза;
  • Тяговое усилие в 2,4 т подойдет для операций с авто, стройматериалами, промышленным оборудованием.

Недостатки:

  • Нет троса в комплекте.
17.jpg

SPARTA 522155 (1,5 т./0,6 т.)

Достойное недорогое рычажное устройство для небольшого авторемонта и погрузочно-разгрузочных работ.

Достоинства:

  • Три крюка для подъема и перемещения груза под углом;
  • Комплектуется полутораметровым тросом, что подойдет для авторемонта;
  • За счет веса 1,8 кг (лучшего малого веса в рейтинге) его легко переносить и хранить;
  • Храповое кольцо позволяет надежно фиксировать груз на желаемой высоте;

Недостатки:

  • Не выявлено.
18.jpg

Jet JG-150A JE286515

Ручная компактная лебедка для внедорожника, которую характеризует лучшая грузоподъемность и универсальность.

Достоинства:

  • Алюминиевый корпус защищает механизм от загрязнений;
  • Допускается как подъем/опускание грузов вертикально, так и под углом к поверхности;
  • Тяговое усилие 2,4 т и грузоподъемность 1,5 т позволяют использовать устройство для буксировки автомобилей, монтажных и ремонтных работ;
  •  Небольшие габариты и вес позволяют хранить устройство в гараже или перевозить с собой в машине.

Недостатки:

  • Не выявлено.
19.jpg

Рычажная тяговая лебедка Jet JG-75A JE286575 (без троса)

Лучшие ручные лебедки для внедорожников всегда пригодятся, если нужно вытащить машину из ямы или провести ремонт.

Достоинства:

  • Рукоятка может регулироваться для удобства пользователя;
  • Универсальна для выполнения работ по поднятию/опусканию объектов, так и перемещения по горизонтали;
  • Предусмотрен рычаг для фиксации груза на необходимой высоте;
  • Алюминиевый корпус с болтовыми соединениями для защиты механизма;
  • Небольшой вес для ручной транспортировки или хранения на стеллаже.

Недостатки:

  • Нет троса в комплекте.
20.jpg

Лучшие автомобильные ручные лебедки

Модель/Характеристика Грузоподъемность (т)/тяга (т) Длина троса (м) Тип привода Вес (кг) Стоимость (руб)
Лебедка LEMA-1620W 1,6т-20м -/1,6 12 Рычажный 12 12 000
Лебедка ЛР-1,5 с канатом 50м 1,5/- 50 Ручной 39 36 000
Лебедка ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW) -/1,134 12 Электрический 7,4 8 200
Лебедка ADA WINCH SS 8500 (OFF ROAD) -/3,8 28 Электрический 38 35 000
Лебедка ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW) -/ 4,3 28 Электрический 38 35 000

LEMA LTM-1620W 1,6т-20м

Монтажно-тяговый механизм средней грузоподъемности, который может использоваться как в профессиональной сфере, так и в быту.

Достоинства:

  • Ручка в верхней части корпуса для удобства при работе;
  • Грузоподъемность 1,6 т позволит устройству произвести ремонт авто, погрузку и разгрузку материалов, работы с промышленным оборудованием;
  • 12-метровый трос оптимален для работы в гараже или небольшом помещении;
  • Зажим на крюке не позволяет грузу сорваться при раскачивании.

Недостатки:

  • Не выявлено.
21.jpg

ЛР-1,5 с канатом 50м

Рейтинг ручных лебедок барабанных вполне могла бы возглавить эта модель с одним из лучших длинных тросов.

Достоинства:

  • Универсальная для большинства задач грузоподъемность - 1,5 т;
  • Оснащена канатом на 50 метров, что делает устройство удобным для работы на улице;
  • Для фиксации на опорной поверхности в основании корпуса проделаны отверстия;
  • Механизм крепится к корпусу надежным болтовым соединением.

Недостатки:

  • Вес - 39 кг.
22.jpg

ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW)

Автоматическое устройство для крепления на авто, которое выполнит свою задачу в условиях города и бездорожья.

Достоинства:

  • Наибольшее тяговое усилие в 1,134 т способствует легкому вытаскиванию автомобиля из грязи или ямы;
  • Может подключаться к авто с помощью установки пульта на панель управления;
  • Трос из стали диаметром 4,8 мм обладает износоустойчивостью даже при работе в сложных условиях;
  • Простое управление за счет нажатия/отпускания кнопки;
  • Не требует усилий оператора при работе.

Недостатки:

  • Не выявлено.
23.jpeg

ADA WINCH SS 8500 (OFF ROAD)

Лучшая ручная автомобильная лебедка на 4 тонны в этой категории рейтинга.

Достоинства:

  • Тяга в 3,8 т помогает буксировать внедорожники и небольшой грузовой транспорт;
  • Крюк с замком для надежного крепления троса к опоре;
  • Длинный трос удобен для использования при далеко расположенной опоре;
  • Не требует усилий оператора при работе.

Недостатки:

  • Вес - 38 кг.
24.jpg

ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD)

Автомобильное устройство с электрическим приводом и высоким тяговым усилием для буксировки авто.

Достоинства:

  • Лучшее тяговое усилие в этой категории рейтинга 4,3 тонны делает лебедку универсальной для легковых машин и внедорожников;
  • 28-метровый трос и крюк с замком не дадут машине сорваться с крепежного приспособления;
  • Простое управление при помощи кнопки;
  • Не требует усилий оператора при работе.

Недостатки:

  • Вес - 38 кг.
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