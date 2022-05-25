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Без лебедки сложно представить себе стройку или гараж умелого мастера. Ведь этот механизм - почти универсальный. По принципу лебедки работают лифты, краны, а вытащить машину из ямы, погрузить на эвакуатор или достать двигатель при ремонте без такого устройства просто невозможно. В данной статье мы расскажем о производителях монтажно-тяговых механизмов, о том, как выбрать подходящее устройство и приведем рейтинг лучших ручных лебедок на любой случай.

Какие бывают лебедки

Лебедки принято классифицировать по типу привода. Ниже приведем таблицу с основными видами устройств и сферами использования.

Лебедка по типу привода Изображение Приведение в действие Сфера применения Плюсы Минусы Ручная

Оператор с помощью ручки крутит барабан, на который наматывается трос. Вместо ручки может использоваться рычаг. Разгрузка, монтаж, строительство. Легкость и компактность;

Низкая стоимость. Небольшая грузоподъемность;

Требуют много усилий оператора. Гидравлическая

Тяговое усилие создается при помощи давления жидкости. Строительные работы, автотранспорт, промышленность. Износоустойчивость;

Возможность работы под водой;

Остановка механизма при превышении грузоподъемности. Малая скорость наматывания троса. Электрическая

Запускается при включении электродвигателя. Промышленность, строительство, сельское хозяйство, автосервисы. Большая грузоподъемность и тяга;

Не требуют усилий оператора. Высокая стоимость;

Трудоемкость монтажа.

Какую лебедку лучше купить

Выбор лебедки прежде всего будет определяться целями покупателя и технической оснащенностью места, где предполагается ее использовать.

Выбор лебедки

Чтобы лебедка стала лучшей в вашем личном рейтинге, то ее стоит выбирать с учетом следующих критериев:

Грузоподъемности и тягового усилия. Эти факторы определяются исходя из назначения устройства. Лучшими показателями обладают электрические лебедки. Они применяются для подъема тяжелых материалов, буксировки как легковых, так и грузовых автомобилей. Гидравлические устройства имеют показатели чуть ниже, а ручные механизмы преимущественно рассчитаны на выполнение работ с относительно небольшим весом (до нескольких тонн). Диаметра и ширины барабана. Чем больше барабан, тем меньше будут перегибы троса и истирание, а, следовательно, увеличится срок его службы. Длины троса. От длины троса зависит возможность перемещать объекты на определенные расстояния. Лебедки для работы в помещении лучше подбирать с учетом пространственных ограничений. А вот для подъема и подтягивания грузов на улице можно выбрать агрегат с тросом любой удобной длины. Скорости работы. Безусловно, лучшей скоростью подъема/подтягивания за счет привода обладает электролебедка. Но если приобрести и установить такой агрегат нет возможности, то можно обратиться к гидравлическим или ручным моделям с аналогичными тяговыми свойствами. Типа редуктора. “Какая ручная лебедка лучше: червячная или шестеренчатая?”. Правильный ответ на этот вопрос будет зависеть от веса груза и желаемых габаритов устройства. Лебедки с червячным редуктором обладают более надежным остановочным механизмом, но проигрывают шестеренчатым по габаритам и грузоподъемности.





Шестеренная лебедка





Червячная лебедка

Производителя. Бренды-изготовители лебедок используют материалы и комплектующие разного качества, что безусловно будет влиять на износоустойчивость устройства и его цену. О лучших производителях лебедок расскажем подробнее в следующем разделе.

Испытание лебедки

Периодически лебедка нуждается в проверке работоспособности. Особенно это необходимо, если изделие подлежало ремонту. Рекомендуется давать ей статическую или динамическую нагрузку в зависимости от предназначения и типа привода устройства.

Для производственных агрегатов испытания проводятся в соответствии с установленными на предприятии и в законодательстве нормами. А бытовые лебедки некоторые автолюбители, например, тестируют в реальных условиях на труднопроходимой местности.

Лебедку какой фирмы лучше выбрать

К лучшим производителям лебедок разного назначения относят следующие фирмы:

ADA . А точнее, ADA Instruments торговая марка, под которой выпускается измерительная техника, оборудование для диагностических работ и строительства. Специализируется на производстве электрических автомобильных лебедок с металлическим тросом.

. А точнее, ADA Instruments торговая марка, под которой выпускается измерительная техника, оборудование для диагностических работ и строительства. Специализируется на производстве электрических автомобильных лебедок с металлическим тросом. Jet . Известен производством ручных лебедок разной грузоподъемности для тяги и подъема.

. Известен производством ручных лебедок разной грузоподъемности для тяги и подъема. LEMA . Крупный производитель техники для складских работ, поставляющий оборудование в Россию более 20 лет. Лебедки бренда отличаются надежностью и износостойкостью.

. Крупный производитель техники для складских работ, поставляющий оборудование в Россию более 20 лет. Лебедки бренда отличаются надежностью и износостойкостью. Magnus-Profi . Чешский бренд, который поставляет на рынок складские инструменты, тали, ручные лебедки. Техникой от Magnus-Profi пользуются автолюбители и профессионалы в сервисных центрах.

. Чешский бренд, который поставляет на рынок складские инструменты, тали, ручные лебедки. Техникой от Magnus-Profi пользуются автолюбители и профессионалы в сервисных центрах. SPARTA . Российский производитель и дистрибьютор инструмента, крепежных изделий, оборудования для уборки и отделки. В его ассортименте можно найти автомобильные тали и лебедки доступной стоимости.

. Российский производитель и дистрибьютор инструмента, крепежных изделий, оборудования для уборки и отделки. В его ассортименте можно найти автомобильные тали и лебедки доступной стоимости. MATRIX . Торговая марка российской компании, под которой реализуется слесарное оборудование, столярный и автоинструмент. Рычажные и шестеренчатые устройства от MATRIX помогают проводить ремонт легкового автотранспорта и вытаскивать машины из ям и грязи.

. Торговая марка российской компании, под которой реализуется слесарное оборудование, столярный и автоинструмент. Рычажные и шестеренчатые устройства от MATRIX помогают проводить ремонт легкового автотранспорта и вытаскивать машины из ям и грязи. STURM. Известный поставщик инструмента под одноименной маркой. Рычажные лебедки производства компании используются как для тяги, таки для вертикального подъема.

Лучшие ручные лебедки 2 тонны

STURM 1091-08-2001

Рейтинг лебедок ручных для подъема грузов открывает этот рычажный механизм с двумя храповыми колесами.

Достоинства:

Крюки оснащены предохранителем для безопасности груза;

Прочность за счет двух храповых колес с надежным фиксатором;

Сделана из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием рабочих механизмов, поэтому может использоваться в помещении и на улице;

Может перемещать груз в горизонтальной и вертикальной плоскостях;

Вес менее трех килограммов позволяет переносить лебедку или возить в машине.

Недостатки:

Невысокая надежность ручки.





MATRIX 52260 (2 т./0,8 т., двойное храповое колесо)

Какая хорошая и надежная ручная лебедка для быстрого проведения монтажных работ? - Определенно, эта.

Достоинства:

Трос из стали устойчив к трению и большим нагрузкам;

Может применяться при разгрузке и погрузке, монтаже и авторемонте, поскольку имеет функцию вертикального и горизонтального подъема/опускания;

Рычаг с пластиковой ручкой удобен для захвата;

Оптимально подходит для работ, где требуется небольшой подъем груза;

При необходимости лебедку можно переносить по территории сервиса или другого объекта, поскольку ее вес составляет 3 кг.

Недостатки:

Не выявлено.

MATRIX 52220 (2 т./0,8 т., одинарное храповое колесо)



Хорошая ручная лебедка для авто и использования в бытовых целях.

Достоинства:

Оснащена остановочным механизмом, чтобы не повредить груз в случае нештатной ситуации;

На крючках имеются карабины, чтобы надежно фиксировать груз во время операций;

Стальной 5-миллиметровый трос и 3 крюка помогают поднимать объекты вертикально и под углом к поверхности;

Ручной привод позволяет использовать устройство на любом объекте вне зависимости от наличия электричества;

Простой механизм управления.

Недостатки:

Не выявлено.

Jet JCH-4 рычажная JE181420



В рейтинг ручных лебедок для дачи вполне можно включить эту модель средней грузоподъемности.

Достоинства:

Стопорный механизм не требует усилий оператора и удержания рычага;

Лучший по длине в этой категории рейтинга стальной трос будет удобен при необходимости подъема/опускания груза, например, при строительных и ремонтных работах в доме;

Запоры на крюках не дадут грузу сорваться;

Удобен при работе на неэлектрифицированных объектах за счет ручного привода.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие ручные лебедки 3-4 тонны



MATRIX 52225 (4 т./1,6 т., двойное храповое колесо)

Хорошая ручная лебедка для автомобиля с толстым тросом.

Достоинства:

Два храповых колеса для надежной фиксации груза;

Стопор помогает зафиксировать объект на крюке, чтобы избежать его падение;

5-миллиметровый трос из стали устойчив к трению и высоким нагрузкам, такая лебедка лучшим образом справится с вытягиванием автомобиля из грязи;

Прочный каркас и болтовые крепления надежно фиксируют механизм;

Трехметрового троса достаточно для работ в гараже или небольшом сервисе.

Недостатки:

Не выявлено.

Magnus-Profi WRP3200 (3,2 т, 20 м)



Эта ручная рычажная лебедка, которая попала в наш рейтинг лучших, имеет лидирующие позиции по длине и толщине троса среди моделей грузоподъемностью до 4 тонн.

Достоинства:

Лучшая длина троса - 20 м подойдет как для работы в гараже, так и использования при строительстве для подъема грузов на верхние этажи частного дома;

Толщина троса в 16 мм при относительно небольшой грузоподъемности способствует его износоустойчивости;

На стропе расположен массивный крюк с креплением для лучшей фиксации груза;

Основной механизм закрыт корпусом, который защищает его от попадания грязи и влаги.

Недостатки:

Большой вес для ручной транспортировки (48 кг).

STURM 1091-07-4000 (длина троса 3 м)



Рейтинг ручных рычажных лебедок на 4 тонны завершает надежная модель марки Sturm.

Достоинства:

Подходит для использования на любом объекте, так как не нуждается в источнике питания;

Не требует специального обслуживания;

Троса длиной в 3 м и толщиной в 0,3 см достаточно для изъятия двигателя при ремонте авто или подъема грузов при монтажных работах;

На крюках расположен закрепляющий механизм, чтобы груз не сорвался при выполнении сложных работ;

Подходит для перемещения груза как под углом к поверхности, так и по вертикали.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие шестеренные ручные лебедки



Модель/Характеристика Грузоподъемность (т)/тяга (т) Длина троса (м) Тип механизма Вес (кг) Стоимость (руб) Лебедка MATRIX 522715 (0,8 т.) -/0,8 7,5 Ручной 5,2 4 310 Лебедка MATRIX 522735 (0,8 т.) -/0,8 9 Ручной 5,3 3 590 Лебедка ЛР-0,15 (135 кг канат 10м) 0,135/- 10 Ручной 3,6 6 500 Лебедка Дина г/п 250кг, канат 20м 0, 250/- 20 Ручной - 11 200 Лебедка ТЛ-5Т г/п 5,0 тонн 5/- 20 Ручной 310 210 000

MATRIX 522715 (0,8 т.)

Хороший ручной механизм для машины, монтажных и демонтажных работ.

Достоинства:

Корпус и шестерни выполнены из прочной стали и закреплены болтовыми соединениями;

Оптимальна для горизонтального перемещения грузов до 800 кг;

Небольшой вес позволяет переносит устройство в руках или сумке, а также возить с собой в машине;

Компактному хранению способствует возможность крепления крюка на перемычку;

На барабане размещена лента длиной 7,5 м, которая будет удобна при большом расстоянии до объекта.

Недостатки:

Только для горизонтального перемещения грузов.

MATRIX 522735 (0,8 т.)



Какие хорошие ручные шестеренные лебедки? - Конечно, компактные и с длинным тросом, как эта модель нашего рейтинга.

Достоинства:

Простой в управлении механизм, который за счет небольшого веса можно переносить в руках или ящике для инструментов;

Габариты устройства позволяют разместить его на полке в гараже или в багажнике;

Подойдет для подтягивания грузов при разгрузке, монтажных работах;

Оснащена девятиметровым тросом толщиной 5 мм, который выдерживает тяговое усилие до 0,8 т;

Надежный стальной механизм с болтовыми соединениями устойчив к интенсивной эксплуатации.

Недостатки:

Только для тяговых работ.

ЛР-0,15 (135 кг канат 10м)



Самая лучшая ручная шестеренная лебедка для малых грузов и лучшая по легкости в этой категории рейтинга.

Достоинства:

Оптимально подходит для подъема/опускания грузов при авторемонтных работах, монтаже и работе с тяжелыми деталями;

Рассчитана на небольшие грузы весом до 135 кг и поднимает их на высоту до 10 м;

Вес 3,6 кг и компактный размер облегчают транспортировку агрегата, позволяя перевозить его с объекта на объект;

Крюк оснащен креплением для защиты груза;

На корпусе предусмотрены отверстия для надежного крепления к точке опоры.

Недостатки:

Только для вертикального перемещения.

Дина г/п 250кг, канат 20м



Эта ручная лебедка - одна из лучших по длине троса среди моделей, которые вошли в наш рейтинг.

Достоинства:

Оборудована защищенным от внешнего воздействия тормозным механизмом, который не позволит грузу опускаться произвольно;

Выполнена в соответствии с ГОСТом по необходимой устойчивости в разных климатических условиях;

Грузоподъемности в 250 кг достаточно для небольших строительных или погрузочно-разгрузочных работ;

Металлический канат длиной 20 м будет удобен при работах в помещении и на улице.

Недостатки:

Не выявлено.

ТЛ-5Т г/п 5,0 тонн



Массивная ручная лебедка, которая одинаково подойдет как для внедорожника, так и для большинства легковых машин. У нее, бесспорно, лучшая грузоподъемность в рейтинге.

Достоинства:

Высокая грузоподъемность (5 тонн) позволяет работать с большим количеством стройматериалов, оборудования и легковых автомобилей;

Канат толщиной 2 см способствует легкому вытягиванию массивных автомобилей или их подъем при эвакуации;

Идеально подходит для работы на улице при температуре воздуха от -25 градусов до 40°C;

Надежный шестеренный механизм позволяет фиксировать груз при останове ручки и избежать его самопроизвольного движения.

Недостатки:

Вес - 310 кг;

Высокая стоимость.

Лучшие ручные рычажные лебедки



Magnus-Profi WRP1600 (1,6 т, 20 м)

“Какая ручная лебедка лучше для легкового авто?” - Лучшим вариантом будет устройство с толстым канатом и надежным рычажным механизмом.

Достоинства:

Механизм защищен корпусом от влаги и грязи;

20-ти метровый металлический трос толщиной 11 мм оптимально подойдет для подъема тяжеловесных предметов;

Тяговое усилие 1,6 т подойдет для подъема автомобилей при эвакуации, тяжелой мебели и частей промышленного оборудования;

Тормоз позволяет останавливать груз на необходимой высоте и препятствует его движению.

Недостатки:

Не выявлено.

Jet NHSS-1.5T JE286515SK

Еще одна ручная автомобильная лебедка, которая входит в наш рейтинг лучших агрегатов для подъема грузов.

Достоинства:

Длинная рукоятка для удобства подъема тяжелых грузов;

Металлический корпус с надежными болтовыми соединениями;

Крюк оснащен замком для лучшей фиксации груза;

Тяговое усилие в 2,4 т подойдет для операций с авто, стройматериалами, промышленным оборудованием.

Недостатки:

Нет троса в комплекте.

SPARTA 522155 (1,5 т./0,6 т.)



Достойное недорогое рычажное устройство для небольшого авторемонта и погрузочно-разгрузочных работ.

Достоинства:

Три крюка для подъема и перемещения груза под углом;

Комплектуется полутораметровым тросом, что подойдет для авторемонта;

За счет веса 1,8 кг (лучшего малого веса в рейтинге) его легко переносить и хранить;

Храповое кольцо позволяет надежно фиксировать груз на желаемой высоте;

Недостатки:

Не выявлено.

Jet JG-150A JE286515



Ручная компактная лебедка для внедорожника, которую характеризует лучшая грузоподъемность и универсальность.

Достоинства:

Алюминиевый корпус защищает механизм от загрязнений;

Допускается как подъем/опускание грузов вертикально, так и под углом к поверхности;

Тяговое усилие 2,4 т и грузоподъемность 1,5 т позволяют использовать устройство для буксировки автомобилей, монтажных и ремонтных работ;

Небольшие габариты и вес позволяют хранить устройство в гараже или перевозить с собой в машине.

Недостатки:

Не выявлено.

Рычажная тяговая лебедка Jet JG-75A JE286575 (без троса)



Лучшие ручные лебедки для внедорожников всегда пригодятся, если нужно вытащить машину из ямы или провести ремонт.

Достоинства:

Рукоятка может регулироваться для удобства пользователя;

Универсальна для выполнения работ по поднятию/опусканию объектов, так и перемещения по горизонтали;

Предусмотрен рычаг для фиксации груза на необходимой высоте;

Алюминиевый корпус с болтовыми соединениями для защиты механизма;

Небольшой вес для ручной транспортировки или хранения на стеллаже.

Недостатки:

Нет троса в комплекте.

Лучшие автомобильные ручные лебедки



LEMA LTM-1620W 1,6т-20м

Монтажно-тяговый механизм средней грузоподъемности, который может использоваться как в профессиональной сфере, так и в быту.

Достоинства:

Ручка в верхней части корпуса для удобства при работе;

Грузоподъемность 1,6 т позволит устройству произвести ремонт авто, погрузку и разгрузку материалов, работы с промышленным оборудованием;

12-метровый трос оптимален для работы в гараже или небольшом помещении;

Зажим на крюке не позволяет грузу сорваться при раскачивании.

Недостатки:

Не выявлено.

ЛР-1,5 с канатом 50м



Рейтинг ручных лебедок барабанных вполне могла бы возглавить эта модель с одним из лучших длинных тросов.

Достоинства:

Универсальная для большинства задач грузоподъемность - 1,5 т;

Оснащена канатом на 50 метров, что делает устройство удобным для работы на улице;

Для фиксации на опорной поверхности в основании корпуса проделаны отверстия;

Механизм крепится к корпусу надежным болтовым соединением.

Недостатки:

Вес - 39 кг.

ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW)



Автоматическое устройство для крепления на авто, которое выполнит свою задачу в условиях города и бездорожья.

Достоинства:

Наибольшее тяговое усилие в 1,134 т способствует легкому вытаскиванию автомобиля из грязи или ямы;

Может подключаться к авто с помощью установки пульта на панель управления;

Трос из стали диаметром 4,8 мм обладает износоустойчивостью даже при работе в сложных условиях;

Простое управление за счет нажатия/отпускания кнопки;

Не требует усилий оператора при работе.

Недостатки:

Не выявлено.

ADA WINCH SS 8500 (OFF ROAD)



Лучшая ручная автомобильная лебедка на 4 тонны в этой категории рейтинга.

Достоинства:

Тяга в 3,8 т помогает буксировать внедорожники и небольшой грузовой транспорт;

Крюк с замком для надежного крепления троса к опоре;

Длинный трос удобен для использования при далеко расположенной опоре;

Не требует усилий оператора при работе.

Недостатки:

Вес - 38 кг.

ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD)

Автомобильное устройство с электрическим приводом и высоким тяговым усилием для буксировки авто.

Достоинства:

Лучшее тяговое усилие в этой категории рейтинга 4,3 тонны делает лебедку универсальной для легковых машин и внедорожников;

28-метровый трос и крюк с замком не дадут машине сорваться с крепежного приспособления;

Простое управление при помощи кнопки;

Не требует усилий оператора при работе.

Недостатки: