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Без лебедки сложно представить себе стройку или гараж умелого мастера. Ведь этот механизм - почти универсальный. По принципу лебедки работают лифты, краны, а вытащить машину из ямы, погрузить на эвакуатор или достать двигатель при ремонте без такого устройства просто невозможно. В данной статье мы расскажем о производителях монтажно-тяговых механизмов, о том, как выбрать подходящее устройство и приведем рейтинг лучших ручных лебедок на любой случай.
Какие бывают лебедки
Лебедки принято классифицировать по типу привода. Ниже приведем таблицу с основными видами устройств и сферами использования.
Какую лебедку лучше купить
Выбор лебедки прежде всего будет определяться целями покупателя и технической оснащенностью места, где предполагается ее использовать.
Выбор лебедки
Чтобы лебедка стала лучшей в вашем личном рейтинге, то ее стоит выбирать с учетом следующих критериев:
- Грузоподъемности и тягового усилия. Эти факторы определяются исходя из назначения устройства. Лучшими показателями обладают электрические лебедки. Они применяются для подъема тяжелых материалов, буксировки как легковых, так и грузовых автомобилей. Гидравлические устройства имеют показатели чуть ниже, а ручные механизмы преимущественно рассчитаны на выполнение работ с относительно небольшим весом (до нескольких тонн).
- Диаметра и ширины барабана. Чем больше барабан, тем меньше будут перегибы троса и истирание, а, следовательно, увеличится срок его службы.
- Длины троса. От длины троса зависит возможность перемещать объекты на определенные расстояния. Лебедки для работы в помещении лучше подбирать с учетом пространственных ограничений. А вот для подъема и подтягивания грузов на улице можно выбрать агрегат с тросом любой удобной длины.
- Скорости работы. Безусловно, лучшей скоростью подъема/подтягивания за счет привода обладает электролебедка. Но если приобрести и установить такой агрегат нет возможности, то можно обратиться к гидравлическим или ручным моделям с аналогичными тяговыми свойствами.
- Типа редуктора. “Какая ручная лебедка лучше: червячная или шестеренчатая?”. Правильный ответ на этот вопрос будет зависеть от веса груза и желаемых габаритов устройства. Лебедки с червячным редуктором обладают более надежным остановочным механизмом, но проигрывают шестеренчатым по габаритам и грузоподъемности.
Шестеренная лебедка
Червячная лебедка
- Производителя. Бренды-изготовители лебедок используют материалы и комплектующие разного качества, что безусловно будет влиять на износоустойчивость устройства и его цену. О лучших производителях лебедок расскажем подробнее в следующем разделе.
Испытание лебедки
Периодически лебедка нуждается в проверке работоспособности. Особенно это необходимо, если изделие подлежало ремонту. Рекомендуется давать ей статическую или динамическую нагрузку в зависимости от предназначения и типа привода устройства.
Для производственных агрегатов испытания проводятся в соответствии с установленными на предприятии и в законодательстве нормами. А бытовые лебедки некоторые автолюбители, например, тестируют в реальных условиях на труднопроходимой местности.
Лебедку какой фирмы лучше выбрать
К лучшим производителям лебедок разного назначения относят следующие фирмы:
- ADA. А точнее, ADA Instruments торговая марка, под которой выпускается измерительная техника, оборудование для диагностических работ и строительства. Специализируется на производстве электрических автомобильных лебедок с металлическим тросом.
- Jet. Известен производством ручных лебедок разной грузоподъемности для тяги и подъема.
- LEMA. Крупный производитель техники для складских работ, поставляющий оборудование в Россию более 20 лет. Лебедки бренда отличаются надежностью и износостойкостью.
- Magnus-Profi. Чешский бренд, который поставляет на рынок складские инструменты, тали, ручные лебедки. Техникой от Magnus-Profi пользуются автолюбители и профессионалы в сервисных центрах.
- SPARTA. Российский производитель и дистрибьютор инструмента, крепежных изделий, оборудования для уборки и отделки. В его ассортименте можно найти автомобильные тали и лебедки доступной стоимости.
- MATRIX. Торговая марка российской компании, под которой реализуется слесарное оборудование, столярный и автоинструмент. Рычажные и шестеренчатые устройства от MATRIX помогают проводить ремонт легкового автотранспорта и вытаскивать машины из ям и грязи.
- STURM. Известный поставщик инструмента под одноименной маркой. Рычажные лебедки производства компании используются как для тяги, таки для вертикального подъема.
Лучшие ручные лебедки 2 тонны
|
Модель/Характеристика
|
Грузоподъемность (т)/тяга (т)
|
Длина троса (м)
|
Тип механизма
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Лебедка STURM 1091-08-2001
|
-/2
|
2,2
|
Рычажный
|
3
|
2 720
|
Лебедка MATRIX 52260 (2 т./0,8 т., двойное храповое колесо)
|
0,8/2
|
2,06
|
Рычажный
|
3
|
2 660
|
Лебедка MATRIX 52220 (2 т./0,8 т., одинарное храповое колесо)
|
0,8/2
|
2,2
|
Рычажный
|
3
|
2 230
|
Лебедка Jet JCH-4 рычажная JE181420
|
-/2
|
6,1
|
Рычажный
|
7
|
4 000
STURM 1091-08-2001
Рейтинг лебедок ручных для подъема грузов открывает этот рычажный механизм с двумя храповыми колесами.
Достоинства:
- Крюки оснащены предохранителем для безопасности груза;
- Прочность за счет двух храповых колес с надежным фиксатором;
- Сделана из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием рабочих механизмов, поэтому может использоваться в помещении и на улице;
- Может перемещать груз в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
- Вес менее трех килограммов позволяет переносить лебедку или возить в машине.
Недостатки:
- Невысокая надежность ручки.
MATRIX 52260 (2 т./0,8 т., двойное храповое колесо)
Какая хорошая и надежная ручная лебедка для быстрого проведения монтажных работ? - Определенно, эта.
Достоинства:
- Трос из стали устойчив к трению и большим нагрузкам;
- Может применяться при разгрузке и погрузке, монтаже и авторемонте, поскольку имеет функцию вертикального и горизонтального подъема/опускания;
- Рычаг с пластиковой ручкой удобен для захвата;
- Оптимально подходит для работ, где требуется небольшой подъем груза;
- При необходимости лебедку можно переносить по территории сервиса или другого объекта, поскольку ее вес составляет 3 кг.
Недостатки:
MATRIX 52220 (2 т./0,8 т., одинарное храповое колесо)
Хорошая ручная лебедка для авто и использования в бытовых целях.
Достоинства:
- Оснащена остановочным механизмом, чтобы не повредить груз в случае нештатной ситуации;
- На крючках имеются карабины, чтобы надежно фиксировать груз во время операций;
- Стальной 5-миллиметровый трос и 3 крюка помогают поднимать объекты вертикально и под углом к поверхности;
- Ручной привод позволяет использовать устройство на любом объекте вне зависимости от наличия электричества;
- Простой механизм управления.
Недостатки:
Jet JCH-4 рычажная JE181420
В рейтинг ручных лебедок для дачи вполне можно включить эту модель средней грузоподъемности.
Достоинства:
- Стопорный механизм не требует усилий оператора и удержания рычага;
- Лучший по длине в этой категории рейтинга стальной трос будет удобен при необходимости подъема/опускания груза, например, при строительных и ремонтных работах в доме;
- Запоры на крюках не дадут грузу сорваться;
- Удобен при работе на неэлектрифицированных объектах за счет ручного привода.
Недостатки:
Лучшие ручные лебедки 3-4 тонны
MATRIX 52225 (4 т./1,6 т., двойное храповое колесо)
Хорошая ручная лебедка для автомобиля с толстым тросом.
Достоинства:
- Два храповых колеса для надежной фиксации груза;
- Стопор помогает зафиксировать объект на крюке, чтобы избежать его падение;
- 5-миллиметровый трос из стали устойчив к трению и высоким нагрузкам, такая лебедка лучшим образом справится с вытягиванием автомобиля из грязи;
- Прочный каркас и болтовые крепления надежно фиксируют механизм;
- Трехметрового троса достаточно для работ в гараже или небольшом сервисе.
Недостатки:
Magnus-Profi WRP3200 (3,2 т, 20 м)
Эта ручная рычажная лебедка, которая попала в наш рейтинг лучших, имеет лидирующие позиции по длине и толщине троса среди моделей грузоподъемностью до 4 тонн.
Достоинства:
- Лучшая длина троса - 20 м подойдет как для работы в гараже, так и использования при строительстве для подъема грузов на верхние этажи частного дома;
- Толщина троса в 16 мм при относительно небольшой грузоподъемности способствует его износоустойчивости;
- На стропе расположен массивный крюк с креплением для лучшей фиксации груза;
- Основной механизм закрыт корпусом, который защищает его от попадания грязи и влаги.
Недостатки:
- Большой вес для ручной транспортировки (48 кг).
STURM 1091-07-4000 (длина троса 3 м)
Рейтинг ручных рычажных лебедок на 4 тонны завершает надежная модель марки Sturm.
Достоинства:
- Подходит для использования на любом объекте, так как не нуждается в источнике питания;
- Не требует специального обслуживания;
- Троса длиной в 3 м и толщиной в 0,3 см достаточно для изъятия двигателя при ремонте авто или подъема грузов при монтажных работах;
- На крюках расположен закрепляющий механизм, чтобы груз не сорвался при выполнении сложных работ;
- Подходит для перемещения груза как под углом к поверхности, так и по вертикали.
Недостатки:
Лучшие шестеренные ручные лебедки
|
Модель/Характеристика
|
Грузоподъемность (т)/тяга (т)
|
Длина троса (м)
|
Тип механизма
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Лебедка MATRIX 522715 (0,8 т.)
|
-/0,8
|
7,5
|
Ручной
|
5,2
|
4 310
|
Лебедка MATRIX 522735 (0,8 т.)
|
-/0,8
|
9
|
Ручной
|
5,3
|
3 590
|
Лебедка ЛР-0,15 (135 кг канат 10м)
|
0,135/-
|
10
|
Ручной
|
3,6
|
6 500
|
Лебедка Дина г/п 250кг, канат 20м
|
0, 250/-
|
20
|
Ручной
|
-
|
11 200
|
Лебедка ТЛ-5Т г/п 5,0 тонн
|
5/-
|
20
|
Ручной
|
310
|
210 000
MATRIX 522715 (0,8 т.)
Хороший ручной механизм для машины, монтажных и демонтажных работ.
Достоинства:
- Корпус и шестерни выполнены из прочной стали и закреплены болтовыми соединениями;
- Оптимальна для горизонтального перемещения грузов до 800 кг;
- Небольшой вес позволяет переносит устройство в руках или сумке, а также возить с собой в машине;
- Компактному хранению способствует возможность крепления крюка на перемычку;
- На барабане размещена лента длиной 7,5 м, которая будет удобна при большом расстоянии до объекта.
Недостатки:
- Только для горизонтального перемещения грузов.
MATRIX 522735 (0,8 т.)
Какие хорошие ручные шестеренные лебедки? - Конечно, компактные и с длинным тросом, как эта модель нашего рейтинга.
Достоинства:
- Простой в управлении механизм, который за счет небольшого веса можно переносить в руках или ящике для инструментов;
- Габариты устройства позволяют разместить его на полке в гараже или в багажнике;
- Подойдет для подтягивания грузов при разгрузке, монтажных работах;
- Оснащена девятиметровым тросом толщиной 5 мм, который выдерживает тяговое усилие до 0,8 т;
- Надежный стальной механизм с болтовыми соединениями устойчив к интенсивной эксплуатации.
Недостатки:
- Только для тяговых работ.
ЛР-0,15 (135 кг канат 10м)
Самая лучшая ручная шестеренная лебедка для малых грузов и лучшая по легкости в этой категории рейтинга.
Достоинства:
- Оптимально подходит для подъема/опускания грузов при авторемонтных работах, монтаже и работе с тяжелыми деталями;
- Рассчитана на небольшие грузы весом до 135 кг и поднимает их на высоту до 10 м;
- Вес 3,6 кг и компактный размер облегчают транспортировку агрегата, позволяя перевозить его с объекта на объект;
- Крюк оснащен креплением для защиты груза;
- На корпусе предусмотрены отверстия для надежного крепления к точке опоры.
Недостатки:
- Только для вертикального перемещения.
Дина г/п 250кг, канат 20м
Эта ручная лебедка - одна из лучших по длине троса среди моделей, которые вошли в наш рейтинг.
Достоинства:
- Оборудована защищенным от внешнего воздействия тормозным механизмом, который не позволит грузу опускаться произвольно;
- Выполнена в соответствии с ГОСТом по необходимой устойчивости в разных климатических условиях;
- Грузоподъемности в 250 кг достаточно для небольших строительных или погрузочно-разгрузочных работ;
- Металлический канат длиной 20 м будет удобен при работах в помещении и на улице.
Недостатки:
ТЛ-5Т г/п 5,0 тонн
Массивная ручная лебедка, которая одинаково подойдет как для внедорожника, так и для большинства легковых машин. У нее, бесспорно, лучшая грузоподъемность в рейтинге.
Достоинства:
- Высокая грузоподъемность (5 тонн) позволяет работать с большим количеством стройматериалов, оборудования и легковых автомобилей;
- Канат толщиной 2 см способствует легкому вытягиванию массивных автомобилей или их подъем при эвакуации;
- Идеально подходит для работы на улице при температуре воздуха от -25 градусов до 40°C;
- Надежный шестеренный механизм позволяет фиксировать груз при останове ручки и избежать его самопроизвольного движения.
Недостатки:
- Вес - 310 кг;
- Высокая стоимость.
Лучшие ручные рычажные лебедки
|
Модель/Характеристика
|
Грузоподъемность (т)/тяга (т)
|
Длина троса (м)
|
Тип механизма
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Лебедка Magnus-Profi WRP1600 (1,6 т, 20 м)
|
1,6/-
|
20
|
Рычажный
|
26,2
|
21 950
|
Лебедка Jet NHSS-1.5T JE286515SK
|
1,5/2,4
|
12
|
Рычажный
|
17
|
10 910
|
Лебедка SPARTA 522155 (1,5 т./0,6 т.)
|
0,6/1,5
|
4,2
|
Рычажный
|
1,8
|
1 530
|
Лебедка Jet JG-150A JE286515
|
1,5/2,4
|
11
|
Рычажный
|
14
|
24 300
|
Рычажная тяговая лебедка Jet JG-75A JE286575 (без троса)
|
0,75/1,2
|
20
|
Рычажный
|
7
|
14 000
Magnus-Profi WRP1600 (1,6 т, 20 м)
“Какая ручная лебедка лучше для легкового авто?” - Лучшим вариантом будет устройство с толстым канатом и надежным рычажным механизмом.
Достоинства:
- Механизм защищен корпусом от влаги и грязи;
- 20-ти метровый металлический трос толщиной 11 мм оптимально подойдет для подъема тяжеловесных предметов;
- Тяговое усилие 1,6 т подойдет для подъема автомобилей при эвакуации, тяжелой мебели и частей промышленного оборудования;
- Тормоз позволяет останавливать груз на необходимой высоте и препятствует его движению.
Недостатки:
Jet NHSS-1.5T JE286515SK
Еще одна ручная автомобильная лебедка, которая входит в наш рейтинг лучших агрегатов для подъема грузов.
Достоинства:
- Длинная рукоятка для удобства подъема тяжелых грузов;
- Металлический корпус с надежными болтовыми соединениями;
- Крюк оснащен замком для лучшей фиксации груза;
- Тяговое усилие в 2,4 т подойдет для операций с авто, стройматериалами, промышленным оборудованием.
Недостатки:
SPARTA 522155 (1,5 т./0,6 т.)
Достойное недорогое рычажное устройство для небольшого авторемонта и погрузочно-разгрузочных работ.
Достоинства:
- Три крюка для подъема и перемещения груза под углом;
- Комплектуется полутораметровым тросом, что подойдет для авторемонта;
- За счет веса 1,8 кг (лучшего малого веса в рейтинге) его легко переносить и хранить;
- Храповое кольцо позволяет надежно фиксировать груз на желаемой высоте;
Недостатки:
Jet JG-150A JE286515
Ручная компактная лебедка для внедорожника, которую характеризует лучшая грузоподъемность и универсальность.
Достоинства:
- Алюминиевый корпус защищает механизм от загрязнений;
- Допускается как подъем/опускание грузов вертикально, так и под углом к поверхности;
- Тяговое усилие 2,4 т и грузоподъемность 1,5 т позволяют использовать устройство для буксировки автомобилей, монтажных и ремонтных работ;
- Небольшие габариты и вес позволяют хранить устройство в гараже или перевозить с собой в машине.
Недостатки:
Рычажная тяговая лебедка Jet JG-75A JE286575 (без троса)
Лучшие ручные лебедки для внедорожников всегда пригодятся, если нужно вытащить машину из ямы или провести ремонт.
Достоинства:
- Рукоятка может регулироваться для удобства пользователя;
- Универсальна для выполнения работ по поднятию/опусканию объектов, так и перемещения по горизонтали;
- Предусмотрен рычаг для фиксации груза на необходимой высоте;
- Алюминиевый корпус с болтовыми соединениями для защиты механизма;
- Небольшой вес для ручной транспортировки или хранения на стеллаже.
Недостатки:
Лучшие автомобильные ручные лебедки
LEMA LTM-1620W 1,6т-20м
Монтажно-тяговый механизм средней грузоподъемности, который может использоваться как в профессиональной сфере, так и в быту.
Достоинства:
- Ручка в верхней части корпуса для удобства при работе;
- Грузоподъемность 1,6 т позволит устройству произвести ремонт авто, погрузку и разгрузку материалов, работы с промышленным оборудованием;
- 12-метровый трос оптимален для работы в гараже или небольшом помещении;
- Зажим на крюке не позволяет грузу сорваться при раскачивании.
Недостатки:
ЛР-1,5 с канатом 50м
Рейтинг ручных лебедок барабанных вполне могла бы возглавить эта модель с одним из лучших длинных тросов.
Достоинства:
- Универсальная для большинства задач грузоподъемность - 1,5 т;
- Оснащена канатом на 50 метров, что делает устройство удобным для работы на улице;
- Для фиксации на опорной поверхности в основании корпуса проделаны отверстия;
- Механизм крепится к корпусу надежным болтовым соединением.
Недостатки:
ADA WINCH Z 2500 (ATV/UTW)
Автоматическое устройство для крепления на авто, которое выполнит свою задачу в условиях города и бездорожья.
Достоинства:
- Наибольшее тяговое усилие в 1,134 т способствует легкому вытаскиванию автомобиля из грязи или ямы;
- Может подключаться к авто с помощью установки пульта на панель управления;
- Трос из стали диаметром 4,8 мм обладает износоустойчивостью даже при работе в сложных условиях;
- Простое управление за счет нажатия/отпускания кнопки;
- Не требует усилий оператора при работе.
Недостатки:
ADA WINCH SS 8500 (OFF ROAD)
Лучшая ручная автомобильная лебедка на 4 тонны в этой категории рейтинга.
Достоинства:
- Тяга в 3,8 т помогает буксировать внедорожники и небольшой грузовой транспорт;
- Крюк с замком для надежного крепления троса к опоре;
- Длинный трос удобен для использования при далеко расположенной опоре;
- Не требует усилий оператора при работе.
Недостатки:
ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD)
Автомобильное устройство с электрическим приводом и высоким тяговым усилием для буксировки авто.
Достоинства:
- Лучшее тяговое усилие в этой категории рейтинга 4,3 тонны делает лебедку универсальной для легковых машин и внедорожников;
- 28-метровый трос и крюк с замком не дадут машине сорваться с крепежного приспособления;
- Простое управление при помощи кнопки;
- Не требует усилий оператора при работе.
Недостатки: