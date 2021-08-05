Среди всего многообразия ручного электроинструмента шуруповерт занимает особое место. Это прибор, который необходимо иметь каждому: речь не только о профессионалах, домохозяевам он также необходим. Аккумуляторная дрель используется при сборке мебели, ремонте и строительстве, на производстве и во многих других процессах. Выбор инструмента зависит от сферы эксплуатации. По этой причине рейтинг шуруповертов на 2021 год разбит на несколько категорий в зависимости от цены, функционала и технических характеристик.

Как выбрать шуруповерт?

Перед началом рейтинга лучших дрелей-шуруповертов рассмотрим основные параметры, которые стоит учитывать при выборе. Мы составили максимально полный список, охватывающий все аспекты работы данным инструментом.

Тип инструмента. Для начала важно понять, какой функционал вам требуется. От этого можно исходить при дальнейшем выборе.

Дрели-шуруповерты наиболее распространены. Это приборы, которые подходят для работы с небольшим крепежом, сверления мягких материалов (дерево, пластик, гипсокартон, с меньшей производительностью – металл).

наиболее распространены. Это приборы, которые подходят для работы с небольшим крепежом, сверления мягких материалов (дерево, пластик, гипсокартон, с меньшей производительностью – металл).

Дрели оснащены исключительно функцией сверления, при этом их производительность в создании отверстий ощутимо выше.

оснащены исключительно функцией сверления, при этом их производительность в создании отверстий ощутимо выше. Гайковерты не рассчитаны на сверление, но это лучший выбор для работы с болтами и гайками. Обеспечивают надежную фиксацию, отвинчивают прикипевший крепеж.

не рассчитаны на сверление, но это лучший выбор для работы с болтами и гайками. Обеспечивают надежную фиксацию, отвинчивают прикипевший крепеж.

Электрические отвертки могут только завинчивать и откручивать крепежи. Подходят для обслуживания техники.



Форм-фактор. Конструкция влияет на удобство использования аккумуляторной дрели-шуруповерта при определенных условиях.

Пистолетный шуруповерт . По отношению к рабочему основанию рукоятка установлена перпендикулярно. Разновидность удобна в удержании, обладает лучшей надежностью. В сегодняшнем рейтинге представлены только пистолетные дрели-шуруповерты.

. По отношению к рабочему основанию рукоятка установлена перпендикулярно. Разновидность удобна в удержании, обладает лучшей надежностью. В сегодняшнем рейтинге представлены только пистолетные дрели-шуруповерты.

Угловой шуруповерт . Рукоятка совмещена с двигателем, относительно них на 90° повернут патрон. Такая разновидность дрелей нечасто встречается в продаже. Угловой инструмент – хороший выбор для узких труднодоступных участков, подлезть к которым прямым шуруповертом не представляется возможным.

. Рукоятка совмещена с двигателем, относительно них на 90° повернут патрон. Такая разновидность дрелей нечасто встречается в продаже. Угловой инструмент – хороший выбор для узких труднодоступных участков, подлезть к которым прямым шуруповертом не представляется возможным.

Прямой шуруповерт. Имеет форму отвертки: продолговатое основание заканчивается патроном, на который устанавливается бита. В дрелях подобная конструкция не используется.



Источник питания. Электрические дрели-шуруповерты (в рамках рейтинга не рассматриваются пневматические модели) делятся на аккумуляторные и сетевые. Первые характерны высокой мобильностью. Работать ими можно вдали от источников тока. Это лучший выбор для выездных работ. Сетевые питаются от розетки. Время их непрерывной эксплуатации не ограничено. Подходят для дома или мастерской. В наш рейтинг лучших дрелей-шуруповертов вошли как аккумуляторные, так и сетевые модели.

Мощность. Характеристика относится исключительно к сетевым моделям дрелей. Указывает, какой объем электроэнергии потребляет инструмент в процессе работы. Также от мощности зависят вес и габариты, число оборотов, крутящий момент и прочие базовые параметры шуруповерта.

Напряжение аккумулятора. Характеризует производительность аккумуляторной дрели-шуруповерта: в зависимости от показателя меняется и крутящий момент. Соответственно, чем выше напряжение, тем более сложные задачи способен выполнить прибор. Значение непостоянно: оно находится в наивысшей точке при полном заряде аккумулятора и постепенно снижается. Исходя из этого, используя аккумуляторный шуруповерт, хорошей идеей станет начинать работу с самых требовательных к крутящему моменту задач.

Емкость аккумулятора. Указывает, какой объем электрической энергии способен вмещать аккумулятор. В теории характеризует продолжительность работы на одном заряде, но на практике данное значение зависит от типа и интенсивности работы, напряжения, используемой оснастки, конструкции аккумуляторной дрели-шуруповерта. Стоит учитывать: чем выше емкость батареи, тем она тяжелее.

Тип аккумулятора. Мы расскажем только о востребованных в продаже.

Li-Ion . Литий-ионные аккумуляторы являются стандартом, закрепившимся на рынке: они энергоэффективные, медленно разряжаются в период простоя, их не получится повредить неправильным циклом зарядки.

. Литий-ионные аккумуляторы являются стандартом, закрепившимся на рынке: они энергоэффективные, медленно разряжаются в период простоя, их не получится повредить неправильным циклом зарядки. Ni-Cd. Шуруповерт с никель-кадмиевым аккумулятором с каждым годом встретить все сложнее. Такие батареи тяжелее литий-ионных аналогов. «Эффект памяти» также не обошел их стороной. Тем не менее, никель-кадмиевые АКБ имеют заметное преимущество: они выдерживают низкие температуры, сохраняя адекватный расход энергии в мороз.

Устройство аккумулятора. Характеристика указывает на способ крепления батареи к рукоятке аккумуляторной дрели-шуруповерта.

Слайдер . Батарея размещается в специальном пазе, расположенном под рукояткой. АКБ словно заезжает в него, фиксируясь при полной установке. Такие аккумуляторы характерны сравнительно небольшими габаритами.

. Батарея размещается в специальном пазе, расположенном под рукояткой. АКБ словно заезжает в него, фиксируясь при полной установке. Такие аккумуляторы характерны сравнительно небольшими габаритами.

Обойма. Часть аккумулятора такого типа уходит непосредственно под рукоятку по принципу магазина в огнестрельном оружии. Считается, что батареи-обоймы удобнее и быстрее менять.



Время заряда аккумулятора. Указывает на период простоя, с которым пользователю предстоит столкнуться при недостаточном количестве батарей в рабочем арсенале. Зависит от характеристик зарядного устройства и самого аккумулятора.

Максимальный крутящий момент. Один из важнейших параметров. Чем выше крутящий момент, тем с более плотными материалами сможет стабильно работать дрель; тем более крупный и массивный саморез закрутит шуруповерт. В нашем рейтинге под лучшие модели с высоким крутящим моментом отведена отдельная категория.

Число скоростей. Скорости – это хороший способ регулирования количества оборотов. Правильное их использование поможет искусственно ограничить частоту вращения, когда в больших значениях нет нужды. Большинство аккумуляторных дрелей-шуруповертов обладают хотя бы двумя скоростями.

Число ступеней крутящего момента. Чем больше вариантов настройки предоставляется на выбор, тем шире сфера эксплуатации шуруповерта. Правильно выбранная ступень крутящего момента поможет качественной работе с шурупами: они не сорвутся, будут погружены в материал на оптимальную глубину. Регулируется значение на кольце рядом с патроном. Важно знать: часто в ТХ дрелей-шуруповертов можно встретить такой показатель, как, к примеру, 20+1. После плюса идет обозначение, что в аккумуляторном инструменте предусмотрена отдельная ступень для сверления.

Частота вращения шпинделя. Высокий показатель максимального числа оборотов в совокупности с достаточным количеством скоростей позволит использовать дрель-шуруповерт для широкого круга работ. Большое число оборотов поможет просверлить твердые материалы, эффективно закручивать мелкие саморезы. Низкие скорости хороши для мягких заготовок, широкого и длинного крепежа.

Регулировка частоты вращения. Электронная система ограничения числа оборотов, зависящая от силы нажатия на пусковую кнопку: чем выше давление, тем быстрее вращение аккумуляторного шуруповерта.

Блокировка шпинделя. Функция значительно облегчит смену рабочей оснастки: бит, сверл.

Наличие удара. Когда шуруповерт работает в режиме сверления с ударом, оснастка не только вращается вокруг своей оси, но и совершает возвратно-поступательные движения. Удар создается именно за счет последних. Данная особенность позволит использовать шуруповерт с плотными материалами: бетоном, кирпичом. При этом ударная дрель по эффективности не сможет заменить хороший перфоратор: качество сверления им жестких конструкций значительно выше.

Тип удара. Помимо шуруповертов со стандартным механизмом удара, существуют импульсные модели. Инструменты, входящие в рейтинг импульсных шуруповертов, обладают рядом преимуществ: они меньше нагружают руки, при работе ими не нужно наваливаться на прибор своим весом. Также данный тип удара более тщательно относится к расходникам. Используя импульсные шуруповерты, вы с меньшей вероятностью сорвете шлиц или головку винта.

Частота ударов. Чем выше число ударов в минуту, тем больше «пробивная сила» шуруповерта; тем с большей вероятностью прибор эффективно справится с твердой поверхностью. Средний показатель составляет 50 000 уд/мин.

Максимальный диаметр сверления. Указывает, насколько широкие сверла получится использовать с аккумуляторной дрелью-шуруповертом.

Длина кабеля. Выбирая, какие хорошие сетевые шуруповерты обеспечат широкую рабочую область, обращайте внимание на размер провода.

Размер зажимаемой оснастки. Указывается в виде диапазона. Дает понять, с битами и сверлами каких габаритов способен функционировать патрон шуруповерта. У хорошего универсального инструмента этот диапазон максимально широкий.

Тип патрона. Влияет на принцип фиксации оснастки:

Быстрозажимной . Применяется повсеместно за счет простоты эксплуатации, удобства и универсальности. Позволяет оперативно менять рабочую оснастку, не используя дополнительные инструменты.

. Применяется повсеместно за счет простоты эксплуатации, удобства и универсальности. Позволяет оперативно менять рабочую оснастку, не используя дополнительные инструменты.

Шестигранный . Чтобы поместить оснастку в такой патрон, нужно всего лишь вставить ее в гнездо одним движением. Применяя этот способ, сменить биту можно быстрее, чем с быстрозажимным аналогом. Для шестигранных шуруповертов подходит исключительно оснастка с соответствующим хвостовиком.

. Чтобы поместить оснастку в такой патрон, нужно всего лишь вставить ее в гнездо одним движением. Применяя этот способ, сменить биту можно быстрее, чем с быстрозажимным аналогом. Для шестигранных шуруповертов подходит исключительно оснастка с соответствующим хвостовиком. Ключевой. Лучший выбор, когда требуется высокая точность. Зажимать сверло в патроне шуруповерта приходится с помощью специального ключа. Это занимает больше времени, но обеспечивает наиболее надежную фиксацию.

Магнитное крепление для бит. Упрощает работу с оснасткой.

Реверс. Механизм, отвечающий за обратное вращение редуктора. Хороший шуруповерт должен обладать реверсом, потому как эта деталь помогает выкручивать саморезы, безопасно выводить сверла из стен.

Тип двигателя. Существуют щеточные и бесщеточные моторы.

Щеточные . В конструкции используются угольные щетки. Они отвечают за передачу тока от статора к коллектору ротора. Щеточные шуруповерты – это хорошие доступные инструменты. При этом щетки имеют свойство изнашиваться и нуждаются в замене.

. В конструкции используются угольные щетки. Они отвечают за передачу тока от статора к коллектору ротора. Щеточные шуруповерты – это хорошие доступные инструменты. При этом щетки имеют свойство изнашиваться и нуждаются в замене. Бесщеточные. Аккумуляторные шуруповерты с такими электродвигателями слабо представлены на рынке. Как правило, это дорогостоящие инструменты профессионального класса. Они имеют повышенные производительность и рабочий ресурс, меньше нагреваются при работе. Обслуживать бесщеточные модели проще и дешевле, так как не нужно регулярно производить замену угольных щеток.

Легкий доступ к щеткам. Хорошее преимущество аккумуляторных щеточных шуруповертов. Позволит обслуживать инструмент в домашних условиях, заменяя щетки самостоятельно, без обращения в сервисный центр.

Динамический тормоз двигателя. Вращение оснастки моментально прекращается после того, как вы отпустите кнопку шуруповерта. Позволяет выполнять работу с повышенной точностью.

Охлаждение двигателя. Отверстия в корпусе, обеспечивающие вывод теплого воздуха, позволяют сохранить работоспособность прибора даже при интенсивных условиях эксплуатации. Самые надежные и практичные шуруповерты в нашем рейтинге оснащены хорошей системой охлаждения мотора: она необходима для поддержания стабильности инструмента при реализации сложных задач.

Предохранительная муфта. Позволяет продлить срок службы аккумуляторного шуруповерта. Автоматически отключает инструмент, когда температура нагрева двигателя превышает максимальные значения.

Рукоятка. Форма ручки и материалы, из которых она изготовлена, – это аспекты, влияющие на удобство удержания шуруповерта. Лучший вариант – рукоять, комфортно лежащая в руке и обладающая специальными резиновыми накладками. Последние предотвращают выскальзывание.

Скоба. За нее аккумуляторный шуруповерт удобно подвесить на рабочий пояс, чтобы подняться на стремянку или освободить руки для другого инструмента.

Ограничитель глубины сверления. Тонкий продолговатый стержень, который можно зафиксировать сбоку от патрона. Регулируя его положение, можно задать необходимую глубину отверстия. Повышает точность сверления.

Дополнительная рукоять. Для интенсивных работ лучшим выбором станет шуруповерт с боковой ручкой – элементом, который позволяет удерживать прибор обеими руками. Это удобно при работе с твердыми поверхностями, когда требуется высокая точность.

Индикатор зарядки аккумулятора. Позволяет отслеживать, как скоро потребуется сменить или поставить на перезарядку батарейный блок.

Наличие подсветки. Светодиод активируется при нажатии на кнопку пуска, что облегчает эксплуатацию в темных участках.

Вес. Аспект, который зависит от технических характеристик шуруповерта, аккумулятора, рабочей оснастки. Чем инструмент легче, тем меньше руки устают от продолжительной эксплуатации.

Комплектация. Для первого раза хорошим решением станет приобрести шуруповерт, с которым поставляются патрон, аккумулятор (еще лучше, если несколько) и зарядное устройство. Также в продаже встречаются промо-наборы: помимо прочего, в них можно найти сверла и биты. Покупка шуруповерта без аккумулятора хороша тем, что поможет сэкономить деньги, если у вас уже имеются совместимые батарейные блоки. В противном случае ее можно назвать скорее невыгодной.

Какой фирмы купить шуруповерт для дома

Рассмотрим топ компаний, шуруповерты производства которых попали в наш сегодняшний рейтинг.

Bosch . Группа компаний из Германии, выпускающая одни из лучших электроинструментов для бытового и профессионального использования. В нашем обзоре вы найдете несколько шуруповертов производства данной компании. На наш взгляд, они достойны особенно пристального внимания.

. Группа компаний из Германии, выпускающая одни из лучших электроинструментов для бытового и профессионального использования. В нашем обзоре вы найдете несколько шуруповертов производства данной компании. На наш взгляд, они достойны особенно пристального внимания. Интерскол . Российская торговая марка, под которой выпускаются приборы для домашнего применения. Фирма производит хорошую технику для деревообработки, ремонта и монтажа, а также сопутствующие товары – к примеру, аккумуляторы.

. Российская торговая марка, под которой выпускаются приборы для домашнего применения. Фирма производит хорошую технику для деревообработки, ремонта и монтажа, а также сопутствующие товары – к примеру, аккумуляторы. Stanley . Американский бренд, производящий инструмент среднего ценового сегмента. Помимо шуруповертов, в каталоге можно обнаружить дисковые и торцовочные пилы, углошлифовальные машины и т.д.

. Американский бренд, производящий инструмент среднего ценового сегмента. Помимо шуруповертов, в каталоге можно обнаружить дисковые и торцовочные пилы, углошлифовальные машины и т.д. Patriot . Делая выбор, шуруповерт какой фирмы лучше купить для дома, российские покупатели часто отдают предпочтение этому бренду. Дело в невысокой цене приборов и хорошем качестве, достаточном для бытовых работ.

. Делая выбор, шуруповерт какой фирмы лучше купить для дома, российские покупатели часто отдают предпочтение этому бренду. Дело в невысокой цене приборов и хорошем качестве, достаточном для бытовых работ. Kolner . Немецкий производитель, малоизвестный на российском рынке. Поставляет хороший инструмент (как от сети, так и с аккумулятором) по демократичной цене: фрезеры, рубанки, бензопилы, перфораторы и т.д.

. Немецкий производитель, малоизвестный на российском рынке. Поставляет хороший инструмент (как от сети, так и с аккумулятором) по демократичной цене: фрезеры, рубанки, бензопилы, перфораторы и т.д. Зубр . Российская фирма, характерная стремлением показать себя на рынке профессионального оборудования. У производителя есть линейка бесщеточных дрелей-шуруповертов. Аккумуляторы данной марки выпускаются с различным вольтажом: от 12 до 20 В.

. Российская фирма, характерная стремлением показать себя на рынке профессионального оборудования. У производителя есть линейка бесщеточных дрелей-шуруповертов. Аккумуляторы данной марки выпускаются с различным вольтажом: от 12 до 20 В. Makita . Принято считать, что японская компания выпускает лучшие модели сетевых и аккумуляторных шуруповертов. Техника этого производителя повсеместно используется для решения бытовых задач и в промышленности.

. Принято считать, что японская компания выпускает лучшие модели сетевых и аккумуляторных шуруповертов. Техника этого производителя повсеместно используется для решения бытовых задач и в промышленности. Metabo . Фирма из Германии, ориентированная на производство сетевого, аккумуляторного и пневматического инструмента. Техника фирмы рассчитана на профессионалов, и цена этому соответствует.

. Фирма из Германии, ориентированная на производство сетевого, аккумуляторного и пневматического инструмента. Техника фирмы рассчитана на профессионалов, и цена этому соответствует. DeWALT . Отбирая лучшие фирмы шуруповертов, нельзя проигнорировать эту компанию. Фирма выпускает бытовой и промышленный инструмент для сверления и работы с крепежом разной направленности: безударные, ударные, импульсные шуруповерты, гайковерты, перфораторы.

. Отбирая лучшие фирмы шуруповертов, нельзя проигнорировать эту компанию. Фирма выпускает бытовой и промышленный инструмент для сверления и работы с крепежом разной направленности: безударные, ударные, импульсные шуруповерты, гайковерты, перфораторы. Ресанта . Компания из России, известная на родине в первую очередь хорошим сварочным оборудованием. Бренд решил расширить ассортимент, что привело к появлению в каталоге фирмы садовой техники и электроинструмента.

. Компания из России, известная на родине в первую очередь хорошим сварочным оборудованием. Бренд решил расширить ассортимент, что привело к появлению в каталоге фирмы садовой техники и электроинструмента. Вихрь . Российская торговая марка, занимающаяся производством доступного оборудования для сада и электроинструмента для ремонта.

. Российская торговая марка, занимающаяся производством доступного оборудования для сада и электроинструмента для ремонта. Спец . Отечественный бренд, производящий одни из лучших дрелей бюджетного ценового сегмента. Помимо стандартных приборов с аккумулятором, компания выпускает дрели-миксеры, а также ударные и сетевые модели.

. Отечественный бренд, производящий одни из лучших дрелей бюджетного ценового сегмента. Помимо стандартных приборов с аккумулятором, компания выпускает дрели-миксеры, а также ударные и сетевые модели. Hikoki (Hitachi) . Японская компания, пережившая ребрендинг с последующей сменой названия. В каталоге есть техника бытового и профессионального класса. Кроме шуруповертов, среди инструментов с аккумулятором можно выделить гайковерты и болгарки.

. Японская компания, пережившая ребрендинг с последующей сменой названия. В каталоге есть техника бытового и профессионального класса. Кроме шуруповертов, среди инструментов с аккумулятором можно выделить гайковерты и болгарки. Ставр. Российская компания продвигает концепцию выпуска целой серии беспроводного инструмента на одном универсальном типе аккумулятора. В список такой техники вошли цепные и дисковые пилы, лобзики, перфораторы и, конечно, шуруповерты.

Топ 5 недорогих шуруповертов

Чтобы собрать шкаф, закрепить картину или повесить полку в квартире, домашнему мастеру не требуется продвинутая техника. В наш топ 5 шуруповертов по надежности, относящихся к бюджетному ценовому сегменту, вошли электроприборы от российских и немецких производителей. Каждый инструмент подойдет для решения большинства бытовых задач.

Модель Мощность (Вт) Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) BOSCH GSR 120-LI — 12 30 20+1 20 / 10 Нет 1.2 6 499 Интерскол ДА-12ЭР-02 595 — 12 28 18+1 20 / 10 Нет 0.96 4 990 Kolner KCD 18/2L — 18 29 18+1 20 / 8 Нет 1.3 3 900 ЗУБР ДШЛ-121 — 12 25 19+1 21 / 10 Нет 1 3 780 ЗУБР ЗСШ-300-2 300 — 35 23+1 25 / 10 Нет 1.6 2 990

BOSCH GSR 120-LI

Открывает рейтинг безударный аккумуляторный шуруповерт, который станет верным помощником в домашних работах.





Преимущества:

Лучший безударный шуруповерт для домашнего использования. Это характеризуется совокупностью высокого крутящего момента и малого веса.

Компактные габариты 12-Вольтового аккумулятора.

Доступная для качественного инструмента цена.

Недостатки:

Мощности оборудования недостаточно для реализации сложных работ.

Со стандартным аккумулятором шуруповерт нельзя поставить на рукоятку.

Интерскол ДА-12ЭР-02 595

Хороший вариант, если вы выбираете, какой шуруповерт лучше купить для дома. Прибор оснащен всем функционалом, который может понадобиться домашнему мастеру.





Преимущества:

Доступная цена оборудования.

Двухскоростной редуктор: инструмент можно подстроить под разные типы задач.

Комплект поставки: прибор идет с чемоданчиком для переноски, аккумуляторами, зарядным устройством, набором бит.

Малый вес.

Высокая скорость зарядки батарей.

Недостатки:

Ненадежные замки на чемоданчике.

Присутствует люфт патрона.

Неудачная подсветка рабочей области.

Kolner KCD 18/2L

Немецкий шуруповерт по весьма доступной стоимости. Выделяется продуманным корпусом: есть держатель для бит, металлическая скоба для переноски на поясе, подсветка.





Преимущества:

Скоба, на которой можно зафиксировать инструмент, чтобы освободить руку.

18-Вольтовый батарейный блок, обеспечивающий высокий показатель крутящего момента.

Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками для надежного удержания.

Недостатки:

Биты, с которыми поставляется электроинструмент, имеют весьма посредственное качество.

Патрон быстро выходит из строя при интенсивном использовании.

Тормоз двигателя срабатывает нерегулярно.

ЗУБР ДШЛ-121

Российский электроинструмент отличается компактностью и малым весом. Модель ориентирована исключительно на домашнее использование. Она поможет с небольшим крепежом и сверлением мягких (пластиковых, деревянных) поверхностей.





Преимущества:

Шуруповерт с подсветкой комфортно использовать при сверлении в темных участках помещения.

Электронный тормоз двигателя, благодаря которому повышается точность работы с саморезами.

Среди достоинств можно выделить небольшую массу оборудования: шуруповерт весит всего 1 килограмм.

Долговечные аккумуляторы, не теряющие ресурс после нескольких лет использования.

Недостатки:

Быстрый разряд при интенсивных нагрузках.

Небольшими ладонями удерживать инструмент дискомфортно.

ЗУБР ЗСШ-300-2

Закрывает рейтинг бюджетных моделей сетевая дрель-шуруповерт. Инструмент не ограничен в продолжительности интенсивной работы и обладает высокой производительностью.





Преимущества:

Самый высокий в данной категории крутящий момент – 35 Н*м.

Двухскоростной редуктор, обеспечивающий широкую сферу применения.

Длинный электропровод – 5 метров.

Большое число ступеней крутящего момента, за счет которых удается достичь тонкой настройки прибора под индивидуальные нужды.

Щетки можно менять в домашних условиях.

Недостатки:

Тяжелый корпус: вес составляет более полутора килограмм.

Топ аккумуляторных шуруповёртов в сегменте цена / качество

Если вы знаете цену хорошим вещам и желаете получить по-настоящему достойный инструмент, данный рейтинг для вас. Мы отобрали 3 прибора от именитых производителей. Оборудование из этой категории характерно средней мощностью, универсальностью и малым весом.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.)) Makita DF333DWYE 12 30 20+1 21 / 10 Нет 1.1 9 223 STANLEY SCH201D2K 18 45 22+2 35 / 13 Есть 2 11 500 BOSCH GSR 180-LI 18 54 20+1 35 / 10 Нет 1.4 10 999

Makita DF333DWYE

Надежный шуруповерт от проверенного производителя, зарекомендовавшего себя на постсоветском пространстве. Выдающееся качество за ценник хорошего бытового инструмента.





Преимущества:

Шуруповерт с быстрозажимным патроном ускоряет выполнение таких монотонных задач, как смена рабочей оснастки.

Выбирая шуруповерт цена качество, пользователь также получает неплохую комплектацию: два аккумулятора, зарядку, твердый кейс для транспортировки.

Емкости батарей и крутящего момент инструмента достаточно для полупрофессионального использования: например, некоторых работ в автосервисе.

Недостатки:

Подсветка не направлена на рабочую область.

Слабый патрон: если отпустить вращение на высокой скорости, с определенной долей вероятности оснастка выпадет.

STANLEY SCH201D2K

По мнению наших экспертов, это самый хороший шуруповерт по цене и качеству. В нем есть ударный механизм, а 18-Вольтовый батарейный блок позволяет создавать широкие отверстия в древесине и металле.





Преимущества:

Американский шуруповерт может работать в режиме сверления с ударом, благодаря чему получится создавать отверстия в бетоне, кирпиче.

22 ступени переключения крутящего момента для завинчивания и выкручивания крепежа.

Высокий крутящий момент.

Сбалансированная рукоятка.

Недостатки:

Инструмент достаточно тяжелый, что устроит профессиональных монтажников и строителей, но вряд ли придется по душе домашним мастерам.

Подсветка практически не выполняет свою функцию.

BOSCH GSR 180-LI

Закрывает рейтинг шуруповертов по качеству еще один инструмент из Германии. Модель относится к профессиональной линейке Бош, а значит, поможет отвинтить и прикрутить саморез в ходе трудоемких ремонтных работ.





Преимущества:

Литиевый шуруповерт работает с 12-Вольтными АКБ. Эти батареи позволяют «выжать» из прибора высокий максимальный крутящий момент – 54 Н*м.

В комплекте с оборудованием идут кейс, зарядка и пара АКБ.

Прорезиненная рукоятка, препятствующая выскальзыванию.

Сбалансированный корпус.

Недостатки:

Малая емкость комплектных батарейных блоков.

Низкая прочность фирменного кейса.

Рейтинг 18-вольтовых аккумуляторных шуруповёртов

18 Вольт – это одно из самых высоких значений напряжения для аккумуляторов дрелей. Инструменты, вошедшие в топ 5 шуруповертов, выделяются достойным показателем крутящего момента. Мы смогли подобрать модели бытового и профессионального класса, чтобы каждый смог подобрать технику, отталкиваясь от задач.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.)) Metabo BS 18 L BL 18 60 20+1 32 / 13 Нет 1.2 20 999 Makita DDF453RFE 18 42 16+1 36 / 13 Нет 1.8 15 928 DEWALT DCD771D2 18 42 15+1 30 / 13 Нет 1.5 11 550 РЕСАНТА ДА-18-2ЛК 18 50 21+1 30 / 12 Нет 1.3 5 790 ВИХРЬ ДА-18Л-2К 18 45 16+1 30 / 12 Нет 1.3 4 490

Metabo BS 18 L BL

Профессиональный шуруповерт с 18-Вольтовым аккумулятором рассчитан на выполнение самых трудоемких задач. Несмотря на это, инструмент характерен малым весом.





Преимущества:

Металлическая петля для удержания оборудования на ремне.

Бесщеточный двигатель, гарантирующий высокую производительность, долгий срок эксплуатации и сниженный нагрев.

Крутящий момент – 60 Н*м.

Недостатки:

Некачественный патрон с люфтом.

Малопригодный светодиод.

Makita DDF453RFE

Надежное оборудование, ориентированное на продолжительную и интенсивную работу. Выделяется за счет продуманного конструктива и достойной комплектности.





Преимущества:

Мягкая накладка на ручке, обеспечивающая надежный хват.

Отверстия на задней части прибора, отвечающие за отвод горячего воздуха.

Скорость вращения можно регулировать силой нажатия на кнопку.

Долговечность конструкции гарантируют металлические шестерни, укрепляющие редуктор.

Прочный корпус, защищающий внутренние узлы от механических повреждений.

Недостатки:

Электроинструмент сравнительно тяжелый: масса достигает почти 2 кг.

DEWALT DCD771D2

Несмотря на использование 18-Вольтовых АКБ и высокий крутящий момент, данный образец отличается сравнительно компактными габаритами. Это делает его хорошим выбором для операций в труднодоступных участках.





Преимущества:

Фирменные батарейные блоки равномерно распределяют заряд по ячейкам АКБ, в результате чего падение напряжения становится менее заметным.

Узкий корпус электроприбора.

Вращательную скорость можно дополнительно подстраивать силой нажатия на курок.

Недостатки:

Подсветка устроена таким образом, что при активации отбрасывает тень от патрона.

Не каждому пользователю форм-фактор рукоятки покажется удобным.

РЕСАНТА ДА-18-2ЛК

Если делать выбор, какой шуруповёрт лучше для дома, продукция Ресанта заслуживает внимания. Ей можно и кухонный гарнитур собрать, и кронштейн для телевизора на стену установить.





Преимущества:

Если не лучший шуруповерт для мебели в своей ценовой категории, то определенно хороший вариант.

Богатый комплект поставки: биты с адаптером-удлинителем, зарядка, 2 батарейных блока, чемодан для хранения.

Двухскоростной редуктор.

Быстрозажимной патрон позволяет оперативно менять биты и сверла.

Недостатки:

Неудобное переключение скорости.

Отверстия для охлаждения двигателя.

ВИХРЬ ДА-18Л-2К

Если ориентироваться в первую очередь на стоимость, это лучший шуруповёрт для дома из 18-Вольтовых. Назначение данной модели: ремонтные и монтажные работы в загородном доме, квартире.





Преимущества:

Небольшая масса электрооборудования – всего 1,3 кг.

Быстрозажимной патрон, который заметно ускоряет смену сверл и бит.

Несмотря на бюджетный ценник, выдерживает высокие нагрузки.

Недостатки:

При выполнении требовательных работ можно ощутить недостаточный уровень тяги.

Со временем обнаруживаются люфт, биение патрона.

Какой шуруповёрт выбрать с аккумулятором 14,4 В

В следующий небольшой рейтинг бытовых шуруповертов вошли модели-универсалы. Это хорошие инструменты, которые покажут себя как в домашнем использовании, так и на производстве (в задачах, не требующих высокого крутящего момента).

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.)) Makita DF347DWE 14.4 23 16+1 25 / 10 Нет 1.4 10 357 METABO BS 14 14.4 40 20+1 20 / 10 Нет 1.2 6 649

Makita DF347DWE

Шуруповерт с аккумулятором 14,4 Вольта подойдет для бытовых и некоторых профессиональных работ на стройке и различных объектах.





Преимущества:

Двухскоростной редуктор, первое положение которого предназначено для работы с крепежом, второе – для сверления.

Электронная подстройка числа оборотов силой нажатия.

Корпус оснащен пыле- и влагозащитой, что позволит работать в сложных строительных условиях.

Продолжительная работа на одном заряде батареи.

Недостатки:

Отсутствие светодиодной подсветки.

METABO BS 14

Как и другие инструменты Metabo, эта модель характерна совокупностью высокого крутящего момента и малого веса корпуса. Перечисленные факторы делают прибор хорошим выбором для бытовых задач.





Преимущества:

Решая, какой шуруповерт лучше выбрать для выполнения максимального широкого спектра работ, в первую очередь стоит обращать внимание на число скоростей и ступеней крутящего момента. Metabo BS 14 обладает 2-скоростным редуктором и 20 режимами переключения.

Стальная скобка для фиксации на поясе, расположенная на задней части корпуса.

Покупатели указывают на долгий срок службы инструмента.

Недостатки:

Патрон ненадежно держит оснастку.

Рейтинг шуруповертов на 12 Вольт

Чтобы дать максимально широкий ответ на вопрос, какой лучше купить шуруповерт с аккумулятором на 12 Вольт, мы отобрали три образца: от совсем бюджетного и до практически полупрофессионального.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.)) DeWALT DCD701D2 12 57.5 15+1 20 / 10 Нет 0.87 12 790 METABO POWERMAXX BS 12 12 40 20+1 18 / 10 Нет 1 7 649 СПЕЦ БДА-12-М 12 27 15+1 20 / 10 Нет 2.2 3 990

DeWALT DCD701D2

12-Вольтовый шуруповёрт, выгодно отличающийся от разнообразия аналогичных инструментов за счет узкого корпуса. Такую особенность оценят электрики, которым приходится работать в труднодоступных местах.





Преимущества:

Составляй мы рейтинг маленьких шуруповертов, данная модель заняла бы в нем почетное место. Размер корпуса является сильной стороной прибора.

Техника поставляется с кейсом для транспортировки, двумя батареями и ЗУ.

Рукоятка, за которую удобно удерживать инструмент.

Высокое качество сборки электроприбора.

Недостатки:

Отсутствие четкого тормоза шпинделя.

METABO POWERMAXX BS 12

Бытовой мини шуруповерт, который уверенно справляется со сверлением по дереву, пластику и металлу, а также закручиванием крепежа.





Преимущества:

Лучший компактный шуруповерт, характерный, помимо миниатюрных габаритов, также малым весом.

Крайне демократичная цена.

Сравнительно высокий крутящий момент.

На батарее присутствует индикация заряда.

Недостатки:

Ненадежное удержание оснастки в патроне.

СПЕЦ БДА-12-М

Заканчивает рейтинг 12-Вольтовых электроинструментов российский шуруповерт. Это крайне доступная модель, ориентированная на бытового пользователя.





Преимущества:

В вопросе, какие шуруповерты лучше для дома, зачастую ориентируются на стоимость. Данная модель обойдется всего в 3 990 рублей.

Быстрая зарядка аккумулятором комплектным ЗУ.

Плавный ход.

Производительности хватает для работы дома, в мастерской и автосервисе.

Недостатки:

Вес, превышающий два килограмма. Удерживать прибор длительное время весьма некомфортно.

Лучшие шуруповерты до 10,8 В

Небольшая масса – это преимущество электроинструмента, который работает от аккумулятора с малым напряжением. Следующие модели весят по килограмму, за счет чего ими крайне удобно работать на протяжении длительного периода времени.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.)) HITACHI DS10DAL (HIKOKI DS10 DAL) 10.8 34 21+1 29 / 10 Нет 1.08 7 411 PATRIOT BR 110Li 180201500 10.8 32 19+1 25 / 10 Нет 1 5 420

HITACHI DS10DAL (HIKOKI DS10 DAL)

Шуруповерт с аккумулятором на 10,8 Вольт позволит в кратчайшие сроки просверлить отверстие и затянуть крепеж.





Преимущества:

Если оценивать, какой шуруповерт самый лучший среди 10.8 Вольтовых по критериям максимального крутящего момента и числа ступеней, модель из Японии заслужит первенство.

Быстрая зарядка АКБ.

Компактность.

Малый вес.

Недостатки:

Люфт патрона, составляющий в среднем 0.7—0.8 мм.

Высокий уровень шума.

PATRIOT BR 110Li 180201500

Китайский шуруповерт от Patriot – это бюджетная модель, созданная для домашних работ.





Преимущества:

Инструмент весит всего 1 килограмм.

19 позиций настройки крутящего момента.

Резиновые накладки ExtraGrip на рукоятке обеспечивают удобный хват.

Компактные батареи.

Недостатки:

Быстрый износ комплектной рабочей оснастки.

Непрочный кейс для переноски.

Топ сетевых шуруповертов

Хотя модели с аккумулятором и занимают большую часть рейтинга, мы не забыли о пользователях, для которых автономность не является главным критерием. В топ шуруповертов для дома и мастерской вошли японские и отечественные модели электроинструмента.

Модель Мощность (Вт) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Makita TD0101 230 100 — — Есть 0.99 8 543 Makita DF0300 320 56 20+1 28 / 10 Нет 1.2 5 842 Интерскол ДШ-10/320Э2 320 35 20+1 25 / 10 Нет 1.5 3 690 PATRIOT FS 306 300 35 23+1 20 / 10 Нет 1.2 3 330 СТАВР ДШС-10/450-2С 450 24 20+1 29 / 12 Нет 1.5 2 540

Makita TD0101

Открывает рейтинг хороших шуруповертов с проводом модель от японской компании. Особенно инструмент раскрывается при работе с крепежом, потому как шестигранный патрон позволяет быстро сменять биты.





Преимущества:

Режим удара, при использовании которого можно достичь крутящего момента 100 Н*м.

Достаточно длинный провод – 2.5 метра.

Корпус ударного механизма выполнен из алюминия, что обеспечивает теплоотвод.

Недостатки:

Шумность.

Нагрев при длительной работе.

Makita DF0300

Возможность переключаться между двумя скоростями позволит эффективно применять инструмент на высоких и низких оборотах.





Преимущества:

Шуруповерт хорошего качества, отличается надежной сборкой.

Встроенную электробезопасность обеспечивает двойная изоляционная защита.

Недостатки:

Отсутствует подсветка.

Нет пластикового кейса для хранения.

Интерскол ДШ-10/320Э2

Недорогой инструмент, который облегчит выполнение бытовых работ по сверлению и работе с крепежом.





Преимущества:

Быстрозажимной патрон, делающий смену рабочей оснастки удобной.

Нескользящая накладка для надежного удержания.

Вентиляционные отверстия, повышающие эффективность оттока горячего воздуха от двигателя.

Недостатки:

Жесткий переключатель скоростей.

Слабое крепление патрона.

Нагрев при интенсивной эксплуатации.

PATRIOT FS 306

Стандартный электроприбор по доступной стоимости. Оснащен 23 ступенями регулировки крутящего момента.





Преимущества:

Малый вес инструмента.

Длина кабеля составляет 5.5 метров.

Чтобы сделать длительное сверление проще, присутствует фиксация пускового курка.

Недостатки:

Есть небольшое болтание патрона.

Уровень шума.

СТАВР ДШС-10/450-2С

Если задаться вопросом, какой шуруповёрт лучше купить, внимания заслуживает оборудование российского производителя «Ставр». Прибор стабильно сверлит мягкие материалы и помогает собирать мебель.





Преимущества:

Присутствует реверс, облегчающий выведение сверла из заготовки.

Эргономичная рукоятка.

Низкая цена.

Недостатки:

Большой вес инструмента.

Лучшие дрели-шуруповерты

Оценив спрос на различные модели и узнав отзывы экспертов, мы подобрали лучшие, самые популярные шуруповёрты по версии интернет-магазина «Бигам». Первая модель относится к полупрофессиональному классу, вторая предназначена для промышленной эксплуатации.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.)) Makita DF457DWEX8 18 42 16+1 36 / 13 Нет 1.7 13 510 DeWALT DCD791P2 18 70 15+1 40 / 13 Нет 1.7 25 890

Makita DF457DWEX8

Производительность полупрофессионального инструмента обеспечивается 18-Вольтовым АКБ. Двухскоростной редуктор гарантирует максимально широкую сферу эксплуатации.





Преимущества:

Высокий показатель крутящего момента.

Поставляется с кейсом для перевозки и хранения, а также набором бит.

Резиновые накладки на рукояти.

Высокое качество сборки, долговечность.

Недостатки:

Большой вес оборудования.

DeWALT DCD791P2

На наш взгляд, лучший шуруповерт с литиевым аккумулятором среди моделей для профессиональной эксплуатации.





Преимущества:

Отвечая на вопрос, какой шуруповерт лучше для промышленных работ, можем порекомендовать эту модель. Она надежна, способна выдержать долгосрочную интенсивную эксплуатацию.

Бесщеточный двигатель, гарантирующий повышенную производительность и устойчивость к перегреву.

Клипса для ремня.

Редуктор полностью выполнен из металла.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Топ бесщёточных шуруповёртов

Простота обслуживания, устойчивость к перегреву и повышенная производительность – это основные особенности, отличающие бесщеточные инструменты. Зачастую цена таких приборов крайне высока, но не в этот раз. Мы подобрали приборы с бесщеточным мотором, которые сможет себе позволить любой домашний мастер.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.)) BOSCH GSR 12V-30 Li-Ion 12 30 20+1 20 / 10 Нет 0.72 9 800 Интерскол ДАУ-13/18В 18 60 21+3 38 / 13 Есть 1.7 8 850

BOSCH GSR 12V-30 Li-Ion

Инструмент для мастеров, ценящих мобильность. Бесщеточный движок только подчеркивает профессиональный статус.





Преимущества:

Светодиодная подсветка рабочей области.

Использование батарей-обойм, характерных скоростью замены.

За продление срока службы отвечает электронная защита ячеек АКБ.

Недостатки:

Нельзя установить инструмент вертикально, приходится класть его плашмя.

Незначительный люфт патрона.

Интерскол ДАУ-13/18В

Производительный инструмент из России, обладающий внушительным показателем крутящего момента. Оснащен механизмом удара, который позволит эффективно сверлить бетонные и кирпичные поверхности.





Преимущества:

18-Вольтовые батарейные блоки, гарантирующие эффективность в сложных задачах.

Подходит для зимней рыбалки.

Функциональная подсветка.

Удобно лежит в руке.

Недостатки:

Высокая шумность.

Лучшие ударные шуруповерты с аккумулятором

Когда пробивной силы обычных дрелей недостаточно, на помощь приходят приборы с ударным механизмом. Благодаря им получится сделать отверстие в бетонной стене или кирпичной кладке. Составляя рейтинг лучших аккумуляторных шуруповертов с ударным механизмом в соотношении цены и качества, мы отдали предпочтение двум инструментам от всемирно известных брендов.

Модель Мощность (Вт) Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) BOSCH GSB 120-LI Li-Ion — 12 30 20+2 20 / 10 Есть 0.9 7 757 Makita HP0300 320 — 56 20+2 28 / 10 Есть 1.3 6 345

BOSCH GSB 120-LI Li-Ion

Ударная дрель-шуруповерт, несмотря на небольшую массу, справится со сверлением кирпичной кладки. Модель поставляется с двумя батареями на 12 В.





Преимущества:

Если оценивать, какой шуруповерт лучший среди моделей, обладающих ударным механизмом, данный прибор заслуживает внимания за счет эргономичной рукоятки и сбалансированности корпуса.

Малый вес оборудования.

Число ударов в минуту достигает 22 500.

Недостатки:

Присутствует люфт биты в патроне.

Батареи долго заряжаются.

Makita HP0300

Закрывает топ шуруповертов с ударным механизмом сетевой инструмент из Японии. Устройство окажется полезным в домашнем ремонте или на даче.





Преимущества:

Длина электрокабеля составляет 2.5 метра.

Возможность регулировать число оборотов скоростями и ступенями крутящего момента.

Облегченный доступ к угольным щеткам: заменять их можно в домашних условиях.

Недостатки:

Поставляется без кейса.

Отсутствие подсветки.

Самые мощные шуруповерты

Завершим рейтинг моделями, которые выделились самым высоким крутящим моментом. В топ мощных шуруповертов вошли инструменты профессионального класса. Их стоимость может отпугнуть бытового пользователя, но, когда доходит до дела, данным моделям нет равных.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.)) Metabo BS 18 LTX BL I 18 130 — 68 / 13 Нет 2.4 31 199 DeWALT DCD991NT 18 95 11+1 55 / 15 Нет 2.08 16 390 DeWALT DCD791NT 18 70 15+1 40 / 13 Нет 1.5 12 390

Metabo BS 18 LTX BL I

Отбирая данную модель, мы сфокусировались на вопросе, какой шуруповерт хороший для профессиональных работ. Прибор выделяется крутящим моментом в 180 Н*м и дополнительной рукояткой, помогающей контролировать рабочий процесс.





Преимущества:

Устройство может использоваться как шуруповерт для ледобура.

Есть боковая рукоятка, которую можно вращать.

Металлическая скоба на пояс.

Высокий крутящий момент.

Недостатки:

Модель не подойдет, если вы выбираете, какой шуруповёрт купить по доступной цене. Стоимость этого устройства крайне высока.

DeWALT DCD991NT

Профессиональный шуруповерт с узким корпусом оснащен бесщеточным двигателем, клипсой и боковой рукояткой.





Преимущества:

Бесщеточный мотор: простой в обслуживании, производительный, долговечный.

Вращающаяся дополнительная рукоятка.

Скоба для крепления на ремень.

Компактные габариты.

Недостатки:

Прибор тяжелый – 2.08 килограмма.

DeWALT DCD791NT

Профессиональный инструмент из США – последняя модель, которая будет представлена в данном рейтинге. Если она вам приглянется, будьте готовы: прибор поставляется без батарейных блоков и ЗУ.





Преимущества:

Бесщеточный шуруповерт обладает высоким значением крутящего момента.

Не знаете, какой взять шуруповерт для создания широких отверстий в древесине? Максимальный диаметр сверления по мягким материалам у данной модели составляет 40 мм.

Бесщеточный движок.

Подсветка.

Недостатки: