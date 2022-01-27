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Сварочный аппарат – это инструмент, необходимый для создания качественных металлических конструкций и ремонта. Мы составили рейтинг лучших на 2022 год сварочных аппаратов, в который вошло 35 разнообразных моделей. Создавая максимально широкую подборку, мы добавили сварочные инверторы с для домашнего, профессионального и промышленного использования. Уделено внимание устройствам с напряжением 220 и 380 Вольт. Также мы затронули работу с разными типами сварки: MMA, TIG, MIG-MAG.

Виды сварочных инверторов

Важнейшей частью электронной начинки сварочного инвертора являются транзисторы. Это маленькие, но надежные детали, которые создают или улучшают электросигнал. Благодаря их внедрению в сварочное оборудование актуальные устройства стали компактными и легкими, но более производительными. Сейчас встречаются два типа транзисторов, отвечающих за работу техники. Рассмотрим каждый и разберемся, в чем между ними разница.

MOSFET . Данный тип был введен в эксплуатацию в прошлом веке и был настоящим техническим прорывом в ту эпоху. Полевые транзисторы стоят дешевле биполярных аналогов, но укомплектованный ими сварочный аппарат тяжелее и крупнее. Также при сварке он будет потреблять больше электроэнергии. В бюджетном сегменте регулярно встречаются модели с транзисторами MOSFET.

. Данный тип был введен в эксплуатацию в прошлом веке и был настоящим техническим прорывом в ту эпоху. Полевые транзисторы стоят дешевле биполярных аналогов, но укомплектованный ими сварочный аппарат тяжелее и крупнее. Также при сварке он будет потреблять больше электроэнергии. В бюджетном сегменте регулярно встречаются модели с транзисторами MOSFET. IGBT. Транзисторы биполярного типа позволяют сварочным инверторам добиваться более высокой мощности в процессе работы. В то же время, оснащенные ими приборы значительно дороже, а достать детали для ремонта может быть непросто.

Задаваясь вопросом, какой сварочный аппарат лучше выбрать для сварки, вы могли подумать, что IGBT-транзисторы однозначно выигрывают. Это не совсем правда: действительно, они уверенней проявляют себя на высоких мощностях, но заметят данный факт только профессиональные пользователи. Если вам нужен сварочник для бытовых работ в гараже или на даче, устройства с MOSFET ничем не хуже.

Принцип работы сварочного инвертора

Для начала разберемся, какую функцию выполняет сварочный инвертор. По сути, он выступает в роли преобразователя. Ток, проходящий через данный прибор, преобразуется, до оптимальных для образования дуги значений. Сварочная дуга же необходима, чтобы можно было обеспечить плавку материала на конструкции и электроде. Шов образуется от контакта расплавленного электрода с металлической поверхностью.

Вкратце рассмотрим, какой путь проходит ток во время работы инвертора. Изначально электроток из сети является переменным. После попадания на выпрямитель инвертора он становится постоянным, что характеризуется пропаданием колебаний частоты. Оказываясь на транзисторах, постоянный ток снова трансформируется в переменный, однако его частота многократно увеличивается. Следующим шагом становится изменение напряжение тока высокой частоты – с 220 В (на бытовых приборах) до 60—70. Этот этап необходим для увеличения силы тока.

Полностью преобразованный электроток снова попадает на выпрямитель, после которого становится постоянным. Такой результат оптимален для концентрированной плавки металлических деталей, требующей высокой концентрации даже при минимальном опыте.

Типы сварки

Электросварка может быть контактной и дуговой. Первый тип применяется преимущественно для точечных сварных соединений и широко распространен в автомобилестроении на этапах работы с металлическими листами малой толщины. Принцип заключается в следующем: заготовка располагается между электродами, поднесенными к ней вплотную. Через деталь проходит быстрый и мощный электроразряд с силой в несколько тысяч А. В результате на месте листа, где были закреплены электроды, появляется точечный шов.

Несколько больше внимания мы уделим дуговой сварке, потому как именно этот тип используется в приборах, вошедших в рейтинг сварочных аппаратов. Такая разновидность сваривания осуществляется с применением газа, который подается из отдельной емкости или образуется в результате плавления обмазки. Газ выступает в качестве проводника электродуги между электродом и обрабатываемой поверхностью.

Далее мы разберем наиболее распространенные типы дуговой сварки.

MMA

Ручная дуговая сварка, которая чаще называется MMA – это самый распространенный и «народный» тип сварки. Делают его таким сравнительная простота освоения, дешевизна приборов нижнего ценового сегмента и комплектующих для них, а также отсутствие необходимости в источнике газа.

В качестве медиатора между MMA-сварочником и металлической конструкцией выступает электрод, поверхность которого обработана твердой газовой обмазкой. В результате соприкосновения его с деталью происходит короткое замыкание, расплавляющее оболочку электрода. Это приводит к созданию своеобразного газового облака, которое выполняет защитную функцию для сварочной дуги, препятствуя проникновению воздуха.

Осуществляя сварку типа MMA, важно ответственно отнестись к выбору оснастки: электрод должен подходить к обрабатываемому материалу (информация о совместимости указана на пачке) и диаметру (он должен подходить по толщине). Даже лучшие сварочные аппараты не справятся со своей работой, если вы будете использовать неправильные комплектующие.

Толщина металла (мм) 2 3 4—5 5—10 Диаметр электрода (мм) 2 3 3 4

TIG

Данный тип сварки ориентирован исключительно на профессиональных пользователей и применяется в промышленной среде. Это обеспечивается тем, что он позволяет добиться высокого качества сварных швов. Слабыми же сторонами являются сложность освоения, а также низкая производительность.

В качестве оснастки для сварки TIG используют электроды из вольфрама, создать дугу которыми значительно труднее. Из-за этого соответствующее оборудование представлено гораздо меньшим числом образцов, нежели MMA-аналоги. Несмотря на это, лучшие сварочные аппараты ТИГ рейтинг интернет-магазина «Бигам» не обошли стороной!

MIG-MAG

Главная особенность метода – высокая производительность (особенно по сравнению с аргонно-дуговой сваркой). В качестве сферы эксплуатации выступает сваривание тонколистного металла. Самым заметным отличием от предыдущих методов сварки является то, что данный тип не нуждается в электродах с обмазкой. Вместо них используются проволочные катушки, масса которых доходит до 5, а то и 15 килограмм.

Проволока бывает обычная и флюсовая. Первая значительно дешевле, но для сварки с ее применением требуется подключение газового баллона. Вторая проще в использовании, потому как для ее эксплуатации сторонний источник газа не требуется – его заменяет флюс. В рейтинге лучших сварочных аппаратов MIG-MAG представлены модели, в которых предусмотрено оба рабочих сценария: для флюсовой оснастки разработан режим NO GAS, для обычной в паре с баллоном – GAS.

Как выбрать хороший сварочный аппарат

Чтобы вам было проще принять взвешенное решение о покупке сварочника, мы разберем аспекты, которые рекомендуется учитывать при выборе техники. Помимо ключевых характеристик вроде мощности и рабочего напряжения, мы уделим внимание дополнительным функциям, облегчающим эксплуатацию сварочного аппарата.

Напряжение сети . Данная характеристика указывает, к какому источнику электроэнергии подключается аппарат. Условно говоря, существует 2 варианта – 220 и 380 Вольт. Первый тип напряжения используется в бытовых и офисных сетях. Лучшие сварочные аппараты, которые подходят для дома и дачи, работают от 220-Вольтных розеток. Устройства для профессиональной сварки, нуждающиеся в высокой мощности, подключаются к сети с напряжением 380 Вольт.

. Данная характеристика указывает, к какому источнику электроэнергии подключается аппарат. Условно говоря, существует 2 варианта – 220 и 380 Вольт. Первый тип напряжения используется в бытовых и офисных сетях. Лучшие сварочные аппараты, которые подходят для дома и дачи, работают от 220-Вольтных розеток. Устройства для профессиональной сварки, нуждающиеся в высокой мощности, подключаются к сети с напряжением 380 Вольт. Потребляемая при сварке мощность . Дает понять, насколько сильную сварочный аппарат будет создавать нагрузку на электросеть в процессе работы. Чтобы вычислить требуемую для сварки мощность, эксперты предлагают умножить силу тока на напряжение. Учитывайте, что потребляемая мощность должна быть примерно на 30% более высокой, чем необходимая.

. Дает понять, насколько сильную сварочный аппарат будет создавать нагрузку на электросеть в процессе работы. Чтобы вычислить требуемую для сварки мощность, эксперты предлагают умножить силу тока на напряжение. Учитывайте, что потребляемая мощность должна быть примерно на 30% более высокой, чем необходимая. Поддерживаемые режимы сварки. Выше мы уже описали особенности каждого типа сварки. Обратите внимание, что есть приборы, поддерживающие как MMA, так и TIG: они ориентированы на более широкую сферу эксплуатации. Найти такие устройства вы сможете, прочитав наш рейтинг сварочных аппаратов, в который вошли модели для сварки типа MMA, TIG, MIG-MAG.

Продолжительность включения . Указывает, сколько времени в процентном соотношении от рабочего цикла аппарат сможет осуществлять сварку (остальное время ему придется «отдыхать», если вы не хотите сократить срок службы). К примеру, при ПВ 80% аппарат сваривает 8 минут и охлаждается 2 минуты.

. Указывает, сколько времени в процентном соотношении от рабочего цикла аппарат сможет осуществлять сварку (остальное время ему придется «отдыхать», если вы не хотите сократить срок службы). К примеру, при ПВ 80% аппарат сваривает 8 минут и охлаждается 2 минуты. Напряжение холостого хода . Характеризует, какое напряжение генерируется между контактами в моменте, когда дуга еще не создана. Достаточно высокое напряжение поможет с легкостью зажечь дугу и начать сварные работы. Оптимальным показателем считается значение из диапазона 40—90 Вольт.

. Характеризует, какое напряжение генерируется между контактами в моменте, когда дуга еще не создана. Достаточно высокое напряжение поможет с легкостью зажечь дугу и начать сварные работы. Оптимальным показателем считается значение из диапазона 40—90 Вольт. Диапазон сварочного тока . Один из важнейших параметров; характеризует, для каких работ подойдет сварочный аппарат. Считается, что для бытовой эксплуатации на дачном участке или в гараже достаточно 160—180 Вольт, когда в строительстве и на производстве потребуется 180—250 или даже выше. В нашем рейтинге представлены модели с максимальным током до 315 Вольт.

. Один из важнейших параметров; характеризует, для каких работ подойдет сварочный аппарат. Считается, что для бытовой эксплуатации на дачном участке или в гараже достаточно 160—180 Вольт, когда в строительстве и на производстве потребуется 180—250 или даже выше. В нашем рейтинге представлены модели с максимальным током до 315 Вольт. Габариты и вес . Значение, которое характеризует легкость и удобство переноски аппарата. Размер техники зависит от мощности, рабочего напряжения, максимального тока сварки и других базовых характеристик. Как правило, чем производительнее и мощнее аппарат, тем он тяжелее. Если вы часто осуществляете выездные работы, можно рассмотреть устройства бытового типа – ввиду небольшого веса они характерны высокой мобильностью.

. Значение, которое характеризует легкость и удобство переноски аппарата. Размер техники зависит от мощности, рабочего напряжения, максимального тока сварки и других базовых характеристик. Как правило, чем производительнее и мощнее аппарат, тем он тяжелее. Если вы часто осуществляете выездные работы, можно рассмотреть устройства бытового типа – ввиду небольшого веса они характерны высокой мобильностью. Максимальный диаметр электрода или проволоки. Размер оснастки – важный показатель, потому как именно от него зависит, с металлом какой толщины сможет работать ваш сварочный аппарат. Если устройство поддерживает MMA и TIG, значения для электрода и проволоки указываются отдельно.

Возможность подключения к генератору . Обязательно предусмотрите наличие этой функции, если планируете выполнять выездные работы по сварке на природе или строительных площадках. Такая возможность позволит аппарату принимать нестабильное входное напряжение.

. Обязательно предусмотрите наличие этой функции, если планируете выполнять выездные работы по сварке на природе или строительных площадках. Такая возможность позволит аппарату принимать нестабильное входное напряжение. Горячий старт . Другое название – hot start. Дополнительная функция, которая значительно упростит работу начинающим специалистам. С ее помощью мастеру будет легче поджигать дугу в начале сварки. Работает таким образом, что, когда пользователь только поджигает дугу, на нее подается повышенный ток. Однако это происходит только на короткий промежуток, поэтому электрод не успевает залипнуть.

. Другое название – hot start. Дополнительная функция, которая значительно упростит работу начинающим специалистам. С ее помощью мастеру будет легче поджигать дугу в начале сварки. Работает таким образом, что, когда пользователь только поджигает дугу, на нее подается повышенный ток. Однако это происходит только на короткий промежуток, поэтому электрод не успевает залипнуть. Электронный дисплей. Жидкокристаллический экран позволяет более тонко настраивать и контролировать работу, потому как на нем отображается информация о напряжении во время сварки.

Антизалипание (antistick). Данная функция помогает избежать пригорания электрода к обрабатываемой поверхности в процессе сварки. В случае прилипания она ощутимо снижает показатель подаваемого тока, что улучшает качество сварного шва и продлевает срок службы аппарата.

(antistick). Данная функция помогает избежать пригорания электрода к обрабатываемой поверхности в процессе сварки. В случае прилипания она ощутимо снижает показатель подаваемого тока, что улучшает качество сварного шва и продлевает срок службы аппарата. Форсаж дуги (arc force) – еще одна опция, снижающая вероятность залипания. Автоматически увеличивает подаваемый электроток, если электрод подносится к металлической заготовке слишком близко.

(arc force) – еще одна опция, снижающая вероятность залипания. Автоматически увеличивает подаваемый электроток, если электрод подносится к металлической заготовке слишком близко. Разъем для подключения горелки. Характеристика указывает, с горелками какого типа может осуществлять работу сварочный аппарат.

Защита корпуса . Перед началом эксплуатации убедитесь, что рабочая область соответствует условиям использования сварочного аппарата. При работе на открытой местности в летнее время проверяйте максимальную допустимую температуру. Для оценки защищенности корпуса от влаги и твердых частиц применяется стандарт типа IP.

. Перед началом эксплуатации убедитесь, что рабочая область соответствует условиям использования сварочного аппарата. При работе на открытой местности в летнее время проверяйте максимальную допустимую температуру. Для оценки защищенности корпуса от влаги и твердых частиц применяется стандарт типа IP. Комплектация . Выбирая сварочный аппарат, изучайте набор поставки. Некоторые устройства, помимо инструкции и гарантийного талона, комплектуются пластиковым чемоданчиком. С его помощью доставлять сварочник до места работы станет значительно удобнее.

. Выбирая сварочный аппарат, изучайте набор поставки. Некоторые устройства, помимо инструкции и гарантийного талона, комплектуются пластиковым чемоданчиком. С его помощью доставлять сварочник до места работы станет значительно удобнее. Наличие сетевой вилки. Обратите внимание, что некоторые аппараты, работающие от напряжения 220 Вольт, поставляются без вилки подключения к электросети.

Сварочный инвертор какой фирмы лучше купить

Перед покупкой важно не только понять влияние характеристик на работу сварочного аппарата, но и определиться с брендом – от него зависят качество сборки, ценовой диапазон, доступность запчастей для ремонта.

СВАРОГ . Один из лучших российских брендов, выпускающих сварочное оборудование. Производит решения для всех типов сварных работ. Множество моделей сварочных аппаратов вошло в рейтинг благодаря своей надежности и демократичной цене. Помимо самих приборов, компания выпускает маски, горелки, электроды и прочие аксессуары.

. Один из лучших российских брендов, выпускающих сварочное оборудование. Производит решения для всех типов сварных работ. Множество моделей сварочных аппаратов вошло в рейтинг благодаря своей надежности и демократичной цене. Помимо самих приборов, компания выпускает маски, горелки, электроды и прочие аксессуары. РЕСАНТА . Бренд, который пользуется высокой популярностью среди российских экспертов в сварных работах. В наш рейтинг сварочных аппаратов инверторного типа вошло множество устройств от данной торговой марки: это обуславливается ее широким ассортиментом, доступностью и качеством исполнения. Кроме самых аппаратов, фирма производит электроды, горелки и прочие принадлежности.

. Бренд, который пользуется высокой популярностью среди российских экспертов в сварных работах. В наш рейтинг сварочных аппаратов инверторного типа вошло множество устройств от данной торговой марки: это обуславливается ее широким ассортиментом, доступностью и качеством исполнения. Кроме самых аппаратов, фирма производит электроды, горелки и прочие принадлежности. BESTWELD . Фирма выпускает инструмент для ручной дуговой и полуавтоматической сварки, а также пуско-зарядные и зарядные устройства, сварочные кабели.

. Фирма выпускает инструмент для ручной дуговой и полуавтоматической сварки, а также пуско-зарядные и зарядные устройства, сварочные кабели. AURORA . Компания, производящая хороший электроинструмент для быта и профессиональной деятельности. Ориентирована на российский и европейский рынок. Предоставляет 2-годовую гарантию на продукцию. Производит сварочники на транзисторах MOSFET и IGBT.

. Компания, производящая хороший электроинструмент для быта и профессиональной деятельности. Ориентирована на российский и европейский рынок. Предоставляет 2-годовую гарантию на продукцию. Производит сварочники на транзисторах MOSFET и IGBT. START . Российская фирма, представленная на рынке сварочного оборудования с 2010 года. Выпускает одни из лучших сварочных аппаратов и инверторных полуавтоматов, а также сопутствующие товары: шлемы, краги, горелки, электроды и проволоку. Есть решения для бытового и коммерческого сегмента.

. Российская фирма, представленная на рынке сварочного оборудования с 2010 года. Выпускает одни из лучших сварочных аппаратов и инверторных полуавтоматов, а также сопутствующие товары: шлемы, краги, горелки, электроды и проволоку. Есть решения для бытового и коммерческого сегмента. FUBAG . Немецкая торговая марка, под которой выходит широкий ассортимент техники для строительных работ. Выпускает аппараты для сварки ручного дугового, полуавтоматического, аргонодугового типа. Также у фирмы налажено производство хороших электродов.

. Немецкая торговая марка, под которой выходит широкий ассортимент техники для строительных работ. Выпускает аппараты для сварки ручного дугового, полуавтоматического, аргонодугового типа. Также у фирмы налажено производство хороших электродов. KOLNER . Фирма ориентирована на выпуск оборудования для бытовой эксплуатации. Производит лучшие в бюджетном ценовом сегменте инверторные сварочные аппараты для MMA и MIG-MAG. Кроме того, под брендом выходит электроинструмент для ремонтно-монтажных нужд: дрели, перфораторы, фрезеры, болгарки.

. Фирма ориентирована на выпуск оборудования для бытовой эксплуатации. Производит лучшие в бюджетном ценовом сегменте инверторные сварочные аппараты для MMA и MIG-MAG. Кроме того, под брендом выходит электроинструмент для ремонтно-монтажных нужд: дрели, перфораторы, фрезеры, болгарки. FoxWeld . Итальянская компания, основанная в 1998. Производит сварочники для MMA, MIG, TIG. Сильной чертой является высокое разнообразие: в каталоге вы найдете устройства для домашней и профессиональной эксплуатации. Конкретно в нашем рейтинге было уделено внимание модели с весьма демократичным ценником.

. Итальянская компания, основанная в 1998. Производит сварочники для MMA, MIG, TIG. Сильной чертой является высокое разнообразие: в каталоге вы найдете устройства для домашней и профессиональной эксплуатации. Конкретно в нашем рейтинге было уделено внимание модели с весьма демократичным ценником. СПЕЦ . Бренд из России с производством в Китае. Выпускает добротные аппараты легкого типа, выступающие в бюджетном ценовом сегменте. В линейке представлены устройства с максимальным электротоком от 160 до 250 Ампер. За счет небольшого веса приборы удобны в переноске.

. Бренд из России с производством в Китае. Выпускает добротные аппараты легкого типа, выступающие в бюджетном ценовом сегменте. В линейке представлены устройства с максимальным электротоком от 160 до 250 Ампер. За счет небольшого веса приборы удобны в переноске. ЗУБР. Российская торговая марка, выпускающая хороший электроинструмент бытового и профессионального назначения. В ассортименте компании представлены инверторы для MMA и MMA/TIG. В сборе используются современные IGBT-транзисторы, обеспечивающие высокую мощность.

Лучшие универсальные сварочные инверторы

Поддержка нескольких рабочих режимов является хорошим подспорьем для обеспечения широкой сферы эксплуатации. Все модели, представленные в данной категории, поддерживают сварные работы типа MMA и MIG-MAG. Это позволит использовать их для создания как быстрых, так и надежных, качественных соединений.

Модель инвертора Напряжение на входе (В) Диапазон сварочного тока (А) Max мощность инвертора (кВт) Продолжительность включения на max токе (%) Диаметр электрода / проволоки (мм) Вес инвертора (кг) Средняя цена в России (руб.) СВАРОГ MIG 250Y (J04) 380 20—250 8.75 60 1.5—5.0 / 0.6—1.2 28.2 97 020 РЕСАНТА САИПА-165 220 30—160 6.2 70 1.0—4.0 / 0.6—0.9 11.5 19 790 BestWeld Master i160-CHN 220 30—160 5.4 60 1.6—3.2 / 0.6—0.8 9.3 24 299 СВАРОГ REAL MIG 160 220 10—160 4 60 1.5—3.0 / 0.6—0.8 13 37 080 START MIG183 220 30—180 5 60 0.8—1.0 8.5 18 120

СВАРОГ MIG 250Y (J04)

Популярная среди профессионалов модель подходит для MMA и MIG-MAG сварки. Работает от трехфазной электросети.

Преимущества:

Хорошее воздушное охлаждение, препятствующее перенапряжению устройства в процессе работы.

Пользователи отмечают равномерную подачу проволоки, которая осуществляется благодаря катушке на 15 килограмм.

Встроенный режим MMA.

Недостатки:

Не для бытового использования: можно подключить только к сети с напряжением 380 Вольт.

РЕСАНТА САИПА-165

Устройство полупрофессионального класса будет полезно на мелкосерийном производстве, где осуществляется сварка тонколистного металла.

Преимущества:

Максимальный ток данного прибора составляет 160 Ампер.

Сборка выполнена с применением IGBT-транзисторов.

Хороший подбор режимов работы, позволяющий использовать аппарат со стандартной и флюсовой проволокой.

Компактные габариты и малый вес инструмента.

Недостатки:

Низкая посадка ручки, из-за которой переносить аппарат в крагах становится неудобно.

BestWeld Master i160-CHN

Полуавтомат одинаково эффективен для сварки MMA и MIG-MAG. Оборудование оптимально подходит для длительных рабочих сессий, что обеспечивается встроенным вентилятором для отвода тепла через перфорацию в корпусе.

Преимущества:

Максимальный ток инструмента – 160 А.

Можно использовать с 5-килограммовыми катушками с проволокой.

Возможность подключения газового баллона и работы с флюсовой оснасткой.

Хорошая мощность электроприбора, составляющая 5.4 кВт.

Можно использовать в режиме MMA-сварки.

Недостатки:

Механизм подачи проволоки выполнен из пластика.

СВАРОГ REAL MIG 160

За счет возможности работать с просадками в сети хорошие условия для сварки могут быть обеспечены даже в полевых условиях, когда аппарат подключен к бензогенератору.

Преимущества:

Высокое значение максимального тока, составляющее 160 А.

Механизм подачи проволоки металлический, что обеспечивает надежность и долговечность в режиме MIG-MAG.

Стабильное функционирование при падении напряжения до 160 В.

Опция дожигания проволоки.

Недостатки:

Большой вес инструмента.

START MIG183

Полуавтомат с поддержкой MMA имеет весьма демократичную стоимость, за счет чего подойдет для бытового использования.

Преимущества:

Высокое для непрофессионального сегмента качество сварки. Шов получается ровный, брызги практически отсутствуют.

Передняя панель управления, на которую выведены все необходимые настройки.

За счет простоты настройки аппарат станет хорошим выбором для новичков.

Недостатки:

Нет электронного дисплея.

Большая масса аппарата.

Короткий рукав.

Лучшие инверторы для ручной дуговой сварки

MMA, также известный как ручная дуговая сварка, является самым популярным типом электросварки. Данный факт обусловлен доступностью оборудования и легкостью его освоения. Представленные модели обладают максимальным сварочным электротоком в диапазоне 180—220 А. Этих значений с лихвой хватит для бытовых и многих профессиональных работ.

Модель инвертора Напряжение на входе (В) Диапазон сварочного тока (А) Max мощность инвертора (кВт) Продолжительность включения на max токе (%) Диаметр электрода / проволоки (мм) Вес инвертора (кг) Средняя цена в России (руб.) СВАРОГ ARC 205B 220 10—200 8.3 80 1.6—4.0 8 31 650 FUBAG IQ 180 220 20—180 7.7 40 1.6—4.0 3 7 120 AURORA INTER 205 220 30—200 8.7 60 1.0—5.0 7 19 700 РЕСАНТА САИ-190T LUX 220 10—190 7.2 70 1.0—5.0 3.3 9 545 СВАРОГ ARC 220 REAL 220 15—220 5.6 60 1.5—5.0 5.9 15 570

СВАРОГ ARC 205B

Открывает рейтинг инверторных сварочных аппаратов профессиональный MMA-инвертор, который отличается надежностью и простотой управления.

Преимущества:

Сварка MMA осуществляется с минимальным объемом брызг.

Один из лучших показателей продолжительности включения – 80%.

Устройство работает с электродами диаметром до 4 мм.

Высокое значение предельного тока, которое составляет 200 Ампер.

Недостатки:

Использование несовременных MOSFET-транзисторов.

FUBAG IQ 180

Аппарат типа MMA выделяется малыми габаритами. Инструмент оснащен функцией форсажа дуги, препятствующей залипанию рабочей оснастки.

Преимущества:

Аппарат легкий и компактный, из-за чего становится хорошим выбором для выездных работ.

Сварка MMA с максимальным током 180 А.

Стабильная поддержка всех видов электродов – стандартных, целлюлозных, рутиловых, т.д.

Прочность корпуса, благодаря которой становится возможной сварка на строительных объектах.

Недостатки:

Короткие и неэластичные провода.

AURORA INTER 205

Профессиональный аппарат, который применяется для сварных работ MMA-электродами. Практичен и оснащен дисплеем, на который выводится информация о напряжении.

Преимущества:

Мощность сварки, составляющая 8.7 кВт, позволяет использовать прибор в строительных и производственных условиях.

Встроенные функции антизалипания и форсажа дуги будут полезны, чтобы предотвратить пригорание электрода.

Горячий старт, ускоряющий зажигание дуги.

Недостатки:

Крупные габариты агрегата.

Перегревается при интенсивном использовании.

РЕСАНТА САИ-190T LUX

Аппарат, созданный специально для выездов и выполнения сварных задач в труднодоступных участках. Этому способствуют малые размеры и вес данного образца.

Преимущества:

Встроенный в приборную панель экран, на котором отображаются важные сведения о рабочем процессе.

Защита от перегрева, отключающая электронику при повышенной интенсивности эксплуатации.

Устройство работает со сварными электродами диаметром до 5 мм.

Дополнительные функции – горячий старт, форсаж дуги и антизалипание.

Недостатки:

Малая длина кабеля массы.

Тонкая оплетка проводов.

СВАРОГ ARC 220 REAL

Полупрофессиональный прибор для сварных задач по принципу MMA. Характерен легкостью управления и прочным корпусом.

Преимущества:

Возможна сварка электродами диаметром до 5 мм.

Эксплуатация в режиме MMA упрощается антизалипанием – функцией, препятствующей прикипанию оснастки к металлу.

Прочность корпуса, за счет которой прибор способен выдерживать механические повреждения при падениях.

Недостатки:

Провод дубеет в условиях минусовой температуры.

Рейтинг полуавтоматических сварочных аппаратов

Полуавтоматическая сварка незаменима в задачах по скреплению листового металла. Такой тип работы активно применяется в производстве. Чтобы помочь вам найти решение под любые потребности, мы отобрали устройства полупрофессионального и промышленного ценового сегмента.

Модель инвертора Напряжение на входе (В) Диапазон сварочного тока (А) Max мощность инвертора (кВт) Продолжительность включения на max токе (%) Диаметр электрода / проволоки (мм) Вес инвертора (кг) Средняя цена в России (руб.) РЕСАНТА САИПА-135 220 10—110 6.6 70 — / 0.6—0.8 11 18 390 AURORA POLO 160 220 30—160 5.2 15 0.6—0.8 / 0.8—0.9 5.5 22 300 СВАРОГ MIG 250Y 380 50—250 9.2 60 — / 1.5—5.0 / 0.6—1.2 26.5 97 020 Aurora PRO OVERMAN 180 220 40—175 4.7 60 — / 0.6—1.0 17.5 34 000 Start MIGLine170 2ST170 220 30—170 4.9 35 — / 0.6—0.8 7 18 980

РЕСАНТА САИПА-135

Сварочный аппарат для соединения металлических конструкций при помощи проволоки радует соотношением доступной цены и адекватного качества сборки.

Преимущества:

Максимальный ток данного прибора составляет 110 Ампер.

Аппарат работает в сварном режиме MMA, что позволяет использовать стандартные электроды.

Электрокабели подключаются через специальные клеммы, что минимизирует потерю тока.

Недостатки:

Электрододержатель не идет в комплекте с прибором.

Короткий кабель массы.

AURORA POLO 160

Бытовой полуавтомат для решения сварных задач проволокой. Предельное значение тока для данного сварочного аппарата составляет 160 Ампер.

Преимущества:

Сварочный аппарат совместим с флюсовыми и обычными проводами. Для использования вторых предусмотрен режим подачи газа из баллона.

Прибор весит всего 5.5 кг, что делает его удобным в переноске.

Диапазон тока в данной модели составляет 30—160 А.

Оснащен автоматической системой защиты от перегрузки.

Недостатки:

Сварочный аппарат не поддерживает сварку в режиме MMA.

СВАРОГ MIG 250Y

Сварочный аппарат используется в профессиональной деятельности. Мощность прибора позволяет добиться ощутимой производительности.

Преимущества:

Максимальный ток устройства составляет 250 А.

Функционирование с проволокой диаметром от 0.6 до 1.2 мм.

Сварочный аппарат оснащен катушкой в задней части корпуса, облегчающей подачу проволоки. Максимальный вес катушки – 15 кг.

Недостатки:

Сварочный аппарат весит 28.2 килограмм.

Модель функционирует исключительно от сетей с напряжением 380 Вольт.

Aurora PRO OVERMAN 180

Инверторный полуавтомат применяется в промышленных целях для выполнения задач в режиме MIG-MAG.

Преимущества:

Возможность вручную отрегулировать скорость подачи проволоки.

Функционирование при просадках до 140 Вольт.

Сварочный аппарат хорош подачей проволоки, которая осуществляется со скоростью от 2 до 15 метров в минуту.

Удобство управления, легкость настройки.

Недостатки:

Нет функции сварки в режиме MMA.

Большой вес прибора – 15 килограмм.

Работает на комплектующих MOSFET.

Start MIGLine170 2ST170

Закрывает рейтинг лучших и самых популярных полуавтоматов сварочных аппаратов устройство, обеспечивающее стабильную работу в режимах MMA и MIG-MAG.

Преимущества:

Максимальный ток оборудования – 170 Вольт.

Сварочный аппарат поддерживает выполнение сварных задач MMA.

Небольшой вес, из-за которого прибор становится одним из лучших компактных полуавтоматов.

Недостатки:

Сварочный аппарат обладает коротким кабелем массы.

Лучшие бытовые сварочные инверторы

Вопреки расхожему мнению, сварка подвластна не только профессионалам: многие домашние эксперты в своих мастерских, гаражах или на дачах используют ручной дуговой метод, чтобы починить что-то или создать несложную металлическую конструкцию. Мы собрали несколько образцов, легких в транспортировке, доступных с финансовой стороны и отвечающих по характеристикам всем потребностям бытового сегмента.

Диапазон максимального электротока у представленных инверторов – 160—220 Ампер. Все устройства работают от входного напряжения 220 Вольт.

Модель инвертора Напряжение на входе (В) Диапазон сварочного тока (А) Max мощность инвертора (кВт) Продолжительность включения на max токе (%) Диаметр электрода / проволоки (мм) Вес инвертора (кг) Средняя цена в России (руб.) РЕСАНТА САИ 160 220 10—160 4.9 70 1.6—4.0 / — 3.8 6 290 РЕСАНТА САИ 190 220 10—190 5.5 70 2.0—5.0 / — 4.7 7 490 РЕСАНТА САИ 220 220 10—220 6.6 70 2.0—5.0 / — 4.12 8 690 РЕСАНТА САИ-190К 220 10—190 7.15 70 1.6—5.0 / — 3.55 6 690 AURORA Вектор 1600 220 20—160 6.6 30 1.6—4.0 / — 2.9 6 400

РЕСАНТА САИ 160

Лучший сварочный аппарат, который станет хорошим выбором для новичка. Удобен при эксплуатации в ограниченной области, что обеспечивается компактностью корпуса.

Преимущества:

Поддержка электродов диаметром до 4 миллиметров.

Сварочный инвертор хорош ремешком, за который прибор удобно подвесить на плечо.

Небольшая масса аппарата, составляющая 3.8 кг.

Прочный стальной корпус, устойчивый к повреждениям.

Использование IGBT-транзисторов.

Недостатки:

Малая длина проводов.

РЕСАНТА САИ 190

Сварочный инвертор домашнего класса, который окажется полезным для эксплуатации в гараже или на дачном участке. Диапазона тока окажется достаточно для реализации всех домашних нужд.

Преимущества:

Сварочный инвертор обладает малыми габаритами и простотой в управлении.

Удобство перемещения за счет ремешка, длину которого можно регулировать.

Возможность использовать электроды диаметром 2—5 мм.

Сварка осуществляется с показателем тока до 190 Ампер.

Недостатки:

Короткие сварочные провода в комплекте.

РЕСАНТА САИ 220

Инвертор хорош компонентами, использованными в производстве: при его изготовлении применяются IGBT-транзисторы. Максимальный ток сварочного аппарата составляет 220 Ампер.

Преимущества:

Сварочный инвертор обладает большими радиаторами, гарантирующими своевременный отвод тепла.

Модель оснащена встроенной автоматической защитой от перегрузки, которая предотвратит поломку в случае чрезмерно интенсивной эксплуатации.

Диапазон сварного тока – 10—220 А.

Есть функции антизалипания, форсажа дуги и горячего старта. Особенно их оценят начинающие специалисты.

Недостатки:

Длина сетевого кабеля.

РЕСАНТА САИ-190К

Домашний сварочный инвертор отличается малым весом и скромными размерами, из-за которых транспортировка прибора не вызывает ощутимых трудностей.

Преимущества:

Поддержка электродов от 1.6 до 5 мм.

Максимальный ток составляет 190 Ампер, что является хорошим показателем для столь компактного устройства.

Наличие таких функций, как антизалипание и форсаж дуги, минимизирует вероятность пригорания рабочей оснастки.

Недостатки:

Отсутствие рукоятки, которая сделала бы комфортнее переноску сварочника по рабочей области.

AURORA Вектор 1600

Малогабаритный сварочник заинтересует домашних мастеров и профессионалов, которым требуется аппарат с небольшой мощностью для эксплуатации на выезде.

Преимущества:

Сварочный инвертор удобен в переноске за счет эластичного ремешка, настраиваемого по длине.

Легкий корпус аппарата, который весит всего 2.9 кг.

Работа оснасткой диаметром до 4 миллиметров.

Функция горячего старта увеличивает на короткий промежуток времени силу тока, чтобы быстро зажечь сварную дугу.

Недостатки:

Сварочный инвертор поставляется с некачественно исполненной прищепкой на массу.

Лучшие профессиональные сварочные инверторы

Главным отличием профессиональных аппаратов от бытовых является устойчивость к интенсивной работе: высокая мощность предоставляет возможность использовать прибор продолжительное время, и это минимально отразится на сроке его службы. Еще одной сильной стороной представленных образцов можно назвать высокие показатели максимального тока: диапазон от 200 до 315 Ампер позволяет справиться с самыми сложными сварными соединениями.

Сварог ARC 315 REAL Z29801

Купить один из лучших профессиональных сварочных MMA-аппаратов стоит ради его выдающихся характеристик: максимальный ток составляет 315 Ампер, а мощность – 1 178 Ватт.

Преимущества:

Работает устройство в диапазоне рабочего тока 30—315 Ампер.

Поддержка электродов с диаметром до 6 мм.

Мощность оборудования составляет 11.78 кВт.

Коэффициент полезного действия (КПД) у данного аппарата – 87%.

Недостатки:

Работает исключительно от источников сети с напряжением 380 Вольт.

РЕСАНТА САИ 250 ПН

Инвертор профессионального класса подходит для выполнения производственных и строительных задач. Особенно хорош в последних, потому как выдерживает просадки напряжения до 140 Ампер.

Преимущества:

Максимальный ток устройства составляет 250 Ампер.

Мощность модели от российского бренда равна 7 700 Вт.

Пластиковый экран, защищающий приборную панель от повреждений.

Работает со сварными электродами диаметром 3—6 миллиметров.

Недостатки:

Неудобный переключатель тока.

СВАРОГ ARC 205 B (Z203) НАКС

Надежный прибор профессионального класса для применения на стройке. Сварочный ток в данном устройстве может варьироваться от 10 до 200 Ампер, в зависимости от ваших задач.

Преимущества:

Модель обладает высокой мощностью, составляющей 8 370 Ватт.

Большое количество отверстий для своевременного охлаждения.

Плечевой ремень, который незаменим при выполнении высотных работ.

Недостатки:

Большой вес прибора – 8 килограмм.

РЕСАНТА САИПА-220

Инверторный полуавтомат, который ориентирован на промышленную эксплуатацию. Популярен среди сварщиков-профессионалов за счет соотношения цена/качество.

Преимущества:

Максимальный ток, с которым работает устройство – 220 Ампер.

Поддержка сварки с электродом в режиме MMA.

Достойный показатель продолжительности включения – 70%.

Качество сварки, позволяющее создавать ровные и надежные швы.

Недостатки:

Специфические переключатели на приборной панели, которые кажутся неудобными для некоторых покупателей.

СВАРОГ REAL MIG 200 N24002N Black

За стильным черным корпусом находится профессиональный инверторный полуавтомат от проверенного временем российского производителя. Пользователи ценят устройство за доступную стоимость и удобство эксплуатации.

Преимущества:

Максимальный ток инвертора – 200 Ампер.

Высокий КПД, равный 85%.

Возможность сваривать обычной и флюсовой проволокой в катушке весом до 5 килограмм.

Не перегревается при интенсивных нагрузках.

Недостатки:

Отсутствие ЖК-экрана.

Лучшие промышленные сварочные инверторы

Мы выбрали 5 устройств, которые активно применяются на производственных предприятиях и в строительстве. Приборы характерны высокой надежностью и устойчивостью к длительным рабочим сессиям. Максимальный сварочный ток образцов варьируется от 160 до 200 Ампер. Рейтинг аргонодуговых и полуавтоматических сварочных аппаратов полностью представлен моделями российских торговых марок.

СВАРОГ PRO MIG 200 N220

Аппарат промышленного класса рассчитан на часы непрерывных сварных работ. Сварочный процесс выполняется электродами и проволокой.

Преимущества:

Максимальный ток составляет 200 Ампер.

Аппарат отличается высоким коэффициентом полезного действия – 85%.

Встроенная защита от перегрева, препятствующая поломке прибора при интенсивном использовании.

Недостатки:

Устройство поставляется без электрододержателя.

Большой вес – 13.3 кг без учета катушки.

СВАРОГ MIG 200 REAL

Прибор является оптимальным решением для мелкосерийного производства методами MMA и MIG-MAG. Максимальный ток составляет 200 Ампер.

Преимущества:

Максимальная мощность данной модели – 5 390 Вт.

Аппарат работает в двух режимах – полуавтоматическом и ручной дуговой сварки электродом.

Механизм подачи проволоки выполнен из металла, за счет чего обладает высоким уровнем прочности.

Недостатки:

Отсутствие дисплея.

Неудобное расположение кнопки включения.

START PRO WEGA 200 miniMIG 2W202

Главным достоинством аппарата является синергетическая панель управления: суть ее заключается в том, что одна ручка регулировки отвечает за всю настройку силы тока под нужный тип металла.

Преимущества:

Устройство способно функционировать при пониженном напряжении – возможны спады до 190 Вольт.

Высокий показатель максимального тока, составляющий 200 Ампер.

Сварочный инвертор хорош мощностью, которая равна 7.8 кВт.

Прибор легок в настройке, за счет чего идеально подойдет новичкам.

Недостатки:

Неудобная комплектная горелка.

СВАРОГ MIG 200 REAL SMART (N2A5) Black

Прибор выделяется на фоне аналогов своей универсальностью. Он поддерживает все базовые режимы сваривания – электродом (MMA, MIG-MAG), проволокой (TIG).

Преимущества:

Высокая мощность устройства, равная 5.1 кВт.

Сварочный аппарат хорош впечатляющим количеством поддерживаемых режимов эксплуатации.

Оптимально подходит для сваривания на выезде, чему способствует устойчивость к просадкам до 120 Вольт.

Недостатки:

Большой вес электроприбора.

СВАРОГ TIG 160 AC/DC 220В

Модель от СВАРОГ вошла в рейтинг лучших TIG сварочных аппаратов AC/DC за счет профессионального подхода: пользователю предоставляется приборная панель, на которой он может точно настроить каждый аспект сварного процесса.

Преимущества:

Встроенный цифровой экран, на который выводится ценная рабочая информация.

Максимальный ток аппарата – 160 А.

Длительные рабочие сессии возможны благодаря отверстиям для перфорации, предотвращающим перегрев.

Недостатки:

Высокая цена.

Большой вес и габариты.

Лучшие недорогие сварочные инверторы

Закончим рейтинг подборкой лучших недорогих сварочных аппаратов. Приборы из данной категории пригодятся на даче или в гараже. Представленные MMA-сварщики недорогие и максимально простые в работе. Так как речь идет о подключении в бытовых условиях, в подборку вошли исключительно модели на 220 Вольт.

Kolner KIWM 180 I КН180И

Компактный инвертор можно рассмотреть в качестве инструмента для работы на возвышенностях, в труднодоступных местах.

Преимущества:

Лучший сварочный аппарат для дома отличается малым размером, а также весом всего в 3 килограмма.

Максимальный ток оборудования – 180 А.

Работа выполняется электродами с диаметром до 4 миллиметров.

Недостатки:

Малая длина проводов.

Низкое качество зажима на массу.

Kolner KIWM 230

Данный аппарат поставляется с регулируемым по размеру ремешком, намекающим на мобильный характер инвертора. Несмотря на это, устройство выдает ток до 230 Ампер.

Преимущества:

Максимальный показатель мощности – 4.1 кВт.

Стабильная работа с электродами диаметром 1.6—4 миллиметра.

Работает при падении напряжения, так что может подключаться к электрогенераторам.

Недостатки:

Не обнаружены.

FoxWeld KVAZARRUS 190 mini 6520

Продолжает сварочный аппарат рейтинг 2022 компактное устройство от итальянского бренда, которое будет полезно на даче или в гараже.

Преимущества:

Максимальный ток электроприбора равен 190 А.

Удобный ремень для транспортировки оборудования.

Работа на IGBT-транзисторах, обеспечивающих высокую производительность.

Недостатки:

В некоторых отзывах встречаются жалобы, что аппарат залипает с 3-миллиметровыми электродами.

СПЕЦ IMMA-160ПН-3

Бюджетный агрегат, работающий от напряжения 220 В и справляющийся с простыми сварными задачами типа MMA.

Преимущества:

Поддержка MMA с максимальным сварным током до 160 Ампер.

При своей мощности прибор имеет доступную цену.

Недостатки:

Отсутствие рукоятки для переноски устройства по рабочей области.

Короткий и слишком жесткий силовой кабель.

ЗУБР СА-190К

Компактные габариты и наплечный ремень делают прибор удачным выбором, если вы планируете создавать сварные соединения в труднодоступных местах или на высоте.

Преимущества:

Максимальный ток электроприбора – 190 Ампер.

Работает в условиях просадок напряжения до 160 Вольт.

Устройство защищено от перегрузки.

Большое количество отверстий на передней крышке, препятствующих перегреву.

Высокое для бюджетного сегмента качество сварки.

Недостатки: