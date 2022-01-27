Сварочный аппарат – это инструмент, необходимый для создания качественных металлических конструкций и ремонта. Мы составили рейтинг лучших на 2022 год сварочных аппаратов, в который вошло 35 разнообразных моделей. Создавая максимально широкую подборку, мы добавили сварочные инверторы с для домашнего, профессионального и промышленного использования. Уделено внимание устройствам с напряжением 220 и 380 Вольт. Также мы затронули работу с разными типами сварки: MMA, TIG, MIG-MAG.
Важнейшей частью электронной начинки сварочного инвертора являются транзисторы. Это маленькие, но надежные детали, которые создают или улучшают электросигнал. Благодаря их внедрению в сварочное оборудование актуальные устройства стали компактными и легкими, но более производительными. Сейчас встречаются два типа транзисторов, отвечающих за работу техники. Рассмотрим каждый и разберемся, в чем между ними разница.
Задаваясь вопросом, какой сварочный аппарат лучше выбрать для сварки, вы могли подумать, что IGBT-транзисторы однозначно выигрывают. Это не совсем правда: действительно, они уверенней проявляют себя на высоких мощностях, но заметят данный факт только профессиональные пользователи. Если вам нужен сварочник для бытовых работ в гараже или на даче, устройства с MOSFET ничем не хуже.
Для начала разберемся, какую функцию выполняет сварочный инвертор. По сути, он выступает в роли преобразователя. Ток, проходящий через данный прибор, преобразуется, до оптимальных для образования дуги значений. Сварочная дуга же необходима, чтобы можно было обеспечить плавку материала на конструкции и электроде. Шов образуется от контакта расплавленного электрода с металлической поверхностью.
Вкратце рассмотрим, какой путь проходит ток во время работы инвертора. Изначально электроток из сети является переменным. После попадания на выпрямитель инвертора он становится постоянным, что характеризуется пропаданием колебаний частоты. Оказываясь на транзисторах, постоянный ток снова трансформируется в переменный, однако его частота многократно увеличивается. Следующим шагом становится изменение напряжение тока высокой частоты – с 220 В (на бытовых приборах) до 60—70. Этот этап необходим для увеличения силы тока.
Полностью преобразованный электроток снова попадает на выпрямитель, после которого становится постоянным. Такой результат оптимален для концентрированной плавки металлических деталей, требующей высокой концентрации даже при минимальном опыте.
Электросварка может быть контактной и дуговой. Первый тип применяется преимущественно для точечных сварных соединений и широко распространен в автомобилестроении на этапах работы с металлическими листами малой толщины. Принцип заключается в следующем: заготовка располагается между электродами, поднесенными к ней вплотную. Через деталь проходит быстрый и мощный электроразряд с силой в несколько тысяч А. В результате на месте листа, где были закреплены электроды, появляется точечный шов.
Несколько больше внимания мы уделим дуговой сварке, потому как именно этот тип используется в приборах, вошедших в рейтинг сварочных аппаратов. Такая разновидность сваривания осуществляется с применением газа, который подается из отдельной емкости или образуется в результате плавления обмазки. Газ выступает в качестве проводника электродуги между электродом и обрабатываемой поверхностью.
Далее мы разберем наиболее распространенные типы дуговой сварки.
Ручная дуговая сварка, которая чаще называется MMA – это самый распространенный и «народный» тип сварки. Делают его таким сравнительная простота освоения, дешевизна приборов нижнего ценового сегмента и комплектующих для них, а также отсутствие необходимости в источнике газа.
В качестве медиатора между MMA-сварочником и металлической конструкцией выступает электрод, поверхность которого обработана твердой газовой обмазкой. В результате соприкосновения его с деталью происходит короткое замыкание, расплавляющее оболочку электрода. Это приводит к созданию своеобразного газового облака, которое выполняет защитную функцию для сварочной дуги, препятствуя проникновению воздуха.
Осуществляя сварку типа MMA, важно ответственно отнестись к выбору оснастки: электрод должен подходить к обрабатываемому материалу (информация о совместимости указана на пачке) и диаметру (он должен подходить по толщине). Даже лучшие сварочные аппараты не справятся со своей работой, если вы будете использовать неправильные комплектующие.
|
Толщина металла (мм)
|
2
|
3
|
4—5
|
5—10
|
Диаметр электрода (мм)
|
2
|
3
|
3
|
4
Данный тип сварки ориентирован исключительно на профессиональных пользователей и применяется в промышленной среде. Это обеспечивается тем, что он позволяет добиться высокого качества сварных швов. Слабыми же сторонами являются сложность освоения, а также низкая производительность.
В качестве оснастки для сварки TIG используют электроды из вольфрама, создать дугу которыми значительно труднее. Из-за этого соответствующее оборудование представлено гораздо меньшим числом образцов, нежели MMA-аналоги. Несмотря на это, лучшие сварочные аппараты ТИГ рейтинг интернет-магазина «Бигам» не обошли стороной!
Главная особенность метода – высокая производительность (особенно по сравнению с аргонно-дуговой сваркой). В качестве сферы эксплуатации выступает сваривание тонколистного металла. Самым заметным отличием от предыдущих методов сварки является то, что данный тип не нуждается в электродах с обмазкой. Вместо них используются проволочные катушки, масса которых доходит до 5, а то и 15 килограмм.
Проволока бывает обычная и флюсовая. Первая значительно дешевле, но для сварки с ее применением требуется подключение газового баллона. Вторая проще в использовании, потому как для ее эксплуатации сторонний источник газа не требуется – его заменяет флюс. В рейтинге лучших сварочных аппаратов MIG-MAG представлены модели, в которых предусмотрено оба рабочих сценария: для флюсовой оснастки разработан режим NO GAS, для обычной в паре с баллоном – GAS.
Чтобы вам было проще принять взвешенное решение о покупке сварочника, мы разберем аспекты, которые рекомендуется учитывать при выборе техники. Помимо ключевых характеристик вроде мощности и рабочего напряжения, мы уделим внимание дополнительным функциям, облегчающим эксплуатацию сварочного аппарата.
Перед покупкой важно не только понять влияние характеристик на работу сварочного аппарата, но и определиться с брендом – от него зависят качество сборки, ценовой диапазон, доступность запчастей для ремонта.
Поддержка нескольких рабочих режимов является хорошим подспорьем для обеспечения широкой сферы эксплуатации. Все модели, представленные в данной категории, поддерживают сварные работы типа MMA и MIG-MAG. Это позволит использовать их для создания как быстрых, так и надежных, качественных соединений.
|
Модель инвертора
|
Напряжение на входе (В)
|
Диапазон сварочного тока (А)
|
Max мощность инвертора (кВт)
|
Продолжительность включения на max токе (%)
|
Диаметр электрода / проволоки (мм)
|
Вес инвертора (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
380
|
20—250
|
8.75
|
60
|
1.5—5.0 / 0.6—1.2
|
28.2
|
97 020
|
220
|
30—160
|
6.2
|
70
|
1.0—4.0 / 0.6—0.9
|
11.5
|
19 790
|
220
|
30—160
|
5.4
|
60
|
1.6—3.2 / 0.6—0.8
|
9.3
|
24 299
|
220
|
10—160
|
4
|
60
|
1.5—3.0 / 0.6—0.8
|
13
|
37 080
|
220
|
30—180
|
5
|
60
|
0.8—1.0
|
8.5
|
18 120
Популярная среди профессионалов модель подходит для MMA и MIG-MAG сварки. Работает от трехфазной электросети.
Преимущества:
Недостатки:
Устройство полупрофессионального класса будет полезно на мелкосерийном производстве, где осуществляется сварка тонколистного металла.
Преимущества:
Недостатки:
Полуавтомат одинаково эффективен для сварки MMA и MIG-MAG. Оборудование оптимально подходит для длительных рабочих сессий, что обеспечивается встроенным вентилятором для отвода тепла через перфорацию в корпусе.
Преимущества:
Недостатки:
За счет возможности работать с просадками в сети хорошие условия для сварки могут быть обеспечены даже в полевых условиях, когда аппарат подключен к бензогенератору.
Преимущества:
Недостатки:
Полуавтомат с поддержкой MMA имеет весьма демократичную стоимость, за счет чего подойдет для бытового использования.
Преимущества:
Недостатки:
MMA, также известный как ручная дуговая сварка, является самым популярным типом электросварки. Данный факт обусловлен доступностью оборудования и легкостью его освоения. Представленные модели обладают максимальным сварочным электротоком в диапазоне 180—220 А. Этих значений с лихвой хватит для бытовых и многих профессиональных работ.
|
Модель инвертора
|
Напряжение на входе (В)
|
Диапазон сварочного тока (А)
|
Max мощность инвертора (кВт)
|
Продолжительность включения на max токе (%)
|
Диаметр электрода / проволоки (мм)
|
Вес инвертора (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
220
|
10—200
|
8.3
|
80
|
1.6—4.0
|
8
|
31 650
|
220
|
20—180
|
7.7
|
40
|
1.6—4.0
|
3
|
7 120
|
220
|
30—200
|
8.7
|
60
|
1.0—5.0
|
7
|
19 700
|
220
|
10—190
|
7.2
|
70
|
1.0—5.0
|
3.3
|
9 545
|
220
|
15—220
|
5.6
|
60
|
1.5—5.0
|
5.9
|
15 570
Открывает рейтинг инверторных сварочных аппаратов профессиональный MMA-инвертор, который отличается надежностью и простотой управления.
Преимущества:
Недостатки:
Аппарат типа MMA выделяется малыми габаритами. Инструмент оснащен функцией форсажа дуги, препятствующей залипанию рабочей оснастки.
Преимущества:
Недостатки:
Профессиональный аппарат, который применяется для сварных работ MMA-электродами. Практичен и оснащен дисплеем, на который выводится информация о напряжении.
Преимущества:
Недостатки:
Аппарат, созданный специально для выездов и выполнения сварных задач в труднодоступных участках. Этому способствуют малые размеры и вес данного образца.
Преимущества:
Недостатки:
Полупрофессиональный прибор для сварных задач по принципу MMA. Характерен легкостью управления и прочным корпусом.
Преимущества:
Недостатки:
Полуавтоматическая сварка незаменима в задачах по скреплению листового металла. Такой тип работы активно применяется в производстве. Чтобы помочь вам найти решение под любые потребности, мы отобрали устройства полупрофессионального и промышленного ценового сегмента.
|
Модель инвертора
|
Напряжение на входе (В)
|
Диапазон сварочного тока (А)
|
Max мощность инвертора (кВт)
|
Продолжительность включения на max токе (%)
|
Диаметр электрода / проволоки (мм)
|
Вес инвертора (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
220
|
10—110
|
6.6
|
70
|
— / 0.6—0.8
|
11
|
18 390
|
220
|
30—160
|
5.2
|
15
|
0.6—0.8 / 0.8—0.9
|
5.5
|
22 300
|
380
|
50—250
|
9.2
|
60
|
— / 1.5—5.0 / 0.6—1.2
|
26.5
|
97 020
|
220
|
40—175
|
4.7
|
60
|
— / 0.6—1.0
|
17.5
|
34 000
|
220
|
30—170
|
4.9
|
35
|
— / 0.6—0.8
|
7
|
18 980
Сварочный аппарат для соединения металлических конструкций при помощи проволоки радует соотношением доступной цены и адекватного качества сборки.
Преимущества:
Недостатки:
Бытовой полуавтомат для решения сварных задач проволокой. Предельное значение тока для данного сварочного аппарата составляет 160 Ампер.
Преимущества:
Недостатки:
Сварочный аппарат используется в профессиональной деятельности. Мощность прибора позволяет добиться ощутимой производительности.
Преимущества:
Недостатки:
Инверторный полуавтомат применяется в промышленных целях для выполнения задач в режиме MIG-MAG.
Преимущества:
Недостатки:
Закрывает рейтинг лучших и самых популярных полуавтоматов сварочных аппаратов устройство, обеспечивающее стабильную работу в режимах MMA и MIG-MAG.
Преимущества:
Недостатки:
Вопреки расхожему мнению, сварка подвластна не только профессионалам: многие домашние эксперты в своих мастерских, гаражах или на дачах используют ручной дуговой метод, чтобы починить что-то или создать несложную металлическую конструкцию. Мы собрали несколько образцов, легких в транспортировке, доступных с финансовой стороны и отвечающих по характеристикам всем потребностям бытового сегмента.
Диапазон максимального электротока у представленных инверторов – 160—220 Ампер. Все устройства работают от входного напряжения 220 Вольт.
|
Модель инвертора
|
Напряжение на входе (В)
|
Диапазон сварочного тока (А)
|
Max мощность инвертора (кВт)
|
Продолжительность включения на max токе (%)
|
Диаметр электрода / проволоки (мм)
|
Вес инвертора (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
220
|
10—160
|
4.9
|
70
|
1.6—4.0 / —
|
3.8
|
6 290
|
220
|
10—190
|
5.5
|
70
|
2.0—5.0 / —
|
4.7
|
7 490
|
220
|
10—220
|
6.6
|
70
|
2.0—5.0 / —
|
4.12
|
8 690
|
220
|
10—190
|
7.15
|
70
|
1.6—5.0 / —
|
3.55
|
6 690
|
220
|
20—160
|
6.6
|
30
|
1.6—4.0 / —
|
2.9
|
6 400
Лучший сварочный аппарат, который станет хорошим выбором для новичка. Удобен при эксплуатации в ограниченной области, что обеспечивается компактностью корпуса.
Преимущества:
Недостатки:
Сварочный инвертор домашнего класса, который окажется полезным для эксплуатации в гараже или на дачном участке. Диапазона тока окажется достаточно для реализации всех домашних нужд.
Преимущества:
Недостатки:
Инвертор хорош компонентами, использованными в производстве: при его изготовлении применяются IGBT-транзисторы. Максимальный ток сварочного аппарата составляет 220 Ампер.
Преимущества:
Недостатки:
Домашний сварочный инвертор отличается малым весом и скромными размерами, из-за которых транспортировка прибора не вызывает ощутимых трудностей.
Преимущества:
Недостатки:
Малогабаритный сварочник заинтересует домашних мастеров и профессионалов, которым требуется аппарат с небольшой мощностью для эксплуатации на выезде.
Преимущества:
Недостатки:
Главным отличием профессиональных аппаратов от бытовых является устойчивость к интенсивной работе: высокая мощность предоставляет возможность использовать прибор продолжительное время, и это минимально отразится на сроке его службы. Еще одной сильной стороной представленных образцов можно назвать высокие показатели максимального тока: диапазон от 200 до 315 Ампер позволяет справиться с самыми сложными сварными соединениями.
|
Модель инвертора
|
Напряжение на входе (В)
|
Диапазон сварочного тока (А)
|
Max мощность инвертора (кВт)
|
Продолжительность включения на max токе (%)
|
Диаметр электрода / проволоки (мм)
|
Вес инвертора (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
380
|
30—315
|
11.78
|
60
|
1.5—6.0 / —
|
19.8
|
52 220
|
220
|
10—250
|
7.7
|
70
|
3.0—6.0 / —
|
6.74
|
16 390
|
220
|
10—200
|
9
|
80
|
1.6—4.0 / —
|
8
|
34 650
|
220
|
15—220
|
7.6
|
70
|
1.0—5.0 / 0.8—1.0
|
9.2
|
30 020
|
160—270
|
30—200
|
5.39
|
60
|
1.5—4 / 0.6 / 0.8 / 1.0
|
13
|
41 180
Купить один из лучших профессиональных сварочных MMA-аппаратов стоит ради его выдающихся характеристик: максимальный ток составляет 315 Ампер, а мощность – 1 178 Ватт.
Преимущества:
Недостатки:
Инвертор профессионального класса подходит для выполнения производственных и строительных задач. Особенно хорош в последних, потому как выдерживает просадки напряжения до 140 Ампер.
Преимущества:
Недостатки:
Надежный прибор профессионального класса для применения на стройке. Сварочный ток в данном устройстве может варьироваться от 10 до 200 Ампер, в зависимости от ваших задач.
Преимущества:
Недостатки:
Инверторный полуавтомат, который ориентирован на промышленную эксплуатацию. Популярен среди сварщиков-профессионалов за счет соотношения цена/качество.
Преимущества:
Недостатки:
За стильным черным корпусом находится профессиональный инверторный полуавтомат от проверенного временем российского производителя. Пользователи ценят устройство за доступную стоимость и удобство эксплуатации.
Преимущества:
Недостатки:
Мы выбрали 5 устройств, которые активно применяются на производственных предприятиях и в строительстве. Приборы характерны высокой надежностью и устойчивостью к длительным рабочим сессиям. Максимальный сварочный ток образцов варьируется от 160 до 200 Ампер. Рейтинг аргонодуговых и полуавтоматических сварочных аппаратов полностью представлен моделями российских торговых марок.
|
Модель инвертора
|
Напряжение на входе (В)
|
Диапазон сварочного тока (А)
|
Max мощность инвертора (кВт)
|
Продолжительность включения на max токе (%)
|
Диаметр электрода / проволоки (мм)
|
Вес инвертора (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
220
|
10—200
|
7
|
60
|
0.6 / 0.8 / 1.0
|
13.3
|
64 600
|
220
|
30—200
|
5.39
|
60
|
1.5—4.0 / 0.6 / 0.8 / 1.0
|
13
|
39 920
|
220
|
50—200
|
7.8
|
20
|
0.6 / 0.8 / 1.0
|
10
|
30 200
|
220
|
20—200
|
5.11
|
60
|
1.5—4.0 / 0.6—1.0
|
9.96
|
42 990
|
220
|
10—160
|
3.3
|
60
|
1.0—2.0 / 1.5—3.0
|
19
|
64 520
Аппарат промышленного класса рассчитан на часы непрерывных сварных работ. Сварочный процесс выполняется электродами и проволокой.
Преимущества:
Недостатки:
Прибор является оптимальным решением для мелкосерийного производства методами MMA и MIG-MAG. Максимальный ток составляет 200 Ампер.
Преимущества:
Недостатки:
Главным достоинством аппарата является синергетическая панель управления: суть ее заключается в том, что одна ручка регулировки отвечает за всю настройку силы тока под нужный тип металла.
Преимущества:
Недостатки:
Прибор выделяется на фоне аналогов своей универсальностью. Он поддерживает все базовые режимы сваривания – электродом (MMA, MIG-MAG), проволокой (TIG).
Преимущества:
Недостатки:
Модель от СВАРОГ вошла в рейтинг лучших TIG сварочных аппаратов AC/DC за счет профессионального подхода: пользователю предоставляется приборная панель, на которой он может точно настроить каждый аспект сварного процесса.
Преимущества:
Недостатки:
Закончим рейтинг подборкой лучших недорогих сварочных аппаратов. Приборы из данной категории пригодятся на даче или в гараже. Представленные MMA-сварщики недорогие и максимально простые в работе. Так как речь идет о подключении в бытовых условиях, в подборку вошли исключительно модели на 220 Вольт.
|
Модель инвертора
|
Напряжение на входе (В)
|
Диапазон сварочного тока (А)
|
Max мощность инвертора (кВт)
|
Продолжительность включения на max токе (%)
|
Диаметр электрода / проволоки (мм)
|
Вес инвертора (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
220
|
20—180
|
6.1
|
60
|
1.6—4.0 / —
|
3
|
5 850
|
220
|
20—230
|
4.1
|
80
|
1.6—4.0 / —
|
2.3
|
5 190
|
220
|
20—190
|
6.6
|
60
|
1.6—4.0 / —
|
2.5
|
4 970
|
220
|
20—160
|
4.9
|
30
|
1.6—4.0 / —
|
2.9
|
5 490
|
220
|
20—190
|
5.4
|
40
|
1.6—4.0 / —
|
3.8
|
5 070
Компактный инвертор можно рассмотреть в качестве инструмента для работы на возвышенностях, в труднодоступных местах.
Преимущества:
Недостатки:
Данный аппарат поставляется с регулируемым по размеру ремешком, намекающим на мобильный характер инвертора. Несмотря на это, устройство выдает ток до 230 Ампер.
Преимущества:
Недостатки:
Продолжает сварочный аппарат рейтинг 2022 компактное устройство от итальянского бренда, которое будет полезно на даче или в гараже.
Преимущества:
Недостатки:
Бюджетный агрегат, работающий от напряжения 220 В и справляющийся с простыми сварными задачами типа MMA.
Преимущества:
Недостатки:
Компактные габариты и наплечный ремень делают прибор удачным выбором, если вы планируете создавать сварные соединения в труднодоступных местах или на высоте.
Преимущества:
Недостатки: