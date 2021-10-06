Сильная сторона беспроводного инструмента – это мобильность. Где бы вы ни находились – дома, на даче, в гараже, на природе – дрель всегда готова к работе, если в аккумуляторах есть заряд. Современные модели одинаково эффективно справляются со сверлением и закручиванием саморезов, но как выбрать такую, что окажется надежной именно в ваших условиях? Мы составили рейтинг, в который вошли лучшие шуруповерты аккумуляторные отечественного и зарубежного производства. Топ поделен на 2 части: первая посвящена ассортименту бытового класса, вторая – строительно-ремонтной технике.

Как выбрать аккумуляторный шуруповерт

Чтобы помочь выбрать дрель-шуруповерт мастерам, ранее не имевшим дел с данной разновидностью электроинструмента, мы уделим внимание отдельным критериям, влияющим на эксплуатацию. Понимая их, вы сможете самостоятельно решить, какие моменты важны именно в ваших рабочих задачах, и уже на основании этого определиться с покупкой.

Разновидность шуруповерта. Электроинструмент с питанием от аккумулятора можно условно разделить на две категории: отвертки и дрели-шуруповерты. Первые подходят для откручивания мелкого крепежа и полезны при обслуживании электротехники, малых механизмов. Вторые используются для сверления и заворачивания плотных шурупов. В наш рейтинг вошли исключительно приборы из второй категории, потому как они обладают куда более широкой сферой эксплуатации. Система охлаждения. Поддержание температуры электрического двигателя – это то, что непосредственно влияет на качество продолжительной работы. Практически во всех моделях шуруповертов на корпусе вы сможете заметить отверстия, через которые отводится горячий воздух. Это помогает сохранить ресурс мотора, продлив срок эксплуатации инструмента. В некоторых случаях перфорация выполнена по лабиринтному принципу: его преимущество в том, что оно препятствует попаданию пыли и мелких частиц на внутренние узлы. Ёмкость аккумулятора. Характеристика относится не столько к самому инструменту, сколько к установленному на него батарейному блоку. Указывает на продолжительность работы на одном заряде. Подбирать ёмкость рекомендуется, исходя из реальных потребностей: для долгих рабочих сессий стоит обзавестись аккумулятором с показателем побольше. В то же время, будьте готовы, что он окажется дороже и тяжелее менее ёмкой модели АКБ. Наличие аккумуляторов в комплекте. При покупке беспроводного инструмента обращайте внимание на комплектацию: производители удешевляют некоторые модели, продавая их без аккумулятора. Если это уже не первый ваш шуруповерт той же марки, проверьте совместимость с имеющимися на руках батарейными блоками. В противном случае чаще всего приобретать электроприбор и отдельно к нему АКБ невыгодно.

Тип аккумулятора. Всё реже в продаже можно встретить никель-кадмиевый шуруповёрт, так что не станем акцентировать на них внимание. Более надежными считаются литий-ионные батареи: их хватает на больший объем работ, они избавлены от «эффекта памяти» и выдержат множество рабочих циклов. Качество литиевых АКБ дополняется компактностью и сниженным по сравнению с аналогами весом. Кейс для переноски. Пластиковый чемоданчик, которым комплектуется большинство моделей, облегчает переноску и хранение электроинструмента. Его наличие станет особенно комфортным, если вы занимаетесь выездными работами или периодически делаете что-то на даче. В наиболее эргономичных кейсах есть свободное пространство для аккумуляторов, зарядного устройства и рабочей оснастки. Напряжение аккумулятора. Показатель является эквивалентом мощности у беспроводных электроприборов: он влияет на сложность работ, с которыми способен справиться шуруповерт. Напряжение аккумулятора моделей их нашего топа варьируется от 10.8 до 18 Вольт. Соответственно, 10.8-Вольтные – самые маломощные, но компактные и легкие, 18-Вольтные – крупные, но производительные. Существуют и промежуточные варианты – аккумуляторы на 12 и 14.4 В.

Бесщеточный электромотор. Бытовые и некоторые полупрофессиональные электроинструменты работают со щеточными двигателями: они наиболее дешевые и простые в ремонте, но требуют регулярной замены угольных щеток. Профессиональные шуруповерты оснащаются бесщеточными моторами. Они меньше нагреваются и более эффективно расходуют ресурс аккумулятора, показывая повышенную мощность. Диаметр сверления. Позволяет оценить, сверлами какой ширины получится выполнять сверление. Отдельно указывается для древесины и металла, а, в случае с ударным инструментом, еще и для бетона. Редуктор. Его качество скажется на устойчивости шуруповерта к высоким нагрузкам. Если вы ищете надежный инструмент, редуктор должен быть цельнометаллическим. Количество скоростей аккумуляторного шуруповерта. Двухскоростной редуктор обеспечивает многофункциональность электроинструмента: с таким инструментом получится охватить как сверление, так и работу с крепежом.

Тип патрона дрели. Распространены ключевой и быстрозажимной. Первый позволяет плотно зажимать рабочую оснастку, чтобы минимизировать люфт. Второй используется в подавляющем большинстве моделей и характерен высокой скоростью замены оснастки, за счет которой перерывы в сверлении окажутся минимальными. Максимальное число оборотов в минуту. Число оборотов вала указывает на рабочий диапазон задач, для выполнения которых можно использовать инструмент. Скорость вращения можно регулировать, так что наиболее удачное решение – заиметь шуруповерт с большим числом оборотом. Светодиодная подсветка на корпусе дрели. Шуруповёрт с подсветкой полезен при заворачивании крепежа в темноте. Обратите внимание на позиционирование фонарика: в отзывах на некоторые модели вы заметите, что пользователи жалуются на неудачное его расположение.

Доступность деталей и наличие сервисных центров. Даже самые надежные модели требуют периодического обслуживания. Возможность достать запчасти по адекватной цене продлит срок службы электроинструмента. Максимальный крутящий момент дрели-шуруповерта. Крайне важный момент в вопросе, какой аккумуляторный или сетевой шуруповёрт лучше всего купить. Позволяет оценить усилие, с которым прибор воздействует на материал или крепление. Чем выше крутящий момент, тем плотнее поверхности получится сверлить, толще и длиннее саморезы закручивать. В профессиональных моделях параметр превышает 50 и даже 60 Ньютон-метров. Вес инструмента с аккумулятором. Позволяет оценить удобство продолжительного сверления электроинструментом. Зависит от производительности: чем мощнее устройство, тем оно тяжелее. Учитывайте, что зачастую вес указывается без аккумулятора, т.к. вы можете устанавливать батареи с разными характеристиками.

Металлическая пластина. Опытные монтажники знакомы с ситуациями, когда нужно выполнить работу с лестницы или стремянки. Забираться на них, держа инструмент в руке, неудобно. Хорошие профессиональные аккумуляторные шуруповерты оснащены скобой, за которую электроприбор можно повесить на поясе. Скорость зарядки аккумулятора. Лучшие модели аккумуляторной дрели-шуруповерта для дома поставляются с мощным зарядным устройством, которое способно восполнить емкость за несколько десятков минут. Это повысит качество длительной работы, снизив время простоя.

Механизм удара. Ударный шуруповёрт используется преимущественно в профессиональных монтажных работах, когда требуется создавать отверстия в бетонных конструкциях и кирпичной кладке. Подобный инструмент отличается многозадачностью: его получится применять в качестве безударного благодаря возможности переключаться между режимами.

Реверс. Функция, осуществляющая регулировку направления вращения патрона. За счет нее при выполнении сверления можно не опасаться, что оснастка застрянет в стене. Реверсом оснащены все шуруповерты, но в лучших моделях качество исполнения данного механизма на порядок выше. Ограничитель сверления для дрели. Если требуется создать отверстие определенной глубины, данный аксессуар поможет выполнить сверление с высокой точностью.

Количество аккумуляторов в комплекте. Наличие одной-двух батарей в наборе с шуруповертом поможет снизить первоначальные затраты и продлить рабочие сессии. Удобство удержания. Хорошие шуруповерты обладают продуманными рукоятями, обеспечивающими надежный хват. Этому способствуют эргономичность формы и наличие резиновых вставок, за счет которых инструмент не выскользнет из ладони. Блокировка фиксирующего шпинделя. Лучшие аккумуляторные шуруповерты оснащены возможностью заблокировать проворачивание патрона. Это упрощает смену биты или оснастки для сверления. Производитель дрели-шуруповерта. То, инструменту какого бренда вы решите отдать предпочтение, повлияет на цену и качество исполнения. Считается, что отечественная продукция дешевле, зато зарубежная (Bosch, Metabo, Makita) надежная. Прежде, чем открыть дрель шуруповерт аккумуляторный рейтинг, мы уделим внимание торговым маркам, инструменты которых достойны оказаться в вашем наборе инструментов.



Лучшие фирмы аккумуляторных шуруповертов

Выбор марки инструмента зависит от цели применения: домашние мастера, которым шуруповерт требуется для нескольких работ в год, предпочитают отдавать предпочтение недорогим моделям от Интерскол или Зубр. Если же техника требуется для каждодневной интенсивной работы (к примеру, монтажа), стоит присмотреться к Bosch (синей линейки) или DeWALT. Некоторые бренды выпускают устройства как для бытовой, так и промышленной деятельности. Среди таких в нашем рейтинге можно выделить Makita.

BOSCH. Популярная немецкая компания выпускает хорошие шуруповерты домашнего и профессионального класса. В наш топ вошли модели из зеленой и синей линеек. Metabo. По мнению экспертов, фирма производит лучший электроинструмент для промышленных работ. Характерная особенность, за счет которой он отличается от аналогов: высокий крутящий момент, который поможет просверливать самые плотные материалы. За качество сборки придется платить: ценник на технику Метабо «впечатлит» начинающих пользователей. Несмотря на профессиональную направленность бренда, в рейтинг вошла одна модель, которой вполне можно обзавестись для дома. Makita. Конечно, рейтинг не мог обойтись без этой марки. Технику японского бренда в России любят выбирать и профессионалы, и мастера-энтузиасты. По многочисленным отзывам, Макита выпускает самый хороший аккумуляторный шуруповерт. Надежным признаком популярности является то, что достать большинство деталей для ремонта не составит проблем. STANLEY. Американская компания нацелена на выпуск надежного электроинструмента для домашних работ. Помимо шуруповертов, производит перфораторы, болгарки, термопистолеты и другую технику для ремонта. DeWALT. Одни из лучших брендов в рейтинге промышленного оборудования для электромонтажных работ. Производит модели с бесщеточным двигателем, качество которых не вызывает сомнения у электриков и строителей по всему миру. Kolner. Фирма предлагает добротный инструмент по демократичным ценам. Кроме дрелей-шуруповертов, владельцы домашних мастерских смогут обзавестись фрезерами, электролобзиками, сварочными аппаратами и т.д. DEKO. Китайская компания выпускает бюджетный инструмент для периодических работ, не требующих высокой интенсивности. Оптимальная покупка, если требуется раз в сезон собирать мебель. Patriot. Продукцию российского бренда рекомендуется выбрать для ремонтных работ дома или на даче. Несмотря на доступную стоимость, отзывы на инструмент Патриот преимущественно позитивные. Зубр. В качестве альтернативы Patriot рассмотрите другого отечественного производителя. Зубр – первый бренд из России, планирующий выпускать бесщеточные дрели-шуруповерты. Интерскол. Электроинструмент фирмы стоит выбрать за счет доступного ценника и достойной комплектации. В рейтинг вошла модель, которая быстро справится со всеми бытовыми задачами.

Мы перечислили лучшие фирмы шуруповертов аккумуляторных, за качество продукции которых могут поручиться сотни довольных покупателей. В то же время, существует множество «брендов-однодневок», выпускающих шуруповерты по бросовым ценам и без какой-либо гарантии. Выбирать такой инструмент или нет – решайте сами. Помните, что скупой платит дважды.

Топ недорогих аккумуляторных шуруповёртов

В первый рейтинг вошло 10 моделей, выбрать которые можно для домашних и дачных работ. Ими получится выполнить сверление нешироких отверстий, поработать с битами. Цена самого дорогого шуруповерта не превысила 10 тысяч рублей.

Makita DF333DWYE

Хорошая дрель-шуруповерт, которая при использовании 12-Вольтного АКБ создает крутящий момент до 30 Н*м. Пользователи отмечают, что батарея расходуется долго.





Преимущества:

Лучший аккумуляторный шуруповерт для дома оснащен отверстиями для отвода воздуха и скобой, позволяющей зажимать инструмент на ремне.

Работа со сверлами на 21 мм по деревянным поверхностям.

Недостатки:

Аккумуляторный шуруповёрт не рассчитан на высокую интенсивность. Нагружать эту модель явно не стоит.

Нет фонарика.

В патроне есть люфт.

Kolner KCD 14,4/2L

Модель вошла в рейтинг благодаря доступной стоимости и продуманной эргономике корпуса. При беглом взгляде инструмент за пять с половиной тысяч можно с легкостью принять за профессиональный.





Преимущества:

Шуруповёрт оснащен держателем для бит. Он будет полезен, если приходится часто менять насадки для работы с крепежом.

На месте соединения с аккумулятором располагается скоба, обеспечивающая возможность зафиксировать шуруповерт.

Большое количество резиновых накладок на корпусе.

Присутствует светодиодная подсветка.

Недостатки:

Некоторые клиенты жалуются на слабый патрон.

Bosch GSR 120-LI

Покупка данного электроприбора станет оптимальным решением для ремонтно-монтажных работ. Модель компактна и комплектуется всем необходимым прямо из коробки.





Преимущества:

Малые размеры аккумуляторов.

Комплект поставки: дрель идет с двумя АКБ, зарядным устройством и кейсом для переноски.

Прибор весит меньше одного килограмма.

Недостатки:

Малая скорость зарядки батарейного блока на комплектном ЗУ.

Присутствует залипание переключателя скорости.

PATRIOT BR 181UES

Дрель-шуруповерт от российской торговой марки подойдет для домашних и дачных работ. Комплектуется 18-Вольтными АКБ, обеспечивающими достаточно высокую для бытового класса производительность.





Преимущества:

Лучший аккумуляторный шуруповерт от отечественной торговой марки характерен эргономичной рукояткой с резиновыми вставками.

Одна из причин попадания модели в рейтинг – форм-фактор АКБ. Снизу присутствует противоскользящее покрытие: оно будет полезно, если вы работаете на наклонных поверхностях.

Достоинством прибора является индикация заряда, расположенная рядом с переключателем реверса.

Недостатки:

Большая масса: инструмент весит больше двух килограмм, за счет чего работать с ним долго будет крайне некомфортно.

BOSCH EasyDrill 1200

Компактный инструмент идеально подойдет для электромонтажных и сборочных работ. Мало весит и питается от 12-Вольтных батарей, что гарантирует легкость.





Преимущества:

Безударный шуруповёрт поставляется с двумя батарейными блоками, зарядкой и чемоданчиком.

Качественная сборка, которой характерны инструменты от Bosch: модель произведена в Венгрии.

Это самый лучший аккумуляторный шуруповерт для пользователей, ценящих компактность и легковесность. Благодаря малым габаритам прибором легко работать в узких местах.

Недостатки:

Низкий показатель крутящего момента.

Малая ёмкость АКБ.

ЗУБР ДШЛ-121

Продолжает рейтинг дрель-шуруповерт с литий-ионным аккумулятором от отечественной марки Зубр. Модель обладает 19 ступенями крутящего момента, позволяющими тонко настраивать усилие при заворачивании крепежа.





Преимущества:

Литиевый аккумулятор обладает отличной компактностью.

Шуруповерт хорош за счет весьма демократичной стоимости.

Качественная сборка: покупатели отмечают, что электроинструмент способен служить годами.

Недостатки:

12-Вольтный аккумулятор не рассчитан на высокоинтенсивные задачи.

Metabo PowerMaxx BS 12

Модель обойдется несколько дороже, чем другие образцы из данной категории. В то же время, она хороша за счет богатой комплектации и высокого крутящего момента.





Преимущества:

В топ аккумуляторных шуруповертов для дома данная модель заслуженно вошла благодаря качественной сборке и высокой производительности. Крутящий момент составляет 40 Н*м.

Аккумуляторы оснащены индикатором ёмкости. Он позволяет отслеживать, какой объем заряда остался в установленном батарейном блоке.

Качественная сборка, которой характерен практически любой инструмент от Метабо.

Недостатки:

Неудобная клавиша для снятия батареи.

PATRIOT BR 187UES

Недорогой шуруповёрт с литиевым аккумулятором станет ценным помощником в решении бытовых задач. АКБ на 18 Вольт обеспечивает высокую производительность.





Преимущества:

Электроприбор комплектуется двумя 18-Вольтными аккумуляторами.

В рейтинг прибор попал за счет простоты использования: модель удобно лежит в руке и указывает на оставшийся заряд АКБ.

Недостатки:

Нет блокировки шпинделя, которая могла бы упростить смену оснастки для сверления.

Малоэффективный фонарик.

Интерскол ДА-12ЭР Промо

Выбрать данную модель рекомендуется для сборки стеллажей, работы с тонкими сверлами по дереву. Маломощность компенсируется компактностью, позволяющей использовать шуруповерт в тесных пространствах.





Преимущества:

Самый лучший аккумуляторный шуруповерт для дома поставляется сразу с двумя батареями по 2 А/ч.

Есть накладки для гашения вибрации и защиты от выскальзывания.

Малые габариты аккумуляторов.

Эффективная подсветка.

Недостатки:

Плохо показывает себя при низких температурах.

DEKO GCD12DU3

Закрывает рейтинг аккумуляторных шуруповертов крайне дешевая модель от малазийского бренда, которая обойдется чуть больше, чем в полторы тысячи рублей. Обладает стильным дизайном и минимальной комплектацией.





Преимущества:

Использование 12-Вольтных аккумуляторов форм-фактора «обойма», характерного экономичным расходом пространства.

Сверление древесных поверхностей оснасткой диаметром до 25 мм.

Недостатки:

Поставляется без кейса и дополнительного АКБ.

Лучшие шуруповерты аккумуляторные цена/качество

Рейтинг, в который вошли самые мощные и надежные аккумуляторные шуруповерты за 2021 год, полностью составлен из техники зарубежных производителей. Использовать представленные образцы получится в ходе строительства и ремонта, электромонтажных и сборочных работ.

Makita DF457DWE

Шуруповерт с хорошим аккумулятором на 18 Вольт универсален благодаря высокой производительности и 16 ступеням переключения крутящего момента.





Преимущества:

В комплект поставки входят два аккумулятора ёмкостью 1.5 А/ч.

Высокий крутящий момент обеспечивает сверление дерева оснасткой шириной 36 мм.

Электроприбор вошел в рейтинг благодаря корпусу с качественной пыле- и влагозащитой.

Недостатки:

Электроприбор достаточно тяжелый: удерживать его на весу длительное время некомфортно.

Bosch GSR 12V-30

Отличный шуруповерт с литий-ионным аккумулятором выгодно отличается малыми габаритами. Особенно в глаза бросается узкое рабочее основание, которое ощутимо упростит проникновение в труднодоступные области.





Преимущества:

Лучший шуруповёрт аккумуляторный цена качество работает от бесщеточного двигателя, характерного устойчивостью к перегреву.

Аккумуляторы на 12 Вольт отличаются малым весом.

Встроенный светодиод для подсветки затемненных участков.

Недостатки:

Напряжения аккумулятора недостаточно для выполнения сложных работ.

Makita DF457DWEX8

Покупка данного инструмента станет отличным решением вне зависимости от того, работаете вы на производстве, строительстве или монтаже. Гибкая настройка и высокая производительность обеспечат успех практически в любой рабочей среде.





Преимущества:

Надежный шуруповерт аккумуляторный выгодно отличается высоким качеством сборки.

Аккумуляторы характерны практически полным отсутствием саморазряда: их можно подолгу оставлять без дела, не опасаясь за сохранность.

Модель заслуживает место в рейтинге за счет крутящего момента, составляющего 42 Н*м.

Недостатки:

Электроприбор тяжелый.

STANLEY SCD20S2K

Продолжим рейтинг аккумуляторных шуруповертов по надежности и цене образцом профессионального класса, разработанным американскими инженерами. Чтобы понять направленность на работу со сложными проектами, достаточно оценить корпус устройства визуально.





Преимущества:

В наш сегодняшний топ дрель шуруповерт аккумуляторная попала за счет высокой надежности: качественная сборка гарантирует долгие годы эксплуатации.

Над аккумулятором есть полость под дополнительную биту: такой конструктивный ход хорош для мастеров, работающих на высоте.

Аккумулятор, которым оснащена дрель, защищен от перегрева: система автоматически отключит его, если интенсивность работы окажется чрезмерно высокой.

Модель отличается хорошей стоимостью: это самый дешевый образец из профессиональных.

Недостатки:

Малая ёмкость комплектных АКБ.

Bosch GSR 18V-50

Модель стоит выбрать ради бесщеточного двигателя. За счет него заряд аккумулятора расходуется дольше, а интенсивность нагрева ниже.





Преимущества:

Как и многие хорошие аккумуляторные шуруповерты профессионального класса, обладает металлической скобкой.

Помимо 20 режимов для закручивания крепежа, есть отдельная ступень под сверление. Модель попала в рейтинг благодаря многофункциональности.

Качественная и яркая подсветка, которая поможет работать в темных помещениях.

Недостатки:

Неудобный рычажок переключения реверса.

Пуск движка с рывком.

Metabo BS 14.4

Устройство с аккумулятором на 14.4 Вольта является универсальной рабочей лошадкой для задач электромонтажного характера.





Преимущества:

Шуруповёрт 14,4 В подходит для сверления небольших отверстий в дереве и металле.

Качественная стальная пластина, за которую шуруповерт можно зацепить, пока вы взбираетесь на стремянку.

Модель одна из самых легких в рейтинге для профессионалов: ее вес составляет 1.2 килограмма.

Богатая комплектация: с электроприбором поставляется кейс, 2 АКБ и зарядное устройство.

Недостатки:

Чемоданчик, который идет с дрелью, неудачно организован.

DeWALT DCD710C2

Модель, которая будет незаменима в ремонте и сборочных работах. Легкая, эргономичная, без лишнего функционала.





Преимущества:

Шуруповерт аккумуляторный вошел в топ за счет малого веса: всего 1.1 кг.

Прорезиненная рукоятка хороша надежностью удержания и подавлением вибраций, которые возникают при сверлении.

Качество сборки, благодаря которому прибор служит годами.

Недостатки:

Кейс выполнен из тонкого пластика, в вертикальном положении неустойчив.

BOSCH GSB 180-LI

Отличная дрель для сложных работ, требовательных к показателю крутящего момента. Обладает ударным механизмом, повышающим эффективность при работе по бетону.





Преимущества:

Как и многие лучшие шуруповерты с литиевым аккумулятором, оснащен 20 ступенями крутящего момента.

В вопросе, какой аккумуляторный шуруповерт лучше по соотношению цены и качества, рекомендуем обратить внимание на данную модель. Она заслуживает рассмотрения благодаря достойной комплектации и высокого крутящего момента (он составляет 54 Н*м).

Режим удара, позволяющий работать с плотными поверхностями.

Недостатки:

Отсутствие скобы для переноски.

Большой вес.

Metabo BS 18 L BL

Лучший шуруповерт аккумуляторный характерен крайне высокой мощностью, несмотря на которую, его можно подстроить под широкий спектр задач. Есть также фонарик для работы в темноте.





Преимущества:

Профессиональный шуруповёрт удобно лежит в руке, что особенно важно для затяжных рабочих сессий.

Данный аккумуляторный шуруповерт, как и прочие лучшие модели для профессиональных работ, оснащен индикатором уровня заряда.

18-Вольтный аккумулятор обеспечивает крутящий момент до 60 Н*м.

Недостатки:

Высокая стоимость электроинструмента.

DeWALT DCD791NT

Закрывает наш топ отличный бесщёточный шуруповёрт американского бренда. Сильной стороной можно назвать самый высокий крутящий момент по сравнению с остальным моделями, представленными ранее – 70 Н*м.





Преимущества:

Бесщеточный мотор, способный выдержать высокую эффективность сверления.

Качественный быстрозажимной патрон для моментальной замены рабочей оснастки.

Яркость подсветки можно настраивать, чтобы сэкономить заряд.

Недостатки: