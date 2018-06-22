Что может быть важнее воды? Человек состоит из нее в среднем на 60 %, и не протянет и недели без нескольких глотков. Конечно, современный житель урбанистических джунглей не ощущает недостатка в воде — достаточно просто открыть кран. Но что сказать о ее качестве?
Экологическая ситуация в городах близится к кризису, системы водопроводов значительно износились, а количество химических загрязнителей растет. Можем ли мы доверять воде из-под крана, которая по-прежнему остается источником жизни? Хлор, главный очиститель, является ядом сам по себе. Плюс, ко всему прочему, способствует выделению солей тяжелых металлов.
Непросто всё и с водой из скважины на загородном участке – специалисты по бурению утверждают, что лишь каждая четвертая скважина дает воду, пригодную для питья. В воде может быть ил, песок, донные отложения, микроорганизмы. Кроме того, неизвестно, не попадают ли в грунтовые воды ядовитые вещества с соседней фермы, свалки или со склада сельхозхимии.
Избавиться от всех этих «подарков» помогут фильтры, которые стали уже привычными гостями в квартирах и загородных домах. Правда, от их многообразия на прилавках магазинов порой кружится голова. Какой нужен именно вам? Попробуем разобраться в этом.
Существуют определенные санитарные правила и критерии, по которым оценивают чистоту воды – так называемые требования СанПиН. В их число входят свежесть и качество воды, отсутствие посторонних микроорганизмов, отсутствие радиоактивности, химическая безвредность, полноценность набора микро- и макроэлементов.
Первый шаг в выборе системы фильтрации — определить состояние воды в вашем жилище. Конечно, если вода из под крана течет коричневая и дурно пахнет, сомневаться просто не в чем, но если она на вид прозрачна? Не факт, что она безопасна. Чтобы понимать от чего защищаться фильтрами, необходимо провести анализ – лабораторный или домашний.
Второй шаг — собственно, покупка и установка фильтра. Рассмотрим их виды, плюсы и минусы каждого в отдельности.
От качества воды зависит состояние здоровья вас и ваших близких. Будьте хозяином своей жизни. Вода — это не менее важно, чем курсы витаминов или отдых в благоприятном климате. Отнеситесь к выбору и покупке фильтра ответственно.
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