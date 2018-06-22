Что может быть важнее воды? Человек состоит из нее в среднем на 60 %, и не протянет и недели без нескольких глотков. Конечно, современный житель урбанистических джунглей не ощущает недостатка в воде — достаточно просто открыть кран. Но что сказать о ее качестве?

Экологическая ситуация в городах близится к кризису, системы водопроводов значительно износились, а количество химических загрязнителей растет. Можем ли мы доверять воде из-под крана, которая по-прежнему остается источником жизни? Хлор, главный очиститель, является ядом сам по себе. Плюс, ко всему прочему, способствует выделению солей тяжелых металлов.

Непросто всё и с водой из скважины на загородном участке – специалисты по бурению утверждают, что лишь каждая четвертая скважина дает воду, пригодную для питья. В воде может быть ил, песок, донные отложения, микроорганизмы. Кроме того, неизвестно, не попадают ли в грунтовые воды ядовитые вещества с соседней фермы, свалки или со склада сельхозхимии.

Избавиться от всех этих «подарков» помогут фильтры, которые стали уже привычными гостями в квартирах и загородных домах. Правда, от их многообразия на прилавках магазинов порой кружится голова. Какой нужен именно вам? Попробуем разобраться в этом.

Существуют определенные санитарные правила и критерии, по которым оценивают чистоту воды – так называемые требования СанПиН. В их число входят свежесть и качество воды, отсутствие посторонних микроорганизмов, отсутствие радиоактивности, химическая безвредность, полноценность набора микро- и макроэлементов.

Первый шаг в выборе системы фильтрации — определить состояние воды в вашем жилище. Конечно, если вода из под крана течет коричневая и дурно пахнет, сомневаться просто не в чем, но если она на вид прозрачна? Не факт, что она безопасна. Чтобы понимать от чего защищаться фильтрами, необходимо провести анализ – лабораторный или домашний.

Второй шаг — собственно, покупка и установка фильтра. Рассмотрим их виды, плюсы и минусы каждого в отдельности.

Фильтр-кувшин — вероятно, что это наиболее популярный вид фильтра. Он удобен в использовании, компактен и практичен. Фильтр-кувшин снижает содержание в воде хлора, ионов меди и железа, очищает от механических примесей. Его главные минусы — это недостаточная очистка и небольшие ресурсы картриджа. Подобный фильтр стоит приобретать, если состояние воды изначально неплохое. Фильтр-насадка — его степень очистки несколько выше, чем у фильтра-кувшина. Насадки на кран бывают двух видов: на основе ионообменных смол и с активированным углем. Первые борются с солями тяжелых металлов, вторые — с фенолом, бактериями и микроорганизмами. Многоступенчатые системы для очистки воды — самый дорогой, однако и самый надежный вариант. Если проблемы с водой серьезные, то серьезной траты денег не избежать — будет ли человек экономить на своем здоровье и здоровье своих близких? Такие фильтры комплексно решают почти все проблемы с водой – удаляют железо, марганец, сероводород, соли кальция и магния. Это могут быть обратноосмотические установки, умягчители, системы аэрации. Фильтр для технической воды — такие установки предназначены для очищения всей воды, которая поступает в дом или квартиру. Они предназначены для продления срока жизни сантехники и бытовой техники. Для покупки таких фильтров лучше всего обратиться в организацию, которая получила сертификат на проведение таких работ.

От качества воды зависит состояние здоровья вас и ваших близких. Будьте хозяином своей жизни. Вода — это не менее важно, чем курсы витаминов или отдых в благоприятном климате. Отнеситесь к выбору и покупке фильтра ответственно.

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