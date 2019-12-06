Любому автомобилю необходим аккумулятор. Он обеспечивает работу главных узлов электронной системы. С течением времени АКБ разряжается и требует подзарядки. Для этого используется зарядное устройство.

Основные правила зарядки состоят из:

Проверки фактического уровня заряда.

Подготовки устройства.

Соблюдение этапов зарядки и ее длительности.

Соблюдение техники безопасности.

Сколько заряжать аккумулятор автомобильный?

Аккумулятор для авто считается полностью заряженным, если электролит начинает закипать. В среднем АКБ заряжается около 9 часов. Однако это считается примерным значением. Как правило, время зарядки авто разное и зависит оно от текущего заряда батареи.

Эксперты не рекомендуют делать сильные перезаряды, поскольку на свинцовой пластине появляется накипь, после которой АКБ уже невозможно восстановить. Чтобы этого не случилось, необходимо периодически измерять плотность электролита, особенно зимой. Летом подзарядка осуществляется, когда емкость аккумулятора составляет 50%, в зимний период данное значение составляет 25%.

После завершения подзарядки, батарею следует помыть и посушить, так как на корпус иногда капает кислота либо грязь. Эти дефекты нужно быстро устранять, иначе они могут стать причиной разрядки автомобильного аккумулятора, поскольку корпус пропускает напряжение. В этом случае, батарею нужно помыть содовым раствором. Делайте это аккуратно, чтобы вода не попала в банки АКБ.

Как видно данный процесс не трудный, необходимо лишь соблюдать правила безопасности, тогда устройство будет служить долго и отлаженно.

Расчет времени зарядки

Чтобы узнать, сколько времени нужно для зарядки автомобильного аккумулятора, нужно воспользоваться простой формулой:

Т=C/I+10%

Т – время зарядки,

С – емкость аккумулятора,

I – мощность зарядного устройства,

10% – потеря энергии в качестве тепла.

Подготовка аккумулятора и необходимые меры безопасности

ВАЖНО ЗНАТЬ! После того, как текущий уровень зарядки был установлен, начинаем заправку АКБ с соблюдением всех правил. Каждое действие следует выполнять аккуратно и осторожно.

Основные этапы подготовки АКБ автомобиля:

В первую очередь необходимо снять клеммы, отключив питание от бортовой сети. Отсоединить аккумулятор и установить на место для зарядки. Очистите клеммы от загрязнений, смазочного материала и окислений. Это улучшит контакт в процессе заправки и работы. Корпус батареи нужно вытереть, чтобы понизить ее тепловую нагрузку. Для этого используйте сухую мягкую ткань, смоченную в растворе из нашатырного спирта и соды (в пропорции 1:1). Затем аккуратно выверните крышки банок АКБ либо отсоедините заглушку. Данный этап важен, поскольку при закрытой крышке пары электролита могут выйти и внутри аккумулятора образоваться опасное давление. Проконтролируйте, сколько электролита находится в банке. Если его недостаточно, залейте каждую банку дистиллированной водой до полного покрытия внутренних пластинок. Перед подзарядкой, осмотрите визуально поверхность корпуса оборудования. Убедитесь в целостности. Если имеются нарушения или механические повреждения, не ремонтируйте его и не заряжайте. В данной ситуации обратитесь в специализированную организацию по сервису подобных автомобильных аксессуаров.

Время зарядки в зависимости от различия аккумулятора

Есть два вида батарей: обслуживаемые и необслуживаемые (или малообслуживаемые). В таких АКБ присутствует кислота и среднестатистическому пользователю работать с таким устройством не рекомендуется. Химическая жидкость, капая на одежду, может ее прожечь. Если кислота капает на кожу, нужно моментально помыть пораженный участок проточной холодной водой. Эксперты не рекомендуют использовать и заряжать неисправный аккумулятор, если пользователь не обладает конкретными знаниями и с большим опытом. Лучше задать вопрос эксперту, который поможет и расскажет, как заряжать аккумулятор дома самостоятельно и в какой ситуации этого не нужно делать.

Чем же отличаются обслуживаемые батареи от необслуживаемых, сколько ампер нужно для зарядки. Есть обслуживаемые АКБ, имеющие прямой доступ к банкам, где можно контролировать уровень, плотность и оттенок электролита. Это помогает грамотно проводить обслуживание и ремонт батареи.

На корпусе необслуживаемого АКБ крышка герметично зафиксирована, в ней отсутствуют какие-либо отверстия. Внутрь банок нет доступа. В некоторых есть индикатор заряда, по которому можно увидеть, сел ли АКБ или находится в хорошем состоянии. Необслуживаемые называются так потому, что никаких действий с ними произвести невозможно, кроме того, как поставить на подзарядку.

Одна из характеристик необслуживаемого АКБ в том, что вода из него никуда не испаряется, даже при перезаряде, так как попадает в систему фильтрации клапанного механизма верхней крышки. А когда в АКБ остывает вода, она конденсирует обратно в банки. Но пластины при частом или долгом перезаряде могут разрушаться, что приводит в негодность батареи, а соответственно цвет электролита становится багровым. В этом случае АКБ перестает держать заряд и передавать заявленный ампераж, поэтому подлежит утилизации.

Если сравнивать два типа устройств, то дольше будет служить необслуживаемая конструкция. Надо сказать, что у профессионального автомобилиста и новый родной аккумулятор прослужит дольше, но таких водителей сейчас мало. А на автомобильном рынке на данный момент около 70% необслуживаемых видов. Если говорить о сроке годности АКБ, то выбирайте лучше проверенных известных производителей, которые дают гарантию. Они будут стоить дороже, но работать будут около 7 лет точно.

Необслуживаемый вид

Принцип зарядки необслуживаемого АКБ в том, что мы берем 10% от общей емкости. Если мы берем 60 А.ч., то максимально допустимый ток – 6 А. Но лучше заряжать щадящим током, то есть 3 А. По времени будет заряжаться дольше, но сохранит свойства пластин и меньше подвергнет их разрушению. А лучше заряжать автоматическими зарядными устройствами, которые выдают импульсный ток от малого к большему, что не приводит к сильному скоплению газов и разрушает сульфитацию пластин.

Неудобство лишь в том, что необходимо точно знать, насколько разряжено устройство и сколько нужно заряжать автомобильный аккумулятор 60 А.ч. Для этого нужно вычислить его емкость.

Сделать это просто. Известно, что 100% заряд – это напряжение в 12,7 Вольт. Соответственно плотность электролита будет 1,27. Плотность измеряется ареометром. А напряжение в разряженном аккумуляторе составляет 11,7 Вольт, плотность его составляет 1,1. Разряд может быть еще больше и равняться 10 Вольт, но этого допускать категорически не рекомендуется.

Если посчитать, то разница составит 1 В, то есть 12,7 – 11,7. Полученное значение делим на 10 и получаем 0,10 В, это есть 10% от заряда.

Далее 0,1 х 5 = 0,5 и прибавляем 11,7 = 12,2 В. В этом случае разряд составит 50%.

Также известно, что емкость автомобильного аккумулятора составляет 55 – 60 – 75 и так далее Ампер часов. Иными словами это значение он может отдать за 1 час. В том случае если разряд равен 50% на аккумуляторе 60 ач, то соответственно ушло 30 емкости.

Для того, чтобы восполнить половину, необходимо подать ток на батарею. Если подать 30 А или 25 Ампер, то это может убить устройство. Рекомендуется подавать всего 10%, это 6Ампер. Поскольку необходимо восполнить половину, то 30 разделим на 6, равняется 5 часов. В результате заряд будет длиться 5 часов.

Таким образом, главное определить верхнее и нижнее значение уровня разряда и тогда можно правильно зарядить необслуживаемый аккумулятор.

Обслуживаемый тип

Процесс зарядки необслуживаемого и обслуживаемого аккумулятора автомобиля отличается. Для исправного вида надо присоединить зарядное устройство к обоим клеммам. Затем нужно подзаряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Включайте его так в сеть, чтобы не образовывались искры. Используя регулятор тока, зафиксируйте ток, требуемый для подзарядки.

Нормальным значением тока считается 1/10 от емкости конструкции. Если у пользователя изделие на 60 ампер часов, то ток равняется 6 Ампер. Если 100 а/ч, то соответственно – 10 Ампер.

В ходе зарядки обслуживаемого типа пробки нужно выкрутить, поскольку АКБ будет заряжаться, и расти напряжение. Вместе с тем внутри конструкции идет процесс закипания. В итоге образуется скопление газов, можно визуально наблюдать пар, из-за чего изделие воспламеняется. В связи с этим нужно заправлять батарею в хорошо проветриваемой комнате. При этом нельзя курить, что-либо поджигать, чтобы не допустить образования искры и дыма. Если пробки не будут откручены при увеличении напряжения и газообразовании, перепускные клапаны не будут функционировать, и произойдет взрыв.

Зарядка АКБ при постоянном токе

Для успешной и эффективной подзарядки батареи постоянным током, нужно подключить ее к зарядному устройству, которое максимально будет выдавать 16,5 В. Сила тока при 10-тичасовой зарядке составит 1/10 Ср (Ср – номинальная емкость батареи).

Плюсом зарядки постоянным током является быстрота зарядки АКБ, что не всегда является качественным процессом. Потому что свинцовые пластины АКБ состоят из свинца, а если АКБ не новый, то их покрывает сульфатация. Чтобы зарядить аккумулятор качественно и полностью на все 100% нужно параллельно подвесить на минусовую и плюсовую клеммы 3-20 Вт лампочку, что приведет в активность пластины, быстрее их разогреет и снимет часть сульфатации.

К минусам этого способа зарядки считается:

Нужно стабилизировать силу тока.

Большое скопление газов.

Повышение температуры.

Для того чтобы понизить указанные отрицательные эффекты используют 2-хступенчатый режим зарядки. При 1–ступенчатом режиме осуществляют зарядку током 0,1 Ср до тех пор, пока батарея не достигнет напряжения в 14,4 Вольт. После этого заряжают током, сниженным в пару раз.

Зарядка при постоянном напряжении

Таким способом заряжается автомобильный аккумулятор до 95% номинальной емкости и живет дольше. Минус этого способа – существенный прогрев устройства из-за увеличенной силы тока в изначальной зарядке. Напряжение источника, к которому подключается аккумулятор, будет постоянным. Зависимо от значения напряжения, ток достигает максимальной силы, потом по ходу зарядки понижается до нулевой отметки. Как правило, напряжение источника равняется от 14,6 до 15 Вольт.

Сразу после включения в розетку, ток зарядки устанавливается в соответствии с такими факторами:

Выходное напряжение источника питания.

Степень заряженности АКБ.

Температура электролита.

Согласно всем этим параметрам в изначальный момент, заряд достигает 100%-ного значения от своей емкости. Для нового аккумулятора, но разряженного, подобные высокие значения тока не принесут вреда. Несмотря на большой ток вначале зарядки, продолжительность зарядного процесса равняется длительности зарядки при постоянстве тока. Это связано с тем, что окончательный этап проходит при небольших значениях силы тока.

Такой способ зарядки позволяет оперативно зарядить аккумулятор до 100% состояния. Сообщаемая энергия в начале зарядного процесса затрачивается практически вся на целиком всю зарядку. Таким образом, восстанавливает активную массу на аккумуляторной пластине. При этом газы не образуются. Соответственно, зарядке при постоянном напряжении поможет ускорить зарядку.

Данный процесс применяется даже при восстановлении необслуживаемых устройств, поскольку в них невозможно установить и контролировать плотность электролита.

Ускоренная зарядка

Польза от «прикуривания» машины будет, если прочие устройства цепи зажигания работают безотказно. Когда техника разрядилась, имеет смысл просить соседа по стоянке оказать услугу. Прибегать к аварийному способу запуска современного автомобиля, посредством другого авто, нужно в самых крайних случаях, потому что CAN системы чувствительны к скачкам напряжения.

Перепады тока в электрической цепи автотранспортного средства приводят к ошибкам в памяти контроллера и прочим сбоям в автоэлектрике. Несмотря на технологические модернизации систем зажигания, пользоваться указанным методом следует в исключительном случае. Лучшее решение не попадать в подобные ситуации – поддерживать исправное техническое состояние аккумуляторной батареи.

Как выполнить «прикуривание» авто

Чтобы запустить автомобиль при разряженной аккумуляторной батарее, потребуется комплект проводов с сечением не меньше 10 мм² и зажимами в удовлетворительном состоянии. Дальнейшие шаги:

Подгоняется вторая машина. Двигатель вспомогательного авто глушить нельзя. Плюсовые клеммы соединяются кабелем. Сначала подключается плюс АКБ легковушки соседа, потом в другой машине. Затем работа ведется с минусовыми клеммами по указанной выше схеме.

Несложный способ позволяет выполнить быструю зарядку источника электрического тока.

ВАЖНО! Для исключения риска короткого замыкания, последовательность описанных действий необходимо соблюдать.

После 10-15 минут «прикуривания» провода можно отсоединить. Заводить неисправный автомобиль при аварийной подзарядке нельзя. Основная нагрузка, в короткий промежуток времени, ложится на генератор. Дополнительный отбор мощности приведет к выходу из строя элемента навесного оборудования. Многие водители спешат возразить, что устройству в этом случае ничего не грозит. Целостность генератора зависит от сечения кабеля и сопротивления. Если жилы тонкие, может, обойдется без эксцессов, но рисковать не рекомендуется.

В автотранспортных средствах с дизельными или инжекторными ДВС, пуск силовой установки в аварийной машине следует выполнять при включенном двигателе второго авто. Успеют прогреться калильные свечи (в дизеле), запустится бензонасос, создав необходимое давление (в инжекторе). Если попытка запуска мотора удалась, клеммы можно отключать. Действия выполняются в обратной последовательности относительно подключения.

Применение бустера

Современное функциональное устройство не менее эффективно поможет быстро подзарядить аккумулятор. Бустеры – это мобильные АКБ малой емкости. Они не предназначены для пуска генератора и используются в качестве вспомогательного источника тока для подзарядки автомобильной батареи.

Специфика применения бустера

Устройства изготавливаются в двух вариантах:

Подключение к «прикуривателю». Основной плюс – небольшие размеры. Минус – невысокий КПД. Если нужное «гнездо» подключается к АКБ одновременно с поворотом ключа зажигания, что создает дополнительную нагрузку, бустер начнет разряжаться.

Использование клемм. В этом случае заряжать аккумуляторную батарею можно без активации функции зажигания.

Рекомендации, как зарядить подсевший источник тока в машине посредством бустера фактически одинаковые, как и в примере «прикуривания» с помощью другого авто.

Использование сетевого зарядного устройства

Автомобилист в критической ситуации может пользоваться зарядным устройством в качестве донорского источника тока для зарядки автомобильной батареи. Ключевое условие выполнения работы – в зарядном устройстве не должно быть неотключаемой автоматики. В противоположном случае, прибор не сможет подзарядить севший аккумулятор.

При любом типе АКБ подается максимальный ток. Это безопасно, потому что аккумулятор разряжен, и процесс перезаряда, который негативно влияет на функциональность автомобильной батареи, не успеет произойти. На выходе зарядного устройства напряжение будет, ориентировочно 14-15 Вольт, что несколько выше привычных значений, но не является опасным для электронных систем.

Как использовать ЗУ

С увеличением ключевых показателей тока можно сделать вывод, что заправка батареи началась. Движение ионов между пластинами активизировалось, сульфат свинца начал растворятся. В данном случае нужно вытащить ЗУ от автобатареи и включить зажигание поворотом ключа. Двигатель заработает, а элемент навесного оборудования – генератор, начнет преобразовывать механическую энергию в электрический ток.

Покупка зарядного устройства для зарядки автомобильного аккумулятора дома позволит пользователю самостоятельно обслуживать свой транспорт. Для этого не нужно обращаться в сервис, что существенно сэкономит время и деньги автовладельца. Благодаря зарядному устройству вы быстро сможете зарядить свинцовый аккумулятор перед длительной поездкой, чтобы полностью восстановить его ресурс.

Итак, вы знаете, сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор и насколько хватает заряда АКБ разного типа. Сейчас производители делают современные батареи надежные, безопасные и долговечные, однако всегда соблюдайте правила техники безопасности и правильно заряжайте АКБ, чтобы не допустить преждевременного износа пластин.