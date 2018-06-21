Зимой владельцу собственного участка земли в нашей холодной стране нередко приходится махать снеговой лопатой. Однако это физическое упражнение уже давно научились заменять трудом умных механизмов. Не пора ли задуматься о покупке снегоуборочной машины? Это, как можно понять из названия, техника, которая нужна для автоматизированной очистки большой территории от снега. Она собирает и сгребает снежные кучи в нужное место. Машина освобождает людей от тяжёлого ручного труда и существенно экономит время. Зачастую снегоуборочная техника применяется при расчистке тротуаров у домов, различных учреждений, ресторанов, магазинов, тротуаров, дорог.

В основном снегоуборочные машины отличаются друг от друга по типу двигателя. Существуют электрические и бензиновые снегоуборщики.

Электрические снегоуборщики просты в использовании и немного весят. Они в большинстве случаев используются на частных небольших территориях. Мощность снегоуборщиков достигает 2000 Вт, они оснащены резиновым шнеком.

Бензиновые aмашины оснащены тяжёлым металлическим шнеком, большими резиновыми колёсами, коробкой передач. Такая техника может разбить даже плотный снег. Бензиновые снегоуборщики стоят недёшево, расходуют много топлива и требуют технического оборудования, поэтому приобретать их нужно только в том случае, если необходимо расчищать большие территории и вы готовы к большим вложениям труда и денег.

По способу уборки снега выделяют два типа машин: одно- и двухступенчатые. У первых рабочим органом является шнек, он крошит и сгребает снег. У вторых, помимо шнека, работает также ротор. Сначала шнек превращает снег в мягкую податливую кашу, а затем ротор с силой выталкивает его из трубы. Ещё снегоуборщики можно разделить на самоходные и несамоходные. В конструкцию первых включён гусеничный или колёсный привод. Несамоходными можно управлять только вручную, они маневренны, аккуратны и экономичны. Самоходные снегоуборщики позволят очистить большие поверхности благодаря повышенной мощности техники. Они могут отбрасывать снег на дистанцию до 15 метров. Такая техника устойчива к довольно низким температурам.

Стоимость снегоуборочных машин варьируется от многих факторов, поэтому при выборе подходящей нужно учитывать следующие моменты:

Способ запуска (автоматический, комбинированный ручной); Объём ковша техники, который нужен для захвата снега (его ширина и высота); Мощность двигателя; Допустимая дистанция отбрасывания снега; Скорость перемещения; Топливный расход (если мы говорим о бензиновых машинах).

При необходимости очистки малой территории следует купить снегоуборщик с одним только шнеком. Он невелик, подключается к удлинителю, который можно протянуть от розетки в доме. А большие участки лучше убирать с помощью шнекоротороного снегоуборщика – у него тяжеловесный ковш и коробка передач. Эта техника без труда расправится как со свежим снегом, так и с внушительными слежавшимися грудами. Плотный снег лучше убирать на пониженных передачах, средняя передача годится для рыхлых осадков.

Маневренной можно назвать такую снегоуборочную машину, которая позволяет разблокировать связанность хода колёс. У подобной техники крутящий момент на все колёса часто передаётся одинаково. Без разделения колёс могут возникнуть сложности с разворотами.

В целом, ассортимент в магазинах велик и позволяет подобрать машину, пригодную для самого взыскательного покупателя – для любого размера территорий и снега самой различной плотности.

Смотрите также: