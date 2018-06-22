В наше время очень много людей даже не подозревают о тех инновациях, которые пришли в нашу жизнь уже много лет назад. Речь идет о вибрационных насосах, которые без вашего участия решат все проблемы с водой. Эти устройства экономичны и надежны, почти никогда не ломаются и не нуждаются в обиходе. Отличительная их черта – это более эффективная работа насоса с водой в камере насоса и при полном погружении насоса в воду. Насосы такого типа обладают рядом преимуществ – экономят электроэнергию, обладают значительной мощностью при небольших габаритах, доступны, просты, соответствуют всем стандартам безопасности, служат очень долго. Кроме того, и цена их не отпугивает большим количеством нолей. Даже непрофессионал с легкостью сможет разобраться с этим небольшим устройством.

При маленькой цене вибрационный насос способен выполнять большинство работ, связанных с водой. Насосы данного типа весят не более 4 килограмм. Пока насос находится в воде, ему не грозит перегрев. Мощность варьируется от 180 до 300 Вт. Специалисты отмечают универсальную работу насоса в экстремальных условиях – он может работать на протяжении многих часов.

Чтобы доступнее описать преимущества и работу вибрационных насосов, следует назвать несколько способов применения:

Вибрационные насосы в первую очередь созданы для организации водоснабжения в сельской местности, в загородном доме.

Вибрационный насос доставляет воду колодца, какого-либо водоема или резервуара.

Свой высокий статус вибрационный насос получил благодаря своей мобильности. Насос в бочке с водой, шланг и насадка с рассекателем – и готова универсальная система полива полей, огородов, грядок и теплиц. Бегать с лейкой больше не нужно.

Если вам необходимо подать воду на третий этаж или выкачать воду из глубокой скважины – вибрационный насос с этим справится. Он может подавать воду на расстояние до 70 метров.

Почему бы не принять душ на воздухе? Нагретая солнцем вода обеспечит вам комфортные водные процедуры. А воду подаст незаменимый помощник – вибрационный насос. Отдельное преимущество – этот тип насосов может работать в широком диапазоне температур.

Необязательно приобретать для загородного участка профессиональное оборудование для мытья автомобиля. Недорогой вибрационный насос подаст воду под достаточно высоким давлением.

Насосы данного типа без труда помогут выкачать воду из затопленного подвала.

Элементарная доставка воды на место строительных работ, очистка инструментов и приборов, возможность прокачать воду, загрязненную строительной грязью и смесями, - всё это нормальная задача для вибрационного насоса.

Нужно почистить бассейн? Вы знаете, какое устройство может с этим справиться. Насос позволяет откачивать среднезагрязненную воду из бассейнов любого размера.

Теперь вы знаете, сколько возможностей имеет вибрационный насос. Естественно, такой вид насосов не имеет конкурентов на рынке бытовой техники данной специализации.

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