Новый год – отличный шанс выразить свои чувства к любимому мужчине, сделать желанный подарок отцу или брату. Чтобы подойти ответственно к этому заданию и не прогадать с презентом, нужно начинать поиски заранее, уточнить, что именно хочет получить человек, ну и применить технологии 21 века при покупке товара – заказать в интернет-магазине!

Мы предлагаем лучшие подарки на Новый год для мужчин по версии «Бигам», которые могут пригодиться как автолюбителю, так и строителю и просто тем, что любит работать своими руками в гараже или на даче. А некоторые вещи просто незаменимы для дома.

Набор ручного инструмента

Отличный подарок автомобилисту-мужчине на Новый год, пригодится и дома, и в машине. Все необходимые инструменты в одном месте, с их помощью можно самостоятельно отремонтировать мебель или сделать мелкий ремонт автомобиля. В наборе несколько видов ключей из прочной инструментальной стали, пассатижи, кусачки, трещотки и торцевые головки разного размера. Такой ассортимент порадует любого профессионала и домашнего мастера. Вместительный чемодан из прочного пластика позволит держать все под рукой.

Все наборы ручного инструмента

Набор электроинструмента

Нужный подарок любимому мужчине на Новый год, особенно тому, кто любит сверлить, строгать, закручивать и выпиливать. Все инструменты в наборе одного бренда, вы можете выбрать комплект исходя из того, какое оборудование в нем содержится: дрель-шуруповерт, лобзик, винтоверт, сабельная пила, сменный аккумулятор. Есть модели даже с аккумуляторным радио. Питание от батареи позволяет свободно перемещаться в пространстве, удобная текстильная сумка для хранения имеет отсек для каждого инструмента. Все рядом и в быстрой доступности.

Все наборы электроинструмента

Электроинструменты

Мо мнению мужчин, на праздник лучшие подарки – электроинструменты. Обычно у человека уже есть какое-то нужное электрооборудование, и докупить недостающий инструмент не составит вам труда. Узнайте, что не хватает в наборе: дрели-шуруповерта, перфоратора, шлифмашины, электролобзика или реноватора, – и смело выбирайте подарок. А может, очень требуется гравер, технический фен или электроотвертка? Электрические модели достаточно производительны и часто используются в домашней мастерской или на профессиональных работах, если одариваемый мужчина – строитель, плотник или мастер по деревообработке.

Весь электроинструмент

Автотовары

Если вы ищете полезные подарки для автомобилистов, смело выбирайте домкрат, буксировочный трос или пуско-зарядное устройство. А компрессор и минимойка – отличный подарок для гаража.

Все автотовары

Ручной инструмент

Широкий каталог ручных инструментов – это полезные и недорогие подарки на Новый год. Эти приспособления должны быть в каждом доме, так как помогают в мелком домашнем ремонте, когда нужно что-то прибить, открутить, перекусить или подсветить. Это может быть топор, молоток, ручная пила или яркий светодиодный фонарь – практичные подарки будут всегда кстати.

Весь ручной инструмент

Ящик или сумка для инструментов

Полезный презент для тех, кто любит порядок, например, отцу, чтобы разложить инструменты по местам, или подарок дедушке на Новый год. В ассортименте вместительные ящики из металла и пластика с органайзером и без, сумки разных размеров или кобуры для переноски ручного и электроинструмента. В них компактно хранить и удобно пользоваться.

Все ящики и сумки

Мультитул

Мультиинструмент со множеством функций – хороший подарок папе на Новый год. Он предназначен для разнообразных ручных работ: для закручивания, подрезания, перекусывания, прокалывания, открывания консервов и еще для 100 применений этого полезного устройства. Универсальный, мобильный и очень полезный.

Все мультитулы

Индивидуальный набор инструментов

Если вы знаете предпочтения человека, которому выбираете подарок, то собрать индивидуальный набор своими руками будет отличной идеей для подарка. Это может быть набор строителя (дрель, перфоратор, отбойный молоток и средства защиты), мастера по дереву (лобзик, шлифмашина, цепная пила) или сварщика (инвертор и сварочная маска). Отличный подарок деду на Новый год, отцу или брату, который любит работать руками.

Все инструменты

Защитные средства

Нужные вещи, если вы выбираете подарок мужчине строителю, сварщику, или просто любителю поработать руками. Это может быть маска сварщика «Хамелеон», защитные очки или щиток из прочного пластика или удобный рабочий костюм из брезента (демисезонный или зимний вариант) с перчатками. Перед покупкой не забудьте уточнить нужный размер.

Все защитные средства

Подарочный сертификат

Если вы не определились, какой подарить инструмент на Новый год любимому мужу, отцу, брату или близкому другу, то ваш вариант – сертификат на покупку в магазине. В ассортименте «Бигам» подарочные карты на сумму от 500 до 5000 рублей, которыми можно оплатить абсолютно любой товар из каталога инструмента и техники.

Чтобы выбрать достойный подарок мужчине на Новый год, идеи должны совпадать с его интересами и потребностями. Надеемся, что вам понравилось что-то из нашего списка, и вы успеете сделать покупки к Новому году и порадовать ваших родных и близких.

Если у вас есть сомнения, какой товар или бренд лучше выбрать, обращайтесь к нашим специалистам в онлайн-чате, по телефону 8 800 200 28 55 или на почту help@bigam.ru. Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе оптимального варианта.