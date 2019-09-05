Проточный водонагреватель относится к категории оборудования для водоснабжения, особенно актуального в России в период сезонных (летних и зимних), внеплановых отключений центрального горячего водоснабжения. Полезны в частных домах, коттеджах, где жидкость перекачивается насосами из колодцев, скважин. Ее требуется нагреть, чтобы использовать для бытовых нужд.

Техника сложна в эксплуатации и обслуживании. Приведем рекомендации, чтобы избежать повреждений. Подойдет не каждому из-за высоких требований к потреблению электричества и продуктивности, недостаточной для >2 точек водозабора. Нагреватель сложен в монтаже своими руками: обслуживанием и ремонтом занимаются специалисты. Считаете себя достаточно опытным, не имеете возможности вызвать профессионалов – в статье приведем подробное руководство по подключению проточного водонагревателя к электросети и водоснабжению.

НАДО ЗНАТЬ! Не рекомендуем прибегать к подключению проточного водонагревателя к водопроводу своими руками без серьезной причины, если вы пользователь-любитель. Обратитесь к электрикам, сантехникам: право на гарантийное обслуживание останется за вами.

Основное в эксплуатации проточного водонагревателя

Такие бойлеры подойдут для одной точки водозабора: можно принять душ, помыть посуду. Температура в большинстве моделей настраивается, чтобы подобрать комфортный уровень. Регулировка может осуществляться дистанционно (пультом) или непосредственно на лицевой панели (механическое или электронное управление).

Как понять, какой водонагреватель в ванной подойдет больше? Ответьте на ряд вопросов:

Сколько человек живет в квартире/доме? Если в квартире живет один-два человека, которым нужно только принять душ после работы, то выбор проточника воды оправдан. Для четырех членов семьи, регулярно принимающих ванны, стирающих белье, моющих посуду, такой нагреватель не подойдет.

Если в квартире живет один-два человека, которым нужно только принять душ после работы, то выбор проточника воды оправдан. Для четырех членов семьи, регулярно принимающих ванны, стирающих белье, моющих посуду, такой нагреватель не подойдет. Как часто планируете пользоваться? Две–четыре недели в период сезонных отключений для профилактики, ремонта, внеплановых технических работ – подойдет. Частный дом или коттедж, отсутствие полноценного центрального водоснабжения, круглогодичная эксплуатация – рекомендуем выбрать бойлер с емкостью из нержавеющей стали.

Две–четыре недели в период сезонных отключений для профилактики, ремонта, внеплановых технических работ – подойдет. Частный дом или коттедж, отсутствие полноценного центрального водоснабжения, круглогодичная эксплуатация – рекомендуем выбрать бойлер с емкостью из нержавеющей стали. Достаточно ли просторное жилище? Малые габариты за счет отсутствия бака – преимущество проточника. Если размеры квартиры не позволяют установить накопительный нагреватель, остается остановиться на некрупной альтернативе.

Отличия от накопительного бойлера:

Меньшие габариты . Отсутствие емкости для хранения жидкости значительно уменьшает размеры нагревателя. Это полезно в условиях ограниченного пространства. Накопительные бойлеры много весят. Требовательны к месту установки: при монтаже непрочные стены могут не выдержать тяжеловесный, наполненный бойлер.

. Отсутствие емкости для хранения жидкости значительно уменьшает размеры нагревателя. Это полезно в условиях ограниченного пространства. Накопительные бойлеры много весят. Требовательны к месту установки: при монтаже непрочные стены могут не выдержать тяжеловесный, наполненный бойлер. Значительно более высокое потребление электроэнергии . ТЭН (трубчатый электрический водонагреватель) в процессе подачи жидкости функционирует постоянно, повышая траты на электричество. Преимущество нагревательных бойлеров в том, что баки временно сохраняют тепло из-за материала покрытия. Благодаря этому постоянное поддержание температуры не требуется.

. ТЭН (трубчатый электрический водонагреватель) в процессе подачи жидкости функционирует постоянно, повышая траты на электричество. Преимущество нагревательных бойлеров в том, что баки временно сохраняют тепло из-за материала покрытия. Благодаря этому постоянное поддержание температуры не требуется. Не подойдет для большой семьи . Будет уместен скорее в качестве временной меры при отключении горячего водоснабжения. Одним агрегатом не обеспечить раковину, мойку, ванну. Более того, сила напора дополнительно ограничивается скоростью нагрева.

. Будет уместен скорее в качестве временной меры при отключении горячего водоснабжения. Одним агрегатом не обеспечить раковину, мойку, ванну. Более того, сила напора дополнительно ограничивается скоростью нагрева. Иной принцип работы. Накопительные бойлеры аккумулируют большой объем влаги в баки, где ее температура растет до обозначенного уровня за счет ТЭНов и не теряется некоторое время. Это позволяет сократить расходы электричества при комфортной силе потока воды. Чтобы подготовить воду, требуется время. В свою очередь отсутствие емкости упрощает техническое обслуживание: не требуется опустошать и следить за состоянием эмали (если эмалированный).

Краткий совет. Определитесь, подходит ли вам проточник. Учитывайте количество пользователей, регулярность эксплуатации, надежность электропроводки. Оцените свободное пространство в квартире.

Схема подключения проточного водонагревателя

Перед монтажом разберемся, из чего состоит проточник, как подключается к системе водоснабжения.

Корпус проточника. Нагревательные элементы. Контактная группы, относящаяся к блоку управления. Блок, контролирующий поток жидкости. Вход, через который подается холодная вода. Выход с горячей.

В корпус устройства поступает входная труба холодного водопровода. Жидкость проходит через нагревательный элемент (представлен ТЭНом или спиралью). Труба с повышенной температурой содержимого выводится из водонагревателя.

Подготовка к использованию – проверка электросети

НАДО ЗНАТЬ! Проточный нагреватель воды создает серьезную нагрузку на электросеть (более 3 кВт), поэтому необходимо организовать отдельную линию.

В квартире бытовые сети загружены разнообразной техникой, требовательной к мощности. Персональные компьютеры, телевизоры, стиральные машины, холодильники, кондиционеры, электрочайники в большой семье могут быть включены одновременно. Добавлять к этому перечню бойлер не рекомендуется – создайте обособленную линию с УЗО.

Краткий совет. Не подключайте проточник к розетке напрямую – велика вероятность, что сеть не выдержит нагрузки.

Определение места установки водонагревателя в квартире

При установке проточного водонагревателя в помещении важно учитывать ряд факторов:

Теплопотеря . Разместить прибор ближе, насколько это возможно, к месту водозабора. Это поможет сократить потерю тепла в результате транспортировки нагретой жидкости по трубопроводу.

. Разместить прибор ближе, насколько это возможно, к месту водозабора. Это поможет сократить потерю тепла в результате транспортировки нагретой жидкости по трубопроводу. Электрическая безопасность . Важно выбрать положение, при котором бойлер не повредится в процессе эксплуатации. Корпусы некоторых моделей оснащены надежными системами защиты от влаги (стандарты IP-24, IP-25). Чтобы избежать попадания жидкости, не монтируйте бойлеры прямо под источниками воды – их можно установить сбоку или сверху. В ванной комнате оптимальная высота устройства – на уровне головы или чуть выше.

. Важно выбрать положение, при котором бойлер не повредится в процессе эксплуатации. Корпусы некоторых моделей оснащены надежными системами защиты от влаги (стандарты IP-24, IP-25). Чтобы избежать попадания жидкости, не монтируйте бойлеры прямо под источниками воды – их можно установить сбоку или сверху. В ванной комнате оптимальная высота устройства – на уровне головы или чуть выше. Удобство. Учитывайте, что в случае необходимости нужно оставить себе возможность отрегулировать температуру или произвести другие настройки.

Краткий совет. Выбирайте место монтажа с умом.

Необходимые инструменты и расходный материал

Осталось подготовить комплект инструментов с оснасткой, и тогда сможете начать крепление и подключение агрегата.

Дрель-шуруповерт или перфоратор с оснасткой, соответствующей материалу стены. Диаметр оснастки подбирается под крепеж. Стриппер (обжимной инструмент). Молоток. Разводной и рожковые ключи. Плоскогубцы. Отвертка. УЗО, которое необходимо выбирать, отталкиваясь от ампеража устройства. ФУМ-лента (фторопластовый уплотнительный материал). Труба из металлопластика. Тройник для труб. Заземленная розетка.

Вариант монтажа на стену и сверление отверстий под крепления

Перед началом монтажа проточного водонагревателя в квартире выбираем место в ванной комнате, туалете или на кухне. Размечаем места, в которых будут созданы отверстия под крепежи.

Выбираем место для бойлера. При помощи строительного уровня убеждаемся, что нашли ровное место. В противном случае подача воды будет неравномерной, и это приведет к неправильной работе (возможно повреждение нагревательного элемента). Создаем отверстия, используя сверлильный инструмент (дрель, перфоратора), подходящую рабочую оснастку. Монтируем крепления, которые зачастую идут в комплекте с проточником. В качестве них могут поставляться петли, кронштейны. Дальше – подключение проточного водонагревателя к водопроводу. Подводим трубу холодного водоснабжения ко входу. К выходу присоединяем трубы к смесителям или душевую лейку – в зависимости от потребностей. Устанавливаем кран для настройки температуры нагрева на входе.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Бойлеры за счет большой массы ориентированы для установки на прочные надежные стены: из кирпичной кладки, бетона, прочной древесины.

Подключение к домовой сети

Рекомендуем выполнять подключение проточного водонагревателя к электросети только если у вас есть соответствующие навыки. В противном случае вызовите электрика.

Перед началом работ необходимо обесточить электросеть квартиры или частного дома. Продеть электрокабель через соответствующее отверстие, находящееся в задней части бойлера (учитывайте, что оно может быть прикрыто заглушкой из резины). При помощи обжимного инструмента зачистите концы проводов. Подключить провода к клеммной коробке (цветовая маркировка поможет избежать ошибок). Закрепить провода при помощи элементов крепежа.

НАДО ЗНАТЬ! Подключение к электрической сети рекомендуется производить до того, как вы зафиксируете проточный нагреватель на стене.

Цветовая маркировка проводов при установке проточного водонагревателя

Цвет кабеля Значение Желто-зеленый Заземление Синий, голубой Нуль Белый, коричневый, красный Фаза

НАДО ЗНАТЬ! Не объединяйте нуль и заземление! Это приведет к травмам!

НАДО ЗНАТЬ! Не подключайте устройство напрямую к стандартным розеткам, потому что они могут быть не заземлены.

Схема подключения проточника к водопроводу

Рассмотрим стационарный способ подсоединения. При нем в монтажной схеме будет присутствовать вентиль, отвечающий за отсоединение бойлера от общего водопровода в случае необходимости (окончания ремонтных/сезонных работ). Это позволит применять устройство с несколькими точками водозабора.

Установите тройник. Используйте ФУМ-ленту для уплотнения соединения. Подключите кран (вентиль). Выберите место, в котором пользоваться им будет наиболее комфортно. Соедините кран с бойлером при помощи трубы из металлопластика. Скройте трубу удобным вам образом: в стене или штробе.

Выполнив эти действия, вы создали водорозетку. Используйте гибкую подводку, чтобы подключить к ней бойлер.

Правила ухода при использовании и обслуживании