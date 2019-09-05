Проточный водонагреватель относится к категории оборудования для водоснабжения, особенно актуального в России в период сезонных (летних и зимних), внеплановых отключений центрального горячего водоснабжения. Полезны в частных домах, коттеджах, где жидкость перекачивается насосами из колодцев, скважин. Ее требуется нагреть, чтобы использовать для бытовых нужд.
Техника сложна в эксплуатации и обслуживании. Приведем рекомендации, чтобы избежать повреждений. Подойдет не каждому из-за высоких требований к потреблению электричества и продуктивности, недостаточной для >2 точек водозабора. Нагреватель сложен в монтаже своими руками: обслуживанием и ремонтом занимаются специалисты. Считаете себя достаточно опытным, не имеете возможности вызвать профессионалов – в статье приведем подробное руководство по подключению проточного водонагревателя к электросети и водоснабжению.
НАДО ЗНАТЬ! Не рекомендуем прибегать к подключению проточного водонагревателя к водопроводу своими руками без серьезной причины, если вы пользователь-любитель. Обратитесь к электрикам, сантехникам: право на гарантийное обслуживание останется за вами.
Основное в эксплуатации проточного водонагревателя
Такие бойлеры подойдут для одной точки водозабора: можно принять душ, помыть посуду. Температура в большинстве моделей настраивается, чтобы подобрать комфортный уровень. Регулировка может осуществляться дистанционно (пультом) или непосредственно на лицевой панели (механическое или электронное управление).
Как понять, какой водонагреватель в ванной подойдет больше? Ответьте на ряд вопросов:
- Сколько человек живет в квартире/доме? Если в квартире живет один-два человека, которым нужно только принять душ после работы, то выбор проточника воды оправдан. Для четырех членов семьи, регулярно принимающих ванны, стирающих белье, моющих посуду, такой нагреватель не подойдет.
- Как часто планируете пользоваться? Две–четыре недели в период сезонных отключений для профилактики, ремонта, внеплановых технических работ – подойдет. Частный дом или коттедж, отсутствие полноценного центрального водоснабжения, круглогодичная эксплуатация – рекомендуем выбрать бойлер с емкостью из нержавеющей стали.
- Достаточно ли просторное жилище? Малые габариты за счет отсутствия бака – преимущество проточника. Если размеры квартиры не позволяют установить накопительный нагреватель, остается остановиться на некрупной альтернативе.
Отличия от накопительного бойлера:
- Меньшие габариты. Отсутствие емкости для хранения жидкости значительно уменьшает размеры нагревателя. Это полезно в условиях ограниченного пространства. Накопительные бойлеры много весят. Требовательны к месту установки: при монтаже непрочные стены могут не выдержать тяжеловесный, наполненный бойлер.
- Значительно более высокое потребление электроэнергии. ТЭН (трубчатый электрический водонагреватель) в процессе подачи жидкости функционирует постоянно, повышая траты на электричество. Преимущество нагревательных бойлеров в том, что баки временно сохраняют тепло из-за материала покрытия. Благодаря этому постоянное поддержание температуры не требуется.
- Не подойдет для большой семьи. Будет уместен скорее в качестве временной меры при отключении горячего водоснабжения. Одним агрегатом не обеспечить раковину, мойку, ванну. Более того, сила напора дополнительно ограничивается скоростью нагрева.
- Иной принцип работы. Накопительные бойлеры аккумулируют большой объем влаги в баки, где ее температура растет до обозначенного уровня за счет ТЭНов и не теряется некоторое время. Это позволяет сократить расходы электричества при комфортной силе потока воды. Чтобы подготовить воду, требуется время. В свою очередь отсутствие емкости упрощает техническое обслуживание: не требуется опустошать и следить за состоянием эмали (если эмалированный).
Краткий совет. Определитесь, подходит ли вам проточник. Учитывайте количество пользователей, регулярность эксплуатации, надежность электропроводки. Оцените свободное пространство в квартире.
Схема подключения проточного водонагревателя
Перед монтажом разберемся, из чего состоит проточник, как подключается к системе водоснабжения.
- Корпус проточника.
- Нагревательные элементы.
- Контактная группы, относящаяся к блоку управления.
- Блок, контролирующий поток жидкости.
- Вход, через который подается холодная вода.
- Выход с горячей.
В корпус устройства поступает входная труба холодного водопровода. Жидкость проходит через нагревательный элемент (представлен ТЭНом или спиралью). Труба с повышенной температурой содержимого выводится из водонагревателя.
Подготовка к использованию – проверка электросети
НАДО ЗНАТЬ! Проточный нагреватель воды создает серьезную нагрузку на электросеть (более 3 кВт), поэтому необходимо организовать отдельную линию.
В квартире бытовые сети загружены разнообразной техникой, требовательной к мощности. Персональные компьютеры, телевизоры, стиральные машины, холодильники, кондиционеры, электрочайники в большой семье могут быть включены одновременно. Добавлять к этому перечню бойлер не рекомендуется – создайте обособленную линию с УЗО.
Краткий совет. Не подключайте проточник к розетке напрямую – велика вероятность, что сеть не выдержит нагрузки.
Определение места установки водонагревателя в квартире
При установке проточного водонагревателя в помещении важно учитывать ряд факторов:
- Теплопотеря. Разместить прибор ближе, насколько это возможно, к месту водозабора. Это поможет сократить потерю тепла в результате транспортировки нагретой жидкости по трубопроводу.
- Электрическая безопасность. Важно выбрать положение, при котором бойлер не повредится в процессе эксплуатации. Корпусы некоторых моделей оснащены надежными системами защиты от влаги (стандарты IP-24, IP-25). Чтобы избежать попадания жидкости, не монтируйте бойлеры прямо под источниками воды – их можно установить сбоку или сверху. В ванной комнате оптимальная высота устройства – на уровне головы или чуть выше.
- Удобство. Учитывайте, что в случае необходимости нужно оставить себе возможность отрегулировать температуру или произвести другие настройки.
Краткий совет. Выбирайте место монтажа с умом.
Необходимые инструменты и расходный материал
Осталось подготовить комплект инструментов с оснасткой, и тогда сможете начать крепление и подключение агрегата.
- Дрель-шуруповерт или перфоратор с оснасткой, соответствующей материалу стены. Диаметр оснастки подбирается под крепеж.
- Стриппер (обжимной инструмент).
- Молоток.
- Разводной и рожковые ключи.
- Плоскогубцы.
- Отвертка.
- УЗО, которое необходимо выбирать, отталкиваясь от ампеража устройства.
- ФУМ-лента (фторопластовый уплотнительный материал).
- Труба из металлопластика.
- Тройник для труб.
- Заземленная розетка.
Вариант монтажа на стену и сверление отверстий под крепления
Перед началом монтажа проточного водонагревателя в квартире выбираем место в ванной комнате, туалете или на кухне. Размечаем места, в которых будут созданы отверстия под крепежи.
- Выбираем место для бойлера. При помощи строительного уровня убеждаемся, что нашли ровное место. В противном случае подача воды будет неравномерной, и это приведет к неправильной работе (возможно повреждение нагревательного элемента).
- Создаем отверстия, используя сверлильный инструмент (дрель, перфоратора), подходящую рабочую оснастку.
- Монтируем крепления, которые зачастую идут в комплекте с проточником. В качестве них могут поставляться петли, кронштейны.
- Дальше – подключение проточного водонагревателя к водопроводу. Подводим трубу холодного водоснабжения ко входу. К выходу присоединяем трубы к смесителям или душевую лейку – в зависимости от потребностей.
- Устанавливаем кран для настройки температуры нагрева на входе.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Бойлеры за счет большой массы ориентированы для установки на прочные надежные стены: из кирпичной кладки, бетона, прочной древесины.
Подключение к домовой сети
Рекомендуем выполнять подключение проточного водонагревателя к электросети только если у вас есть соответствующие навыки. В противном случае вызовите электрика.
- Перед началом работ необходимо обесточить электросеть квартиры или частного дома.
- Продеть электрокабель через соответствующее отверстие, находящееся в задней части бойлера (учитывайте, что оно может быть прикрыто заглушкой из резины).
- При помощи обжимного инструмента зачистите концы проводов.
- Подключить провода к клеммной коробке (цветовая маркировка поможет избежать ошибок).
- Закрепить провода при помощи элементов крепежа.
НАДО ЗНАТЬ! Подключение к электрической сети рекомендуется производить до того, как вы зафиксируете проточный нагреватель на стене.
Цветовая маркировка проводов при установке проточного водонагревателя
|
Цвет кабеля
|
Значение
|
Желто-зеленый
|
Заземление
|
Синий, голубой
|
Нуль
|
Белый, коричневый, красный
|
Фаза
НАДО ЗНАТЬ! Не объединяйте нуль и заземление! Это приведет к травмам!
НАДО ЗНАТЬ! Не подключайте устройство напрямую к стандартным розеткам, потому что они могут быть не заземлены.
Схема подключения проточника к водопроводу
Рассмотрим стационарный способ подсоединения. При нем в монтажной схеме будет присутствовать вентиль, отвечающий за отсоединение бойлера от общего водопровода в случае необходимости (окончания ремонтных/сезонных работ). Это позволит применять устройство с несколькими точками водозабора.
- Установите тройник. Используйте ФУМ-ленту для уплотнения соединения.
- Подключите кран (вентиль). Выберите место, в котором пользоваться им будет наиболее комфортно.
- Соедините кран с бойлером при помощи трубы из металлопластика.
- Скройте трубу удобным вам образом: в стене или штробе.
Выполнив эти действия, вы создали водорозетку. Используйте гибкую подводку, чтобы подключить к ней бойлер.
Правила ухода при использовании и обслуживании
- Не включайте проточный водонагреватель всухую, иначе вы можете сломать ТЭНы. Откройте подачу воды, убедитесь, что пошла холодная, и включайте.
- Отключайте сначала нагреватель, потом кран.
- В случае поломок и возникновения технических трудностей вызывайте специалиста. Соблюдайте условия гарантийного обслуживания!
- Вовремя меняйте нагревательный элемент, иначе качество нагретой воды со временем значительно ухудшится.