Болгарка – это многофункциональный инструмент: она подходит для шлифовки, полировки, резки, заточки, а также обдирки краски и ржавчины. Чтобы все это стало возможным, важно выбрать правильный тип диска. Круги варьируются по диаметру, материалу, назначению, производителю – очевидно, что новичок потеряется в этом разнообразии. После прочтения статьи вы разберетесь, какие бывают диски для болгарки, как считывать их маркировку с лицевой стороны оснастки и как правильно устанавливать ее на инструмент.

Типоразмеры дисков для УШМ

Первое, что стоит учесть при выборе круга – это его размер. Как и сама болгарка, диски различаются по внешнему диаметру; выпускаются виды оснастки от 115 до 230 мм. Мы рассмотрим, какие бывают диски для болгарки по металлу, дереву и камню по габаритам, какие особенности имеет каждая разновидность.

Диаметр диска, мм Назначение 115 Самые малые круги, которые используются для работ в труднодоступных участках, обработки мелкогабаритных заготовок. 125 Наиболее популярная оснастка для УШМ, которая применяется в бытовых и профессиональных целях. Большинство кругов и болгарок рассчитаны именно на этот диаметр. 150 Диски таких размеров являются промежуточным вариантом между бытовыми и профессиональными. Не слишком распространены, но незаменимы в ряде задач. 180 230 Тип применяется в ремонтных и строительных работах, чтобы резать бетонные стены, камень и кирпич. Высокая мощность 230-миллиметровых болгарок позволяет «вытягивать» крупную оснастку, но в результате инструмент оказывается достаточно тяжелым.

Несмотря на разнообразие типоразмеров, наиболее распространены только на 125 и 230. Первые условно считаются «бытовыми», вторые – «профессиональными». Но не стоит воспринимать разделение слишком серьезно: часто на стройплощадке не обойтись без 125-миллиметровых кругов, то же верно и наоборот.

Виды дисков для болгарки

При выборе рабочей оснастки рекомендуем наиболее основательно углубиться в вопрос, какие бывают круги на болгарку. Типы дисков напрямую влияют на сферу эксплуатации. Рассмотрим список самых распространенных видов оснастки:

Отрезные диски.

Обдирочные круги.

Шлифовальные круги.

Полировальные круги.

Лепестковые круги.

Заточные диски.

Далее разберем виды дисков на болгарку, предназначение каждого.

Отрезные диски

Как понятно из названия, вид применяется для распиливания материалов при помощи болгарки. Наравне со шлифовальными, отрезные круги встречаются в эксплуатации чаще прочих. В зависимости от материала обработки выделяют разные виды дисков на УШМ, которые и характеризуют сферу эксплуатации оснастки:

Отрезные диски по дереву . Самые дешевые и распространенные – из карбида вольфрама. Они эффективно пилят твердые и мягкие породы дерева, а также ДСП, МДФ, гипсокартон. Есть также аналоги из металла, на которые нанесен абразив. Такие режут тонкие металлические листы и деревянные доски с гвоздями.

. Самые дешевые и распространенные – из карбида вольфрама. Они эффективно пилят твердые и мягкие породы дерева, а также ДСП, МДФ, гипсокартон. Есть также аналоги из металла, на которые нанесен абразив. Такие режут тонкие металлические листы и деревянные доски с гвоздями. Отрезные диски по металлу . В качестве материала используются кристаллический корунд, а бакелитовая связка позволяет работать на высоких оборотах. Назначение зависит от толщины: тонкие справятся только с профилем, более плотные – с отопительными трубами и нержавеющей сталью.

. В качестве материала используются кристаллический корунд, а бакелитовая связка позволяет работать на высоких оборотах. Назначение зависит от толщины: тонкие справятся только с профилем, более плотные – с отопительными трубами и нержавеющей сталью. Отрезные круги по бетону и камню производятся из карбида кремния. Важно понимать, что они не рассчитаны на «плотные» виды. Сфера их эксплуатации: шифер и белый кирпич.

Выше мы рассмотрели, какие бывают режущие диски на болгарку по металлу, древесине и камню. В некоторых условиях использовать их неудобно: в частности, когда вид обрабатываемого материала часто меняется. Устанавливать каждый раз соответствующую оснастку крайне затратно по времени. Минус универсальных кругов в высокой стоимости – вероятно, покупка одного такого не станет выгодней, чем приобретение нескольких специализированных.

Обдирочные диски

Данные типы дисков для УШМ используются, чтобы снимать внешний слой с поверхности заготовки. Зачистные круги оптимально подходят для удаления следов ржавчины или старой засохшей краски. Есть две разновидности рабочей оснастки для обдирки – щетки для болгарки и обдирочные диски.

Один из видов кругов для болгарки по металлу – это зачистные щетки. Они могут быть выполнены в виде диска или чаши.

Дисковые корщетки идеально подойдут, чтобы обрабатывать вертикальные поверхности.

Чашечные корщетки станут хорошим выбором для горизонтальных поверхностей.

Обдирочные круги используются, чтобы обрабатывать сварные швы. Также с их помощью получится подготавливать металл к дальнейшему шлифованию.

Шлифовальные диски

Такой вид кругов для болгарки по металлу, как шлифовальные, предназначен для полирования металла, бетона, древесины. После подобной обработки получится окрасить или грунтовать поверхность.

Выбирая шлифовальные диски, важно учитывать материал изготовления и зернистость. По первому параметру выделяют бумажные, войлочные и фетровые. Зернистость выбирается в зависимости от разновидности работы.

Тип шлифовки Зернистость Плоская 16 – 36 Круглая, с обдиркой 24 – 36 Круглая, чистая 60 – 100 Доводка 170 – 220 Отделка 180 – 320 Шлифование резьбы 100 – 280

Отдельно выделим шлифовальные чашечки, предназначенные для черновой обработки плотных материалов – гранита, мрамора, бетона. После их использования вы подготовите поверхность к шпатлеванию, оштукатуриванию.

Полировальные диски

Такие виды кругов на болгарку изготавливаются из войлока, шерсти или фетра. Обладают высокой гибкостью и фиксируются на твердое основание при помощи липучки. Сфера применения данного вида дисков:

Финишная полировка изделий.

Равномерное распределение пропитки или какого-либо другого покрытия по поверхности.

Лепестковые круги

Данная разновидность кругов применяется для шлифования ровных поверхностей, а также кромок и угловых участков. Сфера эксплуатации лепестковых кругов:

Шлифовка стальных поверхностей.

Шлифовка цветных металлов.

Шлифовка пластиковых и древесных заготовок.

Заточные диски

Чтобы обслуживать режущее основание инструмента, рекомендуется использовать диски для точильных станков. Однако если у вас нет соответствующего оборудования, заточку получится выполнить с помощью углошлифовальной машины. Для этого подойдет диск с абразивным покрытием, который будет толще 5 миллиметров.

Можно ли устанавливать на УШМ диски другого диаметра

Каждая болгарка рассчитана на свой диаметр рабочего элемента: на 125-миллметровую можно устанавливать круги только 125, на 230-миллиметровую – только 230 мм. Связано это с рядом факторов:

Каждый вид УШМ рассчитан примерно на одинаковый диапазон скорости вращения, и то же можно сказать об оснастке. Если малогабаритные болгарки работают на высоких оборотах, то 230-миллиметровые имеют низкую оборотистость. Соответственно, установка ненадлежащего диска приведет к тому, что его не получится использовать правильно.

Чтобы установить диск большего диаметра (к примеру, 150 на 125-миллиметровую), придется снять защитный кожух, ведь он рассчитан под конкретные габариты оснастки. Щиток нужен, чтобы оберегать пользователя от искр и мелкого строительного мусора, так что его удаление приведет к негативным последствиям.

Установить рабочую оснастку чуть меньшего диаметра можно, если скорость вращения соответствует нужной. В то же время, использовать ее будет неудобно из-за расхождений в размере защитного кожуха.

Какой диск выбрать для УШМ

Разобрав, чем отличаются диски на болгарку, перейдем к аспектам выбора. Мы уделим внимание важным характеристикам, которые многие новички выпускают из внимания.

Производитель

Выбирая, какие существуют диски для болгарки по ценовому сегменту, покупатель обращает внимание в первую очередь на дешевые модели от отечественного производителя. Причина этому – желание сэкономить, ведь стоимость таких отрезных дисков составляет меньше 30 рублей. Но приведет ли это к сбережению средств?

Дешевизна кругов объясняется их низкой прочностью. Бюджетная оснастка быстро истачивается, что приводит к повышению расхода отрезных и шлифовальных кругов. По той же причине высока вероятность их раскола, что может привести к травмам и другим негативным последствиям. В то же время, покупка рабочей оснастки аналогичного типа, но от зарубежного производителя снизит частоту замены дисков и обеспечит безопасную эксплуатацию.

Популярные производители

Важный аспект того, как выбрать круги на болгарку – бренд-изготовитель. Определиться с материалом, диаметром и типом диска сравнительно несложно, но, чтобы найти подходящую марку, потребуются время и опыт.

Луга-Абразив . Отечественный бренд, который выпускает самую дешевую в строительных магазинах России рабочую оснастку. Благодаря невысокой стоимости диски можно закупать в больших объемах, из-за чего продукция популярна среди домашних мастеров и профессионалов.

. Отечественный бренд, который выпускает самую дешевую в строительных магазинах России рабочую оснастку. Благодаря невысокой стоимости диски можно закупать в больших объемах, из-за чего продукция популярна среди домашних мастеров и профессионалов. Bosch . Оснастка от всемирно известного немецкого производителя стоит в несколько раз дороже российского аналога, но имеет и значительно более высокую прочность. По сути, один круг Bosch «переживет» несколько аналогов от Лужского Абразивного Завода.

. Оснастка от всемирно известного немецкого производителя стоит в несколько раз дороже российского аналога, но имеет и значительно более высокую прочность. По сути, один круг Bosch «переживет» несколько аналогов от Лужского Абразивного Завода. Зубр . Под торговой маркой из России выходят шлифовальные круги для эксцентриковых шлифмашин, а также универсальные и алмазные диски.

. Под торговой маркой из России выходят шлифовальные круги для эксцентриковых шлифмашин, а также универсальные и алмазные диски. Metabo . Бренд из Германии, ответственный за электроинструмент профессионального класса, выпускает недешевые, но качественные и надежные отрезные и зачистные круги. Есть универсальные и специализированные модели.

. Бренд из Германии, ответственный за электроинструмент профессионального класса, выпускает недешевые, но качественные и надежные отрезные и зачистные круги. Есть универсальные и специализированные модели. Makita. Японская компания производит лепестковые круги, которые будут полезны при шлифовке металлических, пластиковых и деревянных поверхностей. Также в каталоге есть отрезные диски по металлу.

Материал изготовления

Разберем, какие диски бывают для УШМ по материалу. Выделяют три разновидности рабочей оснастки для шлифования и резки.

Абразивные . В качестве основы используется латекс, устойчивый к влажной среде. Он укрепляется при помощи фибрового или сетчатого каркаса. Последний служит базой абразиву.

. В качестве основы используется латекс, устойчивый к влажной среде. Он укрепляется при помощи фибрового или сетчатого каркаса. Последний служит базой абразиву. Твердосплавные . Металлические круги, предназначенные для резания изделий из металла. Кроме того, существуют разновидности для обработки нержавейки, углеродистой стали, алюминиевых деталей. Обод круга изготавливается с примесью хрома или же никеля.

. Металлические круги, предназначенные для резания изделий из металла. Кроме того, существуют разновидности для обработки нержавейки, углеродистой стали, алюминиевых деталей. Обод круга изготавливается с примесью хрома или же никеля. Алмазные. Представлены разновидности для резки, шлифовки, полировки. Обладают высокой универсальностью, благодаря которой подойдут как для хрупких, так и твердых материалов: бетонных, стеклянных, керамических, металлических, каменных. Сильной стороной алмазных дисков является высокое качество реза: он получается тонким и аккуратным. Оснастка имеет стальное основание, на котором расположено алмазное напыление.

Способ резки

Чтобы ускорить работу и продлить срок эксплуатации углошлифовальной машины, рекомендуется учитывать тип резки, на который ориентирована выбранная вами оснастка.

Сухая . Резка осуществляется без подачи жидкости. При работе с бетоном и кирпичом это приводит к образованию большого объема пылевых частиц, высокой шумности и вибрации.

. Резка осуществляется без подачи жидкости. При работе с бетоном и кирпичом это приводит к образованию большого объема пылевых частиц, высокой шумности и вибрации. Мокрая . На режущее основание в процессе распиливания подается вода. Такой подход помогает избавиться от пыли, а также обеспечивает постоянное охлаждение диска. Это увеличивает ресурс как круга, так и болгарки.

. На режущее основание в процессе распиливания подается вода. Такой подход помогает избавиться от пыли, а также обеспечивает постоянное охлаждение диска. Это увеличивает ресурс как круга, так и болгарки. Комбинированная. Диск можно использовать с сухой и мокрой резкой.

Прочие параметры

Вкратце рассмотрим дополнительные параметры, на которые также рекомендуется обращать внимание при выборе дисков для углошлифовальной машины:

Скорость вращения . Если изучить лицевую сторону любого режущего или шлифовального диска, вы заметите, что производитель дал рекомендации насчет оптимального числа оборотов. Убедитесь, что ваша угловая шлифовальная машина стабильно поддерживает необходимую скорость вращения шпинделя.

. Если изучить лицевую сторону любого режущего или шлифовального диска, вы заметите, что производитель дал рекомендации насчет оптимального числа оборотов. Убедитесь, что ваша угловая шлифовальная машина стабильно поддерживает необходимую скорость вращения шпинделя. Посадочный диаметр . Практически все диски для углошлифовальных машин, представленные на рынке, имеют внутренний размер отверстия 22.2 миллиметра.

. Практически все диски для углошлифовальных машин, представленные на рынке, имеют внутренний размер отверстия 22.2 миллиметра. Толщина диска. Важно, чтобы оснастка вмещалась под защитный кожух шлифмашины. Напоминаем, что снимать его недопустимо: это является нарушением правил техники безопасности.

Особенности маркировки дисков для болгарки

Чтобы понять, какие нужны диски для болгарки под ваши задачи, достаточно изучить маркировку рабочей оснастки. Понимая расположение основных характеристик, можно определить сферу эксплуатации инструмента, только посмотрев на него. Мы рассмотрим значение маркировок на примере популярного в России производителя – Луга Абразив.





Габариты отрезного диска: внешний диаметр, толщина, внутренний диаметр. Указаны в миллиметрах и дюймах. Оснастка на картинке имеет размеры 125 x 1.2 x 22.23 мм. Рекомендуемая скорость вращения. Вынесена в числе оборотов в минуту и метрах в секунду. На нашем примере – 12 250 об/мин. Материал, для работы с которым предназначен диск. В данном случае это металл и нержавеющая сталь. Технические характеристики отрезного круга. Очередность символов влияет на их значение. Первый знак (в нашем случае это A) характеризует, из чего изготовлен режущий элемент. Конкретно A – это электрокорунд – материал, который оптимально подходит для резки металлических заготовок. Номер означает зернистость. По ней можно понять, для какого типа работ подойдет круг. Особенно номер зерна важен при шлифовании. Твердость режущего диска. S – это высокая твердость. Метод связки, где BF характеризует синтетические смолы. Указание на соответствие российским и зарубежным нормам.

Как правило, от производителя к производителю размещаемая на лицевой стороне круга информация остается прежней – варьируется только расположение.

Как правильно установить диск

Далее рассмотрим алгоритм, как устанавливать любые виды кругов для болгарки – шлифовальные, полировальные, отрезные и какие-либо еще. В этой последовательности действий нет ничего сложного, но начинающего мастера этот процесс может сбить с толку. Мы составили инструкцию, как установить круг на углошлифовальную машину: