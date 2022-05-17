Содержание:
- Отрезные диски
- Обдирочные диски
- Шлифовальные диски
- Полировальные диски
- Лепестковые круги
- Заточные диски
Можно ли устанавливать на УШМ диски другого диаметра Какой диск выбрать для УШМ Особенности маркировки дисков для болгарки Как правильно установить диск
Болгарка – это многофункциональный инструмент: она подходит для шлифовки, полировки, резки, заточки, а также обдирки краски и ржавчины. Чтобы все это стало возможным, важно выбрать правильный тип диска. Круги варьируются по диаметру, материалу, назначению, производителю – очевидно, что новичок потеряется в этом разнообразии. После прочтения статьи вы разберетесь, какие бывают диски для болгарки, как считывать их маркировку с лицевой стороны оснастки и как правильно устанавливать ее на инструмент.
Первое, что стоит учесть при выборе круга – это его размер. Как и сама болгарка, диски различаются по внешнему диаметру; выпускаются виды оснастки от 115 до 230 мм. Мы рассмотрим, какие бывают диски для болгарки по металлу, дереву и камню по габаритам, какие особенности имеет каждая разновидность.
|Диаметр диска, мм
|Назначение
|115
|Самые малые круги, которые используются для работ в труднодоступных участках, обработки мелкогабаритных заготовок.
|125
|Наиболее популярная оснастка для УШМ, которая применяется в бытовых и профессиональных целях. Большинство кругов и болгарок рассчитаны именно на этот диаметр.
|150
|Диски таких размеров являются промежуточным вариантом между бытовыми и профессиональными. Не слишком распространены, но незаменимы в ряде задач.
|180
|230
|Тип применяется в ремонтных и строительных работах, чтобы резать бетонные стены, камень и кирпич. Высокая мощность 230-миллиметровых болгарок позволяет «вытягивать» крупную оснастку, но в результате инструмент оказывается достаточно тяжелым.
Несмотря на разнообразие типоразмеров, наиболее распространены только на 125 и 230. Первые условно считаются «бытовыми», вторые – «профессиональными». Но не стоит воспринимать разделение слишком серьезно: часто на стройплощадке не обойтись без 125-миллиметровых кругов, то же верно и наоборот.
При выборе рабочей оснастки рекомендуем наиболее основательно углубиться в вопрос, какие бывают круги на болгарку. Типы дисков напрямую влияют на сферу эксплуатации. Рассмотрим список самых распространенных видов оснастки:
Далее разберем виды дисков на болгарку, предназначение каждого.
Как понятно из названия, вид применяется для распиливания материалов при помощи болгарки. Наравне со шлифовальными, отрезные круги встречаются в эксплуатации чаще прочих. В зависимости от материала обработки выделяют разные виды дисков на УШМ, которые и характеризуют сферу эксплуатации оснастки:
Выше мы рассмотрели, какие бывают режущие диски на болгарку по металлу, древесине и камню. В некоторых условиях использовать их неудобно: в частности, когда вид обрабатываемого материала часто меняется. Устанавливать каждый раз соответствующую оснастку крайне затратно по времени. Минус универсальных кругов в высокой стоимости – вероятно, покупка одного такого не станет выгодней, чем приобретение нескольких специализированных.
Данные типы дисков для УШМ используются, чтобы снимать внешний слой с поверхности заготовки. Зачистные круги оптимально подходят для удаления следов ржавчины или старой засохшей краски. Есть две разновидности рабочей оснастки для обдирки – щетки для болгарки и обдирочные диски.
Один из видов кругов для болгарки по металлу – это зачистные щетки. Они могут быть выполнены в виде диска или чаши.
Обдирочные круги используются, чтобы обрабатывать сварные швы. Также с их помощью получится подготавливать металл к дальнейшему шлифованию.
Такой вид кругов для болгарки по металлу, как шлифовальные, предназначен для полирования металла, бетона, древесины. После подобной обработки получится окрасить или грунтовать поверхность.
Выбирая шлифовальные диски, важно учитывать материал изготовления и зернистость. По первому параметру выделяют бумажные, войлочные и фетровые. Зернистость выбирается в зависимости от разновидности работы.
|Тип шлифовки
|Зернистость
|Плоская
|16 – 36
|Круглая, с обдиркой
|24 – 36
|Круглая, чистая
|60 – 100
|Доводка
|170 – 220
|Отделка
|180 – 320
|Шлифование резьбы
|100 – 280
Отдельно выделим шлифовальные чашечки, предназначенные для черновой обработки плотных материалов – гранита, мрамора, бетона. После их использования вы подготовите поверхность к шпатлеванию, оштукатуриванию.
Такие виды кругов на болгарку изготавливаются из войлока, шерсти или фетра. Обладают высокой гибкостью и фиксируются на твердое основание при помощи липучки. Сфера применения данного вида дисков:
Данная разновидность кругов применяется для шлифования ровных поверхностей, а также кромок и угловых участков. Сфера эксплуатации лепестковых кругов:
Чтобы обслуживать режущее основание инструмента, рекомендуется использовать диски для точильных станков. Однако если у вас нет соответствующего оборудования, заточку получится выполнить с помощью углошлифовальной машины. Для этого подойдет диск с абразивным покрытием, который будет толще 5 миллиметров.
Каждая болгарка рассчитана на свой диаметр рабочего элемента: на 125-миллметровую можно устанавливать круги только 125, на 230-миллиметровую – только 230 мм. Связано это с рядом факторов:
Разобрав, чем отличаются диски на болгарку, перейдем к аспектам выбора. Мы уделим внимание важным характеристикам, которые многие новички выпускают из внимания.
Выбирая, какие существуют диски для болгарки по ценовому сегменту, покупатель обращает внимание в первую очередь на дешевые модели от отечественного производителя. Причина этому – желание сэкономить, ведь стоимость таких отрезных дисков составляет меньше 30 рублей. Но приведет ли это к сбережению средств?
Дешевизна кругов объясняется их низкой прочностью. Бюджетная оснастка быстро истачивается, что приводит к повышению расхода отрезных и шлифовальных кругов. По той же причине высока вероятность их раскола, что может привести к травмам и другим негативным последствиям. В то же время, покупка рабочей оснастки аналогичного типа, но от зарубежного производителя снизит частоту замены дисков и обеспечит безопасную эксплуатацию.
Важный аспект того, как выбрать круги на болгарку – бренд-изготовитель. Определиться с материалом, диаметром и типом диска сравнительно несложно, но, чтобы найти подходящую марку, потребуются время и опыт.
Разберем, какие диски бывают для УШМ по материалу. Выделяют три разновидности рабочей оснастки для шлифования и резки.
Чтобы ускорить работу и продлить срок эксплуатации углошлифовальной машины, рекомендуется учитывать тип резки, на который ориентирована выбранная вами оснастка.
Вкратце рассмотрим дополнительные параметры, на которые также рекомендуется обращать внимание при выборе дисков для углошлифовальной машины:
Чтобы понять, какие нужны диски для болгарки под ваши задачи, достаточно изучить маркировку рабочей оснастки. Понимая расположение основных характеристик, можно определить сферу эксплуатации инструмента, только посмотрев на него. Мы рассмотрим значение маркировок на примере популярного в России производителя – Луга Абразив.
Как правило, от производителя к производителю размещаемая на лицевой стороне круга информация остается прежней – варьируется только расположение.
Далее рассмотрим алгоритм, как устанавливать любые виды кругов для болгарки – шлифовальные, полировальные, отрезные и какие-либо еще. В этой последовательности действий нет ничего сложного, но начинающего мастера этот процесс может сбить с толку. Мы составили инструкцию, как установить круг на углошлифовальную машину: