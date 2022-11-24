В любом каталоге можно встретить несколько названий сварочной техники. Но как понять, что это за прибор, как работает и подойдет ли мне? На эти и другие частые вопросы попробуем ответить в статье про виды сварочных аппаратов.
В широком смысле сварочным аппаратом называют устройства, которые способны скреплять заготовки или их части посредством сварки. Этот метод является одним из самых надежных, особенно, когда дело касается обработки металлов с разными свойствами.
Принцип заключается в преобразовании частоты и силы поступающего из сети тока до нужных для сварки показателей. Преобразователь и схемы расположены в корпусе с панелью управления, разъемами и проводами для подключения к сети, клеммам-крокодилам, электрододержателю, горелке. На корпусе может быть перфорация для охлаждения, ручка, колеса.
Относительно особенностей конструкции и действия разных сварочных аппаратов выделяют несколько их разновидностей.
Все виды сварочных аппаратов выполняют определенные виды сварочных работ. Их выделяют несколько: MMA, MIG/MAG, TIG, точечная сварка, плазменная сварка (резка), газовая сварка.
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Вид сварки
|Особенности
|Применение
|MMA (ручная дуговая сварка)
|Сварка с применением штучных электродов. Требует от мастера сноровки и постоянного контроля состояния электрода.
|Сварка черных металлов, легированной стали, чугуна, цветных металлов, сплавов.
|MIG/MAG (полуавтоматическая сварка)
|Сварка происходит с использованием газа, дуги и плавящегося электрода. Помещение для сварки должно быть закрытым, помимо сварочного аппарата и электродов потребуется баллон с газом.
|Оптимально подходит для длинных швов, соединения металлических заготовок толщиной от 0,06 до 2 см. Подойдет для алюминия, нержавейки или черных металлов.
|TIG (аргонодуговая сварка)
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Сварка с неплавящимся электродом из вольфрама в аргоновой среде. Такой метод позволяет работать на постоянном (DC) и переменном (AC) токе. Метод считают экономным по расходу, но не по времени работы.
|Для черных металлов, алюминия и нержавейки.
|Точечная сварка
|Метод построен на соединении заготовок с последующим постепенным точечным плавлением их поверхностей под действием точечных импульсов.
|Такая сварка популярна при хозяйственных работах, кузовном ремонте в автосервисах.
|Плазменная сварка
|Проводится с использованием хорошо проводящей ток плазмы. Здесь происходит процесс плавления в результате воздействия высокой температуры ионизированного газа под действием дуги.
|Более применим для резки
|Газовая сварка
|Сварка с использованием ацетилена, природного газа или водорода. Данный метод не требует электропитания сварочного аппарата, но здесь важна регулировка мощности и расположение заготовок.
|Для ручной работы
Также есть и универсальные аппараты, которые сочетают в себе возможности нескольких устройств. Например, MIG/TIG, MMA/MIG, MMA/TIG или сочетают 3 вида сварки.
Без учета особенностей каждого способа сварки можно выделить набор составляющих, характерный почти для всех видов бытовых и профессиональных сварочных аппаратов.
Вот список основных производителей электросварочного и газосварочного оборудования, а также комплектующих.
Виды сварочных аппаратов для ручной сварки и другие виды устройств имеют отличающие их от другого оборудования характеристики, которые важно знать перед выбором сварочного устройства.
|Толщина стали (мм)
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от 1,5 до 2
|3
|от 4 до 5
|от 6 до 12
|Более 13
|Диаметр электрода (мм)
|2
|от 2,5 до 3
|от 3 до 4
|от 4 до 5
|от 5 до 6
|Толщина металла (мм)
|Толщина электрода (мм)
|Сварочный ток (А)
|От 1 до 2
|1,6
|От 25 до 50
|От 2 до 3
|2
|От 40 до 80
|От 2 до 3
|2,5
|От 60 до 100
|От 3 до 4
|3
|От 80 до 160
|От 4 до 6
|4
|От 120 до 200
|От 6 до 8
|5
|От 80 до 250
|От 10 до 24
|От 5 до 6
|От 220 до 320
|От 30 до 60
|От 6 до 8
|От 300 до 400
Самый давно известный вид сварочного устройства. Принцип действия трансформатора заключается в снижении показателей входного тока для осуществления сварочных работ. А изменить силу тока можно разными способами, например, смещением обмотки.
Достоинства трансформаторов:
Недостатки трансформаторов:
В основе принципа работы лежит тот же трансформатор, но к нему добавляется диодный выпрямитель, который позволяет получать постоянный ток. Это значительно снижает неровности при сварке.
Достоинства выпрямителей:
Недостатки выпрямителей:
Наиболее современный и легкий вид сварочного оборудования. В полуавтоматах также есть транзистор и выпрямитель, но он более прост в применении. Отличительной чертой является сварка с использованием газа. Сварка происходит с помощью плавящейся проволоки, которая вместе с газом подается через горелку.
Поскольку прибор работает с газом, то для сварки нужен баллон. Однако, не все виды сварочных аппаратов с проволокой используют газ. Есть и модели, которые отличаются работой безгазовой сваркой или сочетают в себе два режима работы. В случае безгазовой работы сварка проводится с использованием флюса. Наличие в электроде флюса способствует выделению газа при нагреве, который создает необходимую защитную среду в сварной ванне.
Газ подбирается под материал сварки, это может быть углекислый газ, аргон или их смесь.
Достоинства полуавтомата:
Недостатки полуавтомата:
Аппараты, работающие при помощи импульса. Они легче и меньше, но по качеству шва не уступают другим. Схема работы такого сварочного аппарата более сложная: в нем есть трансформатор, дроссель и электросхемы. Сначала происходит понижение напряжения и выпрямление тока с последующим превращением его в переменный поток высокой частоты с помощью блока схем и транзисторов. Далее на пути тока стоит еще один преобразователь, которой снова выпрямляет поток и повышает его частоту.
В итоге на выходе получается постоянный высокочастотный ток со значениями от 30 до 300 А и напряжением от 50 до 80 В.
Все виды инверторных сварочных аппаратов имеют одну важную составляющую - транзистор. В современной технике используются два их вида.
|Вид транзистора
|Особенности
|Плюсы
|Минусы
|Mosfet
|Наиболее старый тип. Таких транзисторов в приборе может быть около 20.
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|IGBT
|Требует меньшего количества единиц на прибор (около 10)
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О том, какие бывают виды сварочных аппаратов инверторного типа, расскажем в следующем разделе.
Инверторы - наиболее разнообразная группа сварочного оборудования. Все виды сварки (TIG, MIG/MAG и прочие), которые мы упоминали ранее, реализованы в сварочных аппаратах инверторного типа.
Такие виды сварочных аппаратов для дуговой сварки используют в быту, поскольку они компактны и не трудоемки в работе.
В основе принципа работы лежит обработка плавящимся электродом. Обмазка электрода при работе образует шлак, который не дает кислороду проникнуть к зоне сварки. Благодаря шлаку качество шва значительно увеличивается.
С помощью такой сварки можно обрабатывать черные и цветные металлы, однако в случае сплавов она не всегда эффективна. Некоторые элементы сплава могут выгореть при сварке, поэтому прочность соединения может быть сомнительной.
Плюсы сварочных аппаратов ММА:
Минусы сварочных аппаратов ММА:
Эти устройства часто применяют в автомобилестроении, судоходном деле, при производстве техники. Для сварки используют проволоку, которая подается в горелку из катушки автоматически. Бываю приборы, использующие неплавящиеся электроды, тогда подача осуществляется оператором.
Работает прибор на импульсном или постоянном токе, а в качестве защиты использует инертные (MIG) или активные (MAG) газы. Когда газ не применяется, необходимо использование порошковой проволоки.
В среде инертных газов (гелия и аргона) лучше обрабатывать медь, никель, титан, алюминий. А вот для разных типов стали предпочтительно использовать активные газы (углекислый и азот).
Плюсы сварочных аппаратов MIG/MAG:
Минусы сварочных аппаратов MIG/MAG:
TIG - аппараты, как и некоторые виды ручных сварочных аппаратов, удобны для выполнения узких швов. Сварка ведется с использованием неплавящегося электрода из вольфрама, а горение дуги происходит в среде аргона. Здесь допустимо плавление кромок с последующим креплением деталей или с использованием дополнительных расходников.
Плюсы сварочных аппаратов TIG:
Минусы сварочных аппаратов TIG:
Сварку таким аппаратом также называют контактной. Детали кладутся внахлест и закрепляются между электродами. В результате плавления образуется одна или несколько сварных точек в зависимости от метода работы (например, две точки можно получить с использованием токопроводящей прокладки). Оптимально подходят для металлов толщиной от 0,3 до 0,9 см.
Точечная сварка популярна при скреплении металлических листов.
Плюсы сварочных аппаратов точечной сварки:
Минусы сварочных аппаратов точечной сварки:
Самый несложный по конструкции прибор, который использует ацетиленовый генератор и кислород. Такой “аппарат” можно сделать и самостоятельно, взяв два баллона с ацетиленом или пропаном и кислородом, подсоединить к ним горелку и рукава.
Плюсы сварочных аппаратов газовой сварки:
Минусы сварочных аппаратов газовой сварки:
Производит сварку потоком плазмы. Плазма хорошо проводит ток, для достижения эффекта также подается воздух из компрессора. Чаще аппараты используют для резки, так как получаемая от ионизации температура имеет очень значительные показатели.
Плюсы сварочных аппаратов плазменной резки:
Минусы сварочных аппаратов плазменной резки:
Мы разобрали виды сварочных аппаратов и их назначение, особенности применения. Теперь представим небольшой список рекомендаций, с которыми выбрать подходящий сварочный аппарат будет проще. Итак, определитесь:
Оптимальным для использования в домашних условиях являются бытовые сварочные аппараты, но если есть необходимость выполнения отдельных сложных задач и опыт работы с промышленным или специализированным оборудованием, то можно обратиться к выбору модели подороже от европейских производителей.
Также немаловажны безопасность и дополнительный функционал, которые представлены в сварочных аппаратах с импульсным принципом работы.
При всей пользе сварочного оборудования для дома и производства важно понимать, что несоблюдение правил безопасности при работах может не только поставить под угрозу весь процесс, но и сильно навредить оператору.
Работа проводится в условиях высоких температур и сильного освещения. Если не использовать защитный инвентарь и не оборудовать удобное рабочее место, то будет высокий риск ожогов и повреждения зрения.
Какие средства защиты необходимо использовать? Прежде всего это маски и специальная рабочая одежда.
Для защиты глаз применяют маску или щиток. Маска закрепляется на голове, щиток же нужно держать в руках. Чтобы устройство защищало глаза от воздействия ярких лучей, оно должно обладать определенной степенью затемнения. Этот эффект можно достичь применением стекла с подложкой (обычно из оргстекла).
Новшеством в защите глаз при работе является фильтр “хамелеон”. Затемнение в нем срабатывает при увеличении яркости от сжигаемой дуги. Но такое приспособление обойдется дороже более простых вариантов.
Если предстоит работать с мощным профессиональным оборудованием на производстве или в сложных условиях можно купить маску с дополнительными возможностями: приспособлением для дыхания, креплением каски и наушников.
Чтоб защитить руки от ожогов, желательно иметь перчатки из ткани с низкой воспламеняемостью. Это прорезиненные изделия, перчатки из кожи, брезента.
Обувь также лучше выбрать из кожи или резины. Одежда должна быть по размеру и застегиваться на время работ. Дополнительно можно применять диэлектрические коврики.
Чтобы оборудование не подвело в самый ответственный момент, стоит проверить правильность подключения его к электроду и изделию, исправность сети, отсутствие неполадок и неприятного запаха при запуске.