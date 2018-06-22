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Выбор типа триммера, на что следует обратить внимание
22.06.2018

Выбор типа триммера, на что следует обратить внимание

Проблема выбора триммера каждую весну становится актуальной для всех дачников и садоводов. Ассортимент магазинов радует глаз и вызывает панику от количества разнообразных моделей. Так давайте же попробуем разобраться. Начнем с того, что триммер – это универсальный мобильный ручной инструмент, предназначенный для стрижки травы в местах, труднодоступных для газонокосилки. К сожалению, большинство дачных участков расположены на неровных поверхностях, что вызывает определенные трудности при использовании колесных газонокосилок.

Можно выделить три основных вида триммеров: бензиновые, аккумуляторные и электрические. Рассмотрим подробнее плюсы и минусы этих групп.

Электрические триммеры выделяются на общем фоне своим относительно небольшим весом. Кроме этого они достаточно легкие и имеют низкий уровень шума. Среди минусов данного типа триммеров можно выделить маленькую мощность и слабую мобильность, так как обязательна привязка к электросети.

Аккумуляторные триммеры более мобильны в отличие от электрических, но следует помнить, что их время работы сильно ограничено емкостью аккумулятора.

Самые популярные – бензиновые триммеры. Их работа основана на двигателе внутреннего сгорания. В свою очередь их двигатели делятся еще на две категории: двухтактные и четырехтактные. Мощность таких триммеров намного превышает все ранее перечисленные образцы, и аппараты этой группы идеально подходят для обработки больших территорий. Впрочем, минусы присутствуют и здесь. Бензиновые триммеры относительно тяжелы и менее экологичны, чем электрические и аккумуляторные модели.

Выбирая триммер, необходимо учитывать несколько факторов:

  1. Размеры территории. Для небольших участков подойдут электрические и аккумуляторные триммеры, для больших территорий стоит использовать только бензиновые модели.
  2. Мобильность триммера. Стоит оценить степень удаленности от ближайшей розетки.
  3. Качество травы на вашем участке. Электрическим и аккумуляторным триммерам по силам справиться только с нежесткой травой. Бензотриммеры срежут даже лозу и кустарники.
  4. Выбор режущего инструмента. Это одна из немаловажных деталей, на которые стоит обращать внимание при покупке. Леска – наиболее универсальный режущий инструмент и используется на всех видах триммеров. Ее толщина варьируется в зависимости от мощности выбранной модели. Ножи – используются в моделях более высокой мощности для кошения жесткой травы, побегов деревьев, кустарников.
  5. Форма ручки. D-образные ручки представлены в моделях малой и средней мощности. Они заслужили свою популярность из-за возможности менять наклон кошения на неровных поверхностях и при большом количестве препятствий. Такие ручки зачастую оснащены системой защиты от вибрации. Если вы выбираете бензиновый триммер, то для вас это важнейший нюанс. Самые мощные триммеры, как правило, имеют T – образную ручку. Это позволяет добиться легкой управляемости и своеобразной маневренности. Каждая ручка, в идеале, должна иметь возможность изменяться в зависимости от предпочтений пользователя.

Кроме этого, при выборе триммера, стоит подумать о его штанге. Устройства с изогнутой штангой более удобны для хранения и переноса, чем триммеры с прямой неразъемной штангой. Но следует помнить, что косить такие аппараты могут в меньшем радиусе и режущим инструментом может выступать только леска. Существуют также модели триммеров со штангой, которую можно разобрать на части. Она позволяет использовать дополнительные насадки для жесткой травы и кустов, но места сборки штанги подвержены износу и уменьшают срок службы триммера.


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