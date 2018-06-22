Проблема выбора триммера каждую весну становится актуальной для всех дачников и садоводов. Ассортимент магазинов радует глаз и вызывает панику от количества разнообразных моделей. Так давайте же попробуем разобраться. Начнем с того, что триммер – это универсальный мобильный ручной инструмент, предназначенный для стрижки травы в местах, труднодоступных для газонокосилки. К сожалению, большинство дачных участков расположены на неровных поверхностях, что вызывает определенные трудности при использовании колесных газонокосилок.
Можно выделить три основных вида триммеров: бензиновые, аккумуляторные и электрические. Рассмотрим подробнее плюсы и минусы этих групп.
Электрические триммеры выделяются на общем фоне своим относительно небольшим весом. Кроме этого они достаточно легкие и имеют низкий уровень шума. Среди минусов данного типа триммеров можно выделить маленькую мощность и слабую мобильность, так как обязательна привязка к электросети.
Аккумуляторные триммеры более мобильны в отличие от электрических, но следует помнить, что их время работы сильно ограничено емкостью аккумулятора.
Самые популярные – бензиновые триммеры. Их работа основана на двигателе внутреннего сгорания. В свою очередь их двигатели делятся еще на две категории: двухтактные и четырехтактные. Мощность таких триммеров намного превышает все ранее перечисленные образцы, и аппараты этой группы идеально подходят для обработки больших территорий. Впрочем, минусы присутствуют и здесь. Бензиновые триммеры относительно тяжелы и менее экологичны, чем электрические и аккумуляторные модели.
Выбирая триммер, необходимо учитывать несколько факторов:
Кроме этого, при выборе триммера, стоит подумать о его штанге. Устройства с изогнутой штангой более удобны для хранения и переноса, чем триммеры с прямой неразъемной штангой. Но следует помнить, что косить такие аппараты могут в меньшем радиусе и режущим инструментом может выступать только леска. Существуют также модели триммеров со штангой, которую можно разобрать на части. Она позволяет использовать дополнительные насадки для жесткой травы и кустов, но места сборки штанги подвержены износу и уменьшают срок службы триммера.
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