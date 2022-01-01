Аккумуляторные триммеры с ножом
Найдено: 6 товаров
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- 5 100 ₽21 В, Li-ionТип двигателя: электрическийВес, кг: 2Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 21
- 9 990 ₽11 900 ₽20 В, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 6Напряжение аккумулятора, В: 20
- -1 910 ₽
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- 18 580 ₽10.8 В, Li-ionТип двигателя: электрическийВес, кг: 2.1Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 10.8
- 13 990 ₽18 В, 8100 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2Емкость аккумулятора, Ач: 2.2Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии40 В, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 5.46Емкость аккумулятора, Ач: 4Напряжение аккумулятора, В: 40
- Нет в наличии36 В, 5500 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 3.8Напряжение аккумулятора, В: 36
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