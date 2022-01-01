Аккумуляторы 18 вольт 2 а ч
Найдено 9 товаров
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- 4 400 ₽4 980 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -580 ₽
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- 1 000 ₽1 300 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -300 ₽
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- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Нет
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторы 18 вольт 2 а ч в Москве по цене от 1 до 4400 рублей. В наличии более 9 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.