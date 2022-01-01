Аккумуляторы 18 вольт 5 ампер
Найдено 7 товаров
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- 6 379 ₽8 280 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 901 ₽
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- 3 600 ₽4 680 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 080 ₽
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- 27 600 ₽35 000 ₽Индикатор заряда аккумулятора: Да
- -7 400 ₽
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- 12 800 ₽16 300 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -3 500 ₽
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- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличии
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторы 18 вольт 5 ампер в Москве по цене от 3600 до 28770 рублей. В наличии более 7 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.