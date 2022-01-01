Аккумуляторы Makita 2 ампера
Найдено 3 товара
- Li-ion аккумуляторы для инструмента
- Аккумуляторы 10.8 вольт для инструмента
- Аккумуляторы 12 вольт для инструмента
- Аккумуляторы 14.4 вольт для инструмента
- Аккумуляторы 18 вольт для инструмента
- Аккумуляторы 20 вольт для инструмента
- Аккумуляторы 24 вольта для инструмента
- Аккумуляторы 36 вольт для инструмента
- Аккумуляторы 40 вольт для инструмента
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- 3 540 ₽4 700 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 160 ₽
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- 2 200 ₽2 890 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -690 ₽
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- 2 380 ₽3 350 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 14.4 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -970 ₽
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