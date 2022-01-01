Аккумуляторы Metabo 18v 4ah
Найдено 15 товаров
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- 3 000 ₽3 800 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -800 ₽
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- 3 320 ₽3 570 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -250 ₽
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- 6 900 ₽7 810 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -910 ₽
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- 10 900 ₽13 800 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -2 900 ₽
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- 1 700 ₽2 220 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -520 ₽
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- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииИндикатор заряда аккумулятора: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииИндикатор заряда аккумулятора: Да
- Нет в наличииИндикатор заряда аккумулятора: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
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