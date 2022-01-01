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Аккумуляторы 18 вольт для инструмента

Аккумуляторы Metabo 18v 4ah

Найдено 15 товаров
  • Емкость аккумулятора, Ач: 4
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторы metabo 18v 4ah в Москве по цене от 1700 до 28830 рублей. В наличии более 15 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.