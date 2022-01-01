Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновые триммеры

Американские бензиновые триммеры

  • Страна производства: США
Найдено: 7 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • Бензиновый триммер Husqvarna 129R 9673223-01
    31 490 ₽
    4.3
    Бензиновый триммер Husqvarna 129R 9673223-01
    леска, нож, 1.15 л.с., 27.6 см³
    Вес, кг: 5.4
    Мощность 1.15 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 27.6 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Husqvarna 129LK 9671936-01
    32 890 ₽
    4.0
    Бензиновый триммер Husqvarna 129LK 9671936-01
    леска, 1.15 л.с., 27.6 см³
    Вес, кг: 4.67
    Мощность 1.15 л.с.
    Ширина скашивания, см: 43
    Двигатель 27.6 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Husqvarna 128 R 9527157-67
    Нет в наличии
    4.1
    Бензиновый триммер Husqvarna 128 R 9527157-67
    леска, нож, 0.95 л.с., 28 см³
    Вес, кг: 5
    Мощность 0.95 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 28 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    Смотреть
  • Бензотриммер STIHL FS-100 4-mix
    Нет в наличии
    5.0
    Бензотриммер STIHL FS-100 4-mix
    леска, нож, 1.4 л.с., 31.4 см³
    Вес, кг: 5.8
    Мощность 1.4 л.с.
    Двигатель 31.4 куб.см
    Тактность двигателя: четырехтактный
    Смотреть
  • Бензиновый триммер Husqvarna 323 R 9680475-04
    Нет в наличии
    4.7
    Бензиновый триммер Husqvarna 323 R 9680475-04
    леска, нож, 1.2 л.с., 24.5 см³
    Вес, кг: 4.5
    Мощность 1.2 л.с.
    Ширина скашивания, см: 25.5
    Двигатель 24.5 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    Смотреть
  • Бензиновый триммер McCulloch T22LCS 9666318-01
    Нет в наличии
    4.5
    Бензиновый триммер McCulloch T22LCS 9666318-01
    леска, 0.8 л.с., 21.7 см³
    Вес, кг: 4.6
    Мощность 0.8 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 21.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    Смотреть
  • Триммер бензиновый Husqvarna323R
    Нет в наличии
    5.0
    Триммер бензиновый Husqvarna323R
    леска, нож, 1.2 л.с., 24.5 см³
    Вес, кг: 4.5
    Мощность 1.2 л.с.
    Двигатель 24.5 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    Смотреть
Американские бензиновые триммеры в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 165 рублей до 43 990 рублей. В наличии более 18 наименований. Купить Американские бензиновые триммеры on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.