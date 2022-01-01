Американские бензиновые триммеры
Найдено: 7 товаров
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- 31 490 ₽леска, нож, 1.15 л.с., 27.6 см³Вес, кг: 5.4Мощность 1.15 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 27.6 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 32 890 ₽леска, 1.15 л.с., 27.6 см³Вес, кг: 4.67Мощность 1.15 л.с.Ширина скашивания, см: 43Двигатель 27.6 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- Нет в наличиилеска, нож, 0.95 л.с., 28 см³Вес, кг: 5Мощность 0.95 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 28 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.4 л.с., 31.4 см³Вес, кг: 5.8Мощность 1.4 л.с.Двигатель 31.4 куб.смТактность двигателя: четырехтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.2 л.с., 24.5 см³Вес, кг: 4.5Мощность 1.2 л.с.Ширина скашивания, см: 25.5Двигатель 24.5 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, 0.8 л.с., 21.7 см³Вес, кг: 4.6Мощность 0.8 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 21.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.2 л.с., 24.5 см³Вес, кг: 4.5Мощность 1.2 л.с.Двигатель 24.5 куб.смТактность двигателя: двухтактный
Американские бензиновые триммеры в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 165 рублей до 43 990 рублей. В наличии более 18 наименований. Купить Американские бензиновые триммеры on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.