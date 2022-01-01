Американские мотоблоки
Найдено: 21 товар
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- 50 790 ₽7.8 л.с., 105 кг, 220 см³Мощность 7.8 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 32 590 ₽7 л.с., 75 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
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- 81 460 ₽9 л.с., 176 кг, 6.6 кВтМощность 9 л. с.Ширина вспашки 125 ммСкорости: 2 вперед / 1 назад
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- 36 990 ₽43 490 ₽7 л.с., 86 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назад
- -6 500 ₽
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- 36 990 ₽7 л.с., 105 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 3 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
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- Нет в наличии7 л.с., 86 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 850 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7.8 л.с., 107 кг, 200 см³Мощность 7.8 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 6 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 94 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 96 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 85 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии15 л.с., 145 кг, 11 кВтМощность 15 л. с.Ширина вспашки 1100 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 74 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 850 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7.8 л.с., 78 кг, 220 см³Мощность 7.8 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 73.6 кг, 208 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 850 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии9 л.с., 150 кг, 406 см³Мощность 9 л. с.Ширина вспашки 1350 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 95 кг, 212 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 67 кг, 198 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 4 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии7 л.с., 98 кг, 196 см³Мощность 7 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6 л.с., 107 кг, 196 см³Мощность 6 л. с.Ширина вспашки 900 ммСкорости: 2 вперед / 2 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии5.5 л.с., 78 кг, 4.1 кВтМощность 5.5 л. с.Ширина вспашки 1200 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
- Нет в наличии6.5 л.с., 78 кг, 196 см³Мощность 6.5 л. с.Ширина вспашки 1200 ммСкорости: 2 вперед / 1 назадДвигатель: 4-х тактный
Американские мотоблоки в интернет-магазине «Бигам» по цене от 24990 рублей до 58390 рублей. В наличии более 13 наименований. Купить мотоблоки из США on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.