Аналоги аккумуляторов Bosch
Найдено 25 товаров
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- 2 970 ₽4 450 ₽Индикатор заряда аккумулятора: Да
- -1 480 ₽
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- 9 400 ₽12 010 ₽Индикатор заряда аккумулятора: Да
- -2 610 ₽
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- 2 000 ₽2 650 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 14.4 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -650 ₽
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- 1 600 ₽2 130 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -530 ₽
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- 1 400 ₽1 810 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 10.8 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -410 ₽
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- 1 890 ₽2 890 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 000 ₽
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- 1 900 ₽2 505 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 14.4 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -605 ₽
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- 2 875 ₽6 006 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 14.4 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -3 131 ₽
- Персональная скидка
- 8 600 ₽10 900 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -2 300 ₽
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- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 12, 10.8 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличии
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 10.8, 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииИндикатор заряда аккумулятора: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииИндикатор заряда аккумулятора: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличии
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииИндикатор заряда аккумулятора: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 10.8 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
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