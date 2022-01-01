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Компрессоры автомобильные

Автомобильные компрессоры с крокодилами

  • Подключение: к клеммам аккумулятора
Найдено: 8 товаров
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  • Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 70/20 68641227
    7 270 ₽
    Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 70/20 68641227
    4.22 кг
    Производительность, л/мин: 70
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
    • Персональная скидка
  • Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
    3 379 ₽
    3 650 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор Sturm MC 8850, от прикуривателя
    2 кг
    Производительность, л/мин: 50
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
    • -271 ₽
    • Персональная скидка
  • Автомобильный компрессор AVS KS900, от прикуривателя
    5 800 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор AVS KS900, от прикуривателя
    5 кг
    Производительность, л/мин: 90
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
    • Персональная скидка
  • Автомобильный компрессор AVS KS600
    2 980 ₽
    5.0
    Автомобильный компрессор AVS KS600
    2 кг
    Производительность, л/мин: 60
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
  • Компрессор автомобильный Ставр КА-12Ф
    2 100 ₽
    Компрессор автомобильный Ставр КА-12Ф
    1.5 кг
    Производительность, л/мин: 35
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю, к клеммам аккумулятора
  • Двухцилиндровый компрессор AutoVirazh AV-010888 с манометром
    3 499 ₽
    4 330 ₽
    Двухцилиндровый компрессор AutoVirazh AV-010888 с манометром
    2.66 кг
    Производительность, л/мин: 85
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к прикуривателю, к клеммам аккумулятора
    • -831 ₽
    • Персональная скидка
  • Компрессор автомобильный Кратон AC25010/70DDV
    Нет в наличии
    Компрессор автомобильный Кратон AC25010/70DDV
    3 кг
    Производительность, л/мин: 70
    Максимальное давление: 10 атм
    Длина кабеля питания, м: 3
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
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  • Компрессор New Galaxy 713119
    Нет в наличии
    Компрессор New Galaxy 713119
    1.7 кг
    Производительность, л/мин: 40
    Длина кабеля питания, м: 2
    Манометр: аналоговый
    Подключение: к клеммам аккумулятора
    Защита от перегрева: Нет
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Автомобильные компрессоры с крокодилами в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 346 рублей до 7 270 рублей. В наличии более 7 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.