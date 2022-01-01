Бесщеточные шуруповерты
Найдено: 152 товара
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- 18 380 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)1800 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 10 800 ₽12 210 ₽1600 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 410 ₽
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- 13 258 ₽16 140 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -2 882 ₽
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- 4 730 ₽5 280 ₽1450 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 26 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -550 ₽
- Персональная скидка
- 23 048 ₽28 679 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 40 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -5 631 ₽
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- 7 410 ₽8 750 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 340 ₽
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- 5 690 ₽1450 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 26 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 13 552 ₽14 280 ₽2800 оборотов/минПатрон инструмента 6.35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- -728 ₽
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- 24 990 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 6.35 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 6 490 ₽7 290 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -800 ₽
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- 21 199 ₽1650 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 7 290 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 6 490 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 12 699 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 32 ммТип аккумулятора Li-PowerАккумуляторов 2
- 6 199 ₽6 250 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- -51 ₽
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- 15 196 ₽15 830 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 40 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- -634 ₽
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- 24 590 ₽1900 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 32 699 ₽1850 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 32 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 21 890 ₽1900 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 8 990 ₽10 580 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 1
- -1 590 ₽
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- 7 443 ₽8 270 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- -827 ₽
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- 32 437 ₽33 927 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 40 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 490 ₽
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- 29 399 ₽29 990 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 40 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -591 ₽
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- 5 790 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
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