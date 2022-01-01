Бетономешалки 140 литров
Найдено: 14 товаров
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- 20 270 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 50
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- 20 100 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 70
- Персональная скидка
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- 21 300 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 70
- Персональная скидка
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- 20 200 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 79
- Персональная скидка
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- 19 350 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 60
- Персональная скидка
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 100
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230Объем готовой смеси, л: 64
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 75
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230Объем готовой смеси, л: 79
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 110
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 100
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230Объем готовой смеси, л: 110
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230
Бетономешалки 140 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 8 184 рубля до 22 190 рублей. В наличии более 14 наименований. Купить бетоносмеситель объемом на 140л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.