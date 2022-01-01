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Бетономешалки

Бетономешалки 140 литров

  • Объем барабана, л: 140
Найдено: 14 товаров
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Бетономешалки 140 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 8 184 рубля до 22 190 рублей. В наличии более 14 наименований. Купить бетоносмеситель объемом на 140л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.