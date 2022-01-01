Бетономешалки 150 литров
Найдено: 6 товаров
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Уровень шума, дБ: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 115
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380
Бетономешалки 150 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 11 990 рублей до 78 089 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить бетоносмеситель объемом 150л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.