Бетономешалки 200 литров
Найдено: 14 товаров
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- 24 899 ₽26 250 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 110
- -1 351 ₽
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- 22 600 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 115
- Персональная скидка
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- 24 100 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 115
- Персональная скидка
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 96
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 110
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 140
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 120
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 112
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230Объем готовой смеси, л: 110
- Нет в наличии
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 100
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230Объем готовой смеси, л: 110
Бетономешалки 200 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 11 020 рублей до 28 560 рублей. В наличии более 13 наименований. Купить бетоносмеситель вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.