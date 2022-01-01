Бетономешалки 380 вольт
Найдено: 11 товаров
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 350
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Уровень шума, дБ: 68Объем готовой смеси, л: 190
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Уровень шума, дБ: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 250
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Уровень шума, дБ: 103Объем готовой смеси, л: 300
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 200
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 96
Бетономешалки 380 вольт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 14 569 рублей до 109 200 рублей. В наличии более 11 наименований. Купить трехфазный электрический бетоносмеситель (бетономешалку) 380В вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.