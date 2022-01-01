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Бетономешалки

Бетономешалки для дома и дачи

  • Объем готовой смеси, л: до 120
Найдено: 92 товара
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Бетономешалки для дома и дачи в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 440 рублей до 83 240 рублей. В наличии более 91 наименование. Купить бытовой бетоносмеситель вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.