Бетономешалки до 500 литров
Найдено: 4 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 350
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 103Объем готовой смеси, л: 350
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Уровень шума, дБ: 103Объем готовой смеси, л: 300
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 103Объем готовой смеси, л: 300
Бетономешалки до 500 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 93 489 рублей до 100 089 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить бетоносмеситель до 500л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.