Бетономешалки на 1000 ватт
Найдено: 15 товаров
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- 24 899 ₽26 250 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 110
- -1 351 ₽
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- 27 738 ₽33 300 ₽Напряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 80
- -5 562 ₽
- Персональная скидка
- 29 190 ₽34 200 ₽Напряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 110
- -5 010 ₽
- Персональная скидка
- 24 100 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 115
- Персональная скидка
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 110
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 96
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 110
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 110
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 96
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 165
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 96
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 100
Бетономешалки на 1000 ватт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 11 192 рубля до 34 200 рублей. В наличии более 15 наименований. Купить бетоносмеситель на 1000 Вт вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.