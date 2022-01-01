Бетономешалки на 130 литров
Найдено: 6 товаров
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 46
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 50
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 65
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220, 230Объем готовой смеси, л: 90
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 65
Бетономешалки на 130 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 10 240 рублей до 23 630 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить бетоносмеситель на 130л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.