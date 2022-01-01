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Бетономешалки

Бетономешалки на 220 вольт

  • Напряжение сети, В: 220
Найдено: 101 товар
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Бетономешалки на 220 вольт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 440 рублей до 110 250 рублей. В наличии более 97 наименований. Купить электрический растворосмеситель (растворомешалку) на 220В вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.