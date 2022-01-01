Бетономешалки на 220 вольт
Найдено: 101 товар
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- 14 590 ₽17 900 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 60
- -3 310 ₽
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- 24 899 ₽26 250 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 110
- -1 351 ₽
- Персональная скидка
- 13 600 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 30
- Персональная скидка
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- 22 700 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 50
- Персональная скидка
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- 27 738 ₽33 300 ₽Напряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 80
- -5 562 ₽
- Персональная скидка
- 29 190 ₽34 200 ₽Напряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 110
- -5 010 ₽
- Персональная скидка
- 20 270 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 50
- Персональная скидка
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- 24 276 ₽29 700 ₽Напряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 64
- -5 424 ₽
- Персональная скидка
- 22 999 ₽24 260 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 96
- -1 261 ₽
- Персональная скидка
- 18 200 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 60
- Персональная скидка
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- 22 890 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 80
- Персональная скидка
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- 20 100 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 70
- Персональная скидка
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- 21 300 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 70
- Персональная скидка
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- 22 600 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 115
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- 20 200 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 79
- Персональная скидка
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- 24 100 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 115
- Персональная скидка
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- 19 350 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 60
- Персональная скидка
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 96
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 110
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 96
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 110
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 130
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 100
Бетономешалки на 220 вольт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 440 рублей до 110 250 рублей. В наличии более 97 наименований. Купить электрический растворосмеситель (растворомешалку) на 220В вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.