Бетономешалки на 800Вт
Найдено: 20 товаров
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- 22 700 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 50
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- 22 600 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 115
- Персональная скидка
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 130
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 115
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 100
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 130
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 65
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 120
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 120
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 110
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Уровень шума, дБ: 80Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 380Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 130
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 150
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230Объем готовой смеси, л: 90
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230Объем готовой смеси, л: 96
Бетономешалки на 800Вт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 10 072 рубля до 110 250 рублей. В наличии более 21 наименование. Купить бетоносмеситель 800 Вт вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.